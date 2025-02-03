10-те най-добри софтуера за оптимизация на работната сила за 2025 г.

Управлението на растящ екип в динамична стартираща компания може да бъде много забавно. Но знаете ли какво е най-голямото ни предизвикателство?

Следене на графиците на проектите, графиците на служителите, разходите за труд и показателите за управление на производителността, без да губим разсъдъка си. Спомням си дни, прекарани в таблици и безкрайни срещи, докато се опитвах да бъда организиран и ефективен.

Тогава решихме да въведем софтуер за оптимизация на работната сила в нашата рутина. Изведнъж можех да дишам спокойно, като имах ясна представа за задачите, сроковете на проектите и общата продуктивност на екипа. И макар работата да е все още интензивна, екипът ми и аз вече не се налага да прекарваме поредната късна нощ в ръчно съгласуване на данните.

В този блог ще се опирам на собствения си опит, за да ви запозная с най-добрите налични инструменти за оптимизация на работната сила.

Да започнем. ⬇️

Какво трябва да търсите в софтуера за оптимизация на работната сила?

При избора на софтуер за управление на работната сила е важно да се фокусирате върху функции, които незабавно ще повишат ефективността и производителността на вашия екип.

Подходящият софтуер трябва да оптимизира процесите, да подобри управлението на служителите и да подпомага стратегическото вземане на решения.

Ето няколко функции, които според мен са задължителни за всеки софтуер за оптимизация на работната сила:

Проследяване на производителността на служителите: Наблюдава индивидуалната и екипната производителност, определя критерии за сравнение и предоставя обратна връзка за непрекъснато усъвършенстване.

Автоматично планиране: Автоматизира създаването и коригирането на смени въз основа на наличността и натовареността на служителите, като намалява грешките при планирането.

Управление на заплатите: улеснява изчисляването на заплатите, управлява удръжките и гарантира навременни и точни плащания на служителите.

Управление на правила: Определя и налага фирмените политики и правните разпоредби, като гарантира спазването и последователността им.

Прогнозно планиране: Предсказва бъдещите нужди от персонал въз основа на данни и тенденции, за да се подготви за променящите се изисквания към работната сила.

AI възможности: Използва изкуствен интелект, за да прогнозира тенденции, автоматизира задачи и предоставя полезна информация за вземане на решения, основани на данни.

10-те най-добри софтуера за оптимизация на работната сила, които да използвате през 2024 г.

При толкова много налични опции изборът на подходящия софтуер за управление на работната сила може да бъде труден.

Избрах 10-те най-добри инструмента, за да ви помогна да намерите най-подходящия за повишаване на производителността на вашия екип.

1. ClickUp (Най-добър за управление на HR проекти и оптимизация на работната сила)

ClickUp за HR екипи подобрява оптимизацията на работната сила чрез ефективно управление на графиците и планирането на събития, като прави въвеждането на нови служители и годишното планиране безпроблемно и ефективно.

Избрах ClickUp for HR Teams като най-добър избор, защото това е цялостно решение за управление на проекти, което подобрява всеки аспект от управлението на работната сила. То опростява процеса на набиране на персонал, като организира кандидатурите и усилията за наемане.

Това, което ми харесва в ClickUp, е способността му да проследява ефективно производителността, ангажираността и развитието, използвайки над 15 персонализирани изгледа на ClickUp, като изглед на календар, изглед на списък, изглед на диаграма на Гант и изглед на таблица. Това се прави, като цялата информация за служителите се съхранява безопасно на едно място.

Поддържайте екипа си в правилната посока с функцията „плъзгане и пускане” на ClickUp Calendar View, за да коригирате бързо крайните срокове.

За да създавам и управлявам документи, уикита и бази от знания, винаги се обръщам към ClickUp Docs. Можете да използвате вложени страници и богати опции за форматиране, за да структурирате съдържанието си и да го споделяте с членовете на екипа.

Сътрудничество безпроблемно с ClickUp Docs чрез редактиране в реално време, маркиране на членовете на екипа с коментари и възлагане на изпълними задачи за по-добро управление на качеството.

