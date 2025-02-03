10-те най-добри алтернативи на Elasticsearch през 2025 г.

Поддържането на организирани данни във вашата компания често е направо непосилна задача. А намирането на информацията, която търсите, е като търсене на игла в корпоративен купа сено. ?

Платформите за търсене и анализи, като Elasticsearch, правят намирането на информация значително по-лесно. Elasticsearch превръща базата данни на вашата компания в търсачка, така че хората могат лесно да намерят информация за секунди (вместо да прекарват часове, дни или седмици в претърсване на фирмените файлове).

Ако една от целите на вашата компания е да намерите по-добър начин за търсене и анализ на данни, продължете да четете. По-долу ще разгледаме десетте най-добри алтернативи на Elasticsearch, които улесняват навигацията в информацията за компанията. ?

⏰ 60-секундно резюме Загубили сте се в данните? Ето 10 алтернативи на Elasticsearch: ChatGPT каза: Algolia – най-доброто решение за светкавични и удобни за ползване търсения

Typesense – най-подходящ за разработчици, които търсят лека и бърза алтернатива

Meilisearch – най-добрата опция с отворен код за простота и скорост

Solr – най-подходящ за предприятия, които се нуждаят от мощни възможности за търсене

Vespa – най-подходяща за AI-базирани, мащабни системи за търсене и препоръки

Manticore Search – най-доброто решение за търсене в реално време на пълен текст с поддръжка на SQL

Xapian – най-доброто решение за вероятностно извличане и класифициране на информация

Sphinx Search – най-подходяща за високопроизводително търсене на пълен текст

Bleve Search – най-подходяща за Go разработчици, които се нуждаят от вградени възможности за търсене

Unleash – най-доброто решение за маркиране на функции с превключватели, базирани на търсене ClickUp – най-добрата алтернатива „всичко в едно“ с управление на задачи и сътрудничество

Какво е Elasticsearch?

Elasticsearch е разпределена, RESTful платформа за търсене с отворен код, която позволява на потребителите да търсят и намират информация. Подобно на търсачката – например Google или Microsoft Bing – Elasticsearch позволява на потребителите да регистрират, съхраняват, търсят и анализират големи количества данни за много кратко време.

Kibana Ecommerce Revenue Dashboard чрез Elastic

Elasticsearch работи, като индексира на пръв поглед несвързани данни от различни места. След това потребителят въвежда търсена фраза и Elasticsearch намира подходящата информация в реално време.

Платформата за търсене в предприятието пресява практически всеки тип данни, включително документи, имейли, продукти, числа и дори географски местоположения.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Elasticsearch?

Подходящата алтернатива на Elasticsearch трябва да ви позволява да търсите, анализирате, въвеждате и визуализирате всички видове данни. Ако търсите платформа, която да замести Elasticsearch, изберете такава с функционалността от списъка по-долу.

Търси в различни типове данни: Подходящата търсачка и платформа за анализиране на търсенията трябва да ви позволяват да филтрирате различни типове данни, включително текстови, числови и геопространствени.

Предлага визуални табла : Подходящата платформа не трябва просто да показва резултати за дадено търсене. Вместо това, тя трябва да предлага агрегиране на данни и Подходящата платформа не трябва просто да показва резултати за дадено търсене. Вместо това, тя трябва да предлага агрегиране на данни и визуализация на отчети , за да можете по-добре да разберете и интерпретирате данните.

Бързи резултати от търсенето: Подходящата алтернатива на Elasticsearch ще филтрира източниците на данни в реално време, предоставяйки точни резултати от търсенето за секунди.

Търсене, задвижвано от изкуствен интелект: Най-мощните търсачки и платформи за аналитични двигатели изпълняват алгоритми, използващи машинно обучение.

Отворен API: Elasticsearch за първи път стана популярен през 2010 г. като безплатна платформа за търсачка с отворен код. Много корпорации и разработчици харесват свободата, която предлага отвореният API, като например възможността да персонализират решението, за да отговаря на техните уникални нужди.

10-те най-добри алтернативи на ElasticSearch за използване през 2024 г.

Търсите платформа, която да замести ElasticSearch? Платформите по-долу ще интерпретират данните, като същевременно осигуряват първокласно търсене:

1. Algolia

чрез Algolia

Основана през 2012 г., Algolia е платформа за търсачки с патентована технология. По същество компанията действа като търсачка в уебсайта на клиента и сканира уебсайта, за да предостави бързи и релевантни резултати на търсенията на посетителите.

