Zoom Pro и Zoom Business: кой е по-добър?

В глобалната работна среда видеоразговорите не са просто нещо, което е хубаво да имате – те са вашето тайно оръжие за поддържане на връзката между екипите на различни континенти!

Независимо дали провеждате мозъчна атака в реално време с споделяне на екрана или записвате ключови сесии за вашия международен екип, наличието на подходящ набор от цифрови инструменти е абсолютно необходимо.

Разбира се, Zoom Basic върши работа, но ако се чувствате ограничени от неговите ограничения, може би е време да преминете на по-високо ниво!

Присъединете се към нас, докато разглеждаме (игра на думи!) вълнуващите функции на Zoom Pro и Zoom Business, за да ви помогнем да намерите идеалния вариант за вас.

Какво е Zoom Pro?

Zoom Pro е предназначен за индивидуални потребители и малки екипи и е платен акаунт, който ви позволява да провеждате неограничен брой срещи, без да се притеснявате от 40-минутния лимит на основния план. Получавате също така достъп до разширени функции като управление на потребители, 30 часа лимит за срещи и инструменти за гладкото протичане на работния процес на вашия екип.

Zoom Pro постига перфектния баланс за разрастващи се екипи , които се нуждаят от нещо повече от основните функции, без мащаба, който предлага Zoom Enterprise Plan.

Функции на Zoom Pro

Ако обмисляте да преминете от Zoom Pro, ето някои от основните функции, които можете да намерите в този конкретен ценови пакет.

1. Функция № 1: Брой лицензи

Zoom Pro позволява до девет лицензирани потребители, което дава възможност на всеки член от екипа ви да има свой собствен Zoom акаунт и да организира срещи едновременно. Това елиминира главоболията при планирането и го прави идеален за отдалечени или хибридни конфигурации, където видеоконферентните разговори са норма.

Можете да присвоите лицензи на лидери или висшето ръководство, докато използвате споделени лицензи за останалата част от екипа. Истинската полза е, че лицензите могат да бъдат прехвърляни по всяко време, за да се поддържа гъвкавостта на бизнеса.

2. Функция № 2: Брой участници

С Zoom Pro можете да включите до 100 участници във всяка среща за мозъчни атаки, общи събрания или форуми за въпроси и отговори. За отдалечени екипи по-високият лимит на участници позволява на вашия глобален екип да се свърже в едно пространство и да споделя актуална информация, независимо от мястото, от което работят.

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблон за бележки от срещи, за да направите срещите си по-продуктивни. Той предлага основна структура за писане на бележки от срещи, които след това могат да бъдат споделени с други заинтересовани страни.

3. Функция № 3: AI спътник

Платените планове на Zoom включват удобен AI асистент, който опростява управлението на срещите. Асистентът записва ключовите точки от дискусията и ги обобщава в действия, които можете да споделите чрез Team Chat или имейл.

А ако имате нужда да прегледате нещо отново, транскрипциите с възможност за търсене улесняват прегледа на записите.

чрез Zoom

Освен това, AI помощникът на Zoom също редактира тона, дължината и формата на вашите имейли или чат съобщения, за да се адаптират към вашите уникални нужди.

4. Функция № 4: Клипове

Клиповете са кратки видео или аудио фрагменти , които можете да създавате и споделяте с помощта на Zoom Pro. Те са полезни за обясняване на широка концепция, споделяне на бързи актуализации или даване на подробна обратна връзка по проект.

Можете да използвате клипове, за да заснемете ключови моменти от среща и да ги споделите с екипа си. Това е изключително полезно за поддържане на синхронизацията между всички, особено когато екипът ви е разпръснат в различни географски райони и часови зони.

Цени на Zoom Pro

Zoom Pro (1-9 потребители): 15,99 $/месец на потребител

Какво е Zoom Business?

Zoom Business е всеобхватен набор от инструменти за разрастващи се екипи, който включва всичко от плана Pro и разширени функционалности, за да направи комуникацията по-плавна. Помислете за по-голям капацитет за срещи, опции за персонализиране на бранда и инструменти, които улесняват управлението на вашия екип и срещите.

