8 безплатни шаблона за организационна структура за Google Slides (+алтернативи)

Организационната структура (организационна диаграма) визуално представя структурата на компанията, което улеснява разбирането на ролите, отговорностите и йерархичните връзки.

Добре проектираната организационна структура подобрява комуникацията, улеснява вземането на решения и повишава ефективността на работния процес. Независимо дали управлявате стартираща компания или голяма корпорация, организационната структура помага на служителите да разберат къде е мястото им в екипа.

Предварително проектираният шаблон ви позволява бързо да създадете професионална организационна структура, която отговаря на вашите бизнес нужди. Подходящата рамка гарантира яснота, лесни актуализации и адаптивност за бъдещи промени.

Днес ще разгледаме най-добрите шаблони за организационна структура за Google Slides и най-добрите алтернативи, които предлага ClickUp!

🔍 Знаете ли? Ясното разбиране на ролите повишава производителността на работата с 25%.

Какво прави един добър шаблон за организационна диаграма?

Организационният шаблон поддържа яснота в работния процес. Добрият шаблон за организационна структура трябва да включва следното:

Ясна йерархия : Шаблонът трябва да има логична структура, която показва отчетните взаимоотношения и ви позволява да изберете йерархията по логичен начин. Той трябва да предава всяка информация без объркване, като осигурява гладък процес на създаване на организационна диаграма.

Опции за персонализиране : Трябва да можете лесно да редактирате ролите, имената и отделите в шаблона, а той трябва да е достатъчно персонализируем, за да отразява вашата марка.

Визуална яснота : Елементите са добре разпределени, с четлив шрифт и цветове, което гарантира яснота. Елементите на рамката трябва да бъдат подредени правилно, за да могат членовете на екипа лесно да разберат потока.

Функции за сътрудничество : Диаграмата трябва да позволява на членовете на екипа да сътрудничат ефективно. Те трябва да могат да проследяват или актуализират информацията и да обсъждат ключови точки без объркване.

Мащабируемост: С разрастването на екипа ви, избраният от вас шаблон трябва да поддържа растежа, като ви позволява да го разширявате или модифицирате според нуждите.

💡 Професионален съвет: Визуализирайте структурата на вашата организация, като създадете и оптимизирате организационни диаграми. Те ви помагат да разберете йерархията във вашата компания и са особено полезни за новите служители, за да разберат отчетните взаимоотношения.

Шаблони за организационна структура за Google Slides

Ето най-добрите шаблони за организационна структура за Google Slides, които можете да използвате, за да осигурите структурирана йерархия:

1. Шаблон за йерархията на екипа в Google Slides от Slides Carnival

чрез Slides Carnival

Представете ролите в екипа, йерархията и организационните диаграми с шаблона за йерархия на екипа в Google Slides от Slides Carnival.

Този шаблон ви позволява да представите йерархията в компанията в лесен за следване и визуално привлекателен формат. Той е съвместим с Google Slides, както и с Microsoft PowerPoint и Canva.

Минималистичният стил и структурираният поток на тази диаграма гарантират, че всяка роля и назначение са предадени точно.

Ето защо ще ви хареса: Приложете анимации и преходни ефекти за всяка инфографика.

Персонализирайте готовите за употреба инфографики в A4 формат, за да отговарят на организационната ви структура.

Използвайте диаграми, рамки и линии, за да добавите подробности за ролите.

Идеален за: специалисти по човешки ресурси и мениджъри, които представят отчетни структури, роли в екипа и организационни диаграми.

💡 Професионален съвет: Искате да опростите идеите си? Използвайте ClickUp Mind Maps и превърнете идеите си в реалност. С помощта на тази функция можете: Разделете сложните идеи и йерархии, за да оптимизирате работния процес.

Начертайте връзки и опишете зависимостите между различните задачи.

Начертайте работните процеси, за да свършите работата по-бързо.

Организирайте хаотичните оформления, за да държите всички информирани за промените и задачите.

2. Шаблон за инфографична организационна структура за Google Slides от Slide Carnival

чрез Slides Carnival

Създайте ясна и кратка инфографика с шаблона за инфографична организационна диаграма за Google Slides от Slides Carnival.

Този шаблон за инфографика опростява организационната йерархия, така че да може да се разбере с един поглед. Персонализираната рамка гарантира, че цялата информация е централизирана.

