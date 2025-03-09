13-те най-добри софтуерни инструмента за анотиране на изображения през 2025 г.

Факт е, че вашият AI модел е толкова добър, колкото и данните, от които се учи. Това важи както за алгоритмите за генериране на текст, така и за тези за генериране на изображения. Когато анотациите на изображенията са непоследователни, неправилно етикетирани или остарели, AI разработчиците и научните работници, които управляват мащабни проекти, трябва да се справят с неефективни работни процеси.

Часове се губят за ръчно коригиране на етикети, членовете на екипа следват различни стандарти, а интегрирането на анотации в процесите на машинно обучение се превръща в разочароващо препятствие.

Ако проблеми със сътрудничеството и пречки при интегрирането на данни ви спъват, не сте сами. Подходящите инструменти не само маркират изображенията – те стандартизират, автоматизират и безпроблемно интегрират анотациите в работните процеси на изкуствения интелект.

В тази публикация в блога ще обсъдим най-добрите инструменти за анотиране на изображения, за да може вашият екип да прекарва по-малко време в коригиране на данни и повече време в развитие на изкуствения интелект.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на най-добрите инструменти за анотиране на изображения, които са налични днес: ClickUp : Най-добър за управление на задачи, сътрудничество и управление на обратна връзка Labelbox: Най-добър за етикетиране на векторни изображения SuperAnnotate: Най-добър за високопрецизни и сложни анотации на изображения V7: Най-добър за автоматизиране на анотирането на изображения и видеоклипове в голям мащаб CVAT: Най-подходящ за сложни данни за етикетиране на обекти в проекти за машинно обучение LabelMe: Най-добър за етикетиране на обекти на базата на полигони в компютърното зрение Hive AI: Най-добър за високоточни, ръчно създадени анотации на изображения в голям мащаб VoTT: Най-добър за обучение по откриване на обекти Playment: Най-добър за висококачествени 3D и LiDAR данни за анотиране Scale AI: Най-добър за аннотиране на сложни данни с помощта на изкуствен интелект LabelImg: Най-добър за бързо и лесно анотиране на открити обекти RectLabel: Най-добър за напреднали анотации на форми и ключови точки Dataloop: Най-добър за анотиране с помощта на изкуствен интелект в големи проекти

Какво е анотиране на изображения?

Анотирането на изображения означава маркиране на изображения с конкретна информация, за да се помогне на AI системите да ги разпознават и разбират. Това включва добавяне на метаданни към изображенията, като идентифициране на обекти, очертаване на форми или маркиране на текстури и цветове.

Например, когато камерата на вашия смартфон открива и фокусира лица, тя използва анотиране на изображения. Софтуерът е обучен с хиляди маркирани изображения да разпознава човешки черти, което подобрява фотографията, сигурността и автономното шофиране.

Ето един пример за това как работи анотирането на изображения. Чрез етикетиране на всеки обект в изображението алгоритъмът може да го прочете по-добре и да предприеме подходящите действия.

чрез LeewayHertz

Какво трябва да търсите в софтуера за анотиране на изображения?

Ключът към работата с софтуер за анотиране на изображения не е само по-добрите алгоритми, а гарантирането, че всички въвеждат чисти и еднородни данни в тях.

Най-добрият софтуер за анотиране помага да превърнете хаотичните данни в подредени данни, които подобряват обучението на изкуствения интелект.

Ето някои функции, на които трябва да обърнете внимание, когато търсите софтуер за анотиране на изображения:

🖍️ Гъвкавост на анотирането: Инструментът трябва да поддържа различни методи за анотиране, като гранични кутии за откриване на обекти, полигони за сложни форми и семантична сегментация за прецизност на ниво пиксел.

Инструменти за сътрудничество: Потърсете софтуер за анотиране на изображения, който позволява работа в екип в реално време, споделени работни пространства, достъп въз основа на роли и обратна връзка, за Потърсете софтуер за анотиране на изображения, който позволява работа в екип в реално време, споделени работни пространства, достъп въз основа на роли и обратна връзка, за да подобрите сътрудничеството и да елиминирате излишната работа.

🧩 Интуитивен дизайн: Интерфейсът без излишни елементи намалява времето за обучение, позволявайки на потребителите да се съсредоточат върху точността и ефективността.

🚀 Мащабируемост: Инструментът трябва да може да се справя с задачи с голям обем (анотиране на хиляди изображения/видеоклипове), без да се компрометира скоростта или качеството.