Функции на Zoom Business

Ето какво ще откриете в него:

1. Функция № 1: Брой лицензи

Zoom Business е създаден за екипи, които се нуждаят от гъвкавост. Той ви позволява да настроите до 250 лиценза, като минималният брой за стартиране е 10. Всички 250 акаунта могат да провеждат срещи едновременно, което го прави идеален за по-големи организации, които се нуждаят от управление на множество разговори едновременно.

С капацитет от 300 участници на среща, Zoom Business ви позволява да провеждате безпроблемно Zoom събития, екипни срещи и мащабни събрания.

2. Функция № 2: Персонализиран имейл домейн

С Zoom Business можете да изпращате покани за срещи и известия за събития, използвайки персонализирания имейл домейн на вашата компания. Освен че изглежда професионално, тази функция добавя допълнително доверие. Това е стъпка напред от плана Pro, която помага на вашата работна среда в Zoom да остане професионална и сигурна.

3. Функция № 3: Zoom Scheduler

Zoom Business включва „Планиращ“. Той оптимизира планирането на срещи, като показва вашата наличност на другите членове на екипа (или клиенти). Това намалява безкрайното общуване за организиране на срещи, особено за големи екипи, където е необходимо да се консултират няколко индивидуални календара, преди да се организира среща.

Всичко, което трябва да направите, е да споделите блокове от свободното си време чрез линк, който ще се отрази в имейлите, текстовите съобщения или чатовете ви.

🍬 Бонус съвет: Съчетаването на транскрипции на записи с шаблон за индивидуални срещи е добър начин да оптимизирате последващите действия след дискусиите. Шаблонът може да ви помогне да проследявате напредъка на задачите, а транскрипцията ви дава записи на ключовите точки за действие и крайните срокове.

Цени на Zoom Business

Zoom Business (10-250 потребители): 21,99 $/месец на потребител

Zoom Pro срещу Zoom Business: сравнение на функциите

Zoom Pro и Business предлагат много сходни функции с различна функционалност в зависимост от цената.

По-долу е представено сравнение на функциите на двата плана, за да ви помогне да изберете този, който отговаря на нуждите на вашия бизнес.

Функция Zoom Pro Zoom Business Брой лицензи 1-9 10-250 Капацитет на участниците 100 300 Персонализиран имейл домейн Не е налично Налично Клипове Неограничен Неограничен Zoom Scheduler Не е налично Налично Транскрипции на записи Не е налично Налично AI Companion Налично Налично Поддръжка чрез чат на живо и по телефона Достъпно само за абонаментни планове над 50 $/месец и 200 $/месец. Налично без допълнителни разходи Видео поддръжка Не е налично Налично само за абонаментни планове над 200 USD/месец.

Функция № 1: Капацитет на участниците

Zoom Pro ви позволява да организирате срещи с до 100 участници (чудесно за екипни срещи, малки уебинари или семинари). Можете да разширите ограничението за участници с добавки за големи срещи, макар че те ще струват малко повече.

За по-големи екипи Zoom Business предлага още по-добри възможности, като позволява до 300 участници на среща. За по-големи екипи Zoom Business предлага още по-добри възможности, като позволява до 300 участници на среща. Той разполага с всички функции, от които се нуждаете за провеждане на презентации или видеоконференции с външни заинтересовани страни.

Победител 🏆: Zoom Pro е идеален за малки екипи и индивидуални потребители, които се нуждаят от надеждна и икономична опция за ежедневни срещи и семинари. Zoom Business е най-подходящ за по-големи екипи и по-мащабни събития, като предлага по-голям капацитет и професионални функции, за да се справи с всичко без усилие.

Функция № 2: Планиране на срещи

С Zoom Pro можете да организирате срещи директно от приложението Zoom или чрез инструменти като Google Calendar или Microsoft Outlook. Поканите за срещи обаче идват от домейна по подразбиране на Zoom (например @zoom.us), така че няма възможност за персонализиране на бранда.

