ClickUp и Jotform: кой инструмент отговаря на вашите нужди за управление на проекти?

Справянето с безкрайни задачи, проследяването на напредъка по множество проекти и работата с разпръснати формуляри, които не се вписват напълно във вашия работен процес, може да бъде стресиращо.

Независимо дали управлявате екип, назначавате нови потребители и нови служители или събирате данни за клиенти, подходящият софтуер може да определи вашата ефективност.

ClickUp и Jotform предлагат мощни функции за събиране на данни, но коя от тях опростява работния ви процес?

Докато ClickUp се отличава в проследяването на проекти и управлението на задачи, Jotform е идеален за създаване на формуляри и събиране на данни с условна логика. Изборът между двата зависи от вашите приоритети. Нека ги разгледаме, за да намерите най-подходящия инструмент!

ClickUp и Jotform с един поглед

Ето едно бързо сравнение на функциите на ClickUp и Jotform:

Функция ClickUp Jotform Основен фокус Цялостна работна платформа за управление на проекти, проследяване на задачи, документи, формуляри и автоматизация на работния процес Фокусира се върху създаването на формуляри, събирането на данни и автоматизацията на работния процес. Създаване на формуляри Формуляр за създаване на формуляри с функция „плъзгане и пускане“ с персонализирано брандиране, условна логика и директна интеграция в задачи и работни процеси Формуляр за създаване на формуляри с плъзгане и пускане с персонализирано брандиране, условна логика Персонализиране Умерена персонализация на формулярите, най-подходящ за вътрешни процеси и проследяване на задачи; поддържа персонализирани полета и автоматизации. Висока степен на персонализация с условна логика и опции за интеграция Отговори във формуляра Подаването на формуляри незабавно създава или актуализира задачи, задейства автоматизации и се интегрира с работните процеси на проекта. Автоматично генериране на отговори във формуляри, анализ на данни, задействане на работни процеси и AI-базирани прозрения Автоматизация Разширени автоматизации: възлагане на задачи, известия, тригери за работния процес, обобщаване на задачи с помощта на изкуствен интелект и др. Автоматично генериране на отговори във формуляри, анализ на данни, задействане на работни процеси, AI-базирани анализи Управление на проекти Функция за таблици (изглед на таблица, календар, карти) за проследяване на подадените заявки, липса на разширени зависимости между задачите и визуализация на проектите. Функция за таблици (мрежа, календар, изглед на карти) за проследяване на подадените заявки, липсват разширени зависимости между задачите и визуализация на проекта. Инструменти за сътрудничество Сътрудничество в реално време по задачи, коментари, документи, бели дъски, чат и известия Сътрудничество в екип в таблици, ограничени опции за управление на задачи Функции, задвижвани от изкуствен интелект Изкуствен интелект за обобщения на задачи, прогнозиране на крайни срокове, автоматизация на работния процес, бележки от срещи и генериране на съдържание AI за анализ на данни, автоматични отговори, идентифициране на тенденции и генериране на отчети Интеграции Над 1000 интеграции: Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub и други Над 150 интеграции с CRM системи, инструменти за имейл маркетинг и платежни системи Интеграция на плащания Няма директна обработка на плащания във формулярите Приемайте плащания чрез PayPal и Stripe директно от формулярите

Какво е ClickUp?

Вземете една платформа за управление на задачи, автоматизиране на работни процеси и сътрудничество с ClickUp

ClickUp е софтуер за продуктивност и управление на проекти „всичко в едно“, който оптимизира работата между екипи, отдели и фирми. Той централизира управлението на задачите, съвместната работа по документи и персонализирането на работния процес, като същевременно значително намалява ненужното превключване между приложения.

Ако управлявате сложни проекти, проследявате ефективността на екипа или оптимизирате ежедневните задачи, ClickUp предлага високо персонализирано преживяване. Неговият инструмент за създаване на формуляри, проследяване на задачи, диаграми на Гант и автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, помагат на бизнеса от всякакъв мащаб да остане организиран и ефективен.

С ClickUp екипите си сътрудничат, проследяват напредъка и анализират данни, което го прави мощна алтернатива на традиционните решения за управление на проекти.

Функции на ClickUp

ClickUp предлага набор от функции, предназначени да опростят работните процеси и да повишат производителността. Всеки инструмент в тази платформа улеснява управлението на задачите, от проследяване на проекти до автоматизация.

По-долу са три ключови функции, които отличават ClickUp.

