Топ 15 приложения за незабавни съобщения през 2025 г.

Представете си, че изпращате бързо съобщение и се чудите кой всъщност го чете – ваш приятел, колега... или някой случаен хакер от другата страна на света?

Нарушенията на сигурността на данните са често срещани, а кибер заплахите дебнат навсякъде. Днес мигновените съобщения са нещо повече от просто намиране на подходящата платформа за чат – те са и начин да запазите вашите мигновени съобщения защитени и наистина ваши.

И не само вие се притеснявате за сигурността – и фирмите са в повишена готовност.

Почти 90% от потребителите предпочитат да комуникират с марките чрез текстови съобщения, което означава, че компаниите не могат да си позволят да правят грешки, когато става въпрос за поверителност. Една единствена грешка не само излага данните на риск, но може да разруши доверието, да съсипе репутацията и да превърне лоялните клиенти в бивши такива.

Но колко от тези така наречени „сигурни“ приложения за незабавни съобщения наистина спазват обещанията си? Тази публикация разглежда 15-те най-добри приложения за незабавни съобщения, които вземат на сериозно поверителността, защитават данните ви и се вписват перфектно в личния или професионалния ви живот.

📮ClickUp Insight: Според нашето проучване около 43% от работниците изпращат 0-10 съобщения дневно. Макар това да предполага по-целенасочени и обмислени разговори, то може да е и признак за липса на безпроблемно сътрудничество, като важните дискусии се водят другаде (например по имейл). За да избегнете ненужното преминаване между платформи и смяна на контекста, ви е необходимо приложение за всичко, свързано с работата, като ClickUp, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-ефективно.

Какво трябва да търсите в приложенията за незабавни съобщения?

Изборът на подходящото приложение за незабавни съобщения не се свежда само до достъпа до атрактивни функции – става въпрос за намирането на платформа, която отговаря на вашите нужди по отношение на сигурност, функционалност и използваемост.

Ето какво трябва да имате предвид:

Криптиране от край до край: Уверете се, че приложението за незабавни съобщения използва силни протоколи за криптиране, което означава, че само предназначеният получател може да чете вашите съобщения – дори доставчикът на приложението не може да ги види.

Контрол на поверителността: Потърсете функции като изчезващи съобщения, сигурни резервни копия и възможност за ограничаване на събирането на данни. Тези инструменти ви дават контрол над това как се използва и съхранява вашата информация.

Поддръжка на meerdere устройства: Независимо дали е за работа или лична употреба, безпроблемната синхронизация между устройствата е от съществено значение за гъвкавостта, без да се компрометира сигурността.

Групови функции: Ако работите в екип или чатите с приятели, приложенията за незабавни съобщения, които предлагат сигурни групови чатове, споделяне на файлове и администраторски контроли, са задължителни.

Удобен интерфейс: Сигурността не трябва да означава сложност. Изберете приложения за незабавни съобщения, които съчетават усъвършенствани функции с интуитивен дизайн за безпроблемна употреба.

Репутация и прозрачност: Проверете популярните приложения за съобщения с доказан опит в областта на поверителността и компаниите, които са отворени относно своите политики за данни.

💡Съвет от професионалист: Когато оценявате приложенията за незабавни съобщения, не пренебрегвайте интеграцията с приложения за продуктивност и лекотата на използване – те могат значително да подобрят ефективността на личната и професионалната комуникация.

15-те най-добри приложения за незабавни съобщения

Ето 15-те най-добри приложения за незабавни съобщения, които са подбрани за вас, за да ги разгледате:

1. ClickUp (Най-доброто за всеобхватно сътрудничество)

Замисляли ли сте се някога колко хаотично е да се справяте с множество инструменти за комуникация, управление на проекти и споделяне на файлове?

Преминаването между приложения и раздели може да наруши работния процес, което затруднява екипите да работят в синхрон. Да не говорим, че губите време поради разсейване.

📮ClickUp Insight: Почти 60% от работниците отговарят на съобщенията за незабавно съобщение в рамките на 10 минути. Макар че тези бързи отговори често се приравняват на ефективност, те нарушават концентрацията и пречат на дълбоката работа. Централизирайте проекти, задачи и чат низове в ClickUp, за да оптимизирате взаимодействията си и да намалите превключването между контексти. Получавайте нужната ви информация, без да жертвате концентрацията си!

