Цени на Zoom: планове и функции, за да изберете подходящия

Само през юни 2024 г. уебсайтът на Zoom е получил 11,2 милиона посещения от настолни и мобилни устройства. Впечатляващо, нали?

Но с популярността идва и разнообразието. Zoom предлага няколко ценови плана, за да отговори на различни нужди. Изборът на подходящия план на Zoom е важен, особено за бизнеса. Ако малък стартиращ бизнес започне да плаща за премиум бизнес план с ненужни функции, тези разходи ще изядат бюджета му.

В този блог ще се запознаем с Zoom като водеща платформа за видеоконферентни разговори. Ще разгледаме ценовите планове, основните функции, предимствата и недостатъците, както и дали има алтернатива на Zoom, която отговаря на вашите нужди.

⏰ 60-секундно резюме Открийте какво предлагат ценовите планове на платформата Zoom на потребители от всички размери на бизнеса. Ето какво се обхваща в това ръководство: Общ преглед на ценовите планове на Zoom Безплатен план : Основни функции с ограничение от 40 минути за срещи

Pro план : Удължено времетраене на срещите, AI интеграция и съхранение в облак

Бизнес план : Поддържа до 300 участници с подобрени инструменти за сътрудничество.

План за предприятия: Персонализирани цени за мащабни срещи с усъвършенствани инструменти за сигурност и изкуствен интелект. Предимства и недостатъци на цените на Zoom Предимства : Безпроблемна интеграция, неограничено съхранение в облака (по-високи планове) и висока сигурност.

Недостатъци: Ограничения на безплатния план, разходите за всеки потребител се натрупват, а разширените функции изискват период на обучение. ClickUp като алтернатива на Zoom ClickUp предлага повече от просто видеоконферентна връзка – интегрира управление на проекти, чат за екипа, автоматизация на задачите, бележки от срещи, базирани на изкуствен интелект, и бели дъски в една платформа. Ценови планове и предимства на ClickUp Безплатен план с неограничен брой задачи и потребители

Платени планове, предлагащи автоматизация на работния процес, разширена сигурност и безпроблемна интеграция с Zoom, Slack и Microsoft Teams.

ClickUp обединява комуникацията, управлението на проекти и сътрудничеството в една единствена платформа.

Какво е Zoom?

чрез Zoom

Zoom е платформа за видеоконферентна връзка, която предлага функции за безпроблемни видеоконференции, уебинари и чатове в екип. Независимо дали управлявате отдалечени екипи или организирате виртуални събития, тя улеснява сътрудничеството.

Ако имате нужда да организирате голяма среща с HD видео и виртуални фонове, Zoom е точно за вас. Софтуерът за управление на срещи предлага неограничено съхранение в облак и споделяне на файлове за провеждане на уебинари.

Zoom опростява бизнес комуникацията с разширени функции като Zoom Rooms, стаи за почивка, персонализирани лични идентификационни номера за срещи и безпроблемна интеграция с важни приложения като Google Calendar.

Глобалната му популярност се дължи на лесния за използване интерфейс, настройките за сигурност и различните ценови планове, от безплатния базов план на Zoom до корпоративни решения с посветени мениджъри за успех на клиентите.

🧠 Интересен факт: Помните ли кога Zoom стана изключително популярен? 📈 За съжаление, това доведе и до появата на „Zoom bombing“, при което нежелани гости прекъсваха срещите с разрушително съдържание.

Ценови планове на Zoom

Zoom предлага разнообразни ценови планове, създадени да отговорят на различни нужди. Нека ги разгледаме:

1. Безплатен план

Ако сте самостоятелен предприемач, който току-що започва, основният план на Zoom е чудесен избор. Той е подходящ и за лица, които искат основни функции на Zoom, като споделяне на екран, интеграция на чат и възможности за споделяне на бележки.

С абонамента за Zoom получавате професионален вид с функции като виртуални фонове в срещите си, без да се притеснявате за инвестициите.

📍 Основни функции

Време за срещи: Организирайте Zoom срещи с продължителност до 40 минути с лекота.

