Как инструментите за управление на работната сила с изкуствен интелект повишават производителността

Ръководителите очакват, че до 2028 г. 70% от работниците ще използват изкуствен интелект, за да подпомагат ежедневните бизнес решения, работните процеси и дори планирането в по-широк мащаб.

И повечето от нас живеят с тази истина всеки ден.

Но старите инструменти за управление на работната сила и ръчните системи за планиране, които ни докараха дотук, започват да показват своята остарялост. Те не могат да се справят с променящите се нужди на клиентите и пропускат ранните признаци за изчерпване на служителите. Повечето от тях просто не са създадени за темпото, с което се движим днес.

Ако работите в сектора за управление на работната сила и искате да бъдете винаги една крачка напред, то сте на правилното място.

Продължете да четете, за да разберете как съвременните инструменти за управление на персонала с изкуствен интелект помагат за изграждането на екипи с висока производителност и как можете да постигнете същото.

Какво е управление на работната сила с изкуствен интелект?

Управлението на персонала с изкуствен интелект използва изкуствен интелект, машинно обучение и предсказуема аналитика, за да оптимизира всеки аспект от управлението на персонала, от планиране и разпределяне на задачи до обучение, проследяване на производителността и подкрепа на служителите.

Ето как изглежда това на практика:

Прогнозиране на необходимия брой работници въз основа на бизнес тенденциите и данните в реално време

Автоматизиране на графиците за смени въз основа на наличността на служителите и нуждите на бизнеса

Проследяване на производителността и ефективността на служителите с помощта на данни

Предлагане на персонализирано обучение и развитие въз основа на пропуските в уменията

Автоматизиране на повтарящи се задачи по управление на човешките ресурси, като отчитане на работното време, изчисляване на заплатите и управление на отпуските

Какви предизвикателства решава управлението на работната сила с изкуствен интелект?

Инструментите за управление на работната сила с изкуствен интелект са създадени, за да решават трудни ежедневни предизвикателства, които костват на бизнеса време, пари и морал на екипа.

Ето някои от предизвикателствата, които той решава:

Надхвърляне и недостиг на персонал: Като ръководител на отдел „Човешки ресурси“ не искате да се сблъсквате със ситуации на недостиг или надхвърляне на персонал, нито с конфликти в графиците. Можете да използвате AI алгоритми, за да съпоставите динамично предлагането на работна ръка с бизнес нуждите в реално време.

Ръчно планиране на смени: За мениджърите на екипи и бизнес лидерите AI автоматично генерира графици за смени въз основа на наличността на служителите, техните умения, трудовото законодателство и бизнес нуждите. Тъй като AI автоматизира излишните задачи, вие можете да отделяте повече време за стратегическо планиране на работната сила.

Рискове, свързани с несъответствие с нормативните изисквания: От правилата за извънреден труд до периодите за почивка, AI инструментите сигнализират за потенциални нарушения на трудовото законодателство, преди те да се случат. Това елиминира необходимостта от постоянни ръчни проверки, като същевременно помага на вашите екипи да спазват регионалните и специфичните за отрасъла нормативни изисквания.

Отсъствия в последния момент: Когато член на екипа ви се обади, че е болен, можете да използвате управлението на работната сила с изкуствен интелект, за да предложите най-добрия заместник въз основа на наличност, минали резултати и текуща натовареност.

Липса на видимост в реално време на операциите: Като мениджър, вие знаете колко е трудно да се работи с остаряла информация, което води до бавни реакции. С таблата, задвижвани от изкуствен интелект, получавате информация в реално време за нивата на персонала, производителността на смени, пиковете в търсенето и т.н.

Претоварване с данни без полезни заключения: Инструментите за управление на персонала с изкуствен интелект генерират много данни. Освен това, те извличат данни от системи за заплати, отчитане на работното време, производителност и човешки ресурси. Но остава на ръководството да даде смисъл на тези заключения. Изкуственият интелект преобразува данните за персонала в полезни заключения.

Как изкуственият интелект променя управлението на работната сила

1. Прогнозно планиране на присъствието

Един от най-пренебрегваните фактори за неефективност на работната сила е непланираното отсъствие. AI се справя с този проблем, като преминава от реактивно планиране към модели за прогнозиране на присъствието.

Тези системи използват алгоритми за машинно обучение, особено модели за прогнозиране и класифициране на времеви редове, за да идентифицират моделите на присъствие. Те вземат предвид исторически данни за присъствието, тенденции, специфични за екипа, празници, минали поведения на отделни служители и дори външни променливи като данни за времето или публични събития.

