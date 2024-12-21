13-те най-добри алтернативи на Facebook Workplace за 2025 г.

За много екипи Facebook Workplace или Workplace от Meta е лесен начин за навлизане в корпоративната социална мрежа.

Този динамичен инструмент за сътрудничество пренася познатата атмосфера на социалните медии в офиса.

Въпреки това, платформата ще преустанови дейността си скоро и ще премине в режим само за четене до 2026 г. Това представлява значителна тежест за настоящите потребители на платформата, които дават приоритет на фокуса, гъвкавостта, поверителността на данните, стабилната интеграция и по-голям контрол над работния си процес.

За щастие, технологичният свят е препълнен с инструменти за дигитално сътрудничество, които ще отговорят перфектно на вашите нужди.

В този блог ще разгледаме 13-те най-добри алтернативи на Facebook Workplace за подобряване на вътрешната комуникация (и производителността). 🎯

⏰ 60-секундно резюме ClickUp (Най-доброто за комуникация в екипа и управление на проекти) Slack (Най-доброто за комуникация и сътрудничество в екип) Microsoft Teams (най-доброто решение за безпроблемна интеграция с Microsoft 365) Workvivo (Най-доброто за ангажираност на служителите и вътрешна комуникация) Staffbase (Най-доброто решение за интранет за служители) Jive (Най-доброто за управление на знанията) Igloo Software (Най-доброто за персонализирани интранет решения) LumApps (най-подходящ за интегриране с Google Workspace) Google Workspace (най-добър за цялостен пакет за продуктивност) Happeo (най-доброто за социални интранет функции) eXo Platform (Най-добрата за гъвкавост на отворения код) Viva Engage (Най-доброто за подобряване на опита на служителите) Simpplr (Най-доброто за съвременна комуникация със служителите)

Какво трябва да търсите в алтернативите на Facebook Workplace?

Когато преминавате към нов инструмент за сътрудничество, най-добре е да започнете с определяне на това, от което вашият екип наистина се нуждае. Подходящите алтернативи на Meta Workplace ще осигурят яснота, ефективност и безпроблемна комуникация между вашите екипи.

Нека разгледаме някои функции, които избраният от вас инструмент трябва да притежава. 👀

Комуникация: Изберете инструмент с разнообразни опции за комуникация, като незабавни съобщения, видеоконферентна връзка и интеграция с електронна поща.

Интеграция: Изберете инструмент, който се интегрира с съществуващите инструменти във вашите технологични стекове, като софтуер за управление на проекти, CRM системи и други инструменти за сътрудничество.

Ангажираност на служителите: Потърсете инструменти, които насърчават ангажираността на служителите, като например интересни новини за дейностите, програми за признание, механизми за обратна връзка и функции за изграждане на общност.

Анализи и отчети: Уверете се, че разполага с количествени и качествени анализи, за да проследявате ангажираността на служителите и ефективността на съдържанието за информирано вземане на решения.

Създаване и разпространение на съдържание: Уверете се, че ви позволява лесно да създавате, споделяте и управлявате съдържание с мултимедийно споделяне, включително документи, видеоклипове и новини.

13-те най-добри алтернативи на Facebook Workplace

В тази секция ще разгледаме 13-те най-добри алтернативи на Facebook Workplace, техните силни и слаби страни, за да ви помогнем да направите правилния избор.

Да започнем! 💪

1. ClickUp (Най-доброто за комуникация в екипа и управление на проекти)

На първо място е ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата , което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. Проектирано да помага на екипи и индивидуални лица да организират, проследяват и управляват задачи на едно място, то предлага гъвкав набор от инструменти, които отговарят на разнообразни изисквания на проекти и предприятия.

ClickUp Chat предефинира начина, по който екипите комуникират и си сътрудничат, като обединява съобщения в реално време с функции за управление на работата.

Няма повече превключване между чат приложения и работни инструменти; просто обсъждайте идеи, управлявайте задачи и проследявайте проекти, без да напускате разговора. Вашите чатове и задачи са свързани, което прави контекста незабавно достъпен.

Искате да проведете бърз неформален аудио- или видеоразговор? Функцията SyncUps на чата ви позволява да се включвате и изключвате от разговори в работната среда, когато пожелаете.

Комуникирайте с екипа си в реално време с ClickUp Chat

Търсите решение за безкрайните низове? С ClickUp Clips можете бързо да записвате екрана си и да изпращате частни или публични видеоклипове. Това е отличен инструмент за даване на обратна връзка, добавяне на коментари и превръщането им в изпълними задачи за цялостно управление на задачите.

Създавайте и споделяйте незабавно екранни записи с аудио със заинтересованите страни, без да превключвате раздели, с помощта на ClickUp Clips.

За да съхранявате всички данни по вашите проекти по структуриран начин, използвайте ClickUp Docs. Този инструмент предоставя на екипите пространство за създаване, редактиране и управление на съдържание в реално време. Вие и вашият екип можете да работите едновременно върху един и същ документ, което улеснява събирането на мнения от различни членове на екипа и оптимизира създаването на съдържание.