Брой участници: Поканете до 100 участници за безпроблемни видеоконференции

Чат и сътрудничество: Общувайте безпроблемно с вградения чат за екипа

Създаване на видеоклипове: Създайте до 5 кратки, двуминутни видеоклипа с Clips Basic

Планиране на срещи: Планирайте срещи лесно с Mail и Calendar (Client)

Споделяне на документи: Споделяйте до 10 документа с Docs Basic

Бели дъски: Брайнсторминг с 3 редактируеми бели дъски

🎯 За кого е предназначен Лица, свободни професионалисти и малки екипи, които се нуждаят от основен софтуер за видеоконферентна връзка без допълнителни разходи за платен план.

📮 ClickUp Insight: 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложението ClickUp, което предлага всичко необходимо за работа, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

2. Професионален план

Ако имате малък екип, основните функции може да не отговарят на вашите нужди. В такъв случай планът Pro е чудесна идея, за да пренесете вашия Zoom акаунт на следващото ниво. Той предлага по-цялостни функции, за да поддържате гладкото функциониране на вашия бизнес.

Този план включва запис в облака , който помага на целия ви екип да бъде в течение с всички нови промени във всеки проект.

📍 Основни функции

Включва всичко от базовия план, плюс допълнителни функции:

Удължете времето за срещи: Удължете продължителността на срещите до 30 часа на среща.

Брой участници: Безпроблемно организирайте срещи с до 100 участници

AI интеграция: Подобрете срещите си с AI Companion за интелигентна помощ

Съхранение в облак: Съхранявайте записите си безопасно с 5 GB съхранение в облак.

Документирайте безпроблемно: Сътрудничество безпроблемно с неограничен брой документи

Създавайте неограничен брой видеоклипове: Създавайте неограничен брой видеоклипове с Clips Plus

Помощ при планирането : Планирайте и управлявайте с Mail и Calendar (Клиент и услуга)

Допълнителна поддръжка на приложения: Достъп до основни приложения безплатно за една година

🎯 За кого е предназначен Малки и средни предприятия и отдалечени екипи, които се нуждаят от разширени функции, удължено време за срещи и надеждно съхранение в облака.

💸 Цени

15,99 $/месец на потребител (фактурира се месечно)

13,33 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

3. Бизнес план

Разгледайте бизнес плана, за да подобрите вашите Zoom срещи. Той е идеалното решение за големи екипи, които се нуждаят от мощни функции, без да се налага да харчат много пари.

Планът обхваща всички функции на Zoom, които са включени в бизнес плана, и предлага някои допълнителни специални функции, които могат да бъдат подходящи за развиващ се бизнес.

📍 Основни функции

По-голям брой участници: Домакинствайте до 300 участници за по-големи срещи

Сътрудничество на бяла дъска: Сътрудничество с неограничен брой бели дъски за мозъчна атака

Планирайте отвсякъде: Планирайте срещи в Zoom без усилие с вградения планировчик.

Висока сигурност: Осигурете сигурността на вашата платформа с SSO, управлявани домейни и др.

🎯 За кого е предназначен Малки и средни предприятия, които търсят мащабируем софтуер за видеоконферентна връзка с по-голям капацитет и инструменти за безпроблемна интеграция и бизнес комуникация.

💸 Цени

21,99 $ (фактурира се месечно)

18,32 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

4. План за предприятия

Когато вашата организация се нуждае от най-добрата платформа за видеоконферентна връзка, планът Enterprise предлага несравнима мощност, гъвкавост и поддръжка.

Този план е идеален за организации, които се фокусират основно върху видеоконферентни разговори и се нуждаят от решение, което да покрива разнообразните нужди на големия им екип.

📍 Основни функции

Най-голям брой участници: Домакинствайте до 1000 участници за мащабни срещи

Безпроблемно сътрудничество: Сътрудничество с неограничен брой бели дъски, съхранение в облак и споделяне на документи.

Zoom Phone: Подобрете комуникацията с пълнофункционалния Zoom Phone (PBX система)

AI помощ: Повишете производителността с AI Companion за по-интелигентно сътрудничество

Повишена продуктивност: Поддържайте организация с Scheduler, Rooms, Webinars и Workspace Reservations.

