13-те най-добри софтуера за записване на разговори за бизнеса и екипите през 2025 г.

Надежден софтуер за записване на разговори може да промени изцяло играта, независимо дали сключвате сделки, събирате обратна връзка от клиенти или осигурявате съгласуваност в екипа. Но с толкова много налични инструменти, как да изберете подходящия за нуждите на вашия бизнес?

Ние сме подбрали 13 от най-добрите софтуера за записване на разговори, за да ви помогнем да намерите решение, което балансира съответствие, качество и използваемост.

Нека открием софтуера за запис на гласови разговори, който ще промени начина, по който вашият екип комуникира през тази година.

⏰ 60-секундно резюме Нуждаете се от решение за записване на разговори, но не знаете откъде да започнете? Ето кратко представяне на 13-те най-добри софтуерни решения за записване на разговори и това, в което те са най-добри: ClickUp : Най-добър за интегриране на записи на разговори с задачи, коучинг и сътрудничество Най-добър за интегриране на записи на разговори с задачи, коучинг и сътрудничество Gong: Най-добър за AI-базирани продажбени анализи и проследяване на сделки Aircall: Най-добър за запис на разговори в облака и CRM интеграция Talkdesk: Най-доброто решение за запис на разговори с изкуствен интелект в контактни центрове RingCentral: Най-доброто решение за унифицирани комуникации и мащабируемо записване на разговори Dialpad: Най-добър за транскрибиране в реално време и анализ на разговори с помощта на изкуствен интелект The Rev Call Recorder: Най-добър за безплатно записване на разговори с точни транскрипции TapeACall: Най-добър за записване на разговори на смартфони с неограничено пространство за съхранение All Call Recorder: Най-добър за гъвкави опции за запис и аудио формат на Android Cube Call Recorder: Най-добър за записване на VoIP и мобилни разговори на Android и iPhone Google Voice: Най-доброто решение за прост и икономичен запис на VoIP разговори Call Master: Най-добър за записване на разговори с вградена функция за блокиране на спам Call Recorder Automatic: Най-добър за запис на разговори без използване на ръце с блокиране на спам

Какво трябва да търсите в софтуера за записване на разговори?

Преди да разгледаме най-добрите инструменти за записване на разговори, нека определим какво прави един софтуер за записване на разговори добър.

📌 Ето списък с основните функции, които трябва да притежава вашият софтуер за записване на разговори:

Автоматично записване на разговори: Записвайте входящи и изходящи разговори, без да пропускате нищо.

Облачно архивиране за неограничено съхранение: Никога не губете важни разговори благодарение на сигурно и мащабируемо съхранение.

Регистри на разговори за организирано проследяване: Достъп до времеви отметки, идентификационен номер на обаждащия се и продължителност на разговора с един поглед

Интелигентно търсене за бърз достъп: Намерете конкретни записани телефонни разговори, като използвате ключови думи, дати или информация за обаждащия се.

CRM интеграция за безпроблемен работен процес: Синхронизирайте записите на разговорите директно в профилите на клиентите.

Съвместимост с VoIP и телефонни системи за гъвкавост: Работете с фиксирани телефони, VoIP приложения и мобилни устройства.

Криптиране на данни за сигурност: Защитете продажбените разговори и чувствителната бизнес информация

Функции за съответствие с нормативните изисквания за правна защита: Спазвайте изискванията на регламентите GDPR, HIPAA и CCPA.

Транскрибиране на разговори за лесен анализ: Преобразувайте записите на гласови разговори в текст, който може да се търси.

Мониторинг в реално време за обучение: Помогнете на екипите по продажбите да усъвършенстват подхода си при разговори на живо.

Най-добрият софтуер за записване на разговори

Независимо дали искате да подобрите обучението, да гарантирате съответствие или да подобрите обслужването на клиентите, подходящите инструменти за записване на разговори могат да ви помогнат да записвате важни разговори без усилие.

Нека разгледаме някои от най-добрите софтуерни решения за записване на разговори, които са на разположение, за да подобрите вашата комуникационна стратегия!

1. ClickUp (най-добър за интегриране на записи на разговори с задачи, коучинг и сътрудничество)

Записвайте всеки детайл – AI Notetaker на ClickUp автоматично записва идеи, задачи и бележки от срещи в реално време

Макар че много компании твърдят, че предлагат „все в едно“ решения, всъщност те просто обединяват отделни модули. Все още се сблъсквате с различни интерфейси, вписвания или изолирани данни. Тук ClickUp променя ситуацията, като се превръща в истинското приложение за всичко, свързано с работата.