Богатите функции за форматиране и интуитивният дизайн на Docs ви позволяват да вграждате списъци със задачи и задачи за изпълнение и дори да проследявате напредъка от самия документ. Освен това можете да проследявате историята на версиите, за да видите направените промени.

Сътрудничество с екипа ви в реално време с ClickUp Docs

Ако имате нужда от малко мозъчна атака, за да стартирате проектите, използвайте ClickUp Whiteboards. То ви позволява на вас и вашия екип да визуализирате идеите, да проследявате сесиите за мозъчна атака и да превръщате концепциите в действия. Можете да виждате редакциите и действията на вашия екип в реално време, което прави процеса динамичен и интерактивен, дори и за отдалечени екипи.

Обсъдете идеи с екипа си и визуализирайте всички предложения с ClickUp Whiteboards.

Готови ли сте да се включите? Ето план за действие, който ще ви помогне да започнете: Шаблон за комуникационен план на ClickUp.

Това е жизненоважен инструмент за вътрешна и външна комуникация. Шаблонът улеснява изготвянето на солиден комуникационен план за свързване с аудиторията и организиране на комуникационните цели, задачи, срокове и заинтересовани страни. По същество той гарантира, че нито една цел или задача няма да се изгуби в превода. 🙌🏾

Най-добрите функции на ClickUp

Комуникация в реално време: ClickUp Chat позволява безпроблемна комуникация между членовете на екипа, без да се налага да превключвате между приложенията.

Сътрудничество: ClickUp Docs улеснява незабавното създаване на продуктови ръководства, уикита, пътни карти на проекти и др., които могат да бъдат свързани с работни потоци. Можете също да добавяте коментари, да ги превръщате в проследими задачи и да ги възлагате на съответните членове на екипа.

Виртуален брейнсторминг: ClickUp Whiteboards създава визуално платно за обсъждане и записване на идеи с членовете на екипа.

Запис на екрана: ClickUp Clips ви позволява да създавате мигновени видеоклипове, които да заменят безкрайните низове от разговори и да елиминират риска от загуба на важни задачи.

Визуализация на задачите: Визуализирайте работата си в различни Визуализирайте работата си в различни персонализирани изгледи на ClickUp 15+ , като изглед на списък, изглед на табло, изглед на календар и изглед на времева линия.

Ограничения на ClickUp

Начинаещите може да имат затруднения в началото поради високо персонализирания набор от функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Slack (Най-доброто за комуникация и сътрудничество в екип)

чрез Slack

Slack е платформа за сътрудничество, която оптимизира комуникацията в екипите. Тя предлага различни функции, включително канали и низови разговори, за да поддържа разговорите организирани.

Платформата разполага с мощна функция за търсене, която ви помага лесно да намирате стари съобщения.

Най-добрите функции на Slack

Сътрудничество: Създайте публични или частни канали за сътрудничество в цялата организация по конкретни теми или проекти, така че екипите да могат да останат фокусирани и да споделят знания без усилие.

Бързи срещи: Провеждайте бързи, неформални аудио или видео срещи с функцията „Huddle“, която помага на екипите да решават проблеми по-бързо, да обменят идеи в движение и да спестят време с незабавна комуникация.

Безпроблемна интеграция: Интегрирайте с над 2600 приложения, включително Google Drive, Zoom, Jira, Trello и други, като елиминирате необходимостта от превключване между приложенията и оптимизирате работните процеси.

Ограничения на Slack

Без подходяща конфигурация, честите съобщения и известия по различни канали водят до разсейване.

Архивирането на съобщения и търсенето на предишни данни може да бъде сложно

Цени на Slack

Безплатно

Предимства: 8,75 долара на месец на потребител

Business+Pro: 15 USD/месец на потребител

Enterprise Grid Plan: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 400 отзива)

3. Microsoft Teams (най-доброто решение за безпроблемна интеграция с Microsoft 365)

чрез Microsoft

Microsoft Teams е добра алтернатива на Facebook Workplace за компании, които се фокусират върху интеграцията с по-широк набор от приложения за продуктивност.

Като част от екосистемата на Microsoft 365, Teams предоставя унифицирана платформа за съобщения, видеоконференции, споделяне на файлове и сътрудничество. Функцията „Канали“ е особено полезна за поддържане на структурирани и контекстуални разговори.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Видеоконференции: Провеждайте видеоконференции с функции като PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard и генерирани от изкуствен интелект бележки от срещи за безпроблемно сътрудничество и възлагане на задачи.

Интегрирани инструменти за продуктивност: Съвместно редактиране на документи, кодови блокове и други файлове в реално време чрез интеграция с пакета Microsoft 365 и постоянна синхронизация с членовете на екипа ви.

Надеждни функции за сигурност: Възползвайте се от строг контрол на достъпа и усъвършенствани мерки за сигурност, за да защитите чувствителната информация.

Ограничения на Microsoft Teams

Споделянето на файлове е ограничено до определен размер, което затруднява споделянето на важни документи, съдържащи по-големи количества информация.