Независимо дали подготвяте организационни диаграми или обобщавате данни, шаблонът ви позволява да представяте информацията в лесен за разбиране формат.

Ето защо ще ви хареса: Персонализирайте организационните диаграми въз основа на вашата организационна йерархия, за да представите пълен обзор.

Използвайте дизайнерски елементи и икони, за да подобрите детайлите и визуалните представяния.

Вмъкнете снимки заедно с обозначенията за лесно разпознаване.

Идеален за: Ръководни екипи, които искат да създадат атрактивни визуални организационни диаграми, за да поддържат организационната йерархия.

3. Шаблон за организационни диаграми за Google Slides от Slidesgo

чрез Slidesgo

Създайте структурирана организационна йерархия с шаблона за организационни диаграми за Google Slides от Slidesgo.

Да разберете кой за какво отговаря и кой на кого се отчита може да бъде объркващо, особено в голяма или матрична организация. Шаблонът ви помага да организирате ролите и отговорностите на членовете на екипа в лесен за следване формат.

Ето защо ще ви хареса: Вмъкнете или променете фигури, за да подобрите визуалната привлекателност и структурата.

Персонализирайте темата и организационните диаграми, за да отразят йерархията във вашата организация.

Използвайте икони и разширението на Flaticon, за да подобрите детайлите.

Идеален за: Ръководители и екипи по човешки ресурси, които определят ролите и отговорностите в екипа.

4. Шаблон за организационна диаграма за Google Slides от Slidemodel

чрез Slidesmodel

Създайте впечатляваща организационна диаграма с шаблона за организационна диаграма за Google Slides от Slidemodel.

Решението ви позволява да създадете проста, информативна организационна диаграма, за да осигурите яснота относно цялостната организационна йерархия. То използва редактируеми аватари, за да дефинира различните роли в организацията.

С тази организационна диаграма за Google Slides можете да дефинирате ролите на различните служители в лесен за навигация формат.

Ето защо ще ви хареса: Вмъкнете кратки бележки за ролята, за да предоставите пълна информация.

Използвайте подходящи изображения за заинтересованите страни и членовете на екипа, за да подобрите визуалната привлекателност.

Използвайте различни форми и потоци, за да дефинирате структурата на компанията и да поддържате яснота.

Идеален за: Ръководители на компании, които искат да очертаят организационните структури, за да поддържат яснота в работния процес.

5. Шаблон за матрична организационна структура за Google Slides от Slidemodel

чрез Slidemodel

Покажете организационната структура по креативен начин с шаблона за матрична организационна структура за Google Slides от Slidemodel.

Проследяването на информационните потоци в една организация може да бъде трудно, когато няма йерархия. Шаблонът за Google Slides предоставя лесен начин да разберете този процес.

С различни редове и зависимости, организационната диаграма определя различни позиции, като например различните нива на мениджъри и други служители. Тя предоставя графичен начин за комуникация, осигуряващ яснота.

Ето защо ще ви хареса: Персонализирайте ключови позиции, проекти, икони и възли, за да съответстват на организационната структура.

Обозначете пресечната точка на проектите и ролите, като използвате кръгли възли за лесно проследяване на ролите и отговорностите.

Маркирайте бързо процеса, като използвате стрелките надолу и надясно.

Идеален за: Проектни мениджъри, които искат да проследяват междуфункционалните роли и да разберат потока на информация.

6. Шаблон за организационна диаграма на продажбите за Google Slides от Slideegg

чрез Slideegg

С шаблона за организационна диаграма на продажбите за Google Slides от Slideegg можете да създадете визуални представяния на ролите в отдела по продажбите.

Шаблонът улеснява комуникацията на ролите и отговорностите в отдела по продажбите. С организирана структура и поток, тази диаграма в Google Slides улеснява представянето на структурата по визуално привлекателен начин, за да се увеличи задържането.

Ето защо ще ви хареса: Персонализирайте дизайна, цветовете и други елементи, за да отразят вашата организация.

Попълнете мястото за изображения с подходящи изображения, за да идентифицирате лесно членовете на екипа.

Вмъкнете имената заедно с отговорностите в блокове, за да предотвратите объркване и дублиране на работата.

Идеален за: мениджъри по продажбите, които искат да представят йерархията на екипа по продажбите по визуално привлекателен начин.

