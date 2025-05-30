Генеративен ИИ в областта на доставките: примери за употреба и примери

Вие работите в областта на доставките. Защо тогава все още се занимавате с одобрения, актуализиране на таблици и търсене на информация за доставчици в пощенските си кутии?

Докато вие се затруднявате, вашите конкуренти вземат по-бързи решения за снабдяване с по-чисти данни и по-ясни прозрения.

Почти една четвърт от бизнес лидерите са отделили 40% или повече от бюджета си за изкуствен интелект за генеративен изкуствен интелект.

Всеки час, загубен за ръчна работа, е време, което бихте могли да отделите за стратегически икономии и иновации при доставчиците.

Генеративната изкуствена интелигентност в областта на доставките променя правилата на играта. Тя консолидира изолираните данни, разкрива рискове и възможности и предлага следващи стъпки за секунди.

В този наръчник ще покажем как изкуственият интелект се вписва в процеса на доставките. От откриването на доставчици и прегледа на договори до анализа на разходите и стратегическото снабдяване, ще разгледаме реални примери за употреба, инструменти и ключови предизвикателства, на които да обърнете внимание.

⭐️ Представена шаблона Шаблонът за доставки на ClickUp ви помага да проследявате и управлявате процеса на веригата за доставки от начало до край. С инструменти за управление на задачите, като маркиране, вложени подзадачи, персонализирани статуси и етикети за приоритет, той е идеален за екипи, които искат да усъвършенстват и мащабират ефективно своите операции по доставки. Получете безплатен шаблон

Какво е генеративен изкуствен интелект в областта на доставките?

Генеративната изкуствена интелигентност в областта на доставките се отнася до използването на усъвършенствани модели на изкуствена интелигентност, като например големи езикови модели (LLM), за да се рационализират, подобрят и автоматизират сложни процеси на доставки. За разлика от традиционните системи, базирани на правила, генеративната изкуствена интелигентност в областта на доставките може да разбира контекста, да генерира съдържание и да синтезира данни в различни системи, което ви позволява да работите по-бързо.

В една организация за доставки генеративната изкуствена интелигентност елиминира времето, което иначе бихте прекарали в повтарящи се задачи в управлението на веригата за доставки. Например, изготвянето на RFP (заявка за предложение), пренаписването на клаузи в договори или писането на имейли до доставчици могат да бъдат автоматизирани.

Освен това, включването на генеративната изкуствена интелигентност във вашите работни процеси по доставките и системи за веригата на доставки означава:

Откриване на рисковете, свързани с доставчиците, преди те да ескалират

Подобряване на качеството на данните в различните платформи

Открийте значителни икономии на разходи чрез намаляване на работните часове, прекарани в повтаряща се документация, и съкращаване на циклите на доставки.

Използване на усъвършенствани аналитични инструменти за извличане на информация от представянето на доставчиците, обобщаване на големи масиви от данни и откриване на отклонения от миналите референтни стойности.

📮 ClickUp Insight: 21% от анкетираните искат да използват изкуствения интелект, за да се отличат професионално, като го прилагат при срещи, имейли и проекти. Макар че повечето приложения за електронна поща и платформи за управление на проекти имат интегрирана AI като функция, тя може да не е достатъчно безпроблемна, за да обедини работните процеси между различните инструменти. Но ние разгадахме кода в ClickUp! С функциите за управление на срещи, задвижвани от изкуствен интелект на ClickUp, можете лесно да създавате точки в дневния ред, да записвате бележки от срещи, да създавате и възлагате задачи от бележките от срещите, да транскрибирате записи и много други – с нашия AI Notetaker и ClickUp Brain. Спестете до 8 часа срещи на седмица, точно като нашите клиенти в Stanley Security!

Ключови приложения на генеративната изкуствена интелигентност в областта на доставките

Генеративната изкуствена интелигентност променя начина, по който работят екипите по доставки. Ето основните области, в които влиянието е най-видимо.

