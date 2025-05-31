11 най-добри алтернативи на Coveo за търсене с изкуствен интелект през 2025 г.

Вашият екип за поддръжка прекарва 10 минути в търсене на един-единствен отговор. Вашите маркетинг специалисти не могат да намерят най-новите ресурси. Вътрешното търсене е активно, но никой не иска да го използва (защото не е особено полезно?). 🔎

Така че сте избрали Coveo, очаквайки интелигентно, бързо и интуитивно търсене. Но то не е точно това, което сте очаквали. Това е тежка платформа, създадена за големи предприятия. Но тя също така включва работни процеси, функции и разходи, от които вашият бизнес може да няма нужда.

Coveo е създаден за мащабни, сложни среди с изисквания за напреднала персонализация и корпоративно ниво. Но ако имате нужда само от надеждно и лесно за използване търсене в съдържание, инструменти или документи за поддръжка, то може да се окаже по-трудно, отколкото си заслужава.

Ето защо някои компании обмислят преминаването към по-икономични и по-бързи алтернативи на Coveo Relevance Cloud. Тези инструменти предлагат релевантност, използваемост и стойност без разходите за предприятието.

В този наръчник разглеждаме 10-те най-добри алтернативи на Coveo, за да помогнем на вашия екип да прекарва по-малко време в търсене и повече време в работа. ✅

Защо да изберете алтернативи на Coveo?

Coveo е платформа за търсене, базирана на изкуствен интелект, предназначена за уебсайтове, сайтове за електронна търговия, портали за услуги и вътрешни инструменти. Тя помага на бизнес екипите да предоставят персонализирани и релевантни преживявания чрез обработка на естествен език и усъвършенствани анализи.

Но ако вашият екип включва служители, подизпълнители и клиенти, които се нуждаят от бърз достъп до работното съдържание, сложен инструмент като Coveo може да навреди повече, отколкото да помогне – особено когато се опитвате да увеличите процента на конверсия или да предоставите по-интуитивни, базирани на резултати преживявания. 💡

Ето защо може да обмислите най-добрите алтернативи:

Загриженост относно цената: Цената може да ви се стори твърде висока, особено ако не използвате пълния набор от функции за предприятия.

Сложност на внедряването: Настройката може да бъде продължителна и технически сложна, като често изисква специализирани познания.

Ограничен контрол на релевантността: Фината настройка на резултатите от търсенето е трудна поради зависимостта от непрозрачна, „черна кутия“ AI.

Рискове от обвързване с доставчик: Една тясно свързана екосистема може да затрудни преминаването към друга платформа или интегрирането с други инструменти.

Прекалено мощна за прости случаи на употреба: Платформата с много функции може да добави ненужна сложност и разходи за основни нужди.

Ограничения при интеграцията: Зависимостта от конекторите на Coveo може да ограничи гъвкавостта и да забави работните процеси.

🧐 Знаете ли, че... Мозъкът ви може да съхранява 1 милион гигабайта памет, но все пак не може да си спомни в коя папка се намира пътната карта за четвъртото тримесечие. (Вероятно ще ви е необходим инструмент като ClickUp 👀)

Конкурентите на Coveo на един поглед

Нека да разгледаме накратко как се сравняват инструментите по отношение на функции и цени:

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* ClickUp Най-доброто решение за интегриране на търсене в работните процеси по управление на проекти Размер на екипа: Идеално за екипи, които се нуждаят от търсене в задачи, документи и коментари Свързано търсене в задачи, документи, коментари; отговори, базирани на изкуствен интелект; управление на знания Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Elastic Enterprise Search Най-подходящо за персонализирано търсене в електронната търговия и приложенията за работа с клиенти Размер на екипа: Идеално за средни екипи и предприятия Персонализирано търсене на продукти, толерантност към правописни грешки, контрол на класирането, табла, корпоративна сигурност Персонализирани цени Algolia Най-доброто решение за бързо, лесно за използване и толерантно към правописни грешки търсене на сайта Размер на екипа: Идеално за малки и средни екипи и предприятия Инстант търсене UI, толерантност към правописни грешки, AI препоръки, A/B тестване Налична е безплатна версия; Платените планове започват от плащане по потребление. Google Cloud Search Най-доброто за търсене в инструментите на Google WorkspaceРазмер на екипа: Идеално за малки предприятия и средни екипи Интеграция с Google Workspace, проактивни карти за помощ, заявки на естествен език Безплатна пробна версия; Персонализирани цени IBM Watson Discovery Най-доброто решение за извличане на информация от неструктурирани корпоративни документи Размер на екипа: Идеално за големи предприятия Извличане на пасажи с помощта на изкуствен интелект, федеративно търсене, визуално разбиране на документи, гъвкаво внедряване Цените започват от 500 долара на месец. Lucidworks Fusion Най-подходящо за създаване на мащабни, интелигентни приложения за търсене в предприятия с поведенческа релевантност Размер на екипа: Идеално за средни екипи и предприятия Получаване на данни в реално време, семантично векторно търсене, обработка на сигнали, създаване на приложения с малко код Персонализирани цени Azure AI Search Най-подходящо за съчетаване на традиционно и семантично търсене в интегрирани с Microsoft среди Размер на екипа: Идеално за малки и средни екипи Семантично/векторно търсене, обогатяване с Azure Cognitive Services, мултимодално търсене Налична е безплатна версия; платените планове започват от 73,73 $ на месец. Sinequa Най-доброто решение за откриване на знания в цялата компания с усъвършенстван NLP и експертно търсене Размер на екипа: Идеално за предприятия Търсещи асистенти, задвижвани от изкуствен интелект, съответствие с SOC 2/ISO/HIPAA, експертно откриване Персонализирани цени Yext Най-доброто решение за управление и оптимизиране на търсенето по марка в дигиталните канали Размер на екипа: Идеално за малки и средни екипи и предприятия Графика на знанията, автоматизация на чата с изкуствен интелект, управление на рецензии, SEO оптимизация Цени от 4 $ на седмица Luigi’s Box Най-доброто решение за подобряване на откриването на продукти и конверсията в платформите за електронна търговия Размер на екипа: Идеално за малки и средни екипи Гласово и визуално търсене, разширени анализи, поддръжка на много езици/валути, препоръки за продукти Персонализирани цени Apache Lucene Най-подходящо за разработчици, които се нуждаят от пълен контрол, за да създадат персонализирана функционалност за търсене от нулатаРазмер на екипа: Идеално за разработчици и предприятия, които се нуждаят от контрол Индексиране на пълен текст, класифицирано извличане, заявки с заместващи символи/фрази/близост, заявки с много индекси Безплатни, с отворен код

Най-добрите алтернативи на Coveo, които можете да използвате

Сега нека се впуснем по-дълбоко в всеки инструмент и да видим какво ги прави по-подходящи от Coveo. 🛠️

1. ClickUp (най-доброто решение за интегриране на търсене в работните процеси за управление на проекти)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, обединява вашите задачи, документи и знания в една система, така че търсенето не е само бързо. То е естествено, структурирано и дълбоко контекстуално. За разлика от други облачни услуги, ClickUp свързва всичко с начина, по който работи вашият екип.

С Connected Search на ClickUp можете да търсите незабавно в цялото си работно пространство, включително задачи, списъци, папки, пространства и дори коментари, всичко това от една мощна лента за търсене. Разширени филтри като изпълнители, крайни срокове, етикети, приоритети или статус ви помагат бързо да стесните резултатите от търсенето и да намерите точно това, което ви интересува.

🧐 Знаете ли, че... Можете да запазите най-често използваните филтри за търсене като „Фаворити“ в ClickUp. Например: „@me AND overdue AND priority: high“ се превръща в мощно инструмент за ежедневно сортиране с едно кликване.

Намирайте подходящи бележки, задачи и документи по-бързо от всякога с Connected Search на ClickUp.

🔎 Обединете търсенето на знания и задачи в едно работно пространство

Какво го отличава? За разлика от самостоятелните платформи за търсене, ClickUp излиза извън рамките на вашето вътрешно работно пространство.

Можете да интегрирате Google Drive, Slack, Figma, GitHub и други, за да обедините резултатите от всички свързани инструменти. Това го прави силен конкурент за най-добрата алтернатива на Coveo за екипи, които искат търсенето да бъде вградено в работните им процеси, а не добавено към тях.

И тъй като резултатите от търсенето винаги спазват разрешенията на потребителите, чувствителната информация е винаги защитена. Можете дори да търсите в прикачени файлове като PDF, за да сте сигурни, че няма да пропуснете никакви важни подробности. Независимо дали търсите от настолен компютър или мобилно устройство, всичко е синхронизирано и достъпно.