Това е мястото, където ClickUp се отличава с подхода си „всичко в едно приложение за работа“, обединявайки множество работни функции и чат съобщения под един покрив.

ClickUp Chat

Сърцевината на функциите за сътрудничество на ClickUp се крие в ClickUp Chat. Това е унифицирана функция за незабавни съобщения, където съобщенията, актуализациите на задачите и дискусиите по проектите протичат безпроблемно.

Това е много повече от просто обмен на текстови съобщения. С ClickUp Chat можете да свържете съобщенията директно с конкретни задачи, проекти или документи, като по този начин гарантирате, че всеки разговор в платформата за незабавни съобщения е свързан с контекста.

Комуникирайте директно и незабавно с членовете на екипа си, използвайки ClickUp Chat.

ClickUp Chat ви позволява да добавяте коментари, за да информирате членовете на екипа, без да изисквате незабавни отговори. Преминаването към този инструмент позволява по-нюансирани и ангажиращи разговори чрез гласови и видео съобщения.

ClickUp Clips

Записвайте и споделяйте кратки видеоклипове, за да предоставите контекст, да дадете актуална информация или да обсъдите идеи с ClickUp Clips.

Предпочитате ли асинхронна комуникация с екипа си? ClickUp Clips ви позволява да записвате и споделяте видеоклипове, което опростява сложните обяснения и спестява време в сравнение с дългите вериги от имейли или съобщения с много текст.

Получете безплатен шаблон Подобрете стила си на незабавни съобщения с шаблона за незабавни съобщения на ClickUp.

За да организирате още по-добре комуникацията си, можете да използвате шаблона за незабавни съобщения на ClickUp, който помага на екипите да поддържат последователност и яснота в съобщенията си.

Този шаблон ви позволява да създавате и съхранявате съобщения по структуриран начин, да приоритизирате разговорите и да отговаряте бързо на запитвания. Освен това, той помага за откриването на правописни грешки и гарантира граматична точност, подобрявайки качеството на вътрешната и външната комуникация.

С ClickUp управлявате проекти, като същевременно изграждате прозрачен, сътруднически работен процес, който сближава екипите.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте, възлагайте и приоритизирайте задачи в ClickUp с лекота. Разделете сложните проекти на управляеми подзадачи и задайте крайни срокове, за да поддържате всичко в ред.

Изберете от над 15 изгледа на ClickUp , включително Списък, Табло, Календар, Гант и Мисловни карти

Следете колко време отнемат задачите чрез ClickUp Time Tracking , като елиминирате нуждата от външни инструменти и подобрите бюджетирането на проектите.

Интегрирайте ClickUp с над 1000 приложения, включително Google Drive, Slack, Zoom и Microsoft Teams, за да обедините всичките си инструменти в една оптимизирана платформа.

Създайте персонализирани табла ClickUp , за да събирате данни за проекти, да визуализирате напредъка и да следите представянето на екипа с диаграми, графики и джаджи.

Използвайте инструментите за отчитане на ClickUp, за да получите информация за производителността на екипа, степента на изпълнение на задачите и напредъка на проектите, за да вземете решения, основани на данни.

Ограничения на ClickUp

Инструментът има стръмна крива на обучение и може да бъде малко плашещ за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 $/потребител на месец

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Преди ClickUp, срещите и обмена на имейли водеха до черна дупка, в която някои въпроси оставаха незабелязани и без внимание. Поради това задачите не се преглеждаха навреме и никой не знаеше как върви творческото развитие. Сега всички в екипа могат ясно да виждат кога са крайните срокове за действие, да чатят и да си сътрудничат в рамките на задачите.

2. WhatsApp (Най-доброто за лична комуникация и комуникация в малки екипи)

чрез WhatsApp

Когато става въпрос за простота и съобщения в реално време, WhatsApp продължава да бъде предпочитано приложение както за лични, така и за професионални контакти. Функцията за групов чат го прави идеален за дискусии в екип, а възможността за споделяне на изображения, документи и видеоклипове в чатовете позволява всичко да се съхранява на едно място.

Една от най-силните страни на WhatsApp е неговото криптиране от край до край, което гарантира, че всички съобщения и разговори остават лични и сигурни.