ClickUp интегрира записи на разговори, задачи, автоматизация, базирана на изкуствен интелект, и инструменти за сътрудничество в една платформа, което улеснява екипите да работят заедно в единен интерфейс.

ClickUp AI Notetaker

Всички сме били в тази ситуация – трескаво претърсване на безкрайни имейли, протоколи от срещи и случайни лепящи се бележки, за да намерим една важна подробност от срещата от миналата седмица.

Но с ClickUp AI Notetaker можете да се сбогувате с този хаос. С автоматични транскрипции, резюмета и задачи, задвижвани от изкуствен интелект, всеки разговор се записва и организира без усилие – без повече догадки, без повече бъркотия – само кристално ясни бележки, винаги на ваше разположение.

ClickUp AI Notetaker може автоматично да създава задачи от дискусиите по време на срещите ви или да споделя обобщението директно в чата на вашия екип. По този начин всички остават в синхрон и нищо не се пропуска.

📋 Ето какво прави ClickUp AI Notetaker за вас:

✅ Автоматично записва и транскрибира срещи

✅ Създава обобщения на срещите с ключови изводи и действия, които трябва да се предприемат.

✅ Записва пълни аудио записи за справка

✅ Изброява участниците и организира бележките в ClickUp Docs

✅ Позволява търсене в транскрипциите, за да намерите важни подробности незабавно.

✅ Работи с Zoom, Google Meet и Teams за безпроблемна интеграция

✅ Синхронизира се с календара на ClickUp , за да се присъединявате автоматично и да си водите бележки

ClickUp Clips

Всички сме били в тази ситуация – да пишем дълги имейли или да се включваме в поредната среща, само за да обясним нещо, което би могло да бъде показано за секунди. Комуникацията на работното място е нарушена, но ClickUp Clips я поправя. 🏆

С ClickUp Clips можете да записвате, редактирате и споделяте гласови и видео разговори, което прави комуникацията по-бърза, по-ясна и по-ефективна. Няма повече объркване, няма повече размяна на съобщения – просто натиснете бутона за запис, обяснете визуално и изпратете.

Записвайте разговори, записвайте екрана и осигурете безпроблемна комуникация с опции за редактиране, споделяне и изтегляне с ClickUp Clips

📹 Ето какво прави ClickUp Clips за вас:

✅ Записвайте гласови разговори, видеоразговори и екранни записи за незабавна яснота✅ Вграждайте клипове директно в ClickUp Docs и ClickUp Chat — за да поддържате комуникацията рационализирана✅ Редактирайте, споделяйте и изтегляйте клипове без усилие✅ Автоматично транскрибирайте с ClickUp Brain , заедно с времеви отметки за лесно търсене✅ Преобразувайте клипове в задачи с ClickUp Tasks —така нищо няма да се изгуби при превода✅ Синхронизирайте с ClickUp Docs за подробни обяснения и инструкции

💡 Съвет от професионалист: Всеки клип, изпратен в ClickUp Chat, се автоматично вгражда за бърз достъп – няма нужда да ровите из линкове или имейли!

ClickUp се интегрира безпроблемно с над 1000 приложения, включително Google Meet, Zoom, Microsoft Teams и други софтуери за VoIP и конферентни разговори, като осигурява гладък работен процес, без да се налага преминаване между платформи.

Чрез комбинирането на тези функции ClickUp се превръща в централен хъб за управление на всички аспекти на вашите разговори и срещи:

Съхранявайте бележки от срещи, записи и задачи за изпълнение на едно място.

Сътрудничество с екипа ви по отношение на последващи действия и следващи стъпки

Използвайте надеждните функции за управление на задачите на ClickUp, за да гарантирате отчетност и напредък.

Както свидетелства Рей Чан, вицепрезидент по ИТ в San Diego Padres,

С помощта на ClickUp можем да поддържаме връзка и да имаме представа за това, което се случва в цялата организация.

С помощта на ClickUp можем да поддържаме връзка и да имаме представа за това, което се случва в цялата организация.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте и споделяйте: Записвайте обученията и демонстрациите на екипа за наставничество и споделяне на знания.

Транскрипция с изкуствен интелект: Транскрибирайте записи на гласови разговори с интелигентни обобщения с ClickUp Brain.

