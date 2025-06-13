Най-добрият AI PNG генератор за създаване на висококачествени прозрачни изображения

През 1966 г. група деца бяха помолени да предскажат как ще изглежда животът в бъдещето, по-конкретно как ще изглежда животът в началото на 21 век.

Отговорите им варираха от притеснения относно жилищните условия до ентусиазъм за бъдещите удобства. Но едно предсказание се открояваше: автоматизацията – и те бяха прави.

Днес инструментите, задвижвани от AI, могат да генерират почти всичко за секунди, включително висококачествени прозрачни PNG изображения. Това е особено полезно за дизайнери и фирми, тъй като им позволява да изразят идеите си визуално с прости команди.

За да ви помогнем да спестите време, да създадете изображения и да ускорите творческия си процес, ние сме подбрали списък с най-добрите AI PNG генератори, които можете да използвате веднага.

Най-добрите AI PNG генератори на един поглед

Инструмент Най-подходящ за Основни характеристики Цени ClickUp Съвместно създадени визуализации, генерирани от AI Вграден AI генератор на изображения, бели дъски в реално време, подсказки за преобразуване на текст в изображение, управление на проекти Безплатно; платен вариант от 7 $/месец Adobe Firefly Висококачествени AI визуализации в различни медии Предварителни настройки за преобразуване на текст в изображение, безпроблемна интеграция с Adobe CC, готово за търговска употреба съдържание Безплатно; платен вариант от 9,99 $/месец Canva AI Достъпни, всеобхватни AI инструменти за дизайн Magic Studio, премахване на фона, Dream Lab за преобразуване на текст в изображение, сътрудничество в облака Безплатно; платен от 10 $/месец Picsart AI Бързи, лесни за използване творчески инструменти Премахване на фона с едно докосване, AI подобрител, мобилен интерфейс, шаблони за социални мрежи Безплатно; платен от 13 $/месец Midjourney Артистичен контрол и сюрреалистични визуализации Discord/уеб приложение, мащабиране/панорамиране на изображения, бърза стилизация, разширени настройки Само срещу заплащане; от 10 $/месец Runway ML AI видео генериране Генериране на текст/видео/изображения, Gen-3, разширено редактиране, сътрудничество с марки Безплатно; платен вариант от 15 $/месец DALL·E 3 Просто и точно създаване на изображения Безпроблемно съвместим с ChatGPT, безопасно генериране на съдържание, основно вмъкване на изображения Безплатно (с воден знак); ChatGPT Plus 20 $/месец Fotor AI Безплатен, голямо разнообразие от стилове Десетки артистични настройки, поддръжка на текст/изображение към изображение, размяна на лица, основни инструменти за работа с фотографии Безплатно; платен вариант от 8,99 $/месец Leonardo AI Игрови ресурси и бърза персонализация Предварително зададени стилове, персонализирани модели, общност Discord Безплатно; платен от 10 $/месец NightCafe Създаване на AI изкуство, задвижвано от общността Богато разнообразие от модели, предизвикателства, ежедневни безплатни кредити, мултиплатформен Безплатно; платен вариант от 5,99 $/месец Jasper Art Маркетингови визуализации в голям мащаб Неограничено генериране, контроли за стила на марката, премахване на фона Платен; започва от 39 $/месец

Какво трябва да търсите в AI PNG Generator?

Преди да изберете подходящия AI PNG генератор на изображения, решете какви изображения искате да създадете. Визуализации на продукти за търговски цели? Уникални графики за маркетингови материали или дигитално изкуство с прозрачен фон?

След като това е уредено, ето някои основни характеристики, които трябва да имате предвид при избора на инструмент:

Инструменти за преобразуване на текст в изображения, които превръщат прости команди в напълно оформени PNG изображения само с няколко кликвания.

Опции за качване и ремиксиране на визуални елементи с безкрайни възможности, използвайки съдържание, генерирано от AI.

Функции за описание на изображения, които анализират и генерират съдържание от качени снимки

Интуитивен интерфейс, който опростява творческия процес

Контроли за персонализиране на съотношението на страните, цветните филтри и фоновете

Изход с висока разделителна способност, който гарантира ясни детайли и чисти контури.

Разнообразна гама от артистични стилове, подходящи за всичко – от минималистични икони до естетика на маслената живопис.

Най-добрите AI PNG генератори

Ето пълният списък с най-добрите AI PNG генератори.

Тези AI генератори на изкуство са създадени, за да ви помогнат да генерирате PNG изображения с висока резолюция и прозрачен фон – перфектно персонализирани за вашата марка, стил на изображенията и стил на изкуството.

