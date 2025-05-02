Открийте 10-те най-добри инструмента за генериране на прессъобщения с изкуствен интелект през 2025 г.

🧠 Интересен факт! 74% от журналистите искат да получават повече качествени прессъобщения от професионалистите в областта на връзките с обществеността.

Но повечето PR екипи се борят да постигнат това. Защо? Защото изработването на перфектното прессъобщение отнема време, усилия и малко магия в разказването на истории.

За щастие, AI е тук, за да ви помогне. Тези интелигентни AI инструменти за създаване на прессъобщения ще улеснят работата ви. Днес ще разгледаме 10 от най-добрите на пазара!

Какво трябва да търсите в AI генератор на прессъобщения?

Журналистите получават стотици предложения всеки месец. И ако вашето прессъобщение звучи като прекалено ентусиазиран AI, който току-що е открил прилагателните, нямате никакъв шанс!

Но ето как можете да обърнете нещата в своя полза.

Качество на съдържанието: Изберете автор на прессъобщения, който създава добре написани, граматически правилни текстове, които звучат естествено и професионално.

Персонализиране: Потърсете Потърсете генератори на параграфи , които могат да се адаптират към гласа на вашата марка и специфичната за бранша терминология.

Функции за редактиране: Намерете инструмент, който ви позволява Намерете инструмент, който ви позволява да редактирате AI съдържанието , за да отговаря на вашите изисквания.

Разпространение в медиите: Проверете дали инструментът предлага връзки към PR Newswire или Business Wire.

Потребителски интерфейс: Изберете платформа с интуитивни контроли, които улесняват въвеждането на ключовите ви съобщения и информация за компанията.

Интеграция: Преценете дали инструментът е съвместим с вашите съществуващи маркетингови инструменти.

Тези фактори съставляват надежден AI инструмент за копирайтинг за генериране на прессъобщения.

💡Съвет от професионалист: Не се задоволявайте с първия генератор на прессъобщения с изкуствен интелект, който намерите. Изпробвайте едно и също прессъобщение на различни платформи, за да намерите тази, която най-добре отговаря на гласа на вашата марка и изисква най-малко редактиране.

Най-добрите AI генератори на прессъобщения на един поглед

Ето кратко сравнение, което ще ви помогне да започнете:

10-те най-добри AI генератори на прессъобщения

Сега нека преминем към най-интересната част и разгледаме най-добрите опции за създаване на прессъобщения.

1. ClickUp (най-добър за създаване на изчерпателни прессъобщения и управление на работния процес)

Опитайте го безплатно Използвайте ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp, за да съставите и усъвършенствате прессъобщенията си.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е преди всичко софтуер за управление на проекти. Но когато става въпрос за конкуренция с AI генераторите на текст, то е непобедимо.

Създаването на професионално прессъобщение не е само писане — то е сътрудничество, синхронизация и гарантиране, че вашето послание достига до правилните медии. ClickUp for Media Teams превръща процеса на създаване на прессъобщения в опростено и безстресово преживяване.

Но как точно работи? ClickUp Brain превръща разпръснатите идеи в добре изработено прессъобщение за секунди.

Просто въведете основните си данни – събитие, целева аудитория и желания тон – и оставете AI да създаде висококачествени прессъобщения, оптимизирани за медийно отразяване и търсачки. Няма повече да се чудите как да формулирате всяко изречение!

След като имате солиден чернови вариант, ClickUp Docs улеснява работата в екип. Множество заинтересовани страни могат да си сътрудничат в реално време, да оставят коментари и да се маркират взаимно с @mentions.

Сътрудничество в реално време за създаване на професионални прессъобщения с ClickUp Docs

Не се притеснявайте да създавате различни версии или да питате кой е направил промените в окончателния документ. Контролът на историята на версиите на ClickUp ви дава пълен контрол над това, което се случва във вашия документ.

Имате нужда от обратна връзка от редактора или правния екип? Няма проблем. Просто споделете документа с тях, за да остане всичко на едно място. Сбогом, безкрайни вериги от имейли!

Но как да разберете дали прессъобщенията се създават навреме? Просто създайте задачи в ClickUp и ги проследявайте с помощта на персонализирани статуси, за да знаете кои прессъобщения са завършени, в процес на изготвяне или все още не са започнати.

Ако искате да подобрите управлението на работния си процес, комбинирайте го с ClickUp Automations и ще получите генератор на съобщения, който работи без ваше участие, предоставя, задава последващи действия, планира напомняния или дори изпраща имейли до медиите и заинтересованите страни точно когато е необходимо.