Тук алгоритмите на изкуствения интелект отбелязват периодите, в които е вероятно да се наблюдава повишен отсъствие от работа, или конкретни членове на екипа, които могат да са изложени на риск от непланирано отсъствие.

📍 Пример: Представете си национална логистична компания с над 1000 работници в складове. Те биха забелязали необичаен скок в броя на отсъствията по време на регионални фестивали в определени зони. Компанията използваше лични асистенти с изкуствен интелект, обучени на базата на исторически данни, като записи за присъствие, местни календари и графици на смени. С предварителното сигнализиране на отсъствията, оперативните ръководители разполагат с достатъчно време да преразпределят смени, да предложат стимули или да увеличат броя на наличния персонал. Този вид прогнозиране е особено важен за операциите и трудоемките индустрии, където видимостта вече е ограничена, а ръчното планиране често изостава поради външни фактори.

Оптимизиране на управлението на персонала с ClickUp

И докато екипите в предприятията започват да проучват предсказуемия AI в изолирани инструменти за планиране, истинската му сила се проявява, когато е интегриран в по-широката система, в която се извършва работата.

Влезте в ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата.

Функцията „Workload View“ на ClickUp позволява на ръководителите на екипи да визуализират индивидуалния капацитет, отпуските и разпределението на работата между часови зони и екипи.

Визуализирайте задачите и капацитета на членовете на екипа с цветни ленти, използвайки ClickUp Workload View.

Комбинирайте го с ClickUp Brain и ще разберете защо капацитетът е изчерпан, какви модели се очертават и кои следващи седмици могат да бъдат рискови. Освен това, с помощта на изкуствен интелект в областта на човешките ресурси, вашите екипи могат да действат по-бързо, тъй като Brain обобщава работата, предлага следващите стъпки и отговаря на въпроси, свързани с конкретни проекти.

Използвайте ClickUp Brain и получавайте незабавни информации за състоянието на различните задачи.

2. По-умно наемане и привличане на таланти

Наемането на персонал винаги е било един от най-ресурсоемките процеси за компаниите. Традиционните методи, като ръчно пресяване на автобиографии, многократни интервюта и субективни оценки, отнемат много време и често са повлияни от несъзнателни предубеждения.

Изкуственият интелект на работното място променя това, като автоматизира ранния етап на подбор и предоставя данни за кандидатите.

📍 Пример: Unilever преобрази процеса си на наемане на млади таланти, като използва система, базирана на изкуствен интелект, която замени ръчното подбиране на автобиографии с когнитивни оценки под формата на игри и автоматизирани видео интервюта. Кандидатите играеха игри, базирани на невронауката, които измерваха характеристики като толерантност към риска и умения за решаване на проблеми. След това записваха кратки видео отговори, които AI анализираше по тон, избор на думи и дори микроизражения. Този процес на цифрова трансформация намали времето за наемане на персонал с 75%, като същевременно запази качеството и подобри разнообразието, тъй като изкуственият интелект премахна много от традиционните предубеждения, които се промъкват в човешката оценка.

📮 ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им чатбот интерфейс и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може би са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да превключва на друг раздел, за да зададе въпрос на изкуствения интелект, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не с ClickUp Brain. Той се намира точно във вашето работно пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

Оптимизиране на управлението на персонала с ClickUp

Когато става въпрос за организиране на работните процеси по наемане на персонал, управление на информацията за кандидатите и вземане на по-интелигентни решения за талантите, ClickUp Brain и ClickUp Knowledge Management са вашите мощни съюзници.

Генеративният AI на ClickUp Brain може автоматично да обобщи профилите на кандидатите, миналите интервюта и бележките в ясна, достъпна за търсене база от знания. Вместо HR екипите да преглеждат ръчно обратната връзка от интервютата, ClickUp Brain може да извлече общи теми, силни страни и рискове от всички бележки на интервюиращите и да представи обобщена картина.

Получете изчерпателни отговори за силните страни, притесненията и уменията на кандидатите с помощта на ClickUp Brain, най-модерната изкуствена интелигентност за работа.

⚡️Бонус шаблон: Искате да управлявате по-добре натоварването на служителите си? Използвайте този готов за употреба шаблон за управление на натоварването: Получете безплатен шаблон

AI Knowledge Management в ClickUp гарантира, че всеки разговор с кандидат, преглед на автобиография и решение за наемане се документира правилно, свързва се с работните позиции и е лесно достъпен за преглед по-късно.

Централизирайте информацията и управлявайте ефективно знанията на екипа с възможностите за управление на знанията с изкуствен интелект на ClickUp.

3. Персонализирано развитие и обучение на служителите

В повечето организации програмите за обучение са стандартизирани, реактивни и често не са свързани с реалните резултати. Изкуственият интелект, от друга страна, персонализира пътя на развитие за всеки индивид въз основа на неговите цели, настоящите му пропуски в уменията и дори начина, по който учи най-добре.

Пример: Accenture е внедрила решения, базирани на изкуствен интелект, за да подобри развитието на работната сила. Тези инструменти анализират различни данни, включително принос към проекти, сертификати, обратна връзка от мениджъри и модели на сътрудничество, за да създадат изчерпателни профили на уменията на служителите.

Оптимизиране на управлението на персонала с ClickUp

За да съчетаете развитието на служителите и производителността, ClickUp Brain помага да извлечете и обобщите растежа на уменията, бележките за производителността и обратната връзка в персонализиран табло за обучение.

Започнете с въпроса „Какви пропуски в уменията е показал [име на лицето] в последните две ретроспекции на проекта?“ Brain ще анализира документи, задачи и бележки 1:1, за да ви даде обобщен отговор. След това можете да използвате тази информация, за да насочвате и мотивирате своите служители.

Попитайте ClickUp Brain за производителността на служителите и генерирайте подробна информация за секунди.

За да направим офертата още по-атрактивна:

Създайте персонализирани планове за развитие като задачи в ClickUp , свързани с документи, с вградени учебни материали, крайни срокове и точки за обратна връзка.

Използвайте Docs с изкуствен интелект, за да съхранявате дневници за обучение или записки за размисъл, които се актуализират динамично при завършване на нови задачи или етапи.

Създайте център за знания в ClickUp с подбрани ресурси, специфични за различните роли, организирани по групи умения.

4. Прогнозно планиране на работната сила

Последното, което искате като ръководител на екип, е да осъзнаете, че нямате достатъчно персонал, а крайният срок на проекта наближава. Можете да използвате AI, за да откриете тези пропуски достатъчно рано. AI инструментите ще разгледат текущата производителност на екипа ви, графиците за наемане на персонал, обхвата на проектите и дори минали сигнали за преумора, за да прогнозират какви роли ще ви бъдат необходими и кога.

📍 Пример: Да предположим, че ръководите операциите в компания за здравни технологии, която внедрява нова диагностична платформа в пет щата. Вашият AI модел установява, че въз основа на скоростта на внедряване и обема на заявките за поддръжка, вероятно ще се сблъскате с недостиг на клиничен персонал в Ню Йорк до юли. В същото време той отбелязва недоизползвани представители на поддръжката в Чикаго. Тази информация ви позволява да отворите постове по-рано или да преразпределите хората на ранен етап.

Оптимизиране на управлението на персонала с ClickUp

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите незабавно графиците на проектите, пропуските в наемането на персонал и пречките при ресурсите, като сканирате задачите, документите и актуализациите. Можете да попитате: „Къде имаме недостиг на персонал въз основа на предстоящите пускания?“ и да получите отговора с връзки към подкрепящи данни.

Използвайте ClickUp Brain, за да откриете пречките в ресурсите, като прегледате задачите, документите и актуализациите в работната си среда.

Освен това, подредете всички предположения за работната сила, планове за наемане и данни за натоварването на екипа в ClickUp Docs, свързани с задачите. Още по-добре, използвайте ClickUp Views, за да откриете кои отдели са близо до превишаване на капацитета или къде уменията не се използват пълноценно.

5. Автоматизиране на рутинните задачи по управление на човешките ресурси

Като екип по човешки ресурси вероятно прекарвате повече време, отколкото бихте искали, в повтарящи се задачи – одобряване на заявки за отпуск, разпределяне на списъци за въвеждане в работата, отговаряне на безкрайни въпроси за политиките и актуализиране на организационни диаграми. Разбира се, всичко това е необходимо. Но то отнема от времето, което бихте могли да посветите на по-важни неща: изработване на по-силна стратегия за човешките ресурси и стимулиране на растежа на бизнеса.

📍 Пример: Да предположим, че разширявате стартираща SaaS компания с 100 души персонал. Всеки път, когато се присъединява нов служител, някой от отдел „Човешки ресурси“ му изпраща ръчно пакета за въвеждане в работата, настройва неговите ИТ заявки, актуализира документа за добре дошъл в екипа и регистрира документите му в системата за човешки ресурси. Сега си представете, че всичко това се извършва от изкуствен интелект. В момента, в който се създава задача за нов служител, се задейства процес за управление на работния поток, който задава елементи от списъка за проверка, генерира график за въвеждане в работата и уведомява съответните екипи.

Оптимизиране на управлението на персонала с ClickUp

За да се възползвате от автоматизацията на работния процес, вашите операции с персонала се нуждаят от централен мозък и организирана система за знания.

Първо най-важното. Използвайте AI Knowledge Management чрез ClickUp Brain, за да генерирате графици за назначаване на нови служители, да обобщавате актуализации на политиките или да отговаряте на вътрешни запитвания на HR в реално време. Да речем, че член на екипа пише: „Каква е политиката ни за отпуск по майчинство?“ и ClickUp Brain извлича съответния раздел от вашите HR документи за секунди.

Създавайте обобщения, актуализации на проекти или коментари с помощта на ClickUp Brain.

Освен това, можете да:

Автоматизирайте повтарящи се работни процеси като одобрения на отпуски, предаване на документи и актуализации на статуса с помощта на ClickUp Automations

Настройте автоматизации, задействани от формуляри, които незабавно създават задачи за въвеждане в работата, когато някой попълни формуляр за наемане.

6. Повишаване на ангажираността и опита на служителите

Ако все още разчитате на годишно проучване, за да проследявате ангажираността, вече сте изостанали. С AI можете да забележите незаинтересоваността в момента, в който се появи, да персонализирате подкрепата, преди да се натрупат разочарования, и да създадете обратни връзки в реално време, които показват на вашите служители, че се взимат предвид техните мнения на месечна или тримесечна база.

📍 Пример: Qualtrics използва AI-базиран анализ на настроенията, за да следи непрекъснато обратната връзка от служителите, а не само след важни събития. Системата им анализира отговорите от анкети, бележки от срещи и дори коментари с отворен текст, за да открие ранни признаци на неудовлетвореност, стрес или незаинтересованост. Ако изкуственият интелект сигнализира, че служителите в даден отдел показват спад в настроенията по отношение на комуникацията с ръководството, мениджърите могат да се намесят бързо с общи събрания, срещи на различни нива или форуми за анонимна обратна връзка.

Оптимизиране на управлението на персонала с ClickUp

За да направите този вид обратна връзка в реално време да работи на практическо ниво, трябва да отидете отвъд анкетите. Имате нужда от AI, който слуша автоматично, и тук ClickUp AI Notetaker променя правилата на играта.

ClickUp AI Notetaker автоматично записва, транскрибира и обобщава вътрешни срещи, индивидуални разговори и екипни срещи. Например, ако по време на седмичните срещи се появяват повтарящи се оплаквания относно сроковете на проектите, AI Notetaker записва тези опасения и ги подчертава, за да бъдат разгледани от ръководството.

Получавайте автоматични резюмета или обобщения на срещите с ClickUp AI Notetaker.

Обобщенията от AI Notetaker могат да се съхраняват в ClickUp Docs, превръщайки обратната връзка в структурирана, достъпна за търсене информация, която е идеална за тримесечни прегледи на ангажираността или планове за незабавни действия.

7. Управление на производителността в реално време

Старият начин за управление на производителността – една среща за преглед в края на годината – бързо губи актуалност. Днес екипите се нуждаят от непрекъсната обратна връзка, бързи корекции в курса и реална видимост за това как се справят с постигането на целите.

AI за управление на работния процес вече позволява да получавате информация за производителността в реално време, което помага на вашите мениджъри да водят ползотворни разговори през цялата година.

📍 Пример: Adobe е известна с това, че се отказа от годишните оценки на представянето и ги замени с непрекъснат процес, наречен „Check-Ins”. Мениджърите провеждат редовни разговори за целите, растежа и обратната връзка, подкрепени от AI инструменти, които сигнализират кога служителите може да се нуждаят от повече подкрепа или признание. След въвеждането на тази промяна те отбелязаха по-висока удовлетвореност на служителите и по-ниска текучество.

Оптимизиране на управлението на персонала с ClickUp

За да внедрите управлението на производителността в реално време в ежедневните операции, се нуждаете от видимост по отношение на задачите, целите, обратната връзка и приоритетите. Именно тук ClickUp Dashboards и ClickUp Brain оказват сериозно влияние.

Създайте персонализирани табла в ClickUp, за да визуализирате производителността на проекта и да проследявате натоварването на екипа.

Таблото за управление позволява на мениджърите да виждат актуализации в реално време за завършени задачи, напредък по целите, състоянието на проектите и индивидуалните работни натоварвания, всичко това в един изглед. Например, можете да настроите табло за управление, което показва седмичните проценти на завършени задачи, просрочени задачи и етапи по целите на всеки член на екипа. С един поглед можете да видите кой се нуждае от помощ или признание.

Докато това се случва, ClickUp Brain автоматично ще обобщи бележките за производителността от седмичните събрания, прегледите на спринтовете и индивидуалните разговори в ключови изводи. Вместо да ровите в документи или задачи, получавате интелигентна снимка, готова за следващата ви проверка.

Още повече от това:

Мениджърите могат да вграждат KPI в реално време, напредъка по OKR и графиците на проектите директно в таблото, като по този начин всеки разговор за производителността се основава на данни и е приложим на практика.

Освен това софтуерът за автоматизация на задачите предлага тригери за изпращане на напомняния или подсказки въз основа на тенденциите в производителността. Например, ако дадена цел е отклонена с 20%, мениджърите получават автоматично предупреждение, за да се намесят навреме.

8. Запазване и трансфер на знания с помощта на изкуствен интелект

Когато служителите напускат или сменят екипа, често вземат със себе си години натрупани познания, процеси и ноу-хау, което води до огромни пропуски, които забавят новите служители. Освен това, това вреди на производителността. Традиционните предавания на работа или ad-hoc документацията обикновено пропускат критичен контекст.

📍 Пример: Представете си, че управлявате операциите в разрастваща се финтех компания. Вашият главен анализатор, който познава всички особености на вашата система за отчитане, подава двуседмично предизвестие. В бързаме, тя ви предава основен списък с задачи, но „защо“ зад определени работни процеси, скритите рискови точки и специфичните за клиента нюанси се губят. Сега си представете, че AI агентите за производителност са записвали тихо най-добрите й практики през цялото време, обобщавайки бележките от срещите, документирайки ретроспективите на проектите и свързвайки историята на взетите решения. Когато тя напусне, нейните знания не се губят. Те са организирани, лесни за търсене и готови за следващия нает служител, който да ги усвои без загуба на време.

Оптимизиране на управлението на персонала с ClickUp

Събирането и прехвърлянето на институционални знания никога не би трябвало да бъде хаотично. За да решите този проблем, използвайте ClickUp Knowledge Management, за да съхранявате автоматично актуализации за проекти, ретроспективи и важни дискусии по задачи в чисти и организирани документи със знания.

Да предположим, че мениджърът пита: „Кои бяха най-големите предизвикателства при последната ни клиентска реализация?“ и ClickUp Brain извлича готово за употреба обобщение от задачите, бележките от срещите и прегледите на спринтовете.

Задавайте всякакви въпроси относно работата си и получавайте незабавни актуализации с ClickUp Brain.

С един поглед можете дори да:

Съхранявайте специфични за екипа ръководства, често задавани въпроси и бележки за предаване в ClickUp Docs, като правите важната информация достъпна за търсене и свързана с подходящи проекти.

Съхранявайте документи, специфични за екипа, и създайте център за знания с помощта на ClickUp Brain.

Използвайте ClickUp Brain, за да предлагате проактивно пропуски в документацията – например, да маркирате проекти, които са приключили без окончателно обобщение.

Създайте динамичен център за знания, в който знанията на екипа се обогатяват с времето, организирани по етикети като екип, тема или фаза на проекта.

Най-добрите софтуерни опции за управление на работната сила с изкуствен интелект

1. Скоро

чрез Soon

С AI Shift Plan Generator на Soon можете да опишете нуждите на екипа си, като периоди за почивка, роли, брой, график и местоположения. И с едно кликване той създава пълен седмичен график за вас.

Изборът на подходящи членове на екипа също става по-лесен с Smart People Picker. Той съпоставя хората с работните смени въз основа на тяхната наличност, умения и предпочитания. А с Soon Pulse, който събира ежедневна обратна връзка от вашия екип, получавате ясна представа за производителността на вашите служители.

Основни функции

Адаптирайте правилата за планиране на графика на персонала към специфичните нужди на вашата организация, като гарантирате съответствие и ефективност.

Предсказвайте точно нуждите от работна сила с 15-минутни, почасови или дневни интервали.

Свържете исторически данни чрез API, директни връзки с бази данни или CSV качвания за точни прогнози.

2. Quinyx

чрез Quinyx

Quinyx ви помага да съобразите работните смени на служителите с реалното търсене, като същевременно гарантира, че графиците са в съответствие с трудовото законодателство и вътрешните правила. Можете да използвате този инструмент, за да следите продажбите в реално време. Когато има промени, той ви помага да коригирате нивата на персонала.

Чрез комбиниране на данни като посещаемост, транзакции, приходи и дори времето, Quinyx прогнозира колко души ще са ви необходими на всеки обект.

Основни функции

Проследявайте влизанията, излизанията, почивките и заявките за отпуск на служителите директно чрез мобилното приложение на Quinyx, като поддържате всички записи за присъствие точни и централизирани.

Използвайте анализи на работния процес , за да визуализирате тенденции, да сравнявате производителността и да проследявате ключови показатели в различните отдели и локации.

Симулирайте сценарии за назначаване на персонал, прогнозирайте разходите за труд и планирайте бъдещите нужди от наемане или обучение.

3. Scheduly. ai

Scheduly.ai, като инструмент за управление на работната сила, използва усъвършенствани аналитични методи и големи езикови модели, за да прогнозира нуждите от персонал. Той използва реални фактори, като пиковете в посещаемостта на магазините, сезонните промоции и пускането на нови продукти. С помощта на AI-базирано планиране и предварително създадени шаблони можете да създавате по-бързо графици за смени, които автоматично разпределят подходящите хора въз основа на прогнозите за търсенето.

Ще получите достъп до персонализирани табла в реално време, които разбиват нивата на персонала, покритието на смени, разходите за труд и KPI за управление на работната сила на едно място.

Основни функции

Дайте на екипа си гъвкавостта да управлява графиците си независимо чрез мобилния инструмент за самообслужване на Scheduly. ai.

Осигурете съответствие с изискванията, като автоматично съгласувате графиците с трудовото законодателство, правилата на синдикатите и политиките на компанията, и предотвратете правни проблеми.

Управлявайте акаунтите на служителите на различни нива с контрол на базата на роли, за да гарантирате сигурността на данните и персонализиран достъп.

4. Japfu. ai

Като инструмент за управление на персонала, базиран на изкуствен интелект, Japfu. ai ви помага да автоматизирате излишните задачи по управление на човешките ресурси. Таблицата за отчитане на работното време, базирана на изкуствен интелект, позволява на вашия екип да регистрира работното си време, докато системата автоматично проверява за грешки и ускорява одобренията.

Japfu. ai автоматизира и изчисляването на заплатите, като обработва заплатите, удръжките и възстановяванията за всички ваши проекти с точност, проверена от AI. Освен това Japfu. ai автоматизира разпределянето на роли и предаването на задачи по време на назначаване, промяна на роли и напускане при преход на работната сила.

Основни функции

Отговаряйте на въпроси, свързани с човешките ресурси, и автоматизирайте задачи като проследяване на документи, напомняния за работни часове и актуализации при назначаване на нови служители с AI асистента на Japfu. ai, Mivi.

Проверете лесно правото на работа на служителите по време на назначаването им с Japfu. ai, което е директно интегрирано със системата USCIS E-Verify.

Управлявайте всички документи, свързани с работната сила, от договори до формуляри за назначаване и напускане, в централизирана, лесно достъпна система за по-добро проследяване и спазване на изискванията.

Повишете нивото на управлението на персонала си с ClickUp

Управлението на нарастващ, разпределен персонал не трябва да означава безкрайни ръчни задачи, реактивно планиране или разпръснати операции.

С инструментите за управление на работната сила, базирани на изкуствен интелект, можете да оптимизирате операциите, да предвидите нуждите от работна сила, да повишите ангажираността на служителите и да вземате по-интелигентни и по-бързи решения на всяко ниво.

ClickUp улеснява тази промяна. С мощни инструменти като Workload View, Dashboards, Knowledge Management, Brain и Automations, ClickUp осигурява прозрачност и структура в работата на вашия екип.

Готови ли сте да автоматизирате, оптимизирате и отключите пълния потенциал на вашите служители с AI? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.