1. ClickUp (Най-доброто за съвместно създаване на визуализации с AI)

Опитайте ClickUp безплатно Генерирайте AI изображения с AI-базирани инструменти и пълноценно управление на проекти с помощта на ClickUp.

Има много AI генератори на изображения, но много малко от тях комбинират AI инструменти с пълноценно управление на проекти.

Като универсално приложение за работа, ClickUp улеснява значително живота на дизайнерските екипи, като вгражда мощни AI инструменти в ежедневния им работен процес.

Една от най-интересните функции е AI Image Generator, която е вградена директно в ClickUp Whiteboards. Това означава, че можете да превърнете идеите си във висококачествени PNG изображения, като просто опишете какво искате – без да се налага да преминавате между различни приложения или да чакате вдъхновението да дойде.

Подсказка: „Създайте изображение на мозък с изстрелващи неврони около него.“

Вижте резултата на изображението по-долу!

Генерирайте изображения с помощта на AI в ClickUp Whiteboards, използвайки подсказки

Независимо дали обмисляте концепции, скицирате потребителски потоци или просто се нуждаете от бърза визуализация за среща, можете да генерирате изображения на място и да ги поставите директно на бялата дъска.

Самите бели дъски променят изцяло сътрудничеството. Те позволяват на целия ви екип да работи заедно в реално време, добавяйки лепящи се бележки, фигури и сега, генерирани от AI изображения – всичко на едно място. Можете лесно да премествате елементи, да свързвате идеи и дори да превръщате елементи от белия дъска в изпълними задачи с едно кликване.

Нуждаете се от допълнителна помощ с творческата насока? ClickUp Brain, интегрираният AI асистент, използва машинно обучение и бази данни за изкуство, за да помогне на дизайнерските екипи:

✅ Създавайте по-умни текстови подсказки

✅ Преодолейте творческите блокажи

✅ Подобрете изображенията, генерирани от AI

Превърнете идеите си в действие с ClickUp Brain

Чрез комбинирането на AI-базирано генериране на изображения с съвместни бели дъски и стабилно управление на проекти, ClickUp за дизайнерски екипи обединява всичко, от което се нуждае вашият екип, в една платформа. Можете да съхранявате ресурси, да управлявате обратна връзка и да следите всяка стъпка в творческия си процес, без да напускате ClickUp. Това е по-интелигентен, по-бърз и по-свързан начин да проектирате заедно.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте AI-задвижвани подсказки, за да създадете бързо висококачествено съдържание и визуални идеи.

Маркирайте всеки текст и го подобрете с помощта на интегрираната AI лента с инструменти.

Автоматично генерирайте обобщения и задачи за действие, за да оптимизирате работните процеси по дизайна и управлението на проекти.

Превеждайте съдържание, коригирайте граматиката и полирайте текста в рамките на една и съща платформа.

Сътрудничество в реално време с ClickUp Whiteboards – идеален за визуално мозъчно буряне, скици и изображения, генерирани от AI.

Стартирайте задачи директно от ClickUp Whiteboards, за да записвате творческите си идеи незабавно.

Използвайте шаблони, за да проектирате работни процеси, които подпомагат вашия дизайнерски процес.

Оставете ясни инструкции върху изображенията с софтуера за анотиране на изображения на ClickUp.

Използвайте ClickUp Clips , за да предоставите на екипа си подробна обратна връзка.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции на платформата може да се стори прекалено голям за новите потребители.

Цени на ClickUp:

Оценки и отзиви за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp

Едно от мненията в G2 гласи:

Clickup е изключително гъвкав в употреба и предлага много функции, които иначе биха изисквали допълнителни инструменти. Първоначалната настройка и запознаването с инструмента са много сложни в началото, но са управляеми. Цената е напълно разумна и оправдана. Използвам Clickup в ежедневната си работа и съм доволен.

Clickup е изключително гъвкав в употреба и предлага много функции, за които иначе биха били необходими допълнителни инструменти. Първоначалната настройка и запознаването с инструмента са много сложни в началото, но са управляеми. Цената е напълно разумна и оправдана. Използвам Clickup в ежедневната си работа и съм доволен.

2. Adobe Firefly (Най-добър за висококачествени визуализации, генерирани от AI в различни медии)

чрез Adobe

Adobe Firefly предлага всеобхватен творчески пакет за създаване на изображения, видео, аудио, векторни и графични дизайнерски шаблони.