⚡Автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект: Потърсете функции като автоматично етикетиране, предложения за анотиране и увеличаване на данните, за да ускорите работните процеси и да подобрите стабилността на модела.

🔗 Възможности за интеграция: Гарантирайте безпроблемна съвместимост със съществуващите системи, като например облачно съхранение, инструменти за управление на проекти и ML рамки, за да поддържате безпроблемни работни процеси.

Най-добрият софтуер за анотиране на изображения, с който да маркирате изображенията си перфектно

Нека се запознаем с най-добрите софтуери за анотиране на изображения, като започнем с любимия ни ClickUp.

1. ClickUp (Най-добър за управление на задачи, сътрудничество и управление на обратна връзка)

Управлението на големи масиви от данни вече е предизвикателство, а повечето инструменти за анотиране на изображения само увеличават сложността поради липсата на функции за сътрудничество в реално време.

ClickUp позволява безпроблемно сътрудничество чрез директна интеграция на усъвършенствани функции за анотиране на изображения в работните процеси на вашите проекти.

Инструмент за проверка на ClickUp

Можете лесно да анотирате изображения, PDF файлове и видеоклипове с помощта на инструмента за проверка на ClickUp. Той ви позволява да добавяте коментари към изображенията и да ги присвоявате на членовете на екипа си за бързо действие. Няма повече безкрайни имейл вериги или изгубени отзиви, а само ясни и изчерпателни отзиви, които поддържат проектите в движение!

Добавяйте коментари към изображенията с функцията Proofing на ClickUp

Ето как можете да анотирате изображение в ClickUp: Добавяйте коментари незабавно и превръщайте обратната връзка в задачи с едно кликване.

Отворете файла директно в задача

Кликнете върху „Добави коментари“, за да маркирате точните области, които се нуждаят от внимание.

Присвойте коментари към изображенията на членовете на екипа за бързо действие

В допълнение към инструмента за проверка, ClickUp действа като платформа за мозъчна атака с функции за сътрудничество в реално време.

ClickUp Whiteboards

С ClickUp Whiteboards можете свободно да скицирате, да маркирате изображения, да свързвате идеи, да форматирате текст, да добавяте лепящи се бележки и да превръщате бележките си в задачи, без да прекъсвате работата си. Добавяйте коментари, за да превърнете всяка идея в действие лесно!

💡Професионален съвет за вашия работен процес: Започнете с шаблони за бяла дъска , за да качите изображения за групова дискусия.

Анотирайте с стрелки, фигури и текст, за да подчертаете ключовите елементи.

Сътрудничествоте на живо и превръщайте идеите в задачи незабавно

Преобразувайте визуалните анотации в задачи директно в ClickUp, като поддържате непрекъснатостта на работния процес.

Можете също да генерирате AI изображения в ClickUp Whiteboards , за да предоставите референции и да споделите повече контекст. Вместо просто да опишете идея, можете да създадете изображение с помощта на ClickUp Brain и да го анотирате, за да покажете взаимоотношения, стъпки или прозрения.

Генерирайте AI изображения в ClickUp Whiteboards, за да предоставите референции използвайки ClickUp Brain

Задачи в ClickUp

Работите по мащабни проекти за анотиране на изображения?

Задавайте задачи и добавяйте крайни срокове за по-добро изпълнение на вашите проекти с ClickUp Tasks.

ClickUp Tasks може да ви помогне да създадете персонализиран работен процес. Можете да добавяте различни типове задачи, като „анотация на ограничаваща рамка“ и „маркиране на текст“, да добавяте персонализирани статуси на задачите, да задавате нива на приоритет на задачите и да свързвате свързани и зависими задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

Заснемайте и споделяйте видеозаписи с вградения инструмент за изрязване на ClickUp, наречен ClickUp Clips . С помощта на Clips можете да записвате екрана си и да оставяте коментари в същия поток.

Анотирайте PDF файлове , изображения и видеоклипове директно в задачите, без да се налага да превключвате между приложенията.

Закачете коментари към конкретни области на изображенията, за да елиминирате двусмислието в обратната връзка.

Активирайте маркиране и коментиране от много потребители, за да подобрите екипната работа и съвместните усилия.

Преобразувайте коментарите директно в задачи, за да оптимизирате работния процес и да гарантирате практически резултати.

