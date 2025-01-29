10-те най-добри софтуера за анализ на работната сила за вземане на решения въз основа на данни

В този свят, управляван от данни, „знанието е сила“ не е просто поговорка – то е тайната на отличното управление на работната сила. Ако целта ви е да подобрите производителността на служителите, да оптимизирате бъдещото планиране на работната сила и да постигнете по-добри бизнес резултати, внедряването на софтуер за анализ на работната сила е вашият стратегически коз.

Този инструмент, който е част от софтуера за анализ на човешките ресурси, ви помага да пресявате вътрешни и външни данни за служителите, превръщайки сложни показатели в полезна информация. С най-добрия софтуер за анализ на работната сила можете да оптимизирате производителността на служителите, да подобрите тяхното задържане и да вземете ефективни бизнес решения.

Нека видим как можете да използвате инструменти за анализ на работната сила, за да предвидите и оформите бъдещето на вашата организация.

Какво трябва да търсите в софтуера за анализ на работната сила?

Когато търсите най-добрия софтуер за анализ на работната сила, трябва да се фокусирате върху функции, които не само проследяват, но и наистина подобряват производителността на служителите и бизнес резултатите. Ето някои ключови възможности, които трябва да имате предвид:

Цялостно управление на производителността: Изберете софтуер за анализ, който разполага с Изберете софтуер за анализ, който разполага с инструмент за проследяване на производителността на служителите , за да можете да идентифицирате най-добре представящите се служители и да определите областите, които се нуждаят от подобрение.

Предсказуема аналитика: Изберете софтуерни решения, които могат Изберете софтуерни решения, които могат да прогнозират бъдещите нужди от персонал въз основа на текущите тенденции в данните за служителите. Тази предсказуема способност ви помага да бъдете винаги една крачка напред, като гарантира, че никога няма да имате недостиг или излишък на персонал.

Персонализирани отчети: Уверете се, че софтуерният пакет за управление на персонала ви позволява да Уверете се, че софтуерният пакет за управление на персонала ви позволява да създавате персонализирани ежедневни отчети . Тази гъвкавост ви позволява да се фокусирате върху най-важните данни за човешките ресурси, за да постигнете по-добри бизнес резултати, като улеснявате споделянето на полезна информация със заинтересованите страни и вземането на информирани решения в кратки срокове.

Проследяване на жизнения цикъл на служителите: Оптимизирайте стратегиите за ангажираност и програмите за задържане на служителите с функция, която проследява целия път на служителите – от назначаването до напускането – за да идентифицирате модели. Това предоставя на HR екипите безценна информация за опита на служителите.

Възможности за сегментиране: Сегментирайте данните за работната сила по демографски показатели, длъжности или отдели. Това помага на мениджърите по човешки ресурси и бизнес лидерите да провеждат по-задълбочен диагностичен анализ и да адаптират стратегиите към различните групи в организацията ви. Това от своя страна подобрява опита на служителите и спомага за повишаване на тяхното удовлетворение.

Инструменти за бенчмаркинг: Изберете софтуер, който предлага надеждни инструменти за бенчмаркинг. Те ви позволяват да сравните ключовите показатели за ефективност и метрики на вашата компания с индустриалните стандарти или с тези на конкурентите. Бенчмаркингът е от решаващо значение за разбирането на позицията на вашата компания по отношение на ефективността и областите, в които могат да бъдат направени подобрения.

Анализ на ангажираността на служителите: Уверете се, че софтуерът може да измерва и анализира нивата на ангажираност на служителите. Тази функция трябва да предоставя информация за това, което мотивира вашите служители, какви са техните проблеми и колко ангажирани се чувстват на работното място.

Анализ на риска от напускане: Потърсете функции, които помагат да се предскаже текучеството на персонала и да се идентифицират служителите, изложени на риск. Инструментите за анализ на риска от напускане на служителите използват данни от човешките ресурси, като производителност на служителите, оценки за удовлетвореност, активност на служителите и лични обстоятелства, за да открият тенденции и да прогнозират потенциални напускания.

10-те най-добри софтуера за анализ на работната сила, които да използвате през 2024 г.

Разгледайте най-добрите инструменти, предназначени да преобразуват данните за работната сила в полезни информации, които помагат на компаниите да постигнат успех в бизнеса.

1. ClickUp

Опростете процесите, свързани с човешките ресурси, с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp

ClickUp е многофункционален инструмент за анализ на работната сила, предназначен да оптимизира бизнес операциите и да повиши производителността. Функцията ClickUp Dashboards действа като централен хъб, който може да ви помогне да проследявате и оптимизирате операциите си и бързо да адаптирате ресурсите си в съответствие с променящите се нужди на бизнеса. Тя ви помага да получите цялостен преглед на ресурсите и натоварването.