Създаден като AI инструмент за дизайнери, маркетинг специалисти и създатели на съдържание, Adobe Firefly внася силата на AI PNG генерацията в надеждното творческо екосистемата на Adobe.

Независимо дали искате да създадете впечатляващи изображения с прозрачен фон, да проучите нови артистични стилове или да експериментирате с работни процеси за преобразуване на текст в изображение, този инструмент ви дава пълен творчески контрол. Още по-добре, той е безпроблемно интегриран в инструменти като Photoshop, Illustrator и Adobe Express.

Най-добрите функции на Adobe Firefly

Опитайте преобразуване на текст в изображение с впечатляващи предварителни настройки и ефекти в артистичен стил.

Насладете се на прецизен контрол на съотношението на страните за всички PNG изображения

Създавайте видеоклипове, аудио и AI изображения, използвайки същия интуитивен интерфейс.

Интегрирайте го с Photoshop, Illustrator и Adobe Express.

Създавайте безопасно съдържание, готово за търговска употреба

Ограничения на Adobe Firefly

Без поддръжка на отрицателни подсказки за изключване на нежелани елементи

Видеоклиповете са ограничени до пет секунди продължителност.

Текстът в генерираните изображения често изглежда изкривен или неточен.

Цени на Adobe Firefly

Безплатно

Firefly Standard : 9,99 $/месец на потребител

Firefly Pro : 29,99 $/месец на потребител

Firefly Premium : 199,99 $/месец на потребител

Creative Cloud All Apps: 59,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Adobe Firefly

G2 : 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Adobe Firefly

Едно от мненията в G2 гласи:

Adobe Firefly е изключително интуитивен, особено ако сте запознати с екосистемата на Adobe. Намирам го за полезен за бързо генериране на идеи и създаване на висококачествено съдържание за социални медии, без да са необходими обширни дизайнерски умения.

Adobe Firefly е изключително интуитивен, особено ако сте запознати с екосистемата на Adobe. Намирам го за полезен за бързо генериране на идеи и създаване на висококачествено съдържание за социални медии, без да са необходими обширни дизайнерски умения.

✨ Интересен факт: AI генераторите на изображения могат да научат стила на всеки художник, превръщайки алгоритмите и визията им в цифров четка, която имитира всичко от ренесансовото изкуство до съвременните абстрактни дизайни.

чрез Canva

Canva вече е популярно средство за графичен дизайн благодарение на лесните за използване функции.

С AI Canva предлага своите функции Magic Studio и Dream Lab, които позволяват на потребителите без усилие да създават AI изображения, да подобряват снимки, да премахват фонове, да коригират цветове и да преформатират дизайни, използвайки прости текстови и изобразителни подсказки.

Освен това Canva е изцяло базирана на облак, което означава, че можете да работите отвсякъде и на всяко устройство.

Най-добрите функции на Canva AI

Насладете се на преобразуване на текст в изображение чрез Dream Lab за бързи и красиви изображения, генерирани от AI.

Достъп до AI инструменти за премахване на фона, промяна на размера и подобрение

Създавайте съдържание за всички основни платформи с оптимизирани пропорции

Използвайте хиляди шаблони за стилово ръководство , комплекти за брандиране и безпроблемно сътрудничество в екип.

Ограничения на Canva AI

Някои функции може да се окажат ограничени за професионалните дизайнери.

Текстът, генериран от AI в изображенията, може да изглежда непоследователен или неточен.

Цени на Canva AI

Безплатно

Canva Pro : 15 $/месец на потребител

Canva Teams : 10 $/месец на потребител

Canva Enterprise: Персонализирани цени

Canva AI оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 4450 отзива)

Capterra: 4,6/5 (45+ отзива)

Какво казват потребителите за Canva AI

Едно ревю в Reddit казва:

Една от интересните функции е Magic Media, която ви позволява да превръщате текст в изображения, видеоклипове или графики. Просто въведете това, което искате, и Canva ще го създаде за вас. Това може да ви спести търсенето на перфектната стокова снимка или опитите да разберете как да създадете графика сами.

Една от интересните функции е Magic Media, която ви позволява да превръщате текст в изображения, видеоклипове или графики. Просто въведете това, което искате, и Canva ще го създаде за вас. Това може да ви спести търсенето на перфектната стокова снимка или опитите да разберете как да създадете графика сами.

💡 Професионален съвет: Имате затруднения с кривата на обучение или цените на Figma? Най-добрите алтернативи и конкуренти на Figma представят 10 от най-добрите инструменти, които са по-лесни за използване, достъпни и все пак предлагат мощни възможности за съвместно проектиране.