Zoom Business подобрява нещата с „Scheduler“, който показва вашата наличност и позволява на членовете на екипа и заинтересованите страни да резервират срещи в часове, които са най-подходящи за всички. Това е спасител за екипи, които се занимават с голям брой срещи. Освен това можете да добавите професионален щрих, като брандирате поканите си и ги изпращате чрез персонализиран имейл домейн.

Победител🏆: Zoom Business е начело тук. Той улеснява резервирането на срещи, като показва вашата наличност на другите. Освен това можете да добавите персонализирано брандиране към поканите, за да изглеждат по-професионални.

Функция № 3: Отчитане

Инструментите за отчитане на Zoom ви помагат да проследявате ключови статистически данни за срещите, като броя на срещите, най-натоварените дни и броя на участниците.

Тези данни могат да ви покажат пиковите часове на активност, ефективността на настоящия ви план и дори колко ангажиран е екипът ви по време на срещите. Той е идеален за малки и средни предприятия.

Най-хубавото е, че и Zoom Pro, и Zoom Business предлагат удобни функции за отчитане, което улеснява фината настройка на стратегията ви за срещи.

Победител🏆: Когато става въпрос за отчети, Zoom Pro и Business се представят еднакво добре. Zoom Pro обаче е по-икономичен вариант за тези, които организират по-малко срещи, но все пак се нуждаят от информация за честотата, активните дни, ангажираността и т.н.

Функция № 4: Поддръжка

Ако изберете Zoom Pro, получавате достъп до техническа поддръжка и базата от знания, общността и чатбота на Zoom. Можете също да подадете заявка до техния център за помощ, когато имате въпрос.

Zoom Business предлага всички горепосочени канали за поддръжка, както и чат на живо и телефон. Ако планът ви надвишава 200 долара месечно, можете дори да разговаряте с представител на Zoom чрез видеоразговор.

Победител 🏆: Zoom Business спечели този кръг безпроблемно, просто защото ви позволява да получите достъп до поддръжка чрез няколко директни канала. Получаването на персонализирана поддръжка на живо е полезно, а това е нещо, което липсва в Zoom Pro.

Функция № 5: Цени

Zoom Pro ви предлага редица функции: по-дълги срещи, съхранение в облака на Zoom, стрийминг, отчети и достъп от meerdere устройства. Цената е 15,99 долара на месец на потребител, а с до девет лиценза (които могат да бъдат прехвърляни), той е идеален за малки екипи с гъвкави нужди.

Zoom Business, от друга страна, надгражда функциите на Pro с още няколко подобрения. Най-голямото предимство? Той предлага до 250 лиценза и ви позволява да организирате срещи с до 300 участници – идеален за по-големи екипи или натоварени графици с клиенти.

Победител 🏆: Zoom Pro е идеален за по-малки екипи, които се нуждаят от гъвкавост, без да харчат много пари. Zoom Business е подходящ за по-големи екипи, които се нуждаят от повече лицензи и капацитет за участници.

Zoom Pro срещу Zoom Business в Reddit

Нека разгледаме коментара на този Redditor, в който се подчертават предизвикателствата и съображенията при избора на най-рентабилния план на Zoom:

През последните няколко години използвам един Pro акаунт, като от време на време се налага да провеждам две едновременни срещи. Затова на всеки няколко месеца плащам за втори Pro акаунт (същите данни за плащане, различен имейл адрес). След това за пореден път анулирам втория акаунт. Има ли по-добър/по-евтин начин да започна 2 едновременни срещи с продължителност над 40 минути? Когато разглеждам пълното сравнение на плановете, виждам, че има опция „Брой лицензи“ за Pro 1-9. Как би функционирало увеличаването на броя лицензи? Цената би била същата като за отделен лиценз, нали? Като алтернатива разглеждам възможността да закупя Business Zoom лиценз, но имам нужда от 2 едновременни срещи само на всеки няколко месеца.