Нека ви улесним още повече! Готовият за употреба шаблон за прессъобщения на ClickUp ви помага да създавате, управлявате и проследявате ефективно прессъобщенията. Той опростява процеса на изготвяне на ефективни прессъобщения и гарантира, че форматирането, стилът и посланията остават точни.

Получете безплатен шаблон Опростете процеса на създаване на прессъобщения и гарантирайте въздействащи съобщения с шаблона за прессъобщения на ClickUp.

От AI-генерирани чернови до лесно разпространение, ClickUp е ценен инструмент, от който се нуждае всеки PR професионалист.

Най-добрите функции на ClickUp

Напишете висококачествени прессъобщения за секунди с помощта на AI-базирано писане и анализ на настроенията с ClickUp Brain.

Създайте централизирана ClickUp Docs, за да съхранявате всичките си прессъобщения и да си сътрудничите в реално време.

Изберете измежду над 1000 интеграции като Google Calendar и Gmail, за да обедините целия си работен процес на едно място.

Използвайте таблата на ClickUp , за да следите напредъка и да получите обща представа за вашата PR и комуникационна стратегия.

Изпращайте и получавайте имейли директно в ClickUp чрез управление на проекти по имейл.

Ограничения на ClickUp

В началото се изисква леко усилие за усвояване.

Без вградена дистрибуторска мрежа

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

Нашите инженери и продуктови мениджъри бяха затрупани с ръчни актуализации на статуса между Jira и други инструменти. С ClickUp си възвърнахме часовете, загубени за дублиращи се задачи. Още по-добре, ускорихме пускането на продуктите, като подобрихме предаването на работата между QA, техническото писане и маркетинга.

2. Originality. ai (Най-добър за персонализирани и многоезични прессъобщения)

Когато става въпрос за създаване на висококачествени прессъобщения, които да изразяват вашата уникалност, Originality.ai е идеалният избор. Той адаптира съдържанието към гласа на вашата марка, като гарантира, че всяко съобщение е изпипано, професионално и в съответствие с марката.

Този AI генератор на съдържание е идеален за компании, които се разширяват на глобалните пазари, или за тези, които се нуждаят от ефективно и прецизно предаване на своето послание.

Originality. ai най-добри характеристики

Въведете ключовите си данни, като информация за компанията и подробности за съобщението, за да генерирате добре изработено прессъобщение с уникален ъгъл.

Създавайте прессъобщения на различни езици, за да достигнете до разнообразна целева аудитория по целия свят.

Нагласете тона, за да съответства на комуникацията на вашата марка – официален, неформален или нещо средно между двете.

Използвайте функцията Finetune и настройвайте подсказките за писане , докато не получите задоволителни резултати.

Оригиналност. Ограничения на AI

Без функции за оптимизиране на ключови думи за търсачки

Без дистрибуторска мрежа

Originality. ai ценообразуване

Плащане при ползване: еднократно плащане от 30 долара за 2 години

Pro: 14,95 $/месец

Enterprise: 179 $/месец

Оригиналност. ai рейтинги и рецензии

G2: 4. 3/5 (25+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Hypotenuse AI (най-добър за SEO-оптимизирани прессъобщения)

чрез Hypotenuse AI

Ако сте уморени да гледате празна страница всеки път, когато пишете прессъобщение, Hypotenuse AI може да ви помогне. Този AI генератор на прессъобщения взема данните от вашето прессъобщение, анализира ключовата информация и създава няколко изпипани чернови за минути.

Те са подходящи за PR специалисти и маркетинг специалисти, които се нуждаят от висококачествени прессъобщения, без да жертват точността или въздействието.

Най-добрите функции на Hypotenuse AI

Генерира няколко версии на вашето прессъобщение, за да можете да изберете най-подходящата за вашата целева аудитория.

Интегрирайте ключови думи по естествен начин, за да подобрите видимостта в търсачките.

Създайте множество генерирани прессъобщения

Ограничения на Hypotenuse AI

Някои разширени функции са достъпни само в платения план.

Има крива на обучение

Цени на Hypotenuse AI

Основен: 150 $/месец

Ecommerce Pro: Персонализирани цени

Ecommerce Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Hypotenuse AI

G2: 4,7/5 (над 70 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Easy-Peasy. AI (Най-подходящ за създаване на прессъобщения, подходящ за начинаещи)

Ако търсите нещо, подходящо за начинаещи, което да ви помогне да пишете успешно текстове с AI, това може да ви свърши работа.

Създаден за PR специалисти, маркетинг специалисти и стартиращи компании, Easy-Peasy.AI улеснява създаването на прессъобщения с над 90 предварително създадени шаблона и усъвършенствано AI-генерирано съдържание.