Най-добрите функции на WhatsApp

Бързо изпращане на снимки, видеоклипове и документи

Осъществявайте разговори в реално време, идеални за неформални дискусии или бързи проверки.

Използвайте приложението на телефони, таблети и настолни компютри.

Разделете служебните и личните си акаунти с акаунт в WhatsApp Business.

Ограничения на WhatsApp

Не предлага вградени инструменти за проследяване на задачи, управление на проекти или сътрудничество.

Споделя вашия телефонен номер като основна форма на комуникация – функция, която може да не е най-подходяща за професионални контакти.

Цени на WhatsApp

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за WhatsApp

G2 : 4,7/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 15 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за WhatsApp

Притежава всички необходими функции като нормалния WhatsApp, което улеснява свързването и чата с клиенти за бизнес разговори, както и функции за криптиране и изтриване за целите на сигурността.

🧠 Интересен факт: Към 2024 г. WhatsApp има над 100 милиона потребители само в САЩ!

3. Google Chat (най-подходящо за потребители на екосистемата на Google)

чрез Google Chat

Ако вашият екип вече е интегриран в екосистемата на Google Workspace, Google Chat е естествено продължение. То позволява лесно преминаване между чатове и видеоразговори с Google Meet, като поддържа екипите свързани, без да се налага смяна на платформи.

С помощта на верижни разговори Google Chat гарантира, че дискусиите остават организирани, а възможността за създаване на специални стаи за екипи или проекти помага за ефективното управление на комуникациите.

Най-добрите функции на Google Chat

Работете в Google Docs, Sheets и Drive с пълна лекота

Преминавайте от текстова комуникация към видеоразговори, без да сменяте платформи.

Споделяйте файлове и документи от Google Drive в чатове

Ограничения на Google Chat

В сравнение с някои други алтернативи на Google Chat , като например ClickUp, Google Chat предлага по-малко опции за персонализиране.

Липсват разширени функции за сътрудничество, които се срещат в инструменти, проектирани специално за управление на проекти.

Цени на Google Chat

Business Starter : 6 $/потребител на месец

Business Standard : 12 долара на месец за потребител

Business Plus : 18 $/потребител на месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Google Chat

G2 : Няма налични оценки

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

4. Brosix (Най-доброто за сигурно сътрудничество в екип)

чрез Brosix

Brosix предлага частни мрежи за екипи, гарантиращи сигурността на всички комуникации. То елиминира риска от външен достъп, което го прави отличен избор за сектори като здравеопазване, финанси и правителствени организации.

Освен сигурност, Brosix предлага функции като споделяне на екран, гласови и видео разговори, както и система за прехвърляне на файлове с криптиране, което гарантира целостта на данните по време на целия процес на комуникация.

Най-добрите функции на Brosix

Сътрудничество в реално време за сесии за мозъчна атака

Създавайте стаи за конкретни екипи или проекти за организирани дискусии.

Възползвайте се от мобилната съвместимост на различни платформи (Windows, Web, iOS, Android, Mac, Linux).

Ограничения на Brosix

Brosix няма инструменти за създаване, проследяване или възлагане на задачи.

По-малко възможности за интеграция с други инструменти за продуктивност

Цени на Brosix

Стартъп : Безплатно

Бизнес : 5 $/месец на потребител, на месец

Премиум: 8 $/месец на потребител, на месец

Оценки и рецензии за Brosix

G2 : 4,7/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Brosix

Това, което ми харесва в Brosix, е фактът, че интерфейсът е прост и изчистен. Няма нужда от обучение. Освен това през годините видях въвеждането на интересни функции като съвместно сърфиране с други членове на екипа и изпращане на моментални екранни снимки на други хора.

5. RingCentral (Най-доброто за унифицирана комуникация между платформи)

чрез RingCentral

Искате да интегрирате по-добри правила за общуване в чата на работното място? RingCentral е унифицирано комуникационно решение, което включва съобщения, гласови повиквания, видеоконферентна връзка и сътрудничество в екип.

С незабавни съобщения за екипи можете да създавате специални теми за отдели, проекти или теми, като поддържате разговорите добре организирани. Освен това RingCentral Video позволява безпроблемно споделяне на файлове и се интегрира директно с инструменти като Google Workspace, Microsoft 365 и Slack.

