7-те функции на маркетинга (с примери)

Когато влезете в любимото си кафене и вече знаете какво ще поръчате, това е маркетинга, който тихо си върши работата.

Това е причината марката да ви се струва позната, атмосферата да ви се струва подходяща и без да се замисляте, да започнете да я следвате в Instagram.

Но маркетингът е много повече от умна реклама или страхотно лого.

Това е всичко, което кара вашата аудитория не само да знае какво продавате, но и да се вълнува искрено от него.

Тъй като маркетингът засяга толкова много аспекти от бизнеса, тази дисциплина е разделена на седем основни функции, всяка от които е от съществено значение за формирането на образа на дадена марка в света.

Независимо дали сте маркетинг специалист, който усъвършенства стратегията си, или основател, който се опитва да се развива с ограничени ресурси, тези седем стълба са основата, върху която градите.

В тази публикация ще разгледаме всички седем маркетингови функции, ще покажем реални примери, ще обсъдим най-добрите канали за тяхното активиране и ще споделим как да ги използвате по-ефективно.

Какви са 7-те функции на маркетинга?

Седемте маркетингови функции са градивните елементи, които помагат на вашия бизнес да свърже правилните продукти с правилните хора и да ги накара да се връщат.

Ето седемте етапа за управление на маркетинговата кампания 👇

Промоция: Обхваща всичко от реклама и PR до социални медии, имейл маркетинг и кампании с влиятелни лица. Целта е да привлечете вниманието, да изградите осведоменост и да накарате хората да направят покупка.

Продажби: Включва разговори с потенциални клиенти, подчертаване на това, което прави вашия продукт ценен, и помагане на клиентите да вземат решение за покупка.

Управление на продукти или услуги: Фокусира се върху гарантирането, че вашият продукт или услуга отговарят на нуждите на клиентите. То включва проучвания, актуализации и подобрения въз основа на това, което хората искат и какво правят вашите конкуренти.

Управление на маркетинговата информация: Събира и анализира информация за вашата аудитория, конкурентите и тенденциите в бранша.

Ценообразуване: Намира правилния баланс между това, което клиентите са готови да платят, цените на вашите конкуренти и това, което ви помага да останете печеливши.

Ценообразуване: Намира правилния баланс между това, което клиентите са готови да платят, цените на вашите конкуренти и това, което ви помага да останете печеливши.

Финансиране: Обхваща начина, по който планирате бюджета и финансирате маркетинговите си усилия. От заделянето на средства за реклами до инвестирането в инструменти или разработване на продукти, финансирането ви гарантира, че разполагате с ресурсите, необходими за реализиране на вашата маркетингова комуникационна стратегия

Дистрибуция: Гарантира, че вашият продукт действително достига до вашите клиенти, независимо дали е онлайн, в магазин или доставен директно; целта е да се направи достъпът лесен, ефективен и удобен за вашата аудитория.

С ClickUp за маркетингови екипи имате достъп до предварително създадени шаблони, табла, автоматизация, вграден AI асистент и формуляри. Заедно те ви помагат да централизирате всички други маркетингови функции в допълнение към следните.

1. Промоция

На етапа на промотиране на управлението на продукти и услуги вие предавате правилното послание в подходящия момент чрез различни канали с успешна маркетингова стратегия.

Марките използват промоционални маркетингови кампании, за да предизвикат интерес към ново пускане на пазара. Те ги използват и за да поддържат интереса след пускането на пазара.

🌸 Кратък казус: Рекламата „So Win“ на Nike по време на Super Bowl LIX предизвика огромен интерес, спечели наградата Super Clio Award и достигна до милиони зрители по време на излъчването на мача. Кампанията включваше 60-секундни черно-бели кадри с жени спортисти, което помогна на Nike да се възползва от 20-процентното годишно увеличение на зрителската аудитория на женските спортове.

Ето някои канали, които можете да използвате в стратегията си за промотиране.

Реклама: Платените реклами на платформи като Google, YouTube, Instagram, телевизия или дори печатни реклами са чудесни за бързо изграждане на обхват.