4. Picsart AI (Най-добър за бързо и лесно за начинаещи редактиране на изображения и видео)

чрез Picsart

Picsart беше една от първите творчески програми, създадени както за начинаещи, така и за малки фирми. Добавянето на AI обаче ви помага да преминете бързо от идеята към реализацията.

С инструменти като AI Image Generator, AI Background Remover и AI Enhance, потребителите могат да създават висококачествени визуализации за минути. Мобилното приложение на Picsart е особено популярно, като предлага лесно редактиране в движение, от AI PNG генериране на изображения до шаблони, готови за социални медии.

Получавате достъп до над 20 генеративни AI инструмента, вдъхновение от общността чрез „Spaces“ и функции, пригодени за творци от различни индустрии – от модата до недвижимите имоти.

Най-добрите функции на Picsart AI

Създавайте изображения, GIF файлове и кратки видеоклипове, генерирани от AI, с помощта на прости текстови команди.

Използвайте AI инструменти с едно докосване, като премахване на фона, прехвърляне на стил и замяна на обекти.

Разгледайте интуитивния интерфейс за мобилни устройства и уеб – идеален за начинаещи.

Насладете се на масова редакция, комплекти за брандиране и инструменти за сътрудничество в реално време.

Достъп до PNG изтегляния, персонализирани шрифтове и различни съотношения на екрана

Ограничения на Picsart AI

Някои AI инструменти изискват допълнителни покупки в приложението (като генериране на аватари).

Интерфейсът може да изглежда претрупан или сложен за нови потребители в интернет.

Разширените функции все още изостават от професионалните инструменти като Adobe Photoshop.

Цени на Picsart AI

Безплатно

Плюс : 13 $/месец на потребител

Pro : 15 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Picsart AI

G2 : 4,5/5 (575+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Picsart AI

Едно от мненията в G2 гласи:

Харесва ми, че Picsart има толкова много шаблони и инструменти за редактиране на снимки, които ми помагат да коригирам, настройвам и правя снимките си още по-специални. Страхотни инструменти за редактиране на семейни снимки и снимки за социални медии. Инструментите са много лесни за използване, за да реализирате това, от което се нуждаете за работата си. Използвам Picsart постоянно за снимките си и никога не съм се налагало да се свързвам с обслужването на клиенти, защото е много лесно да го интегрирам в процесите си, но съм сигурен, че обслужването на клиенти би било страхотно, предвид качеството на продукта.

Харесва ми, че Picsart има толкова много шаблони и инструменти за редактиране на снимки, които ми помагат да коригирам, настройвам и правя снимките си още по-специални. Страхотни инструменти за редактиране на семейни снимки и снимки за социални медии. Инструментите са много лесни за използване, за да реализирате това, от което се нуждаете за работата си. Използвам Picsart постоянно за снимките си и никога не съм се налагало да се свързвам с обслужването на клиенти, защото е много лесно да го интегрирам в процесите си, но съм сигурен, че обслужването на клиенти би било страхотно, предвид качеството на продукта.

💡 Професионален съвет: Имате затруднения да организирате идеите на екипа си извън списъка с точки? Как да създадете табло за идеи за мозъчна атака ви показва как да използвате визуални табла, за да стимулирате творчеството, да структурирате сътрудничеството и да превърнете хаотичните мисли в реалистични планове.

📮 ClickUp Insight: Половината от нашите потребители се сблъскват с предизвикателства при внедряването на AI — 23% не са сигурни откъде да започнат, а 27% смятат, че се нуждаят от повече обучение за напреднали задачи. ClickUp премахва тази бариера с интерфейс в стил чат, който е толкова прост, колкото изпращането на текстови съобщения. Екипите могат да започнат с основни подсказки и плавно да открият мощни функции за автоматизация – без стръмна крива на обучение, без проблеми.

5. Midjourney (Най-добър за артистичен контрол и сюрреалистични, впечатляващи визуализации)

чрез Midjourney

Midjourney започва като инструмент, базиран на Discord. Известен със своите зашеметяващи визуализации, сюрреалистични стилове, уникален подход и кинематографични композиции, Midjourney е широко предпочитан от дигитални артисти, маркетинг специалисти и творци, които искат да разширят границите.

Midjourney ви позволява да генерирате AI PNG изображения, концептуално изкуство и фантастични пейзажи с изключителен стилистичен контрол, използвайки прости или разширени текстови команди.

Този популярен инструмент вече предлага и уеб приложение с гъвкави планове и поддръжка на прозрачен фон.

