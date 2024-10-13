Когато безплатният план на Zoom не е достатъчен: време ли е за ъпгрейд?

Знаете ли онзи момент, когато по средата на Zoom среща за тримесечните приходи се появи онова ужасно съобщение „Имате още 10 минути“?

Започвате трескаво да пресмятате – можете ли да съберете останалата програма в няколко бързи изречения или е време да обмислите ъпгрейд? Ако това ви звучи прекалено познато, не сте сами.

Много професионалисти се чувстват объркани относно предлаганите от Zoom планове. Има ли смисъл да закупите платен план на Zoom? Ако да, кой от тях?

Нека се впуснем в този ценови наръчник на Zoom, за да сравним безплатните и платените планове на Zoom и да намерим отговора. 💻

Какво е Zoom?

Стартиращ екран на Zoom Workplace

Zoom е платформа за видеоконферентна връзка, която позволява на потребителите да се свързват виртуално, да чатят на живо и др. Тя е достъпна на различни платформи като Windows, Mac, Linux, уеб, iOS и Android.

Независимо дали общувате с екипа си или организирате уебинар, Zoom ви помага да се свържете с хора от цял свят. Ето някои от основните функции на Zoom:

Видеоконферентна връзка: Zoom ви предлага видео и аудио с висока разделителна способност, като ви позволява да се свържете с до 1000 участници и да гледате 49 видеоклипа едновременно на екрана си.

Споделяне на екран: Можете лесно да споделите целия си работен плот или само конкретни приложения, така че всички да са на една и съща страница, независимо дали правите презентация или работите заедно в реално време.

Запис и транскрипции: Искате да прегледате отново среща? Zoom ви позволява да я запишете и съхраните локално или в облака, заедно с автоматични транскрипции.

Виртуални фонове: Виртуалните фонове на Zoom ви позволяват да замените реалния си фон с изображение или видео, като запазите професионализма и конфиденциалността.

Лесното използване на Zoom, стабилното качество на видеото и удобните функции като споделяне на екрана и стаи за почивка го правят предпочитан избор за различни видове срещи. Нека сега разгледаме всички планове на Zoom. 👇

Интересен факт: Вторник е най-натовареният ден в Zoom с най-голям брой срещи, използване на конферентни зали и хибридни събития. Не е изненадващо, че петък е най-спокойният работен ден за срещи, телефонни разговори и чат стаи в Zoom.

Характеристики на безплатния план на Zoom

Безплатният план на Zoom, или Zoom Workplace Basic, е солидна опция за по-малки и по-редки срещи.

Характеристика № 1: 40-минутна видеоконференция

Можете да организирате неограничен брой индивидуални срещи в Zoom и да се наслаждавате на непрекъснати групови срещи с продължителност до 40 минути всяка. Тази гъвкавост позволява продуктивни дискусии, без да се притеснявате от ограничения във времето.

Освен това получавате достъп до HD видео и аудио конференции, което подобрява цялостното качество на вашите срещи и осигурява ясна комуникация с участниците.

Функция № 2: До 100 участници в срещата

Zoom Workplace Basic ви позволява да организирате срещи с до 100 участници, което го прави подходящ за широк спектър от сценарии.

За много малки екипи тази възможност предоставя достатъчно пространство за сътрудничество, независимо дали става дума за обмен на идеи, провеждане на екипни срещи или организиране на дискусии с клиенти. Тя е подходяща и за лични нужди, като виртуални срещи с приятели или семейство, където можете лесно да се свържете без никакви финансови бариери.

Дори и в безплатния базов план Zoom предоставя функции за споделяне на екрана и виртуален фон, които са ключови за сътрудничеството и поддържането на професионален вид като част от етикета на виртуалните срещи.

Функцията „бели дъски“ на Zoom също подобрява сътрудничеството, като улеснява обмена на идеи в реално време. Можете да скицирате идеи, да добавяте бележки към документи или да изготвяте стратегии, като същевременно поддържате ангажираността и фокуса на екипа.