Освен това, тази свързана изкуствена интелигенция предлага автоматични предложения, за да ускори вашите заявки и да подобри точността, така че да прекарвате по-малко време в търсене и повече време в работа. Освен прости ключови думи, можете да търсите в коментари, конкретни файлове или цели документи, без да губите време или контекст.

С това интелигентно търсене можете незабавно да намерите всяка задача, коментар или файл в работната си среда.

🧠 Създавайте, съхранявайте и намирайте динамична документация

Когато искате да създадете и организирате информацията, от която се нуждае вашият екип, ClickUp Docs ви позволява да създавате подробни, структурирани документи директно в ClickUp. Това централизира цялото ви знание и оптимизира работните процеси по управление на документи.

Сътрудничество и създаване на фирмени документи с ClickUp Docs

Създавайте вложени страници, вграждайте задачи или изгледи и сътрудничете с колегите си в реално време с коментари и споменавания. Всеки документ от Wiki на компанията се свързва автоматично с вашите проекти. Всеки документ действа като работно пространство на живо – с възможност за незабавно търсене, взаимосвързан и винаги актуален.

С поддръжка на обратни връзки, препратки и история на версиите, ClickUp прави документацията динамична и лесна за откриване – идеална за организиране на съдържанието в категории знания, които вашият екип може лесно да преглежда и актуализира.

💬 Направете всяка идея, разговор и план достъпни за търсене

Но това не се ограничава само до документи. Получавате също ClickUp Chat в реално време, коментари в низове и визуални ClickUp Whiteboards , всички с възможност за пълно търсене. Независимо дали планирате, обсъждате или правите мозъчна атака, ClickUp ви гарантира, че никога няма да изгубите следите от разговорите или идеите.

След като знанията на вашия екип са натрупани, ClickUp Knowledge Management ви предоставя мощни инструменти, за да ги поддържате организирани. Назначете собственици и наблюдатели, дефинирайте ясни пространства и папки и управлявайте подробни разрешения, така че правилните служители да имат достъп до правилната информация, а вашите клиенти да виждат само това, от което се нуждаят.

💡 Професионален съвет: Търсенето в ClickUp поддържа неточна логика – дори частични съвпадения ще покажат релевантни резултати. Това означава, че вашият екип не трябва да запомня точните имена на задачите или заглавията на файловете, за да намери това, от което се нуждае.

Нуждаете се от бързи отговори от работното си място? ClickUp Brain използва изкуствен интелект, за да извлича незабавно конкретна информация от задачи, документи и проекти – без да се налага ръчно търсене. Можете също да импортирате съществуващите знания на екипа си в ClickUp, за да не се загуби нищо по време на прехода. Освен това, персонализираните шаблони за база от знания улесняват създаването на последователни ръководства за въвеждане, наръчници за процеси и документация за проекти.

ClickUp Brain ви помага да работите още по-умно, след като знанията ви са организирани и достъпни. Можете бързо да създавате чернови за доклади, имейли или бележки от срещи директно в ClickUp, което ви спестява време за рутинно писане.

Възможностите на изкуствения интелект се простират и до ClickUp AI Notetaker, който може да се присъединява към вашите срещи, да води бележки и автоматично да генерира транскрипти и задачи за изпълнение.

ClickUp съчетава изкуствен интелект и управление на знанията по начин, който инструменти като Coveo просто не могат да достигнат. AI агентите могат дори да отговарят на въпроси, свързани с работното пространство, или да предприемат действия от ваше име, поддържайки работните ви процеси, докато вие се концентрирате върху важните неща.

💡 Професионален съвет: Търсите по-добър начин за управление на клиентски документи и вътрешни ресурси? Можете да използвате ClickUp Forms, за да позволите на посетителите или членовете на екипа да заявят достъп, да подадат информация или да се свържат директно с вашия екип – като всичко се съхранява на едно централизирано място.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте организацията на задачите: Задайте правила за автоматично маркиране, присвояване или преместване на задачи въз основа на тригери и поддържайте работната си среда структурирана, за да бъдат резултатите от търсенето ви фокусирани и полезни.

Покажете ключова информация незабавно: Създайте Създайте персонализирани изгледи и табла ClickUp , като използвате списъци, табла или таблици, за да намирате информацията по-бързо и да намалите необходимостта от многократно търсене.

Картографирайте взаимоотношенията между задачите: свържете задачите чрез зависимости или взаимоотношения, за да създадете ясна структура на проекта и да разберете контекста, когато търсенето извежда свързани елементи.