Социални медии: Органични публикации, Reels, Stories и Lives в Instagram, TikTok, LinkedIn и навсякъде, където вашата аудитория прекарва времето си ежедневно.

Маркетинг чрез влиятелни лица: Сътрудничество с надеждни гласове, като нишови творци или известни личности, които вече привличат вниманието на вашата аудитория.

Маркетинг на съдържанието: Образователни и ангажиращи блогове, видеоклипове, уроци и казуси, които дискретно промотират, като същевременно предоставят добавена стойност.

Имейл маркетинг: Директна комуникация чрез бюлетини, ексклузивни оферти, съобщения за продукти и полезни съвети

Събития: Уебинари, представяния на продукти, временни магазини или щандове на търговски изложения, където хората могат да се запознаят с вашата марка в реално време.

Връзки с обществеността: Медийно отразяване, интервюта в подкасти и прессъобщения, за да се спечели доверието на трети страни и по-широко внимание.

Промоции на продажбите: Промоционални стратегии като отстъпки, ограничени във времето оферти, референтни кодове или програми за лоялност, които подтикват хората да предприемат действие.

📌 Пример: Стартирате нова функция за автоматизация, базирана на изкуствен интелект, във вашата SaaS платформа за продуктивност. Ето как да я внедрите: Публикувате блог пост, озаглавен „5 начина, по които изкуственият интелект може да намали наполовина седмичната ви натовареност с срещи”.

Пускате реклама в YouTube, в която показвате демонстрация на продукта на новия автоматизиран работен процес.

Сътрудничите си с създател на продуктивност в LinkedIn, за да споделите резултатите му, използвайки вашата платформа.

Сегментирате списъка си с имейли и изпращате покани за ранен достъп на активните потребители.

Можете да съхранявате всички тези данни в електронни таблици или да ги централизирате в ClickUp за управление на проекти.

ClickUp предоставя на вашите маркетингови екипи мащабируема система за сътрудничество, видимост, изпълнение и проследяване. Нека видим как.

Помислете за ClickUp Tasks като платформа за управление на задачи, която използвате, за да управлявате всеки елемент от вашата маркетингова кампания.

Добавете описания на задачите, отговорници и флагове за приоритет към вашите задачи в ClickUp.

Когато провеждате многоканална промоция, всяка задача, като „Стартиране на реклами в Instagram“ или „Финализиране на текста на имейла“, може да бъде разбита на по-малки части с ясни описания, отговорни лица, крайни срокове и подзадачи. Можете дори да проследявате изразходваното време, да прикачвате ключови активи и да добавяте етикети за приоритет, така че вашият маркетинг екип винаги да знае какво е спешно.

Когато имате нужда да видите по-голямата картина, важните етапи и следващите задачи за напредъка на проекта, можете да използвате ClickUp Views. Те ви позволяват да визуализирате задачите си в формати Списък, Табло, Календар или Гант.

Използвайте ClickUp Views, за да планирате вашите маркетингови кампании и да поддържате видимост.

✅ Опитайте това: Използвайте инструменти като Google Analytics, Meta Audience Insights или анкети в Instagram, за да разберете вашата целева аудитория, къде прекарва времето си и какво я интересува. След това можете да планирате вашия промоционален микс като кампания. Комбинирайте канали с голям обхват (като платени реклами) с такива, които се ползват с голямо доверие (като имейли, медийно отразяване или споменавания от влиятелни лица), за да изградите доверие. Искате да научите как да създадете маркетингова стратегия от нулата? Гледайте този урок:

2. Продажби

На етапа на продажбата задачата на вашия маркетинг специалист е да насочи потенциалния клиент от „това изглежда интересно“ към „имам нужда от това“. Като една от седемте функции на маркетинга, продажбата включва разбиране на демографските характеристики на клиентите, комуникиране на стойността и изграждане на доверие по време на процеса.

