10-те най-добри облачни телефонни системи през 2025 г. (рецензии и цени)

Всяка компания се нуждае от последователна комуникация между екипите.

Традиционните телефонни системи и мобилни телефонни линии често са ненадеждни, неудобни и твърде скъпи, когато искате да съберете екипа си и да започнете съвместна работа.

Облачната телефонна система е един от най-рентабилните начини за създаване на унифицирана комуникационна система.

Благодарение на своята гъвкавост, пазарът на облачни телефонни системи е отбелязал значителен растеж. Прогнозира се, че пазарът на VoIP ще достигне 194,5 милиарда долара до 2024 г.

Увеличението в процента на използване е доста очевидно, като дори през 2021 г. 31% от бизнеса разчиташе на VoIP система. Частна телефонна централа или хоствана PBX е пример за облачна телефонна система.

Тъй като все повече компании избират софтуер за облачни телефонни системи, става изключително важно да бъдете предпазливи при избора на софтуер.

Как да изберете най-подходящата за вашия екип или организация? Не се тревожете, ние сме тук, за да решим този проблем. Нека разгледаме 10-те най-добри облачни телефонни системи през 2024 г.

Какво трябва да търсите в облачните телефонни системи?

Съществуват безброй облачни телефонни системи, всяка от които с уникални функции. Ето обаче някои стандартни функции, които можете да очаквате от всяка облачна телефонна система.

Обърнете внимание на следните фактори, когато избирате нова система за себе си:

Надеждност: Уверете се, че VoIP предлага надеждни услуги без прекъсвания в работата.

Мащабируемост: Изберете система, която може бързо да се мащабира с разрастването или промените във вашия бизнес.

Икономическа ефективност: Разгледайте ценовия модел. Проверете дали включва такси за настройка, месечни такси и допълнителни разходи за функции.

Избор на функции: Оценете предлаганите функции, като гласова поща към имейл, автоматичен оператор, запис на разговори, пренасочване на разговори и видеоконферентна връзка.

Интеграция: Обмислете възможностите за интеграция с други бизнес инструменти, като CRM софтуер и платформи за сътрудничество.

Съвместимост на устройствата: Уверете се, че системата поддържа мобилни устройства и осигурява Уверете се, че системата поддържа мобилни устройства и осигурява безпроблемна комуникация за отдалечени или мобилни работници.

Достъпност: Изберете система с интуитивен и лесен за използване интерфейс, за да улесните обучението на вашите служители.

Сигурност: Оценете мерките за сигурност, които са въведени за защита на вашите комуникационни данни.

10-те най-добри облачни телефонни системи за използване през 2024 г.

1. Aircall

чрез AirCall

Тази бизнес телефонна и комуникационна платформа има за цел да превърне всеки разговор в значима точка на контакт. Основното й предимство е безпроблемната интеграция с различни подходящи приложения.

Виртуалната телефонна система на AirCall е друга отличителна функция, която предоставя на бизнеса професионално и мащабируемо комуникационно решение.

Освен това AirCall предлага усъвършенствани инструменти за анализ и отчитане, които предоставят ценна информация за ефективността на комуникациите.

Най-добрите функции на Aircall

Съответни интеграции: Повишете производителността си с незабавен достъп до важната информация. Интегрирайте Aircall с вашата CRM система, център за поддръжка и други важни приложения като HubSpot и Salesforce.

Виртуална телефонна система: Опростете бизнес комуникациите си с виртуалната телефонна система на Aircall. Настройте без усилие местни и международни номера, създайте персонализирани IVR менюта и пренасочвайте разговорите с лекота.

Инструменти за отчитане и анализ: Разгледайте данните за вашите разговори с помощта на надеждните инструменти за анализ и отчитане на AirCall. Открийте ценна информация за ефективността на разговорите с функции като мониторинг на разговори, записване и анализ на настроенията. Проследявайте ефективността на агентите, откривайте възможности за обучение и разберете настроенията на клиентите.

Ограничения на Aircall

Процесът на влизане трябва да бъде по-интуитивен, тъй като продължава да излиза от профилите на потребителите.