Визуално сътрудничество: Използвайте ClickUp Whiteboards за мозъчна атака и планиране, като цялото съдържание може да се търси и да се свързва със задачи и документи.

Навигация в стил Wiki: Референции и обратни връзки към документи и задачи за безпроблемно откриване на знания

Детайлни разрешения: Резултатите от търсенето винаги спазват ролите и разрешенията на потребителите, като пазят чувствителната информация в безопасност.

Мобилни устройства и достъпност: Достъп до всички функции, включително AI и търсене, на мобилни устройства с непрекъснати подобрения на достъпността.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да направи ClickUp сложен за начинаещите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на Capterra се казва:

Много ми харесва гъвкавостта на ClickUp. Той разполага с широк набор от функции и може потенциално да замести много други софтуерни решения. За малки и растящи екипи той предоставя чудесен начин за организиране и визуализиране на работата. Накрая, изкуственият интелект на ClickUp е чудесен инструмент, който помага на моя екип да търси елементи.

🎉 Интересен факт: В началото на 2000-те години търсенето в предприятията беше моделирано по примера на уеб търсенето (например Google), но днес тенденцията е към „работно пространство“, където не само намирате информация, но и действате веднага (възлагате задача, започвате документ, отговаряте на коментар). ClickUp е пример за тази еволюция.

2. Elastic Enterprise Search (най-подходящ за персонализирано търсене в електронната търговия и приложенията за работа с клиенти)

чрез Elastic

Elastic Enterprise Search предлага две решения – App Search и Workplace Search – и двете базирани на мощността на Elasticsearch.

Elastic Enterprise Search помага на вашия електронен магазин да предоставя бързи и релевантни търсения на продукти, които поддържат интереса на клиентите и стимулират продажбите. Можете да създадете напълно персонализирано търсене с филтри, толерантност към правописни грешки и контрол на релевантността, съобразени с вашия каталог.

Конфигурацията се управлява чрез Kibana, потребителския интерфейс за управление на Elastic, който поддържа и персонализирани визуализации за поведението на потребителите и показателите за производителност. Интуитивният плъзгач за прецизно настройване ви позволява да промотирате най-продаваните продукти, да дадете приоритет на продуктите на склад или лесно да прецизирате резултатите.

Най-добрите функции на Elastic Enterprise Search

Предоставя подробни табла и отчети за търсенията, поведението на потребителите и тенденциите, за да можете непрекъснато да оптимизирате ефективността на търсенето.

Поддържа управление на синоними, за да подобри възпроизвеждането и да гарантира, че потребителите намират подходящи резултати с разнообразна терминология.

Интегрира се с корпоративни протоколи за сигурност като SAML, LDAP и OAuth, за да гарантира сигурен достъп и съответствие с изискванията.

Ограничения на Elastic Enterprise Search

Преиндексирането на документи може да бъде сложно, особено когато схемата е претърпяла значителни промени.

Без поддръжка на репликация между кластери

Цени на Elastic Enterprise Search

Цени: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Elastic Enterprise Search

G2 : 4,3/5 (над 190 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Elastic Enterprise Search?

В рецензия на Capterra се казва:

Като бекенд разработчик знам със сигурност, че мога да разчитам на Elastic Search винаги, когато трябва да поддържам търсене на базата на низ в базата данни. Хвърляте набор от документи в Elastic Search и сте готови да търсите всичко сред предоставените документи.

3. Algolia (Най-доброто решение за бързо, лесно за използване и толерантно към правописни грешки търсене в сайта)

чрез Algolia

AI Search на Algolia е фронтенд библиотека, която ви помага да създадете отзивчиви и гъвкави интерфейси за търсене. Тя включва функции като Optimistic UI, която актуализира интерфейса веднага след действие на потребителя, дори преди данните да бъдат върнати. Insights Events ви позволява да проследявате взаимодействията на потребителите, като кликвания и конверсии, с минимална конфигурация.

Вградените „AI Recommendations“ ви помагат да предлагате свързано съдържание или продукти въз основа на поведението на потребителите, а „Dynamic Widgets“ позволяват на вашите филтри да се настройват автоматично въз основа на получените данни, което прави вашия интерфейс по-гъвкав.

Най-добрите функции на Algolia

Предоставя резултати от търсене на базата на местоположението, за да помогне на потребителите да видят най-релевантните елементи в близост до тях.

