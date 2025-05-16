Как генеративната изкуствена интелигентност променя маркетинга: стратегии и примери

Вие сте маркетинг специалист. Защо тогава се чувствате като измамник, когато се сблъсквате с невъзможни срокове за публикуване и промени в кампаниите?

Докато вие смятате, че никога няма достатъчно време, за да балансирате креативността с мащаба, вашите конкуренти изглежда са навсякъде едновременно с перфектно насочени съобщения.

73% от маркетолозите са съгласни, че AI инструментите могат да ги направят по-продуктивни.

Разликата между тези, които използват AI, и останалите се увеличава бързо. И всяка минута, която прекарвате в повтарящи се задачи или в борба с творчески блокажи, е минута, загубена за вашите конкуренти.

Чрез автоматизиране на създаването, персонализирането и оптимизирането на съдържанието, генеративната изкуствена интелигенция внася скорост и ефективност в маркетинговите работни процеси, без да компрометира качеството на резултатите.

В този наръчник ще ви покажем как генеративната изкуствена интелигенция се вписва в ежедневните ви маркетингови процеси – от създаване на съдържание и SEO до планиране на имейли и кампании – с примери, инструменти и вградени етични ограничения.

Какво е генеративната изкуствена интелигентност в маркетинга?

Генеративната изкуствена интелигентност се отнася до изкуствена интелигентност, която може да създава (или генерира) съдържание – текст, изображения, видеоклипове, дори код – като се учи от моделите в съществуващите данни, върху които е обучена.

Но това не означава, че трябва да поверите кампаниите си на робот. Става въпрос за усъвършенстване на това, което вече работи: автоматизиране на рутинната работа, мащабиране на креативността, без да изтощавате екипа си, и предоставяне на повече време, за да се съсредоточите върху стратегията, разказването на истории и резултатите.

🎨 Маркетингът винаги е бил отчасти наука, отчасти изкуство. Генеративните AI модели просто правят науката по-умна, а изкуството – по-мащабируемо.

Как работи генеративната изкуствена интелигентност

В основата си генеративната изкуствена интелигентност използва модели за машинно обучение – особено големи езикови модели (LLM) или дифузионни модели – за да предсказва и генерира нови резултати въз основа на данните, с които е обучена.

👉🏼 Например: Текст : Инструменти като GPT-4 предсказват следващата дума в дадена последователност въз основа на милиарди примери, като генерират чернови на блогове, текстове на имейли или варианти на реклами.

Изображения : Платформи като DALL·E или Midjourney ремиксират визуални стилове и входни данни, за да създават изцяло нови графики или илюстрации.

Видео и глас: Инструменти като Synthesia генерират реалистични видеоклипове от сценарии, често с включени многоезични гласови коментари.

✨ Магията се случва в т.нар. „трансформатори“ – невронни мрежи, които разбират контекста и взаимоотношенията между елементите по начин, който предишните технологии не можеха.

Зад кулисите тези модели постоянно се усъвършенстват въз основа на моделите на използване, обратната връзка от хората и новите данни, което означава, че резултатите стават по-умни с течение на времето. Все пак те са толкова добри, колкото са добри подсказките, контекстът и хората, които ги преглеждат. И тук се включвате вие.

📚 Прочетете също: Генеративна изкуствена интелигентност срещу предсказваща изкуствена интелигентност

Основни предимства на използването на изкуствен интелект в маркетинга

Предимствата на генеративната изкуствена интелигентност се простират далеч отвъд спестяването на време (макар че това със сигурност е ценно). Ето какво я прави по-полезна:

Създаване на съдържание в мащаб : Създавайте персонализирано съдържание за различни сегменти от аудиторията, без да увеличавате работната си натовареност. Компаниите, които прилагат персонализацията успешно, отчитат : Създавайте персонализирано съдържание за различни сегменти от аудиторията, без да увеличавате работната си натовареност. Компаниите, които прилагат персонализацията успешно, отчитат 40% повече приходи от тези дейности в сравнение със средните компании.

Намалени творчески пречки: Помните ли онзи момент, когато се сблъскахте с препятствие, опитвайки се да напишете перфектното заглавие? AI може да генерира десетки варианти, които да стимулират творчеството ви, когато сте в затруднение.

Оптимизация на базата на данни : AI постоянно учи какво работи. Вашите целеви маркетингови кампании стават по-умни с времето, тъй като AI анализира данните за ефективността и се адаптира.

Последователен глас на марката : Можете да обучите AI на вашите насоки за марката и минали съдържания, за да поддържате последователност във всички канали, дори и при участието на няколко членове на екипа.

Капацитет за стратегическо мислене : Когато не сте затрупани с производствени задачи, можете да се съсредоточите върху стратегията и иновациите – областите, в които човешката креативност все още властва.

По-ниски производствени разходи и по-кратко време за изпълнение: Създаването на висококачествено съдържание традиционно изисква значително време и пари. AI драстично намалява тези разходи и инвестиции на време, като същевременно поддържа качеството.

Но може би най-голямото предимство на използването на генеративната изкуствена интелигентност в маркетинга е достъпността. Маркетинговите инструменти, които преди изискваха специализирани умения или големи бюджети, сега са достъпни за екипи от всякакъв размер. Игралното поле се изравнява и творчеството, а не само ресурсите, определя кой ще спечели. 🤝

Примери за използване на генеративната изкуствена интелигентност в маркетинга

Истинската сила на генеративната изкуствена интелигенция се крие в практическото й приложение през целия маркетингов цикъл. Генеративната изкуствена интелигенция може да ви донесе най-значителна възвръщаемост на инвестициите чрез:

1. Създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект (блогове, социални медии, реклами и др.)

Скоростта на съдържанието се превърна в конкурентно предимство. Но същото важи и за качеството – и точно тук генеративната изкуствена интелигенция блести, когато се използва целенасочено.

Инструменти за писане с изкуствен интелект като Jasper, Claude и ClickUp Brain помагат на екипите да създават структури на блогове, описания на продукти и надписи за социални медии за секунди. С подходящо обучение и инженерство на подсказки можете да усъвършенствате общите текстове в изпипани чернови, съобразени с желания тон, персонаж и етап от фунията.