Силна сигурност: Гарантирайте първокласна сигурност с разширени настройки, SSO, управлявани домейни и др.

🎯 За кого е предназначен Големи предприятия с над 250 потребители, които се нуждаят от ефективна платформа за глобална комуникация, уебинари и бизнес операции с премиум функции и специална поддръжка.

💸 Цени

Персонализирани цени

Предимства и недостатъци на цените на Zoom

Цените на Zoom предлагат гъвкавост, но как да разберете дали си струва за вас? Нека разгледаме някои основни предимства и недостатъци, за да ви помогнем да вземете решение.

Предимства на цените на Zoom

Безпроблемна интеграция с други инструменти: Синхронизирайте с Google Calendar, Zoom Phone и други за гладки работни процеси.

Неограничено съхранение в облака: Плановете Business и Enterprise осигуряват достатъчно място за съхранение на записи и файлове.

Силна сигурност: Разширени настройки като SSO и управлявани домейни защитават чувствителните данни.

Богати на функции по-високи нива: По-високите планове включват усъвършенствани инструменти като Zoom Whiteboard, AI Companion, Zoom Rooms, Zoom Webinars и неограничен брой срещи.

VOIP и телефонни интеграции: Zoom Phone предоставя безпроблемна VOIP услуга за бизнес разговори.

Гъвкавост на добавките: Изберете допълнителни функции като Zoom Contact Center, запис в облака и други, съобразени с вашите нужди.

🔍 Знаете ли, че... Първото видеоразговор е проведен още през 1964 г.! 😲 Дълго преди Zoom да съществува, хората вече експериментираха с видео чатове на Световното изложение през 1964 г. 🌎✨

Нека не пренебрегваме и ограниченията. Ето някои недостатъци на цените на Zoom, които трябва да имате предвид:

Недостатъци на цените на Zoom

Ограничения на безплатния план: Срещите с максимална продължителност 40 минути могат да бъдат разочароващи.

Разходите на потребител се натрупват: Повече потребители означават по-високи разходи, особено за големи екипи.

Крива на обучение за напреднали функции: Някои инструменти като Zoom Whiteboard или AI Companion отнемат време, за да бъдат усвоени.

Ограничителни по-ниски нива: Плановете от по-ниските нива не включват усъвършенствани инструменти като AI Companion и неограничено пространство за съхранение.

Допълнителните функции са срещу допълнително заплащане: Zoom Phone, Zoom Webinars, големи срещи и допълнителни функции за съхранение в облак повишават общата цена.

Сложна настройка за предприятия: Персонализирането според нуждите на предприятието може да забави внедряването.

Защо да обмислите алтернативи на Zoom?

Въпреки че Zoom предлага много функции на изгодни ценови планове, той не е без недостатъци. Разходите на потребител могат бързо да се натрупат, особено за по-големи екипи. Както бе споменато по-рано, безплатният план ограничава Zoom срещите до 40 минути, а основни инструменти като Zoom Phone и Zoom Webinars са добавки.

Разширените функции на платформата Zoom могат да бъдат прекалено сложни за начинаещи, а безпроблемното споделяне на файлове или неограниченото съхранение в облака са запазени за по-високите нива.

Така че, ако търсите решение за видеоконферентна връзка със същите или по-добри функции, с по-голяма гъвкавост, конкурентни цени и персонализирани услуги, може би си заслужава да разгледате алтернативите на софтуера Zoom.

ClickUp: изчерпателна алтернатива на Zoom

Ако търсите инструмент, който предлага нещо повече от просто видеоконференции, ClickUp е вашият отговор. Като универсално приложение за работа, то безпроблемно интегрира видео сътрудничество с управление на проекти, чат на екипа, мозъчна атака и много други – всичко под един покрив.

Защо ClickUp е по-добрата алтернатива

Zoom се фокусира предимно върху видеоразговори и основни функции като стаи за почивка и виртуални фонове, но ClickUp отива отвъд това. Той предлага непрекъснати разговори, плавни преходи между срещи и задачи и изчерпателни инструменти за управление на проекти.