Обработва правописни грешки и печатни грешки, за да предостави точни резултати от търсенето.

Позволява ви да експериментирате с различни конфигурации за търсене (A/B тестване) и да измервате тяхното влияние върху поведението на потребителите.

Ограничения на Algolia

Системата не поддържа напълно филтриране на масиви от обекти в няколко полета.

Ограничен контрол върху хостинга – трябва да се използва облакът на Algolia

Цени на Algolia

Изграждане : Безплатно

Разрастване : Безплатно/плащане при ползване

Премиум : Персонализирано ценообразуване

Подобрете: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Algolia

G2 : 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Algolia?

В рецензия на G2 се казва:

Обичам визуалния редактор в Algolia, той е много лесен за използване. Аналитичните данни също предоставят много ценна информация, която може да се използва за създаване или редактиране на правила или синоними. Като ежедневен потребител, платформата е много лесна за навигация и се научава много бързо.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден във вашето работно пространство, може да промени това. Представяме ви ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Чрез премахването на остарелите процеси за управление на знанията, екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

чрез Google Cloud

Google Cloud Search ви позволява бързо и сигурно да намирате информация в Gmail, Drive, Calendar и други услуги на Google Workspace. Той извлича данни въз основа на вашите запитвания и предлага проактивни препоръки чрез помощни карти.

Тези карти показват релевантна информация като предстоящи срещи, последни документи и актуализации на проекти, което ви помага да бъдете организирани и продуктивни, без да се налага ръчно търсене. Системата разбира естествен език, така че можете да задавате въпроси като „Какви файлове ми изпрати Джон миналата седмица?“ и да получавате точни отговори, съобразени с контекста.

Най-добрите функции на Google Cloud Search

Интегрирайте външни източници на данни, използвайки API и SDK на Cloud Search, за да индексирате съдържание от CRM, бази данни, файлови системи и др.

Създайте персонализирани търсения, като вградите Cloud Search в интранет портали, мобилни приложения или бизнес приложения.

Осигурете достъп до информация в реално време с почти мигновено индексиране на актуализации в документи, имейли и друго съдържание.

Ограничения на Google Cloud Search

Понякога производителността може да забави, което изисква настройки и оптимизации на конфигурацията.

Ограничена поддръжка за източници на съдържание, които не са от Google

Цени на Google Cloud Search

Безплатна пробна версия

Плащане по изразходване

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Cloud Search

G2 : 4,3/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Google Cloud Search?

В рецензия на G2 се казва:

Google Cloud Search предоставя едно място за достъп до всякаква информация, документи, събития в календара, имейл кореспонденция и т.н. в целия ви акаунт в Google Workspace. Това е много по-лесно, отколкото да отваряте различни приложения (например Gmail, Drive, Calendar и т.н.) и да извършвате търсене поотделно.

💡 Съвет от професионалист: Ако интранетът на вашия екип прилича повече на претрупано архивно хранилище, отколкото на инструмент за продуктивност, може би е време за ъпгрейд. Използвайте този наръчник, за да създадете по-интелигентно и интуитивно търсене, което ще помогне на вашия екип да намира нужната информация, когато е необходимо.

5. IBM Watson Discovery (най-подходящ за извличане на информация от неструктурирани корпоративни документи)

чрез IBM

IBM Watson Discovery е търсачка, задвижвана от изкуствен интелект, и инструмент за анализ на съдържание, който може да бъде обучен да разпознава и извлича специфична за дадена област информация от сложни, полуструктурирани документи като договори или наръчници.

Passage Retrieval на Watson, задвижван от изкуствен интелект, идентифицира и връща най-релевантните параграфи или изречения в документите.

Най-добрите функции на IBM Watson Discovery

Получете достъп до обединена информация, като извършвате федеративно търсене в множество хранилища на съдържание чрез единен, опростен интерфейс.

Извличайте структурирани данни от документи с богато визуално съдържание, като таблици, формуляри и фактури, с помощта на Visual Document Understanding.

Разгърнете ги гъвкаво в IBM Cloud, други облачни доставчици или локални среди, за да отговорите на вашите изисквания за сигурност, съответствие и инфраструктура.

Ограничения на IBM Watson Discovery

Обработката на множество едновременни заявки често води до грешки в системата.