Най-добрите функции на RingCentral

Активирайте разширени VoIP функции, включително пренасочване на повиквания, записване на разговори, преобразуване на гласови съобщения в текст и интерактивен гласов отговор (IVR), за да подобрите обслужването на клиентите и комуникацията в екипа

Добавяйте потребители, телефонни номера и функции с разрастването на вашия бизнес, без да се нуждаете от сложна инфраструктура или хардуер.

Достъп до пълния набор от функции чрез мобилното приложение на RingCentral, което позволява на екипите да останат свързани и продуктивни отвсякъде.

Ограничения на RingCentral

Цялостните функции на RingCentral могат да се окажат прекалено сложни за по-малките предприятия.

По-скъпи от инструментите, фокусирани единствено върху незабавните съобщения на работното място.

Цени на RingCentral

Core : 30 $/месец за 1-5 потребители

Разширено : 35 $/месец за 1-5 потребители

Ultra: 45 $/месец за 1-5 потребители

Оценки и рецензии за RingCentral

G2 : 4. 1/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

6. Microsoft Teams (най-подходящо за потребители на Microsoft 365)

чрез Microsoft Teams

Ако вашата организация вече използва Microsoft 365, използването на Microsoft Teams е лесно решение за вашия работен процес. Teams се интегрира с инструментите на екосистемата на Microsoft, като Word, Excel, PowerPoint и OneDrive, което го превръща в център за незабавни съобщения и сътрудничество.

Неговата функция за постоянен чат организира текущите разговори, а отговорите в низове помагат дискусиите да останат фокусирани и лесни за проследяване. Microsoft Teams се отличава и с възможностите си за видеоконферентна връзка, позволяващи до 1000 участници в една среща.

Платформата за незабавни съобщения включва създаване на канали за дискусии в екип и интеграции с приложения на трети страни за управление на задачи и проследяване на проекти.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Използвайте индивидуални съобщения или групов чат за незабавна комуникация.

Споделяйте файлове, връзки и емотикони, за да поддържате разговорите динамични и интересни.

Запазете срещите си с автоматично записване и транскрипция в облака

Добавете раздели за често използвани приложения, файлове или инструменти в каналите.

Ограничения на Microsoft Teams

По-малко ефективно, ако все още не използвате Microsoft 365

Интерфейсът може да изглежда претрупан за по-малки екипи или по-прости случаи на употреба.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/потребител на месец

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител на месец

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (над 15 500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams

Това улесни работата ни и намали ръчния труд, като автоматично генерира обобщение на срещата след нейното приключване. Преди организаторите и презентаторите трябваше ръчно да стартират и спират записите, а сега този процес е автоматизиран.

👀 Знаете ли, че... Microsoft Teams предлага превод в реално време по време на срещи, което го прави подходящ инструмент за глобални екипи.

7. Slack (Най-доброто за персонализирана комуникация в екип)

чрез Slack

Slack е популярна приложение за незабавни съобщения, което се отличава в груповите комуникации. Можете да създавате канали за всеки проект, отдел или тема за дискусия, като по този начин гарантирате, че разговорите остават фокусирани и организирани.

Неговите верижни съобщения предотвратяват излизането на дискусиите извън контрол, което улеснява проследяването на актуализациите и отговарянето, без да се претрупва основният чат.

Slack се свързва безпроблемно с над 2000 приложения на трети страни, включително инструменти за управление на проекти като Trello, Asana и Jira. Можете дори да автоматизирате повтарящи се задачи, използвайки вградения в Slack инструмент за създаване на работни процеси, което ви спестява ценно време.

Най-добрите функции на Slack

Закачете ключови съобщения или файлове към канали, за да могат членовете на екипа бързо да имат достъп до важната информация, без да се налага да претърсват низовете.

Качвайте документи, изображения и видеоклипове директно в разговорите

Отговаряйте на съобщения с персонализирани емоджита или създавайте анкети, използвайки емоджи отговори.

Ограничения на Slack

Разширените функции, като неограничен архив, са на по-висока цена.

Екипите с много канали могат да изпитат умора от известията

Цени на Slack

Безплатен план

Pro : 7,25 $/потребител на месец

Business+ : 12,50 $/потребител на месец

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 30 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Slack

Преди съм използвал други платформи, като Microsoft Teams, но потребителското изживяване в Slack е много по-добро и интуитивно за служителите.