Контекстуално сътрудничество: Добавяйте коментари с времеви отметки към клипове за лесно справяне

Полезни информации: Създавайте задачи от записите, за да превърнете ключовите моменти в действия.

Разширение за Chrome за продуктивност: Проследявайте времето, създавайте задачи и правете екранни снимки в браузъра с Проследявайте времето, създавайте задачи и правете екранни снимки в браузъра с разширението за Chrome на ClickUp

Визуална документация с ClickUp Docs: Вградете видеозаписи директно в ClickUp Docs за лесни обяснения или демонстрации.

Записвайте и вграждайте клипове в ClickUp Tasks: Записвайте и прикачайте записи на гласови разговори или екранни записи към ClickUp Tasks, като съхранявате цялата необходима информация на едно място.

Ограничения на ClickUp

Може да се окаже сложно за някои потребители поради богатите си функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Потребител на G2 казва:

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е, че замества няколко инструмента на едно място. Няма повече превключване между няколко приложения. Той предлага несравнимо количество функции в сравнение с други софтуери.

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е, че замества няколко инструмента на едно място. Няма повече превключване между няколко приложения. Той предлага несравнимо количество функции в сравнение с други софтуери.

🔮 Ключова информация: ClickUp Meetings съхранява всичко на едно място – бележки, дневен ред на срещите и задачи за изпълнение – така че вашият екип винаги знае какво предстои. Няма повече ровене в разпръснати документи или забравени последващи действия! С AI-базирани бележки, списъци за проверка и присвоени коментари, всяка среща е организирана, изпълнима и лесна за преглеждане. 🚀

2. Gong (Най-добър за AI-базирани продажбени анализи и проследяване на сделки)

Чрез Gong

Gong е усъвършенстван софтуер за записване на разговори, който автоматично записва, транскрибира и анализира разговори за продажби, за да предостави полезна информация.

Използвайки изкуствен интелект, Gong идентифицира настроенията на клиентите, ключовите теми и възраженията и помага на екипите по продажбите да подобрят представянето си и да сключват сделки.

Gong се интегрира и с CRM системи, платформи за уеб конференции и имейл, като гарантира, че всички взаимодействия с клиенти се записват и анализират за по-добро вземане на решения.

Най-добрите функции на Gong

Преобразувайте входящите и изходящите разговори в текст с възможност за търсене по ключови думи.

Открийте ключови теми, възражения и настроения на клиентите , за да подобрите стратегиите за продажби.

Интегрирайте записите на разговори с CRM компоненти , за да проследявате безпроблемно сделките и да получите пълна видимост в процеса на продажбите.

Идентифицирайте модели в множество разговори, за да усъвършенствате обучението по продажби и съобщенията.

Маркирайте важни моменти в разговорите за лесно справяне и последващи действия.

Предоставяйте обратна връзка, базирана на данни, за да подобрите индивидуалните резултати в продажбите.

Ограничения на Gong

Прекъсвания на разговорите или аудио проблеми могат да повлияят на точността на транскрипцията.

Ограничена възможност за експортиране на големи масиви от данни за външна употреба

Поддържа записи с продължителност до 7 часа, като по-дългите срещи трябва да бъдат разделени.

Цени на Gong

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Gong

G2: 4. 8/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Gong?

Според този потребител на G2:

Gong ми позволява да остана фокусиран и ангажиран във всичките си срещи, като записва всички бележки вместо мен. Това е изключително полезно, защото ми позволява да слушам активно клиентите си и да откривам истинските им проблеми, което води до нови бизнес възможности за мен.

Gong ми позволява да остана фокусиран и ангажиран във всичките си срещи, като записва всички бележки вместо мен. Това е изключително полезно, защото ми позволява да слушам активно клиентите си и да откривам истинските им проблеми, което води до нови бизнес възможности за мен.

🌟 Интересен факт: Докато телефонните централи (обслужвани от оператори) датират от края на 1800-те години, концепцията за специализиран „кол център“ често се проследява до 1960-те години. Birmingham Press and Mail във Великобритания често се цитира като компания, която е инсталирала една от първите известни търговски системи, която пренасочваше обажданията на клиентите към определени агенти.

3. Aircall (Най-добър за записване на разговори в облака и CRM интеграция)

Чрез Aircall

Aircall е софтуер за управление на разговори, предназначен за фирми, които искат да записват и съхраняват както входящи, така и изходящи разговори, проведени чрез платформата.