1. ClickUp Form View: Събирайте и автоматизирайте подаването на данни без усилие

Превърнете подадените формуляри в изпълними задачи незабавно с ClickUp Form View

Формулярите не служат само за събиране на информация – те трябва да предизвикват действие. Form View на ClickUp безпроблемно превръща отговорите във формулярите в задачи, помагайки на екипите да действат незабавно въз основа на данните. Независимо дали събирате обратна връзка от клиенти, обработвате заявки за задачи или управлявате анкети за служители,

ClickUp Form View се интегрира директно с вашите работни процеси. Той включва:

Условна логика: Показвайте или скривайте въпроси динамично въз основа на предишни отговори за по-релевантно събиране на данни.

AI полета: Добавете AI полета към формуляри/задачи, които автоматично генерират обобщения, преводи или актуализации на напредъка.

AI Insights: Използвайте AI, за да анализирате подадените данни, да обобщите настроенията, да подчертаете често задаваните въпроси и да идентифицирате тенденциите от данните във формулярите.

Автоматизация на работния процес: Задействайте автоматизации от отговорите във формулярите, за да създавате задачи, да разпределяте членове на екипа и да определяте приоритети незабавно.

Персонализиране: Персонализирайте формулярите с брандиране по ваш избор, изображения на корицата, стилове на бутоните и различни типове полета (текст, падащо меню, оценки и др.).

Скрити полета: Записвайте допълнителна информация със скрити полета, които не са видими за респондентите, но са включени в подадените отговори.

ClickUp Brain

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблона за обратна връзка на ClickUp, за да оптимизирате информацията за клиентите. Този шаблон автоматично организира отговорите, категоризира обратната връзка и задейства последващи действия въз основа на спешността. Независимо дали подобрявате продукт, усъвършенствате обслужването на клиенти или проследявате удовлетвореността на служителите, анализът, базиран на изкуствен интелект, ще ви покаже тенденциите и важните изводи. Така ще прекарвате по-малко време в сортиране на данни и повече време в предприемане на действия. Вижте още безплатни шаблони за формуляри за обратна връзка тук.

2. ClickUp Tasks: Опростено и автоматизирано управление на задачите

Оптимизирайте работата си с интелигентна автоматизация и проследяване в реално време с ClickUp Tasks

ClickUp Tasks интегрира всичко от вашите формуляри и превръща всяко подаване в индивидуални задачи, което улеснява проследяването, приоритизирането и автоматизирането на работата. С зависимости между задачите, персонализирани статуси и множество изгледи като списъци, Kanban и диаграми на Гант, екипите могат да визуализират работните потоци за подаване на формуляри, като например работния поток за проследяване на грешки, с един поглед.

Интелигентните известия гарантират, че няма да пропуснете актуализации и задачите ще останат в графика, като проектите ще се изпълняват без микроуправление. С ClickUp Tasks можете:

Настройте взаимоотношенията между задачите, като се уверите, че екипите се фокусират първо върху работата с висок приоритет.

Превключвайте между списъци, Kanban, диаграми на Гант и календари за гъвкав работен процес.

Получавайте актуализации в реално време за напредъка на задачите, коментарите или промените, без да претоварвате пощенската си кутия.

📮 ClickUp Insight: 92% от специалистите рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Критични бизнес прозрения се губят в цифровия шум без унифицирана система за записване и проследяване на решения. С възможностите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

3. Автоматизации в ClickUp: Отървете се от повтарящата се работа

Елиминирайте излишната работа и автоматизирайте работните процеси без усилие с ClickUp Automation

Ако трябва ръчно да възлагате задачи на някого след всяко подаване на формуляр, това вероятно води до загуба на часове продуктивност за тримесечието. Автоматизацията и AI агентите на ClickUp могат да ви помогнат да се справите с натоварената работа.

AI Autopilot Agents на ClickUp въвеждат интелигентна автоматизация директно във вашето работно пространство, като работят безпроблемно както в изгледа „Списък“, така и в изгледа „Чат“. Тези агенти проактивно управляват повтарящи се задачи, оптимизират комуникацията и гарантират, че нищо не се пропуска.

С ClickUp Automation и AI Agents можете да:

Автоматизация в списъците със задачи: AI Autopilot Agents могат автоматично да възлагат задачи, да актуализират статуси и да задействат известия въз основа на персонализирани правила или промени в реално време във вашите списъци. Те могат също да генерират обобщения на задачите, да анализират данните по проектите и да предлагат следващи стъпки, като поддържат напредъка на вашите проекти без ръчна намеса.

Автоматизация в чата: В ClickUp Chat AI агентите следят разговорите, обобщават дискусиите и дори могат да създават или актуализират задачи въз основа на активността в чата. Те извеждат на преден план задачите за действие, изпращат напомняния и гарантират, че важните актуализации никога не се пропускат.

AI-базирани прозрения: Използвайте Използвайте ClickUp AI , за да генерирате интелигентни обобщения, да анализирате тенденции и да предоставяте проактивни препоръки – независимо дали работите в списък или сътрудничите в чат.

Безпроблемна интеграция: Свържете се с инструменти като Slack, Google Drive и Zapier, което позволява на AI агентите да координират работните процеси и да синхронизират информацията в целия ви набор от инструменти.

С AI Autopilot Agents, достъпни както в List, така и в Chat, ClickUp дава възможност на вашия екип да автоматизира повече, да сътрудничи по-умно и да се фокусира върху работата с голямо въздействие.

Освен това, с мощната AI функция ClickUp Brain, можете да генерирате ясен, персонализиран дизайн въз основа на вашите цели, независимо дали събирате обратна връзка от потребители или заявки за приемане. Когато поискате от ClickUp AI да създаде формуляр, той ще генерира добре структуриран формуляр с подробностите, които трябва да включите.

Получете подробни формуляри за обратна връзка за секунди с помощта на ClickUp Brain

Цени на ClickUp

Какво е Jotform?

чрез Jotform

Jotform е софтуер за създаване на онлайн формуляри, който опростява събирането на данни, автоматизацията и управлението на работния процес. С лесен за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ потребителите могат да създават персонализирани формуляри, анкети и формуляри за събиране на плащания за минути.

Jotform се интегрира и с над 150 бизнес приложения, което позволява безпроблемна връзка с CRM системи, инструменти за имейл маркетинг и облачно съхранение.

От управлението на обратната връзка от клиенти до въвеждането на нови служители, условната логика и автоматизацията на Jotform, задвижвана от изкуствен интелект, оптимизират процесите, като правят отговорите във формулярите незабавно приложими.

Функции на Jotform

Jotform надхвърля традиционните форми. Това е мощен инструмент за автоматизация на работния процес. С обработка на форми, задвижвана от изкуствен интелект, интеграции с инструменти за управление на проекти и автоматизирано създаване на задачи, Jotform помага на бизнеса да проследява, анализира и действа въз основа на отговорите във формулярите.

Нека разгледаме три отличителни функции.

1. Формуляр за създаване на формуляри: Персонализирани формуляри с условна логика

чрез Jotform

Jotform улеснява създаването на формуляри с интуитивния си интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Бизнесът може да създава професионално изглеждащи формуляри с персонализирано брандиране, условна логика и предложения за формуляри, базирани на изкуствен интелект. С инструмента за създаване на формуляри можете:

Показвайте или скривайте полета въз основа на въведените от потребителя данни, като по този начин правите формулярите динамични и ефективни.

Изпращайте данни от формуляри към Google Sheets, Slack, Trello или някоя от над 150-те бизнес приложения на Jotform.

Приемайте плащания чрез PayPal, Stripe или Square директно от вашите формуляри

🧠 Интересен факт: Виждате ли котка на уебсайта, в блога или в имейл кампаниите на Jotform? Това е Podo – талисманът на марката. Тази котка говори повече от дузина езика и помага на потребителите да открият новите функции на марката!

2. Jotform Tables: Гъвкава функция за управление на задачи

чрез Jotform

Jotform Tables функционира като хибридна база данни с електронни таблици, която помага на екипите да проследяват проекти, да управляват подадените документи и да организират данните на едно място.

За разлика от традиционния софтуер за управление на задачи, Jotform Tables предоставя динамични изгледи и инструменти за съвместна работа в реално време за проследяване на отговорите във формулярите. Той ви помага да:

Превключвайте между изгледи на таблица, календар или карти за организация на задачите в стила на ClickUp.

Преобразувайте попълнените формуляри в задачи и ги разпределете на членовете на екипа

Промените във формуляра се отразяват незабавно в свързаните таблици на Jotform.

✨ Бонус съвет: Можете да използвате готовите шаблони на Jotform, за да проследявате обратната връзка от потребителите, анкетите на служителите и регистрациите за събития, без да се налага да използвате отделен мениджър на задачи.

3. Jotform AI: Автоматизирайте работните процеси и подобрете аналитичните си умения

чрез Jotform

Jotform AI пренася автоматизацията на ново ниво, като позволява незабавни отговори, интелигентни анализи и подобрения в работния процес. Той може автоматично да анализира подадените формуляри, да генерира отчети и дори да отговаря на запитвания от клиенти. С генератора на формуляри Jotform AI можете :

Автоматичен отговор на подадени формуляри въз основа на предварително определени условия

Идентифицирайте тенденции, извличайте ключови прозрения и създавайте визуални отчети

Разпределяйте задачите на подходящите лица или задействайте работни процеси по проектите.

🎯 Бонус съвет: Jotform AI може да ви помогне да обобщите резултатите от анкетите за секунди, спестявайки ви часове ръчно въвеждане и анализ на данни.

Цени на Jotform

Безплатен план

Бронз: 39 $/месец на потребител

Silver: 49 $/месец на потребител

Gold : 129 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

📚 Прочетете още: Безплатни шаблони за резултати от проучвания за подобрено проектиране и анализ на проучвания

ClickUp и Jotform: сравнение на функциите

ClickUp и Jotform предлагат мощни инструменти за автоматизация на работния процес, създаване на формуляри и управление на данни.

Ако се нуждаете от решение, фокусирано върху проследяване на проекти, сътрудничество и автоматизация на задачи, ClickUp е по-добрият избор. Но ако вашият приоритет е събирането на данни, автоматизацията на базата на формуляри и AI-базираните анализи, Jotform е по-добрият избор.

Нека разгледаме основните им разлики.

#Функция 1: Създаване и персонализиране на формуляри

Form View на ClickUp позволява на потребителите автоматично да събират отговори от формуляри и да ги преобразуват в задачи. Формулярите се интегрират директно в системата за управление на проекти на ClickUp, като гарантират, че отговорите от формулярите задействат работни потоци, задачи и автоматизирани действия. Формулярите се синхронизират и с таблата за управление за проследяване в реално време. Приложението предлага и функции като персонализирано брандиране, условна логика и полета, задвижвани от изкуствен интелект, които ви помагат да събирате данни по-ефективно.

Form Builder на Jotform също предлага условна логика, персонализирано брандиране и над 150 интеграции с CRM системи, платежни процесори и маркетингови инструменти. Потребителите могат да приемат плащания, да генерират отчети и да вграждат формуляри в различни платформи.

🏆 Победител: Тук има равенство. Формулярите на ClickUp са полезни за вътрешно проследяване на задачи и интегрирани CRM системи. Jotform предлага повече опции за персонализиране и събиране на плащания.

💡 Професионален съвет: Вместо да задавате общи въпроси като „Какво мислите?“, използвайте целенасочени въпроси като „Кои конкретни функции биха подобрили вашето преживяване?“. Това прави отговорите по-структурирани за вземане на решения. Научете повече за това как да искате обратна връзка по ефективен начин.

#Функция 2: Проследяване на задачи и проекти

ClickUp е инструмент за управление на проекти с пълна функционалност, който позволява на потребителите да управляват задачи, зависимости, приоритети и крайни срокове. Неговите персонализирани изгледи, като изгледи „Списък“, „Таблица“, „Канбан“ и „Гант“, предоставят различни начини за визуализиране на работата. Екипите могат да си сътрудничат в рамките на задачите, да задават зависимости и да автоматизират работните процеси.

Таблиците на Jotform функционират като лек инструмент за проследяване на проекти. Потребителите могат да преобразуват подадените формуляри в таблични записи, да присвояват статуси и да организират данните в табличен, календарен или Kanban-стил изглед. Въпреки това, липсват зависимости между задачите, проследяване на натоварването или усъвършенствани инструменти за визуализация на проекти като ClickUp.

🏆 Победител: ClickUp печели този кръг! Той е далеч по-добър за управление на задачи, проследяване на проекти и сътрудничество. Функционалността на таблиците в Jotform е полезна за организиране на отговорите във формулярите, но не може да се сравни с всеобхватните възможности за управление на проекти в ClickUp.

📚 Прочетете още: Как да проведете проучване на потребителите

#Характеристика 3. Автоматизация и функции, задвижвани от изкуствен интелект

Автоматизацията на ClickUp позволява на потребителите да създават работни потоци на базата на тригери за управление на задачите. Потребителите могат да автоматизират създаването на задачи, възлагането им, известията и актуализациите на статуса. ClickUp AI допълнително повишава производителността, като обобщава дискусии, генерира отчети, предоставя незабавни анализи и прогнозира крайните срокове на проектите.

AI и автоматизацията на Jotform се фокусират върху работните процеси, базирани на формуляри. AI може да анализира данни и да предоставя поддръжка на клиенти с помощта на AI агенти. Формулярите могат автоматично да препращат подадените заявки, да задействат работни процеси за одобрение и да генерират отчети.

🏆 Победител: ClickUp е победителят тук. ClickUp се отличава в автоматизацията на задачите и управлението на работния процес с помощта на изкуствен интелект, както и в анализа на данни с помощта на изкуствен интелект, докато Jotform е по-добър за работния процес, базиран на формуляри.

💡 Професионален съвет: Обратната връзка не е само за идентифициране на проблеми – тя е инструмент за непрекъснато усъвършенстване и ангажираност. Когато събирате обратна връзка от служителите, се уверете, че има процес за последващи действия. Разгледайте реални примери за обратна връзка от служители, за да усъвършенствате подхода си.

ClickUp и Jotform в Reddit

Потребителите на Reddit са споделили различни мнения за ClickUp и Jotform, отразяващи стойността, която всяка платформа ще добави към вашата организация. Нека разгледаме ключовите потребителски отзиви и какво разкриват те за реалното използване на тези инструменти.

Много потребители ценят ClickUp Forms като лесен начин да превърнат попълнените формуляри в задачи, но някои отбелязват, че известията по имейл трябва да се конфигурират ръчно. Един потребител казва:

Започнах да използвам нова система с моите клиенти, при която, ако имат нов епизод на подкаст, който да редактирам, всичко, което трябва да направят, е да попълнят няколко полета във формуляр на ClickUp. Основният проблем е, че не получавам уведомление, когато изпратят формуляра. Някой знае ли как да настроя имейл уведомления за формулярите?

Започнах да използвам нова система с моите клиенти, при която, ако имат нов епизод на подкаст, който да редактирам, всичко, което трябва да направят, е да попълнят няколко полета във формуляр на ClickUp. Основният проблем е, че не получавам уведомление, когато изпратят формуляра. Някой знае ли как да настроя имейл уведомления за формулярите?

Говорейки за автоматизацията на ClickUp, един потребител казва:

Винаги ме учудва, че повече хора не знаят за това, но ClickUp предлага страхотна поддръжка и обучение, ако искате да се обърнете директно към източника. В противен случай, мисля, че бихте искали да настроите автоматизация, за да ви се възлага подаването на формуляра/задачата, и след това да се уверите, че получавате известия, когато нещо ви бъде възложено.

Винаги ме учудва, че повече хора не знаят за това, но ClickUp предлага страхотна поддръжка и обучение, ако искате да се обърнете директно към източника. В противен случай, мисля, че бихте искали да настроите автоматизация, за да ви се възлага подаването на формуляра/задачата, и след това да се уверите, че получавате известия, когато нещо ви бъде възложено.

Един потребител посочва, че Jotform е лесен за използване, но не предлага дълбока персонализация. Той казва:

Jotform е много опростен – което може да е добре, ако става дума за малка компания с прости изисквания. Но ако сте голяма компания и се налага да създавате работни процеси или интеграции – това може да се окаже предизвикателство или да не е възможна функция с Jotform.

Jotform е много опростен – което може да е добре, ако става дума за малка компания с прости изисквания. Но ако сте голяма компания и се налага да създавате работни процеси или интеграции – това може да се окаже предизвикателство или да не е възможна функция с Jotform.

Друг потребител посочва, че безплатният план на Jotform включва ценни функции, но има ограничения по отношение на интеграцията. Той казва:

Jotform ви предлага много повече безплатни екстри в сравнение с Formstack. Въпреки това, имам нужда същият PDF файл да се качва автоматично в SharePoint за съхранение – а тази интеграция не е опция в Jotform.

Jotform ви предлага много повече безплатни екстри в сравнение с Formstack. Въпреки това, имам нужда същият PDF файл да се качва автоматично в SharePoint за съхранение – а тази интеграция не е опция в Jotform.

📚 Прочетете още: Софтуерни инструменти за проучвания сред служителите за HR екипи

ClickUp и Jotform: кой инструмент за създаване на формуляри е най-добър?

Когато става въпрос за създаване на формуляри и автоматизация на работния процес, както ClickUp, така и Jotform предлагат мощни функции.

След сравнение на функционалността, възможностите за автоматизация и опциите за интеграция обаче, ClickUp се очертава като по-добрият вариант за екипи, които търсят цялостно решение за управление на проекти с вградени възможности за форми.

Докато Jotform е отличен за самостоятелно създаване на формуляри и събиране на данни, ClickUp отива отвъд формулярите. Той позволява на потребителите да превръщат отговорите в изпълними задачи, да автоматизират процесите и да проследяват проектите – всичко това в едно работно пространство. Ако искате нещо повече от инструмент за създаване на формуляри, ClickUp е по-умният избор за растящи екипи и бизнеси.