На това друг потребител на Reddit отговори:

Да, Business има минимум десет лиценза. Мисля, че правите най-доброто възможно, като добавяте лиценз към своя Pro акаунт, когато имате нужда от него. Тъй като има минимален срок от един месец, ако имате нужда от 2 едновременни срещи всеки месец, изглежда, че сте обвързани с цената за 2 лиценза и може би ще се приложи годишна отстъпка. Но ако има пропуски, можете да добавите втория лиценз към акаунта си според нуждите на месечна база и той ще изтече след месеца. Имах подобна ситуация, но тъй като се нуждаем от функция за езиков превод, изборът на Business с 10 лиценза беше по-подходящ за този период. Zoom улеснява добавянето и премахването на лицензи. Ако все още не сте го направили, предлагам да запазите един АКАУНТ и да добавяте/премахвате ЛИЦЕНЗИ от него. Аз създадох няколко имейл акаунта, всеки с собствен Zoom логин в акаунта на нашата компания. След това мога да закупя допълнителен лиценз и да го присвоя според нуждите на тези акаунти. Смятам, че примера, даден в статията на Zoom, е малко подвеждащ, защото не се посочва, че Джон трябва да закупи допълнителен лиценз за Пол, за да го „покани“.

Затова е най-добре да разгледате моделите си на използване и да изберете решението, което най-добре отговаря на вашите нужди и бюджет.

💡Съвет от професионалист: Когато избирате план, обърнете внимание и на опциите за съхранение. Плановете Zoom Pro и Business предлагат 5 GB съхранение в облака за всеки лицензиран потребител, докато плановете Enterprise предлагат неограничено съхранение.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Zoom Pro и Zoom Business

Zoom е фантастичен за всичко, свързано с комуникацията – ежедневни срещи с екипа ви, мащабни уебинари и всичко останало. Но когато управлявате бизнес, често се нуждаете от нещо повече от просто добра комуникация (и по-добра алтернатива на Zoom ).

За работата си се нуждаете от ClickUp – приложението, което предлага всичко.

Той комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. Освен сътрудничество и мозъчна атака, ClickUp опростява всичко – от управление на задачи до проследяване на проекти.

Нека разберем защо ClickUp може да е по-добра алтернатива на Zoom Pro и Business.

ClickUp One Up #1: ClickUp Meetings

Записвайте срещи без усилие и направете всяка дискусия продуктивна с ClickUp Meetings.

Оптимизирайте задачите, свързани с срещите, като дневен ред, документация и управление на задачите, така че всеки да има представа за обсъжданите теми и важните действия да не бъдат пропускани.

Въведете структура в срещите си и 👇 ✅Централизирайте цялата информация, свързана с срещите, в ClickUp Docs и използвайте богати възможности за редактиране, за да подчертаете важното. ✅Превърнете ключовите точки от дискусията в задачи в ClickUp и ги възложете на подходящите членове на екипа. ✅Създайте списъци с всички подзадачи и по-малки действия, които изискват последващи действия, и ги маркирайте, след като бъдат изпълнени, с помощта на списъците със задачи на ClickUp. ✅Създайте повтаряща се задача за различни видове срещи, като например екипни срещи или индивидуални разговори, за да не се налага да създавате програма от нулата всеки път.

ClickUp Meetings ви позволява да се справяте с много задачи едновременно, но защо да започвате от нулата, когато не е необходимо? Използвайте готовия за употреба шаблон ClickUp Meetings, за да пропуснете настройките и да се съсредоточите върху важните неща.

Просто попълнете празните места, настройте го според нуждите на вашия екип и сте готови да започнете. Независимо дали става дума за бърза проверка или подробна стратегическа сесия, този шаблон улеснява планирането и поддържа нещата гладки и без стрес.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за срещи на ClickUp, за да управлявате лесно точките от дневния ред и задачите си.

Този шаблон ви помага да:

Записвайте всичките си срещи по статус – планирани, приключени или в процес на провеждане.

Създайте задачи за всички действия, обсъдени по време на срещата, и проследявайте напредъка им.

Получете ясен преглед на действията и последващите действия след срещата с над 15 персонализирани изгледа на ClickUp

Планирайте редовни срещи, като създавате повтарящи се задачи за седмични актуализации, месечни прегледи и тримесечни стратегически срещи.

