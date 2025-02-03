10-те най-добри алтернативи на Elasticsearch през 2025 г.

Поддържането на организирани данни във вашата компания често е направо непосилна задача. А намирането на информацията, която търсите, е като търсене на игла в корпоративен купа сено. ?
Платформите за търсене и анализи, като Elasticsearch, правят намирането на информация значително по-лесно. Elasticsearch превръща базата данни на вашата компания в търсачка, така че хората могат лесно да намерят информация за секунди (вместо да прекарват часове, дни или седмици в претърсване на фирмените файлове).
Ако една от целите на вашата компания е да намерите по-добър начин за търсене и анализ на данни, продължете да четете. По-долу ще разгледаме десетте най-добри алтернативи на Elasticsearch, които улесняват навигацията в информацията за компанията. ?
⏰ 60-секундно резюме
Загубили сте се в данните? Ето 10 алтернативи на Elasticsearch: ChatGPT каза:
- Algolia – най-доброто решение за светкавични и удобни за ползване търсения
- Typesense – най-подходящ за разработчици, които търсят лека и бърза алтернатива
- Meilisearch – най-добрата опция с отворен код за простота и скорост
- Solr – най-подходящ за предприятия, които се нуждаят от мощни възможности за търсене
- Vespa – най-подходяща за AI-базирани, мащабни системи за търсене и препоръки
- Manticore Search – най-доброто решение за търсене в реално време на пълен текст с поддръжка на SQL
- Xapian – най-доброто решение за вероятностно извличане и класифициране на информация
- Sphinx Search – най-подходяща за високопроизводително търсене на пълен текст
- Bleve Search – най-подходяща за Go разработчици, които се нуждаят от вградени възможности за търсене
- Unleash – най-доброто решение за маркиране на функции с превключватели, базирани на търсене
ClickUp – най-добрата алтернатива „всичко в едно“ с управление на задачи и сътрудничество
Какво е Elasticsearch?
Elasticsearch е разпределена, RESTful платформа за търсене с отворен код, която позволява на потребителите да търсят и намират информация. Подобно на търсачката – например Google или Microsoft Bing – Elasticsearch позволява на потребителите да регистрират, съхраняват, търсят и анализират големи количества данни за много кратко време.
Elasticsearch работи, като индексира на пръв поглед несвързани данни от различни места. След това потребителят въвежда търсена фраза и Elasticsearch намира подходящата информация в реално време.
Платформата за търсене в предприятието пресява практически всеки тип данни, включително документи, имейли, продукти, числа и дори географски местоположения.
Какво трябва да търсите в алтернативите на Elasticsearch?
Подходящата алтернатива на Elasticsearch трябва да ви позволява да търсите, анализирате, въвеждате и визуализирате всички видове данни. Ако търсите платформа, която да замести Elasticsearch, изберете такава с функционалността от списъка по-долу.
- Търси в различни типове данни: Подходящата търсачка и платформа за анализиране на търсенията трябва да ви позволяват да филтрирате различни типове данни, включително текстови, числови и геопространствени.
- Предлага визуални табла: Подходящата платформа не трябва просто да показва резултати за дадено търсене. Вместо това, тя трябва да предлага агрегиране на данни и визуализация на отчети, за да можете по-добре да разберете и интерпретирате данните.
- Бързи резултати от търсенето: Подходящата алтернатива на Elasticsearch ще филтрира източниците на данни в реално време, предоставяйки точни резултати от търсенето за секунди.
- Търсене, задвижвано от изкуствен интелект: Най-мощните търсачки и платформи за аналитични двигатели изпълняват алгоритми, използващи машинно обучение.
- Отворен API: Elasticsearch за първи път стана популярен през 2010 г. като безплатна платформа за търсачка с отворен код. Много корпорации и разработчици харесват свободата, която предлага отвореният API, като например възможността да персонализират решението, за да отговаря на техните уникални нужди.
10-те най-добри алтернативи на ElasticSearch за използване през 2024 г.
Търсите платформа, която да замести ElasticSearch? Платформите по-долу ще интерпретират данните, като същевременно осигуряват първокласно търсене:
1. Algolia
Основана през 2012 г., Algolia е платформа за търсачки с патентована технология. По същество компанията действа като търсачка в уебсайта на клиента и сканира уебсайта, за да предостави бързи и релевантни резултати на търсенията на посетителите.