Няма нужда да превключвате между приложения за срещи, задачи и бележки – ClickUp поддържа екипа ви на една и съща страница. От управление на срещи и проследяване на потребителски акаунти до оптимизиране на настройките за сигурност и записване на сесии в облака, ClickUp надминава ключовите точки на Zoom.

Допълнителните му функции ви позволяват да се справяте с всичко – от информация за преговори до графици на проекти, което го прави напълно оправдан разход за вашия бизнес план или годишен абонамент.

Основни функции на ClickUp

ClickUp не е просто алтернатива на Zoom — това е вашата най-добра платформа за по-интелигентно сътрудничество и производителност. Ето някои забележителни функции на ClickUp, които си заслужава да разгледате:

1. ClickUp Chat: Вашият център за комуникация в екипа

Чат с вашите екипи с верижни разговори, прикачете файлове и задавайте коментари с помощта на ClickUp Chat

За разлика от Zoom, ClickUp Chat предлага верижни разговори, директни съобщения и коментари в задачите – всичко на едно място. Можете да изпращате бързи актуализации, да споделяте файлове и да свързвате конкретни разговори с подходящи задачи – всичко това в рамките на работното пространство на вашия проект.

Планирате пускане на продукт? Създайте специален чат канал, възлагайте задачи директно от съобщенията и никога повече не губете контекста. Няма повече да се налага да жонглирате с акаунта си в Zoom и отделни приложения за чат на екипа – ClickUp прави всичко това.

🌟 Бонус съвет: Искате да провеждате по-ефективни срещи и да повишите ефикасността на екипа? Научете как да провеждате продуктивни срещи и да оптимизирате ефикасността на екипа с тези съвети и наблюдавайте как производителността на екипа ви се повишава: 🚀 Събирайте обратна връзка за непрекъснато усъвършенстване 🗣️ Задайте ясни цели с шаблона за дневен ред на ClickUp 📝 Поканете само най-важните участници 🍕 Определете основни правила за гладка комуникация 📏 Започнете и приключете навреме ⏰ Придържайте се към програмата си 🗂️ Използвайте визуални средства за ангажираност 📊 Насърчавайте всички да участват 🙋 Споделяйте протоколите от срещите незабавно 📨 Ротирайте лидерството за свежи идеи 🔄

2. ClickUp клипове: Покажете, не разказвайте

Записвайте и вграждайте клипове в чата и задачите безпроблемно с помощта на ClickUp Clips

Имате нужда да обясните сложни задачи, без да планирате индивидуални срещи? Използвайте ClickUp Clips, за да записвате екрана и гласа си, като водиш екипа си стъпка по стъпка през процесите.

Независимо дали става дума за бърза демонстрация за въвеждане или обратна връзка по дизайн, Clips предлага лично отношение, без да е необходимо да удължавате продължителността на срещите в плана на Zoom.

3. ClickUp Whiteboards: Брейнстормингът стана лесен

Обсъждайте идеи с екипите и сътрудничете си по тях, като използвате ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards ви позволява да сътрудничите визуално, да планирате идеи и да свързвате задачи директно от вашата дъска в реално време. Сега можете да планирате визуално вашата маркетингова кампания и след това да превърнете всяка лепкава бележка в задача с едно кликване.

Това е идеалният инструмент за творчески сесии, планиране на проекти и мозъчна атака в екип – без да са необходими услугите на Zoom. Освен това всичко се свързва с вашите работни процеси.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: Интелигентна транскрипция и автоматизация на задачите

Оптимизирайте срещите си с AI бележника на ClickUp. Просто добавете бележника към планираните си Zoom разговори и той автоматично се включва, за да записва всеки детайл. Бележникът преписва дискусиите ви в реално време и запазва бележките директно в частен ClickUp Doc за лесно справяне.

Но това не е всичко. AI бележникът прави още една стъпка напред, като извлича ключови действия и идеи от разговора.

Тези задачи могат да бъдат предадени на ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp, който ги превръща в изпълними задачи с ясни следващи стъпки. Независимо дали става въпрос за възлагане на задачи, определяне на крайни срокове или обобщаване на актуализации по проекти, ClickUp Brain гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

От преобразуване на глас в текст и превод до автоматично създаване на задачи, ClickUp Brain и AI meeting notetaker работят заедно, за да ви спестят часове ръчна работа, да повишат производителността и да поддържат проектите ви в правилната посока.