🌸 Кратък казус: Приложението за лицево разпознаване на Sephora доведе до 25% увеличение на покупките и 15% ръст на конверсиите в магазините. Като позволи на потребителите да пробват продуктите виртуално, Sephora преодоля различията между дигиталния и физическия ритейл, което доведе до значително увеличение на продажбите.

Широко използваните стратегии за продажби са:

Директни продажби: Лични разговори, които могат да се проведат на място или по телефона, при които търговските представители адаптират посланието към нуждите на всеки клиент.

Демонстрации на продукти: На живо презентации, които помагат на хората да видят точно как работи продуктът и как решава техните проблеми.

Консултативни продажби: Задавайте въпроси, разберете проблемите и предложете решения, а не просто натрапвайте функции.

Справяне с възражения: Отговаряйте честно на често срещани колебания като цена, време или характеристики.

CRM проследяване: Използване на платформи като ClickUp или Salesforce за провеждане на CRM кампании за управление на потенциални клиенти и проследяване на разговори

📌 Пример: Вашият SaaS стартъп, предлагащ софтуер за продуктивност, използва ClickUp Forms, за да събира потенциални клиенти от безплатен уебинар и да ги събира в централизирано работно пространство, използвайки ClickUp CRM (повече за това по-късно). Членовете на екипа по продажбите преглеждат отговорите във формуляра и насърчават двустранната комуникация в процеса на продажба, за да информират потенциалните клиенти.

С ClickUp Automations и AI Agents можете да автоматизирате процеса на квалифициране на потенциалните клиенти.

Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp, за да поддържате продажбите си в движение.

Например, след като потенциален клиент попълни формуляр, можете автоматично да създадете задача, да я възложите на конкретен търговски представител и да зададете краен срок въз основа на приоритета.

След като демо разговорът бъде маркиран като завършен, можете да задействате автоматизирана задача за изпращане на последващо имейл съобщение и да прикачите подходящ казус.

Можете да създадете автоматизации, за да променяте статуса на задачите, когато сделките преминават по-надолу по фунията (например от „Квалифициран потенциален клиент“ към „Насрочена демонстрация“), или да уведомявате екипа си по имейл, когато горещ потенциален клиент се нуждае от внимание.

Ако вашият маркетинг екип все още се колебае, това видео ще ви помогне да разберете предимствата на ClickUp Automations.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за маркетингови кампании, които опростяват планирането и изпълнението на кампаниите

3. Управление на продукти или услуги

Разработването на продукти или услуги се състои в това да се гарантира, че това, което продавате, отговаря на нуждите на вашата аудитория, днес и утре. Тази функция се простира отвъд пускането на пазара, като се фокусира върху събирането на обратна връзка, подобряването на съществуващите предложения и понякога създаването на нещо изцяло ново. Ако вие не се развивате, вашите конкуренти ще го направят.

🌸 Кратък казус: Кампанията „Real Beauty AI” на Dove достигна над 50 милиона потребители през първия си месец, като използва изкуствен интелект, за да покаже въздействието на филтрите за красота. Кампанията доведе до 40% увеличение на споменаванията на Dove в социалните медии и затвърди репутацията на марката за автентичност.

Ето някои стратегии за управление на продукти и услуги, които си заслужава да използвате:

Обратна връзка от пазара: Създайте отворени канали за маркетингова комуникация за обратна връзка от клиентите, като анкети, NPS оценки, билети за поддръжка и потребителски отзиви, за да разберете какво работи.

Тестване и валидиране: Тествайте обстойно преди голямото пускане на пазара. Изпълнете бета програми, A/B тестове или меки пускания, за да се уверите, че това, което създавате, резонира с реалните потребители.

Актуализации и подобрения на функциите: Използвайте обратната връзка и данните, за да правите редовни подобрения на продукта. Това може да бъде всичко – от отстраняване на бъгове, подобряване на използваемостта или добавяне на функции.

Проучване на потребителите и пазара: Балансирайте общите пазарни тенденции (какво прави индустрията) с директните мнения на потребителите (какво искат вашите клиенти), за да вземете по-интелигентни решения.