Някои от основните му функции се основават на A/B тестове, инструменти за фасетно търсене и възможности за пълнотекстово търсене.
Най-добрите функции на Algolia
- Използвайте Algolia NeuralSearch, която използва адаптивно обучение с изкуствен интелект, за да разработва и предлага по-релевантни търсения.
- Свържете купувачите с подходящи продукти чрез B2B и B2C решения за електронна търговия.
- Увеличете трафика в уебсайта си, като активирате възможности за търсене в различни типове данни.
- Стартирайте A/B тестове, за да откриете най-добрите стратегии за високопроизводително търсене.
Ограничения на Algolia
- Някои резултати от търсенето могат да бъдат подвеждащи в тази търсачка.
- Решението е платформа от типа „plug-and-play“ и ще трябва да положите предварителни усилия за процеса на внедряване.
Algolia цени
- Изграждане: Безплатно
- Разрастване: 0,50 $/месец
- Премиум: Свържете се с нас за цени
- Elevate: Свържете се с нас за цени
Algolia оценки и рецензии
- G2: 4,5/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (70 отзива)
2. Typesense
Typesense е модерна платформа за търсачки с отворен код. Тази алтернатива на Elasticsearch включва търсене по време на писане, географско търсене, семантично търсене и векторно търсене.
Просто използвайте Typsense Cloud, за да създадете клъстер, да създадете колекция, да добавите документи и вашият търсач е готов за работа.
Най-добрите функции на Typesense
- Не се притеснявайте от правописни грешки в търсенето си, благодарение на Typo Tolerance.
- Закачете, позиционирайте или покажете конкретни резултати в резултатите от търсенето.
- Използвайте динамично сортиране, за да филтрирате резултатите по потребителски полета.
- Търсете и сортирайте резултатите в определен регион чрез гео-търсене.
Ограничения на Typesense
- Платформата не е рецензирана в G2 или Capterra, така че не е ясно колко са доволни клиентите от продукта.
Typesense цени
- Цената се определя въз основа на паметта и започва от 0,03 USD/час (21,60 USD/месец) и 0,09 USD/GB за 0,5 MB.
Оценки и рецензии за Typesense
- G2: Не е прегледано
- Capterra: Не е включен в списъка
3. Meilisearch
Meilisearch е светкавично бърза платформа с отворен код, която връща резултати от търсенето само за 50 милисекунди. Като платформа от типа „plug-and-play“, тя ви позволява да започнете да търсите в данните си без никаква конфигурация.
Освен това, търсачката за пълнотекстово търсене извлича релевантни резултати за всеки случай на употреба.
Най-добрите функции на Meilisearch
- Увеличете конверсиите и онлайн продажбите, като сортирате продукти, медии и документи за електронна търговия.
- Увеличете задържането на потребителите чрез App Search, като създадете отлично преживяване при търсене чрез SaaS и мобилни платформи.
- Автоматично разпознаване на няколко езика
- Създайте свои собствени правила за подреждане по подразбиране, за да определите кои резултати да се показват първи.
Ограничения на Meilisearch
- Има ограничение от 10 думи на търсена фраза.
- Индексирането на големи партиди документи може да доведе до вътрешна грешка.
Meilisearch оценки и рецензии
- G2: 5/5 (1 рецензия)
- Capterra: Не е включен в списъка
4. Solr
Solr (известен също като Apache Solr) е гъвкава алтернатива на Elasticsearch, изградена върху платформата Apache Lucene, която осигурява индексиране, репликация и търсене. Оптимизиран за голям трафик, Solr предлага пълнотекстово търсене, отзивчив административен интерфейс и индексиране в почти реално време.
Най-добрите функции на Solr
- Възползвайте се от архитектурата на отворения код на плъгина, за да персонализирате платформата на търсачката според вашите нужди.
- Поставете документи на сървъра, използвайки различни програмни езици, включително JSON, XML, CSV или HTTP.
- Научете повече за Solr и започнете да го използвате чрез разширена библиотека с ресурси.
Ограничения на Solr
- Някои потребители твърдят, че е необходима повече документация за това как да се използва платформата.
- Езикът за заявки може да бъде объркващ в началото.
Solr цени
- Безплатно
Solr оценки и рецензии
- G2: 4. 1/5 (25 отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (13 отзива)
5. Vespa
Vespa е търсачка с отворен код и векторна база данни. Платформата, задвижвана от изкуствен интелект, поддържа векторно търсене, лексикално търсене и търсене на структурирани данни в едно-единствено запитване.
В сравнение с другите търсачки в този списък, Vespa групира динамично данните за платформи за електронна търговия и други уеб услуги.
Най-добрите функции на Vespa
- Препоръчайте и персонализирайте резултатите от търсенето за всеки потребител или ситуация.
- Мащабирайте до всякакъв обем данни и/или трафик
- Използвайте езика за групиране на Vespa, за да определите как трябва да се групират или агрегират съвпаденията на заявките.
Ограничения на Vespa
- Документацията за това как да започнете да я използвате може да бъде подобрена.
- Няма отзиви в G2, Capterra или Stackshare.
Цени на Vespa
Търсенията във Vespa са безплатни, но Vespa Cloud се предлага на следните цени:
- На час за vCPU: 0,011 долара
- На GB памет на час: 0,011 долара
- На диск GB час: $. 0004
- На час за GB памет на GPU: 0,075 долара
Оценки и рецензии за Vespa
- G2: Няма отзиви
- Capterra: Не е включен в списъка
6. Manticore Search
През 2017 г. Manticore Search стартира като алтернатива на популярната по-рано търсачка Sphinx Search. Предполага се, че Manticore е 4 пъти по-бърза от Elasticsearch и е известна с производителността и лекотата си на използване. С Manticore Search можете да подготвите практически всеки тип търсена заявка, използвайки SQL и JSON.
Най-добрите функции на Manticore Search
- В определени тестове Manticore Search се оказа до 15 пъти по-бърз от Elasticsearch при малки данни, 4 пъти по-бърз при големи данни и 29 пъти по-бърз при анализи на логове.
- Възползвайте се от пълнотекстовите възможности, които включват над 20 пълнотекстови оператора и 20 фактора за класиране.
- Лесно интегрирайте Manticore Search във вашия съществуващ стек, тъй като той може да чете данни от MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV и TSV.
Ограничения на Manticore
- Има някои съобщения за срив на индекса.
Цени на Manticore
- Безплатно
Оценки и рецензии за Manticore
- G2: Не е прегледано
- Capterra: Не е включен в списъка
7. Xapian
Xapian е библиотека за търсачки, написана на C++. Тя има връзки, които позволяват на потребителите да използват Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Node. js и други езици. Високо адаптивната платформа предоставя класифицирани резултати от търсенето и предлага подходящи индексни термини или свързани документи.
Най-добрите функции на Xapian
- Поддържа търсене на синоними или коренни форми на търсените термини (например, търсене на „футболни топки“ вместо „футбол“).
- Платформата предлага корекции на правописа за търсенията.
- Тя също така генерира динамични фрагменти, включително съвпадащи думи, фрази или заявки с заместващи символи.
Ограничения на Xapian
- Не е прегледана в Capterra, G2 или Stackshare в сравнение с други платформи за търсачки.
- Има малко документация, за да започнете работа.
Xapian цени
- Безплатно
Оценки и рецензии за Xapian
- G2: Не е включен в списъка
- Capterra: Не е включен в списъка
8. Sphinx Search
Sphinx Search е сървър за пълнотекстово търсене с отворен код. Платформата предоставя обширни препратки, търси свързани класове, цитати и подобна информация. Форматите на изхода включват HTML, Windows HTML Help, LaTex, ePub, Texinfo, страници с ръководства и обикновен текст.
Най-добрите функции на Sphinx Search
- Лесно създайте йерархична структура за дървото на вашите документи
- Използвайте усъвършенствани инструменти за търсене, като текстов токенизатор, език за търсене и различни модели за класиране.
- Поемете контрол над подреждането на резултатите от търсенето чрез позициониране, групиране и приоритети.
- Лесно интегриране с източници на данни SQL и XML
Sphinx Ограничения на търсенето
- Има много малко документация за това как да интегрирате платформата в уебсайта си.
Sphinx цени
- Безплатно
Оценки и рецензии за Sphinx Search
- G2: Не е включен в списъка
- Capterra: Не е включен в списъка
9. Bleve Search
Bleve Search е проста платформа за търсене и измерване. Bleve Search ще индексира практически всеки обект във вашия модел на данни.
А ако искате да персонализирате начина, по който търсенията връщат и показват резултати, можете да преопределите стандартното мапиране.
Най-добрите функции на Bleve Search
- Лесно събирайте данни по термини, числови диапазони и диапазони от данни.
- Създавайте търсения, използвайки термини, фрази, съвпадения, съвпадащи фрази и префикси.
- Започнете бързо, като импортирате един пакет, разработите индекс с три реда код и напишете заявки с още три реда код.
Ограничения на Bleve Search
- Няма отзиви в G2, Capterra или Stackshare.
- На уебсайта няма място, където да подадете сигнал за грешка – единствената ви възможност е да създадете дискусия във форума на GitHub.
Bleve Search цени
- Безплатно
Оценки и рецензии за Bleve Search
- G2: Не е включен в списъка
- Capterra: Не е включен в списъка
10. Unleash
Unleash предлага функции за търсене, подобни на тези на Google, които позволяват на колеги и клиенти да намират информация във вашия уебсайт. Платформата, базирана на изкуствен интелект, предоставя подробни алгоритми, за да могат посетителите на вашия сайт да се насладят на персонализирано преживяване.
Освен това, тя позволява на потребителите да имат достъп до функциите за търсене, като вградите Unleash във вашия сайт, използвате мобилното или настолното приложение, добавите разширение за браузъра или използвате Slack бот, за да търсите в разговори и ресурси.
Използвайте най-добрите функции
- Използвайте търсене, подобрено с изкуствен интелект, за да вземете предвид синоними на заявката или свързани концепции.
- Използвайте филтри, за да прецизирате резултатите според определени критерии.
- Създайте уики, за да организирате цялата библиотека с знания на вашата компания на едно място.
- Инструменти за маркиране на функции за разработка на софтуер
Премахнете ограниченията
- Въпреки че предлага безплатен пробен период, Unleash изисква платен план, за разлика от много от конкурентите си.
Разкрийте цените
- Свържете се с нас за цени
Освободете рейтингите и рецензиите
- G2: 5/5 (1 рецензия)
- Capterra: Не е прегледано
Други инструменти за анализ на данни
Търсите други инструменти, които да ви помогнат да намирате и интерпретирате данни? По-долу разглеждаме инструменти, които ще ви помогнат бързо да намирате файлове чрез приложения или локалния си твърд диск. ?
ClickUp
ClickUp е платформа за автоматизация на процесите „всичко в едно“, която променя начина, по който планирате и управлявате задачите си.
Използвайте ClickUp, за да оптимизирате управлението на проекти, като черпите от библиотека с шаблони, възлагате задачи, определяте приоритети, обсъждате идеи, коментирате проекти и създавате интересни отчети. ?
Освен това, с ClickUp Universal Search ще можете да намерите всеки файл по всяко време, дори ако той не е съхранен в ClickUp. Просто интегрирайте файловете си с ClickUp и документите във всяко свързано приложение или на вашия твърд диск ще могат да бъдат търсени.
Най-добрите функции на ClickUp
- Търсене, задвижвано от изкуствен интелект, което ви опознава и с времето ви показва по-добри резултати за вашите търсения.
- Интеграции със Slack, Dropbox, GitHub, Box, Hubspot и други, за да намирате документи на различни платформи.
- Позволете на всеки в организацията ви да търси информация и файлове
- Достъп до Universal Search от Command Center, Global Action или вашия десктоп
Ограничения на ClickUp
- Универсалното търсене намира документи, но не и числови или геопространствени данни.
- Платформата може да се окаже прекалено сложна за нови потребители.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)
Намерете данните, които търсите, с тези алтернативи
Платформите за търсене и анализи, като Elasticsearch, превръщат всеки уебсайт в мощна търсачка, позволяваща на клиентите и членовете на вътрешния екип да намират нужната им информация.
Освен това много от тези алтернативи са безплатни платформи с отворен код, което означава, че е лесно да персонализирате възможностите за търсене (въпреки че ще ви е необходим разработчик с пълна квалификация, за да направите промени).
Ако търсите проста функция за търсене на файлове и документи, опитайте ClickUp.
Платформата „всичко в едно“ опростява управлението на проекти и включва библиотека с шаблони, документи и бели дъски, автоматизация на работния процес и функция за търсене, с която лесно можете да намирате документи на компанията.
За да започнете, опитайте ClickUp още днес. ?