Получете транскрипти с възможност за търсене и задачи, които могат да се изпълнят, с комбинацията ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain.

5. Безпроблемна интеграция с Zoom, Slack и Microsoft Teams

ClickUp се интегрира и с всички ваши любими инструменти за срещи и помага за управлението на задачи, проследяването на актуализации, оптимизирането на асинхронната видеокомуникация и споделянето на екранни записи между платформи, без да пропускате нищо.

Използвайте ClickUp Zoom Integrations за директно планиране на срещи, ClickUp Slack Integrations за чат в екип и ClickUp Microsoft Teams Integrations за по-добро сътрудничество.

6. Управление на задачи и проекти за по-гладки работни процеси

С ClickUp Meetings опростете управлението и организирането на дискусиите в екипа си. Планирайте срещи директно от календара си и се уверете, че всички са съгласувани с ясни дневен ред на срещите. След срещата използвайте AI-базираните инструменти за срещи на ClickUp, за да записвате бележки, да възлагате задачи и да проследявате последващите действия, като поддържате дискусиите си свързани с практически резултати.

7. Неограничен брой потребители и задачи – безплатно

Имате ограничен бюджет? Безплатният план на ClickUp предлага неограничен брой потребители и задачи – идеален за лична употреба, фрийлансъри и разрастващи се екипи, без да е необходим платен план.

Това означава, че можете да се възползвате от същите функции и предимства, които бихте очаквали от първокласен инструмент за продуктивност, без да се налага да сключвате абонаментен план.

💡 Професионален съвет: Уморени сте да се мъчите да си водите бележки по време на срещи? Защо да не оставите AI да се погрижи за това? Изхвърлете химикалката и хартията! Използвайте AI за продуктивни срещи 🚀

Общ преглед на цените на ClickUp

Ценовите планове на ClickUp предлагат гъвкавост, която отговаря на всякакви нужди – независимо дали управлявате лични задачи или ръководите динамични екипни проекти.

1. Безплатен план завинаги

Започнете с безплатния план на ClickUp, без да харчите нито стотинка. Той предлага основни функции за повишаване на личната продуктивност и ефективно управление на малки проекти без никакви финансови ангажименти.

📍 Основни функции

Съхранявайте до 100 MB файлове за лесен достъп и управление

Създавайте неограничен брой задачи, за да поддържате работата си организирана

Добавете неограничен брой членове на безплатния план за безпроблемно сътрудничество в екипа.

Защитете акаунта си с двуфакторна автентификация за допълнителна сигурност.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез ClickUp Docs ClickUp Whiteboards за оптимизиране на комуникацията и планирането.

Вижте всичко на едно място с Everything View за по-добър обзор.

Визуализирайте работните процеси с Kanban табла, за да поддържате организация и да приоритизирате задачите.

Управлявайте спринтове за гъвкави проекти и проследявайте ефективно напредъка

Планирайте задачите с изгледа „Календар“ , за да планирате и управлявате крайните срокове.

Персонализирайте полетата според нуждите си с основен мениджър за персонализирана организация.

🎯 За кого е предназначен Лица, които управляват лични задачи, студенти, свободни професионалисти или всеки, който търси безплатен инструмент, за да поддържа реда

2. Неограничен план

Планът Unlimited е предназначен за малки екипи, които търсят разширени функции за повишаване на производителността и опростяване на работните процеси.

С неограничено пространство за съхранение, интеграции и мощни инструменти, той предлага всичко необходимо за оптимизиране на работните процеси и насърчаване на сътрудничеството – съществено подобрение за разрастващите се екипи.

📍 Основни функции

Всичко, включено в Free Forever, плюс:

Съхранявайте всичките си файлове на сигурно място и лесно достъпни без ограничения за съхранение

Интегрирайте с неограничен брой инструменти на трети страни, за да подобрите работния си процес.