Този инструмент помага на екипите да подобрят обслужването на клиентите, продажбите и качеството, като осигурява надеждна записи на взаимодействията с клиентите. Той може да се използва и като софтуер за управление на контакти благодарение на функциите си, които помагат на бизнеса да управлява вътрешните си операции в контактния център в рамките на облачната си платформа.

Най-добрите функции на Aircall

Записвайте и получавайте достъп до входящи и изходящи разговори, проведени чрез телефонен номер на Aircall.

Персонализирайте настройките за запис, за да записвате конкретни разговори или автоматично да записвате всички разговори.

Оценявайте представянето на служителите и предоставяйте целенасочено обучение, използвайки записите на разговорите.

Получете ценна информация за клиентите чрез преглед на взаимодействията, за да разберете техните нужди и проблеми.

Гарантирайте спазването на отрасловите регулации, като поддържате точни регистри и записи на разговорите.

Ограничения на Aircall

Разговорите с продължителност над 4 часа няма да бъдат запазвани.

Вътрешните разговори между потребителите на Aircall не се записват.

Цени на Aircall

Essential: 40 $/месец на потребител

Професионална версия: 70 USD/месец на потребител

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Aircall

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Aircall?

Ето какво казва един потребител на Capterra за Aircall:

Ние използваме Aircall и неговата интеграция с HubSpot в нашия отдалечен екип и той работи много, много добре. Всичко се записва автоматично и дори можем да изпълняваме работни процеси въз основа на някои правила на Aircall.

Ние използваме Aircall и неговата интеграция с HubSpot в нашия отдалечен екип и той работи много, много добре. Всичко се записва автоматично и дори можем да изпълняваме работни процеси въз основа на някои правила на Aircall.

💡 Професионален съвет: Следете без усилие входящите и изходящите разговори с тези 10 безплатни шаблона за регистриране на телефонни разговори.

Чрез Talkdesk

Talkdesk е софтуер за записване на разговори, предназначен за екипи за обслужване на клиенти и контактни центрове, за записване и съхранение на телефонни разговори между агенти и клиенти.

С функции като AI-базирани анализи и мониторинг на разговори в реално време, Talkdesk подобрява както клиентското преживяване, така и контрола на качеството в среди с голям обем разговори.

Най-добрите функции на Talkdesk

Задайте персонализирани параметри за запис, за да контролирате кога се записват разговорите и за колко време.

Преглеждайте разговорите с инструменти за управление на качеството, включително бележки с времеви отметки за подробен анализ.

Следете разговорите в реално време с контрол на записването на живо и опции за пауза/възобновяване .

Изберете гъвкави опции за съхранение, за да управлявате политиките за съхранение и пространството за съхранение.

Използвайте AI-базирани анализи, за да генерирате резюмета на разговори, да откривате настроенията на клиентите и да предлагате подходящи статии с полезна информация.

Ограничения на Talkdesk

Разговори с продължително мълчание няма да бъдат записвани.

По подразбиране прехвърлянето на разговори продължава да се записва, но настройките могат да бъдат променени.

Записването на разговори между агенти изисква конфигуриране от администратора.

Цени на Talkdesk

Financial Services Experience Cloud for Banking Edition: 225 USD/месец на потребител

Financial Services Experience Cloud for Insurance Edition: 225 USD/месец на потребител

Healthcare Experience Cloud for Providers Edition: 225 USD/месец на потребител

Retail Experience Cloud Edition: 225 USD/месец на потребител

CX Cloud Government Edition: 225 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Talkdesk

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Talkdesk?

Според този потребител на G2:

Харесвам лекотата на използване на Talkdesk, той е много лесен за разбиране и представяне на нови агенти. Използваме Talkdesk всеки ден, за да провеждаме и приемаме разговори с клиенти, затова за нас е важно да имаме софтуер, който работи добре.

Харесвам лекотата на използване на Talkdesk, той е много лесен за разбиране и представяне на нови агенти. Използваме Talkdesk всеки ден, за да провеждаме и приемаме разговори с клиенти, затова за нас е важно да имаме софтуер, който работи добре.

🌟 Интересен факт: В обучението за обслужване на клиенти има една добре известна максима: „Клиентите могат да чуят усмивката“. Изследвания на качеството на гласа показват, че усмивката променя тона на гласа (забележим ефект върху височината и резонанса). Тя помага да се предаде приятелско отношение и топлота, дори ако клиентът не може да ви види.