⚡️Бърз трик: Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите лесно ключовите изводи от вашите срещи. Просто въведете основни подробности като точки от дневния ред, взети решения, действия и участници. Изкуственият интелект ще анализира разговора, ще подчертае важните моменти и автоматично ще генерира бележки от срещата за нула време!

ClickUp One Up #2: ClickUp Clips

ClickUp Clips улеснява споделянето на актуализации или обясняването на сложни концепции. Просто натиснете бутона за запис, за да заснемете екрана си и да съобщите точно това, което ви е необходимо, като запазите целия контекст.

Използвайте ClickUp Clips, за да записвате екрана си и да обяснявате сложни концепции с лекота.

А най-хубавото? Клиповете са достъпни отвсякъде в работната среда на ClickUp. След като ги запишете, можете да ги вмъкнете директно в ClickUp, да ги изтеглите или да създадете публична връзка, за да ги споделите.

Но има и още – ClickUp ви позволява да споделяте клипове с екипа си, да оставяте коментари за обратна връзка и дори да ги превръщате в задачи.

А благодарение на ClickUp Brain, вашите клипове се транскрибират за секунди, което улеснява прегледа, точното определяне на времето и бързото намиране на важни детайли. Това е по-интелигентно споделяне на знания.

ClickUp One Up #3: ClickUp Chat

Дните на жонглиране с инструменти, за да следите разговорите на екипа, са отминали. ClickUp Chat е новото допълнение, което решава всички проблеми, като обединява чатовете и задачите ви на едно място. Няма повече превключване между различни приложения – всичко, от което се нуждаете, е точно тук.

Осигурете безпроблемно сътрудничество в екипа с ClickUp Chat

С актуализации в реално време и вложени отговори, избегнете хаоса от дългите вериги от имейли и безкрайните последващи съобщения, като използвате @mentions, за да включите членовете на екипа незабавно. Освен това, известията гарантират, че никой няма да пропусне нищо.

Но магията не спира дотук. Всеки разговор може да бъде свързан с подходяща задача, така че изпълнителите винаги знаят точно какво да правят. А с ClickUp Brain можете да обобщавате теми или да получавате предложения за отговори, като поддържате чатовете ясни и контекстуални.

Имате нужда от още аргументи? Използвайте ClickUp Assigned Comments, за да създавате задачи от коментари и да ги възлагате на себе си или на други хора. Всички възложени коментари се организират в работното ви пространство под етикета „Коментари“, което улеснява намирането и проследяването им.

ClickUp One Up #4: Интеграции на ClickUp

ClickUp се интегрира безпроблемно с инструменти за сътрудничество като Slack, Microsoft Teams, Google Calendar и Zoom, което прави работния ви процес по-гладък и по-ефективен. Например, с интеграцията на ClickUp Zoom можете да започвате срещи директно от задача в работното си пространство, без да превключвате приложения.

Интегрирайте ClickUp с безброй инструменти, за да направите сътрудничеството още по-безпроблемно.

Освен това, след приключване на срещата, задачата се актуализира автоматично с опционална връзка към записа (наистина едно място за всичко, свързано с работата). Можете да се съсредоточите върху воденето на продуктивни дискусии, спазването на дневния ред и спазването на етикета на виртуалните срещи, без да се напрягате.

ClickUp: алтернативата „всичко в едно“ на Zoom

Zoom Pro и Business са надеждни опции за видеоконферентна връзка за малки фирми и екипи, които търсят лесен за използване инструмент, с който да работят съвместно и продуктивно.

Но защо да спирате дотук?

Ами ако можехте да комбинирате видеоконференции с екипно сътрудничество, управление на задачи, AI-подкрепена помощ, автоматизация и още много други в едно приложение, което предлага „всичко за работата“?

Това е нещо, в което ClickUp е най-добър. Той преодолява различията между срещите и действията.

От проследяване на задачи до управление на проекти, той е създаден, за да помогне на вашия екип да остане свързан, продуктивен и да работи в сътрудничество. Готови ли сте да го изпробвате? Регистрирайте се безплатно и вижте как ClickUp променя играта!