7. Шаблон за PowerPoint „Google Slides Team Line Up“ от Slideegg

чрез Slideegg

Създайте ясен и кратък списък на екипа с шаблона за PowerPoint на Google Slides Team Lineup от Slideegg.

Създаването на екип ви се струва трудно? Този шаблон улеснява процеса с организиран поток от информация. Добавете мениджъра, ръководителите на екипи и членовете на екипа в структуриран формат, за да се уверите, че всеки има ясна представа за екипа.

Ето защо ще ви хареса: Избройте членовете на екипа и техните роли ясно, за да осигурите прецизна комуникация на работното място.

Редактирайте иконите, за да представят структурата на вашия екип и да подобрят визуалната привлекателност.

Добавяйте или премахвайте нива от йерархията, за да създадете точно представяне на екипа.

Идеален за: Ръководители на екипи, които искат да представят структурата на екипа и да дадат точна представа за него.

8. Шаблон за многоцветни организационни диаграми за Google Slides от Slideegg

чрез Slideegg

Добавете роли, данни и икони, за да представите структурата на екипа си по креативен начин с шаблона за многоцветни организационни диаграми за Google Slides от Slideegg.

Организационната структура не трябва да бъде скучна. Тази рамка предлага креативен и цветен начин за представяне на структурата на екипа. Можете да избирате от различни цветове и опции за възли, за да добавите всички подробности към организационната диаграма.

Ето защо ще ви хареса: Използвайте различни икони и цветове, за да поддържате яснота и визуална привлекателност.

Добавете подробности за отдела или служителя в супер кръговете.

Попълнете съответните данни и информация отстрани, за да осигурите съгласуваност.

Идеален за: Ръководители на екипи, които искат да представят структурата на екипа и да дадат точна представа за него.

Ограничения при използването на Google Slides за организационна диаграма

Google Slides може да бъде бързо решение за създаване на организационна диаграма, но има някои ограничения:

Ограничени възможности за дизайн : Google Slides има основна структура и не разполага с разширени функции за персонализиране, каквито се срещат в специализираните инструменти.

Проблеми с мащабируемостта : Големите организационни диаграми стават трудни за управление и организиране в слайдове. Така че, с разрастването на екипа ви, управлението на структурата ще бъде трудно.

Предизвикателства при сътрудничеството : Въпреки че много потребители могат да редактират, поддържането на контрол върху версиите в организационните диаграми в Google Slides може да бъде трудно.

Липса на автоматизация: Трябва ръчно да настройвате фигурите и свързващите елементи, което отнема много време.

Алтернативни шаблони за организационна структура

🔍 Знаете ли? Проучванията показват, че когато съпоставите задачите с конкретни роли, ангажираността на служителите се увеличава с 10%.

Ето най-добрите алтернативни шаблони за организационна структура, които поддържат ефективността в организационната йерархия:

1. Шаблон за организационна структура на Clickup

Вземете безплатен шаблон Визуализирайте структурата на екипа, за да осигурите ефективно сътрудничество с шаблона за организационна диаграма на ClickUp.

Липсата на организационна структура може да доведе до объркване и забавяния. Лесната за разбиране структура на шаблона за организационна диаграма на ClickUp улеснява поддържането на организационна диаграма.

Можете да добавите ролите и отговорностите на всеки член на екипа, за да изясните работата. Това ще помогне за подобряване на цялостния работен процес, като гарантира ефективност и производителност.

Ето защо ще ви хареса: Създайте задачи за всеки член на екипа и добавете съответната информация за члена на екипа.

Допълнете допълнителни подробности за структурата, като използвате лепящи се бележки.

Добавете изображения и фигури, за да подобрите структурата и да поддържате яснота на ролите.

Идеален за: HR екипи, които искат да определят организационната структура за сътрудничество и да премахнат объркването.

💡 Професионален съвет: Инструменти, базирани на изкуствен интелект, като ClickUp Whiteboards, ви помагат да визуализирате организационните взаимоотношения с цветни пътни карти и много други. Ето как ви помагат: Използвайте цветни и привлекателни презентации, за да направите структурите, взаимоотношенията и йерархиите лесни за запомняне.

Изяснете взаимоотношенията с персонализирани свързващи елементи

Споделете бялата дъска с всеки член на екипа си, за да не пропуснете нищо.