Характеристика № 4: Сигурност

Zoom Basic включва надеждни функции за сигурност, като чакални, които позволяват на домакините да контролират достъпа на участниците, и пароли за срещи, които гарантират, че само оторизирани потребители могат да се присъединят. Домакините могат да заключват срещите и да използват контроли за участниците, за да управляват поведението им, като например да заглушават или премахват нарушители.

Криптирането от край до край защитава чувствителното съдържание на срещите, а механизмите за докладване позволяват на домакините да се справят бързо с всякакви проблеми.

Функция № 5: Чат по време на срещата

Чатът по време на срещата позволява на участниците да изпращат текстови съобщения до всички или до конкретни лица. Това е особено полезно за споделяне на бързи мисли, задаване на въпроси или предоставяне на ресурси, без да се прекъсва говорителят. Има и функция за споделяне на файлове. Това насърчава ангажираността, тъй като участниците могат да взаимодействат по-свободно по време на дискусиите.

Zoom позволява реакции и емотикони в чата, за да добави малко забавление и ангажираност. Участниците могат да изразят съгласие, вълнение или всякаква емоция, без да прекъсват вербално срещата.

🔍 Знаете ли? Ако предпочитате гъвкаво комуникационно решение, без да се ангажирате с пълна видеоконферентна връзка, можете да изберете Zoom Phone за гласови повиквания, като същевременно продължавате да се възползвате от инфраструктурата на Zoom.

Платени функции на Zoom

Можете да обмислите преминаване към платен план на Zoom, ако искате да бъдете домакин на повече от 100 души и да избегнете автоматичното прекратяване на срещите след 40 минути.

Нека видим какво предлагат платените планове. 👇

Характеристика № 1: Удължено времетраене на срещите

Помните ли, когато Zoom прекъсна важен разговор с клиент на 40-ата минута? Това е класически проблем на безплатната версия на Zoom. С платен план тези внезапни прекъсвания са вече история.

Платените нива, като Zoom Pro и Business, позволяват срещите да продължат до 30 часа – идеално за дълги стратегически сесии или целодневни обучителни семинари.

Характеристика № 2: Повече участници

В зависимост от плана, платените абонаменти могат да поемат значително повече участници от базовия план.

Например, планът Pro позволява до 100 участници, докато плановете от по-високо ниво (като Zoom Workplace Business и Zoom Workplace Enterprise) могат да поддържат от 300 до 1000 участници. Тази мащабируемост е от съществено значение за по-големи организации или събития.

Функция № 3: Записване и съхранение на срещи

Записът в облака, наличен в платените планове, ви позволява да запазвате срещите си директно в облака на Zoom. С 5 GB пространство за съхранение на лиценз за Zoom Pro и Business и 10 GB за Business+, можете лесно да споделяте и преглеждате сесиите си. Можете също да ги записвате без воден знак, за да ги качвате в YouTube.

🔍 Знаете ли, че... Планът Enterprise на Zoom предлага неограничено пространство за съхранение в облака, което ви позволява да съхранявате всички записи от срещите си и файлове, без да се притеснявате, че ще ви свърши мястото.

Характеристика № 4: Персонализирано брандиране

Платените планове позволяват на организациите да персонализират своето преживяване с приложението Zoom с опции за брандиране. Това включва добавяне на лога към покани за срещи, персонализиране на екраните на чакалнята и използване на персонализирани URL адреси за срещи, което помага за поддържане на последователността на бранда.

Тези функции подобряват професионалния вид на срещите и създават единна организационна идентичност. Освен това, материалите с брандиране могат да оставят трайно впечатление на клиенти и партньори, допринасяйки за по-силни бизнес отношения.

Функция № 5: Управление на стаи за почивка

Докато потребителите на Basic могат да използват стаи за почивка, платените планове предлагат разширени функции за управление, като предварително разпределяне на участниците в стаи за почивка преди началото на срещата. Това поддържа срещите и обученията добре организирани, дори когато включват големи групи.