🔮 Ключова информация: Експертите в маркетинга използват AI като партньор за мозъчна атака, след което добавяте данни за клиентите, позициониращи рамки и редакционна преценка, за да създадете висококачествено съдържание и да усилвате уникалния глас на вашата марка.

С помощта на ClickUp Brain маркетолозите могат да генерират съдържание, свързано с марката, директно в средата за управление на проекти на ClickUp.

Създавайте ново съдържание или редактирайте съществуващо съдържание с помощта на ClickUp Brain в ClickUp Docs.

Съдържанието се форматира автоматично и се вмъква в ClickUp Docs, което елиминира превключването между инструменти и загубата на контекст. Можете да накарате AI да създаде чернова на туит въз основа на кратко описание на кампанията или да генерира уводни части за блог публикации, свързани с персонализирана маркетингова персона.

Създавайте подробно съдържание и творчески брифинги с помощта на AI в ClickUp Brain

✨ То също така помага:

Създавайте изчерпателно съдържание и творчески брифинги, които съответстват на насоките на марката.

Бързо създавайте първи чернови, които улавят ключовите послания

Мащабирайте вариациите на съдържанието в различните канали, като същевременно поддържате последователност.

Преодолейте творческите блокажи, като предложите нови гледни точки по познати теми.

Изчерпват ли ви се свежите идеи? Нека ClickUp Brain измисли нещо за вашите нужди в областта на съдържателния маркетинг.

Съчетайте това с шаблона за маркетингов календар на ClickUp и работния процес за управление на кампании, за да оптимизирате одобренията, да управлявате активи и да възлагате ясни отговорности.

Получете безплатен шаблон Планирайте лесно следващата си голяма кампания с шаблона за маркетингов календар на ClickUp.

Потребителските полета в ClickUp могат да проследяват типа съдържание, канала и участието на AI, така че винаги да знаете какво е написано от човек, подпомогнато от AI или генерирано от AI, и да проследявате съответно ефективността.

Резултатът е високопроизводителен двигател, който поддържа съдържанието стратегическо, бързо и мащабируемо, без да се налага да жертвате творчеството или контрола.

🤝 Приятно напомняне: Нюансът тук е важен. Най-добрите стратегии за съдържание, базирани на изкуствен интелект, все още поддържат човешки надзор.

📮ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може би са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Въпреки това, ако потребителят трябва да превключва към друг раздел, за да зададе въпрос на изкуствения интелект, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно в работното ви пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

2. Персонализиран имейл маркетинг и пътувания на клиентите

🧠 Интересен факт: Имейлът все още осигурява една от най-високите възвръщаемости на инвестициите в маркетинга, особено за B2C марки и потребителски маркетинг. Но масовото изпращане на имейли вече е мъртво. Днес печели хиперперсонализацията – имейли, които изглеждат като написани специално за вас.

Тук на помощ идват генеративните AI инструменти като Copy. ai или Salesforce Einstein. Те използват данни от минали поведения, история на покупките или клиентски сегменти, за да създават персонализирани варианти на имейли в голям мащаб. Помислете: теми, които отразяват историята на сърфирането, текст, съобразен с етапа от жизнения цикъл, и CTA, свързани с прогнозираното намерение.

ClickUp позволява на маркетинговите екипи да организират това с прецизност.

Автоматизирайте работните процеси на имейл кампаниите с ClickUp Automations

С ClickUp Automations можете да задействате създаването на задачи по имейл въз основа на действията на клиентите, като регистрация на нови потребители или изтегляне на съдържание. Можете да управлявате варианти за A/B тестване в ClickUp Docs и да използвате ClickUp Tasks, за да съгласувате редакциите на текстове, одобренията на творческите идеи и работните процеси за контрол на качеството между заинтересованите страни.

Време е да кажем „здрасти“ на по-умната сегментация, по-бързото изпълнение и пътувания, които изглеждат „създадени“ по-скоро, отколкото „готови“.

3. AI в оптимизацията за търсачки – автоматизирано проучване и оптимизация на ключови думи

Вероятно сте чували стотици горещи мнения за SEO съдържанието, особено след като AI Overviews на Google превзеха SERP. И това е вярно – вече знаехме, че почти 60% от търсенията сега са без кликване. С AI резултатите в играта, е още по-трудно да се привлече трафик и конверсии чрез съдържателен маркетинг.

Откъде идва конкурентното ви предимство в SEO? То произтича от това колко интелигентно можете да свържете търсеното с вашата стратегия за съдържание.

Елитните SEO специалисти използват AI, за да: Идентифицирайте семантични клъстери и връзки между теми, които хората могат да пропуснат

Създавайте изчерпателни резюмета на съдържанието, които обхващат пълния спектър на търсенията.

Създайте варианти на заглавни тагове и мета описания, които са оптимизирани както за хора, така и за алгоритми.

🔎 Съвременните SEO инструменти като Clearscope, Surfer и AI асистентите на Semrush могат да откриват групи от ключови думи, да генерират автоматично мета описания и дори да изготвят оптимизирани резюмета на съдържанието. Тези инструменти разбират актуалната авторитетност и намерението на търсенето, помагайки на маркетолозите да преминат от реактивни към проактивни SEO стратегии.

А добрата новина?

85% от маркетолозите отчитат положителни резултати от използването на AI за създаване на SEO съдържание.

ClickUp се превръща във вашия контролен център за внедряване на този работен процес.

Използвайте ClickUp Docs, за да съхранявате актуални насоки за SEO съдържание, да вграждате SERP данни директно в задачите и да задавате списъци за оптимизация с препоръки, генерирани от изкуствен интелект.

Още по-добре, използвайте шаблона за разработка на уебсайтове на ClickUp, за да управлявате SEO кампаниите от актуализации на структурата на сайта до обновяване на съдържанието. Маркирайте задачите по приоритетни ключови думи, задавайте собственици за вътрешни връзки и автоматично актуализирайте статусите, докато брифингите преминават през етапите проучване → писане → публикуване.

Получете безплатен шаблон Преминете от карта на сайта до завършен уебсайт с един-единствен шаблон за управление на проекти

С комбинацията от генеративна изкуствена интелигентност и ClickUp, SEO вече не е пречка, а по-скоро лост за растеж.