Синхронизирайте безпроблемно със Slack, Zoom и Microsoft Office, за да подобрите производителността на различни платформи.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители изпитват затруднения при усвояването му поради големия брой функции и опции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp разполага с инструменти за визуализиране на процесите, целите и др. Това е върхът на съвместната работа и той се подобрява в тази насока, особено с добавянето на Whiteboard View.

ClickUp разполага с инструменти за визуализиране на процесите, целите и др. Това е върхът на съвместната работа и той се подобрява в тази насока, особено с добавянето на Whiteboard View.

2. Labelbox (най-добър за етикетиране на векторни изображения)

чрез Labelbox

Labelbox е интуитивен инструмент за векторно етикетиране, използван за обучение на AI модели в откриване и разпознаване на обекти. Той помага при анотиране на точки (етикетиране на конкретни точки в изображение или набор от данни), анотиране на линии (етикетиране на линейни структури) и анотиране на ограничаващи кутии (използване на кутии за подчертаване на обекти).

AI асистентът на Labelbox автоматично добавя етикети, което позволява на рецензентите да се концентрират върху усъвършенстването на резултатите. Можете също да добавите допълнителни елементи, като текст, видеоклипове, изображения и персонализирани HTML джаджи, за да предоставите повече контекст към етикетите. Това подпомага стабилната визуална комуникация и повишава ефективността на анотирането.

Най-добрите функции на Labelbox

Анализирайте и коригирайте ефективно наборите от данни с помощта на всеобхватни инструменти за проучване на данни.

Гарантирайте прецизност с интелигентни инструменти за рисуване, бързи клавиши и функции за мащабиране/панорамиране.

Търсете данни за изображения, като използвате филтри за анотации и метаданни

Използвайте работни процеси с много аннотатори и функции за преглед, за да гарантирате точност и последователност на данните.

Ограничения на Labelbox

Не е подходящ за анотиране на големи изображения поради ограничения в размера.

Възможност за вариативност при човешките анотации, което може да наложи допълнителни проверки за качество

Цени на Labelbox

Безплатно: 500 Labelbox Units (LBU) на месец

Стартово ниво: 0,10 $ за LBU

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Labelbox

G2: 4,7/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Labelbox?

Харесвам бързите клавиши на инструмента за анотиране. Те са много ергономични, а механизмите са проектирани за практикуващите. Python API позволява на всеки разработчик да интегрира labelbox в своите пипалини. Не ми харесва фактът, че той не може да се справи с многоканални изображения, които рядко се срещат в нормалното компютърно зрение, но са повсеместни в научната визуализация.

Харесвам бързите клавиши на инструмента за анотиране. Те са много ергономични, а механизмите са проектирани за практикуващите. Python API позволява на всеки разработчик да интегрира labelbox в своите пипалини. Не ми харесва фактът, че той не може да се справи с многоканални изображения, които рядко се срещат в нормалното компютърно зрение, но са повсеместни в научната визуализация.

🧠 Знаете ли, че... Анотирането на изображения с изкуствен интелект намалява ръчния труд с до 70%, ускорява проектите, повишава производителността и подобрява качеството на данните.

3. SuperAnnotate (Най-добър за високопрецизни и сложни анотации на изображения)

чрез SuperAnnotate

SuperAnnotate е усъвършенстван софтуер за анотиране на изображения, съвместим с всички типове файлове с изображения, включително JPG, JPEG и PNG. Функцията му за откриване на обекти ви помага да намирате, идентифицирате и маркирате обекти в ограничаващи кутии.

С инструмента Magic Select можете да разделите изображението на различни сегменти и да очертаете обектите за по-бързо анотиране. Освен това, неговите усъвършенствани работни процеси за анотиране ви помагат да персонализирате процесите според конкретните нужди на проекта. Това повишава ефективността и гарантира висококачествени анотации за сложни задачи, свързани с компютърното зрение.

Най-добрите функции на SuperAnnotate

Извличайте и обработвайте текст от изображения мигновено с помощта на OCR

Анотирайте с едно кликване сходни обекти в няколко изображения

Създавайте извити полигони по-бързо с интуитивно изживяване при рисуване

Модифицирайте полигони без усилие, като добавяте или премахвате точки мигновено.

Начертайте полигони със споделени ръбове за точни анотации на множество обекти

Ограничения на SuperAnnotate

Някои сложни сегментации все още могат да изискват ръчна работа.

