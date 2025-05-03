Топ 11 алтернативи на Zoho Forms за по-интелигентно събиране на данни

Zoho Forms е популярен инструмент за създаване на персонализирани формуляри за събиране на данни, обратна връзка от клиенти и управление на проекти.

Ако обаче търсите по-усъвършенствана автоматизация, безпроблемна интеграция и по-големи възможности за персонализиране, няколко алтернативи на Zoho Forms може да отговорят по-добре на вашите нужди.

Независимо дали сте собственик на бизнес, маркетинг специалист, проектен мениджър или член на екипа по човешки ресурси, подходящият инструмент за създаване на формуляри може да направи процесите ви по събиране на данни по-ефективни и организирани.

Прочетете нататък, за да разгледаме някои от най-добрите алтернативи на Zoho Forms, които предлагат разнообразни характеристики и функционалности.

Къде Zoho Forms не е достатъчно добър: 6 ограничения, които трябва да знаете

Zoho Forms работи добре, ако току-що започвате да събирате данни. Той е лесен за използване, интегрира се добре с други продукти на Zoho и покрива основните функции за създаване на онлайн формуляри. Но с нарастването на вашите нужди, започват да се появяват недостатъци.

Ето къде това започва да спъва екипите:

Ограничени възможности за персонализиране: Можете да променяте цветовете и шрифтовете, но ако целта ви е да създадете напълно персонализирани формуляри, които да съответстват на насоките за бранда или естетиката на кампанията, инструментът изглежда ограничаващ.

Липса на разширени шаблони: Изборът на шаблони е минимален, което принуждава екипите да създават формуляри от нулата всеки път.

Ограничени интеграции с трети страни: Извън екосистемата на Zoho, той не работи добре с други приложения, особено с нишови инструменти, на които маркетолозите и фрийлансърите често разчитат.

Забавя се при големи формуляри: Ако се опитвате да съберете подробна информация от няколко раздела, производителността на формуляра значително спада.

Обучението отнема време: За потребители, които все още не са запознати с цялостния пакет на Zoho, оформлението и логиката могат да бъдат неинтуитивни и да забавят работния ви процес.

Липса на истинско плъзгане и пускане: Създателят на формуляри съществува, но му липсва гъвкавостта и скоростта на съвременните редактори с плъзгане и пускане, които предлагат другите.

➡️ Прочетете повече: Пълен наръчник за създаване на анкета в Google Forms

Най-добрите алтернативи на Zoho Forms на един поглед

Ето някои алтернативи на Zoho Forms, които не само отговарят на основните изисквания, но и ви предоставят повече възможности, по-добри настройки и по-малко главоболия:

Инструмент Най-подходящо за Пример за употреба ClickUp Автоматизация на работния процес и интеграция на задачите Превърнете отговорите от формулярите в изпълними задачи и задействайте работни процеси незабавно. Jotform Динамични формуляри с логика и плащане Създавайте усъвършенствани формуляри с плащания, условна логика и автоматизация. Microsoft Forms Екипи, използващи Microsoft 365 Вътрешни проучвания, въвеждане на нови служители и бързо събиране на данни в екосистемата на MS. Wufoo Бързи формуляри с вградени опции за плащане Събирайте плащания, създавайте анкети и стартирайте бързо прости формуляри. Paperform Формуляри с марка и гъвкава логика Създавайте интерактивни формуляри с правила за ценообразуване, график и персонализиран дизайн. Typeform Формуляри за разговор и брандирани преживявания Създавайте формуляри с по един въпрос за по-добро ангажиране Google Forms Бързо и безплатно създаване на формуляри с синхронизация на данните в реално време Провеждайте вътрешни анкети, проучвания и тестове с автоматична синхронизация с Google Sheets. Formstack Сигурни формуляри и усъвършенствана автоматизация на работните процеси Автоматизирайте процесите в здравеопазването, финансите и работните потоци, изискващи строго спазване на нормативните изисквания. Cognito Forms Сложни работни процеси и автоматизация на базата на задачи Използвайте логика, електронни подписи и плащания, за да създадете многоетапни формуляри. 123FormBuilder Формуляри, съобразени с нормативните изисквания, за корпоративно използване Създавайте формуляри, съответстващи на HIPAA/GDPR, с дълбока интеграция в Salesforce. Formsite Основни формуляри с генериране на документи Създавайте сигурни формуляри, които генерират PDF файлове и автоматизират работните процеси.

Най-добрите алтернативи на Zoho Forms

Не всеки екип може – или трябва – да остане затворен в екосистемата на Zoho. Ако търсите алтернативи на Zoho Forms, които предлагат по-гъвкаво създаване на формуляри, по-добра автоматизация на работните процеси и безпроблемна интеграция с вашия инструмент за управление на проекти, ние имаме подходящото решение за вас.

Ето най-добрите алтернативи, които можете да разгледате:

1. ClickUp (Най-доброто за автоматизация на работния процес и интеграция на задачите)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, надхвърля основното управление на задачите. То обединява документи, чатове, бели дъски, цели, табла, проследяване на времето и много други в една платформа, помагайки на бизнеса да централизира работата и да елиминира преминаването от един инструмент към друг.

Превърнете отговорите във формулярите в задачи незабавно с ClickUp Forms

ClickUp Forms е дълбоко интегриран във вашите работни процеси. Когато някой попълни формуляр, това може незабавно да задейства създаването на задача, да назначи членове на екипа и да изпрати актуализации към таблата. Това означава, че вече не е необходимо да проверявате подадените формуляри ръчно. По този начин всичко става незабавно изпълнимо.

Освен това можете да персонализирате всеки формуляр с логически полета, визуални елементи, цветове на марката и фонови изображения, за да отговарят на нуждите на вашия екип.

С ClickUp Dashboards можете бързо да получите обща представа за данните от подадените формуляри. Превърнете подадените формуляри в персонализирани табла, за да имате винаги актуална визуализация, към която да се обръщате!

Таблото за управление може да ви помогне да управлявате данните за вашите формуляри, като процент на подаване, време в статус и др., както и да се фокусирате върху конкретни задачи.

📮 ClickUp Insight: Приблизително 92% от специалистите в областта на знанието са изложени на риск да пропуснат важни решения поради разпръснати документи, като само 8% използват инструменти за управление на проекти, за да проследяват задачите за действие. С възможностите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Получете безплатен шаблон Събирайте, организирайте и реагирайте на обратната връзка с шаблона за обратна връзка на ClickUp, който се инсталира и използва веднага.

ClickUp предлага шаблони за формуляри за обратна връзка с предварително проектирани полета и персонализирани опции, които ви помагат лесно да събирате ценна информация от клиенти, служители или заинтересовани страни.

Шаблонът за обратна връзка на ClickUp се предлага с предварително конфигурирани персонализирани полета, изгледи и статуси. Той ви помага да проследявате отговорите, да оценявате доставчиците на услуги и да откривате повтарящи се проблеми – всичко на едно място.

Можете също да използвате шаблони за регистрационни формуляри, за да управлявате регистрации за събития, да събирате контактна информация или да приемате кандидатури за работа. ClickUp разполага и с шаблони за формуляри за приемане, които ви помагат да управлявате очакванията на клиентите и да създавате сложни формуляри, табла и работни процеси за нула време.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с тригери, базирани на правила, които изпълняват работните ви процеси с ClickUp Automation

Въз основа на отговорите във формулярите, ClickUp Automation s може да ви помогне да настроите правила за автоматично присвояване на задачи, промяна на приоритети, актуализиране на статуси, изпращане на имейли и др. – без да мръднете и пръст. То е създадено за екипи, които искат да елиминират повтарящата се административна работа.

Той може да се използва като мощен инструмент за автоматизация на формуляри, който помага за оптимизиране на събирането на данни, задействане на действия въз основа на отговорите във формулярите и автоматизиране на работните процеси – всичко на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте персонализирани формуляри и ги споделяйте или вграждайте навсякъде.

Превърнете подадените формуляри в изпълними задачи с тригери за автоматизация на маркетинга и правила за възлагане.

Намалете ръчното отчитане с обобщения, базирани на изкуствен интелект, и актуализации на проекти с ClickUp Brain.

Създавайте богати табла, които се актуализират в реално време, използвайки данни от формуляри и задачи.

Намерете всичките си формуляри централизирано организирани в търсещ център за формуляри в ClickUp.

Разширете функционалността на вашите формуляри чрез над 1000 интеграции на ClickUp с инструменти като Slack, HubSpot и други.

Ограничения на ClickUp

Формулярният конструктор не е наличен в мобилното приложение.

Отнема известно време да се персонализират напълно таблата за първи път за новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5,0 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (над 4000 отзива)

Филип Стори, старши системният администратор, каза:

Нашите екипи са използвали формуляри и шаблони, за да стандартизират някои работни процеси. Използвали сме и вградената автоматизация, за да улесним някои работни процеси, особено когато персонализираните полета събират информация, която може да помогне да се определи кой трябва да бъде назначен за дадена задача. Накрая, използвахме и интеграцията с електронна поща и API функциите, за да генерираме автоматично задачи, когато някои платформи предупреждават или показват възможни проблеми с производителността.

2. Jotform (най-доброто решение за мощни формуляри с вградени функции за плащане и логика)

чрез Jotform

Jotform се фокусира върху това да направи създаването на формуляри не само лесно, но и динамично и функционално за сериозни работни процеси.

Това ви дава достъп до интелигентна условна логика, интеграции за плащания и автоматизирани работни процеси, без да се налага да пипате нито една линия код. Това, което се откроява, е скоростта – можете да създадете изпипан, мултифункционален формуляр за минути и да го вградите където пожелаете.

Той е създаден за екипи, които искат да избегнат техническите проблеми и да пуснат формуляри, които изглеждат добре, функционират добре и се свързват с над 150 бизнес инструмента. От искане на обратна връзка от потребителите до вътрешни одобрения и регистрации, той се справя с мащаба, без да губи простотата си.

Най-добрите функции на Jotform

Задействайте работни процеси и известия, използвайки условна логика , базирана на отговорите на потребителите.

Приемайте онлайн плащания директно чрез формуляри с Stripe, PayPal и други.

Използвайте над 10 000 шаблона, за да създадете всичко – от анкети до формуляри за генериране на потенциални клиенти.

Свържете се с над 150 приложения като Google Sheets, Mailchimp, Salesforce и Slack.

Ограничения на Jotform

Мобилната отзивчивост е неравномерна на някои устройства.

Някои функции изглеждат скрити, освен ако вече не сте запознати с платформата.

Цени на Jotform

Starter: Безплатно

Бронз: 39 $/месец на потребител

Silver: 49 $/месец на потребител

Gold: 129 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5,0 (над 3500 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (над 2400 рецензии)

3. Microsoft Forms (най-подходящ за екипи, които вече използват Microsoft 365)

чрез Microsoft

Ако вашият екип вече работи в средата на Microsoft 365, Microsoft Forms е проста, но ефективна опция за създаване на анкети, проучвания и тестове за служители, без да напускате платформата.

Той се синхронизира лесно с Excel за анализ на данни, интегрира се с Teams за съвместни отговори и използва предложения, базирани на изкуствен интелект, за да ускори създаването на формуляри.

Той е изчистен, интуитивен и не изисква никаква настройка, ако вече използвате инструменти на Microsoft. За вътрешни случаи на употреба – обратна връзка от служители, назначаване на нови служители или бързи анкети – той се вписва идеално в останалата част от пакета на Microsoft.

Най-добрите функции на Microsoft Forms

Създавайте бързо анкети и тестове, използвайки интелигентни предложения и шаблони.

Безпроблемна интеграция с Excel, SharePoint и Teams за сътрудничество в реално време.

Персонализирайте формулярите с теми и медии за по-привлекателно преживяване.

Достъпвайте и управлявайте отговорите на различни устройства, използвайки своя акаунт в Microsoft 365.

Ограничения на Microsoft Forms

В сравнение със специализираните инструменти за създаване на формуляри, той предлага ограничени възможности за визуална персонализация.

Мобилната отзивчивост е неравномерна на някои устройства.

Цени на Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/месец на потребител

Microsoft 365 Copilot: Наличен като добавка към бизнес плановете (цената не е налична)

Оценки и рецензии за Microsoft Forms

G2: 4. 4/5. 0 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 200 отзива)

Ето какво казва един потребител на G2:

Истината е, че този инструмент значително опрости процеса на подготовка на формуляри за мен. Загубихме много време, защото ни отне много време и усилия да проектираме нещо, което да изглежда професионално, особено без да имаме напреднали познания по дизайн или програмиране. Но сега, само с компоненти за плъзгане и пускане, мога да създавам формуляри, които не само са функционални, но и имат изтънчен и привлекателен вид.

4. Wufoo (Най-доброто решение за бързо създаване на формуляри с вградени опции за плащане)

чрез Wufoo

Wufoo е ветеран в областта на създаването на формуляри, известен с лекотата си на използване и простата си настройка. Ако имате нужда да създадете бързо формуляри, анкети или приложения с възможност за плащане, Wufoo ви предлага предварително проектирани шаблони, елементи с функция „плъзгане и пускане” и лесен за използване интерфейс.

Той е особено привлекателен за потребители, които искат нещо леко, без код и бързо за внедряване. Поддържа и редица платежни процесори като PayPal, Stripe и Square, което го прави идеален за формуляри за дарения, плащания за събития или регистрации.

Най-добрите функции на Wufoo

Създавайте и пускайте формуляри с над 400 шаблона и лесен за използване инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане.

Събирайте плащания чрез Stripe, PayPal, Square или Authorize. Net

Персонализирайте темите на формулярите с вашата собствена марка, използвайки CSS или вградения дизайнер.

Интегрирайте с инструменти като Salesforce, Mailchimp, WordPress и Asana.

Ограничения на Wufoo

Той не поддържа CAPTCHA, което го прави изключително уязвим към спам и злоупотреба с ботове.

Функциите за сигурност са ограничени за формуляри с интегрирани плащания.

Цени на Wufoo

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 22 $/месец на потребител

Професионална версия: 39 $/месец на потребител

Разширено: 99 $/месец на потребител

Ultimate: 249 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Wufoo

G2: 4. 2/5. 0 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5. 0 (над 200 отзива)

🔎 Знаете ли, че Формулярите, които включват логически обусловени потоци, могат да увеличат конверсиите с до 160% — особено за анкети, оферти или резервации.

5. Paperform (Най-доброто решение за брандирани формуляри, плащания и гъвкава логика)

чрез Paperform

Paperform съчетава създаването на формуляри със свободата на дизайна на редактора на целеви страници. Той е създаден така, че да прилича повече на писане на документ, отколкото на преместване на кутийки – и това е което го отличава.

Независимо дали продавате услуги, приемате резервации, събирате обратна връзка от клиенти или създавате персонализирани формуляри с динамични правила за ценообразуване, Paperform се справя с всичко това с един чист и минималистичен интерфейс.

Можете да съобразите формуляра си с вашата марка, да автоматизирате работните процеси, да добавите изчисления и дори да превърнете формуляра си в мини магазин с поддръжка на плащания.

Най-добрите функции на Paperform

Създавайте интерактивни формуляри, които поддържат логично ценообразуване, планиране и плащания на едно място.

Добавете изчисления, условни потоци и динамични страници за успех без никакъв код.

Вградете електронни подписи, събирайте резервации и автоматизирайте задачи чрез над 2000 интеграции.

Напълно персонализирайте визуализациите, типографията, оформлението и фона, за да съответстват на вашата марка.

Ограничения на Paperform

Ограничени опции за търсене или филтриране за въпроси с многовариантни отговори с големи набори от отговори

Частичните подавания не винаги могат да бъдат възстановени, ако потребителят се откаже по средата на процеса.

Цени на Paperform

Essentials: 29 $/месец на потребител

Pro: 59 $/месец на потребител

Бизнес: 129 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Paperform

G2: 4,5/5,0 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5,0 (над 100 рецензии)

От потребител на G2:

Преди да открия Paperform, проучих и използвах няколко други решения, но досега Paperform е единственото, което предлага функции и интеграции, които отговарят на всичките ми нужди. Обикновено работя с много дълги и сложни формуляри, а простият интерфейс на Paperform значително улеснява работата ми. Освен това Paperform комуникира много добре със Zapier, което беше един от основните ми проблеми, преди да започна да работя с него.

6. Typeform (Най-доброто за разговорни форми и брандирани преживявания)

чрез Typeform

Typeform се отличава от различните алтернативи на Zoho Forms с философия на дизайна, която се фокусира върху диалога с аудиторията, а не върху монолога. Интерфейсът с по един въпрос наведнъж прилича повече на разговор, отколкото на формуляр, което увеличава ангажираността и процента на попълване.

Можете да вграждате видеоклипове, да добавяте логически последващи действия и да персонализирате напълно формулярите си, което ги прави идеални за привличане на потенциални клиенти, проучвания и процеси на въвеждане, които не изглеждат като транзакции.

Typeform предлага и интелигентни анализи, вградени аналитични инструменти и анализ на отговорите, базиран на изкуствен интелект, което помага на екипите да извлекат реална информация от събраните данни.

Най-добрите функции на Typeform

Създавайте гъвкави формуляри за проучвания, анкети, тестове, оценки и др.

Добавяйте видео, персонализирани променливи, логически преходи и условни последващи действия, без да пишете код.

Достъп до подробни анализи на ефективността на формулярите и информация на ниво въпроси.

Експортирайте отговорите от формулярите в Excel или CSV файлове.

Интегрирайте с над 500 инструмента като Google Sheets, HubSpot, Salesforce, Slack и Calendly.

Ограничения на Typeform

В основния план липсват места само за преглед, което налага временни решения за екипи, които се нуждаят от достъп само за четене.

Ограниченията за отговори могат да се натрупат бързо, което прави услугата скъпа за потребители с голям обем.

Цени на Typeform

Безплатно

Базов пакет: 29 $/месец на потребител

Плюс: 59 $/месец на потребител

Бизнес: 99 $/месец на потребител

Growth Essentials: 199 $/месец на потребител

Growth Pro: 349 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Typeform

G2: 4,5/5,0 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (над 900 отзива)

От потребител на G2:

Харесва ми, че имате голяма свобода за различни варианти на анкети. Ако получите отрицателна обратна връзка, можете да разберете повече с един ред въпроси, а ако получите положителна обратна връзка, можете да поискате разрешение да я използвате като отзив в друг ред въпроси.

7. Google Forms (най-подходящ за бързи и прости анкети с възможност за сътрудничество в реално време)

чрез Google Forms

Google Forms е идеалният избор за всеки, който вече е част от екосистемата на Google. Той е лесен за използване, бърз и създаден за безпроблемно сътрудничество. Свързва се директно с Google Sheets за незабавна синхронизация и анализ на данни.

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане“, редактирането в реално време и солидните опции за споделяне го правят идеален за оптимизиране на събирането на данни. Най-хубавото е, че е напълно безплатен с акаунт в Google – не е нужно да се научавате да използвате нови инструменти, ако вече използвате Workspace.

Най-добрите функции на Google Forms

Сътрудничество с вашия екип в реално време върху неограничен брой формуляри, използвайки познатия редактор в стила на Google Docs.

Вграждайте формуляри в уебсайтове или ги споделяйте чрез имейл, социални мрежи или персонализирани линкове за секунди.

Автоматично организирайте отговорите в Google Sheets за лесен достъп и отчитане.

Използвайте шаблони за бързо създаване или създавайте персонализирани тестове, анкети и регистрации.

Ограничения на Google Forms

Той предлага ограничени възможности за визуална персонализация и липса на усъвършенствана логическа разклоняемост.

Може да се окаже твърде основен за бизнеса, който се нуждае от по-мощни работни процеси или интеграции.

Цени на Google Forms

Безплатно завинаги

Business Starter: 6 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Google Forms

G2: 4,6/5,0 (над 42 000 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (над 11 000 отзива)

От потребител на G2:

Лесни за използване и свързани с Google таблици. Друго голямо предимство на Google анкетите е възможността за изпращане на формуляри, свързани с Google акаунт за контрол от страна на потребителя.

8. Formstack (Най-добър за създаване на сигурни формуляри и автоматизиране на работни процеси)

чрез Formstack

Formstack е създаден за екипи, които се нуждаят от алтернативи на Zoho Forms за нещо повече от създаване на формуляри. Това е цялостна платформа за автоматизация на работни процеси, която комбинира формуляри, електронни подписи, документи и интеграции в един инструментариум.

Интерфейсът е лесен за начинаещи, но мощността му е сериозна – особено ако работите в сектори с високи изисквания за съответствие, като здравеопазване, държавна администрация или финанси. Функциите му, като предварително попълване на формуляри, възлагане на задачи и логически работни процеси, ви помагат да превърнете всеки формуляр в напълно функциониращ процес. Не е впечатляващ, но е надежден и подходящ за корпоративно използване.

Най-добрите функции на Formstack

Автоматизирайте работните процеси от начало до край с формуляри, които задействат създаването на документи, маршрутизирането на задачи и електронните подписи.

Използвайте Formstack за Salesforce, за да създавате и управлявате формуляри директно във вашата Salesforce организация.

Контролирайте разрешенията, назначавайте рецензенти и проследявайте одобренията във формуляри и документи.

Достъп до табла за работни процеси, динамично разпределение на задачи и усъвършенствана логика за маршрутизиране, без да пишете нито една реда код.

Ограничения на Formstack

Панелът за създаване на формуляри изглежда претъпкан и е по-трудно да се навигира при създаването на сложни формуляри.

Преименуването или изтриването на полета може да наруши автоматизираната логика или известията без предупреждение.

Цени на Formstack

Формуляри: 99 $/месец на потребител

Пакет: 299 $/месец за пет потребители

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Formstack

G2: 4. 3/5. 0 (450+ отзива)

Capterra: 4. 0/5. 0 (над 100 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Чудите се как да поискате обратна връзка, за да стимулирате професионалното си развитие? Ето няколко съвета, които да следвате: Бъдете кратки и конкретни, за да уважавате времето им 🕒

Задавайте конкретни въпроси, за да съберете полезна информация 💬

Фокусирайте се върху областите, които се нуждаят от подобрение, вместо върху общата обратна връзка 🎯

Насърчавайте честната и конструктивна критика, за да стимулирате растежа 👂

9. Cognito Forms (Най-доброто за мощни работни процеси и автоматизация на задачите)

чрез Cognito Forms

Cognito Forms съчетава баланс между персонализация и автоматизация. Вие не просто събирате данни – вие ги използвате, за да задействате работни процеси, да възлагате задачи, да генерирате документи и дори да събирате плащания с Square или PayPal.

Неговата отличителна характеристика е Workflow Tasks, която ви позволява да включите различни потребители на различни етапи от процеса – например одобрения, последващи действия и динамични промени в статуса.

Можете също да създавате сложни формуляри с повтарящи се секции, изчисления и усъвършенствана логика, без да пишете код. Това е солиден избор, ако вашият формуляр трябва да надхвърля простото събиране на данни.

Най-добрите функции на Cognito Forms

Автоматизирайте многоетапни работни процеси с промени в статуса на базата на роли и задачи в приложението.

Използвайте търсене на данни, изчисления и логика, за да създавате формуляри, които се адаптират в реално време.

Събирайте правно обвързващи електронни подписи и генерирайте документи директно от подадените данни във формулярите.

Приемайте плащания с Stripe, Square или PayPal и прилагайте правила като количествени ограничения или отстъпки.

Ограничения на Cognito Forms

По-малко опции за персонализиране на стила на формулярите без добавяне на CSS

Вграждането изглежда базово, освен ако не се стилизира ръчно.

Цени на Cognito Forms

Безплатно завинаги

Pro: 19 $/месец за до 2 потребители

Екип: 39 $/месец за до 5 потребители

Enterprise: 129 $/месец за до 20 потребители

Оценки и рецензии за Cognito Forms

G2 : 4,5/5,0 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,6/5,0 (над 130 отзива)

От потребител на G2:

Формулярите са входната врата към моята компания. Аз обикновено използвам няколко компании, за да се възползвам от всичките им предимства. Cognito започна като наши основни формуляри за приемане, но с течение на времето, благодарение на опцията за електронна търговия, нашите Cognito формуляри се превърнаха в работния процес за продажба на билети за събития и депозити. Дизайнът беше прост и рационализиран.

10. 123FormBuilder (Най-добър за формуляри, изискващи съответствие с нормативните изисквания, и работни процеси в предприятията)

чрез 123FormBuilder

123FormBuilder залага на сигурността и съответствието повече от повечето други. Ако вашите работни процеси включват чувствителни данни – например в областта на здравеопазването, държавната администрация или финансите – тази платформа улеснява спазването на всички изисквания. Тя обхваща всичко – от GDPR и HIPAA до разширени опции за криптиране и съхранение на данни.

Това, което го отличава, е неговата тясна интеграция с Salesforce, поддръжка за над 45 native приложения и възможността да генерира PDF файлове или персонализирани отчети директно от подадените формуляри. Независимо дали става въпрос за дарение, приемане на пациенти или регистрация, това е създадено за екипи, които се нуждаят както от контрол, така и от гъвкавост.

Най-добрите функции на 123FormBuilder

Създавайте сигурни формуляри с криптиране на данни, съответствие с GDPR и HIPAA.

Прехвърляйте данни директно в Salesforce, Google Sheets или вашата CRM система в реално време.

Генерирайте PDF документи и задействайте работни процеси по електронна поща след подаване.

Достъп до над 3000 готови шаблона за всичко – от формуляри за съгласие до оценки.

Ограничения на 123FormBuilder

Случайни бъгове по време на актуализации, особено около пренасочващите URL адреси

Потребителският интерфейс може да изглежда непоследователен при създаването на формуляри.

Цени на 123FormBuilder

Безплатно завинаги

Gold : 37 $/месец на потребител

Платина: 49 $/месец на потребител

Diamond: 99 $/месец на потребител

Enterprise: 225 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за 123FormBuilder

G2: 4,5/5,0 (над 160 отзива)

Capterra: 4,4/5,0 (над 170 отзива)

💡 Професионален съвет: Когато бъде подаден формуляр (например заявка от клиент, вътрешна обратна връзка или творчески брифинг), не изпращайте само уведомление – използвайте инструменти за управление на задачи, които превръщат отговорите в структурирани задачи с крайни срокове, подзадачи и определени отговорници. Това ще ви помогне да: Получавайте информация, като проследявате подадените формуляри в табла в реално време 📊

Превърнете подадените формуляри в изпълними задачи с ясна отговорност ✅

Задавайте крайни срокове и подзадачи, за да поддържате проектите в график 📅

Автоматизирайте работните процеси, за да намалите ръчното проследяване 🔄

11. Formsite (Най-доброто за основни формуляри и надеждност от старото училище)

чрез Formsite

Formsite съществува от края на 90-те години и това си личи. Макар да не печели награди за модерен потребителски интерфейс или бързи иновации, той си върши работата. Надежден е, сигурен и предлага всички необходими функции като обработка на плащания, експортиране в PDF, логика за многостранични документи и стабилни интеграции.