Най-добрите функции на Midjourney

Насладете се на най-доброто качество на генериране на изображения в своя клас с несравним контрол на артистичния стил.

Използвайте итеративни вариации на изображенията, мащабиране, панорамиране и разширяване на изображенията.

Качете референтни изображения, за да насочите стила на изображението и последователността на символите.

Настройте интензивността, стилизацията и съотношението на страните с помощта на разширените настройки.

Станете част от активна общност и галерия, за да изследвате и да получите бърза вдъхновение.

Ограничения на Midjourney

В момента няма наличен безплатен план

Скритият режим (създаване на частни изображения) е достъпен само в плановете от по-висок клас.

Интерфейсът може да се стори прекалено сложен за начинаещи

Цени на Midjourney

Базов : 10 $/месец на потребител

Стандартен : 30 $/месец на потребител

Pro : 60 $/месец на потребител

Mega: 120 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Midjourney

G2 : 4. 4/5 (85+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Midjourney

A Trustpilot review казва:

Най-лесният за използване интерфейс сред всички AI генератори на изображения. Не влиза в подробности (като Stable diffusion), а прави това, от което потребителят се нуждае.

Най-лесният за използване интерфейс сред всички AI генератори на изображения. Не влиза в подробности (като Stable diffusion); прави това, от което се нуждае потребителят.

💡 Професионален съвет: Чувствате се ограничени от цените или поддръжката на Midjourney? Най-добрите алтернативи и конкуренти на Midjourney за AI Image Generation представят 11 мощни инструмента, които предлагат по-голяма гъвкавост, по-добра поддръжка и уникални творчески функции.

6. Runway ML (Най-добър за AI видео генериране и мултимедийно разказване на истории)

чрез Runway

Runway предефинира начина, по който създаваме визуални истории – с AI инструменти, създадени специално за режисьори, дизайнери и създатели на съдържание.

От музикални клипове до реклами и пълнометражни филми, моделите Gen-3 Alpha и Act-One на Runway позволяват на потребителите да създават висококачествени, контролируеми видеоклипове само с няколко команди.

Runway поддържа и съвместно редактиране, съхранение на ресурси, персонализирани гласове и много други функции – всичко това в изчистен и професионален интерфейс.

Друг впечатляващ факт е, че марки като Lionsgate и Madonna вече го използват.

Най-добрите функции на Runway

Използвайте генериране на текст към видео, видео към видео и изображение към видео с висока реалистичност.

Насладете се на усъвършенствани функции за редактиране на снимки , като забавено движение, премахване на фона и замъгляване на лицата.

Използвайте персонализирано създаване на глас за AI синхронизация на устните и работни процеси за преобразуване на текст в реч.

Навигирайте в изчистен, интуитивен потребителски интерфейс, който поддържа сътрудничество в екип в реално време.

Ограничения на пистата

Стръмна крива на обучение за начинаещи, които не са запознати с видео инструментите

Изисква стабилна интернет връзка и модерен хардуер.

Воден знак и времеви ограничения важат за потребителите на безплатния план.

Цени на Runway

Безплатно

Стандартен : 15 $/месец на потребител

Pro : 35 $/месец на потребител

Неограничен : 95 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Runway

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Runway

Едно ревю в Product Hunt казва:

Цените са прекалено високи. Ако закупите неограничен (Relaxed) абонамент, генерирането на 10-секундно видео отнема около 20 минути. Не можете да поставяте видеоклипове в опашка, а трябва да чакате, докато се завършат един по един AI често не разбира правилно вашите команди. Това ви коства време и кредити. Освен това има и прекалено чувствителна цензура. Дори хора с тениски с къси ръкави са прекалено рискови. Не ви казват какъв е проблемът. Докато се опитвате да разберете какъв точно е проблемът, акаунтът ви бива блокиран. Казват, че можете да обжалвате това, но това е лъжа. Те просто споменават, че решението им е окончателно, не дават никакво обяснение и ви казват да си тръгнете. Всичко е по-добре от тази скъпа бъркотия.

Цените са прекалено високи. Ако закупите неограничен (Relaxed) абонамент, генерирането на 10-секундно видео отнема около 20 минути. Не можете да поставяте видеоклипове в опашка, а трябва да чакате, докато се завършат един по един

AI често не разбира правилно вашите команди. Това ви коства време и кредити. Освен това има и прекалено чувствителна цензура. Дори хора с къси ръкави са прекалено рискови. Не ви казват какъв е проблемът. Докато се опитвате да разберете какъв точно е проблемът, акаунтът ви бива блокиран.