💡Съвет от професионалист: Използвайте директорията с приложения на Slack, за да интегрирате инструменти като Trello, Zoom или Google Drive.

8. Troop Messenger (Най-подходящо за малки и средни екипи)

чрез Troop Messenger

Troop Messenger се фокусира върху основни функции за съобщения като групови чатове, индивидуални съобщения и аудио/видео разговори.

Едно от най-изявените му инструменти като платформа за незабавни съобщения е Burnout. Тази сигурна самоунищожителна функция за чат гарантира, че чувствителната информация изчезва след определено време – отлично допълнение за индустрии, изискващи конфиденциалност.

За разлика от конкурентите си, Troop Messenger включва възможности за споделяне на екрана и дистанционно управление на работния плот, което го прави удобен инструмент за отстраняване на проблеми или съвместна работа.

Най-добрите функции на Troop Messenger

Вижте кой е прочел вашите съобщения в груповите чатове

Лесно превключвайте между частни разговори и дискусии в екип.

Изпращайте и получавайте документи, изображения и други файлове с лекота.

Добавете външни сътрудници, като клиенти или доставчици, с функцията „Вход за гости“.

Ограничения на Troop Messenger

По-малко интеграции с приложения на трети страни в сравнение с инструменти като Slack или ClickUp

Въпреки че е прост, дизайнът изглежда остарял в сравнение с модерните конкуренти.

Цени на Troop Messenger

Премиум : 2,50 $/потребител на месец

Enterprise : 5 $/потребител на месец

Superior: 9 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Troop Messenger

G2 : 4,6/5 (70+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Rocket. Chat (Най-доброто за комуникация с отворен код)

С Rocket. Chat вашата компания може да хоства своите сървъри, за да гарантира пълна собственост върху данните. Ако принадлежите към индустрия, която изисква строги изисквания за съответствие на данните, си заслужава да го разгледате.

Ако сте организация, която търси високо гъвкава платформа за комуникация с отворен код, Rocket.Chat може да ви помогне да получите пълен контрол над вашите съобщения.

Едно от най-силните предимства на Rocket. Chat е неговата разширяемост. Като платформа с отворен код, тя позволява на разработчиците да персонализират инструмента с интеграции и плъгини, съобразени с техните нужди.

Rocket. Основни функции на чата

Вградени функции за обаждания за безпроблемна комуникация

Създавайте персонализирани функции и работни процеси директно в платформата.

Използвайте съобщения в реално време с функции като низове, реакции и споменавания, за да поддържате разговорите организирани и интересни.

Rocket. Ограничения на чата

Настройката и поддръжката могат да бъдат сложни за потребители без технически познания.

Rocket. Цени на чата

Starter : Безплатно

Pro : 4,60 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Rocket. Оценки и рецензии за чат

G2 : 4. 2/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

👀Знаете ли, че... Rocket. Chat не е само с отворен код – то е самохостинг, което дава на бизнеса пълен контрол над данните си.

10. WeChat (Най-доброто за глобална комуникация)

чрез WeChat

За бизнеса, който оперира дори частично от Китай, е от решаващо значение да разполага с подходящата платформа за съобщения – и нищо не доминира в тази сфера така, както WeChat.

Като най-използваното приложение за съобщения в страната, то е мощно средство за глобална комуникация и бизнес връзки. Освен незабавни съобщения, WeChat предлага лични и професионални инструменти, включително споделяне на файлове, гласови и видео разговори и мощни мобилни възможности.

Функцията „Moments“ позволява на потребителите да споделят актуализации, подобно на фийда в социалните медии, което го прави уникална опция за насърчаване на връзката и ангажираността в екипа. То е идеално за преодоляване на разликата между неформалната и професионалната комуникация в едно приложение.

Предупреждение: Функциите на WeChat извън Китай са донякъде ограничени и организациите може да счетат, че интерфейсът му е по-малко подходящ за мащабна екипна работа в сравнение с инструменти като Slack или Microsoft Teams.

Най-добрите функции на WeChat

Осъществявайте висококачествени разговори за индивидуална или групова комуникация.

Лесно изпращайте документи, изображения и видеоклипове директно чрез чата.

Получете достъп до бизнес функции като управление на задачи и проследяване на служители с интеграцията на WeCom.