Независимо дали обявявате пускането на нови продукти, важни събития за компанията или новини от бранша, многоезичната поддръжка и персонализираният тон гарантират, че вашето прессъобщение ще достигне до правилната целева аудитория и ще има желания ефект.

Лесно и просто. Най-добрите функции на AI

Създавайте висококачествени прессъобщения за секунди с GPT-4 и Claude 3 Opus.

Достигнете до глобална аудитория с поддръжка на над 40 езика.

Нагласете тона, за да съответства на гласа на вашата марка и ключовите послания.

Достъп до 90 предварително създадени шаблона, за да получите желаните резултати.

Лесно като детска игра. Ограничения на изкуствения интелект

Безплатният план позволява само 1 генериране на ден.

Необходими са външни инструменти за разпространение в медиите.

Лесно като детска игра. Цени на AI

Стартово ниво: 16 $/месец

Unlimited 50: 24 $/месец

Без ограничения: 32 $/месец

Лесно и просто. AI рейтинги и рецензии

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Copy. ai (Най-добър за създаване на креативни уводи за прессъобщения)

Имали ли сте някога затруднения при изготвянето на перфектното въведение за прессъобщение? Copy.ai решава този проблем. Известен със своята AI-базирана креативност, този инструмент променя правилата на играта за PR професионалистите, маркетолозите и брандовете, които искат да създават привличащи вниманието прессъобщения.

Ако искате да привлечете журналистите от самото начало, Copy. ai ви помага да измислите нови гледни точки и да създадете убедително SEO-оптимизирано съдържание за минути.

Най-добрите функции на Copy.ai

Генерирайте множество уникални уводи, като просто въведете името на вашата компания и съобщението.

Нагласете тона, за да съответства на вашата марка – официален, приятелски или вълнуващ.

Усъвършенствайте въведението си, като генерирате подобни варианти на тези, които ви харесват, с функцията „Подобни на това“.

Подобрете класирането на вашите прессъобщения с SEO оптимизация.

Ограничения на Copy.ai

Тъй като инструментът се фокусира върху въведенията, може да се наложи обширно ръчно редактиране.

Цени на Copy. ai

Безплатни завинаги

Стартово ниво: 49 $/месец

Разширено: 249 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

6. Notion AI (Най-добър за съвместно писане на прессъобщения и интегриране на работния процес)

чрез Notion

Ако харесвате Notion за управление на проекти, ще харесате Notion AI за писане на прессъобщения. Този интелигентен AI асистент помага за мозъчна атака, изготвяне на чернови, редактиране и усъвършенстване на прессъобщения, като същевременно поддържа документите ви добре организирани.

Независимо от целта, Notion AI прави процеса на писане бърз, интуитивен и лесен за съвместна работа.

Най-добрите функции на Notion AI

Създайте изпипано прессъобщение за секунди, като предоставите ключови подробности.

Усъвършенствайте тона, поправете грешките и подобрете яснотата с вградените AI инструменти.

Свържете прессъобщенията с PR тракери, медийни списъци и ресурси за планиране на събития.

Споделяйте чернови в реално време с членовете на екипа за лесно редактиране чрез коментари.

Ограничения на Notion AI

Без SEO оптимизация

Има крива на обучение

Цени на Notion AI

Безплатни завинаги

Плюс: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

7. LogicBalls (Най-добър за мозъчна атака и изчерпателно създаване на прессъобщения)

чрез LogicBalls

Ако измислянето на нови идеи за прессъобщения ви се струва като творчески блок, LogicBalls е вашият отговор. Този AI инструмент за създаване на съдържание предлага над 200 инструмента за съдържание, което го прави отличен избор за мозъчна атака, изготвяне и усъвършенстване на прессъобщения, които съответстват на гласа на вашата марка.

Те са идеални за PR специалисти, маркетинг специалисти или стартиращи компании, които искат да генерират интересни новини и да се уверят, че съобщенията им достигат до целевата аудитория.

Най-добрите функции на LogicBalls

Бъдете креативни, изберете теми за прессъобщения, подкрепени с данни и съобразени с вашата индустрия.

Настройте тон, стил и език, за да съответстват на посланията на вашата марка.

Добавете цитати на лидери към вашето прессъобщение, за да подобрите качеството му.

Работете безпроблемно с CRM и PR инструменти, като поддържате непрекъснат работен процес.

Ограничения на LogicBalls

С над 200 инструмента, намирането на подходящите функции може да отнеме време.