Казват, че можете да обжалвате това, но това е лъжа. Те просто споменават, че решението им е окончателно, не дават никакво обяснение и ви казват да си тръгнете. Всичко е по-добре от тази скъпа бъркотия.

✨ Интересен факт: Първите цифрови произведения на изкуството в света са създадени от преобразувана противовъздушна система. По време на Втората световна война Джон Уитни и брат му Джеймс преобразуват аналогов компютър, първоначално създаден за насочване към вражески самолети, в новаторска машина за рисуване, която става основа за компютърно генерираното цифрово изкуство.

📖 Прочетете също: Важни примери за Midjourney Prompt за художници и дизайнери

7. DALL·E 3 (Най-добър за просто и точно генериране на AI изображения чрез ChatGPT)

чрез DALL E

DALL·E 3 е най-новият генератор на изображения на OpenAI, който се радва на същата популярност като ChatGPT. Този AI генератор на изображения е дълбоко интегриран в ChatGPT, което позволява на потребителите да обменят идеи, да усъвършенстват подсказките и да редактират генерираните изображения.

Независимо дали искате фотореалистична сцена или причудлива скица, DALL·E 3 се справя отлично с интерпретирането на текстови описания както за кратки, така и за сложни команди. Той включва и основен инструмент за довършване, който ви позволява да модифицирате конкретни области от текста си в изображение, всичко това в интуитивния интерфейс на ChatGPT.

За разлика от други инструменти, DALL·E 3 е оптимизиран за лесна употреба, а не за контрол – за да генерира бързи, изпипани изображения без сложна крива на обучение.

3-те най-добри функции на DALL·E

Генерирайте подробни изображения с високо качество от къси или дълги текстови подсказки.

Възползвайте се от простата функция за запълване, включена за локализирани редакции на изображения.

Използвайте го чрез Bing Image Creator или с ChatGPT Plus.

Насладете се на безопасно, търговски използваемо съдържание с вградени предпазни мерки.

Ограничения на DALL·E 3

Без качване на изображения, референции за стил или поддръжка на разширяване на платното

Липсва детайлен контрол, какъвто се намира в инструменти като Midjourney или Stable Diffusion.

Не генерира публични личности или чувствително съдържание.

Цени на DALL·E 3

Безплатно (с воден знак)

ChatGPT Plus: 20 $/месец на потребител

DALL·E 3 оценки и рецензии

G2 : 3,9/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за DALL. E 3?

В рецензия на Capterra се казва:

DALL-E 3 генерира изключително детайлни, креативни и визуално впечатляващи изображения, които отговарят точно на зададените параметри. Неговата способност да интерпретира сложни описания, да генерира въображаеми визуализации и да поддържа последователност в качеството на изображенията е впечатляваща. Интеграцията с текстови инструменти подобрява използваемостта, като го прави достъпен както за начинаещи, така и за професионалисти. Освен това, подобренията в реализма и артистичната гъвкавост го правят подходящ за различни творчески проекти.

DALL-E 3 генерира изключително детайлни, креативни и визуално впечатляващи изображения, които отговарят точно на зададените параметри. Неговата способност да интерпретира сложни описания, да генерира въображаеми визуализации и да поддържа последователност в качеството на изображенията е впечатляваща. Интеграцията с текстови инструменти подобрява използваемостта, като го прави достъпен както за начинаещи, така и за професионалисти. Освен това, подобренията в реализма и артистичната гъвкавост го правят подходящ за различни творчески проекти.

📖 Прочетете също: Dall-E алтернативи за създаване на AI изображения

8. Fotor AI Image Generator (Най-добрият безплатен генератор на изображения с голямо разнообразие от стилове)

чрез Fotor AI

AI Image Generator на Fotor е създаден за всеки, който иска да създава изкуство, аватари или изображения на продукти с минимални усилия. Този генератор на изображения поддържа както преобразуване на текст в изображение, така и преобразуване на изображение в изображение, с десетки опции за стил, като карикатура, маслена живопис, аниме, скица и 3D.

Fotor включва и инструменти за увеличаване на разделителната способност, премахване на фона и замяна на лица, всичките интегрирани в лесен за използване пакет за редактиране на снимки.

Най-добрите функции на Fotor

Безплатен за използване с 8 кредита + ежедневни бонуси

Насладете се на поддръжка за преобразуване на текст в изображение и изображение в изображение.

Използвайте десетки стилове, включително NFT, лога, аниме и макети на продукти.

Използвайте основни инструменти за редактиране на снимки (увеличаване, премахване на фона и др.).