Създавайте неограничен брой табла на ClickUp за ясна представа за проектите

Канете гости с персонализирани разрешения

Управлявайте проектите визуално с диаграмите на Гант в ClickUp

Добавете неограничен брой персонализирани полета, за да адаптирате работното си пространство

Поддържайте връзка с екипа си чрез неограничени чат съобщения

Настройте автоматични изчисления в колоните, за да спестите време и да намалите грешките.

Използвайте ClickUp за управление и отговор на имейли за централизирана комуникация.

Организирайте потребителите в екипи за по-добро управление

🎯 За кого е предназначен Малки екипи, които се нуждаят от стабилно управление на проекти, разрастващи се бизнеси и стартиращи компании, които търсят бюджетен инструмент с премиум функции.

💸 Цени

7 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

10 долара на потребител на месец (фактурира се месечно)

3. Бизнес план

Бизнес планът предлага усъвършенствани инструменти за повишаване на ефективността и производителността на растящите организации. Той е идеален за средни екипи, които искат да оптимизират работните процеси по управление на проекти и да подобрят сътрудничеството с усъвършенствани отчети и автоматизация.

📍 Основни функции

Всичко, включено в плана Unlimited, в допълнение към:

Лесен достъп до акаунта ви с интеграция на Google SSO Сътрудничеството е ефективно, като създавате неограничен брой екипи Експортирайте данни от проекти с персонализирани опции за експортиране Автоматизирайте задачите и работните процеси, за да спестите време Създавайте информативни табла с разширени функции Проследявайте точно времето за различните проекти Оценявайте времето подробно за прецизно планиране Управлявайте времевите разписания за по-добро проследяване на времето Контролирайте натоварването, за да избегнете преумората Визуализирайте проектите с времеви графики и мисловни карти на ClickUp.

🎯 За кого е предназначен Средни екипи, които управляват проекти с автоматизация, разширени отчети, балансиране на натоварването и оптимизирана комуникация между отделите.

💸 Цени

12 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

19 долара на потребител на месец (фактурира се месечно)

4. План за предприятия

Планът Enterprise на ClickUp предлага персонализирана поддръжка и разширени функции за организации и големи екипи, които управляват множество проекти и сложни работни процеси, при висока степен на сигурност.

Вашият бизнес може да оптимизира операциите, да подобри сътрудничеството и да гарантира най-високо ниво на сигурност на данните с персонализирано въвеждане и управлявани услуги.

📍 Основни функции

Персонализирайте работното си пространство за по-индивидуално преживяване

Задайте подробни разрешения за сигурен контрол на достъпа

Автоматизирайте работните процеси с формуляри с условна логика

Интегрирайте системите си с помощта на корпоративния API

Създавайте неограничен брой персонализирани роли за индивидуален достъп

Споделяйте пространства с конкретни екипи лесно

Запазете личните си настройки за индивидуални предпочитания

Публикувайте неограничен брой актуализации и съобщения

Гарантирайте съответствие със стандартите MSA и HIPAA

Използвайте Single Sign-On (SSO) за опростен достъп

🎯 За кого е предназначен Големи организации с множество екипи, които се нуждаят от висока степен на персонализация, сигурност на корпоративно ниво, специална поддръжка и мащабируемост.

💸 Цени

Персонализирани цени – свържете се с отдела по продажбите за демонстрация

Допълнения

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месецClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 долара на месец

Използвайте ClickUp и се преместете от Zoom Meetings!

Zoom е фантастичен инструмент за видеоразговори, без съмнение. Когато става въпрос за управление на проекти, работни процеси и комуникация в екипа обаче, ClickUp преминава на следващото ниво. Това е нещо повече от просто срещи – това е цялостен център за продуктивност.

Притеснявате се от преминаването? Няма проблем! ClickUp се интегрира безпроблемно с Zoom. Можете да продължите разговорите си, докато управлявате всичко останало на едно място.

ClickUp е всичко, от което се нуждаете, и дори повече. Той оптимизира вашите работни процеси – управление на задачи, поставяне на цели, организиране на документи, комуникация в екипа, мозъчна атака и сътрудничество – всичко на едно място.

Запишете се в ClickUp още днес и повишете производителността си!