Фасилитаторите могат да персонализират заданията в стаите за дискусии въз основа на конкретни критерии, което им позволява да създават целенасочени дискусии, отговарящи на различни интереси или цели.

Платени планове на Zoom

Pro план: 14,99 $/месец/потребител

Бизнес план: 21,99 $/месец/потребител

План Business Plus: Персонализирана цена

🔍 Знаете ли? Zoom Rooms превръщат физическите помещения за срещи в професионални среди за видеоконферентна връзка. Тези специализирани конфигурации изискват платен абонамент (отделен от цените на Zoom, посочени по-горе) и използват хардуер от партньори като Logitech, Poly и Crestron. Инвестицията в лицензи за Zoom Rooms позволява на организациите да създават безпроблемни видеоконференции, което улеснява свързването и взаимодействието между екипите.

Zoom Free срещу платен: сравнение между двата плана

Преминаването от безплатен акаунт в Zoom към платен вариант ви дава достъп до функции, които могат значително да подобрят вашето преживяване при провеждането на срещи.

Нека разгледаме по-отблизо разликите между безплатния и платения план на Zoom.

Функция Безплатен план на Zoom Платени планове на Zoom За кого е предназначен? Идеален за малки екипи и случайни потребители Подходящ за по-големи организации и чести потребители Продължителност на срещата 40-минутен лимит за групови срещи Удължено времетраене на срещите до 30 часа Участници Допуска до 100 участници в срещата Мащабируеми опции, с планове, поддържащи от 100 до 1000 участници Инструменти за сътрудничество Включва споделяне на екран и виртуални фонове. Разширени инструменти като управление на стаи за почивка Записи на срещи Налично е локално записване, без съхранение в облак Запис в облака с опции за съхранение (от 5 GB до 10 GB) Сигурност Основни функции за сигурност като чакални и пароли Повишена сигурност с усъвършенствани контроли Персонализирано брандиране Не е налично Опции за персонализиране на бранда, включително лога и персонализирани URL адреси Чат по време на среща Основна функционалност за чат с реакции и емотикони Подобрени опции за чат с по-надеждни функции

Характеристика № 1: Продължителност на срещите

Продължителността на срещите е най-очевидната разлика. 40-минутният лимит на безплатния план за групови срещи може да е достатъчен за неформални разговори или кратки екипни събрания, но бързо се превръща в пречка за по-съществени дискусии.

Платените планове, предлагащи до 30 часа непрекъснато време за срещи, са мощно решение за тези, които се нуждаят от безпроблемни виртуални събития.

🏆 Победител: Zoom платен

Характеристика № 2: Капацитет на участниците

Безплатният план с ограничение от 100 участници е напълно подходящ за малки екипи или неформални събирания. Когато обаче се впуснете в по-големи уебинари, корпоративни срещи или събития на общността, това ограничение бързо започва да ви се струва рестриктивно.

Ако разширявате дейността си или организирате по-големи събития, платените планове си заслужават. За всеки, който управлява нарастваща аудитория или улеснява по-големи взаимодействия, това не е просто въпрос на повече места, а на това да се гарантира, че всеки може да участва и да се чувства включен.

🏆 Победител: Zoom Free

Функция № 3: Запис в облака

Безплатният план ви ограничава до локални записи, което означава, че всички срещи, които записвате, се запазват директно на вашето устройство, вместо да се съхраняват в облака. Това може да бъде неудобно при отдалечен достъп до файлове или споделянето им.

Платените планове включват запис в облака, като Zoom Pro ви предоставя 5 GB пространство за съхранение в облака. Тази функция е безценна за професионалистите, които разчитат на асинхронна видео комуникация, като им позволява да разпространяват записи на екипи, да архивират сесии за съответствие или да имат удобен достъп до съдържанието на срещите навсякъде и по всяко време.