Без индексиране в реално време – най-подходящо за работни потоци с пакетно въвеждане на данни

Цени на IBM Watson Discovery

Плюс : Започва от 500 долара

Enterprise : Започва от 5000 долара

Премиум : Персонализирано ценообразуване

IBM Cloud Pak for Data Cartridge: Персонализирано ценообразуване

IBM Watson Discovery – оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за IBM Watson Discovery?

В рецензия на G2 се казва:

IBM Watson Discovery разполага с най-модерната технология за търсене и получаване на аналитични данни от големи бази данни за нула време. Възможността за обработка на естествен език с цел извличане на аналитични данни от неструктурирани документи и данни е най-добрата характеристика на инструмента.

🧐 Знаете ли, че... Честото преминаване от една задача към друга, често поради търсене на информация, може да наруши работния процес. Възстановяването на концентрацията отнема време, което в крайна сметка се отразява на цялостната ефективност.

6. Lucidworks Fusion (Най-подходящ за създаване на мащабни, интелигентни приложения за търсене в предприятия с поведенческа релевантност)

чрез Lucidworks

Lucidworks Fusion ви предоставя инструменти за бързо и интелигентно търсене в сложни набори от данни с настройка на релевантността въз основа на поведението и мощни контроли за разработчици. Неговата Signal Processing Framework се учи от поведението на потребителите, като кликвания, заявки и взаимодействия, за да подобрява непрекъснато релевантността.

Fusion се справя с всичко – от електронни здравни досиета до каталози за електронна търговия – с въвеждане в реално време и гъвкави опции за внедряване. Модулната архитектура на Fusion включва персонализирани Query Pipelines за обработка преди и след заявката, което позволява на екипите да създават сложна логика за извличане на информация. Използвайте Faceted Navigation и Dynamic Filtering, за да се фокусирате върху конкретни атрибути като лечение, тип продукт или източник.

Най-добрите функции на Lucidworks Fusion

Създавайте бързо приложения за търсене с нискокодовата среда на App Studio, подходяща както за технически, така и за нетехнически потребители.

Интегрирайте данните безпроблемно с помощта на над 100 конектора, които обединяват бази данни, облачно съхранение, CRM и други в един индекс.

Активирайте семантичното търсене с векторно извличане, за да намерите подходящи резултати, дори и без точно съвпадение на ключовите думи.

Ограничения на Lucidworks Fusion

По-малка гъвкавост при промяна на типовете данни в полетата

За някои версии е необходим Java 8; проблеми със съвместимостта с по-нови версии

Цени на Lucidworks Fusion

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lucidworks Fusion

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Lucidworks Fusion?

В рецензия на G2 се казва:

Продуктът Fusion + App Studio е фантастичен инструмент за търсене с почти безкрайни възможности. Не само е лесен за поддръжка, но и опциите за персонализиране на търсенето са невероятни. Можете да създадете свой собствен екран с помощта на App Studio, за да го направите точно такъв, какъвто ви е необходим.

7. Azure AI Search (най-подходящ за комбиниране на традиционно и семантично търсене в интегрирани в Microsoft среди)

чрез Microsoft

Azure AI Search е софтуер за търсене в предприятия, който предоставя релевантни резултати, използвайки традиционна ключова дума и семантично търсене, както и пълна поддръжка на векторно търсене за заявки, базирани на сходство. Той обогатява съдържанието ви по време на индексирането, използвайки Azure Cognitive Services, като прилага разпознаване на обекти, анализ на настроения и откриване на език, за да предостави по-задълбочени прозрения и да подобри точността на търсенето.

За вашата работа в областта на медиите, производството или застраховането, мултимодалните възможности на Azure AI Search ви позволяват да търсите и анализирате едновременно изображения и текст.

Най-добрите функции на Azure AI Search

Подобрява потребителското преживяване, като предоставя предложения за търсене в реално време и автодопълване, за да помогне на потребителите да намерят по-бързо това, от което се нуждаят.

Автоматизира приемането на данни чрез планиране на индексиране от източници като Azure Blob Storage, Cosmos DB и SQL бази данни, за да поддържа индекса ви актуален.

Осигурява сигурността на вашите данни с фини контроли за достъп, интегрирани с Azure Active Directory, и гарантира, че само оторизирани потребители имат достъп до чувствителна информация.

Ограничения на Azure AI Search

Azure AI Search понякога интерпретира погрешно заявките на естествен език и прилага филтрите неточно.