Приложението изисква обратна връзка твърде често, което го прави досаден елемент.

Липса на стабилност на Mac

Интеграцията на SMS може да бъде по-добра

Цени на Aircall

Essentials: 30 $/лиценз

Професионална версия: 50 $/лиценз

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Aircall

G2: 4,3/5 (над 930 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 400 рецензии)

2. Nextiva

чрез Nextiva

Nextiva е ефективно VoIP решение с отличителни функции като приложението NextivaONE, което превръща мобилното ви устройство във виртуален офис.

Функцията за тристранни разговори на Nextiva е полезна, когато трябва да си сътрудничите с колеги или да разрешите колективно проблеми на клиенти. Функцията „Call Presence“ ви позволява да следите кои агенти са на линия и ефективно да насочвате клиентите си или други обаждащи се.

Най-добрите функции на Nextiva

NextivaOne: Помага да превърнете мобилното си устройство в преносим офис с приложението NextivaONE. То ви гарантира, че ще останете свързани, докато сте в движение.

Тристранни разговори: Сътрудничество безпроблемно с вашия колега или партньор, като използвате перфектната функция – тристранни разговори. Вместо да управлявате два отделни разговора и да повтаряте информация, оптимизирайте производителността си, като провеждате един телефонен разговор.

Наличност на обаждане: Следете без усилие телефонния статус на вашите служители или колеги чрез функцията „Наличност на обаждане“. Използвайте този индикатор за статус, за да насочите клиентите към подходящия човек, вместо да ги препращате към зает служител.

Ограничения на Nextiva

Настройката на гласовата поща трябва да бъде по-интуитивна и по-лесна

Безжичните преносими връзки понякога срещат проблеми

Трябва да се добави настройка за изтриване на телефонни съобщения.

Телефонните приложения понякога могат да бъдат бъгати

Цени на Nextiva

Essential: 17,39 $/потребител/месец

Професионална версия: 20,74 $/потребител/месец

Enterprise: 27,44 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Nextiva

G2: 4,5/5 (над 2800 оценки)

Capterra: 4,5/5 (510+ оценки)

3. GoTo

чрез GoTo

GoTo Connect е отговорът на GoTo на облачната телефонна система с основна цел да обедини комуникацията и сътрудничеството вътре и извън компанията.

Тя се интегрира с безброй модели настолни телефони, позволявайки на агентите да имат достъп до обаждания и други форми на комуникация директно през своите лаптопи.

Най-добрите функции на GoTo

Съвместимост с настолни телефони: Модернизирайте своя кол център, като интегрирате всичките си настолни телефони с GoTo Connect. Облачното телефонно решение е съвместимо с над 180 модела настолни телефони.

Лесни за използване настолни приложения: Останете в течение без усилие, като управлявате разговорите си директно от лаптопа си. Независимо дали се обаждате, чатите или изпращате текстови съобщения, уеб и настолните приложения правят всичко това лесно.

Мощни настройки за администратори: Управлението на бизнес разговорите ви е лесно с функциите за администратори на GoTo Connect. Удобният за ползване Dial Plan Editor с лесното си функциониране чрез плъзгане и пускане предлага кристално ясен поглед върху вашите персонализирани потоци от разговори. Управлявайте безпроблемно графиците за маршрутизиране на разговорите и получите безпрецедентна видимост с отчетите и таблата на GoTo Connect.

Ограничения на GoTo

Актуализациите често отнемат време за внедряване

Ограничена поддръжка по време на внедряването

Липсва синхронизация с имейл

Интеграциите трябва да бъдат по-интуитивни

Цени на GoTo

Базов план: 27 $/потребител/месец

Стандартен: 32 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за GoTo

G2: 4,4/5 (над 1200 оценки)

Capterra: 4,5/5 (над 650 оценки)

4. RingCentral

чрез RingCentral

RingCentral е специализирана в подпомагането на малките предприятия и предоставя достъп до модели за обслужване на клиенти от световна класа, използвайки високомащабируемо решение.