🏆 Победител: Zoom платен

Характеристика № 4: Поддръжка на клиенти

Техническите проблеми по време на среща могат да бъдат разочароващи, особено ако използвате безплатния план с ограничени възможности за поддръжка.

Платените планове предлагат по-добра техническа поддръжка, включително 24/7 телефонна поддръжка и поддръжка чрез чат на живо с по-бързи отговори. Получавайте незабавна помощ всеки път, когато срещнете проблеми, за да не се провалят вашите срещи.

🏆 Победител: Zoom платен

💡 Професионален съвет: Използвайте софтуер за протоколи от срещи, за да опростите документирането на срещите си и да записвате всички важни дискусии, решения и действия. Този софтуер помага да организирате бележките в ясен формат, което улеснява по-късното им преглеждане и споделяне с членовете на екипа.

Безплатен и платен план на Zoom в Reddit

Потребителите на Reddit имат много да кажат за безплатните и платените оферти на Zoom – понякога с изненадващо единодушие, а друг път – не толкова.

Много потребители, като тези в общността r/Zoom, признават, че просто рестартират срещите, след като изтече времето, и считат това за незначително неудобство, а не за пречка.

Потребителите на Reddit в темата „Как/защо Zoom е толкова популярен? “ често споменават, че Zoom „просто работи“ и е лесен за използване от всеки, дори и да не сте технически подготвени.

Няма значение дали става дума за най-неумелия ви служител, баба ви или първокласник, всички те са успели да се присъединят към Zoom среща, като са кликнали върху линк.

Безплатната версия е много популярна, защото е достъпна и достатъчно добра за неформални срещи, но хората бързо посочват нейните ограничения, като например 40-минутния лимит за групови срещи.

Когато става въпрос за избор между безплатния и платения план на Zoom, много потребители смятат, че платената версия си заслужава, ако имате нужда от нещо повече от основните функции.

За напреднали уебинари, конференции и др. това е много солиден продукт, който е изключително лесен за използване.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на безплатния и платения план на Zoom

Zoom е чудесен за видеоразговори, но в момента, в който се нуждаете от нещо повече, като например да следите обсъжданите теми или да интегрирате резултатите от срещите с ежедневните си задачи, ще усетите предизвикателствата.

ClickUp се включва тук, предлагайки решение, което свързва срещите директно с вашия работен процес.

Няма повече събиране на разговори от различни приложения; с ClickUp всичко, от което се нуждаете, е свързано. Това е по-интелигентен и по-съгласуван начин на работа, особено ако сте усетили ограниченията на Zoom или хаоса в Microsoft Teams. Нека разгледаме как:

Предимство № 1 на ClickUp: ClickUp Meetings с интегриран контекст

Управлявайте точките от дневния ред на срещите и бележките с ClickUp Meetings

Проследяването на последващите действия с Zoom може да бъде объркващо; ClickUp Meetings опростява този процес. Започвате срещата си в рамките на задача и всички подробности – участници, бележки, записи – автоматично остават свързани.

След срещата? Всичко е точно там, в задачата.

Не е нужно да се мъчите да съберете информация за това, което е било решено или кой трябва да направи какво след това. Всичко се записва в контекста, без да се налага да полагате никакви усилия. Сама по себе си тази функция може да ви спести часове, ако управлявате сложни проекти, при които всяка информация е от решаващо значение.

Предимство № 2 на ClickUp: ClickUp Clips за ясна комуникация

Запишете екрана си и споделете видеото с лицата, на които са възложени задачи, като използвате ClickUp Clips.

Имали ли сте някога затруднения да намерите ключов момент в запис на Zoom? Това може да отнеме много време и да бъде разочароващо. ClickUp Clips използва различен подход. С Clips можете да записвате екрана си, да добавяте гласови коментари и да ги споделяте незабавно с екипа си.

Но тук нещата стават интересни – клиповете не са просто видеоклипове. Те са интегрирани във вашия работен процес. Можете да превърнете клиповете в задачи и да ги възлагате, без да напускате ClickUp.

