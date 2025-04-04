Над 20 от най-важните KPI и показатели за управление на работната сила

Как да разберете дали екипът ви е продуктивен? Успешни ли са усилията ви за задържане на персонала? Работните разходи нарастват ли без ясен възвръщаемост на инвестициите?

Отговорът се крие в KPI за управление на работната сила – показатели, които ясно показват какво работи и какво се нуждае от корекция.

Когато се проследяват ефективно, тези KPI дават възможност на лидерите да оптимизират планирането на човешките ресурси, да намалят разходите и да повишат ангажираността на служителите.

Нека се запознаем с ключовите показатели, които спомагат за по-интелигентно управление на работната сила и по-добри бизнес резултати.

⏰ 60-секундно резюме Проследяването на KPI за работната сила помага на бизнеса да оптимизира производителността, да контролира разходите за труд и да подобри ангажираността на служителите.

Ключовите показатели за персонала могат да бъдат широко класифицирани в показатели за производителност, присъствие, ангажираност, разходи и задържане, като всеки от тях предлага важни информации.

Компании като IKEA подобриха KPI за работната сила, като показателите за задържане на персонала, чрез оптимизиране на графиците, назначаването на нови служители и структурите на заплащане.

Проследяването на KPI за работната сила помага за оптимизиране на персонала, намаляване на разходите, подобряване на ангажираността на служителите и постигане на по-добри бизнес резултати чрез решения, основани на данни.

Приложение като ClickUp може да централизира данните за работната сила, да автоматизира проследяването и да предоставя информация в реално време, което позволява на HR екипите да вземат информирани решения и да оптимизират ефективно операциите.

Разбиране на показателите за управление на работната сила

За да се гарантира безпроблемното управление на работната сила, не е достатъчно да се разчита само на интуицията. Необходими са и цифри.

Показателите за управление на персонала ви дават представа за всичко – от производителността до ангажираността на служителите, като ви помагат да вземате по-интелигентни решения, подкрепени с данни.

Въпреки това, не всички данни са ценни. Истинската сила идва от анализите, които разкриват модели, сигнализират рискове и подчертават възможности за подобрение.

Когато се прави правилно, анализите на работната сила не само предоставят информация, но и осигуряват измерими икономии на разходи.

👀 Знаете ли, че...? Компаниите, които прилагат надеждни анализи на работната сила, могат да спестят 0,5-2,5% от годишните си разходи за заплати, като идентифицират неефективностите и рисковете, свързани с несъответствието с нормативните изисквания. Тези средства могат да бъдат реинвестирани в по-добри програми за наемане, обучение или подобряване на опита на служителите.

Чрез проследяване на подходящите показатели за управление на работната сила, екипите по човешки ресурси могат да предвидят проблемите, преди те да ескалират.

Независимо дали става въпрос за наблюдение на тенденциите в производителността, моделите на присъствие или колебанията в разходите, тези показатели гарантират, че решенията относно работната сила се основават на данни, а не на предположения.

Например, проследяването на процента на отсъствия може да покаже потенциални рискове от изчерпване, което позволява на мениджърите да се справят с разпределението на натоварването или проблемите с ангажираността, преди те да повлияят на задържането на персонала.

Следенето за спазването на графика помага за оптимизиране на нивата на персонала, намалява ненужните разходи за извънреден труд и поддържа оперативната ефективност.

Чрез ефективното използване на показателите за управление на работната сила организациите могат да подобрят ефективността, да повишат удовлетвореността на служителите и да съобразят разходите за труд с бизнес целите.

Категории на KPI за управление на работната сила

Ключовите показатели за ефективност в управлението на персонала могат да бъдат групирани в няколко широки категории, всяка от които служи за различна стратегическа цел. Разбирането на тези категории помага на екипите по човешки ресурси да се фокусират върху правилните данни, за да вземат по-добри бизнес решения.