ClickUp Brain, интегрираният AI асистент, ускорява вземането на решения и изостря стратегическата ви проницателност, като идентифицира тенденции и възможности в данните за работната сила. Освен това, приложението ClickUp Project Time Tracking помага да се гарантира, че вашите проекти се изпълняват по график и че всички ваши ресурси се използват ефективно. Функциите за определяне на цели на ClickUp могат да ви помогнат да проследявате напредъка в реално време и да коригирате целите според нуждите, за да поддържате темпото и да постигнете успех.

С функциите за управление на човешките ресурси на ClickUp можете лесно да управлявате записите на служителите, набирането на персонал и процесите по назначаване. Това гарантира по-гладък работен процес и по-добро спазване на организационните политики. Използвайте разнообразния набор от предварително проектирани шаблони на ClickUp, за да ускорите операциите си – персонализирайте ги, за да отговарят на конкретните бизнес нужди, да повишите производителността и да се приведете в съответствие с бизнес целите.

Изтеглете този шаблон Идентифицирайте пропуските в производителността и получите видимост с шаблона за ежедневен отчет за дейността на служителите на ClickUp

Използвайте шаблона за ежедневен отчет за дейността на служителите на ClickUp, за да следите ефективно ежедневните дейности и да получите подробна представа за това как служителите разпределят времето си по време на работното време. С този шаблон можете:

Проследявайте производителността, присъствието и сроковете, за да идентифицирате областите за развитие на служителите

Наблюдавайте работните процеси, за да оптимизирате ефективността на екипа и индивидуалното развитие

Анализирайте качеството на работата и спазването на графиците, за да определите възможностите за подобрение

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на знанията с помощта на изкуствен интелект: Улеснете получаването на незабавни, контекстуални отговори на запитвания относно задачи, документи и членове на екипа с ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM, за да получите незабавни отговори на всичките си въпроси относно работата, задачите, документите и др.

Проследяване на производителността в реално време: Бъдете в крак с показателите за производителността на вашата организация с персонализирани Бъдете в крак с показателите за производителността на вашата организация с персонализирани табла за управление

Управлявайте целите на екипа с ClickUp Dashboards

Разнообразни шаблони: Оптимизирайте управлението на проектите и планирането на работната сила с предварително проектираните рамки на ClickUp, които могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на вашите специфични бизнес нужди

Подробно проследяване на времето за проекти: Получете информация за това колко време отнема всяка фаза на проекта, за да оптимизирате производителността на екипа и да гарантирате, че проектите се изпълняват според графика

Проследявайте графика на проекта си с ClickUp Task View

Поставяне и съгласуване на цели: Проследявайте напредъка в реално време и коригирайте целите според нуждите, за да поддържате темпото и да постигнете успех

Задайте цели и ги проследявайте с ClickUp Goals

Цялостно управление на човешките ресурси: управлявайте записите на служителите, процесите по набиране и назначаване на персонал, за да осигурите по-гладък работен процес и по-добро спазване на политиките на организацията

Ограничения на ClickUp

Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение при първоначалното внедряване на софтуера

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Acendre (HireRoad)

чрез Hire Road

Acendre, наскоро преименуван на HireRoad, предоставя цялостна платформа за привличане на таланти, предлагаща оптимизирани решения за набиране, назначаване и анализ на персонал. Преименуването засяга предимно потребителите извън Австралия, където продуктът остава Acendre.

Най-добрите функции на Acendre/HireRoad

Поддържайте интереса на кандидатите и ги информирайте с последователни, съобразени с бранда и навременни съобщения. Мобилният табло позволява на специалистите по подбор на персонал да следят процеса отвсякъде, като се адаптират бързо към промените.

Спестете време и пари чрез автоматизиране на повтарящи се процеси. Планираните известия помагат да ангажирате кандидатите в подходящия момент, създавайки гладки работни процеси

Получете информация с ясни, приложими показатели, които позволяват вземането на обмислени решения и лесно споделяне на данни

Получете сигурни и изчерпателни решения за държавни агенции, които оптимизират набирането и назначаването на персонал в регулираните отрасли, което ги прави идеални за организации от публичния сектор

Ограничения на Acendre/HireRoad

Отзивите показват, че отговорите на клиентската поддръжка могат да бъдат по-бавни от необходимото, което затруднява спешните операции

Цени на Acendre/HireRoad

Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Acendre/HireRoad

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,6/5 (46 отзива)

3. Проницателен

чрез Insightful

Insightful е създаден, за да повиши производителността на вашия екип, като предлага богат набор от функции, които спомагат за по-информирана и ефективна работна среда, независимо дали става дума за работа в офиса, дистанционна работа или хибридна работа. Използвайте тенденциите в производителността, дейностите/графиците и др., за да получите задълбочени познания за работните процеси на служителите и да подобрите оперативната ефективност.