Можете да използвате многобройните предимства на обслужването на клиенти, за да направите добро впечатление на вашите клиенти. Тя предлага множество опции, когато става въпрос за работа с бизнес телефонни номера.

Това също ви помага да поддържате връзка с вашите клиенти и екип чрез едно унифицирано приложение, подходящо за мобилни устройства.

Най-добрите функции на RingCentral

Решения за обслужване на клиенти: Използвайте модулите за подобряване на CX на RingCentral, за да взаимодействате с клиентите. Настройте поздрави за клиенти и маршрутизиране на повиквания въз основа на клиенти, за да улесните ефективната Използвайте модулите за подобряване на CX на RingCentral, за да взаимодействате с клиентите. Настройте поздрави за клиенти и маршрутизиране на повиквания въз основа на клиенти, за да улесните ефективната комуникация между бизнеса и клиентите

Опции за бизнес телефонни номера: Запазете настоящия си номер, вземете нов номер с разпознаваем код на област, настройте безплатен номер за цялата страна или създайте персонализиран номер за вашия бизнес.

Единна приложение: Останете свързани с най-новите събития, докато сте в движение, с унифицирано приложение, което ви позволява да имате достъп до всичките си обаждания, текстови съобщения и информация чрез всяко устройство.

Ограничения на RingCentral

Ограничени интеграции

Липсва подходяща поддръжка за настолни телефони

Труден за използване потребителски интерфейс за управление на разширения

Настройката за изпращане на текстови съобщения може да бъде объркваща

Цени на RingCentral

Основна цена: 20 $/потребител/месец

Разширено: 25 $/потребител/месец

Ultra: 35 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за RingCentral

G2: 3,9/5 (750+ оценки)

Capterra: 4,2/5 (над 1160 оценки)

5. Ooma

чрез Ooma

Ooma е облачна телефонна система, която опростява бизнес комуникациите, за да ви помогне да свършите повече работа в рамките на работното време.

Основният механизъм за спестяване на време е интелигентният виртуален рецепционист.

Тя ви позволява да държите в течение няколко заинтересовани страни, като използвате функциите Multi-Ring и Ring Groups. Тя също така ви защитава и спестява още повече време, като използвате подобрената функция за блокиране на повиквания.

Най-добрите функции на Ooma

Виртуален рецепционист: Автоматизирайте управлението на входящите си обаждания с помощта на интелигентния виртуален рецепционист на Ooma. Пренасочвайте и изпращайте съобщения на обаждащите се и настройте множество менюта.

Подобрено блокиране на повиквания: Спестете ценно работно време и се предпазете от спам повиквания и измамници с помощта на усъвършенстваната система за блокиране на повиквания на Ooma.

Комуникация в екипа: Използвайте функциите Multi-Ring и Group Ring на Ooma, за да може едно обаждане да бъде отговорено от няколко телефона, принадлежащи на различни служители.

Ограничения на Ooma

Процесът на настройка е труден за навигиране

Липсват автоматизирани условни настройки за пренасочване на повиквания

Няма възможност за екипно факсуване

Може да бъде надградена с множество списъци за бързо набиране в офиса

Цени на Ooma

Основно: Безплатно

Ooma Office Essentials: 19,95 $/потребител/месец

Ooma Office Pro: 24,95 $/потребител/месец

Ooma Office Pro Plus: 29,95 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Ooma

G2: 4,5/5 (80+ оценки)

Capterra: 4,4/5 (над 160 оценки)

6. Zoom

чрез Zoom

Zoom е добре известно име на пазара на облачни телефонни системи благодарение на богатите си функции, удобство и лесен достъп.

Макар да разполага с най-често срещаните VoIP функции, тя се отличава с някои уникални характеристики, които я правят специална.

Функцията за отстраняване на шума е тиха (игра на думи), но полезна помощница по време на натоварените работни часове. Zoom проследява активността на всичките ви контакти, за да знае дали са на разположение.

Функцията за преписване на текст също е вълнуващо допълнение, което ви помага да си водите бързи бележки.

Най-добрите функции на Zoom

Отстраняване на шума: Заглушете ненужните разсейващи фактори и пречки и се концентрирайте изцяло върху разговора си.

Индикатор за присъствие: Извлечете ценна информация относно графика на Извлечете ценна информация относно графика на най-важните ви клиенти и контакти . Функцията „Индикатор за присъствие“ показва дали даден контакт е на разположение, зает или в среща, а ако е зает, използвайте функцията „Уведоми ме, когато е на разположение“, за да получавате автоматични известия, веднага щом стане на разположение.

Транскрипция на гласови съобщения: Получавайте текстова транскрипция на гласовите си съобщения за бързо преглеждане, което подобрява достъпността за служители с увреден слух.

Ограничения на Zoom

Безплатната версия има ограничено време за разговори и функционалност за разговори.

Остарели одобрени HDMI устройства за запис

Понякога предупрежденията или известията не се показват

Лоша поддръжка на клиенти

Цени на Zoom

Основно: Безплатно

Pro: 149,90 $/година/потребител

Бизнес: 219,90 $/година/потребител

Business Plus: 269,90 $/година/потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (53 870+ оценки)

Capterra: 4,6/5 (13 710+ оценки)

7. Grasshopper

чрез Grasshopper

Grasshopper е един от най-надеждните доставчици на облачни телефонни системи, фокусирани върху клиента, който ви помага да общувате с вашите клиенти по-професионално. Разделете работата си от личния си живот с виртуален телефонен номер.

Вие получавате уведомление за характера на обаждането, дали е бизнес или друго, което ви позволява да се представите най-добре и в двата случая. Разширените функции за пренасочване на обажданията гарантират, че винаги ще получавате всички телефонни обаждания.

Най-добрите функции на Grasshopper

Виртуален телефонен номер: Осигурете си виртуален телефонен номер за вашия бизнес, който ви дава достъп до надеждни функции на телефонната система, без да се налага да използвате допълнителни устройства. Пазете номера си в тайна, за да сте сигурни, че винаги ще знаете кога някой се свързва с вас по работа.

Подобрения за бизнес разговори: Бъдете информирани с Grasshopper, който ви уведомява за бизнес разговори и ви позволява да се представите в най-добрата си светлина. Можете да получите достъп до персонализирани поздрави и разширения, като по този начин гарантирате, че обаждащите се се насочват към правилния отдел или служител.

Разширено пренасочване на повиквания: Останете свързани с настолни или мобилни приложения, като управлявате бизнес повиквания и текстови съобщения отвсякъде. Обслужвайте едновременно няколко повиквания, като ги пренасочвате към друг телефон или член на екипа, за да сте сигурни, че клиентите ви никога няма да чуят сигнал „заето“.

Ограничения на Grasshopper

Има технически проблеми, при които съобщенията остават неизпратени или не могат да бъдат получени.

Липсва възможност за изпращане на съобщения до няколко души, без да се създава групов чат.

Възможностите за синхронизиране на няколко устройства са малко недостатъчни.

Цени на Grasshopper

True Solo: 14 $/месец, фактурирани ежегодно

Solo Plus: 28 $/месец, фактурирани ежегодно

Партньор: 46 $/месец, фактурирани ежегодно

Малък бизнес: 80 $/месец, фактурирани ежегодно

Оценки и ревюта за Grasshopper

G2: 4/5 (над 140 оценки)

Capterra: 4,4/5 (над 330 оценки)

8. Vonage

чрез Vonage

Vonage е цялостен пакет за бизнес комуникации, достъпен на множество и разнообразни устройства.

В някои аспекти тази платформа е ориентирана към потребителите, тъй като разполага с бизнес пощенска кутия, която ви позволява да комуникирате с клиентите си чрез предпочитаните от тях платформи. Тя разполага и с вграден виртуален асистент с изкуствен интелект, който помага за ангажирането на клиентите.

Макар че основното приложение е достатъчно компетентно, Vonage App Center предлага и множество висококачествени и подходящи интеграции.

Най-добрите функции на Vonage

Виртуален асистент с изкуствен интелект: Виртуалният асистент с изкуствен интелект на Vonage ви дава възможност да създадете нова дигитална работна сила, която допълва вашия екип от хора. Започнете незабавни взаимодействия с клиенти, насочвайте разговорите, за да разберете техните нужди, и изпълнявайте необходимите действия безпроблемно.