За мен е най-удобно да започна с готови шаблони за основни задачи в областта на човешките ресурси и да ги персонализирам според моите уникални нужди. Независимо дали рационализирате процесите по наемане на персонал, усъвършенствате процедурите по въвеждане в работата или проследявате представянето на служителите, има шаблон в ClickUp, който отговаря на вашите изисквания. Ето два шаблона в ClickUp, на които разчитам:

Шаблон за директория на служителите в ClickUp

Моят избор за организиране и проследяване на информацията за служителите е шаблона за директория на служителите на ClickUp. Той ви позволява да управлявате и преглеждате данните за служителите в различни формати, така че лесно можете да видите към кой отдел принадлежи всеки човек и кой е в офиса в момента.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за списък на служителите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите вашите служители и техния напредък.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Консолидирайте цялата информация за служителите на едно място

Търсете без усилие подробности за колегите си и информация за контакт

Уверете се, че записите за служителите са точни и актуални.

Шаблонът улеснява управлението на екипа ви, като оптимизира комуникацията, улеснява процеса на назначаване на нови служители и осигурява сигурността на чувствителните данни – всичко на едно място.

ClickUp HR SOP шаблон

Друга чудесна опция за усъвършенстване на процесите по управление на персонала е шаблона ClickUp HR SOP. Този шаблон служи като централно хранилище за всички документи, свързани с човешките ресурси, като гарантира, че политиките и процедурите са последователни и актуални.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за стандартни оперативни процедури (SOP) на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създавате, управлявате и проследявате процесите и процедурите в областта на човешките ресурси.

Персонализираните статуси и полета ви позволяват да управлявате задачите ефективно, а множество изгледи, пригодени за конкретни HR функции, като напускане, набиране на персонал и оценка на представянето, позволяват рационализирано и безпроблемно управление на задачите.

? Съвет от професионалист: Можете също да опитате шаблони за планиране на капацитета и да ги настроите така, че да отговарят напълно на вашите нужди.

Следващите ClickUp Dashboards са чудесен инструмент за проследяване и отчитане на производителността на служителите, удовлетвореността и ангажираността на клиентите, както и за преглед на процента на завършени задачи. Те се актуализират в реално време, което улеснява наблюдението на вашите приоритети в областта на човешките ресурси.

С над 50 опции за джаджи можете да персонализирате таблата на ClickUp, за да показвате оперативни показатели като запълнени позиции, време за наемане, производителност на екипа и много други.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение може да не разполага с някои функции на настолната версия, което ограничава функционалността при работа в движение.

Богатите функции могат да изискват известно време за усвояване от някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Workday (Най-добър за напреднали HR и финансово управление)

Workday е унифицирано, базирано на облак решение, което е популярно сред специалистите по човешки ресурси в големи и средни организации.

Този софтуер за планиране на работната сила обединява финансите, човешките ресурси и планирането, като предоставя единен източник на информация за отчитане в реално време и цялостни процеси, от назначаването на нови служители до изплащането на заплатите, заявленията за отпуск и др. Интеграцията позволява интуитивно потребителско изживяване, което помага на бизнеса да оптимизира операциите и да постигне растеж.

Независимо дали сте малка фирма или голямо предприятие с множество системи, Workday предлага стабилна облачна платформа за управление на предприятия, която отговаря на нуждите на организации от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Workday

Привличайте и развивайте таланти с помощта на данни, използвайки Workday Skills Cloud.

Идентифицирайте тенденции, рискове и възможности, за да насочите лидерите и мениджърите с персонализирани планове за действие.

Оптимизирайте достъпа до информация и изпълнението на задачите с лесен за използване самообслужващ и интелигентен софтуер за управление на случаи.

Подобрете разнообразието при набирането на персонал и планирането на работната сила, като категоризирате уменията с помощта на усъвършенствана онтология.

Намалете ръчния труд и грешките с автоматизация, за да подобрите стратегическата си насоченост и ефективност.

Ограничения на работния ден

Кандидатите често трябва да въвеждат отново подробности за различни роли, а решенията за автоматично попълване не са широко достъпни.

Ръчното запазване на черновите е необходимо, за да се предотврати загубата на промените.

Инструментът за отчитане не е достатъчно гъвкав и не включва компилатор за заявки за управление на човешкия капитал (HCM).

Цени на Workday

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Workday

G2: 4/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1300 отзива)

3. Workofo (Най-добър за планиране и оптимизация на работната сила с помощта на изкуствен интелект)

Workofo е софтуер за оптимизация на работната сила, базиран на изкуствен интелект, който подобрява планирането и управлението чрез прогнозиране на натоварването и създаване на персонализирани графици за вашия бизнес.