Интерфейсът може да не разполага с разширени функции като преглед на цял екран и прилепване към ръбовете.

Цени на SuperAnnotate

Завинаги безплатно

Предимство: Персонализирани цени

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SuperAnnotate

G2: 4,9/5 (над 140 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Labelbox?

SuperAnnotate има много лесен за ползване интерфейс и цялостна логика за управление на проекти. За нас беше лесно да интегрираме екипа си в техните работни процеси. Екипът за поддръжка винаги е отговарял на нашите въпроси или когато имахме нужда от някаква помощ.

SuperAnnotate има много лесен за ползване интерфейс и цялостна логика за управление на проекти. За нас беше лесно да интегрираме екипа си в техните работни процеси. Екипът за поддръжка винаги е отговарял на нашите въпроси или когато имахме нужда от някаква помощ.

✨Интересен факт: Братята Тигран и Вахан Петросян се отказват от докторските си програми по компютърни науки, за да създадат SuperAnnotate, превръщайки страстта си към решаването на предизвикателствата, свързани с анотирането на данни, в мощна AI платформа за компютърно зрение.

4. V7 (Най-добър за автоматизиране на анотирането на изображения и видеоклипове в голям мащаб)

чрез V7

V7 Darwin предлага разнообразни инструменти за анотиране за етикетиране с помощта на изкуствен интелект и изпълнение на сложни задачи по анотиране. Можете да създавате семантични пикселни маски, което спестява времето, необходимо за класифициране на всеки пиксел поотделно. Освен това V7 ви позволява да сегментирате нередовни форми с едно кликване.

Неговите инструменти за сътрудничество и интуитивен интерфейс оптимизират работните процеси, като осигуряват последователни анотации в различните екипи. V7 помага на разработчиците на изкуствен интелект и научните работници в областта на данните да подобрят по-бързо точността на моделите, като същевременно намаляват ръчния труд в мащабни проекти за компютърно зрение.

Най-добрите функции на V7

Създавайте висококачествени набори за обучение на изкуствен интелект с бързо и точно етикетиране

Работете с анотации в различни формати, включително изображения, видеоклипове, PDF файлове и медицински изображения.

Персонализирайте указанията за анотиране, за да отговарят на конкретните нужди на проекта.

Интегрирайте външни модели за машинно обучение, за да подобрите точността на анотирането.

Анотирайте подобни обекти автоматично, за да ускорите повтарящите се задачи по анотиране.

Ограничения на V7

Автоматизираните анотации често изискват ръчна проверка, за да се гарантира точността им.

Производителността зависи в голяма степен от първоначалното качество на данните за изображенията

Цени на V7

Стартово и корпоративно: Персонализирани цени

Налична демо версия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за V7

G2: 4,8/5 (над 50 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за V7?

Едно от най-големите предимства на този инструмент е неговата лесна за използване функция за анотиране на данни. Благодарение на функциите за автоматично анотиране, успях да маркирам лесно моя набор от данни, дори и за най-сложните обекти. Инструментът позволява дори анотиране на полигонални форми, което ми беше от голяма помощ. Искам повече опции за експортиране на моя набор от данни, така че да поддържа широк спектър от формати.

Едно от най-големите предимства на този инструмент е неговата лесна за използване функция за анотиране на данни. Благодарение на функциите за автоматично анотиране, успях да маркирам лесно моя набор от данни, дори и за най-сложните обекти. Инструментът позволява дори анотиране на полигонални форми, което ми беше от голяма помощ. Искам повече опции за експортиране на моя набор от данни, така че да поддържа широк спектър от формати.

5. CVAT (Най-подходящ за сложни данни за етикетиране на обекти в проекти за машинно обучение)

чрез CVAT

CVAT е мощна платформа с отворен код за анотиране, предназначена за разработчици, които са добре запознати с инструментите за машинно обучение. Тя поддържа различни типове анотации, включително полигони, полилинии, 3D кубоиди и скелети, което я прави приложима за широк спектър от проекти.

Автоматичното анотиране и интерполация ускоряват работните процеси, особено при проследяването на видео обекти. CVAT също така оптимизира сътрудничеството с възлагане на задачи, роли на потребителите и проследяване на напредъка, а активната му общност предлага ценни ресурси и поддръжка.

Най-добрите функции на CVAT

Активирайте съвместно анотиране с едновременен достъп на много потребители

Интегрирайте безпроблемно с TensorFlow, PyTorch и други платформи за машинно обучение.

Поддържайте множество формати за експортиране за различни ML рамки

Гарантирайте точността на анотациите с прегледи, проверки на качеството и персонализирани правила за валидиране.

Ограничения на CVAT

Управлението на слоевете може да бъде предизвикателство при припокриващи се обекти

Не можете да анотирате директно PDF файлове без конвертиране

Цени на CVAT

Безплатно завинаги

План за екип/индивидуален план: 32 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Опция за локално инсталиране: Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии на CVAT

Недостатъчно рецензии

6. LabelMe (Най-добър за маркиране на обекти на базата на полигони в компютърното зрение)

чрез LabelMe

LabelMe е софтуер с отворен код за анотиране на изображения, специализиран в сегментирането на изображения на базата на полигони. Неговите AI модели ви помагат да анотирате изображения с текстови подсказки или с прости кликвания, което спестява много време и усилия.

Лекият интерфейс на LabelMe е лесно достъпен дори за хора с минимални технически познания, така че може да се използва за обучение на AI модели или за подобряване на работните процеси в графичния дизайн. Най-хубавото е, че LabelMe предлага офлайн приложение за анотиране за по-добра сигурност и бърз достъп.

Най-добрите функции на LabelMe

Начертайте полигони, правоъгълници, кръгове, линии и точки за прецизно очертаване на обектите.

Поддържа износ на анотации в популярни формати като Pascal-VOC и COCO.

Възможност за ефективна пакетна обработка за анотиране на обширни набори от данни

Ограничения на LabelMe

Не поддържа съвместно анотиране в реално време за екипи.

Липсват по-разширени опции за анотиране, като маркиране на ключови точки.

Цени на LabelMe

Завинаги безплатно

Стартово ниво: 19 $ (еднократно плащане)

Pro: 49 $ (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за LabelMe

Недостатъчно рецензии

7. Hive AI (Най-добър за високоточни, ръчно създадени анотации на изображения в голям мащаб)

чрез Hive AI

Hive AI предлага висококачествени услуги за анотиране, извършвани от хора, като гарантира прецизност и сигурност за AI проекти, изискващи деликатно преценяване. Тя използва глобална мрежа от квалифицирани анотатори за обработка на сложни задачи, като същевременно прилага строги мерки за сигурност на данните, за да защити чувствителната информация.

С персонализирани работни процеси, проверки за контрол на качеството и специални проектни мениджъри, Hive AI се адаптира към конкретните нужди на проекта, което го прави надежден избор за организации, управляващи мащабни проекти с висока степен на риск в областта на изкуствения интелект и машинно обучение.

Най-добрите функции на Hive AI

Намалете ръчното въвеждане на данни с интелигентна интерполация за видео анотации

Оптимизирайте ефективността на обучението на моделите чрез интегриране на активно обучение

Гарантирайте точността на анотирането с контрол на качеството, основан на консенсус.

Ускорете повтарящите се задачи с персонализирани бързи клавиши и макроси.

Ограничения на Hive AI

Субективността и двусмислието при интерпретацията на изображенията могат да доведат до несъответствия.

Потенциални рискове от пристрастност в анотациите, ако не се управляват правилно

Цени на Hive AI

Плащане по мере на използване

Оценки и рецензии за Hive AI

Недостатъчно рецензии

✨ Интересен факт: Hive AI използва глобална мрежа от над 700 000 човека, които се занимават с анотиране, което го прави един от най-големите инструменти за анотиране на данни чрез краудсорсинг в света.

8. VoTT (Най-добър за обучение за откриване на обекти)

чрез VoTT

VoTT (Visual Object Tracking Tool) е инструмент за анотиране на видео с интуитивен интерфейс и инструменти за етикетиране, поддържащи изкуствен интелект. Той поддържа проследяване на обекти, разпознаване на действия и откриване на събития, което улеснява анотирането на изображения в сложни видеопоредици.

Моделите за откриване на обекти на VoTT също така оптимизират подготовката на набори от данни чрез създаване на ограничаващи кутии, рисуване на полигони и създаване на персонализирани класове обекти. Можете да го интегрирате с рамки за машинно обучение, за да гарантирате ефективно обучение и внедряване на модели.

Най-добрите функции на VoTT

Оптимизирайте анотирането на изображения за проследяване на обекти и анализ на действия в последователности

Анотирайте както изображения, така и видеоклипове с поддръжка на различни формати

Гарантирайте съвместимост при експортиране с основни платформи като TensorFlow и PyTorch.

Интегрирайте безпроблемно с инструментите на Microsoft за подобрена съвместимост на работния процес.

Ограничения на VoTT

Може да има проблеми с производителността при големи масиви от данни.

Опциите за персонализирано етикетиране на VoTT не са особено гъвкави.

Цени на VoTT

Безплатно

Оценки и рецензии за VoTT

Недостатъчно рецензии

📮 ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от специалистите в областта на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

9. Playment (Най-добър за висококачествени 3D и LiDAR данни за анотиране)

чрез Playment

Playment, сега част от TELUS International, е специализирана в анотирането на сложни типове данни, като 3D точкови облаци, Light Detection and Ranging (LiDAR) и сензорни данни за AI/ML приложения в автономни превозни средства, роботика и др.

Playment предлага цялостни услуги за събиране, набавяне, подготовка и анотиране на данни. Освен това предлага персонализирани решения за автомобилната, здравната и търговската индустрия. Опитът му го прави добър избор за мащабни проекти за високопрецизно анотиране.

Най-добрите функции на Playment

Активирайте многоизмерно анотиране на 2D и 3D изображения, включително LiDAR данни.

Включете функции за контрол на качеството, за да поддържате целостта на данните през целия процес на анотиране.

Работете с големи обеми данни с мащабируеми работни процеси за анотиране

Предоставяйте професионални услуги с достъп до опитни анотатори за сложни задачи.

Ограничения на плащанията

Постигането на постоянна качество може да бъде предизвикателство при аутсорсинг на екипи за анотиране.

Опциите за персонализиране на процесите на анотиране може да са ограничени.

Цени на Playment

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Playment

Недостатъчно рецензии

🧠 Знаете ли, че... Пазарът на LiDAR се очаква да достигне 8,63 милиарда долара до 2034 г., като расте с 18% годишно. Този растеж стимулира развитието на усъвършенствани инструменти за разработчиците на изкуствен интелект, подобрявайки приложения като автономни превозни средства и роботика с по-богати и по-прецизни данни за по-интелигентни модели.

10. Scale AI (Най-добър за аннотиране на сложни данни с помощта на изкуствен интелект)

чрез Scale AI

Scale AI надхвърля традиционното етикетиране на изображения, като предлага предварително етикетиране, активно обучение и контрол на качеството, базирани на изкуствен интелект, за да гарантира прецизни и последователни анотации. Той предоставя услуги по подбор на данни, включително почистване, филтриране и допълване, за да подобри качеството и разнообразието на наборите от данни.

С голям екип от експерти по анотиране и научни работници в областта на данните, Scale AI ефективно управлява мащабни AI/ML проекти, предоставяйки висококачествени, готови за обучение данни за автономни системи, здравеопазване и приложения за развитие на AI в предприятията.

Най-добрите функции на Scale AI

Интегрирайте се безпроблемно с водещи AI/ML платформи за гладко управление на работния процес.

Проследявайте промените в наборите от данни с версии и лесно се връщайте към предишни версии.

Ефективно мащабиране на големи обеми данни с надеждни работни процеси

Оптимизирайте управлението на проекти с усъвършенствани инструменти за възлагане на задачи и проследяване на напредъка.

Ограничения на изкуствения интелект

Сложна крива на обучение за нови потребители поради комплексни функции

Потенциално високи разходи за малки проекти поради персонализирано ценообразуване

Цени на Scale AI

Персонализирани цени

Мащабиране на AI оценки и рецензии

Недостатъчно рецензии

11. LabelImg (Най-добър за бързо и лесно анотиране на открити обекти)

чрез LabelImg

LabelImg е графичен инструмент с отворен код за анотиране на изображения, създаден за бързо и ефективно създаване на ограничаващи рамки при задачи за откриване на обекти. Минималните му зависимости правят инсталирането му безпроблемно на различни операционни системи, а лесният за употреба интерфейс гарантира достъпност за начинаещи.

Като активно поддържан проект с отворен код, LabelImg се развива чрез подобрения, инициирани от общността, което го прави надежден избор за малки AI проекти.

Най-добрите функции на LabelImg

Опростете анотирането с интуитивен графичен интерфейс

Създавайте лесно ограничаващи кутии за откриване на обекти

Експортирайте анотациите във формат PASCAL VOC XML

Персонализирайте и разширете функционалността чрез отворения код.

Ограничения на LabelImg

Поддържа само анотации с ограничаващи рамки, което ограничава използването му за по-сложни задачи.

Предоставя основен интерфейс, който може да не разполага с необходимата дълбочина за по-подробни проекти.

Цени на LabelImg

Безплатно

Оценки и рецензии за LabelImg

Недостатъчно рецензии

💡Съвет от професионалист: Подобрете работния си процес, като персонализирате LabelImg с Python скриптове, за да автоматизирате повтарящите се задачи и да ги интегрирате с съществуващите си инструменти.

12. RectLabel (Най-добър за напреднали анотации на форми и ключови точки)

чрез RectLabel

RectLabel е специализиран в високопрецизната анотация на изображения, като предлага инструменти като полигони, криви на Безие и ключови точки за обработка на сложни визуални данни. Създаден за AI екипи, които се нуждаят от точност на експертно ниво, той преобразува сложни изображения в готови за обучение набори от данни.

RectLabel осигурява нишова точност с функции като Core ML автоматизация, експортиране с едно кликване YOLO/COCO и персонализирани бързи клавиши, което прави анотирането по-бързо и по-ефективно.

Най-добрите функции на RectLabel

Анотирайте извити обекти с кубични криви на Безие за подробна сегментация

Създавайте гладки и точни контури за сложни форми с помощта на сплайни

Маркирайте ключови точки за оценка на позата, разпознаване на лица и разпознаване на действия.

Конвертирайте видео в кадри и допълнете изображенията, за да подобрите обучителните набори от данни.

Ограничения на RectLabel

Предлага ограничени усъвършенствани инструменти за автоматизация за етикетиране с помощта на изкуствен интелект.

Възможно е да се наблюдават забавяния при работа с големи или сложни набори от данни.

Цени на RectLabel

Безплатна версия

RectLabel Pro: 19,99 $

Оценки и рецензии за RectLabel

Недостатъчно рецензии

13. Dataloop (Най-добър за анотиране с помощта на изкуствен интелект в големи проекти)

чрез Dataloop

Dataloop комбинира анотирането на изображения с цялостна ML платформа, като оптимизира всичко – от етикетирането на данни до внедряването на модели. Неговите AI-подпомагани инструменти ускоряват анотирането, като се фокусират първо върху изображенията с висока стойност, като същевременно поддържат разширени функции като откриване и сегментиране на обекти.

Това го прави особено мощен за екипи, които работят с големи масиви от изображения и се нуждаят както от ефективност, така и от точност.

Най-добрите функции на Dataloop

Проследявайте промените в наборите от данни с версии и лесно се връщайте към предишни версии.

Интегрирайте безпроблемно с MLOps инструменти за CI/CD и внедряване на модели

Подобрете сътрудничеството с потребителски роли, задачи и проследяване на напредъка.

Гарантирайте точността на данните с помощта на всеобхватни инструменти за контрол на качеството.

Ограничения на Dataloop

API може да бъде ограничен за напреднали интеграции на анотации с човешко участие

Уведомленията за проблеми в процеса могат да бъдат забавени, което да повлияе на ефективността на работния процес.

Цени на Dataloop

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Dataloop

G2: 4. 4/5 (90 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Оптимизирайте визуалната обратна връзка с ClickUp

Всички горепосочени безплатни инструменти за анотиране на изображения помагат за автоматизиране на етикетирането и поддържат различни формати и техники за обучение на AI набори от данни. Ключът обаче е да изберете софтуер, който отговаря на вашите специфични нужди.

Например, ако скоростта е вашият приоритет, V7 предлага бързо анотиране, докато LabelMe е идеален за прецизно етикетиране на обекти на базата на полигони.

Анотирането на изображения обаче е полезно не само за обучението на изкуствен интелект, но и за подобряване на работните процеси при разработването на софтуер. Тук ClickUp се откроява като най-добрият инструмент за анотиране на данни.

С функциите си за проверка и анотиране на изображения, екипите могат да предоставят ясна визуална обратна връзка за изображения и видеоклипове, да възлагат задачи и да проследяват промените – всичко на едно място. Това намалява ненужните обмени и прави процеса на анотиране на изображения по-ефективен.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да си осигурите безпроблемна визуална обратна връзка!