Ограничена поддръжка за персонализирано класиране без интеграция с Azure Machine Learning

Цени на Azure AI Search

Цена на SU (единица търсене)

Безплатно : 0 $/месец

Базов : 73,73 $/месец

Standard S1 : 245,28 $ на месец

Standard S2 : 981,12 $ на месец

Standard S3 : 1962,24 долара на месец

Оптимизирано съхранение L1: 2802,47 $/месец

Оптимизирано съхранение L2: 5604,21 долара на месец

Оценки и рецензии за Azure AI Search

G2 : 4,4/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Azure AI Search?

В рецензия на G2 се казва:

AI търсенето е лесно за интегриране, осигурява подобрено търсене, семантично търсене, езикова поддръжка и, най-важното, лесно се персонализира за вашата апликация.

8. Sinequa (Най-доброто решение за откриване на знания в цялото предприятие с усъвършенстван NLP и експертно търсене)

чрез Sinequa

Ако сте предприятие, което иска да разкрие пълната стойност на вътрешните си знания, Sinequa предлага софтуер за управление на знания, базиран на усъвършенствана изкуствена интелигентност и обработка на естествен език.

При работа с комплексни документи Sinequa ви позволява да намерите конкретни слайдове или пасажи с инструменти като Document Navigator и Presentation Builder. То поддържа и Expert Discovery and Collaboration, като идентифицира ключови експерти по дадена тема във вашата организация, за да улесни споделянето на знания чрез интегрирани функции за чат и споделяне.

Най-добрите функции на Sinequa

Позволява бързо създаване и персонализиране на AI-базирани помощници за търсене без никакво кодиране.

Осигурява надеждна сигурност и съответствие с изискванията, като отговаря на стандарти като SOC 2 Type II, ISO 27001 и HIPAA, за да защити вашите чувствителни корпоративни данни.

Поддържа множество езици и типове данни, като комбинира текст с други формати, за да предостави по-богато и по-изчерпателно търсене.

Ограничения на Sinequa

Настройването и персонализирането на Sinequa може да отнеме много време и често изисква специализирани познания.

Все още е необходима конфигурация на администраторско ниво за модулите „без код“.

Цени на Sinequa

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sinequa

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Sinequa?

В рецензия на G2 се казва:

Това е икономичен и бюджетен аналитичен инструмент, който отговаря на изискванията на всяка фирма, независимо от нейния мащаб.

9. Yext (Най-доброто решение за управление и оптимизиране на търсенето по марка в дигиталните канали)

чрез Yext

Yext е платформа за дигитално преживяване, която свързва съдържанието на марките в уебсайтове, търсачки и приложения. Federated Search на Yext обединява съдържанието в CMS, центрове за помощ и вътрешни бази от знания, което улеснява предоставянето на последователни отговори във всички точки на контакт.

В основата му е Knowledge Graph, който структурира вашите бизнес данни, за да гарантира точност, да подобри оптимизацията на търсачките и да подсили AI-базираните преживявания в цифровите точки на контакт. Yext предлага и интелигентни възможности за търсене за вашия уебсайт, предоставяйки директни и точни отговори на запитванията на потребителите и подобрявайки цялостното преживяване на потребителите.

Най-добрите функции на Yext

Автоматизира взаимодействията с клиентите с помощта на чат решения, базирани на изкуствен интелект, които обработват разговори, събират потребителски данни и изпълняват конфигурирани задачи.

Управлява и отговаря на отзиви в различни платформи, за да подобри ангажираността на клиентите и да повиши местните рейтинги и класиранията в търсенето.

Получавайте полезна информация чрез персонализирани отчети и табла, които ви помагат да проследявате ефективността и да усъвършенствате вашата дигитална стратегия.

Ограничения на Yext

Някои потребители се затрудняват да експортират анализи с всички ключови показатели, като същевременно запазват интерактивността.

Контролът върху синонимите и класирането е ограничен в сравнение с Elastic или Algolia.

Цени на Yext

Emerging: 4 $/седмица или 199 $/година

Essential: 9 $/седмица или 449 $/година

Пълен пакет: 10 $/седмица или 499 $/година

Премиум: 19 $/седмица или 999 $/година

Оценки и рецензии за Yext

G2: 4. 4/5 (740+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Yext?

В рецензия на Capterra се казва:

Настройте го и забравете за него. С Yext въвеждате вашата обява и я потвърждавате чрез фактори за удостоверяване, а само за няколко дни виждате директния ефект. Органичните резултати се подобряват, SEO се подобрява, качеството на Adwords се подобрява... каквото се сетите!