5. RingCentral (Най-доброто за унифицирани комуникации и мащабируемо записване на разговори)

Чрез RingCentral

Претърсването на множество приложения за комуникация може да отнеме много време от реалната работа, особено за търговски представител. Това се решава с RingCentral.

RingCentral е софтуер за записване на разговори, предназначен за фирми, които се нуждаят от централизирана комуникационна платформа за управление на телефонни разговори, продажби и взаимодействия с клиенти.

Този софтуер предлага автоматично и по заявка записване на разговори, което го прави гъвкав избор за екипи по продажбите, обслужване на клиенти и бизнес мениджъри.

Най-добрите функции на RingCentral

Активирайте автоматичното записване на разговори за входящи и изходящи разговори с опции за записване при поискване.

Съхранявайте записите ефективно с голям капацитет за съхранение и настройки за съхранение, които можете да персонализирате.

Персонализирайте аудио уведомленията, за да информирате обаждащите се, когато започне записът.

Използвайте анализи, базирани на изкуствен интелект, за обобщаване на разговори, транскрибиране и проследяване на ключови думи .

Интегрирайте безпроблемно с CRM платформи като Salesforce и HubSpot за по-добро записване на разговори и по-добра информация за клиентите.

в съответствие с HIPAA, GDPR и други отраслови регулации. Осигурете сигурно съхранение в облака чрез родната облачна телефонна система на RingCentral, която е

Ограничения на RingCentral

Максимални ограничения за съхранение на данни за всеки акаунт, които могат да се запълнят бързо при голям обем разговори

Автоматично изтриване на записите въз основа на времето, дори ако капацитетът за съхранение не е достигнат

Неограниченото пространство за съхранение е достъпно само при плановете от по-висок клас.

Цени на RingCentral

Основен пакет: 30 USD/месец на потребител

Разширено: 35 $/месец на потребител

Ultra: 45 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за RingCentral

G2: 4,0/5 (над 140 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 230 отзива)

📮 ClickUp Insight: Бизнесът процъфтява с централизирана система, но без нея важни последващи действия и решения често се губят в множество инструменти. Проучванията показват, че 43% от работниците изпращат само 0-10 съобщения на ден, което може да означава, че водят по-концентрирани и значими разговори или се борят с разпръсната комуникация между различни платформи. Тук е мястото, където всеобхватна платформа за продуктивност като ClickUp става от решаващо значение, като помага на екипите да централизират разговори, записи, актуализации на проекти и споделяне на знания в едно работно пространство.

6. Dialpad (Най-добър за транскрибиране и анализ на разговори в реално време с помощта на изкуствен интелект)

Чрез Dialpad

Една пропусната среща може да доведе до седмици натрупана работа. Този проблем се решава с Dialpad.

Dialpad е софтуер за запис и транскрипция на разговори, който се отличава с интелигентната си функция за търсене, която се съчетава добре с обобщенията, създадени с помощта на изкуствен интелект. Тази функция гарантира, че фирмите могат ефективно да преглеждат разговорите и да извличат ключова информация, която може да се използва за подобряване на качеството на разговорите.

Dialpad е особено подходящ за екипи по продажбите и представители на обслужване на клиенти и помага за подобряване на обслужването на клиенти, обучението и проследяването на резултатите.

Най-добрите функции на Dialpad

Транскрибирайте разговори в реално време , за да записвате входящи и изходящи разговори в момента, в който се провеждат.

Създавайте обобщения на разговорите с помощта на изкуствен интелект , за да подчертаете ключовите моменти и да анализирате настроенията на клиентите.

Автоматично спирайте записите, за да предотвратите записването на данни за кредитни карти или поверителна информация.

Търсете и филтрирайте записите , за да намерите бързо конкретни записани телефонни разговори въз основа на ключови думи и критерии.

Маркирайте и категоризирайте разговорите за лесна организация и подробен анализ на разговорите.

Интегрирайте с CRM платформи, за да свържете записите на разговори с данните на клиентите за по-добро проследяване на продажбите и обслужването на клиентите.

Ограничения на Dialpad

Автоматичното записване на разговори не е налично в основния стандартен план и трябва да се стартира ръчно.

Контролът на достъпа ограничава достъпа до записите на стажантите само до администратори и треньори.

Няма видео или запис на екрана в срещите на Dialpad; записва се само аудио от PSTN линии.

Цени на Dialpad

Стандартен: 27 $/месец на потребител

Pro: 35 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Dialpad

G2: 4. 4/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Dialpad?