Някои от основните му функции се основават на A/B тестове, инструменти за фасетно търсене и възможности за пълнотекстово търсене.

Най-добрите функции на Algolia

Използвайте Algolia NeuralSearch, която използва адаптивно обучение с изкуствен интелект, за да разработва и предлага по-релевантни търсения.

Свържете купувачите с подходящи продукти чрез B2B и B2C решения за електронна търговия.

Увеличете трафика в уебсайта си, като активирате възможности за търсене в различни типове данни.

Стартирайте A/B тестове, за да откриете най-добрите стратегии за високопроизводително търсене.

Ограничения на Algolia

Някои резултати от търсенето могат да бъдат подвеждащи в тази търсачка.

Решението е платформа от типа „plug-and-play“ и ще трябва да положите предварителни усилия за процеса на внедряване.

Algolia цени

Изграждане: Безплатно

Разрастване: 0,50 $/месец

Премиум: Свържете се с нас за цени

Elevate: Свържете се с нас за цени

Algolia оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (70 отзива)

2. Typesense

чрез Typesense

Typesense е модерна платформа за търсачки с отворен код. Тази алтернатива на Elasticsearch включва търсене по време на писане, географско търсене, семантично търсене и векторно търсене.

Просто използвайте Typsense Cloud, за да създадете клъстер, да създадете колекция, да добавите документи и вашият търсач е готов за работа.

Най-добрите функции на Typesense

Не се притеснявайте от правописни грешки в търсенето си, благодарение на Typo Tolerance.

Закачете, позиционирайте или покажете конкретни резултати в резултатите от търсенето.

Използвайте динамично сортиране, за да филтрирате резултатите по потребителски полета.

Търсете и сортирайте резултатите в определен регион чрез гео-търсене.

Ограничения на Typesense

Платформата не е рецензирана в G2 или Capterra, така че не е ясно колко са доволни клиентите от продукта.

Typesense цени

Цената се определя въз основа на паметта и започва от 0,03 USD/час (21,60 USD/месец) и 0,09 USD/GB за 0,5 MB.

Оценки и рецензии за Typesense

G2: Не е прегледано

Capterra: Не е включен в списъка

3. Meilisearch

чрез Meilisearch

Meilisearch е светкавично бърза платформа с отворен код, която връща резултати от търсенето само за 50 милисекунди. Като платформа от типа „plug-and-play“, тя ви позволява да започнете да търсите в данните си без никаква конфигурация.

Освен това, търсачката за пълнотекстово търсене извлича релевантни резултати за всеки случай на употреба.

Най-добрите функции на Meilisearch

Увеличете конверсиите и онлайн продажбите, като сортирате продукти, медии и документи за електронна търговия.

Увеличете задържането на потребителите чрез App Search, като създадете отлично преживяване при търсене чрез SaaS и мобилни платформи.

Автоматично разпознаване на няколко езика

Създайте свои собствени правила за подреждане по подразбиране, за да определите кои резултати да се показват първи.

Ограничения на Meilisearch

Има ограничение от 10 думи на търсена фраза.

Индексирането на големи партиди документи може да доведе до вътрешна грешка.

Meilisearch оценки и рецензии

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: Не е включен в списъка

4. Solr

чрез Solr

Solr (известен също като Apache Solr) е гъвкава алтернатива на Elasticsearch, изградена върху платформата Apache Lucene, която осигурява индексиране, репликация и търсене. Оптимизиран за голям трафик, Solr предлага пълнотекстово търсене, отзивчив административен интерфейс и индексиране в почти реално време.

Най-добрите функции на Solr

Възползвайте се от архитектурата на отворения код на плъгина, за да персонализирате платформата на търсачката според вашите нужди.

Поставете документи на сървъра, използвайки различни програмни езици, включително JSON, XML, CSV или HTTP.

Научете повече за Solr и започнете да го използвате чрез разширена библиотека с ресурси.

Ограничения на Solr

Някои потребители твърдят, че е необходима повече документация за това как да се използва платформата.

Езикът за заявки може да бъде объркващ в началото.