Ограничения на Fotor

Несъвместим потребителски интерфейс между инструментите

Ограничен творчески контрол в сравнение с Pro Tools

Без разширени възможности за персонализиране, като стилова референция или разширяване на платното

Цени на Fotor

Безплатен план

Pro : 8,99 $/месец на потребител

Pro+: 19,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fotor

G2 : 4. 2/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 950 отзива)

Какво казват потребителите за Fotor

В рецензия на G2 се казва:

Най-доброто в приложението е гамата от функции, които се предлагат безплатно/на ниски цени. Лесният начин за използването им е още едно предимство, което прави това приложение едно от най-добрите приложения за AI в фоторедактора.

Най-доброто в приложението е гамата от функции, които се предлагат безплатно/на ниски цени. Лесният начин за използването им е още едно предимство, което прави това приложение едно от най-добрите приложения за AI в фоторедактора.

💡 Съвет от професионалист: Изхвърлете разхвърляните лепящи се бележки – Brainstorming Templates & Techniques ви предлага 11 безплатни, структурирани шаблона, които помагат на екипите да превърнат разпръснатите мисли в стратегически планове и да поддържат плавното сътрудничество.

9. Leonardo AI (Най-добър за игрови ресурси и стилистичен контрол)

чрез Leonardo AI

Първоначално създаден, за да помага на разработчиците на игри да създават концептуални изображения и визуални ресурси, Leonardo AI се превърна в пълен творчески пакет.

Leonardo AI предлага прецизно настроени модели, предварително зададени стилове и помощни средства за инженерство, като генератор на случайни подсказки и усилвател на подсказки – всичко това в един изчистен интерфейс.

Докато безплатният план на този AI генератор на изображения предлага уникално генерирани изображения и щедра система от токени, премиум потребителите имат достъп до инструменти за редактиране след генериране, персонализирани модели и разширени опции за насоки.

Най-добрите функции на Leonardo AI

Насладете се на бързо генериране на изображения (10–20 секунди на партида)

Използвайте полезни AI инструменти за създаване на изкуство насоки за стил.

Насладете се на безплатен план с 150 токена на всеки 8 часа.

Поддържайте дизайн на герои, концептуално изкуство, макети на продукти и др.

Станете част от активна Discord общност и силна творческа подкрепа

Ограничения на Leonardo AI

Инструментите за редактиране след генериране са достъпни само срещу заплащане.

Безплатният план не включва генериране на частни изображения.

Някои подробности от подсказките може да бъдат пренебрегнати в полза на цялостната „атмосфера“.

Цени на Leonardo AI

Безплатно

План „Стажант“ : 10 $/месец на потребител

План Artisan : 30 $/месец на потребител

План Maestro : 60 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leonardo AI

G2 : 4,5/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Leonardo AI

Едно от мненията в Trustpilot гласи :

Със сигурност един от най-добрите инструменти за анимация, достъпни на потребителско ниво. Leonardo ми помогна много и увеличи броя на абонатите на канала ми до 3500 за девет дни.

Със сигурност един от най-добрите инструменти за анимация, достъпни на потребителско ниво. Leonardo ми беше от голяма помощ и помогна на канала ми да достигне 3500 абонати за девет дни.

✨ Интересен факт: Първият софтуер за цифрово рисуване за ежедневни потребители – MacPaint – дебютира на оригиналния Macintosh на Apple в началото на 80-те години. Той позволява на потребителите да рисуват, редактират и експортират графики, преди повечето хора да са чували за „цифрово изкуство“.

10. NightCafe (Най-добър за създаване на съдържание от общността и разнообразие от модели)

чрез NightCafe

NightCafe е една от най-достъпните и ориентирани към общността AI платформи за изкуство. Тази платформа обединява голям набор от модели за генериране на изображения, включително Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen и други, в един интуитивен интерфейс.

Най-вълнуващата част е, че можете да печелите безплатни кредити всеки ден, като участвате в предизвикателства, харесвате произведения на изкуството или се включвате в чатове.

Най-добрите функции на NightCafe

Достъп до широка гама от AI модели, включително DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen и други.

Присъединете се към динамична и активна арт общност с предизвикателства, коментари и сътрудничество.

Използвайте ежедневни безплатни кредити, както и опции за прехвърляне за платени планове.

Насладете се на уникални функции като масово генериране, модели за фина настройка и разширени опции за подсказване.