Потребител на G2 казва:

Обичам простотата и лекотата на употреба, които правят Dialpad по-лесен за използване от обикновения стационарен офис телефон. Лесно е да се движите в приложението и да разгледате всички функции, а можете безпроблемно да прехвърляте разговорите си в офиса/организацията си без никакви затруднения или допълнителни стъпки.

Обичам простотата и лекотата на употреба, които правят Dialpad по-лесен за използване от обикновения стационарен офис телефон. Лесно е да се движите в приложението и да разгледате всички функции, а можете безпроблемно да прехвърляте разговорите си в офиса/организацията си без никакви затруднения или допълнителни стъпки.

🔮 Ключова информация: Записите на разговори са чудесни, но понякога визуалното възприятие е също толкова важно, колкото и слуховото – комбинирайте ги с 15-те най-добри софтуера за запис на екрана без воден знак, за да получите пълна представа за контекста!

7. TapeACall (Най-добър за записване на разговори на смартфони с неограничено пространство за съхранение)

Чрез TapeACall

TapeACall е приложение за записване на разговори, предназначено за потребители на смартфони, които се нуждаят от лесно записване на входящи и изходящи разговори.

Това приложение гарантира, че няма да се загубят важни подробности от телефонните разговори, което го прави подходящ софтуер за записване на разговори за множество приложения – бизнес срещи, продажбени разговори, интервюта, правна документация или лични записи.

Най-добрите функции на TapeACall

Записвайте неограничен брой входящи и изходящи разговори без ограничения за съхранение.

Транскрибирайте записани телефонни разговори автоматично с висока точност

Интегрирайте с платформи за съхранение в облака като Google Drive, Dropbox и Evernote .

Споделяйте записите незабавно чрез имейл, SMS и социални медии.

Синхронизирайте безпроблемно между устройствата за лесно прехвърляне на записите.

Ограничения на TapeACall

Изисква поддръжка на тристранни разговори, за да обединява и записва разговорите.

Ограничена безплатна версия, позволяваща възпроизвеждане само на първите 60 секунди от записа.

Цени на TapeACall

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TapeACall

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. The Rev Call Recorder (Най-добър за безплатно записване на разговори с точни транскрипции)

Чрез The Rev Call Recorder

Rev Call Recorder е приложение за записване на разговори, предназначено за потребители на iPhone, които се нуждаят от безплатен, неограничен записващ устройство с опция за високоточен транскрипт.

Независимо дали записвате продажбени презентации, интервюта или бизнес разговори, Rev Call Recorder гарантира, че ще заснемете всяка дума и ще можете да поръчате точни транскрипции, когато е необходимо.

Най-добрите функции на Rev Call Recorder

Записвайте неограничен брой входящи и изходящи разговори без скрити такси.

Записвайте висококачествен звук или импортирайте външни файлове като гласови бележки.

Транскрибирайте записани телефонни разговори с 99% точност (платена услуга)

Организирайте записите в папки и ги споделяйте в различни канали.

Интегрирайте с Dropbox, SMS и имейл за лесно управление на файлове

Ограниченията на Rev Call Recorder

Поддържа само разговори, проведени в САЩ и Канада

Изисква ръчно качване на записите за транскрибиране, тъй като приложението не транскрибира автоматично.

Цени на Rev Call Recorder

Безплатен план

Основен: 14,99 $/месец на потребител

Pro: 34,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии за Rev Call Recorder

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. All Call Recorder (Най-добър за гъвкави опции за запис и аудио формат на Android)

Чрез All Call Recorder

All Call Recorder е приложение за записване на разговори за Android устройства, което позволява на потребителите да записват, запазват и управляват телефонни разговори с персонализирани настройки.

Това е особено полезно, ако трябва да архивирате разговорите си, да обучавате екипа си по продажбите или да подобрите качеството на разговорите си.

Освен това All Call Recorder предлага множество формати за запис, услуги за транскрипция и опции за споделяне за допълнителна гъвкавост.

Най-добрите функции на All Call Recorder

Записвайте разговори въз основа на номер, контакт или избрани контакти.

Поддържат се множество формати за запис, включително MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC и MP4 .

Транскрибирайте записите с безплатна услуга за транскрипция на английски език

Споделяйте конкретни части от записани телефонни разговори

Прехвърляйте записи между устройства

Филтрирайте разговорите с бял списък, за да изберете кои разговори да запишете.