Той предлага и 14-дневен безплатен пробен период, за който не се изисква кредитна карта, което е рядкост. Ако търсите нещо стабилно, но не ви интересуват екстри или лъскав потребителски интерфейс, Formsite все още е конкурент сред другите алтернативи на Zoho Forms.

Най-добрите функции на Formsite

Създавайте формуляри без усилие с редактор с функция „плъзгане и пускане“, качване на изображения и данни и над 40 типа въпроси.

Събирайте плащания безпроблемно с Stripe, PayPal, Braintree и Authorize.net.

Сигурни подавания с CAPTCHA защита и SSL криптиране

Автоматизирайте работните процеси с PDF изход, опции за запазване и връщане и усъвършенствана логика.

Ограничения на Formsite

Потребителският интерфейс изглежда остарял и тромав в сравнение с по-новите инструменти.

Цената му се е повишила, докато функциите остават до голяма степен непроменени.

Цени на Formsite

Лично: 24,95 $/месец на потребител

Професионална версия: 39,95 $/месец на потребител

Бизнес: 69,95 $/месец на потребител

Business Plus: 99,95 $/месец на потребител

Enterprise: 249,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Formsite

G2: 4. 4/5. 0 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 40 рецензии)

От потребител на G2:

Formsite е мощен инструмент с неограничени приложения в продажбената среда. Почти всеки аспект е персонализируем. Създаването на формуляри е улеснено чрез достъп до множество шаблони, както и чрез функцията „плъзгане и пускане”. Formsite има много интеграции с други мощни софтуери като Salesforce. В зависимост от нивото на абонамента ви, има дори опция за API. Автоматизирането на работните процеси с известия и одобрения прави този инструмент идеален избор за сложни процеси, които засягат няколко отдела.

➡️ Прочетете също: Формуляри за софтуерни екипи

Ето някои допълнителни инструменти за създаване на формуляри, които предлагат уникални функции и възможности и могат да се считат за алтернативи на Zoho Forms:

FormKeep: Предоставя лек бекенд за формуляри за разработчици, които се нуждаят от гъвкавост на фронтенда без тежки интеграции.

SurveySparrow: Предлага разговорни анкети, автоматизация на повтарящи се анкети и отзивчивост на различни устройства.

FormAssembly: Фокусира се върху събирането на корпоративни данни и интеграция с Salesforce за сигурни работни процеси.

➡️ Прочетете повече: Най-добрият безплатен софтуер за бази данни

Подобрете вашите формуляри и работни процеси с ClickUp

Формулярите оптимизират събирането на данни и играят важна роля в проследяването на напредъка и автоматизирането на работните процеси.

Zoho Forms е подходящ инструмент за създаване на основни формуляри и събиране на данни, но има някои ограничения, особено ако вашият екип се нуждае от повече автоматизация, гъвкавост и безпроблемна интеграция с други инструменти.

Независимо дали се занимавате с управление на клиенти, събиране на обратна връзка, управление на проектни заявки или автоматизиране на одобрения, има по-интелигентен инструмент за вашия екип.

Подходящият инструмент за създаване на формуляри трябва да прави повече от просто събиране на данни; той трябва да свързва тези данни с вашия работен процес, CRM и решения.

В тази връзка ClickUp се отличава от другите алтернативи на Zoho Forms, като предлага мощна автоматизация, дълбока интеграция и пакет за управление на проекти, предназначен да превърне подадените формуляри в реална, изпълнима работа. Той ви помага да се откажете от ръчния труд и да преминете към инструмент, който съответства на ефективността и растежа на вашия екип.

Регистрирайте се в ClickUp и подобрете вашите формуляри и работни процеси!