📌 Пример: Да предположим, че създавате продукт или маркетингова пътна карта за вашата платформа за продуктивност. Ето как ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може да ви помогне да преминете по-бързо от стратегията към изпълнението.

Превърнете идеите в задачи от пътната карта

Помолете Brain да „Създаде пътна карта за съдържанието за третото тримесечие за SEO, маркетинг с влиятелни лица и имейл кампании за моя SaaS продукт. “ Ще получите задачи или подзадачи, заедно с крайни срокове, отговорни лица и приоритети.

Използване на ClickUp Brain за мозъчна атака по отношение на пътната карта за съдържанието на продукта

Задавайте въпроси за съществуващите планове

Не сте сигурни какво вече е планирано? Попитайте Brain:

Какви функции са планирани за септември?Какви са планираните дейности на Product Hunt за пускането на продукта на пазара?

Използване на ClickUp Brain за извличане на отговори от задачи, документи и полета

Обобщете плановете за продукта или кампанията

Когато работите върху сложни документи с пътни карти, можете да помолите Brain да обобщи важната информация. Това е полезно за актуализации на ръководството, синхронизиране на заинтересованите страни или вътрешни бюлетини.

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите имейли и доклади.

Brain MAX е вашият AI-базиран десктоп спътник, който трансформира маркетинга, комбинирайки дълбока интеграция, автоматизация и силата на множество водещи AI модели. С Brain MAX можете да спестите до 1,1 дни на седмица и да постигнете до 86% икономия на разходите, като оптимизирате планирането на кампании, създаването на съдържание и анализите – всичко на едно място. Използвайте функцията „talk-to-text“, за да генерирате бързо идеи, да създадете чернови на публикации или да очертаете стратегии, и оставете наборът от AI модели на Brain MAX (като GPT, Claude и Gemini) да генерира креативни текстове, да анализира данни от кампании и да предоставя полезни информации. Той може автоматично да проследява показателите за ефективност, да идентифицира тенденции и да препоръчва оптимизации, така че да можете да се насочите към правилната аудитория и да максимизирате възвръщаемостта на инвестициите. От автоматизиране на социалното планиране до организиране на обратна връзка от екипа, Brain MAX поддържа вашия маркетингов работен поток ефективен, базиран на данни и винаги една крачка напред.

4. Управление на маркетинговата информация (MIM)

MIM е ключова функция на маркетинга, защото гарантира, че маркетолозите използват навременна, релевантна и точна информация, за да разработват продукти, да останат конкурентоспособни на пазара и да следят ефективността на кампаниите.

🌸 Кратък казус: През 2024 г. Tombras се появи в заглавията на вестниците с кампанията си „Impossibly Smart Billboard” (Невероятно интелигентен билборд) за PODS, която беше съобразена с времето. Кампанията включваше над 6000 хиперлокални реклами, задвижвани от изкуствен интелект, разположени на камиони в Ню Йорк, които се адаптираха в реално време към времето, местоположението и трафика. Този иновативен подход доведе до 60% увеличение на посещенията на уебсайта и 33% увеличение на заявките за оферти за PODS в Ню Йорк, което бележи най-силния седмичен ръст на компанията за последните години.

Ето какво можете да използвате за MIM:

Аналитични платформи: Използвайте инструменти като Google Analytics, Mixpanel или Meta Insights, за да видите какво съдържание работи, къде хората се отказват и как се ангажират в различните канали.

Проучване на пазара и конкурентите: Бъдете информирани с доклади за индустрията, клиентски отзиви и одити на конкурентите, за да откривате тенденции и да коригирате позиционирането си в стратегията си за продажби и маркетинг.

Сегментиране на данни: Разделете аудиторията си по местоположение, поведение или история на покупките, за да можете да персонализирате имейлите, офертите и рекламите по-ефективно.

Табла и отчети: Създайте табла в реално време, за да помогнете на екипа си бързо да разбере какво работи.

CRM инструменти: Можете да използвате и CRM платформи като ClickUp, за да съхранявате и управлявате данни за клиенти, да проследявате продажбите и да персонализирате общуването въз основа на миналите поведения.