Настройте качеството на звука за оптимизирано съхранение и яснота.

Всички ограничения на Call Recorder

Някои приложения на трети страни могат да блокират работата на записващото устройство, което изисква ръчно добавяне в списъка с разрешени приложения.

Цени на All Call Recorder

Безплатно

Индивидуални цени

Всички оценки и рецензии за Call Recorder

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Знаете ли, че... 67% от професионалистите казват, че виртуалните срещи са също толкова продуктивни, колкото и личните, но само когато са добре структурирани! Усвойте етикета на виртуалните срещи с тези 10 най-добри практики, за да поддържате ефективността и ангажираността на разговорите си.

10. Cube Call Recorder (най-добър за записване на VoIP и телефонни разговори на Android и iPhone)

Чрез Cube Call Recorder

Cube Call Recorder (Cube ACR) е приложение за запис на разговори, което позволява на потребителите да записват телефонни разговори и VoIP разговори както на Android, така и на iPhone устройства. Това приложение работи добре за записване на разговори в софтуер като WhatsApp, Skype и други популярни VoIP инструменти.

Cube ACR предлага на потребителите и висококачествен аудио запис, архивиране в облак и разширени функции за сигурност.

Най-добрите функции на Cube Call Recorder

Архивирайте записите в Google Drive или чрез имейл за сигурно съхранение.

Геотагирайте записаните разговори, за да проследите къде са се състояли разговорите (само за Android)

Автоматично почиствайте старите записи, за да освободите място за съхранение без усилие

Защитете записите с PIN код, TouchID или FaceID за допълнителна поверителност.

Разклатете, за да маркирате важни моменти от разговора за лесно справяне (само за Android)

Ограничения на Cube Call Recorder

Проблеми с едностранното записване, при което се записва само гласът на едната страна, което налага настройки на аудио източника.

В зависимост от настройките на приложението може да се прилагат ограничения за продължителността на записването, което може да доведе до прекъсване на по-дългите разговори.

Цени на Cube Call Recorder

Безплатно

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Cube Call Recorder

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

🌟 Интересен факт: Ранните записи на разговори включваха магнитни ленти и физическо превключване на телефонната централа. През 60-те и 70-те години на миналия век бизнесът и правителствените организации започнаха да използват запис на магнитна лента за осигуряване на качеството и сигурността. Днешните цифрови системи за запис на разговори дължат своето наследство на тези ранни аналогови устройства.

11. Google Voice (най-доброто решение за прост и икономичен запис на VoIP разговори)

Чрез Google Voice

Google Voice е VoIP услуга, която предоставя основни функции за записване на разговори за фирми, търсещи достъпно и лесно за използване решение.

За да отговори на различни нужди, Google Voice е достъпен както за настолни компютри, така и за мобилни устройства. Google Voice поддържа запис на разговори, проследяване на историята на разговорите, гласова поща, SMS и пренасочване на разговори.

Най-добрите функции на Google Voice

Записвайте както входящи, така и изходящи разговори

Съхранявайте историята на разговорите, включително дата, час, продължителност и подробности за обаждащия се.

Предоставяйте гласово съобщение при започване на записването

Спрете записването, като натиснете отново 4 или прекратите разговора.

Ограничения на Google Voice

Записването на разговори не е достъпно във всички страни или региони.

Могат да се записват само входящи разговори

Цени на Google Voice

Business Starter: 7 USD/месец на потребител

Бизнес стандарт: 14 USD/месец на потребител

Business Plus: 22 USD/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Google Voice

G2: 4. 1/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Voice?

Според този потребител на Capterra:

Използвам Google Voice за бизнес телефонната си линия, много е удобно и винаги е било безплатно! Мога да го ползвам от няколко телефона или от лаптопа си, така че никога не пропускам обаждане или съобщение от клиенти.

Използвам Google Voice за бизнес телефонната си линия, много е удобно и винаги е било безплатно! Мога да го ползвам от няколко телефона или от лаптопа си, така че никога не пропускам обаждане или съобщение от клиенти.

Прочетете също: 8 безплатни шаблона за списък с контакти в Excel и ClickUp

12. Call Master (Най-добър за записване на разговори с вградена функция за блокиране на спам)

чрез CallMaster

Чрез комбинирането на автоматичен запис на разговори с блокиране на разговори, Call Master гарантира, че потребителите могат да записват важни разговори, като същевременно филтрират досадните обаждания.