2. Шаблон „ClickUp Meet the Team“

Вземете безплатен шаблон Създайте профил на екипа и подчертайте важни подробности за членовете на екипа с шаблона „Запознайте се с екипа“ на ClickUp.

Представянето на вашия екип може да бъде предизвикателство, когато цялата информация не е представена в структуриран формат. Шаблонът „Запознайте се с екипа“ на ClickUp улеснява представянето на подробностите за екипа.

Той ви позволява да покажете професионално и последователно уменията, постиженията и най-важните моменти на вашия екип. Освен това можете лесно да актуализирате шаблона в случай на промени в екипа.

Тази рамка ви позволява да изградите доверие у клиентите и да помогнете на членовете на екипа да се опознаят бързо.

Ето защо ще ви хареса: Използвайте визуални елементи заедно с ролите, за да подобрите привлекателността на шаблона и да го направите да изглежда професионално.

Представете накратко членовете на екипа си в началото, за да ги представите бързо.

Добавете подробности за ролите, уменията и талантите на членовете на вашия екип.

Идеален за: Ръководни и HR екипи, които искат да представят професионално членовете на екипа си.

💡 Професионален съвет: Проследяването на целите на служителите може да бъде предизвикателство. Ето къде може да ви помогне шаблонът за устав на екипа! Този макет ви позволява да проследявате тези параметри и да зададете основни правила и регламенти за всички.

3. Шаблон за списък на персонала на Clickup

Вземете безплатен шаблон Преглеждайте графиците на екипа, проследявайте заявките за отпуск и управлявайте екипа си с шаблона за списък на персонала на ClickUp.

Организирането и управлението на графика на персонала, за да се гарантира, че всички са на разположение, когато е необходимо, може да бъде сложно. Шаблонът за графика на персонала на ClickUp показва текущите операции, ангажименти, задачи и т.н. на компанията, за да ви улесни да поддържате всичко в ред.

Шаблонът ви позволява да комуникирате ролите и да осигурите сътрудничество в реално време между членовете на екипа. Освен това, той помага за поддържането на точен отчет на работното време.

Ето защо ще ви хареса: Бързо проследявайте общата сума на изплатените суми на персонала, като използвате таблото за изплатени суми на персонала.

Преглеждайте и променяйте графика на конкретни служители в седмичния календар.

Проверете текущата натовареност на даден служител, за да видите дали може да поеме повече задачи, като използвате полето за напредък в работата.

Идеален за: екипи по човешки ресурси и операции за управление на графиците на служителите и комуникиране на ролите.

💡 Професионален съвет: Днес мениджмънтът се развива в посока по-добро управление на екипа и оптимално разпределение на ресурсите с по-добри практики. Ето един поглед върху функциите на мениджмънта с примери от реалния живот.

4. Шаблон за директория с екипни снимки на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте снимките на персонала и следете контактните данни с шаблона за фотодиректория на екипа на ClickUp.

Съхранението на снимките и контактните данни на персонала на едно място може да бъде трудна задача без подходящ формат. Шаблонът за фотогалерия на екипа на ClickUp предоставя лесен за използване формат, с който можете да подредите всички снимки по креативен начин с вградени диаграми.

Шаблонът улеснява идентифицирането на лицата в организацията. Той организира информацията по професионален начин, за да осигури бърз достъп, когато е необходимо.

Създавайте и възлагайте задачи с персонализирани статуси, като „Отворена“ и „Завършена“, като следите напредъка на всеки служител.

Ето защо ще ви хареса: Създайте категории и добавете атрибути, за да визуализирате директорията на екипа и да управлявате ефективно членовете на екипа.

Подредете снимките и данните за контакт на бялата дъска, за да имате бърз преглед на членовете на екипа.

Използвайте фигури и лепящи се бележки, за да добавите допълнителна информация и да подобрите визуалната привлекателност на директорията.

Идеален за: HR екипи, които поддържат списък на служителите, за да идентифицират лицата без объркване.

5. Шаблон за списък на служителите в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Поддържайте записите за служителите организирани и точни с шаблона за директория на служителите на ClickUp.

Списъците с служители са полезен начин за организиране на информацията за служителите и подобряване на сътрудничеството. Шаблонът за списък със служители на ClickUp ви помага лесно да съхранявате информацията за служителите на едно централизирано място.