Ограничения на WeChat

Подлежи на строги местни закони за защита на данните, които може да не съответстват на глобалните стандарти за поверителност.

Цени на WeChat

Безплатно : Основни функции за съобщения и обаждания

WeCom: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WeChat

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

11. Flock (Най-подходящо за малки екипи, които се нуждаят от простота)

чрез Flock

Простотата е подценявана характеристика в чат приложенията, но Flock запълва тази празнина. Това е достъпно и лесно за използване приложение за съобщения, предназначено за малки екипи.

С функции като групови чатове, споделени списъци със задачи и анкети, Flock поддържа екипите организирани, без да ги претоварва с ненужни функции. За разлика от по-сложни инструменти като Microsoft Teams, лекият дизайн на Flock гарантира бързо въвеждане и адаптиране.

Най-добрите функции на Flock

Проследявайте задачите на екипа директно в приложението, като използвате споделени списъци със задачи.

Поддържайте реда с вградените напомняния и бележки.

Провеждайте виртуални срещи с членовете на екипа

Ограничения на Flock

Не е подходящо за големи организации с комплексни нужди.

Инструментите за видеоконферентна връзка не разполагат с разширени опции за сътрудничество

Цени на Flock

Starter: Безплатно

Pro : 4,50 $/потребител на месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Flock

G2 : 4,4/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Flock

Харесва ми, че Flock дава възможност на нашия офис да поддържа връзка, независимо дали сме в офиса или в движение. Не ми харесва, че можете да се върнете само до определен момент в записите, когато трябва да търсите конкретни теми.

12. Discord (Най-доброто за общности и неформално сътрудничество)

чрез Discord

Първоначално създадено за геймъри, Discord се превърна в комуникационен инструмент, управляван от общността , който набира популярност в професионалната среда.

Структурата му, базирана на сървър, позволява на екипите да създават специални пространства за различни проекти, отдели или интереси, което го прави идеален за компании с творческа и неформална култура.

Discord поддържа гласови канали за бързи разговори, което елиминира необходимостта от планирани разговори. Платформата се отличава с комуникация в реално време, с минимално забавяне на гласовия или видео чата. Discord предлага възможности за споделяне на екрана и стрийминг за отдалечени или хибридни екипи, което може да бъде полезно за презентации или дейности за изграждане на екип.

Основни функции на Discord

Представяйте идеи или разрешавайте проблеми по време на видеоразговори

Споделяйте актуални новини или демонстрации с екипа си

Управлявайте достъпа и отговорностите в рамките на вашия сървър

Ограничения на Discord

Липсват инструменти като проследяване на задачи и подробни отчети

Малко вградени връзки към приложения за бизнес продуктивност

Цени на Discord

Безплатен план

Nitro: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Discord

G2 : Няма налични оценки

Capterra: 4,7/5 (над 450 рецензии)

13. Mattermost (Най-доброто за гъвкавост на отворен код)

чрез Mattermost

Mattermost е отворена алтернатива на платформи като WhatsApp и Slack, която е подходяща за организации, които се нуждаят от контрол над своята комуникационна среда.

Създадено за сектори като здравеопазване, финанси и държавно управление, Mattermost дава приоритет на поверителността и съответствието, като предлага самохостинг разгръщания.

Функциите за екипен чат, включително съобщения в низове и канали, са интуитивни и практични за ежедневната комуникация.

Основни характеристики на Mattermost

Улеснете сътрудничеството между екипите за разработка с интеграции на GitHub/GitLab, споделяне на фрагменти от код и актуализации на DevOps в канала.

Използвайте инструментите за сътрудничество при инциденти на Mattermost, за да управлявате критични събития, като гарантирате бързи решения и ясна комуникация по време на кризи.

Използвайте вградени наръчници, за да автоматизирате повтарящи се задачи, да стандартизирате работните процеси и да подобрите ефективността на екипа при управление на инциденти или повтарящи се процеси.

Ограничения на Mattermost

Изисква ИТ експертиза за конфигуриране и поддръжка на приложението.