📌 Пример: Вие маркетирате SaaS платформа за продуктивност и искате да подобрите вашите имейл кампании за freemium потребители.

В рамките на софтуера за управление на проекти CRM на ClickUp можете да задавате последващи действия, да проследявате етапите на сделката и да си сътрудничите с екипа си за ефективно управление на маркетинга.

Проследявайте, сегментирайте и управлявайте взаимодействията с клиентите с помощта на софтуера за управление на проекти ClickUp CRM.

Първо, за да помогнете на екипа си да сортира и филтрира договорите въз основа на личност, поведение или етап на фунията, използвайте ClickUp List View. Можете да добавите персонализирани полета като източник на потенциални клиенти, данни за последното взаимодействие, сегмент клиенти, етап на покупка и др.

Освен това можете дори да изградите клиентска база, в която да съхранявате и анализирате договори, клиенти и сделки. За да проследявате свързаната работа, обмислете добавянето на връзки между задачите и документите си. Няма нужда да преминавате от един инструмент в друг. С този CRM получавате всички 7 функции на маркетинга в един инструмент.

📚 Прочетете повече: Софтуер за маркетингови операции за екипи

5. Ценообразуване

Етапът на ценообразуване е този, на който решавате колко трябва да струва вашият продукт или услуга (очевидно) и защо си заслужава.

Това е балансиращ акт: покриване на разходите, поддържане на конкурентоспособност и отразяване на стойността, която клиентите възприемат. Направете го правилно и вашата ценова стратегия ще подкрепи както растежа на пазара, така и здравите маржове на печалбата.

🌸 Кратък казус: Популярната поява на Chili's в Манхатън привлече над 10 000 души само за един уикенд и генерира 6 милиарда медийни впечатления. Кампанията подчертаваше повишението на цените на бързото хранене и промотираше новия бургер Big QP на Chili's, което доведе до 12% скок в продажбите през седмицата на пускането му на пазара.

Ето някои стратегии за ценообразуване на продукти, които можете да използвате:

Ценообразуване на базата на стойността: Определете цената си въз основа на това, което клиентите смятат, че струва, а не само въз основа на вашите разходи или цените на конкурентите. Това работи особено добре за уникални или премиум продукти, при които възприеманата стойност е от най-голямо значение.

Ценообразуване на базата на себестойността: Добавете фиксирана маржа към себестойността на производството на вашия продукт. Това е прост и надежден метод, но трябва да следите промените на пазара.

Ценообразуване за проникване на пазара: Стартирайте с по-ниска цена, за да изградите пазарен дял в началото, а след това я повишете, след като сте спечелили клиентите с инструменти за ценообразуване.

Конкурентни цени: Определете цената на вашия продукт по подобие на сходни продукти на пазара. Това е идеално за категории, насочени към ценово ориентирани потребители.

Цени на пакети: Комбинирайте продукти или услуги в пакетна оферта, за да получите по-добра цена, отколкото ако ги закупите поотделно.

Динамично ценообразуване: Коригирайте цените в реално време въз основа на търсенето, наличностите или часа на деня; компании като авиолиниите или приложенията за споделено пътуване често правят това.