Шаблонът осигурява бърз достъп до длъжности и контактни данни, подобрявайки комуникацията между колегите. Освен това улеснява въвеждането на нови служители, като предоставя необходимата информация.

Можете да получите достъп до различни статуси, като „Уволнен“, „В отпуск“, „Болен“ и „В отпуск по майчинство“, за да следите само активните служители.

Ето защо ще ви хареса: Проследявайте достъпа на служителите до чувствителна информация, за да гарантирате сигурността на поверителните данни.

Получете пълна база данни за служителите , които работят в момента и са в отпуск, заедно с работните смени и отделите.

Проверете контактните данни, оценките за представянето, заплатите, статуса на служителите и наборът от умения на едно място за бърз достъп.

Идеален за: HR екипи, които искат да организират ефективно записите за служителите и да проследяват отпуските, уменията и заплатите им.

6. Шаблон за профили на служители в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Съставяйте седмични бележки 1:1 и подчертавайте постиженията с шаблона за профили на служители на ClickUp.

Шаблонът за профили на служители на ClickUp предоставя ефективен начин за мениджърите и служителите да документират професионалното си развитие и да управляват ефективно представянето си.

Шаблонът ви позволява да събирате бележки за растежа на едно централизирано място. Можете да използвате тази рамка, за да си водите бележки за срещи с служители, да отстранявате пропуски в уменията и да очертавате ефективно професионалното развитие.

Ето защо ще ви хареса: Получете пълен преглед на насрочените индивидуални сесии и поддържайте график без обърквания.

Организирайте продуктивни срещи с подготовка на дневен ред, актуализации, ad-hoc дискусии и действия за изпълнение и поддържайте ефективно сътрудничество.

Добавете конкретни подробности за всеки служител, за да осигурите последователност в работния процес и да намалите объркването.

Идеален за: Мениджъри, които следят развитието и представянето на служителите и съставят бележки от индивидуални срещи.

📮 ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Проучване на ClickUp показва, че този процес води до разпръскване на информацията и неефективност. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, за да поддържате екипа си на една и съща страница.

7. Шаблон за обща информация за компанията на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Получете цялостен поглед върху всички кампании и инициативи с шаблона за обзор на компанията ClickUp.

Пълният преглед на компанията е от съществено значение за вземането на информирани решения и поддържането на всички в правилната посока. Шаблонът за преглед на компанията ClickUp ви помага да създадете актуална снимка на вашата компания.

Шаблонът ви дава достъп до информация за вашия екип, продукти и клиенти. Освен това можете да се позовавате на ключови показатели, за да проследявате ефективността и да осигурите оптимална комуникация между заинтересованите страни и участващите лица.

Ето защо ще ви хареса: Получете линеен изглед на задачите, които не са планирани или са просрочени, с цветно кодиране за бърз анализ.

Проверете общите разходи и други подробности за проектите на отдела и ги преместете в различни отдели, като просто ги плъзнете.

Проследявайте статуса на напредъка заедно с собственика на проекта, заинтересованите страни, статуса RAG, степента на напредък и разходите по проекта.

Идеален за: Ръководители и екипи, които искат да следят ключовите инициативи и резултати на компанията и да осигурят оптимална комуникация.

8. Шаблон за наръчник за служители на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Комуникирайте ясни указания и проследявайте важни документи с шаблона за наръчник за служители на ClickUp.

Наръчникът за служители информира служителите за политиките на компанията и излага очакванията. Шаблонът за наръчник за служители на ClickUp е създаден, за да бъде изчерпателен и полезен справочник, към който вашите служители могат да се обръщат.

Той предоставя писмен запис на политиките на компанията, помагайки на служителите да разберат своите права и отговорности. Шаблонът ви позволява също да комуникирате ясни указания за назначаване и напускане на работа.

Ето защо ще ви хареса: Добавете подстраници според изискванията на компанията, за да осигурите изчерпателна информация.

Изложете всички подробности за услугите, структурата, ръководния екип и онлайн присъствието на компанията, за да дадете обща представа за нея.

Определете стандартен кодекс за поведение с мисията, основните ценности, причината за съществуването на компанията и кои са хората, които се обхващат от него.

Идеален за: Ръководители и екипи, които искат да следят ключовите инициативи и резултати на компанията и да осигурят оптимална комуникация.