Бизнес пощенска кутия: Взаимодействайте и сътрудничество с клиентите по техния предпочитан канал, независимо дали това е чрез SMS, MMS или Facebook Messenger.

Vonage App Center: Персонализирайте своето преживяване с Vonage Business Communications, като използвате Vonage App Center. Интегрирайте важни CRM и бизнес приложения в платформата VBC, достъпна безпроблемно както на настолни компютри, така и на мобилни устройства.

Ограничения на Vonage

Липса на реални хора в обслужването на клиенти

Проблемна онлайн чат поддръжка

Няма показване на история на записаните разговори

Текстовият чат не може да обработва изображения

Цени на Vonage

Мобилен: 19,99 $ на месец за линия

Премиум: 29,99 $ на месец за линия

Разширено: 39,99 $ на месец за линия

Оценки и рецензии за Vonage

G2: 4,3/5 (над 430 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (‎300+ рецензии)

9. Dialpad

чрез Dialpad

Dialpad предлага широка гама от разширени функции за оптимизиране на бизнес комуникациите и повишаване на производителността.

Dialpad ви позволява да се свързвате с клиентите си чрез различни канали благодарение на функциите за многоканално съобщаване. Функциите за отчитане и анализ, които предлага, също са много мощни.

Но AI Voice остава тяхната отличителна черта, освен всички необходими функции за провеждане и приемане на разговори.

Най-добрите функции на Dialpad

AI глас: Подобрете комуникацията си с бизнес телефонната система на Dialpad, която предлага основни функции като пренасочване на повиквания, препращане на повиквания, интерактивен гласов отговор (IVR) и други за ефективно управление на повикванията.

Омниканално съобщаване: Приемете омниканален подход, за да дадете приоритет на удовлетвореността на клиентите, да подобрите задържането им и в крайна сметка да укрепите финансовите си резултати. Обръщайте се към клиентите на предпочитаните от тях платформи и по време на най-активните им часове.

Анализи на контактния център: Проучете данните за клиентите и разберете основните показатели в контактния център. Поддържайте постоянно разбиране за ефективността на екипа, от пропуснати до прекъснати обаждания, като осигурявате ясен обзор по всяко време.

Ограничения на Dialpad

Липса на възможност за персонализиране

Аналитичните данни се зареждат прекалено дълго

Има проблеми със съвместимостта с безжични слушалки

Потребителите се оплакват, че тя работи бавно по време на пиковите часове.

Цени на Dialpad

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Dialpad

G2: 4,3/5 (‎210+ рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (‎500+ рецензии)

10. GetVoIP

чрез GetVoIP

GetVoIP не е обикновен софтуер за комуникация. Това е онлайн хранилище на специализирани VoIP инструменти, което ви помага да сравните и изберете този, който отговаря на нуждите на вашия бизнес.

Усъвършенстваната функция QuoteMatch ви позволява да получите незабавни оферти от най-добрите доставчици в зависимост от размера на вашия екип. Освен това, нейните сравнителни ръководства ви позволяват да вземете по-добри бизнес решения. Тя също така разполага с категоризирана селекция от най-добрите инструменти в различни бизнес и свързани области.

Най-добрите функции на GetVoIP

QuoteMatch: Използвайте QuickMatch, за да въведете броя на служителите, с които разполагате в момента, и инструментът автоматично ще ви предостави информация относно офертите от най-добрите доставчици, които най-добре отговарят на размера на вашата компания.

Сравнителни ръководства: Използвайте подробната информация, предоставена в сравнителните ръководства, за да вземете информирано и рентабилно решение. Те ви информират за предимствата и недостатъците на всяко решение.

Избор на инструменти по категории: Търсете точно това, което искате, като използвате раздела с инструменти, разделени по категории. Категориите са детайлни и включват бизнес VoIP, кол център, унифицирани комуникации, хостинг PBX, SIP Trunking, IVR системи, конферентни разговори и други.

Ограничения на GetVoIP

Това не е софтуер, предназначен специално за VoIP, а платформа, която предоставя сравнения на съществуващите VoIP решения.

Той не предоставя никакви собствени инструменти, а само препраща към външни решения.

Цени на GetVoIP

Н/Д

Рейтинг на GetVoIP

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

Като процъфтяващ бизнес, трябва да излезете извън рамките на избора на най-добрите функции и да изберете решение, което подчертава текущите ви бизнес операции, както прави ClickUp.

Ето как ClickUp ви помага да обработвате изходящи и входящи обаждания с вашия екип и клиенти.

ClickUp

ClickUp предлага полезни и изчистени комуникационни инструменти като ClickUp Clip, който ви позволява да предадете вашето съобщение с прецизност и контекст, като споделяте записи на екрана.

Използвайте ClickUp Chat, за да централизирате комуникацията в екипа за споделяне на актуализации, свързване на ресурси и насърчаване на безпроблемно сътрудничество. Използвайте ClickUp Comments, за да генерирате незабавно задачи за действие и да ги възложите на конкретни членове на екипа.

Ангажирайте се с коментарите в ClickUp и ги разрешете, след като задачите бъдат изпълнени.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Document Proofing: Уведомявайте членовете на екипа за всички промени, направени или необходими в документите, като използвате функцията за проверка.

ClickUp Clip: Създавайте екранни записи, които ефективно предават вашето послание с яснота и контекст. Запазете тези записи за бъдеща употреба, споделяйте ги лесно чрез публични връзки и използвайте допълнителни функции според нуждите си.

Предайте без усилие вашето съобщение за секунди с функцията за видеоклипове на ClickUp.

ClickUp Chat: Оптимизирайте комуникацията в екипа, като обедините различни инструменти и разпръснати разговори. Използвайте ClickUp Chat, за да споделяте актуализации, да свързвате ресурси и да си сътрудничите в една централизирана платформа.

Лесно споделяйте актуализации, връзки, реакции и консолидирайте важни разговори с изгледа „Чат“ в ClickUp.

Споделен ClickUp Dashboard: Илюстрирайте работата си изчерпателно за вашия екип чрез визуални представяния. Dashboards са оптималният метод за изграждане на високо ниво на всички дейности в рамките на вашия Workspace. Споделете тези dashboards сред членовете на екипа, за да улесните ясната и кратка визуална комуникация.

ClickUp Offline : Основните функции на платформата работят добре дори без интернет връзка.

ClickUp Comments: Оптимизирайте работния си процес, като генерирате незабавно задачи за действие с Assigned Comments. Възлагайте тези задачи на други или на себе си, отговаряйки на нуждата от бързо и ефективно управление, тъй като коментарите често водят до действие и подробностите могат да се изгубят в процеса.

Интеграция на ClickUp с електронна поща: Подобрете външната комуникация, като използвате електронната поща като предпочитан метод за взаимодействие с лица извън вашата работна среда в ClickUp. Намалете зависимостта от вътрешни имейли, като активирате електронната поща в ClickUp ClickApp. Изпращайте и получавайте имейли директно в ClickUp, без да се налага да превключвате между платформи.

Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство

Ограничения на ClickUp

Без вградена функция за гласови разговори през интернет в облачната телефонна система

Някои потребители са съобщили, че интерфейсът отнема малко време, за да свикнете с него.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/потребител/месец

Бизнес: 12 $/потребител/месец

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Безпроблемна комуникация чрез VoIP

Комуникацията е безмилостна арена. Тя може да се превърне в проблем, ако допуснете недоразумения и излишни разходи в комуникационните си силози. От друга страна, тя ще се превърне в катализатор за успех, ако използвате нейната сила с помощта на качествени комуникационни системи като ClickUp.

Не забравяйте, че изборът на доставчик на облачни телефонни услуги вместо традиционни телефони не е краят на всичко. Разгледайте го като възможност да се възползвате от всеобхватно средство, което подобрява комуникацията ви и предлага цялостен 360° поглед върху всеки аспект от вашия бизнес.