Автоматизирано генериране на документи

Създаването на документи за доставки е повтаряща се работа. Всеки документ, независимо дали е RFP (заявка за предложение), RFQ (заявка за оферта) или формуляр за регистрация на доставчик, трябва да бъде точен, съобразен с политиката и адаптиран към контекста.

В крайна сметка ще прекарате часове в копиране на стари шаблони, търсене на клаузи и двойна проверка на съответствието.

🎯 Ценността на генеративната изкуствена интелигентност: Тя използва езикови модели, за да разпознава модели в съществуващото ви съдържание, като структура, тон, език на съответствие, и ги прилага към нови документи. Тя разбира какъв вид документ създавате и се адаптира съответно. ClickUp Brain е идеален за следните видове задачи:

Ето трите вида договори за доставки, които трябва да познавате: Договори с фиксирана цена: За добре дефиниран обхват на проекта

Договори с възстановяване на разходите: За проекти с неясен обхват, при които купувачът възстановява на продавача допустимите разходи плюс такса.

Договори за време и материали: За проекти, при които обхватът не е ясно определен, комбиниране на договори с фиксирана цена и договори с възстановяване на разходите.

Интелигентно управление на риска, свързан с доставчиците

Ръчното проследяване на риска, свързан с доставчиците, е бавно и реактивно. Вие разчитате на остарели отчети, разпръснати таблици или фрагментирана обратна връзка от различни вътрешни заинтересовани страни. Когато мениджърът по доставките забележи проблем, той вече е повлиял на сроковете, качеството или разходите.

🎯 Ценност на генеративната изкуствена интелигентност: Тя анализира данни от различни системи – оценки на доставчици, история на договори, срокове за доставка и билети за поддръжка. Тя открива ранни сигнали за риск от страна на доставчиците, като забавени доставки, колебания в цените или спад в качеството, и проактивно предлага следващи стъпки.

⚡ Архив с шаблони: Шаблони за запитвания за оферти за ефективни доставки

Анализ и оптимизация на разходите

Вашите екипи по доставки разполагат с огромно количество данни за разходите. Но без подходящите инструменти тези данни остават неизползвани. Когато работите с несвързани системи, се сблъсквате с проблема на остарелите отчети. Това означава, че нямате ясна представа за разходите в цялата си дейност по доставки.

🎯 Ценност на генеративната изкуствена интелигентност: Тя извлича данни от ERP системи, платформи за доставки, системи за управление на доставчици и други бизнес системи отгоре и отдолу по веригата. След това можете да ги класифицирате и анализирате в реално време. Получавате незабавен поглед върху тенденциите, необичайните разходи и възможностите за икономии.

Обогатяване и почистване на данни

В повечето системи за доставки данните за доставчиците са непълни или остарели. Например, един и същ доставчик може да е регистриран под няколко имена, да липсват данъчни данни или да има несъответствия в контактната информация в различните системи.

Резултатът от тези неточности са грешки в отчетността, рискове за несъответствие и дори загуба на време за ръчно коригиране на данните преди доставката или одитите.

🎯 Ценност на генеративната изкуствена интелигентност: Тя идентифицира и коригира пропуските в данните, като разпознава модели в хаотичните входни данни. Можете да попълвате автоматично липсващата информация, да стандартизирате записите, да обединявате дублиращите се записи и дори да обогатявате профилите на доставчиците, като използвате външни източници. Всяко решение за снабдяване и разходи е подкрепено с данни във вашите работни процеси за автоматизация на доставките.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за инвентаризация за Excel, Sheets и ClickUp Lists

Прогнозиране и планиране на търсенето

Вашите търговски екипи имат свои собствени прогнози. Данните за запасите са изолирани в стари системи. Пазарните тенденции се променят по-бързо, отколкото вашите отчетни цикли могат да следват. Всичко това води до разпръснати данни.

Сега вашите решения за прогнозиране и планиране на търсенето се вземат въз основа на остарели таблици. И накрая, това се превръща по-скоро в предположения.