Показатели за производителност

Показателите за производителност измерват ефективността и ефикасността на вашите служители. Те дават представа за това дали служителите отговарят на очакванията за производителност и доколко добре допринасят за бизнес резултатите.

Организациите с високопродуктивни служители логично постигат по-висока рентабилност от тези с ниска производителност. Проследяването на ключовите показатели в тази категория може да помогне за идентифицирането на скрити неефективности или пропуски.

Например, ако дадена компания отчита постоянен спад в приходите на служител, това може да е признак за липса на обучение, неефективни процеси или незаинтересовани служители – всички те изискват целенасочени мерки за повишаване на производителността.

Показатели за присъствие и графици

Показателите за присъствие и графици са от жизненоважно значение за осигуряване на балансирана и продуктивна работна сила. Тези ключови показатели за ефективност помагат на бизнеса да поддържа оптимални нива на персонал, да минимизира прекъсванията и да контролира разходите за труд.

Чрез наблюдение на фактори като отсъствия, спазване на графика и извънреден труд, организациите могат да предотвратят проблеми като изчерпване на служителите, пропуски в покритието в последния момент и ненужни разходи.

Точното проследяване на тези показатели позволява на мениджърите да създават ефективни графици, да подкрепят благосъстоянието на служителите и да поддържат цялостната оперативна ефективност.

Показатели за ангажираността на служителите

Ангажираността на служителите не се изразява само в удовлетворение от работата; тя е ключов фактор за бизнес резултатите. Ангажираните служители внасят повече енергия, отдаденост и иновативност в работата си, докато незаинтересованите служители допринасят за отсъствия, текучество и по-ниска производителност.

🧠 Интересен факт: Организациите с високо ангажирани служители постигат по-висока производителност, рентабилност и продажби в сравнение с екипите с ниска ангажираност. Съществува силна корелация между ангажираността на служителите и общото им благосъстояние, което потвърждава, че положителната работна среда оказва пряко влияние върху успеха на бизнеса.

Проследяването на показателите за ангажираност на служителите, като Employee Net Promoter Score (eNPS), оценки за удовлетвореност от работата и оценки за ефективността на мениджърите, помага на организациите да разберат как служителите се чувстват по отношение на работата си и лидерството.

Спадът в показателите за ангажираност може да е признак за лошо управление, липса на кариерно развитие или недостатъчно признание, като предоставя на екипите по човешки ресурси данните, от които се нуждаят, за да предприемат проактивни действия.

Организациите могат да създадат по-мотивирана работна сила, като дадат приоритет на KPI за ангажираност, намалят текучеството и постигнат по-добри бизнес резултати.

Показатели за разходите

Разходите за труд често са най-големият разход за бизнеса; без подходящо проследяване, те могат да излязат извън контрол.

Управлението на работната сила включва не само гарантиране на ангажираността и продуктивността на служителите, но и поддържане на финансова устойчивост.

Ключови показатели за разходите, като общите разходи за работна сила (TCOW), разходите за труд като процент от приходите и непланираните ставки за извънреден труд, помагат на организациите да балансират конкурентното възнаграждение и ефективността на разходите.

Например, неочаквани пикове в непланираните извънредни часове могат да са признак за неефективно планиране, което води до изчерпване, прекомерни разходи за заплати и рискове, свързани с неспазване на нормативните изисквания.

По същия начин, високите разходи за работна сила спрямо приходите могат да означават, че разходите за труд надвишават растежа на бизнеса, което налага преоценка на моделите за наемане на персонал, възможностите за автоматизация или инициативите за производителност на работната сила.

Чрез проследяване и анализ на данните за работната сила, свързани с разходите, предприятията могат да вземат по-стратегически решения, независимо дали става дума за коригиране на плановете за наемане на персонал или за използване на шаблони и инструменти за планиране на капацитета, за да контролират разходите, като същевременно поддържат оперативната ефективност.

Показатели за задържане и текучество

Високата текучество на персонала е повече от просто предизвикателство за набирането на персонал; то е убиец на рентабилността. Всяко напускане означава увеличени разходи за наемане, загуба на производителност и нарушени работни процеси. Ето защо наблюдението на текучеството, отпадането през първата година и вътрешната мобилност е от решаващо значение за управлението на персонала.

📌 Пример Вземете за пример IKEA. Както много други търговци на дребно, IKEA се бореше с високата текучество на персонала, особено в страни като Великобритания и Ирландия, където половината от новоназначените служители напускаха в рамките на първата си година. Разходите за заместване на всеки служител бяха оценени на 5000 долара, което превърна текучеството в значителна финансова тежест. Осъзнавайки, че само заплатата не е достатъчна, за да задържи служителите, IKEA приложи многостранен подход за подобряване на задържането: Увеличение на заплатите: Заплатите бяха коригирани, за да бъдат конкурентни на различни пазари, като по този начин се гарантира, че служителите печелят достатъчно, за да поддържат приличен начин на живот.

Гъвкаво планиране: Планирането на смени се премести онлайн, което позволява на служителите да разменят смени без да се налага одобрение от мениджмънта. Тази автономност спомогна за намаляване на стреса и конфликтите между работата и личния живот.

Структурирано въвеждане и обучение: Вместо да оставя новите служители да се ориентират сами на работното място, IKEA преобрази своя процес на въвеждане, като се фокусира върху ясна комуникация, чести обратни връзки и по-добра подкрепа от мениджърите. Резултатите? Доброволната текучество на персонала в IKEA в световен мащаб спадна от 22,4% през 2022 г. до 17,5% към април 2024 г. В САЩ текучеството на персонала е намаляло от една трета до една четвърт от работната сила. Тези подобрения не се отнасяха само до задържането на служителите. Те се превърнаха в по-висока производителност, по-ниски разходи за наемане на персонал и по-стабилна работна сила.

Това подчертава важен урок: задържането на персонала не е само предизвикателство за HR отдела, а стратегически бизнес приоритет.

Компаниите, които проактивно наблюдават отпадането на служители през първата година, вътрешната мобилност и причините за напускане, могат да идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение, и да внедрят политики, които поддържат ангажираността и мотивацията на служителите.

Независимо дали чрез по-добро заплащане, възможности за кариерно развитие или подобрено планиране на графика, ключът към намаляване на текучеството е създаването на работно място, където служителите искат да останат.

Ключови показатели за управление на работната сила

Ето над 20 основни показателя за управление на работната сила, които обхващат всичко – от наемане и задържане на персонал до ангажираност и ефективност:

Приход на служител

Измерва общия приход, генериран на един служител, за да оцени общата ефективност на работната сила. Този KPI помага на организациите да оценят колко ефективно работната им сила допринася за финансовите резултати на компанията.

Време за продуктивност

Измерва колко бързо новоназначените служители достигат пълна производителност, като предоставя информация за ефективността на въвеждането в работата. Този KPI помага да се идентифицират пропуските в програмите за обучение и да се оптимизира процесът на въвеждане в работата, за да се ускори производителността на служителите.

Степен на изпълнение на задачите

Измерва процента на задачите, изпълнени в срок, като отразява индивидуалната и екипната продуктивност. Този KPI подчертава колко ефективно служителите и екипите управляват работната си натовареност и спазват сроковете.

Коефициент на използване

Измерва процента от наличното време на служителя, прекарано в продуктивна работа, спрямо административни задачи. Този KPI предоставя ценна информация за това колко ефективно служителите разпределят времето си за дейности с висока стойност.

Процент на отсъствия

Изчислява процента на пропуснатите работни дни поради непланирани отсъствия, като помага да се идентифицират потенциални проблеми с ангажираността или здравето. Този KPI е от съществено значение за разбирането на въздействието на отсъствията върху производителността и динамиката на екипа.

Спазване на графика

Измерва колко стриктно служителите спазват определените им графици, което е от решаващо значение за роли, изискващи строго управление на времето. Този KPI гарантира, че персоналът е на разположение, когато е необходимо, като намалява пропуските в обхвата и поддържа качеството на обслужването.

Процент на покритие на смени

Оценява колко често планираните смени се покриват успешно, като се намаляват последни минутни пропуски в персонала. Този KPI гарантира адекватни нива на персонал, за да се поддържат гладкото функциониране и качеството на обслужването.

Извънредни часове

Проследява броя на изработените извънредни часове, което може да е индикатор за недостиг на персонал или неравномерно разпределение на натоварването. Този KPI помага на организациите да следят натоварването на служителите и да управляват ефективно разходите за труд.

Нетен индекс на препоръчителност на служителите (eNPS)

Измерва лоялността на служителите и вероятността да препоръчат компанията като чудесно място за работа. Този KPI предоставя ясна картина на удовлетвореността и ангажираността на служителите, като служи като ценен индикатор за културата на работното място.

Оценка на ефективността на мениджърите

Измерва обратната връзка от служителите относно качеството на лидерството, което е ключов фактор за ангажираността и задържането на персонала. Този KPI предоставя информация за това колко добре мениджърите подкрепят, мотивират и ръководят своите екипи.

Индекс на удовлетвореността на служителите

Агрегира данни за настроенията на служителите от анкети, интервюта при напускане и оценки на представянето. Този KPI предлага цялостен поглед върху общото удовлетворение на служителите и удовлетвореността от работното място.

Вътрешна мобилност

Проследява процента на служителите, които са повишени или преминават към нови роли в организацията. Този KPI подчертава възможностите за кариерно развитие и усъвършенстване на уменията, отразявайки ангажимента на организацията към напредъка на служителите.

Процент на участие в обучения

Проследява процента на служителите, ангажирани в професионално развитие, което отразява културата на непрекъснато учене. Този KPI помага да се оцени ангажираността на организацията към подобряване на уменията и възможностите за кариерно развитие.

Общи разходи за работна сила (TCOW)

Цялостна оценка на всички разходи, свързани с труда, включително заплати, социални придобивки и обучение. Този KPI ясно обяснява финансовата инвестиция, необходима за поддържане и развитие на работната сила.

Разходи за труд като процент от приходите

Оценява разходите за работна сила в отношение към общите приходи, за да поддържа финансова ефективност. Този KPI помага на организациите да разберат колко от печалбите им се изразходват за труд, като предоставя информация за управлението на разходите и рентабилността.

Разходи за текучество на персонала на служител

Изчислява разходите за заместване на служител, включително разходите за набиране, въвеждане в работата и обучение. Разбирането на разходите за текучество може да помогне на бизнеса да оправдае инвестициите в стратегии за задържане на персонала, като подобряване на ангажираността, възможности за кариерно развитие и предимства на работното място, за да се сведе до минимум текучеството и свързаните с него разходи.

Разход за наемане

Оценява общите разходи за наемане на нов служител, като взема предвид разходите за набиране, обучение и въвеждане в работата. Този KPI предоставя ясна представа за финансовата инвестиция, необходима за привличане на нови таланти.

Доброволна срещу недоброволна текучество

Разграничава служителите, които напускат, от тези, които са уволнени. Този KPI предоставя информация за причините за напускането на служителите, като помага на организациите да оценят културата на работното място, удовлетвореността от работата и процесите за управление на производителността.

Процент на напускане през първата година

Проследява процента на новоназначените служители, които напускат през първата си година, като подчертава потенциални проблеми с адаптирането или културното приспособяване. Този KPI предоставя ценна информация за ефективността на процесите по набиране, обучение и интегриране.

Жалко загуба на персонал срещу незабележима загуба на персонал

Идентифицира високопроизводителните служители, които са напуснали, в сравнение с тези, които са напуснали без значително въздействие върху бизнеса. Този KPI помага на организациите да разграничат между текучеството, което влияе на производителността, и текучеството, което е по-неутрално или благоприятно.

Процент на задържане на високопроизводителните служители

Измерва процента на най-добре представящите се служители, които остават в компанията за определен период от време. Този KPI подчертава способността на организацията да задържи най-ценните си таланти, което е от решаващо значение за поддържането на производителността и постигането на дългосрочните цели.

Прочетете също: Как прогнозирането на работната сила помага за планиране на бъдещите нужди от таланти

Предимства на проследяването на показателите за управление на работната сила

Когато организациите измерват правилните KPI за човешките ресурси, те получават конкурентно предимство в оптимизирането на стратегиите за работната сила, намаляването на разходите и подобряването на опита на служителите. Ето как:

Оптимизирано планиране на работната сила: Търсенето на работна сила рядко е статично. Вместо да се борят да запълнят празнините, ръководителите на човешките ресурси могат да предвидят нуждите от персонал, като анализират ключови показатели като процент на текучество, отсъствия и тенденции в производителността.

Намалете разходите за труд, без да жертвате производителността: Трудът е един от най-значителните разходи на всяка организация, но сляпото съкращаване на разходите може да навреди на морала и производителността. KPI помагат за идентифициране на неефективности, като прекомерни извънредни часове или лошо планиране.

Повишена ангажираност и задържане на служителите: Високите нива на ангажираност водят до по-силно задържане и по-добри резултати. Когато екипите проследяват показатели за ангажираността на служителите, като eNPS и оценки за удовлетвореност, те забелязват ранни признаци за изчерпване.

💡Съвет от професионалист: Спадът в показателите за ангажираност, увеличената отсъствиемост или намалената продуктивност могат да бъдат признаци за изчерпване, преди служителите да напуснат. Компаниите, които действат въз основа на тези наблюдения, като подобряват лидерството, предлагат кариерно развитие или увеличават гъвкавостта, отбелязват по-ниска текучество и по-мотивирана работна сила.

По-добро спазване на нормативните изисквания и управление на риска: От законите за заплатите до регламентите за работното време, неспазването на нормативните изисквания може да доведе до тежки глоби и увреждане на репутацията. Проследяването на показателите за работната сила, свързани със спазването на нормативните изисквания, гарантира, че предприятията са в крак с трудовото законодателство.

Вземане на решения въз основа на данни : Дните, в които управлението на работната сила се основаваше на интуицията, са отминали. Когато ръководителите на човешките ресурси имат достъп до данни за работната сила в реално време, те могат да вземат информирани решения, подкрепени от тенденции, модели и прогнозни прозрения.

Повишена производителност и оперативна ефективност: Добре управляваната работна сила е продуктивна. Чрез проследяване на показатели за производителност, като приходи на служител и процент на изпълнени задачи, фирмите могат да идентифицират пречките и да премахнат неефективността.

Прочетете също: Софтуер за управление на служителите за HR екипи

Съвети за ефективно внедряване на KPI за работната сила

Проследяването на KPI е ценно само ако води до действие. Ето как да накарате показателите за работната сила да работят за вашата организация:

Съгласувайте KPI с бизнес целите : Фокусирайте се върху показатели, които оказват пряко влияние върху целите на компанията, като производителност, задържане на персонала и разходи за труд.

Дайте приоритет на практичните прозрения : Избягвайте суетните показатели; проследявайте данните, които подпомагат вземането на решения и водят до подобрения.

Използвайте автоматизацията и изкуствения интелект : Използвайте инструменти за анализ на работната сила, за да събирате, анализирате и визуализирате данни в реално време, като намалите ръчния труд.

Осигурете прозрачност и ангажираност : Комуникирайте защо тези показатели са важни за ръководството и служителите, за да насърчите ангажираността и отговорността.

Преглеждайте и адаптирайте редовно: Нуждите на работната сила се променят, затова преразглеждайте периодично KPI, за да ги поддържате актуални и съобразени със стратегическите цели.

Прочетете също: Как да оптимизирате процесите с помощта на HR табло

Как ClickUp подобрява управлението на работната сила и проследяването на KPI

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, дава възможност на HR екипите да оптимизират управлението на работната сила, да проследяват показателите за ефективност и да автоматизират основните работни процеси.

Решението ClickUp Human Resources опростява проследяването на KPI за работната сила с персонализирани изгледи, които позволяват на HR екипите да наблюдават тенденциите в посещаемостта, показателите за производителност и резултатите за ангажираност на едно място.

Дайте възможност на HR екипите да управляват, проследяват и постигат KPI за управление на персонала с решението за човешки ресурси на ClickUp.

С централизирана платформа за данни за служителите и директна, поверителна комуникация между мениджърите и подчинените, ръководителите на човешките ресурси могат лесно да забележат тревожни сигнали като спад в ангажираността или производителността, преди те да се влошат.

📮ClickUp Insight: Докато 60% от работниците отговарят на незабавни съобщения в рамките на 10 минути, 15% отговарят след повече от 2 часа. Тази комбинация от светкавични отговори и забавени отговори може да доведе до комуникационни пропуски и да забави сътрудничеството. С ClickUp всички ваши съобщения, задачи и актуализации са на едно място, което гарантира, че нито един разговор не остава недовършен и всички са в синхрон, независимо колко бързо или бавно отговарят.

ClickUp също така прави наемането и въвеждането в работата по-ефективни. Автоматизираното проследяване на кандидатите гарантира, че наемателите не губят най-добрите таланти в претрупания процес, а структурираните списъци за въвеждане в работата помагат на новоназначените служители да се адаптират по-бързо.

Чрез свързване на информацията за набирането на персонал с проследяването на производителността, екипите по човешки ресурси могат да намалят затрудненията при наемането и да гарантират, че всеки нов служител се интегрира гладко в продуктивна роля.

Софтуерът за проследяване на времето ClickUp помага на екипите по човешки ресурси да получат яснота относно производителността на работната сила и разходите за труд, без да разчитат на ръчно изготвяне на отчети. Служителите могат да регистрират времето си директно в задачите, докато екипите по човешки ресурси и мениджърите получават информация в реално време за това как се разпределят работните часове между проекти, отдели или отделни служители.

Проследявайте безпроблемно времето от всяко устройство с безплатното разширение за Chrome на ClickUp.

Това гарантира точни изчисления на заплатите, предотвратява прекомерните извънредни часове и помага да се идентифицират дисбалансите в натоварването, преди да доведат до изчерпване.

Чрез интегриране на отчитането на работното време с показателите за ефективност, екипите по човешки ресурси могат да измерват тенденциите в ефективността, да оптимизират графиците и да осигурят справедливо разпределение на натоварването.

Персонализираните табла на ClickUp предоставят на HR екипите информация в реално време за показателите на работната сила, от тенденциите в производителността и присъствието до нивата на ангажираност и разходите за труд.

Визуализирайте и проследявайте ключовите KPI и показатели за управление на работната сила с таблата за управление на ClickUp.

Вместо да преглеждат таблици, ръководителите на човешки ресурси получават визуални отчети, които подчертават ключови информации, помагайки им да откриват неефективности, да предвиждат рискове от текучество и да проследяват напредъка в процеса на наемане, всичко на едно място. Чрез адаптиране на таблата към конкретни функции на човешките ресурси, екипите могат да се съсредоточат върху най-важното.

Имате нужда да следите напредъка на набирането на персонал? Добавете приложение за свободни позиции, време за запълване и статус на кандидатите.

Искате да проследявате ангажираността на служителите? Покажете резултатите от eNPS, тенденциите в удовлетвореността и обобщенията на обратната връзка.

Функцията „Цели“ на ClickUp превръща KPI за работната сила от статични числа в динамични, приложими в практиката прозрения.

Следете постигането на вашите KPI за управление на работната сила с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка с ClickUp Goals.

Екипите по човешки ресурси могат да поставят ясни, измерими цели, като производителност, задържане на служители или завършване на обучения, и да проследяват напредъка в реално време с автоматизирани актуализации.

Чрез свързване на целите с конкретни задачи или етапи, организациите осигуряват съгласуваност между усилията за управление на работната сила и бизнес целите.

С помощта на персонализирани цели екипите по човешки ресурси могат да следят всичко – от скоростта на наемане до оценките за ангажираността на служителите, което улеснява коригирането на курса, когато е необходимо. Обобщенията на напредъка също консолидират свързаните цели, като предлагат цялостен поглед върху производителността на работната сила.

Функцията за откриване на сътрудничество в ClickUp превръща фрагментираната борба с множество инструменти в безпроблемно преживяване в реално време.

Добавяйте коментари към задачите, за да създадете среда за съвместна работа за вашите екипи с ClickUp.

Независимо дали вашият HR екип усъвършенства работните процеси по назначаването на нови служители, съгласува приоритетите при набирането на персонал или преглежда данните за производителността, функциите за незабавно сътрудничество на ClickUp позволяват на всички да са на една и съща страница.

Редактирането на живо, индикаторите за въвеждане на текст в реално време и незабавните актуализации на статуса гарантират, че нито един детайл няма да бъде пропуснат. Членовете на екипа могат да редактират документи съвместно, да добавят коментари към задачите и да проследяват промените в момента, в който се случват, което елиминира главоболията, свързани с контрола на версиите, и недоразуменията.

Освен сътрудничеството, ClickUp Integrations поддържа над 1000 интеграции, което позволява на HR екипите да свържат работните си процеси с важни инструменти като Slack, Microsoft Teams, Google Drive и софтуер за изчисляване на заплати.

ClickUp предлага няколко готови за употреба безплатни шаблона за човешки ресурси, които улесняват управлението на персонала. Тези шаблони улесняват екипите по човешки ресурси да проследяват ключовите показатели, без да започват от нулата.

Един такъв пример е шаблона за KPI на ClickUp, създаден, за да направи проследяването на производителността на работната сила по-ефективно. Шаблонът предлага мощни функции като персонализирани статуси, полета и множество изгледи, което позволява на екипите по човешки ресурси да наблюдават ключовите KPI и показатели за управление на работната сила, като производителност, задържане и ангажираност на служителите, всичко на едно място.

Получете безплатен шаблон Следете показателите за успех с шаблона за KPI на ClickUp.

С вградена автоматизация и актуализации в реално време, шаблонът елиминира необходимостта от ръчно проследяване, като гарантира, че екипите по човешки ресурси винаги разполагат с най-актуалните данни за работната сила.

Визуалният табло помага на HR екипите да анализират тенденциите във времето, да идентифицират пропуските в производителността и да съгласуват HR стратегиите с бизнес целите.

Шаблонът включва и предварително създадени структури за OKR на отделите, проследяване на напредъка и определяне на етапи, което улеснява измерването на успеха в различните HR функции.

Управлението на човешките ресурси, базирано на данни, започва тук

Управлението на работната сила не е лесно, но наличието на подходящи данни прави голяма разлика. KPI за управление на работната сила помагат на HR екипите да вземат информирани решения, независимо дали става въпрос за подобряване на производителността, намаляване на текучеството или контролиране на разходите за труд.

Но проследяването на тези показатели не трябва да бъде трудно.

ClickUp опростява управлението на персонала, като обединява всичко на едно място. С персонализирани табла, проследяване на цели, проследяване на времето и безпроблемно сътрудничество, екипите по човешки ресурси могат да наблюдават ключовите показатели в реално време и да предприемат действия по-бързо.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да оптимизирате управлението на работната сила и да вземате лесно решения, основани на данни.