Намерих мобилното му приложение за полезно, тъй като осигурява гладка комуникация и лесен достъп в движение.

Workofo съчетава усъвършенствана AI технология с експертни консултации и анализи на взаимодействията, което го прави идеален избор за средни и големи предприятия в областта на търговията на дребно, хотелиерството и дистрибуцията.

Най-добрите функции на Workofo

Анализирайте над 60 милиона варианта на графици, за да намерите най-подходящия.

Използвайте изкуствен интелект, за да прогнозирате натоварването и да оптимизирате графиците с точност до 15 минути.

Интегрирайте около 80 параметра, включително нормативни изисквания и вътрешни правила, за персонализирана оптимизация.

Разделете смени, балансирайте нивата на обслужване в различните локации и коригирайте работното време въз основа на прогнозите за трафика и нуждите на бизнеса.

Спестете от 5% до 15% от работното време на служителите, като намалите ненужните извънредни часове и преразпределите ресурсите за по-голяма производителност.

Ограничения на Workofo

Ефективността на AI функциите зависи до голяма степен от точността и пълнотата на въведените данни.

Интегрирането с съществуващи HR или системи за изчисляване на заплати може да изисква допълнителни услуги.

Цени на Workofo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Workofo

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Ultimate Kronos Group [UKG] (Най-добър за цялостно управление на работната сила и ангажираност на служителите)

UKG се стреми да подобри успеха на организациите, като се фокусира върху хората, културата на работното място и доверието. Софтуерът е проектиран да подкрепя разнообразен персонал, да ангажира служителите и да постига значими бизнес резултати.

UKG предлага гама от мощни решения, предназначени да подобрят планирането на човешките ресурси и управлението на работната сила, включително UKG Pro Workforce Management, InTouch DX и Talk.

Най-добрите функции на UKG

Оптимизирайте графиците на служителите с актуална информация за максимална ефективност.

Автоматизирайте и оптимизирайте обработката на данъците с точни изчисления и функции за съответствие с нормативните изисквания.

Опростете глобалното изчисляване на заплатите с лекота, като гарантирате точно изчисляване на заплатите в над 160 държави чрез UKG One View.

Създавайте и поддържайте бизнес процеси, които отговарят на нормативните изисквания, с функции, които са в съответствие с регулаторните изисквания.

Ограничения на UKG

Честите проверки за сигурност могат да бъдат тромави и отнемащи време.

Дори линиите за бързо реагиране могат да имат дълги времена на изчакване от 2-3 дни.

Заплатените заявки за услуги могат да се сблъскат с удължени срокове за изпълнение.

Случайни бъгове влияят на функционалността и изискват отстраняване на проблеми.

Цени на UKG

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на UKG

G2: 4. 2/5 (1490+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (590+ отзива)

5. Papaya Global (Най-добър за глобално управление на заплатите и спазване на нормативните изисквания)

Papaya Global опростява управлението на заплатите и спазването на нормативните изисквания за организации с разнообразни екипи, като предлага едно единствено решение в над 160 държави. С Papaya можете да обработвате заплатите в различни валути и да спазвате местните нормативни изисквания, без да се затруднявате с административни подробности.

Информацията в реално време за данните за работната сила ви помага да се съсредоточите върху задържането на най-добрите таланти – наложителна необходимост за глобалните фирми в силно конкурентни индустрии.

Платформата управлява служители, подизпълнители и работници на работодателя по документи (EOR), подкрепяйки усилията ви за ангажираност на служителите и удовлетвореност от работата.

Най-добрите функции на Papaya Global

Гарантирайте, че плащанията на работната сила в световен мащаб са точни и навременни, при пълно съответствие, сигурност и надеждност.

Безпроблемно свързване с HCM/HRIS системи, разходи, T&A и ERP за ефективен поток на данни.

Получете персонализирано обслужване с Papaya 360 Support, включващо специален акаунт мениджър и експерти по заплащане.

Оптимизирайте счетоводството на заплатите с JE Reconciliation, като автоматизирате безгрешните счетоводни записи и спестите 15-20 часа ръчна работа на цикъл.

Ограничения на Papaya Global

Трябва да използвате бутона за вход от оригиналния имейл, за да влезете в системата, тъй като запазените линкове или отметки няма да работят.

Превключването между разделите за заплати може да се извършва по подразбиране към първия проект в азбучен ред, а не към избрания от вас.

Фактурите може да не съдържат достатъчно подробности, а системата за импортиране на PTO се нуждае от подобрение.

Цени на Papaya Global

Grow Global: 25 USD/месец на служител (101–500 служители)

Scale Global: 20 USD/месец на служител (501–1000 служители)

Enterprise Global: 15 USD/месец на служител (над 1000 служители)

Оценки и рецензии за Papaya Global

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)

6. RELEX (Най-добър за оптимизация на веригата за доставки и работната сила с помощта на изкуствен интелект)

RELEX е усъвършенствана платформа за оптимизация на работната сила и управление на веригата на доставки. Тя използва изкуствен интелект и машинно обучение, за да подобри глобалните операции в търговията на дребно и производството.

Създаден с цел гъвкавост и прецизност, RELEX интегрира различни аспекти на управлението на веригата на доставки, от прогнозиране на търсенето до оптимизиране на запасите.

Този инструмент е чудесен вариант за управление на търсенето и предлагането, производството, търговията на дребно и маркетинга.

Най-добрите функции на RELEX

Използвайте оптимизация на базата на задачи, за да създавате автоматично смени въз основа на договорите, уменията, предпочитанията и местните разпоредби на служителите.

Решете потенциалния недостиг или излишък на персонал, за да поддържате балансирана работна сила, като използвате планиране на капацитета.

Прилагайте точни прогнози за натоварването, за да оптимизирате нивата на персонала и да намалите разходите за персонал с 6-10%.

Получете информация в реално време за това как промените в търсенето или предлагането влияят върху нуждите от персонал.

Ограничения на RELEX

Това не е система в реално време и разчита на множество източници на данни.

Дизайнът на интерфейса е остарял и предлага лоша визуализация, ограничени възможности за персонализиране и неоптимално оформление.

Ценообразуване на RELEX

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на RELEX

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Verint (Най-добър за автоматизация на клиентското преживяване и оперативна ефективност)

Verint е инструмент за автоматизация на клиентското преживяване, който подобрява взаимодействията с клиентите. Това е добър вариант за големи отдели или организации, които работят с клиенти.

Verint се фокусира върху автоматизацията, анализа на данни и безпроблемната интеграция, за да ви помогне да оптимизирате операциите си, да подобрите обслужването, да осигурите качество и да предоставите по-добро клиентско преживяване.

Най-добрите функции на Verint

Въведете модулно, бъдещоориентирано CCaaS (Contract Center as a Service) решение, което се развива заедно с нуждите на вашия бизнес, като осигурява непрекъснато подобрение и възвръщаемост на инвестициите.

Използвайте Open Engagement Data Hub, за да анализирате данни за взаимодействията от различни източници и да получите полезна информация.

Внедрете HR инструменти, базирани на изкуствен интелект , и други опции за самообслужване в гласови и цифрови канали, които позволяват ефективно разрешаване на проблеми без човешка намеса.

Използвайте усъвършенствани инструменти за прогнозиране и планиране, за да оптимизирате планирането на работната сила и да увеличите капацитета.

Ограничения на Verint

Ако изберете статично планиране, трябва да въведете ръчно прогнозните времена за всеки ден.

Транскрипциите на записите на разговорите не са много точни, което може да повлияе на качеството на анализа.

Цени на Verint

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Verint

G2: 4,3/5 (над 220 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Calabrio, по-рано известен като Teleopti, оптимизира работата на контактните центрове и подобрява обслужването на клиентите. Това е още един инструмент, който организациите с големи контактни центрове трябва да имат предвид.

Calabrio се фокусира върху ангажираността на агентите и оперативната ефективност, превръщайки вашия контактен център в център за отлични постижения и лоялност, като ви помага да постигнете лесно вашите цели в областта на човешките ресурси.

С помощта на усъвършенствани анализи на глас и текст Calabrio оптимизира управлението на работната сила в кол центровете и подобрява стратегиите за ангажиране на клиентите.

Неговият облачен пакет Calabrio ONE интегрира оптимизация на работната сила, производителност на агентите и бизнес разузнаване, предлагайки гъвкаво решение за традиционни и отдалечени контактни центрове.

Най-добрите функции на Calabrio

Оценявайте всяко взаимодействие, за да анализирате представянето във всички канали и да получите задълбочени данни за ефективността на агентите.

Използвайте геймификация и целенасочено обучение, за да вдъхновите самоусъвършенстване и да повишите ангажираността на агентите.

Предлагайте опции за самопланиране, за да осигурите на агентите необходимата им гъвкавост.

Осигурете обратна връзка в реално време и прозрачност на представянето чрез персонализирани табла за управление.

Ограничения на Calabrio

Някои потребители изпитват забавяния, когато се опитват да проследят спазването на правилата от страна на агентите и да анализират взаимодействията с клиентите.

Необходима е по-голяма прозрачност по отношение на историята на промените в графика, тъй като корекциите в реално време от RTA могат да липсват ясна документация.

Цени на Calabrio

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Calabrio

G2 : 4,4/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 260 отзива)

9. Humanity (Най-добър за ефективно планиране на графиците на служителите и управление на бази данни)

Humanity на TCP е водещо решение за планиране на графиците на служителите с прогнозиране, базирано на изкуствен интелект. То разполага и с мобилно приложение с най-висока оценка.

Платформата предлага софтуер за база данни на служителите, който ви спестява много време при планирането. Можете да го използвате, за да повишите ефективността и да подобрите опита на персонала.

Създаден за всички видове организации, Humanity ви помага да спазвате бюджета и да подобрите ангажираността на служителите. Можете също да управлявате покритието на смени, да се справяте с отсъствия и да улеснявате размяната на смени, подобрявайки цялостната работна среда.

Най-добрите функции на Humanity

Оптимизирайте графиците с портала за клиенти и автоматизирайте управлението на смени

Автоматизирайте отчитането на работното време с Time Clocks, за да опростите управлението на присъствието, като гарантирате точност при изчисляването на заплатите и контрола на разходите.

Оптимизирайте персонала с помощта на AI-базирано планиране, което прогнозира търсенето, автоматично създава и попълва графици за оптимално покритие.

Ограниченията на човечеството

Последните актуализации са причинили проблеми с форматирането на PDF файловете за печат, но поддръжката на Humanity може да ви помогне да ги разрешите.

След одобряване на отпуските, слотовете не се отменят автоматично, което налага ръчни корекции.

Настройките за известия могат да се нулират автоматично, което води до пропуснати актуализации.

Цени за човечеството

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Humanity

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 290 отзива)

10. Infor (Най-добър за управление на човешкия капитал и оперативни анализи, специфични за дадена индустрия)

Infor предлага гама от решения, съобразени с конкретните нужди на индустрията, включително финансово управление, координация на веригата на доставки, планиране, график и управление на поръчки.

Този софтуер за управление на човешкия капитал (HCM) оптимизира производителността на служителите и подобрява стратегиите за управление на работната сила.

Най-добрите функции на Infor

Интегрирайте и автоматизирайте процесите с API Gateway на Infor за сигурни връзки, данни в реално време и унифицирано потребителско изживяване.

Използвайте Infor Birst, за да обедините анализите на работната сила с AI-базирани прозрения, предварително създадено съдържание за индустрията и интеграция на данни за по-добро вземане на решения.

Приложете Infor Enterprise Automation, за да автоматизирате процесите от начало до край с интегрирани RPA и бекенд решения.

Централизирайте данните на различни платформи, включително Infor OS, API и приложения на трети страни, за да гарантирате пълна достъпност и точност.

Ограничения на Infor

Липсват функции за имейл маркетинг, което прави някои задачи отнемащи много време.

Липсват функции като управление на отпуските и набиране на персонал, които се срещат в други HCM платформи.

Цени на Infor

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Infor

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Максимизирайте ефективността на работната сила с ClickUp

Изборът на подходящ софтуер за оптимизация на работната сила е от решаващо значение за повишаване на производителността без увеличаване на оперативните разходи. Всеки инструмент в този блог има свои уникални предимства и се надявам, че нашето обобщение ще ви помогне да намерите най-подходящия за вашата организация.

Сред всички тези чудесни опции, ClickUp се откроява като най-гъвкавият и всеобхватен. Неговите персонализирани шаблони, богати на функции документи и табла, базирани на данни, помагат на хора като мен да управляват задачите, да намалят ръчните грешки и да гарантират съгласуваност с целите на организацията.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да видите как той може да промени стратегиите ви за управление на работната сила.