Няма SEO оптимизация

Цени на LogicBalls

Безплатни завинаги

Pro: 9,99 $/месец

Премиум: 19,99 $/месец

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на LogicBalls

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. EIN Presswire (Най-добър за максимално разпространение на прессъобщения)

чрез EIN Presswire

Ако имате нужда да разширите обхвата на вашите прессъобщения, EIN Presswire е мощна платформа за разпространение с обширна медийна мрежа. С над 25 години опит, тя разпространява вашите новини в Google News, Bloomberg Terminals, CBS affiliates и хиляди журналисти и блогъри. Освен това, инструментът прави всичко това на изгодна цена.

Най-добрите функции на EIN Presswire

Повишете видимостта в търсачките чрез стратегическо разполагане на ключови думи и метаданни.

Напишете прессъобщения на шест езика, за да достигнете до глобална аудитория.

Повишете видимостта си, като разпространите прессъобщението си до хиляди журналисти и онлайн платформи.

Ограничения на EIN Presswire

Разширеното таргетиране и анализите изискват платен план.

Цени на EIN Presswire

Безплатно: Създавайте до 25 прессъобщения на ден

Основен: 149 $/прессъобщение

Pro+: 499 долара за 7 прессъобщения

Корпоративно: 999 долара за 20 прессъобщения

Оценки и рецензии на EIN Presswire

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. MarketersMEDIA (Най-добър за създаване на подробни прессъобщения с вградена функция за разпространение)

чрез MarketersMEDIA

MarketersMEDIA е още един инструмент, който комбинира AI-генерирани прессъобщения с безпроблемно разпространение в над 500 водещи медии, като Google News, Yahoo и Bloomberg Terminals.

Като първият AI генератор на прессъобщения, създаден от компания за разпространение на новини, той гарантира медийно готово съдържание, което привлича вниманието. Това, което го отличава, е неговото контекстуално фокусирано генериране, при което можете да добавите повече подробности за вашите съобщения, като дата на пускане, целева аудитория и др.

Най-добрите функции на MarketersMEDIA

Гарантирайте висококачествени, медийно-привлекателни съобщения с този специално проектиран инструмент за PR съдържание.

Създавайте и разпространявайте прессъобщения от една платформа, достигайки до над 580 медии.

Постигнете подробни, персонализирани резултати с модела, базиран на контекста.

Използвайте изкуствен интелект, обучен на базата на над 400 000 публикувани прессъобщения, за да създавате оптимизирано съдържание с висок рейтинг.

Ограничения на MarketersMEDIA

Създавайте до три прессъобщения на ден с безплатния план.

Цени на MarketersMEDIA

Професионален: 189 $/съобщение

Изпълнителен директор: 389 $/съобщение

Директор: 899 $/съобщение

Агенционни решения: Индивидуални цени

MarketersMEDIA рейтинги и рецензии

G2: 4. 6/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Article Forge (Най-добър за генериране на SEO-оптимизирани, дълги прессъобщения)

чрез Article Forge

Ако търсите генератор за дълги прессъобщения, който ви спестява часове на писане, Article Forge може да е подходящ за вас. Той не разполага с изключителен генератор за прессъобщения, но все пак можете да създавате структурирано съдържание за минути.

Просто добавете инструкциите си, изберете брой думи и оставете инструментът да свърши останалото. Article Forge ви помага да създадете впечатляващо съдържание, което е оптимизирано за SEO за максимална видимост.

Най-добрите функции на Article Forge

Създавайте дълги прессъобщения мигновено с структурирани раздели

Достъп до изкуствен интелект в реално време, за да създавате подходящо и актуално съдържание.

Създавайте няколко прессъобщения едновременно с помощта на генератора за масово създаване.

Гарантирайте точността с вградени инструменти за проверка на плагиатство и граматика.

Ограничения на Article Forge

Резултатите може да не са толкова добри, колкото при специализирания генератор на прессъобщения.

Цени на Article Forge

Платен: Цена от 27 $/месец за един потребител

Бизнес: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на Article Forge

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Повишете нивото на вашите PR дейности с ClickUp

Генераторът на прессъобщения може да ви спести ценно време, да гарантира кратка информация и да увеличи медийното ви покритие. Но ако търсите AI генератор на прессъобщения, който прави всичко – писане, организиране и управление на задачи – ClickUp е най-добрият избор.

С AI възможностите на ClickUp Brain, ClickUp Docs като център за сътрудничество и готови за употреба шаблони, никога повече няма да се мъчите с изготвянето на прессъобщения. Можете също да проследявате кога излизат прессъобщенията и да задавате напомняния за последващи действия!

ClickUp ви помага да комуникирате ефективно основното си послание, като същевременно поддържате всичко организирано. Искате ли да го изпробвате? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!