10. Luigi’s Box (Най-доброто решение за подобряване на откриването на продукти и конверсията в платформите за електронна търговия)

Luigi’s Box е специално създаден за електронни търговски предприятия, които искат да превърнат търсенето на сайта и откриването на продукти в конкурентно предимство. Гласовото и визуалното търсене добавя допълнително удобство, като позволява на клиентите ви да търсят чрез говор или качване на изображение, вместо да пишат.

Advanced Analytics ви дава ясна представа за това как потребителите взаимодействат с вашия магазин, така че да можете да оптимизирате производителността с решения, подкрепени с данни. А с многоезичната и мултивалутна поддръжка, вие сте подготвени да предложите безпроблемно пазаруване на клиенти от цял свят, независимо от езика или валутата.

Най-добрите функции на Luigi’s Box

Предлага допълнителни продукти, артикули с по-висока печалба и пакети, като ефективно стимулира възможностите за допълнителни и кръстосани продажби.

Позволява на клиентите да намират бързо желаните продукти, използвайки кодове на продуктите.

Пренасочва потребителите към подходящи продукти, когато не се намерят точни съвпадения.

Ограничения на Luigi’s Box

Търсенето по ключови думи може да се окаже недостатъчно, когато имената на продуктите са сложни или нестандартни.

Ограничен достъп до персонализиране на бекенда без поддръжка на корпоративно ниво

Цени на Luigi’s Box

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Luigi’s Box

G2: 4,8/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Luigi’s Box?

В рецензия на G2 се казва:

Функционалността за търсене на моя уебсайт се подобри значително – резултатите са изключително точни, бързи и персонализирани. Това улеснява значително потребителите да намерят точно това, което търсят.

11. Lucene (Най-подходящ за разработчици, които се нуждаят от пълен контрол, за да създадат персонализирана функционалност за търсене от нулата)

чрез Apache Lucene

Lucene е високопроизводителна библиотека с отворен код, базирана на Java, за пълнотекстово търсене и основният двигател зад Elasticsearch и Solr.

Поддържа индексиране в почти реално време, персонализирани токенизатори и векторно търсене за семантична прилика. Разработчиците могат да създават свои анализатори, да изграждат алгоритми за класиране и да управляват множество индексни фрагменти.

Най-добрите функции на Lucene

Търсете в конкретни полета като заглавие, автор или съдържание, за да направите заявките по-прецизни и целенасочени.

Сортира резултатите по всяко поле и прилага динамични фасети, за да помогне на потребителите да филтрират и навигират ефективно в големи набори от резултати.

Запитвания в множество индекси и обединяване на резултатите, което позволява по-широко и по-гъвкаво покритие на търсенето.

Ограничения на Lucene

Потребителите съобщават, че вграденият фидер е труден за настройка и често е ненадежден по време на употреба.

Изисква ръчна настройка за мащабируемост и производителност

Цени на Lucene

Безплатна платформа с отворен код

Оценки и рецензии за Lucene

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Lucene?

В рецензия на G2 се казва:

Индексирането на пълен текст и контролите за фасетиране са истинската сила на Lucene. Можете лесно да индексирате данни въз основа на схема и незабавно да търсите в целия индекс с невероятна скорост.

Отключете мощно търсене и управление на знания с ClickUp

Coveo предлага мощни функции за търсене и управление на знания, но не ги интегрира напълно в ежедневната ви работа. 🧩

ClickUp комбинира задачи, документи и знания в една платформа. С Connected Search можете да намерите незабавно всичко в работното си пространство, като използвате интелигентни филтри и автоматични предложения.

ClickUp Docs ви позволява да създавате подробно съдържание, свързано с проекти, докато инструментите за управление на знанията гарантират точност и контрол на достъпа. Функциите, задвижвани от изкуствен интелект, като ClickUp Brain, ви помагат да извличате релевантна информация и да създавате чернови, спестявайки време и подобрявайки сътрудничеството.

За разлика от Coveo, ClickUp обединява търсенето, знанията и работните процеси в една интелигентна система. Независимо дали управлявате документи на клиенти, създавате ръководства за въвеждане или подобрявате вътрешния достъп, ClickUp поддържа екипа ви съгласуван и гъвкав.

Опитайте ClickUp още днес и работете по-бързо, по-умно и с по-голяма увереност. 🚀