9. Шаблон за въвеждане на нови служители в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създайте списък за проверка за новите служители, за да се уверите, че са добре подготвени с шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp.

Новоназначеният служител знае малко за компанията. Важно е да му предоставите списък с задачи, за да може да се подготви по-добре за предстоящото пътуване.

Шаблонът на ClickUp за въвеждане на нови служители включва всички необходими действия, които новият служител трябва да изпълни, преди да започне работа.

Шаблонът гарантира, че всички действия се изпълняват успешно в рамките на определеното време. Той действа като стъпка по стъпка ръководство и организира основните отговорности за подготовка за пристигането на новия служител.

Ето защо ще ви хареса: Създайте подзадачи за всяка задача, за да осигурите безпроблемен процес на въвеждане в работата.

Управлявайте и проследявайте всички действия, необходими в различните фази на процеса на въвеждане в работата, като използвате списъка за проверка на новоназначените служители.

Проследявайте статуса на задачите, като използвате картички за задачи в таблото за напредък, и кликнете върху картичката, за да получите подробна информация за всяка задача.

Идеален за: HR екипи, които искат да оптимизират процеса на въвеждане на нови служители и да гарантират успешното изпълнение на всички стъпки.

🔍 Знаете ли, че: Добрият процес на въвеждане в работата може да подобри задържането на служителите с 82%.

10. Шаблон за корпоративна култура на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Визуализирайте и съгласувайте екипа си, за да осигурите културен растеж с шаблона за корпоративна култура на ClickUp.

Силната корпоративна култура гарантира съгласуваност в екипа, изгражда доверие и мотивация и прави вашата компания да се откроява. Шаблонът за корпоративна култура на ClickUp е създаден, за да ви помогне да идентифицирате и приоритизирате инициативи, които подкрепят развитието на културата.

Шаблонът гарантира по-успешни усилия за набиране на персонал с подобрено ангажиране и производителност на служителите. В крайна сметка това води до по-добро обслужване и удовлетвореност на клиентите.

Използвайте го, за да очертаете ценностите, мисията и визията на компанията, за да поддържате екипа си съгласуван и да насърчите ангажираността и производителността.

Ето защо ще ви хареса: Представете цялостен преглед на компанията на главната страница.

Използвайте подстраници, за да дадете подробна информация за корпоративната култура, мисията, целите и това, което предлага компанията.

Добавете елементи като картинки и икони, за да подобрите визуалната привлекателност и да предадете информацията по-добре.

Идеален за: екипи по човешки ресурси и ръководни екипи за дефиниране и популяризиране на корпоративната култура.

11. Шаблон за роли и матрица за разрешения в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Съгласувайте ролите и разрешенията в различните отдели с шаблона за матрица на роли и разрешения на ClickUp.

Управлението на ролите и отговорностите на вашия екип, за да поддържате всички в синхрон, изисква структуриран подход. Шаблонът за матрица на роли и разрешения на ClickUp предоставя перфектната структура за показване на ролите или задачите с съответните одобряващи лица.

Шаблонът на матрицата ви помага да определите кой може да изпълнява коя задача и кога. Той улеснява определянето на ролите и помага за ефективното управление на работния процес.

Ето защо ще ви хареса: Обобщете всички задачи и ги групирайте по отдели в таблото с задачи на отдела.

Проследявайте текущите задачи на екипа и вътрешните одобряващи лица, като използвате списъка с вътрешни задачи.

Получете обща представа за външните задачи, външните заинтересовани страни и отговорните лица, като използвате списъка с външни задачи.

Идеален за: HR екипи, които искат да съгласуват роли и отговорности и да проследяват вътрешни и външни задачи.

Поддържайте структурирана йерархия с ClickUp

Шаблоните за организационни диаграми на Google Slides осигуряват яснота при поддържането на организационната йерархия. Всеки член на екипа ще знае на кого трябва да се отчита, както и своите роли и отговорности. Въпреки това, Google Slides има ограничени възможности.

Като универсално приложение за работа, ClickUp предлага ефективна алтернатива, която улеснява организирането и структурирането на йерархията. С функции като ClickUp Mind Maps, ClickUp Whiteboards и персонализирани шаблони за организационни диаграми, създайте продуктивен поток в екипа си.

Не позволявайте на неорганизираната йерархия да нарушава работния процес – регистрирайте се в ClickUp още днес.