Това е идеално за екипи, които трябва да общуват сложни идеи, без да планират още една среща. И за разлика от Zoom, където записът е просто файл, клиповете стават използваеми и помагат за напредъка на проекта ви.

Имам срещи с моя супервайзор на всеки две седмици и използваме ClickUp за нашата програма. Чувствам се по-добре, защото всички мои заявки за събития и презентации са тук, заедно с актуален индикатор за статуса, който тя може да провери.

Предимство № 3 на ClickUp: Чат, който е повече от просто разговор

Никога не губете от поглед важното с ClickUp Chat

В повечето инструменти чатът е мястото, където работата губи контекста си – ние имаме склонност да пропускаме важни детайли в безкрайните низове. Не и в ClickUp Chat. ClickUp Chat се интегрира директно с вашите задачи. Имате нужда да превърнете съобщение в задача? Едно кликване и готово.

Всяка разговор остава свързан с съответните задачи, което ви гарантира, че винаги ще останете фокусирани върху най-важното. Готови ли сте да се сбогувате с превключването между контексти?

ClickUp Assign Comments допълва това, като ви позволява да присвоявате конкретни коментари като задачи за действие на членовете на екипа. Това гарантира, че нито един важен детайл няма да бъде пропуснат и всеки знае точно за какво е отговорен.

ClickUp Brain

Вижте ClickUp Присвоявайте коментари в задачите и използвайте @mentions, за да уведомите членовете на екипа за техните отговорности.

Още по-добре, ClickUp Brain може да обобщи дискусионните нишки и автоматично да създава задачи от вашите разговори, които след това можете да интегрирате в шаблоните си за индивидуални срещи за по-ефективно планиране.

Помолете ClickUp Brain да обобщи дискусиите на екипа, за да се ориентирате по-бързо.

ClickUp Brain може също да транскрибира срещи и да създава структурирани документи от вашите разговори.

Предимство № 4 на ClickUp: Шаблони и интеграции

ClickUp разполага с библиотека от шаблони за всичко – от управление на проекти до дневен ред на срещи и бележки – така че започването е лесно. С интеграции като Google Drive, Outlook и, да, дори Zoom, можете да персонализирате ClickUp, за да се впише безпроблемно в съществуващите ви процеси.

Присъединете се и планирайте срещи в Zoom директно от ClickUp

Шаблон за срещи в ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за срещи на ClickUp, за да организирате срещи и да поддържате нещата в ред.

Шаблонът ClickUp Meetings улеснява управлението на срещите. Той ви помага да организирате точките от дневния ред, да водите бележки и да проследявате последващите действия в документа „Протокол от срещата“, което прави процеса по-ефективен и организиран.

Този шаблон съхранява цялата важна информация на едно място, така че нищо да не бъде пропуснато по време на дискусиите. Можете да го персонализирате според нуждите си, независимо дали става въпрос за екипни срещи, разговори с клиенти или актуализации на проекти.

Освен това, възможността да създавате повтарящи се срещи и да задавате напомняния подобрява използваемостта на шаблона, като улеснява синхронизирането на екипа ви по текущи проекти.

💡 Професионален съвет: Направете шаблоните за бележки от срещите си по-полезни, като добавите раздели за теми, които са свързани с конкретните ви срещи, като например актуализации по проекти или обратна връзка от екипа. По този начин всички знаят какво да очакват и могат да се подготвят съответно. Дръжте шаблона под ръка за лесно справяне и не забравяйте да споделите бележките с участниците след това, за да засилите отговорността и да поддържате всички в синхрон по отношение на следващите стъпки.

Накратко, ако Zoom и Microsoft Teams ви карат да се чувствате ограничени, ClickUp ви отваря нови възможности. Това не е просто инструмент за управление на срещи, а платформа за управление на работата – по-добра, по-умна и по-ефективна.