🔮 Ключова информация: Ролята на AI не се ограничава до това да ви помага да създавате SEO съдържание – тя ви помага и да разберете основния модел, който определя класирането на съдържанието. Чрез анализиране на хиляди успешни страници, AI може да извлече принципи, които надхвърлят простото поставяне на ключови думи.

4. Чатботове и обслужване на клиенти, задвижвано от изкуствен интелект

Все още ли си представяте предварително написани отговори, когато мислите за AI агенти за поддръжка? Имате какво да наваксвате.

💬 Днешните модели чатботове, задвижвани от LLM като GPT-4 и интегрирани в платформи като Intercom или Drift, могат да разрешават запитвания от първо ниво, да генерират контекстуални отговори и дори да пренасочват потребителите въз основа на настроението или спешността.

Предимството? Вашите маркетинг и CX екипи печелят време, без да влошават клиентското преживяване.

Но автоматизацията без отчетност е рискована. Ето тук ClickUp може да ви помогне.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да визуализирате автоматизираните работни процеси.

Екипите за поддръжка и маркетинг могат да използват ClickUp, за да документират потоците на ботовете в ClickUp Whiteboards и Mind Maps, да създават обратни връзки от чатбот разговори към създаване на съдържание (например: „какви въпроси все още задават хората?“) и да възлагат задачи за последващи действия от страна на хора, когато е необходимо.

💡 Професионален съвет: Настройте таблата на ClickUp, за да проследявате процента на отклонение на чатботовете, средното време за обработка и оценките за удовлетвореността на клиентите – всичко това свързано с данни за задачите в реално време. Ето видео, което показва как се прави това:

5. ИИ за оптимизиране на рекламни текстове и кампании

Високопроизводителните рекламни творби зависят от обема на тестовете и итерациите. Генеративната изкуствена интелигенция ускорява и двете. Когато можете да тествате 50 концепции вместо пет, значително увеличавате шансовете си да постигнете революционни резултати.

📊 Платформи като Meta Advantage+ и Performance Max на Google вече използват генеративни модели, за да тестват динамично комбинации от заглавия и текстове. AI маркетингови инструменти като AdCreative. ai или CopySmith генерират десетки варианти въз основа на таргетиране на аудиторията и входни данни за марката.

ClickUp ви дава възможност да управлявате този хаос стратегически. Използвайте над 15-те изгледа на ClickUp, за да организирате рекламните материали по платформа, сегмент аудитория или цел – в списъци, Kanban табла и др.

Изберете от списъци, Kanban табла, диаграми на Гант и други, за да проследявате кампании и активи в ClickUp.

Можете дори да създавате правила за автоматизация: когато даден вариант бъде одобрен, задействайте актуализации на статуса, настройки за проследяване на ефективността или дори синхронизирайте с външни рекламни платформи чрез над 1000 интеграции на ClickUp.

Автоматично присвоявайте и проследявайте обратна връзка за творческите идеи и последващите задачи с ClickUp Automations.

Това, което преди отнемаше дни наред, сега се случва за часове – с AI и ClickUp, които образуват бърза обратна връзка между идеята, изпълнението и оптимизацията.

6. Визуализации и видео маркетинг, генерирани от изкуствен интелект

🧠 Интересен факт: Късите видеоклипове (21%), изображенията (19%) и видеоклиповете на живо (16%) са сред най-ефективните видове съдържание в момента!

Маркетолозите вече използват AI, за да създават макети на концепции, да генерират визуализации на продукти или да създават обяснителни видеоклипове от текстови сценарии – за много по-малко време и разходи.

🎥 Генеративните AI инструменти като Midjourney, Runway и Synthesia отвориха нови творчески възможности. Synthesia, например, позволява на екипите да създават многоезични видеоклипове с говорители без студия или повторно заснемане, като използват предварително създадени или персонализирани AI аватари.

Сътрудничество с членовете на екипа и предоставяне на обратна връзка по файлове с функции за анотации, проверка и коментари в ClickUp

В ClickUp маркетолозите могат лесно да приложат всичко това на практика. Те могат да съхраняват и прикачват визуални ресурси в Docs и да използват Proofing Tools на ClickUp, за да документират обратната връзка, да задават срокове за производство с помощта на ClickUp Gantt Charts и да създават цикли на обратна връзка с Assigned Comments за визуална насока, версии и одобрения.

🔮 Ключова информация: AI инструментите изравняват традиционно стръмната крива на обучение във визуалния дизайн. Маркетинг екипите вече не трябва да избират между скорост, качество и цена – те могат да оптимизират и трите едновременно.

Реални примери за генеративната изкуствена интелигентност в маркетинга

Нека сега да преминем от теорията към практиката и да видим как напредничавите марки прилагат генеративната изкуствена интелигентност, за да решават реални маркетингови предизвикателства.

AI за съдържание и кампании

Coca-Cola: платформа Create Real Magic

Coca-Cola използва генеративната изкуствена интелигентност, за да съчетае класическия брандинг с генерирано от потребителите съдържание, персонализирайки маркетинговите кампании и увеличавайки взаимодействието с потребителите и познаването на марката, особено сред поколението Z.

Те създадоха собствена платформа, която позволява на потребителите и създателите да генерират брандирани графични изображения, използвайки емблематичните активи на Coca-Cola, като бутилката с контур, логото, Дядо Коледа и полярната мечка.

Кампанията насърчи глобалното участие, като избрани произведения на изкуството бяха показани на цифрови билбордове в Таймс Скуеър в Ню Йорк и Пикадили Съркъс в Лондон. В резултат на това потребителите създадоха над 120 000 произведения на изкуството, използвайки AI инструменти, което показа скока в качеството на AI изображенията от DALL-E 2 до DALL-E 3.

Heinz: Укрепване на идентичността на марката чрез AI изображения

Heinz проведе експеримент, използвайки DALL-E 2 на OpenAI, за да генерира изображения въз основа на подсказки като „кетчуп“. AI последователно създаваше изображения, наподобяващи емблематичния дизайн на бутилката на Heinz, дори без изрично споменаване на марката.

Тази кампания подчерта силната разпознаваемост на марката Heinz и асоциацията й с кетчупа, постигайки над 1,15 милиарда спечелени импресии и 38% по-висок процент на ангажираност в сравнение с предишните кампании.

Персонализация, задвижвана от изкуствен интелект, в електронната търговия и търговията на дребно

Rufus на Amazon: AI асистент за пазаруване, който увеличава приходите

Amazon представи Rufus, AI-базиран асистент за пазаруване, за да подобри търсенето на продукти и препоръките. Пуснат на пазара през февруари 2024 г., Rufus помага на клиентите да намират продукти, съобразени с техните предпочитания.

чрез Amazon

Amazon прогнозира, че Rufus ще генерира косвено над 700 милиона долара оперативна печалба през 2025 г., като повлияе на по-широките разходи на клиентите.

Deep Brew: тайната на Starbucks за хиперперсонализация

Starbucks използва усъвършенствана AI платформа, наречена Deep Brew, която използва огромни количества данни за клиентите, включително история на транзакциите, час на деня, време, местоположение и други контекстуални данни, за да персонализира оферти и препоръки за лоялни членове.

Тази платформа позволява на Starbucks да предлага подходящия продукт в подходящия момент, подобрявайки клиентското преживяване и ангажираност. Персонализацията, задвижвана от изкуствен интелект, се разпростира и върху мобилното приложение и преживяването в магазина, където баристите могат да разпознават клиентите и техните предпочитания, създавайки безпроблемно, персонализирано обслужване. Deep Brew помага и за оптимизиране на запасите, персонала и операциите в магазина въз основа на предсказуеми анализи.

Starbucks отчита значителни подобрения в ангажираността на клиентите и възвръщаемостта на инвестициите от тези маркетингови усилия, базирани на изкуствен интелект. Например, вътрешни доклади посочват 30% увеличение на възвръщаемостта на инвестициите и 15% ръст в ангажираността на клиентите благодарение на персонализацията чрез изкуствен интелект и целевия маркетинг.

AI в маркетинга с влиятелни лица и ангажираността в социалните медии

Изкуственият интелект вече интегрира анализ на текст, изображения, видео и аудио, за да разбере социалните разговори в тяхната цялост, което позволява на марките да създават по-богато и по-ангажиращо съдържание.

AI системите дори помагат на социалните платформи да откриват и премахват вредно съдържание като реч на омраза, фалшиви новини и спам по-ефективно от човешките модератори. Те са опитни в идентифицирането на фалшиви акаунти и ботове, поддържайки по-безопасна и по-надеждна социална среда.

👉🏼 Марки като Prada, Versace и Red Bull са активирали AI влиятелни лица за онлайн промоции. Тези виртуални личности ангажират аудиторията в социалните медии, предлагайки на марките нов начин да се свържат с потребителите.

чрез Instagram

🤖 Пример: Създадена от стартиращата компания Brud през 2016 г., Lil Miquela е една от първите и най-известни AI влиятелни личности. Тя съчетава мода, активизъм и музика, като е издала свои песни и е участвала в музикални клипове. Реалистичната й личност и способност да разказва истории я превърнаха в пионер в AI маркетинга с влиятелни личности. Тя е сътрудничила с марки като BMW, Samsung и Calvin Klein, за да споменем само някои.

Това, което прави тези примери за генеративна изкуствена интелигентност в маркетинга толкова мощни, е начинът, по който тези марки интегрираха изкуствената интелигентност в съществуващите си работни процеси. Вместо да заменят маркетинговите си екипи с изкуствена интелигентност, те ги подсилиха с инструменти, които подобриха техните възможности.

Изборът на подходящи AI инструменти може значително да подобри маркетинговите стратегии. Ние сме подбрали някои, които действително работят за екипи като вашия:

ClickUp Brain

Искате AI писател, който да служи и като вграден стратег по съдържанието на вашия маркетинг екип? ClickUp Brain е вграден AI асистент на ClickUp, който е максимално гъвкав. Той се интегрира безпроблемно във вашите задачи, документи и работни процеси и ви помага да създавате текстове в стила на вашата марка за блогове, имейли, публикации в социални мрежи, брифинги за кампании и др. – точно там, където се извършва работата.

Използвайте ClickUp Brain, за да обмислите идеи за съдържание и да ги доразвиете.

С контекстуална осведоменост от описанията на задачите, целите на проекта и коментарите на екипа в ClickUp, ClickUp Brain създава съдържание, което е в съответствие с вашата стратегия, а не само с вашите указания.

Той е най-подходящ за маркетингови екипи, които искат да създават и итерират съдържание в централизирано работно пространство, без да превключват между различни инструменти. Защото те знаят, че истинското конкурентно предимство идва от обединяването на маркетинговите ви операции в една платформа, където AI може да се учи от цялата ви маркетингова екосистема, а не само от изолирани задачи.

💡 Професионален съвет: Достъп до различни LLM в един инструмент чрез ClickUp Brain. Опитайте Claude за генериране на съдържание, GPT и Gemini за задълбочени проучвания и разсъждения, и ClickUp Brain за вграждане на контекстуална информация от работното ви пространство в съдържанието ви! Превключвайте между няколко LLM с помощта на ClickUp Brain и оптимизирайте модела за задачата, която изпълнявате.

Jasper

Jasper е надежден AI асистент за писане, създаден специално за маркетинг специалисти, агенции и екипи за съдържание, които целят да мащабират производството на висококачествено съдържание. Той предлага над 50 шаблона за различни видове съдържание, включително блог публикации, рекламни текстове и имейли.

С поддръжка на над 30 езика и интеграции с инструменти като Surfer SEO и Copyscape, Jasper гарантира, че съдържанието е оптимизирано и без плагиатство.

Copy. ai

Copy. ai е предназначен за маркетолози, които искат да адаптират бързо съдържанието в различни формати, включително публикации в социални медии, описания на продукти и имейли. Интуитивният му интерфейс и обширната библиотека с шаблони го правят достъпен за потребители с различни нива на умения.

Платформи за създаване на изображения и видео с изкуствен интелект

Midjourney

Midjourney е AI-базиран генератор на изображения, известен със способността си да създава висококачествени визуализации в различни артистични стилове въз основа на текстови подсказки. Достъпен чрез Discord, той е предназначен за дизайнери и маркетолози, които търсят уникални изображения за кампании.

🧠 Интересен факт: Като потребител на ClickUp, не е необходимо да инвестирате в отделен инструмент за генериране на изображения с изкуствен интелект. ClickUp Whiteboards предлагат перфектното платно за генериране на изкуство и изображения с изкуствен интелект, използвайки прости текстови команди! Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате макети, диаграми и други на ClickUp Whiteboards.

DALL-E 3

DALL·E 3, разработен от OpenAI, е най-модерният модел за генериране на изображения, който превръща подробни текстови подсказки в висококачествени, оригинални визуализации.

За разлика от по-ранните версии, DALL·E 3 е дълбоко интегриран с ChatGPT, което позволява на потребителите да повтарят и усъвършенстват изображенията в разговорна форма. Това го прави идеален за маркетинг специалисти и творчески екипи, които искат да генерират уникални визуализации за кампании, реклами или съдържание, без да започват от нулата или да използват стокови изображения.

Runway

Runway Gen-2 е авангарден инструмент за генериране на видео с изкуствен интелект, който дава възможност на създателите да преобразуват текстови подсказки, изображения или съществуващи видеоклипове в динамично видеосъдържание с високо качество.

С функции като персонализирани движения на камерата и четки за движение, потребителите могат да направляват движението на конкретни елементи в рамките на кадър, което им дава безпрецедентен творчески контрол. Това го прави безценен актив за маркетолози, създатели на съдържание и режисьори, които искат да произвеждат визуално привлекателни истории без големи ресурси.

Hedra

Hedra е платформа за генериране на видео с изкуствен интелект, която позволява на потребителите да създават реалистични и анимирани видеоклипове, комбинирайки изображения и аудио с преобразуване на текст в реч. Моделът Character-3 интегрира видео, глас, движение и емоции за превъзходно представяне на героите, което го прави подходящ за маркетингови приложения в предприятията.

Софтуер за автоматизация на маркетинга, задвижван от изкуствен интелект

HubSpot Marketing Hub

HubSpot предлага AI функции в своя пакет за автоматизация на маркетинга, включително оптимизация на съдържанието и прогнозно оценяване на потенциални клиенти. Той комбинира CRM с AI-базирани маркетингови инструменти за оптимизация на съдържанието, персонализация и управление на кампании.

Неговите всеобхватни инструменти и надеждни анализи го правят подходящ за бизнеса, който търси цялостно маркетингово решение.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein предоставя AI възможности в цялата платформа на Salesforce, подпомагайки познаването на клиентите и персонализирания маркетинг. Дълбоката му интеграция с продуктите на Salesforce и усъвършенстваните аналитични функции го правят идеален за големи предприятия.

Marketo

Marketo е платформа за автоматизация на маркетинга на корпоративно ниво с AI възможности за оценяване на потенциални клиенти, предсказуемо съдържание и оптимизация на кампании. Тя е известна с всеобхватните си B2B възможности, зрялата си технология и задълбочените си анализи.

ClickUp за маркетингови екипи

Освен AI възможностите, ClickUp предлага цялостно управление на маркетинговия работен процес с автоматизация, която свързва стратегията с изпълнението.

Шаблонът за маркетингов план на ClickUp е създаден за маркетолози, които се нуждаят от ясна, повтаряема система за управление на многоканални кампании. Той включва предварително създадени секции за определяне на целите на кампанията, дефиниране на целевите аудитории, проследяване на бюджета спрямо реалните резултати и разпределяне на задачите между съдържание, дизайн и платени медии.

Получете безплатен шаблон Получете готова за употреба структура за планиране, изпълнение и проследяване на кампании на едно място с шаблона за маркетингов план на ClickUp.

С помощта на персонализирани полета, диаграми на Гант и автоматизирани актуализации на статуса, той помага на екипите да се съгласуват по отношение на стратегията и да следят всеки етап, от стартирането до анализа след приключването.

📚 Прочетете също: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

ClickUp може да се използва като център за автоматизация за планиране на кампании, производство на съдържание, координация на стартирането на кампании, отчитане на резултатите и оптимизация.

Ето няколко прости примера за работни процеси, с които да започнете:

Пример 1: За управление на производството на съдържание

Работните процеси, свързани с съдържанието, включват множество заинтересовани страни, редакции, одобрения и крайни срокове – и да следиш всичко това е работа на пълен работен ден.

Създайте задача за всеки ресурс (блог, видео, публикация в социалните медии) с помощта на шаблона за маркетингов календар в ClickUp .

Прилагайте персонализирани полета като тип съдържание, канал, етап на фунията, краен срок и други, за да поддържате достъпността на подробностите.

Използвайте автоматизации, за да: възложите задача на автора, когато статуса е „Готов за чернова“; уведомите редактора, когато статуса е „В процес на преглед“; актуализирате календара за публикуване, когато статуса е „Одобрен“.

Възложете задача на автора, когато статуса е „Готов за чернова“.

Уведомете редактора, когато статусът е „В процес на преглед“

Актуализирайте календара за публикуване, когато статуса е „Одобрен“

Възложете задача на автора, когато статуса е „Готов за чернова“.

Уведомете редактора, когато статусът е „В процес на преглед“

Актуализирайте календара за публикуване, когато статуса е „Одобрен“

🧠 Бонус от ClickUp Brain: Създавайте чернови на съдържанието, генерирайте първи чернови или обобщавайте коментарите в рамките на задачата, спестявайки часове на обмен на информация. Бързо обобщавайте ключовите актуализации от коментари, промени в статуса, нови подзадачи и важни актуализации на проекти с помощта на ClickUp Brain.

Пример 2: За отчитане и оптимизиране на ефективността

Маркетинг лидерите и екипите често се борят с фрагментирани данни за ефективността, разпръснати в електронни таблици, аналитични платформи и пощенски кутии на екипа. Отчитането се превръща в месечна борба, прозренията се забавят, а оптимизацията се случва твърде късно, за да има значение.

Започнете със систематичен шаблон Използвайте Използвайте шаблона за маркетингов отчет в ClickUp , за да създадете специално място за обобщения на кампаниите. Всяка задача или документ в отчета включва структурирани раздели: цели, показатели за каналите, бюджет спрямо действителни разходи, най-големи успехи, изводи и следващи стъпки. Използвайте шаблона за маркетингов отчет в ClickUp , за да създадете специално място за обобщения на кампаниите. Всяка задача или документ в отчета включва структурирани раздели: цели, показатели за каналите, бюджет спрямо действителни разходи, най-големи успехи, изводи и следващи стъпки. Проследявайте ефективността в реално време Добавете персонализирани полета към задачите на кампанията за: Разходи Конверсии CTR/Коефициент на ангажираност UTM параметри Платформа (Google, Meta, LinkedIn и др.) Използвайте Добавете персонализирани полета към задачите на кампанията за: Разходи Конверсии CTR/Коефициент на ангажираност UTM параметри Платформа (Google, Meta, LinkedIn и др.) Използвайте формулярите на ClickUp , за да събирате обратна връзка след стартирането от заинтересованите страни (продажби, обслужване на клиенти, ръководители). Добавете персонализирани полета към задачите на кампанията за: Разходи Конверсии CTR/Процент на ангажираност UTM параметри Платформа (Google, Meta, LinkedIn и др.) Изразходвайте Конверсии CTR/степен на ангажираност UTM параметри Платформа (Google, Meta, LinkedIn и др.) Използвайте ClickUp Forms , за да събирате обратна връзка от заинтересованите страни (продажби, клиентска поддръжка, ръководство) след стартирането. Автоматизирайте тригерите за отчитане Създайте автоматизации в ClickUp , за да: възлагате задача за отчитане, когато кампанията е маркирана като „Стартирана“ премествате кампанията в „Преглед“ след X дни автоматично напомняте на собствениците да попълнят полетата за ефективност 48 часа преди крайния срок за отчитане Създайте автоматизации в ClickUp , за да: възлагате задача за отчитане, когато кампанията е маркирана като „Стартирана“ премествате кампанията в „Преглед“ след X дни автоматично напомняте на собствениците да попълнят полетата за ефективност 48 часа преди крайния срок за отчитане Задайте задача за отчитане, когато кампанията е маркирана като „Стартирана“ Преместете кампанията в „Преглед“ след X дни Автоматично напомняне на собствениците да попълнят полетата за ефективност 48 часа преди крайния срок за подаване на отчета Създавайте динамични табла Използвайте таблата на ClickUp, за да извличате данни на живо от задачи и кампании: кръгови диаграми, показващи разпределението на бюджета по канали; линейни графики, проследяващи тенденциите в конверсиите във времето; таблици, обобщаващи възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите; карти, филтрирани по собственик на кампанията, етап на фунията или екип. Тези табла предоставят на маркетинговите ръководители незабавна видимост и могат да бъдат споделяни с мениджъри или клиенти като прозорец за представянето в реално време. Използвайте таблата на ClickUp, за да извличате данни на живо от задачи и кампании: Диаграми, показващи разпределението на бюджета по канали Линейни графики, проследяващи тенденциите в конверсиите във времето Таблици, обобщаващи възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите Карти, филтрирани по собственик на кампанията, етап на фунията или екип Кръгови диаграми, показващи разпределението на бюджета по канали Линейни графики, проследяващи тенденциите в конверсията във времето Таблици, обобщаващи възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите Карти, филтрирани по собственик на кампанията, етап на фунията или екип Тези табла за управление предоставят на маркетинговите ръководители незабавна видимост и могат да бъдат споделяни с мениджъри или клиенти като прозорец за представяне в реално време.

Използвайте шаблона за маркетингов отчет в ClickUp , за да създадете специално място за обобщения на кампаниите.

Всяка задача или документ в отчета включва структурирани раздели: цели, показатели за каналите, бюджет спрямо действителни резултати, най-големи успехи, изводи и следващи стъпки.

Добавете персонализирани полета към задачите на кампанията за: Разходи Конверсии CTR/Коефициент на ангажираност UTM параметри Платформа (Google, Meta, LinkedIn и др.)

Изразходвайте

Конверсии

CTR/степен на ангажираност

UTM параметри

Платформа (Google, Meta, LinkedIn и др.)

Използвайте ClickUp Forms , за да събирате обратна връзка от заинтересованите страни (продажби, клиентска поддръжка, ръководство) след стартирането.

Изразходвайте

Конверсии

CTR/степен на ангажираност

UTM параметри

Платформа (Google, Meta, LinkedIn и др.)

Създайте автоматизации в ClickUp , за да: възлагате задача за отчитане, когато кампанията е маркирана като „Стартирана“ премествате кампанията в „Преглед“ след X дни автоматично напомняте на собствениците да попълнят полетата за ефективност 48 часа преди крайния срок за отчитане

Задайте задача за отчитане, когато кампанията е маркирана като „Стартирана“

Преместете кампанията в „Преглед“ след X дни

Автоматично напомняне на собствениците да попълнят полетата за ефективност 48 часа преди крайния срок за подаване на отчета

Задайте задача за отчитане, когато кампанията е маркирана като „Стартирана“

Преместете кампанията в „Преглед“ след X дни

Автоматично напомняне на собствениците да попълнят полетата за ефективност 48 часа преди крайния срок за подаване на отчета

Използвайте таблата на ClickUp, за да извличате данни в реално време от задачи и кампании: кръгови диаграми, показващи разпределението на бюджета по канали; линейни графики, проследяващи тенденциите в конверсиите във времето; таблици, обобщаващи възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите; карти, филтрирани по собственик на кампанията, етап на фунията или екип.

Кръгови диаграми, показващи разпределението на бюджета по канали

Линейни графики, проследяващи тенденциите в конверсиите във времето

Таблици, обобщаващи възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите

Карти, филтрирани по собственик на кампанията, етап на фунията или екип

Тези табла за управление предоставят на маркетинговите ръководители незабавна видимост и могат да бъдат споделяни с мениджъри или клиенти като прозорец за представяне в реално време.

Кръгови диаграми, показващи разпределението на бюджета по канали

Линейни графики, проследяващи тенденциите в конверсиите във времето

Таблици, обобщаващи възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите

Карти, филтрирани по собственик на кампанията, етап на фунията или екип

Получете ясна и консолидирана представа за маркетинговото си въздействие – от обхвата на съдържанието до продажбите – с маркетинговите табла на ClickUp.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите автоматично резултатите от кампаниите и да генерирате препоръки за оптимизация въз основа на миналите резултати.

Използвайки тези инструменти, маркетолозите могат да подобрят своите дигитални стратегии, да оптимизират работните процеси и да предоставят персонализирани преживявания на своята аудитория. ClickUp, с неговите AI-базирани функции и персонализирани шаблони, служи като централен хъб (или приложението за всичко) за управление на маркетингови екипи и автоматизиране на работните процеси.

Предизвикателства и етични съображения в AI маркетинга

С усложняването на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, границата между творчеството на човека и това на изкуствения интелект се размива. Съзнателните марки трябва да установят ясни политики за използването и разкриването на изкуствен интелект, за да предотвратят компрометирането на вътрешни данни и данни на клиенти. Това също така укрепва доверието на клиентите и гарантира честни бизнес практики.

Ето някои предизвикателства и етични съображения, за които трябва да сте подготвени:

1. Поверителност на данните и съгласие

Маркетингът, задвижван от изкуствен интелект, разчита в голяма степен на събирането и анализирането на огромни количества потребителски данни, включително поведение при сърфиране, история на покупки и взаимодействия в социалните медии. Въпреки това, възникват опасения, когато тези данни се събират без изрично съгласие или се използват извън предвидената цел.

Ключови съображения:

Прозрачност: Ясно комуникирайте практиките за събиране на данни и получите изричното съгласие на потребителите.

Защита на данните: Прилагайте надеждни мерки за сигурност, за да защитите чувствителната информация от нарушения.

Съответствие с нормативните изисквания: Спазвайте регламентите за защита на личните данни, като GDPR и CCPA, за да гарантирате законно обработване на данните.

2. Алгоритмична пристрастност и приобщаване

📌 Проучване установи, че темите на съобщенията за маркетингови слогани, свързани с финансите и генерирани от изкуствен интелект, варират значително в зависимост от демографските фактори. „Жените, по-младите хора, лицата с ниски доходи и тези с по-ниско ниво на образование получават по-различни съобщения в сравнение с по-възрастните, по-високоплатените и високообразованите лица“, което потенциално може да доведе до неравно третиране.

AI системите се учат от исторически данни, които могат да съдържат присъщи предубеждения, свързани с раса, пол или социално-икономически статус.

Как да намалите подобни предубеждения, за да предотвратите дискриминационен маркетинг?

👉🏼 Уверете се, че AI моделите са обучени на разнообразни и представителни набори от данни. Трябва също така да провеждате периодични прегледи на AI резултатите, за да идентифицирате и коригирате пристрастия. А най-неотменимата стъпка? Поддържайте човешкото участие в процесите на вземане на решения, за да забележите и разрешите потенциални проблеми.

3. Прозрачност и обяснимост

„Черната кутия” на някои AI алгоритми затруднява разбирането на начина, по който се вземат решения, което води до липса на прозрачност. Тази непрозрачност може да подкопае доверието на потребителите, особено когато хората не са наясно как техните данни влияят върху маркетинговото съдържание.

Някои най-добри практики, които можете да следвате:

Обясним AI (XAI): Разчитайте на AI модели, които предоставят ясни обяснения за своите решения.

Образование на потребителите: Информирайте потребителите за това как AI влияе върху съдържанието, което виждат, и решенията, които вземат.

Рамки за отчетност: Създайте протоколи за разрешаване и коригиране на проблеми, възникнали в резултат на решения, взети от ИИ.

4. Дезинформация и дийпфейкове

С демократизацията на изкуствения интелект е по-лесно от всякога да се генерира реалистично, но фалшиво съдържание, което води до разпространението на дезинформация.

Забележителен пример е събитието Glasgow Willy Wonka, където реклами, генерирани от изкуствен интелект, подведоха потребителите, което доведе до обществено недоволство.

Превантивните мерки включват:

Проверка на съдържанието: Въведете протоколи за проверка на фактите за съдържанието, генерирано от изкуствен интелект.

Разкриване: Ясно обозначете съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, за да информирате потребителите.

Спазване на нормативните изисквания: Спазвайте рекламните стандарти и нормативни изисквания, за да предотвратите измамни практики.

5. Използване на изкуствен интелект за прикриване и подвеждане

Някои компании преувеличават използването на AI в продуктите или услугите си, практика, известна като „AI washing”. Това може да заблуди потребителите и инвеститорите, както се вижда в случаите, в които компаниите са били наказани за неверни твърдения относно интеграцията на AI.

Нашите препоръки?

Точно представяне на ролята на изкуствения интелект в продуктите и услугите

Бъдете информирани за регулациите относно твърденията за изкуствен интелект, за да избегнете правни последствия.

Изградете доверие чрез прозрачност и автентичност в комуникациите, свързани с изкуствения интелект.

7. Баланс между сътрудничеството между човека и изкуствения интелект

Може би най-сложното предизвикателство е поддържането на правилния баланс между ефективността на изкуствения интелект и човешката креативност.

Статия в HBR съобщава, че хората, които си сътрудничат с генеративната изкуствена интелигентност, постигат значително по-добри резултати и ефективност при задачи като писане и мозъчна атака в сравнение с хората, които работят самостоятелно, или изкуствената интелигентност, която работи самостоятелно. Вътрешната мотивация обаче е спаднала с 11%, а скуката е нараснала с 20% при участниците, които са сътрудничили с генеративната изкуствена интелигентност по една задача и след това са се заели сами с друга задача.

Магията се случва, когато спрем да възприемаме AI като заместител и започнем да го виждаме като наш творчески партньор. Най-успешните екипи проектират интелигентни работни процеси, при които AI се занимава с отнемащите време задачи, а хората се фокусират върху това, в което са най-добри: стратегическо мислене и творческа насока.

8. Отрицателно въздействие върху околната среда

Въздействието на изкуствения интелект върху околната среда се превръща в реална грижа за маркетинговите екипи, ангажирани с устойчивостта. Големите модели на изкуствен интелект изискват значителни изчислителни ресурси, което допринася за опасенията за околната среда.

Изплаща се да бъдем практични в това отношение – да внедряваме политики за използване, които запазват интензивната AI обработка за приложения с висока стойност, докато за рутинни задачи се използват по-леки модели. Става въпрос да бъдем разумни в използването на тези мощни инструменти, а не да ги прилагаме безразборно.

9. Съображения относно интелектуалната собственост

Правната рамка около съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, и интелектуалната собственост остава неясна. Въпросите относно авторските права, справедливото използване и atributtion продължават да се развиват. Маркетинг екипите трябва да разработят ясни политики за взаимодействието на инструментите за изкуствен интелект с защитени произведения и да обмислят воден знак или atributtion за активи, генерирани от изкуствен интелект.

Пътят напред изисква обмислен подход, който балансира иновациите с отговорността. Като се справят проактивно с тези предизвикателства, маркетолозите могат да оползотворят потенциала на AI, като същевременно изграждат устойчиви, етични практики, които укрепват доверието в марката в една все по-задвижвана от AI среда.

Бъдещи тенденции в генеративната изкуствена интелигентност за маркетинг

Въз основа на настоящите технологични тенденции и пазарни сигнали, ето накъде се развива индустрията.

1. Генеративната изкуствена интелигенция става основна част от маркетинговите операции

Генеративната изкуствена интелигенция премина от новост към необходимост в съвременния маркетинг.

88% от маркетолозите вече използват AI в ежедневната си работа, като 93% го използват за по-бързо генериране на съдържание, а 90% – за ускоряване на процеса на вземане на решения.

2. Генеративната оптимизация на търсачките (AEO) замества традиционната SEO

С възхода на AI чатботове като ChatGPT и Claude, потребителите все по-често търсят информация чрез разговорни интерфейси, което води до появата на Generative Engine Optimization (GEO).

За разлика от традиционното SEO, което се фокусира върху класирането на ключови думи, GEO има за цел да оптимизира съдържанието за отговори, генерирани от AI, като отговаря на групи от свързани въпроси, за да увеличи видимостта в различни AI платформи.

🧠 Интересен факт: 19% от маркетолозите вече планират да изградят SEO стратегия за генеративната изкуствена интелигентност в търсенето.

3. Хиперперсонализацията се случва в мащаб

Границите на персонализацията са на път да бъдат преодолени. Персонализираните преживявания вече мотивират 80% от клиентите да направят покупка, но настоящите подходи обикновено сегментират клиентите в широки групи.

AI системите могат да позволят истински 1:1 маркетинг в корпоративен мащаб, като водещите марки предоставят уникални съдържателни преживявания на всеки клиент въз основа на модели на поведение в реално време.

👀 Знаете ли, че... Инструменти като Dynamic Yield и Adobe Target улесняват корекциите в реално време на клиентското преживяване, като позволяват персонализирано съдържание, препоръки за продукти и съобщения, които резонират на индивидуално ниво.

4. Мултимодалната изкуствена интелигентност подобрява създаването на съдържание

Бъдещето принадлежи на AI системи, които работят безпроблемно с текст, изображения, аудио и видео. Тези системи ще позволят на маркетолозите да създават интегрирани кампании, в които съдържанието се адаптира автоматично в различните канали, като същевременно се запазва последователността на марката – например чрез генериране на видео резюмета от текстови описания или създаване на изображения въз основа на текстови подсказки.

👀 Знаете ли, че... Gartner прогнозира, че до 2027 г. 40% от генеративните AI ( GenAI) решения ще бъдат мултимодални, в сравнение с 1% през 2023 г. Една четвърт от маркетолозите вече планират да използват AI, за да превърнат текста в мултимодални кампании.

5. AI агентите променят взаимоотношенията с клиентите

Усъвършенстваните AI агенти революционизират взаимодействията с клиентите, като осигуряват по-персонализирано, отзивчиво и непрекъснато общуване. Интегрирани в платформи за съобщения като WhatsApp, тези агенти изпълняват задачи в областта на обслужването на клиенти, кодирането, правните услуги и планирането на здравни грижи, като използват огромни количества потребителски данни, за да персонализират преживяванията.

Въпреки това, тази близост носи рискове, тъй като грешките могат да навредят на доверието.

🧠 Интересен факт: Един на всеки пет маркетинг специалисти планира да проучи възможностите за използване на AI агенти за автоматизиране на маркетинговите инициативи от стратегията до изпълнението.

Маркетолозите, които ще просперират в тази ера на изкуствен интелект, ще бъдат тези, които приемат тези тенденции, като същевременно запазват стратегическото мислене и творческата проницателност, които технологията не може да възпроизведе.

AI вероятно няма да замести маркетолозите в близко бъдеще, но маркетолозите, които използват AI ефективно, ще заместят онези, които не го правят.

Маркетирайте по-умно с AI, която работи за вас

От хиперперсонализирани имейл пътувания до високопроизводителни рекламни текстове, AI вече започна да променя всяка стъпка от процеса. Но какво е истинското конкурентно предимство? То не е само в инструментите. То е в начина, по който ги оркестрирате.

Това е изводът: AI се нуждае от стратегия, структура и видимост, за да достави реална стойност. И точно тук ClickUp се отличава.

С ClickUp Brain маркетолозите надхвърлят границите на генерирането на съдържание и го свързват безпроблемно с по-голямата картина. Създавайте чернови на кампаниите директно в задачите, автоматизирайте повтарящите се работни процеси, използвайте AI за обобщаване и анализ на тенденциите и проследявайте напредъка на заинтересованите страни – всичко това в едно работно пространство, създадено за съвременните маркетинг екипи.

Независимо дали мащабирате съдържателен двигател, оптимизирате SEO или тествате креативни решения в пет рекламни комплекта и три персони, ClickUp ви помага да го направите по-бързо, по-умно и без да губите предимството си.

Генеративната изкуствена интелигенция пренаписва правилата на играта. Ако сте готови да създадете маркетинговия екип на бъдещето, започнете с инструмент, който мисли заедно с вас. 👉 Опитайте ClickUp още днес и реализирайте вашата маркетингова стратегия, базирана на изкуствена интелигенция.