Достъп до поддръжка на различни платформи: уеб, мобилни устройства и таблети

Ограничения на NightCafe

Модерацията и ограниченията на съдържанието могат да се усещат като прекалено строги

Ограничени инструменти за задълбочено редактиране или запълване в сравнение с платформите, насочени към професионалисти.

Бързата обратна връзка може да бъде несъвместима между моделите

Цени на NightCafe

Безплатно

AI Beginner: 5,99 $/месец на потребител

AI Hobbyist: 9,99 $/месец на потребител

AI Enthusiast: 19,99 $/месец на потребител

AI Artist: 49,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за NightCafe

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 80 отзива)

Какво казват потребителите за NightCafe

Едно от мненията в Trustpilot гласи:

NightCafé ми отвори толкова много врати, това е невероятно място, страхотна общност, и ако не можете (или не искате) да бъдете Pro член, все пак имате безкрайни възможности да дадете воля на въображението си и да създадете невероятно AI изкуство. Супер препоръчително!

NightCafé ми отвори толкова много врати, това е невероятно място, страхотна общност, и ако не можете (или не искате) да бъдете Pro член, все пак имате безкрайни възможности да дадете воля на въображението си и да създадете невероятно AI изкуство. Супер препоръчително!

📖 Прочетете също: Удивителни примери за изкуство, създадено с AI

11. Jasper Art (Най-подходящ за маркетинг екипи, които се нуждаят от бързи визуализации с брандиране)

чрез Jasper Art

Jasper Art е функцията за генериране на изображения в рамките на всеобхватната AI платформа за съдържание на Jasper.

Този AI PNG генератор на изображения ви позволява да създавате мигновено висококачествени изображения без авторски права от текстово подсказване – без нужда от лицензи за стокови снимки или дизайнерски затруднения.

Интегриран в екосистемата на Jasper, този инструмент е особено мощен за тези, които вече използват Jasper за копирайтинг, планиране на кампании или автоматизация на гласа на марката.

С вградени инструменти за редактиране на изображения (като премахване на фона, отрязване, увеличаване и преобразуване), Jasper улеснява бързото създаване на изпипани визуализации в мащаб, съответстващи на бранда.

Най-добрите функции на Jasper Art

Използвайте неограничено генериране на изображения , включено във всички планове.

Изпробвайте инструменти с едно кликване за премахване на фона, почистване на текст, увеличаване на разделителната способност и други

Използвайте създаването на изображения, ръководено от стила, за да останете верни на марката

Насладете се на вградена защита на личните данни: изображенията не се използват за обучение на моделите на Jasper.

Достъп за търговска употреба (с ограничения относно подобия и авторски права)

Ограничения на Jasper Art

Има проблеми с реализма на лицата и частите на тялото (както много AI инструменти)

Изисква абонамент за Jasper (от 39 $/месец)

Без усъвършенствани функции за довършване или контрол на платното като инструментите Midjourney или SDXL.

Цени на Jasper Art

Създател : 39 $/месец на работно място

Pro: 59 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Jasper Art

G2 : 4,7/5 (над 1240 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1840 отзива)

Какво казват потребителите за Jasper Art

В рецензия на Capterra се казва:

Обичам как този AI асистент генерира страхотно съдържание за секунди, приятелю. За разлика от други софтуери, той ми помага да преодолея писателския блок и да създавам оригинални неща, така че не губя време, зяпайки празен екран.

Обичам как този AI асистент генерира страхотно съдържание за секунди, приятелю. За разлика от други софтуери, той ми помага да преодолея писателския блок и да създавам оригинални неща, така че не губя време, зяпайки празен екран.

📖 Прочетете също: Как да използвате AI за графичен дизайн

Винаги перфектни резултати с ClickUp

Мениджърът на процесите в AI bees, Джейсън Ермак, подчерта в своето свидетелство:

ClickUp разполага с инструменти за визуализиране на вашите процеси, цели и др. Това е върхът на съвместната работа и се подобрява в тази насока, особено с добавянето на Whiteboard View.

ClickUp разполага с инструменти за визуализиране на вашите процеси, цели и др. Това е върхът на съвместната работа и се подобрява в тази насока, особено с добавянето на Whiteboard View.

Това говори много за опита с ClickUp. Като един от най-добрите AI генератори на изображения, ClickUp прави процеса безпроблемен (и дори забавен) – от превръщането на текстово подсказване в прозрачен PNG за секунди до стартирането на пълноценна кампания.

Все още преминавате между пет раздела, само за да управлявате един проект? Може би е време да подобрите работния си процес с ъпгрейд, базиран на PNG.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и създайте следващото си AI шедьовър!