Call Master е особено полезен за нови потребители благодарение на лесния за използване интерфейс и функции като интеграция на списък с контакти, които правят записването на разговори относително лесен процес.

Най-добрите функции на Call Master

Записвайте входящи и изходящи разговори без ръчно стартиране

Блокирайте спам и нежелани номера, за да намалите досадните обаждания.

Навигирайте през лесен за използване интерфейс за бърз достъп до записите.

Интегрирайте с списъци с контакти за безпроблемна идентификация на обаждащите се.

Ограничения на Call Master

Възможно е да не работи оптимално на определени модели телефони, което води до лошо качество на записа.

В зависимост от плана може да се прилагат ограничения за съхранение.

Цени на Call Master

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Call Master

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

🌟 Интересен факт: Макар че много хора все още предпочитат човешкото общуване по телефона, чатботовете и виртуалните асистенти, задвижвани от изкуствен интелект, все по-често поемат първата линия на поддръжката. Според Gartner, до 2027 г. около 25% от операциите по обслужване на клиенти биха могли да разчитат на виртуални клиентски асистенти (VCA) за управление на рутинни заявки, освобождавайки човешките агенти за по-сложни задачи.

13. Call Recorder Automatic (Най-добър за запис на разговори без използване на ръце с блокиране на спам)

чрез Call Recorder Automatic

Call Recorder Automatic е богат на функции инструмент, който предлага функции като идентификация на обаждащия се, блокиране на спам и многоезична поддръжка за потребители, които се нуждаят от автоматично записване на разговори без допълнителни усилия.

Независимо дали запазвате бизнес разговори, преглеждате продажбени разговори или архивирате важни дискусии, Call Recorder Automatic позволява лесно съхранение, организиране и споделяне на записите.

Call Recorder Automatic – най-добрите функции

Организирайте и архивирайте записите по име или дата.

Създайте списък с номера, които да се изключат от автоматичното записване.

Блокирайте спам и нежелани разговори

Възпроизвеждайте и споделяйте записи в рамките на приложението

Записвайте VoIP разговори на Android и създавайте гласови бележки на iPhone

Достъп до приложението на няколко езика, включително английски, арабски, хинди и италиански.

Call Recorder Автоматични ограничения

Пространството за съхранение може да се превърне в проблем, тъй като записите се съхраняват във вътрешната памет на телефона.

Законовите ограничения може да изискват информиране на всички страни преди записването на разговор.

Съвместимостта на устройствата варира и някои телефони може да не поддържат вградена функция за запис на разговори.

Call Recorder Automatic ценообразуване

Персонализирани цени

Call Recorder Automatic – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Ето още няколко софтуерни решения за записване на разговори, които не са се класирали в нашия топ списък, но са чудесни варианти за CRM интеграция, екипи по продажбите и собственици на малки фирми:

8×8 Contact Center: Софтуер за записване на разговори, базиран в облака, с анализи, задвижвани от изкуствен интелект, откриване на настроения и съхранение, готово за съответствие с нормативните изисквания, за безпроблемни взаимодействия с клиентите.

CallRail: Решение за проследяване и записване на разговори, предназначено за маркетингови и търговски екипи, с функции за анализ на разговори и откриване на ключови думи за по-добро управление на потенциалните клиенти.

Vonage Business Communications: VoIP-базирана телефонна система с вградена функция за записване на разговори, предлагаща транскрипции, CRM синхронизация и функции за управление на разговорите, за да подобри бизнес операциите.

Кликнете. Обадете се. Завършете. Повторете. ClickUp го прави толкова лесно!

Според проучване на Deloitte 75% от разговорите на работното място ще бъдат записвани и анализирани, за да се открият ценни информации и да се намалят рисковете. Това не е просто тенденция – това е бъдещето на по-интелигентното вземане на решения.

Именно затова подходящият софтуер за записване на разговори е конкурентна необходимост. ClickUp отговаря на тази нужда, като обединява всичко в една изцяло интегрирана платформа, задвижвана от изкуствен интелект, така че да не се налага да се занимавате с безредични бележки за това, което клиентът действително е казал.

С автоматично записване на разговори, транскрипции с възможност за търсене, безпроблемна CRM интеграция и интелигентни анализи, ClickUp улеснява записването, организирането и действията по всеки важен разговор, без да прекъсва работния ви процес.

Регистрирайте се още днес в ClickUp и усетете разликата!