Най-добрите функции, които ви дават ценна информация

Получавайте подробни анализи на производителността, за да разберете как работи екипът ви всеки ден. Използвайте тези данни, за да подобрите времето за концентрация, да откриете модели на производителност, да предотвратите изчерпване и да подкрепите динамично представянето на екипа си.

Обединете работната си сила, независимо от местоположението, с инструменти, които измерват влиянието на различните работни среди върху производителността. Получете видимост в динамиката на дистанционната работа и управлявайте времето и присъствието безпроблемно

Оптимизирайте отчитането на работното време и планирането на смени, за да поддържате ясна представа за това кога и как работи вашият екип. Тази автоматизация спестява административното време и се интегрира безпроблемно със системите за изчисляване на заплатите.

Използвайте функциите за анализ на задачите и процесите, за да идентифицирате пречките и да оптимизирате работните потоци. Тези познания ви помагат да управлявате ресурсите по-ефективно и да повишите оперативната гъвкавост

Ограничения на аналитичните данни

Времето за отговор на запитвания от клиенти е по-бавно от необходимото за спешни бизнес нужди

Седемдневното изчакване на Insightful за реактивиране на деактивирани акаунти затруднява работата, особено в случаи на висока текучество на персонала

Прозрачни цени

Управление на производителността: 6,40 USD/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Проследяване на работното време: 8 USD/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Подобрение на процесите: 12 USD/месец на работно място за екипи с над 50 потребители (фактурира се ежегодно)

Решение за предприятия: Индивидуални цени за екипи с над 100 потребители

Полезни оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (183 отзива)

Capterra: 4,7/5 (96 отзива)

4. ActivTrak

чрез ActivTrack

ActivTrak предлага модерно решение за получаване на незабавен поглед върху производителността и ангажираността на служителите. С функции, предназначени за сравняване на производителността на дистанционната работа и тази в офиса, бързо откриване на изтощение и незаинтересованост, както и оптимизиране на процесите и използването на технологии, ActivTrak предоставя информацията, от която се нуждаете, за да вземете уверени решения.

Независимо дали планирате капацитета, балансирате натоварването или просто се опитвате да разберете нюансите на производителността на служителите, ActivTrak ви предоставя инструменти за вземане на информирани решения, основани на данни.

Най-добрите функции на ActivTrak

Наблюдавайте и управлявайте ефективно работната си сила , като разберете разликите в производителността според местоположението и работните модели на служителите

Внедрете показатели за производителност, за да подкрепите и подобрите работата на екипа си, като ви помогне да измервате и увеличавате производителността, да идентифицирате тенденции и да предотвратявате изчерпването

Получете подробна информация за това как служителите прекарват работните си дни, което помага за фино настройване на процесите и повишаване на общата ефективност

Използвайте данни, за да планирате ефективно работната сила и да сте подготвени за бъдещите нужди от персонал въз основа на текущите данни за производителността и ангажираността

Проследявайте и анализирайте признаците на незаинтересованост и изчерпване на служителите, което ви позволява да се намесите навреме и да поддържате здравословна работна среда

Ограничения на ActivTrak

Интерпретацията на данните от ActivTrak изисква внимателно обмисляне, за да се избегнат пристрастни предположения относно производителността на служителите

Инструментите могат да класифицират погрешно продуктивните дейности като „непродуктивни“, което води до неточност на данните

Цени на ActivTrak

Безплатно

Essentials: 10 USD/месец на потребител

Професионална версия: 17 USD/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ActivTrak

G2: 4,4/5 (246 отзива)

Capterra: 4,6/5 (547 отзива)

5. Paylocity

чрез JobScore

Paylocity съчетава основни HR функции и модерна технология, като предоставя унифициран софтуерен пакет, който опростява вашите HR и заплащателни процеси. Тази платформа е проектирана не само за оперативна ефективност, но и с акцент върху подобряването на опита на служителите.

Най-добрите функции на Paylocity

Консолидирайте вашите HR дейности с интегрирания пакет на Paylocity, който включва, наред с другото, изчисляване на заплати, администриране на социални придобивки, HR анализи и управление на таланти.

Повишете общата взаимодействие на служителите с платформата чрез интуитивен дизайн и лесни за използване функции, които стимулират ангажираността и удовлетворението

Привличайте, развивайте и задържайте най-добрите таланти с инструменти, които подкрепят всеки етап от жизнения цикъл на служителите, от наемането до пенсионирането

Опростете управлението на социалните придобивки на служителите с усъвършенстван интерфейс, който улеснява регистрацията и актуализациите както за администраторите, така и за служителите

Ограничения на Paylocity

Някои потребители са отбелязали периодични забавяния при синхронизирането на данни и генерирането на отчети по време на пиковите часове на използване

Не може да извършва плащания към независими изпълнители

Цени на Paylocity

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Paylocity

G2: 4. 4/5 (2537 отзива)

Capterra: 4,3/5 (832 отзива)

6. Workday

чрез Workday

Workday съчетава най-добрите в своя клас приложения за управление на финансите и човешкия капитал с усъвършенствани технологии като изкуствен интелект, за да стимулира ефективността и растежа на предприятията. Платформата им „Enterprise Management Cloud“ е създадена, за да помогне на вашата организация да се адаптира бързо към променящите се бизнес нужди, като улеснява сътрудничеството и непрекъснатото планиране.

Най-добрите функции на Workday

Развийте бизнеса си с платформа, която поддържа непрекъснато съвместно планиране и ви позволява да се адаптирате бързо към промените в бизнес средата

Интегрирайте финансовото си и HR планиране с вградена изкуствена интелигентност, която повишава производителността и предлага информация в реално време

Използвайте изкуствен интелект, за да планирате и развивате уменията на работната си сила, като се уверите, че екипът ви е готов за задачите на бъдещето

Вземайте решения с увереност, като използвате единен източник за финансови, кадрови и оперативни данни, който предоставя на всички достъп до информация в реално време

Ограничения на работния ден

Персонализирането и интегрирането с съществуващите системи може да бъде сложно и да изисква допълнителна поддръжка

Може да не е достъпен за малките предприятия

Цени на Workday

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Workday

G2: 4,0/5 (1514 отзива)

Capterra: 4,5/5 (1349 отзива)

7. Paycor

чрез Paycor

Paycor променя начина, по който управлявате работната си сила, като интегрира всички аспекти на човешките ресурси и заплащането в една ефективна платформа. Този цялостен подход опростява процесите и повишава производителността чрез автоматизиране на рутинните задачи и предлагане на стратегически анализи.

Най-добрите функции на Paycor

Получете пълен набор от инструменти за управление на всички аспекти на човешките ресурси, от заплащане и управление на таланти до спазване на нормативните изисквания и администриране на социални придобивки.

Оптимизирайте процеса на набиране на персонал с автоматизиран софтуер за търсене и набиране на таланти, който ви гарантира, че ще привлечете и задържите най-добрите кадри

Контролирайте разходите за труд и увеличете производителността с софтуер за отчитане на работното време и присъствието, както и с динамични възможности за планиране

Използвайте системите за управление на обучението и софтуера за управление на кариерата на Paycor, за да насърчите непрекъснатото развитие и удовлетворение на служителите

Ограничения на Paycor

Интеграцията с външни системи понякога може да изисква допълнително персонализиране, което може да доведе до допълнителни разходи или поддръжка

Потребителите са изразили недоволство от обслужването на клиенти

Цени на Paycor

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Paycor

G2: 3,9/5 (720 отзива)

Capterra: 4,4/5 (2776 отзива)

8. SAP SuccessFactors

чрез SAP Community

SAP SuccessFactors подобрява управлението на човешкия капитал чрез цялостен набор от инструменти, базирани на изкуствен интелект, които обхващат основните области на човешките ресурси, включително заплащане, набиране на персонал, въвеждане в работата, обучение и развитие и др. Създаден, за да предоставя данни, базирани на анализи, и да подобри планирането на работната сила, SAP SuccessFactors подпомага организациите в създаването на оптимални условия за служителите и повишаването на гъвкавостта на организацията в глобален мащаб.