Цени на Mattermost

Безплатно

Професионална : 10 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mattermost

G2 : 4,3/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 150 рецензии)

14. Workplace (Най-доброто за социално сътрудничество на работното място)

чрез Workplace by Meta

Екипите, които процъфтяват благодарение на ангажираността и връзките, се нуждаят от нещо повече от обикновен инструмент за съобщения – те се нуждаят от платформа, която се използва естествено. Тук на помощ идва Workplace by Meta, което внася социален елемент в комуникацията на работното място.

С функции като видео на живо и групи, Workplace създава познатото изживяване от социалните медии в професионална среда. То е отлично за излъчване на съобщения за цялата компания или за насърчаване на неформални дискусии.

Workplace поддържа и интеграция с инструменти като Microsoft 365 и Google Workspace, което позволява на екипите да си сътрудничат безпроблемно.

Предупреждение: Workplace by Meta прекратява дейността си и преминава в режим само за четене до 2026 г. Ето най-добрите алтернативи на Facebook Workplace, които можете да разгледате.

Най-добрите функции за работното място

Използвайте Workplace Chat за индивидуални или групови разговори с интегрирани възможности за видео и гласови разговори за безпроблемно сътрудничество.

Проследявайте показателите за ангажираност и комуникация чрез Workplace Insights, за да идентифицирате тенденции и да оптимизирате вътрешните стратегии.

Използвайте News Feed, за да публикувате актуализации, да споделяте статии и да информирате всички за важни събития в компанията.

Ограничения на работното място

Липсват инструменти за проследяване на задачи или управление на срокове

Някои потребители може да сметнат връзката с Meta за натрапчива.

Потребителският интерфейс, подобен на Facebook Messenger, може да не е удобен за повечето потребители.

Цени за работното място

Основен план : 4 $/потребител на месец

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на работното място

G2 : 4/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

15. Ryver (Най-доброто за комуникация, фокусирана върху задачите)

чрез Ryver

Ryver комбинира незабавни съобщения с управление на задачи и работни процеси, което го прави идеален избор за екипи, които искат да централизират комуникацията и проследяването на проекти.

Неговите табла за задачи и чатове за екипи са дълбоко интегрирани, което позволява на потребителите да създават и възлагат задачи директно от разговорите.

Интерфейсът на Ryver е подобен на този на Trello, с табла в стил Kanban за визуално проследяване на задачите. Това, което прави Ryver уникален, е фокусът върху автоматизацията. Той позволява на потребителите да настройват работни процеси, които намаляват ръчния труд.

Най-добрите функции на Ryver

Създавайте отворени, частни или гостуващи канали, за да поддържате разговорите фокусирани и релевантни към конкретни теми или екипи.

Използвайте форуми за организиране на структурирани дискусии, които позволяват на екипите да споделят идеи и да си сътрудничат, без да претрупват чатовете.

Използвайте разширената функция за търсене на Ryver, за да намирате бързо съобщения, задачи или файлове в работната си среда.

Възползвайте се от неограничен брой потребители, дори и в основните комуникационни планове.

Ограничения на Ryver

Ограничена съвместимост с външни инструменти

Най-подходящо за по-просто управление на задачите

Цени на Ryver

Стартово ниво : 69 $/месец

Без ограничения : 129 $/месец

Среден пакет : 4 $/потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ryver

G2 : 4. 4/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (40+ отзива)

Бързото съобщаване стана лесно с ClickUp Chat

Когато става дума за приложения за незабавни съобщения, има много опции, които отговарят на всякакви нужди, от бързи лични чатове до професионална екипна работа.

Докато приложения като WhatsApp и Slack се отличават в своите ниши, ClickUp Chat заема първо място като цялостно решение за екипи. То не само свързва разговорите, но и ги свързва директно със задачи, проекти и работни процеси, гарантирайки, че нищо не се губи в превода.

Функциите на ClickUp, като свързване на съобщения с задачи, задаване на коментари и вградени инструменти като клипове и шаблони за незабавни съобщения, надхвърлят обикновената комуникация, за да подобрят производителността и сътрудничеството.

За разлика от много приложения, които изискват постоянно превключване или липса на интеграция, ClickUp безпроблемно комбинира съобщенията с управлението на проекти, спестявайки време и поддържайки екипите в синхрон. Ако сте сериозно настроени да комбинирате комуникация от най-високо ниво с ефективно управление на работния процес, ClickUp не е просто приложение – то е най-добрият център за извършване на работата.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете!