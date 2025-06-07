Топ 10 AI броячи на думи за по-добро писане

Били ли сте някога толкова погълнати от писането, че сте загубили представа за ограниченията за броя на думите?

Всички сме били в тази ситуация.

🧠 Интересен факт: Средностатистическият човек пише 40 думи в минута, докато професионалният машинописец достига до 80+ думи в минута!

Независимо дали сте студент, който работи по задача, или маркетинг специалист, който оптимизира SEO, отчитането на броя думи е още една задача, за която трябва да се грижите. За щастие, повечето програми за обработка на документи имат вграден брояч на думи, който върши тази работа.

Въпреки това, съвременните AI броячи на думи правят много повече от просто да броят думите ви. Те могат да подобрят четимостта, да извършват граматически проверки, да откриват плагиатство и да коригират стила ви на писане.

Така че, ако търсите нещо допълнително, ние сме събрали някои от най-добрите AI броячи на думи, които ви помагат да пишете по-бързо!

Най-добрите AI броячи на думи на един поглед

Инструмент Основни функции Най-подходящи за цени ClickUp Документи с вграден брояч на думи/символи, AI асистент за писане, шаблони, сътрудничество, интеграция на задачи Екипи, писатели, създатели на съдържание Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 7 долара. Grammarly Проверка на граматиката/правописа, предложения за стил, откриване на тон, проверка за плагиатство Писатели, студенти, професионалисти Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 30 долара. Hemingway Editor Анализ на четимостта, структура на изреченията, подчертаване на пасивния залог, наречия Блогъри, студенти, кратко писане Платените планове започват от 8,33 долара. ProWritingAid Граматика, стил, четимост, подробни отчети, интеграции Автори, редактори, академици 10 $/месец Google Docs Сътрудничество в реално време, броене на думи, коментари, съхранение в облак Екипи, студенти, дистанционна работа Безплатно с акаунт в Google Microsoft Word Брой думи/символи, шаблони, разширено форматиране, сътрудничество Професионалисти, бизнесмени, академици Платените планове започват от 9,99 долара. Quillbot Парафразиране, граматична проверка, обобщаване, генератор на цитати Студенти, изследователи, създатели на съдържание Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 4,17 долара. Originality. ai Откриване на плагиатство, откриване на AI съдържание, броене на думи/символи Агенции за съдържание, издатели Платените планове започват от 14,95 долара. Wordcounter. ai Брой думи/символи, плътност на ключовите думи, четимост, опции за експортиране Писатели, SEO специалисти Безплатно ZeroGPT AI откриване на съдържание, броене на думи/символи, проверка за плагиатство Преподаватели, издатели, студенти Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 9,50 долара.

Какво трябва да търсите в AI броячите на думи?

Вече споменахме, че AI броячите на думи правят много повече от точно преброяване на думи. За да можете да извлечете максимална полза от AI инструмента за преброяване на думи, обърнете внимание на следните функции:

Броене на думи и символи в реално време : Изберете инструмент, който показва броя на изреченията, думите и символите веднага, докато пишете. Тази незабавна обратна връзка ви позволява да отговаряте на изискванията за брой думи и да се придържате към ограниченията, без да се налага да проверявате ръчно.

Анализ на четимостта и сложността : Освен че споделя броя на думите, изберете AI инструмент за броене на думи, който предоставя оценки за четимост (напр. Flesch-Kincaid) и предлага подобрения чрез анализ на структурата на изреченията, сложността, пасивния залог и др., за да оптимизира нивото на четимост.

Предложения за граматика и стил : Изберете AI инструмент за броене на думи, който идентифицира и коригира граматически грешки като правописни грешки, липсващи препинателни знаци и др. Той също така трябва да дава предложения за стил, за да отговори на вашите цели при писане, като подчертава неудобни изрази и проблеми с яснотата за изтънчено и професионално писане.

Обобщаване с изкуствен интелект : Изберете висококачествени инструменти за броене на думи с изкуствен интелект и функции за обобщаване, за да съкратите дълги текстове до ключови изводи. Тази функция е особено полезна за студенти, професионалисти и създатели на съдържание, които искат да извлекат бързи заключения от дълги документи.

Плътност на ключовите думи и SEO анализи : Маркетинг специалистите и авторите на съдържание трябва да търсят инструмент за броене на думи, който проследява плътността на ключовите думи, за да оптимизира и балансира SEO изискванията с надеждността и привлекателността на съдържанието.

Откриване на плагиатство и съдържание, генерирано от AI : Преподавателите, които оценяват есета за прием в колеж, трябва да изберат инструмент за броене на думи, който открива съдържание, генерирано от AI, и плагиатство. Това добавя достоверност към оригиналността на текста.

Изчисляване на приблизителното време за четене: Дайте предимство на инструмент за броене на думи, който дава приблизително време за четене или говорене, за да ви помогне да разработите увлекателно и съобразено с времето съдържание, което да максимизира ангажираността.

➡️ Прочетете повече: Най-добрите инструменти за писане за нуждите на всеки писател

Най-добрите AI броячи на думи

Ето нашият списък с най-добрите инструменти за броене на думи, които ви дават повече от просто броя на думите в целия документ:

1. ClickUp (Най-добър за интегрирано писане и продуктивност)

Опитайте го сега Работете съвместно с екипа си, без да превишавате изискванията за брой думи, с мощната комбинация от ClickUp Docs + ClickUp Brain.

ClickUp е приложението, което съдържа всичко необходимо за работата и обединява AI-базирано писане, броене на думи и съвместна работа по документи в едно работно пространство! Създадено за писатели, маркетинг специалисти и екипи, ClickUp предлага безпроблемно съчетание от броене на думи, интелигентни предложения и инструменти за съвместна работа, което го прави идеалното решение за професионалисти, които се нуждаят от нещо повече от обикновен брояч.

ClickUp Brain е AI асистент, който се грижи за всички задачи, свързани с писане и редактиране. Можете да го използвате за генериране на писмено съдържание, обобщаване, превод и други. Този AI инструмент ускорява процеса на писане, като генерира нови идеи за съдържание, изготвя статии и дори обобщава дълги документи за секунди.

Представете си, че подготвяте публикация в блога за най-новото продуктово лансиране на вашата компания. Просто споделяте основните си точки и ClickUp Brain изготвя убедителна статия, предлага заглавия, които привличат вниманието, и доусъвършенства текста ви, за да бъде по-ясен и въздействащ. Той може също да създава шаблони за многократна употреба за бъдещи публикации, да превежда съдържанието ви за глобална аудитория и да организира всичките ви проучвания на едно място.

Създавайте блогове, доклади, имейли и други материали, свързани с вашата марка, с помощта на AI-базираната помощ за писане на ClickUp Brain.

С ClickUp Brain като ваш асистент при писането, спестявате време, стимулирате креативността си и гарантирате, че вашето послание винаги ще попадне в целта.

За разлика от основните броячи на думи, ClickUp предлага много повече, като създава централизиран център за екипа. Той ви позволява да споделяте документи, да проследявате проекти, да оптимизирате работните процеси и много други – всичко на едно място.

ClickUp Docs ви позволява да създавате и редактирате документи съвместно. Докато вашият екип работи върху документа, вграденият брояч на думи показва броя на думите в документа в реално време, което ви помага да отговорите на изискванията за брой думи.

Освен това, ClickUp Docs запазва всичко в облака с функцията за автоматично запазване и поддържа история на версиите, за да създаде единен източник на информация.

Независимо дали създавате съдържание, сътрудничите си по бизнес документи или искате да подобрите своите умения за писане, ClickUp ви помага да се уверите, че всяка дума има значение за смисленото и висококачествено писане.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp AI, за да обобщите цели документи или избран текст, което улеснява създаването на изпълнителни резюмета или бързи прегледи.

Сътрудничество с колеги в реално време – добавяйте коментари, възлагайте задачи и проследявайте промените директно в документа си.

Свържете текстовете си директно със задачите чрез ClickUp Tasks , за да можете да задавате чернови, да определяте крайни срокове и да проследявате напредъка успоредно с работата по проекта.

Достъп до предишни версии на вашите документи, сравняване на промените и възстановяване на по-ранни чернови, ако е необходимо.

Елиминирайте разсейващите фактори с Focus Mode, който скрива страничните ленти и затъмнява другото съдържание, за да можете да се концентрирате върху писането.

Добавете персонализирани полета в ClickUp, като цели за броя на думите, ниво на четене или статус на съдържанието, към вашите задачи за писане, за по-добро проследяване и отчитане.

Настройте автоматизации в ClickUp , за да премествате задачите за писане през работния си процес, да уведомявате редакторите или да актуализирате статуса, когато черновите са готови за преглед.

Използвайте или създавайте шаблони за блог публикации, доклади или резюмета, за да поддържате последователност и да спестите време при повтарящи се проекти за писане.

Бързо генерирайте актуализации за екипа или бележки от последните си писателски дейности с помощта на ClickUp AI.

Търсете незабавно във всичките си документи, задачи и коментари, като използвате Connected Search , за да намерите конкретно съдържание, ключови думи или препратки.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да се стори прекалено сложен за нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Ето какво казва Даяна Милева, акаунт директор в Pontica Solutions, за ClickUp:

Иновативните умове в нашата организация винаги се стремят да бъдат по-добри и постоянно търсят начини, по които можем да спестим още една минута или час, а понякога дори цял ден. ClickUp реши много проблеми за нас, които, като погледнем назад, се опитвахме да решим с помощта на неподходящи инструменти като Excel таблици и Word документи.

Иновативните умове в нашата организация винаги се стремят да бъдат по-добри и постоянно търсят начини, по които можем да спестим още една минута или час, а понякога дори цял ден. ClickUp ни реши много проблеми, които, като погледнем назад, се опитвахме да решим с помощта на неподходящи инструменти като Excel таблици и Word документи.

2. Grammarly (Най-доброто за предложения за граматика и стил, базирани на изкуствен интелект)

чрез Grammarly

Grammarly е най-известен с усъвършенстваните си възможности за проверка на граматиката и правописа, но служи и като прецизен брояч на думи, задвижван от изкуствен интелект. Този граматичен проверка, подобрен с изкуствен интелект, помага на писатели, студенти и професионалисти да следят броя на думите си, като същевременно получават информация за четимостта, тона и яснотата.

Актуализациите в реално време на Grammarly го правят отличен спътник за тези, които работят върху есета, доклади или съдържание, което трябва да отговаря на конкретни изисквания за дължина. Освен броене на думи, Grammarly предоставя информация за структурата на изреченията, краткостта и повторението на думи. Интуитивният му интерфейс гарантира, че не само ще спазите ограничението за брой думи, но и ще усъвършенствате писането си.

Най-добрите функции на Grammarly

Проследявайте броя на думите без усилие с актуализации в реално време за всички видове документи.

Получавайте контекстуална информация за дължината на изреченията, яснотата и ангажираността.

Адаптирайте текста си, за да отговаря на изискванията за дължина, без да губите съгласуваност.

Интегрирайте ги в различни платформи с разширения за браузъри и настолни приложения за безпроблемно проследяване.

Ограничения на Grammarly

Не винаги 100% точен, Grammarly понякога маркира правилни изречения като грешки.

За подробна аналитика, надхвърляща основното отчитане на броя думи, е необходима премиум версия.

Цени на Grammarly

Безплатно

Pro : 30 $/месец на член

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Grammarly

G2 : 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 7100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Grammarly?

Един рецензент на G2 казва:

Използвам Grammarly от известно време и съм изключително доволен от резултатите. За разлика от много традиционни програми за проверка на правописа и граматиката, тази платформа отива далеч отвъд основните функции. Тя ви помага да подобрите писането си, като се адаптира към типа текст, върху който работите – независимо дали става дума за официално имейл, доклад, академична статия или дори творческо съдържание – и, което е по-важно, взема предвид целевата ви аудитория.

Използвам Grammarly от известно време и съм изключително доволен от резултатите. За разлика от много традиционни програми за проверка на правописа и граматиката, тази платформа отива далеч отвъд основните функции. Тя ви помага да подобрите писането си, като се адаптира към типа текст, върху който работите – независимо дали става дума за официално имейл, доклад, академична статия или дори творческо съдържание – и, което е по-важно, взема предвид целевата ви аудитория.

3. Hemingway Editor (най-добър за подобряване на четимостта и краткостта)

чрез Hemingway Editor

Hemingway Editor е уникален AI инструмент за писане, който се фокусира върху четимостта, като същевременно предоставя точен брой думи. Този онлайн инструмент анализира сложността на изреченията и многословността в реално време, което е от полза за писателите, които се стремят към кратък и въздействащ текст.

Hemingway не само брои думите, но и подчертава излишните наречия, сложните фрази и употребата на пасивен залог, което го прави отлично средство за тези, които искат съдържанието им да бъде кратко и въздействащо. Лесният за четене интерфейс опростява проследяването на думите без ненужни отвличания на вниманието.

Най-добрите функции на Hemingway Editor

Идентифицирайте дългите изречения и намалете ненужната сложност.

Поддържайте краткостта с обратна връзка в реално време за дължината на изреченията.

Експортирайте текст безпроблемно за използване в други платформи за писане.

Достъпът е възможен дори ако нямате активна интернет връзка.

Ограничения на Hemingway Editor

Ограничени възможности за форматиране в сравнение с други текстови процесори

Няма интеграция с облачно хранилище и потребителите трябва ръчно да запазват и прехвърлят съдържанието.

Цени на Hemingway Editor

Безплатно

Hemingway Editor Plus (Individual 5K): 18,33 $/месец

Hemingway Editor Plus (Individual 10K) : 12,50 $/месец

Hemingway Editor Plus (Team 5K): 12,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hemingway Editor

G2 : 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Hemingway Editor?

Едно ревю в G2 казва:

Харесва ми, че измерва, докато пиша. Това е добър показател и последователен начин на писане за широка аудитория. Прави писането ми много достъпно.

Харесва ми, че измерва, докато пиша. Това е добър показател и последователен начин на писане за широка аудитория. Прави моето писане много достъпно.

📮 ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да преминава към друг раздел, за да зададе въпрос на AI, свързаните с това разходи за превключване и смяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно в работното ви пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава изключително подходящи отговори за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

4. ProWritingAid (Най-добър за подробен анализ на текста и обратна връзка)

чрез ProWritingAid

ProWritingAid предлага всеобхватен AI-базиран асистент за писане с интегриран брояч на думи, който помага на потребителите да следят ефективно дължината на документа. Идеален за автори, редактори и създатели на съдържание, той проследява броя на думите и предоставя подробни предложения за писане, включително подобрения на стила и граматически проверки.

Това, което отличава ProWritingAid, е, че предлага контекстуална обратна връзка, анализирайки всичко – от дължината на изреченията до прекалено често използваните думи.

Най-добрите функции на ProWritingAid

Извършвайте задълбочен граматичен и стилов анализ с над 20 доклада.

Оптимизирайте темпото с информация за потока на думите и баланса на абзаците, особено при творческото писане.

Персонализирайте ограниченията за броя думи за различни видове съдържание, включително романи и бизнес доклади.

Възползвайте се от вградения в приложението тезаурус и предложения за думи, за да обогатите речника си.

Ограничения на ProWritingAid

Бавна скорост на обработка за големи документи.

Скъпи за пълния набор от функции, което кара някои потребители да търсят алтернативи на ProWritingAid.

Цени на ProWritingAid

Безплатно

Премиум : 30 $/месец

Premium Pro: 36 $/месец

Оценки и рецензии за ProWritingAid

G2 : 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,7/5 (490+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ProWritingAid?

Едно ревю в G2 казва:

ProWritingAid е изключително богат на функции. Можете да изберете какъв вид език (бизнес, неформален, академичен и др.) и предложенията обикновено са изключително точни. Софтуерът е особено добър в идентифицирането на думи-пълнители и помага за оптимизиране на текста, както и, разбира се, за отстраняване на правописни грешки!

ProWritingAid е изключително богат на функции. Можете да изберете какъв вид език (бизнес, неформален, академичен и др.) и предложенията обикновено са изключително точни. Софтуерът е особено добър в идентифицирането на излишни думи и помага за оптимизиране на текста, както и, разбира се, за отстраняване на правописни грешки!

🧠 Интересен факт: С близо 345 милиона абонати и приблизително 321 милиона активни потребители, в Microsoft 365, който включва и Microsoft Word, се създават много документи, електронни таблици и презентации!

5. Google Docs (най-доброто решение за сътрудничество в реално време и съхранение в облак)

чрез Google Docs

Google Docs е популярна платформа за писане, базирана на облак, която интегрира леснодостъпен брояч на думи в своя пакет документи, задвижван от AI. Писатели, студенти и професионалисти могат незабавно да проверяват броя на думите, докато изготвят съдържание, което го прави отлично средство за проекти със строги изисквания за дължина.

Google Docs позволява на няколко потребители да работят върху един и същ документ в реално време, за да централизират документацията по проекта. Освен това, интеграцията му с Google Drive гарантира, че всички файлове се съхраняват безопасно и са достъпни отвсякъде.

Най-добрите функции на Google Docs

Сътрудничеството е ефективно, докато проследявате промените и ограниченията за броя думи.

Запазвайте документи автоматично в облака, за да предотвратите загуба на данни.

Използвайте гласово въвеждане, за да диктувате текст, докато следите броя на думите.

Достъп до основна граматика и проверка на правописа

Ограничения на Google Docs

Ограничени граматически проверки и предложения за стил, базирани на изкуствен интелект

Офлайн достъпът изисква ръчна настройка и връзка само с един акаунт.

Цени на Google Docs

Безплатно с акаунт в Google

Оценки и рецензии за Google Docs

G2 : 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (28 360+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Docs?

Един рецензент на Capterra каза следното за Google Docs:

Обичам колко лесно е да си сътруднича с колеги, като редактираме едновременно или добавяме коментари и правим предложения за промени, без да прекъсваме потока на документа. Опциите за споделяне също са страхотни, като можете да ограничите споделянето въз основа на домейна на Google Workspace, конкретен имейл адрес или просто хора с конкретни връзки.

Обичам колко лесно е да си сътруднича с колеги, като редактираме едновременно или добавяме коментари и правим предложения за промени, без да прекъсваме потока на документа. Опциите за споделяне също са страхотни, като можете да ограничите споделянето въз основа на домейна на Google Workspace, конкретен имейл адрес или просто хора с конкретни връзки.

💡 Професионален съвет: Оставете AI да се занимава с рутинната работа по документирането, за да можете да се концентрирате върху по-важните задачи. Как? AI автоматизира форматирането, открива грешки и подобрява четимостта, освобождавайки ви от важни задачи. Освен това персонализира съдържанието, намалява разходите и стимулира сътрудничеството в екипа в реално време.

6. Microsoft Word (най-подходящ за традиционно писане с AI подобрения)

чрез Microsoft Word

Пуснат за първи път през 1983 г., Microsoft Word остава един от най-надеждните софтуери за обработка на текст. Той предлага надежден брояч на думи, който се актуализира в реално време.

Независимо дали изготвяте доклади, изследователски документи или творческо съдържание, интегрираната функция за броене на думи в Word помага на потребителите без усилие да се придържат към изискваните ограничения. Информацията, която MS Word предоставя за четимостта, броя символи и приблизителното време за четене, го прави отличен избор за професионалисти.

Въпреки че започна с прости функции за редактиране на текст, Microsoft Word вече предлага множество AI-базирани функции, като предложения за граматика и стил, предсказване на текст и преобразуване на реч в текст. Неговите AI-базирани инструменти за редактиране гарантират, че броят на думите не е просто число, а част от усъвършенстван процес на писане.

Най-добрите функции на Microsoft Word

Следете броя на думите на живо в долната лента с инструменти, докато пишете.

Задайте ограничения за броя думи за задачи, публикации в блогове и доклади.

Използвайте редактиране с изкуствен интелект, за да усъвършенствате структурата, без да превишавате ограниченията.

Достъп до вградени преводачески инструменти за многоезично писане и локализация на съдържание

Ограничения на Microsoft Word

Липсват усъвършенствани AI-базирани възможности за пренаписване в сравнение със специализираните асистенти за писане.

Функциите на базата на абонамент ограничават пълния достъп без платен план.

Цени на Microsoft Word

Microsoft 365 Personal : 9,99 $/месец

Microsoft 365 Family : 12,99 $/месец на потребител

Microsoft 365 Apps for Business: 9,99 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Word

G2 : 4,7/5 (над 1870 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (2470+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Word?

Един рецензент на G2 сподели следното за Microsoft Word:

Microsoft Word е наистина чудесен инструмент за писане и редактиране на документи. Обичам го, защото има различни шаблони за всеки тип документ, който трябва да напишете – писма, автобиографии, листовки и др. Полезни функции като многобройни типове и размери на шрифтове, цветови формати, проверка на правописа, проверка на граматиката и други помагат да направя документите си много по-добри от обикновените. Много е страхотно, че много от тези чудесни функции са безплатни и никога не се налага да плащате за ъпгрейди. Много е лесно да се ориентирате в него. Дори начинаещите потребители няма да имат затруднения при използването му.

Microsoft Word е наистина чудесен инструмент за писане и редактиране на документи. Харесва ми, че има различни шаблони за всеки тип документ, който трябва да напишете – писма, автобиографии, листовки и др. Полезни функции като многобройни типове и размери на шрифтове, цветови формати, проверка на правописа, проверка на граматиката и други помагат да направя документите си много по-добри от обикновените. Много е страхотно, че много от тези чудесни функции са безплатни и никога не се налага да плащате за ъпгрейди. Много е лесно да се ориентирате в него. Дори начинаещите потребители няма да имат затруднения при използването му.

➡️ Прочетете повече: Трикове в Microsoft Word за оптимизиране на работата ви

7. QuillBot (Най-добър за преразказване и обобщаване с изкуствен интелект)

чрез QuillBot

QuillBot е AI-базиран асистент за писане, създаден да подобрява писането чрез перифразиране, обобщаване и граматична корекция. Той служи и като ефективен AI брояч на думи.

Уникалната му способност да намалява броя на думите, като същевременно запазва смисъла, го прави особено полезен за студенти, мениджъри на социални медии, маркетинг специалисти и писатели, които се нуждаят от ефективно съкращаване или разширяване на текста, като същевременно следят дължината му.

Най-добрите функции на QuillBot

Обобщава дълги текстове в кратки ключови точки

Извършвайте граматични проверки и маркирайте грешките за усъвършенстване на съдържанието.

Намалете или разширете текста, за да отговорите на изискванията за брой думи без усилие.

Интегрирайте с Google Docs за безпроблемно редактиране на съдържанието.

Ограничения на QuillBot

Парафразирането е ограничено до няколко думи или символа в безплатната версия.

Трудности при поддържането на контекста при дългите перифрази

Цени на QuillBot

Безплатно

Премиум : 4,17 $/месец

Екип: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за QuillBot

G2 : 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Какво казват реалните потребители за QuillBot?

Едно ревю в G2 казва:

За да напиша бързо някои публикации в социалните медии, използвам QuillBot, за да подобря стила на писане. Освен парафразиране, той предлага и много други функции, като проверка на граматиката и проверка за плагиатство. Намирам този инструмент за много полезен. Мога бързо да парафразирам един и същ текст в две-три различни версии и да го публикувам на различни платформи.

За да напиша бързо някои публикации в социалните медии, използвам QuillBot, за да подобря стила на писане. Освен парафразиране, той предлага и много други функции, като проверка на граматиката и проверка за плагиатство. Намирам този инструмент за много полезен. Мога бързо да парафразирам един и същ текст в две-три различни версии и да го публикувам на различни платформи.

📚 Прочетете също: Безплатни AI генератори на параграфи за писане

8. Originality. ai (Най-доброто за AI откриване на съдържание и проверка за плагиатство)

Originality.ai е преди всичко AI детектор и проверка за плагиатство. Разполага с вграден брояч на думи, който позволява на потребителите да проследяват дължината на документа. Той също така извършва проверка на фактите, за да гарантира, че вашето съдържание е уникално и точно.

Този инструмент е особено полезен за съдържание, фокусирано върху SEO. Той предоставя информация за структурата и четимостта на текста, както и проследяване на броя думи. Гарантира, че статиите отговарят на изискванията за дължина, като същевременно запазват оригиналността си.

Оригиналност. Най-добрите функции на ai

Просто поставете съдържанието, за да откриете съдържание, генерирано от AI, включително резултати от моделите ChatGPT и GPT-4.

Проверявайте броя на думите незабавно, докато извършвате сканиране за плагиатство от множество източници.

Генерира оценка за оригиналност на съдържанието, която определя автентичността

Позволете на вашите екипи да си сътрудничат, което е полезно за издатели и агенции.

Оригиналност. Ограничения на AI

Понякога генерират фалшиви положителни резултати, тъй като нито един AI детектор не е 100% точен.

Липсва проверка на граматиката или четимостта, което означава, че ще трябва да го интегрирате с други инструменти.

Цени на Originality.ai

Плащане при ползване : 30 $ (еднократно плащане)

Pro : 14,95 $/месец

Enterprise: 179 $/месец

Оригиналност. ai оценки и рецензии

G2 : 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Originality. ai?

Едно ревю в G2 казва:

Ние използваме тази платформа редовно, за да проверяваме за съдържание, генерирано от AI, и плагиатство. Инструментът е лесен за използване, а цветните маркировки улесняват разпознаването на частите от съдържанието, които може да са генерирани от AI. Той сканира документите бързо, а докладите са подробни, което ни помага да проверяваме оригиналността ефективно.

Ние използваме тази платформа редовно, за да проверяваме за съдържание, генерирано от AI, и плагиатство. Инструментът е лесен за използване, а цветните маркировки улесняват разпознаването на частите от съдържанието, които може да са генерирани от AI. Той сканира документите бързо, а отчетите са подробни, което ни помага да проверяваме оригиналността ефективно.

🧠 Интересен факт: Неотдавнашно проучване установи, че 88% от хората са използвали AI, за да преодолеят блокирането при изпълнението на задачи.

9. Wordcounter. ai (Най-добър за основно броене на думи и прост анализ на текст)

Ако търсите инструмент за броене без излишни екстри, тогава Wordcounter.ai е подходящ за вас. Той предлага голямо разнообразие, функционира като брояч на изречения и абзаци и брои думи.

Инструментът показва общото време за четене и говорене на съдържанието в полето за въвеждане. Можете също да споделите списък с ключови думи и той ще покаже плътността на ключовите думи, която можете да експортирате като CSV или TXT.

Най-добрите функции на Wordcounter.ai

Използвайте го като брояч на думи, изречения и абзаци – всичко наведнъж.

Анализирайте плътността на ключовите думи, подпомагайки оптимизацията за търсачки.

Маркирайте прекалено често използваните думи, за да разнообразите речника си.

Получавайте резултати без да се регистрирате и да работите в браузъри за бърз достъп.

Ограничения на Wordcounter.ai

Не предлага проверка на граматиката или правописа, което налага интегрирането с други инструменти.

Липсват усъвършенствани AI подобрения на писането, като например подобрения на изреченията и предложения за четимост.

Цени на Wordcounter.ai

Безплатно

Wordcounter. ai оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете повече: Най-добрите AI подсказки за писане за маркетолози и писатели

10. ZeroGPT (Най-добър за откриване на текст, генериран от AI)

чрез ZeroGPT

Подобно на Originality.ai, ZeroGPT помага да се направи разграничение между AI и човешко съдържание. С вградени броячи на символи и думи, този инструмент е много полезен за преподаватели, издатели и бизнеса.

Инструментът използва усъвършенствани алгоритми за AI-разпознаване, за да сканира и анализира текста за модели, които показват неговия произход. Подробните отчети на ZeroGPT придават автентичност на сканираното съдържание.

Най-добрите функции на ZeroGPT

Проследявайте безпроблемно броя на думите, докато откривате AI текст

Гарантирайте човешкоподобно писане, без да превишавате ограниченията.

Използвайте AI-базирани разбивки, за да усъвършенствате структурата на изреченията.

Оптимизирайте академичното писане с структурирано проследяване на думите

Ограничения на ZeroGPT

Не е напълно надежден, тъй като често генерира фалшиви положителни или отрицателни резултати.

Липсва интеграция с основните платформи за съдържание

Цени на ZeroGPT

Безплатно

Pro : 9,50 $/месец

Плюс : 19 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ZeroGPT

G2 : 4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за ZeroGPT?

Едно ревю в G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в ZeroGPT, е неговият потребителски интерфейс и лекотата на употреба. Наред с функцията за AI откриване, той предлага и много други функции като граматичен коректор, обобщаване на текст, перифразиране, AI преводач и др. Освен това е достъпен и в WhatsApp и Telegram, което го прави още по-лесен за употреба на всички устройства. Той също така генерира на момента PDF доклад с резултатите от AI откриването, което осигурява необходимата прозрачност и достоверност.

Това, което най-много ми харесва в ZeroGPT, е неговият потребителски интерфейс и лекотата на употреба. Наред с функцията за AI откриване, той предлага и много други функции като граматичен коректор, обобщаване на текст, перифразиране, AI преводач и др. Освен това е достъпен и в WhatsApp и Telegram, което го прави още по-лесен за употреба на всички устройства. Той също така генерира на момента PDF доклад с резултатите от AI откриването, което осигурява необходимата прозрачност и достоверност.

💡 Професионален съвет: Разделете дългите изречения на по-къси. По този начин е по-малко вероятно да бъдат маркирани като съдържание, генерирано от AI.

Направете всяка дума да има значение с ClickUp

Изборът на подходящ безплатен брояч на думи зависи и от вашите конкретни нужди. Независимо дали търсите AI-базирана проверка на граматиката, откриване на оригиналност на съдържанието или безпроблемна съвместна работа по документи в допълнение към броячите на думи, можете да изберете от горните опции.

Например, Hemingway Editor подобрява четимостта, докато ZeroGPT и Originality.ai проверяват автентичността на съдържанието, а с Grammarly можете да проверите граматиката – списъкът продължава.

Ако обаче търсите универсален инструмент, който съчетава най-доброто от броене на думи, AI-базирана помощ при писане и екипна работа, ClickUp е най-добрият избор. Интегрирането на ClickUp Docs и ClickUp Brain ще ви даде възможност да постигнете целите си в писането безпроблемно и ефективно. Регистрирайте се в ClickUp още днес и се присъединете към вълната на създаването на съдържание с AI!