Най-добрите функции на SAP SuccessFactors

Получете набор от модули, които обхващат всички аспекти на човешките ресурси, от изчисляване на заплатите до управление на производителността

Използвайте мощни аналитични инструменти , за да се запознаете с данните за работната сила, да откриете тенденции и да приложите знанията си за вземане на стратегически решения

Вградете изкуствен интелект в цялата програма, за да подобрите процеса на вземане на решения и ефективността и да получите прогнозни данни, които да ви помогнат да разработите проактивни стратегии за управление на човешките ресурси

Съгласувайте индивидуалните таланти с нуждите на организацията, като използвате препоръки, базирани на изкуствен интелект, за да стимулирате кариерното развитие и вътрешната мобилност

Ограничения на SAP SuccessFactors

Уведомленията са свързани с всеки етап от процеса на подбор на таланти и се задействат, когато кандидатът достигне нов етап

Няма безплатна пробна версия, а клиентите считат, че цените не са достатъчно прозрачни

Не предлага много възможности за персонализиране

Цени на SAP SuccessFactors

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 (664 отзива)

Capterra: 4/5 (274 отзива)

9. Lattice

чрез Lattice

Lattice революционизира HR операциите с платформата си, базирана на изкуствен интелект, която е проектирана да подобри процеса на управление на производителността и да ускори растежа на служителите. Чрез интегриране на оценки на производителността, управление на възнагражденията и ангажираност на служителите в един безпроблемен интерфейс, Lattice ви помага да идентифицирате най-добрите таланти и да съгласувате екипите си с ключовите бизнес цели.

Най-добрите функции на Lattice

Проследявайте и оценявайте систематично представянето на служителите, за да идентифицирате най-успешните и да подкрепите стратегически тези с по-слаби резултати

Съгласувайте целите на организацията с индивидуалните цели на служителите, като се уверите, че всички са фокусирани върху това, което е най-важно за успеха на вашия бизнес

Използвайте AI-базирани прозрения, за да реагирате ефективно на обратната връзка от служителите, като насърчавате култура, която дава приоритет на производителността и удовлетворението

Вземайте справедливи и ефективни решения за възнагражденията, като свържете заплащането директно с резултатите от работата, насърчавайки прозрачността и мотивацията в екипа си

Превърнете мениджърите в кариерни треньори с инструменти, които подкрепят и проследяват развитието на служителите, като помагат за ускоряване на професионалния растеж и задържането на служителите

Ограничения на Lattice

Отчитането за проучвания и годишни прегледи е тромаво и трудно за интерпретиране

Често е необходимо допълнително почистване и подготовка, преди да споделите данните

Цени на Lattice

Управление на производителността + OKR и цели: 11 USD/месец на потребител

Ангажираност: Допълнителни 4 USD/месец на потребител

Развитие: Допълнителни 4 USD/месец на потребител

Възнаграждение: Допълнителни 6 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Lattice

G2: 4,7/5 (3823 отзива)

Capterra: 4,5/5 (121 отзива)

10. Visier

чрез Visier

Visier се отличава с мощните си решения за анализ на персонала, които предоставят важни информации директно на тези, които най-много се нуждаят от тях – от специалисти по човешки ресурси до мениджъри. Чрез интегриране на данни в цялата организация, Visier позволява вземането на информирани решения, които оказват значително влияние върху бизнеса.

Най-добрите функции на Visier

Работете с Vee, цифровия асистент, задвижван от изкуствен интелект, който прави сложния анализ на данни достъпен за всеки в организацията ви, като гарантира, че информацията е на разстояние само от един разговор.

Комбинирайте данните за човешките ресурси с бизнес данните, за да получите цялостен поглед върху организацията си, което ще позволи на лидерите да вземат информирани и ефективни решения

Използвайте обширната база данни на Visier, включваща над 15 милиона записи за служители, за да сравните представянето на вашата организация с бенчмарковете в бранша и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение

Интегрирайте данни от различни източници в единна система за цялостна аналитика, която разкрива ключови информации, които да подпомогнат вашите стратегии за управление на персонала

Ограничения на Visier

Може да е необходимо допълнително обучение, за да се подобри грамотността на потребителите по отношение на данните и да се постигне по-добро разбиране на аналитиката

Някои потребители са съобщили за забавяния при внедряването

Цени на Visier

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Visier

G2: 4,6/5 (126 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Докато разглеждате тези най-добри варианти за инструменти за анализ на работната сила, е важно да обмислите как всеки от тях може да бъде адаптиран към нуждите на вашата организация. Подходящият софтуер ще оптимизира HR процесите, ще подобри вземането на решения и ще повиши общата ефективност на работната сила. Време е да направите следващата стъпка: оценете тези инструменти въз основа на вашите специфични изисквания, за да намерите най-подходящия за вашата организация.

Докато разглеждате тези най-добри варианти за инструменти за анализ на работната сила, е важно да обмислите как всеки от тях може да бъде адаптиран към нуждите на вашата организация. Подходящият софтуер ще оптимизира HR процесите, ще подобри вземането на решения и ще повиши общата ефективност на работната сила. Време е да направите следващата стъпка: оценете тези инструменти въз основа на вашите специфични изисквания, за да намерите най-подходящия за вашата организация.