Solr цени

Безплатно

Solr оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (25 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (13 отзива)

5. Vespa

чрез Vespa

Vespa е търсачка с отворен код и векторна база данни. Платформата, задвижвана от изкуствен интелект, поддържа векторно търсене, лексикално търсене и търсене на структурирани данни в едно-единствено запитване.

В сравнение с другите търсачки в този списък, Vespa групира динамично данните за платформи за електронна търговия и други уеб услуги.

Най-добрите функции на Vespa

Препоръчайте и персонализирайте резултатите от търсенето за всеки потребител или ситуация.

Мащабирайте до всякакъв обем данни и/или трафик

Използвайте езика за групиране на Vespa, за да определите как трябва да се групират или агрегират съвпаденията на заявките.

Ограничения на Vespa

Документацията за това как да започнете да я използвате може да бъде подобрена.

Няма отзиви в G2, Capterra или Stackshare.

Цени на Vespa

Търсенията във Vespa са безплатни, но Vespa Cloud се предлага на следните цени:

На час за vCPU: 0,011 долара

На GB памет на час: 0,011 долара

На диск GB час: $. 0004

На час за GB памет на GPU: 0,075 долара

Оценки и рецензии за Vespa

G2: Няма отзиви

Capterra: Не е включен в списъка

6. Manticore Search

чрез Manticore Search

През 2017 г. Manticore Search стартира като алтернатива на популярната по-рано търсачка Sphinx Search. Предполага се, че Manticore е 4 пъти по-бърза от Elasticsearch и е известна с производителността и лекотата си на използване. С Manticore Search можете да подготвите практически всеки тип търсена заявка, използвайки SQL и JSON.

Най-добрите функции на Manticore Search

В определени тестове Manticore Search се оказа до 15 пъти по-бърз от Elasticsearch при малки данни, 4 пъти по-бърз при големи данни и 29 пъти по-бърз при анализи на логове.

Възползвайте се от пълнотекстовите възможности, които включват над 20 пълнотекстови оператора и 20 фактора за класиране.

Лесно интегрирайте Manticore Search във вашия съществуващ стек, тъй като той може да чете данни от MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV и TSV.

Ограничения на Manticore

Има някои съобщения за срив на индекса.

Цени на Manticore

Безплатно

Оценки и рецензии за Manticore

G2: Не е прегледано

Capterra: Не е включен в списъка

7. Xapian

чрез Xapian

Xapian е библиотека за търсачки, написана на C++. Тя има връзки, които позволяват на потребителите да използват Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Node. js и други езици. Високо адаптивната платформа предоставя класифицирани резултати от търсенето и предлага подходящи индексни термини или свързани документи.

Най-добрите функции на Xapian

Поддържа търсене на синоними или коренни форми на търсените термини (например, търсене на „футболни топки“ вместо „футбол“).

Платформата предлага корекции на правописа за търсенията.

Тя също така генерира динамични фрагменти, включително съвпадащи думи, фрази или заявки с заместващи символи.

Ограничения на Xapian

Не е прегледана в Capterra, G2 или Stackshare в сравнение с други платформи за търсачки.

Има малко документация, за да започнете работа.

Xapian цени

Безплатно

Оценки и рецензии за Xapian

G2: Не е включен в списъка

Capterra: Не е включен в списъка

8. Sphinx Search

чрез Sphinx Search

Sphinx Search е сървър за пълнотекстово търсене с отворен код. Платформата предоставя обширни препратки, търси свързани класове, цитати и подобна информация. Форматите на изхода включват HTML, Windows HTML Help, LaTex, ePub, Texinfo, страници с ръководства и обикновен текст.

Най-добрите функции на Sphinx Search

Лесно създайте йерархична структура за дървото на вашите документи

Използвайте усъвършенствани инструменти за търсене, като текстов токенизатор, език за търсене и различни модели за класиране.

Поемете контрол над подреждането на резултатите от търсенето чрез позициониране, групиране и приоритети.

Лесно интегриране с източници на данни SQL и XML

Sphinx Ограничения на търсенето

Има много малко документация за това как да интегрирате платформата в уебсайта си.

Sphinx цени

Безплатно

Оценки и рецензии за Sphinx Search

G2: Не е включен в списъка

Capterra: Не е включен в списъка

9. Bleve Search

чрез Bleve Search

Bleve Search е проста платформа за търсене и измерване. Bleve Search ще индексира практически всеки обект във вашия модел на данни.

А ако искате да персонализирате начина, по който търсенията връщат и показват резултати, можете да преопределите стандартното мапиране.

Най-добрите функции на Bleve Search

Лесно събирайте данни по термини, числови диапазони и диапазони от данни.

Създавайте търсения, използвайки термини, фрази, съвпадения, съвпадащи фрази и префикси.

Започнете бързо, като импортирате един пакет, разработите индекс с три реда код и напишете заявки с още три реда код.

Ограничения на Bleve Search

Няма отзиви в G2, Capterra или Stackshare.

На уебсайта няма място, където да подадете сигнал за грешка – единствената ви възможност е да създадете дискусия във форума на GitHub.

Bleve Search цени

Безплатно

Оценки и рецензии за Bleve Search

G2: Не е включен в списъка

Capterra: Не е включен в списъка

10. Unleash

чрез Unleash

Unleash предлага функции за търсене, подобни на тези на Google, които позволяват на колеги и клиенти да намират информация във вашия уебсайт. Платформата, базирана на изкуствен интелект, предоставя подробни алгоритми, за да могат посетителите на вашия сайт да се насладят на персонализирано преживяване.

Освен това, тя позволява на потребителите да имат достъп до функциите за търсене, като вградите Unleash във вашия сайт, използвате мобилното или настолното приложение, добавите разширение за браузъра или използвате Slack бот, за да търсите в разговори и ресурси.

Използвайте най-добрите функции

Премахнете ограниченията

Въпреки че предлага безплатен пробен период, Unleash изисква платен план, за разлика от много от конкурентите си.

Разкрийте цените

Свържете се с нас за цени

Освободете рейтингите и рецензиите

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: Не е прегледано

Търсите други инструменти, които да ви помогнат да намирате и интерпретирате данни? По-долу разглеждаме инструменти, които ще ви помогнат бързо да намирате файлове чрез приложения или локалния си твърд диск. ?

Започнете с таблата на ClickUp Разделете целите, задачите, гъвкавите точки и статуса на проектите в силно персонализирания ClickUp 3. 0 Dashboard.

ClickUp е платформа за автоматизация на процесите „всичко в едно“, която променя начина, по който планирате и управлявате задачите си.

Използвайте ClickUp, за да оптимизирате управлението на проекти, като черпите от библиотека с шаблони, възлагате задачи, определяте приоритети, обсъждате идеи, коментирате проекти и създавате интересни отчети. ?

ClickUp Universal Search позволява на потребителите бързо да намират задачи, документи, файлове, потребители, чатове и табла в цялото работно пространство и дори в други свързани работни приложения.

Освен това, с ClickUp Universal Search ще можете да намерите всеки файл по всяко време, дори ако той не е съхранен в ClickUp. Просто интегрирайте файловете си с ClickUp и документите във всяко свързано приложение или на вашия твърд диск ще могат да бъдат търсени.

Най-добрите функции на ClickUp

Търсене, задвижвано от изкуствен интелект, което ви опознава и с времето ви показва по-добри резултати за вашите търсения.

Интеграции със Slack, Dropbox, GitHub, Box, Hubspot и други, за да намирате документи на различни платформи.

Позволете на всеки в организацията ви да търси информация и файлове

Достъп до Universal Search от Command Center, Global Action или вашия десктоп

Ограничения на ClickUp

Универсалното търсене намира документи, но не и числови или геопространствени данни.

Платформата може да се окаже прекалено сложна за нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Намерете данните, които търсите, с тези алтернативи

Платформите за търсене и анализи, като Elasticsearch, превръщат всеки уебсайт в мощна търсачка, позволяваща на клиентите и членовете на вътрешния екип да намират нужната им информация.

Освен това много от тези алтернативи са безплатни платформи с отворен код, което означава, че е лесно да персонализирате възможностите за търсене (въпреки че ще ви е необходим разработчик с пълна квалификация, за да направите промени).

Ако търсите проста функция за търсене на файлове и документи, опитайте ClickUp.

Платформата „всичко в едно“ опростява управлението на проекти и включва библиотека с шаблони, документи и бели дъски, автоматизация на работния процес и функция за търсене, с която лесно можете да намирате документи на компанията.

За да започнете, опитайте ClickUp още днес. ?