🎯 Ценността на генеративната изкуствена интелигентност: Тя ви дава по-ясна представа за това, което предстои. С помощта на предсказуеми анализи можете да откриете модели, които вашият екип дори не е търсил, и да разкриете промени в търсенето, преди те да се появят в отчетите. Като цяло, това ви позволява да планирате по-обмислено. Ето как може да ви помогне мощен генеративен AI инструмент като ClickUp AI.

Автоматизация на имейлите и комуникацията

Прекарвате много време в комуникация и проследяване на доставчиците, потвърждаване на срокове, изясняване на условия и отговаряне на вътрешни запитвания. Въпреки че са от критично значение, тези обмени са повтарящи се и леко променени версии на едни и същи актуализации.

Но какво се случва, когато пощенските ви кутии са препълнени и имате стотици доставчици, с които да се занимавате? Има голяма вероятност важни съобщения да бъдат забавени или изцяло пропуснати.

🎯 Ценност на генеративната изкуствена интелигентност: Тя действа като централизирано ниво на комуникационна интелигентност, като извлича контекст от вашите бизнес системи на трети страни, за да генерира точни отговори. Можете да намалите координационната натовареност, като същевременно предоставите на всеки доставчик по-отзивчиво и последователно преживяване.

📚 Прочетете още: Как да използвате изкуствения интелект в управлението на операциите

Споделяне на знания

Кой е договорил какви условия, кои доставчици са били трудни и какви решения са били използвани за разрешаване на минали проблеми? Всичко това се съхранява в главите на хората, а не в системите. Когато член на екипа ви напусне или смени длъжността си, тази информация често изчезва заедно с него.

Последващото е познато: нови мениджъри повтарят минали грешки, губят време в преоткриване на вече решени проблеми.

🎯 Ценността на генеративната изкуствена интелигентност: Тя превръща колективното знание в споделена интелигентност. Чрез анализиране на имейли, договори, бележки от срещи и вътрешни чатове, тя може да изведе на преден план ключови идеи, които иначе биха били забравени. С тази непрекъснатост можете да наемете нови служители по-бързо и да надграждате върху вече натрупаното знание.

⚒️ Бърз трик: Използвайте ClickUp Brain, за да превърнете цялата тази информация в действие. От обобщаване на разговорите с доставчиците и извличане на информация от договорите до незабавно отговаряне на запитвания за доставки, ClickUp Brain помага на вашия екип да остане синхронизиран. Съчетайте го с таблата на ClickUp, за да проследявате представянето на доставчиците, чакащите договори и тенденциите в разходите – всичко на едно място. Независимо дали включвате нов доставчик или прехвърляте собствеността върху доставчика между членовете на екипа, никога повече няма да загубите контекста.

Реални примери за генеративен ИИ в областта на доставките

Вече сме преминали етапа, в който генеративната изкуствена интелигентност в областта на доставките все още беше в тестова фаза. Ето как водещи организации я използват в своите операции по доставки.

1. По-интелигентно управление на договорите и отчитане на съответствието

Предизвикателство: Екипите по доставки и финанси на eBay се сблъскаха с неефективност при ръчното извличане на ключови термини от сложни договори, съгласуването на финансови данни и спазването на променящите се данъчни и устойчиви регулации.

Десетилетия натрупани данни допринесоха за сложността, което затруднява поддържането на точност и бързина.

Приложено решение: Чрез използването на генеративна изкуствена интелигентност те успяха да автоматизират анализа на договорите, да оптимизират съгласуването на плащанията и да подпомогнат регулаторната класификация за косвените данъци.

Екипът по доставките също започна да използва изкуствен интелект, за да подобри процесите по RFP и обработката на документи на доставчиците.

Въздействие: Как генеративната изкуствена интелигентност трансформира доставките и съответствието Намалена ръчна работа в областта на доставките, финансите и операциите по съответствие

Подобрена точност при тълкуването на договори, спазването на данъчните изисквания и отчитането на устойчивостта

Повишена ефективност на разходите, ускорени цикли на доставки и подобрена продуктивност на екипа в инженерството и обслужването на клиенти.