📌 Пример: В ClickUp използваме модел на ценообразуване, базиран на фриймиум + стойност. Всеки ниво е съобразено с мащаба, сложността и нуждите на различните потребители. То подкрепя и растежа по модела „land-and-expand": започнете с малко, увеличете използването и надграждайте с нарастването на екипа и сложността на работния процес. Безплатните пробни версии не работят. И повечето основатели на SaaS отказват да го признаят. Ако вашият продукт се нуждае от таймер за обратно отброяване, за да принуди вземането на решение, вие решавате грешния проблем. Ето какво всъщност се случва с безплатните пробни версии: Ден 1-3: Потребителят се регистрира, разглежда малко, разсейва се. Ден 4-10: Радио мълчание. Може би влизат веднъж. Ден 11-13: Панически имейл. „Пробният ви период скоро изтича!" Ден 14: Време за решение. Освен че никога не са го използвали наистина. Това е принудително придвижване към решение, което никой не е готов да вземе. Ние създадохме ClickUp като Free Forever от първия ден. Хората мислеха, че сме луди. „Никога няма да печелите пари." „Потребителите просто ще останат безплатни завинаги." „Имате нужда от спешност, за да ги превърнете в клиенти." Грешно. Free Forever премахва изкуствения натиск, който кара потребителите да бързат с продукта ви. Те си отделят време, за да изградят реални работни процеси и да изпитат истинската стойност. После, когато достигнат границите на безплатната версия, те правят ъпгрейд, защото искат, а не защото таймерът ги принуждава. Нашето преминаване от безплатна към платена версия е по-добро от стандарта в бранша, а нашите клиенти остават по-дълго, защото са избрали да платят, след като са изпитали истинската стойност.

👀 Знаете ли? Ценообразуването на базата на употребата измества ценообразуването на базата на броя места в SaaS. Според проучване на OpenView, 39% от компаниите таксуват на базата на употребата. Това е така, защото позволява на клиентите да започнат с малки количества и да изпробват продукта, а когато клиентите се привържат към продукта, това води до безпроблемно разширяване.

6. Финансиране

В маркетинга финансите играят основна стратегическа роля, като насочват разпределението на ресурсите, приоритизирането на кампаниите и измерването на възвръщаемостта на инвестициите.

Вземете например експериментирането в управлението на продукти. Всеки екип за растеж иска да тества нови канали или креативни стратегии. Но без предпазни мерки, A/B тестовете могат бързо да се превърнат в скъпоструващо гадаене.

Финансовият отдел определя безопасни, предварително одобрени разходни лимити, така че екипите да могат да експериментират свободно, без да рискуват да надхвърлят бюджета за маркетингови планове.

Ето как финансите подкрепят маркетинга:

Въвеждане на цени : Маркетингът и продуктът могат да предложат цени, но финансите моделират въздействието върху маржа, периодите на възвръщаемост и стратегиите за пакетиране.

Моделиране на атрибуцията : Финансовият отдел работи с маркетинговия отдел, за да гарантира, че приходите, които се приписват на кампаниите, са точни.

Разказване на истории за ефективност на капитала : В стартиращи и развиващи се компании финансите и маркетинга съвместно разказват история за ефективен растеж (например: „Увеличихме капацитета си два пъти, като намалихме CAC с 20%“).

Креативен надзор на доставчиците: Финансовият отдел проверява договорите за услуги, софтуерните договори и договорите с фрийлансъри, за да гарантира, че разходите съответстват на резултатите.

За да бъдат всички на една и съща страница, маркетинговият екип и отделът за финансиране на маркетинга се нуждаят от единен източник на информация.

📌 Пример: Планирате спринт за растеж през четвъртото тримесечие за вашата SaaS платформа и трябва да разпределите 75 000 долара за платено търсене, съдържание за лидерство в мисленето и уебинари, насочени към продукти. Ще използвате шаблоните за маркетингов бюджет, за да планирате финансовите и маркетинговите KPI.

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от специалистите в областта на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

7. Дистрибуция

Етапът на дистрибуция е този, в който доставяте продукта или посланието си до аудиторията чрез подходящите канали и в подходящия момент. Това може да означава доставка на дигитално съдържание, управление на партньорства, разширяване на обхвата на влиятелните лица или координиране на логистиката на търговията на дребно.

🌸 Кратък казус: Маркетинговата кампания на филма „Барби“ от 2023 г. постави нов стандарт за промотирането на блокбастъри, като генерира над 1,4 милиарда долара приходи от глобални боксофис продажби и се превърна в най-касовия филм, режисиран от жена. Подкрепена от повече от 100 партньорства с марки, вирусни дигитални инструменти като Barbie Selfie Generator (който увеличи глобалния обхват на Mattel с 279%) и събития, основани на преживявания, като Barbie Dreamhouse Challenge, кампанията генерира 179 милиона органични импресии и 4,6 милиарда прегледа на хаштага. Тя беше особено привлекателна за поколението Z, като 93% от тях намериха маркетинга за интересен, а 81% от зрителите през първия уикенд бяха на възраст под 35 години, като същевременно предизвика глобалната тенденция „Barbiecore”.

При създаването на дистрибуционната стратегия вземате предвид каналите, които генерират най-много разговори. Отговаряте и на един критичен въпрос: дали нашата стратегия за навлизане на пазара е съгласувана между продажбите, маркетинга и операциите?

Ето основните компоненти на този етап:

Доставка и логистика: Управление на движението на физическите продукти от склада до прага на клиента. Помислете за проследяване на поръчки, опаковане, партньори за доставка и нива на запасите.

Цифрово доставяне: За софтуер, електронни книги, онлайн курсове и други цифрови продукти, каналите за дистрибуция са незабавни и глобални.

Разположение в търговската мрежа: Поставяне на вашите продукти на физически рафтове, независимо дали това е в супермаркет, бутик или временен поп-ъп магазин.

Директно към потребителя (D2C): Продавайте директно на вашите целеви клиенти чрез вашия уебсайт или приложение, като премахнете посредниците.

Омниканал: Създаване на безпроблемно преживяване в онлайн магазини, мобилни приложения, социални платформи и физически магазини

📌 Пример: Въвеждате нова функция – автоматизация, базирана на изкуствен интелект – за потребителите в три фази: ранни потребители, активни потребители и широката аудитория.

Използвайте таблата на ClickUp, за да проследите как се представя тази кампания в маркетинговите имейли, съобщенията в приложението и ангажираността на общността. Таблата в реално време превръщат разпространението от черна кутия в контролиран, базиран на данни работен процес.

ClickUp Dashboards проследява ефективността на вашата маркетингова кампания в различни канали.

ClickUp свързва маркетинга, продажбите, операциите и логистиката в едно работно пространство. Таблото за управление предоставя на всички, от маркетинговия мениджър до мениджъра по продажбите, обща информация за напредъка на дистрибуцията.

👀 Знаете ли? Няколко рецензирани проучвания показват, че контекстът на канала влияе върху възприятието на потребителите за стойността и доверието. Например, луксозен продукт, продаван на платформа с големи отстъпки като Amazon, може да претърпи загуба на възприемано качество, дори и да е автентичен.

Защо тези функции все още са важни

Инструментите може да са се променили – TikTok вместо телевизия, изкуствен интелект вместо стажанти.

Основите на маркетинга обаче не са се променили. Седемте функции на маркетинга остават актуални, защото представляват основните отговорности, необходими за свързване на даден продукт с подходящата аудитория по смислен и печеливш начин.

Всяка функция отговаря на важен бизнес въпрос.

Функция Основен въпрос Промоция Как привличаме вниманието и стимулираме действието? Продажби Превръщаме ли интереса в приходи? Управление на продукти или услуги Създаваме ли нещо, което хората наистина искат? Управление на маркетинговата информация Какви прозрения ръководят нашите решения? Ценообразуване Успяваме ли да уловим стойността, без да унищожим търсенето? Финансиране Можем ли да докажем възвръщаемостта на инвестициите? Дистрибуция Могат ли хората да имат достъп до нашия продукт, когато и където им е необходимо?

Седем маркетингови функции: от стратегията до изпълнението с ClickUp

Сега, когато вече имате ясна представа за 7-те функции на маркетинга, е време да превърнете стратегията в действие.

И тук на помощ идва ClickUp. Независимо дали планирате продуктовата си пътна карта, проследявате потенциални клиенти, анализирате данни от кампании или координирате следващото си пускане на пазара в различни канали, ClickUp предоставя на вашия екип едно място, където да планира, организира и изпълнява всяка част от маркетинговия процес.

От автоматизации и ClickUp Brain до CRM и персонализирани табла, имате всичко необходимо, за да маркетирате по-умно.