2. Изграждане на по-устойчива верига за доставки

Предизвикателство: Управлявайки обширна и сложна глобална верига за доставки, Unilever се сблъска с предизвикателства в областта на сътрудничеството с доставчиците, управлението на договорите и осигуряването на съответствие с променящите се регулации.

Тези ръчни процеси отнемаха много време и бяха податливи на грешки, което затрудняваше гъвкавостта и способността за реагиране.

Решение: Unilever си партнира с Accenture, за да разшири приложенията на генеративната изкуствена интелигентност в цялата си компания.

Използвайки платформата GenWizard на Accenture, Unilever разработи AI-базирани инструменти за автоматизиране на анализа на договори, подобряване на сътрудничеството с доставчиците и оптимизиране на процесите по доставките. Тези инструменти улесняват ефективното съпоставяне на доставчици, проследяването на резултатите и събирането на обратна връзка, като насърчават иновациите и устойчивостта в веригата на доставки.

Въздействие: внедряване на генеративен ИИ за подобряване на оперативната ефективност Автоматизацията на задачите по доставките доведе до значителна икономия на време и намаляване на ръчния труд.

Процесите, задвижвани от изкуствен интелект, допринесоха за значителни икономии на разходи чрез оптимизиране на избора на доставчици и управлението на договорите.

Оптимизираното сътрудничество с доставчиците улесни по-бързото разработване на продукти и иновациите.

Ето някои от най-добрите генеративни AI инструменти за професионалисти в областта на доставките като вас:

ClickUp

ClickUp е приложението, което обединява всичко необходимо за работата – задачи, документи, комуникация, изкуствен интелект и автоматизация в една мощна платформа.

Нека видим как можете да използвате ClickUp за управление на проекти за доставки, базирани на изкуствен интелект.

С вградения AI асистент ClickUp Brain можете да генерирате обобщения и да задавате въпроси в контекста. Brain може също да ви помогне да автоматизирате актуализациите, бързо да синтезирате бележки по договорите и незабавно да отговаряте на въпроси като „Кои RFP са забавени?“

Създайте подробен шаблон за RFP с помощта на ClickUp Brain.

След това използвайте ClickUp Automations, за да създадете персонализирани, базирани на правила работни процеси за тези повтарящи се задачи във вашия работен процес. Можете да създадете тригери като:

Когато нов договор с доставчик бъде качен в софтуера за управление на поръчки , възложете задача за правна проверка.

Когато задачата RFP премине в „Изпратено“, автоматично създайте последваща задача за оценка.

Автоматично уведомяване на заинтересованите страни, когато сертификатът на доставчика е на път да изтече

Преместете задачите в „Затворени“, когато окончателното одобрение е завършено.

Използвайте ClickUp Automations, за да създадете персонализирани правила за вашите работни процеси по доставките.

ClickUp Docs опростява сътрудничеството между вас и вашите доставчици в споделено и сигурно работно пространство. То ви позволява да редактирате съвместно списъци за набиране на персонал, инструкции за RFP или шаблони за одит в реално време.

Достъпът за гости гарантира, че доставчиците виждат само това, което им е необходимо, без да се компрометират вътрешните данни. С коментари и споменавания можете да маркирате вътрешни заинтересовани страни, за да преглеждат и коментират в реално време.

Контролирайте достъпа до документи, като присвоявате права за преглед, коментиране или редактиране, когато ги споделяте с външни доставчици или рецензенти.

С помощта на историята на редакциите можете да видите кой е направил промени в документите и кога, за да избегнете дублиране.

Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа си в Docs, без да се налага да се припокривате в ClickUp.

С ClickUp Docs можете също да опростите управлението на документи. Можете да създавате и съхранявате папки, специфични за всеки доставчик. Отивайки още по-далеч, можете също да свържете документи с задачи (например формуляри за оценка на доставчици, свързани със самата задача).

📚 Бонус: С ClickUp Brain можете да обобщавате дълги договори, да извличате ключови клаузи или да генерирате последващи задачи от бележки от срещи – всичко това в самия документ.

Проследяването на доставките става много по-лесно с гъвкавите изгледи и табла на ClickUp. Можете да използвате изгледа „Board View“, за да визуализирате състоянието на всеки проект за снабдяване. Алтернативно, изгледите „Gantt“ или „Timeline View“ ви позволяват да проследявате графиците за доставка.

📊 Ето някои от ключовите показатели за ефективност в областта на доставките, които можете да проследявате с помощта на ClickUp: Брой доставчици

Икономия на разходи

Време за доставка от доставчика

Процент на дефекти при доставчиците

Точност на поръчките за покупка

Възвръщаемост на инвестициите в доставките

ClickUp Dashboards ви помага да управлявате бюджета на проекта и да следите всички важни KPI, включително времето за отговор на доставчиците, датите за подновяване на договорите и преките и непреки разходи.

Освен това, с ClickUp Integrations ще намалите преминаването от един инструмент към друг. Независимо дали управлявате работни потоци за снабдяване, набиране на доставчици или анализи на доставките, ClickUp може да извлича данни от инструментите, които вашият екип вече използва, като ви предоставя единен източник на информация, който винаги е актуален.

Други водещи генеративни AI инструменти за екипите по доставки са:

1. Icertis: Icertis е платформа за управление на жизнения цикъл на договорите (CLM), базирана на изкуствен интелект, която се използва от екипите по доставки, правни въпроси и финанси. Нейният инструмент Contract Intelligence (ICI) използва големи езикови модели за автоматично генериране на договори, маркиране на рискови клаузи и извличане на ключови задължения.

Чрез предоставяне на контекстуални препоръки по време на преговори, Icertis помага на екипите да ускорят одобренията и да спазват правните политики.

2. SAP Ariba: SAP Ariba използва бизнес изкуствен интелект за подобряване на операциите по доставките, от откриването на доставчици до оценката на риска. Той е полезен за екипите по доставки и веригата на доставки, които управляват големи мрежи от доставчици.

Изкуственият интелект помага с предложения за договори, препоръки за избор на доставчици и оценка на доставчиците въз основа на рискови профили в реално време и исторически данни.

3. Zycus: Zycus, платформа за цялостна автоматизация на доставките, предлага възможности за генеративна изкуствена интелигентност чрез своя пакет Merlin AI. Екипите по доставките могат да генерират автоматично запитвания за оферти, да оценяват отговорите на доставчиците с контекстуална оценка и да създават обобщения на преговорите.

Системата се учи от исторически данни, за да предложи оптимални стратегии за снабдяване.

4. Ivalua: Ivalua е платформа Source-to-Pay (S2P) без код, предназначена да обедини доставките, управлението на доставчиците и анализа на разходите в една единствена, адаптивна екосистема.

С помощта на IVA (Intelligent Virtual Assistant) на Ivalua можете да автоматизирате задачи като проучване на доставчици, обобщаване на договори и изготвяне на комуникации.

5. Cherrywork: С помощта на AI-базирани работни процеси, Intelligent Procurement Suite на Cherrywork оптимизира цикъла от източника до плащането. Помага ви да намалите времето на цикъла, като същевременно гарантира съответствие и последователност.

Приложението, базирано на облак, е полезно за организации, които използват SAP, благодарение на своята вградена интеграция.

6. Klevaar: За екипи, които управляват големи обеми или многовариантни запитвания за оферти, той комбинира оптимизация на снабдяването с интелигентна автоматизация, за да се справя с комплексни събития в голям мащаб, без да претоварва екипа.

Платформата за електронно снабдяване, задвижвана от изкуствен интелект, може да обработва стотици (или хиляди) отговори от доставчици едновременно, като прилага правила и предпочитания, зададени от купувача.

7. LevaData: LevaData използва изкуствен интелект, за да открива възможности за спестяване на разходи, да оценява рисковете при доставките и да препоръчва алтернативни доставчици или компоненти.

Този AI инструмент за доставки е идеален за директни материали и стратегическо снабдяване. Той превръща външните пазарни сигнали в проактивна подкрепа за вземането на решения през целия цикъл на снабдяване.

8. Sievo: Превърнете хаотичните данни за доставките в структурирана информация за разходите с софтуера за анализ на доставките на Sievo. Той предлага цялостна видимост на разходите, AI-базирани анализи, усъвършенствано управление на данни и ESG проследяване за корпоративни организации.

В таблото за анализ на разходите можете да сравнявате историческите резултати и да филтрирате данните въз основа на бизнес единиците.

9. GEP Smart: GEP SMART е цялостна платформа за доставки с вграден изкуствен интелект. Унифицираната платформа за доставки ви позволява да идентифицирате възможности, да управлявате спестяванията и да оптимизирате управлението на преките и непреки разходи.

10. Fairmarkit: Автономната платформа за управление на разходите Fairmarkit е специално създадена за снабдяване с разходи за дребни покупки. Тя може да автоматизира ръчни задачи като събиране на търсене, създаване на събития за снабдяване, анализиране на отговорите на доставчиците и отчитане на напредъка и работните процеси, свързани с многобройни електронни таблици.

📚 Прочетете повече: AI инструменти за управление на запасите

Основни предизвикателства и етични съображения при AI-управляваните доставки

Въпреки че предимствата на AI-базираните доставки варират от автоматизирано генериране на документи до интелигентно управление на риска при доставчиците, анализ на разходите и оптимизация, те имат и свои предизвикателства. Те включват:

1. Алгоритмична пристрастност и справедливост

AI системите, обучени на базата на исторически данни за доставките, могат да затвърдят съществуващите предубеждения. Например, ако миналите данни са благоприятствали определени доставчици въз основа на географското им положение или размер, вашите AI модели могат да продължат тази тенденция, което да доведе до несправедлив подбор на доставчици и потенциална дискриминация.

Ключови съображения:

Разнообразие на данните: Уверете се, че данните за обучение включват широк спектър от профили на доставчици (например по размер, географско положение, тип собственост), за да се избегне засилването на системната пристрастност.

Одит на пристрастност: Редовно тествайте моделите на изкуствен интелект за пристрастни резултати при оценяването, подбора и препоръките на доставчици.

Обясними: Използвайте AI системи, които предлагат прозрачност в процеса на вземане на решения, така че те да могат да бъдат оспорени или преразгледани, ако е необходимо.

Инклузивен дизайн: Включете множество заинтересовани страни, включително екипи за разнообразие на доставчиците, в разработването и тестването на модели на изкуствен интелект, за да избегнете „слепите точки“.

👀 Знаете ли, че... Екипите по доставки прекарват почти 40% от времето си в ръчни, повтарящи се задачи, като получаване на одобрения или актуализиране на таблици. Това са почти два пълни дни в седмицата, прекарани в дейности, които инструменти като автоматизацията и изкуственият интелект биха могли лесно да се справят.

2. Поверителност и сигурност на данните

Системите за изкуствен интелект в областта на доставките често обработват чувствителни данни за доставчици и организации, като финансова информация за доставчици и договорни и правни документи. Но какво се случва, когато нямате надеждни защитни мерки? Когато нямате ясен контрол върху достъпа, обработката и споделянето на данни от системите за изкуствен интелект?

Ще се сблъскате с големи рискове, свързани с неправилното използване на данни, както и с неспазване на законите за защита на личните данни и подкопаване на доверието на доставчиците.

✅ Чеклист: Етични гаранции в изкуствения интелект в областта на обществените поръчки

Ограничете достъпа до чувствителни данни, като използвате разрешения, базирани на роли.

Разкрийте как AI инструментите обработват данни за доставчици или договори

Одитирайте решенията на изкуствения интелект за съответствие с изискванията за поверителност (GDPR, CCPA и др.).

Създайте протоколи за съгласие при споделяне на данни извън организацията

Редовно преглеждайте политиките за съхранение и изтриване на данни.

📌 Какви са санкциите за нарушения на GDPR? При сериозни нарушения глобите могат да достигнат до 20 милиона евро или 4% от годишния глобален оборот както за публични, така и за частни организации. Дори за по-леки нарушения, като неводене на подходящи записи или несвоевременно съобщаване за нарушения на данните, глобите могат да достигнат 10 милиона евро или 2% от глобалния оборот.

3. Прекомерна зависимост от автоматизацията

С нарастването на възможностите на изкуствения интелект се увеличава рискът вашите екипи да започнат да разчитат прекалено много на автоматизирани решения.

Вземете например изготвянето на договори. AI системата може да премахне една на пръв поглед излишна клауза по време на изготвянето на договора, за да опрости документа. Но тази клауза може да бъде резервна защита, на която вашият правен екип е настоял за доставчици с висок риск въз основа на минал спор.

Това, което изкуственият интелект възприема като дублиране, в действителност може да е трудно спечелена гаранция, която защитава вашата организация.

✅ Чеклист: Как да балансирате автоматизацията с човешката преценка

Прегледайте резултатите, генерирани от изкуствения интелект, преди одобрение или оценяване на доставчиците.

Задайте прагове, при които автоматизираните действия изискват одобрение от човек.

Проследявайте изключенията и преодолявайте моделите, за да откриете къде автоматизацията не работи правилно.

Обучете вашите мениджъри по доставки да разбират ограниченията на изкуствения интелект, а не само как да използват инструментите.

📚 Прочетете още: Как да използвате изкуствения интелект за автоматизиране на задачи

4. Интелектуална собственост и права на доставчиците

Доставчиците ви се доверяват с поверителни данни в надеждата за справедливо и сигурно партньорство. Ако вашите AI инструменти използват повторно или разкриват тази информация, умишлено или не, вие рискувате сериозни последствия. Това може да доведе и до съдебни действия. AI не може да постави границата. Вие трябва да го направите.

Ключови съображения за защита на данните на доставчиците в работните процеси на изкуствения интелект

Яснота на договорите: Уверете се, че доставчиците на изкуствен интелект ясно посочват как използват входните данни и кой е собственик на получените резултати.

Права за използване на данни: Уверете се, че всички данни на трети страни, използвани в обучението на изкуствения интелект, са надлежно лицензирани, за да се избегнат искове за нарушение.

Договори с доставчици: Включете клаузи за обезщетение, за да се предпазите от потенциални нарушения на интелектуалната собственост, произтичащи от действията на доставчиците.

👀 Знаете ли, че... Няколко канадски информационни агенции заведоха дело срещу OpenAI през ноември 2024 г. за нарушаване на авторските права, свързани с използването на техните новинарски статии за обучение на ChatGPT. Те търсят обезщетение в размер до 20 000 канадски долара за всяка новинарска статия, използвана за обучение.

Повишете ефективността на вашите доставки с ClickUp

Вече знаете, че доставките се променят. Но импровизираните инструменти и разкъсаните данни няма да успеят да се справят с предстоящите промени.

За да се реализират стратегически икономии, да се намалят циклите и да се води с предвидливост, генеративната изкуствена интелигентност трябва да бъде нещо повече от експеримент. Тя трябва да бъде интегрирана във всеки етап от работния процес – от избор на доставчици и проследяване на риска, свързан с тях, до автоматизация на договорите и прозрачност на разходите.

Ето защо се нуждаете от ClickUp.

Не само за да управлявате задачите по доставките. А за да свържете вашите хора, системи и данни в едно работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект.

Освен това, ClickUp Brain ви позволява да превърнете разпръснатите разговори с доставчици в обобщения, дългите договори в действия за изпълнение и сложните въпроси, свързани с доставките, в незабавни отговори. Това е като да имате анализатор по доставките, ръководител на операциите и секретар в едно.

Готови ли сте да разширите стратегическите си доставки с изкуствен интелект? Регистрирайте се безплатно в ClickUp.