Организацията на файловете е объркваща; всички споделени файлове се помещават в основната папка на канала, което затруднява навигацията и достъпа.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (над 15 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9700 отзива)

4. Workvivo (Най-доброто за ангажираност на служителите и вътрешна комуникация)

чрез Workvivo

Workvivo е софтуер за вътрешна комуникация с интуитивен интерфейс, който подобрява ангажираността на служителите. Инструментът е проектиран да насърчава култура на признание, като позволява на служителите лесно да дават похвали, значки и награди на своите колеги за добре свършена работа.

Той предлага показатели като активност на потребителите, прегледи на съдържание и участие в общността, за да помогне на организациите да проследяват приемането, да идентифицират тенденции и да оптимизират стратегиите за вътрешна комуникация.

Най-добрите функции на Workvivo

Изграждане на общност: Създайте единно преживяване за служителите с помощта на социалния фийд, видеоклипове за поздрави, поздравителни съобщения, събития и пространства за общност, като подобрите Създайте единно преживяване за служителите с помощта на социалния фийд, видеоклипове за поздрави, поздравителни съобщения, събития и пространства за общност, като подобрите комуникацията в екипа и по проектите.

Споделяне на информация: Опростете споделянето на информация в цялата организация с служителите чрез бюлетини и шаблони.

Ангажираност, базирана на данни: Събирайте обратна връзка чрез анкети, проучвания и усъвършенствани Събирайте обратна връзка чрез анкети, проучвания и усъвършенствани показатели за ангажираност на служителите , за да измервате ангажираността.

Ограничения на Workvivo

Понякога се показват много известия, които не са важни, което води до претрупано работно пространство.

Липсват опции за лични съобщения за частни разговори.

Цени на Workvivo

Бизнес план: Индивидуални цени

Enterprise Plan PLUS: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Workvivo

G2: 4. 8/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

5. Staffbase (Най-доброто решение за интранет за служители)

чрез Staffbase

Staffbase е цялостна платформа, която оптимизира комуникацията и ангажираността в разпределени екипи.

Функцията „Mission Control“ дава възможност на организациите да управляват проекти, координират кампании и измерват успеха с помощта на усъвършенствани аналитични инструменти. Една от най-забележителните му характеристики е вграденото решение за електронна поща за служители, което позволява многоканална комуникация.

Най-добрите функции на Staffbase

Многоканална комуникация: Използвайте многоканални инструменти като имейл, чат и съобщения, за да комуникирате със служители и колеги от различни места и с различни роли.

Информация, базирана на изкуствен интелект: Планирайте и анализирайте кампании с инструменти за изкуствен интелект, за да усъвършенствате съобщенията и да подобрите ангажираността.

Център за знания: Използвайте интранет и приложението за служители, за да създадете централизиран център за всички ресурси на компанията.

Ограничения на Staffbase

Липса на организация за изпратените и получените имейли

Липсва възможност за персонализиране и лекота на използване при дизайна на имейли и шаблони.

Цени на Staffbase

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Staffbase

G2: 4. 6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

🤝Приятно напомняне: Когато избирате платформа, имайте предвид размера на екипа си и начина, по който работи. По-големите екипи се възползват от множество канали и интеграции, докато по-малките екипи предпочитат прости интерфейси и директна комуникация.

6. Jive (Най-доброто за управление на знанията)

чрез Jive

Jive е солидна система за управление на знания, която предлага комуникационни инструменти, задвижвани от изкуствен интелект. Можете да създавате и организирате бази от знания, уикита и пространства за сътрудничество, където критичната информация е лесно достъпна.

Jive включва функции за геймификация, които спомагат за ангажираността, като признават и награждават приноса на служителите. Значки, точки и класации могат да се използват, за да се насърчат служителите да участват в дискусии, да споделят знания или да изпълняват задачи. Освен това, патентованата функция „Jive CoPilot” ви помага да намирате и създавате подходящо съдържание с лекота.

Най-добрите функции на Jive

Автоматизация на задачите: Автоматизирайте рутинни задачи като пренасочване на обаждания и транскрипция на гласови съобщения.

Създаване на съдържание : Създавайте споделени документи и бази от знания с функции за сътрудничество в реално време.

Персонализирано съдържание: Използвайте технологията „PeopleGraph“, за да прецените намерението на потребителите при търсене и да предоставите хипер-целево съдържание.

Ограничения на Jive

Инструментът предлага ограничени функции за отчитане за мениджърите на общности.

Идентификаторът на обаждащия се не функционира правилно, когато потребителите използват различни линии; това е проблем за лицата, които управляват няколко бизнеса, всеки от които с отделна линия.

Цени на Jive

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jive

G2: 3. 8/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4/5 (над 40 отзива)

7. Igloo Software (Най-доброто за персонализирани интранет решения)

чрез Igloo

Igloo Software е софтуер за управление на проекти с интранет функционалности, който свързва както служителите в офиса, така и тези на предната линия. Той поддържа персонализирани табла, задачи и споделяне на знания чрез подробни уикита.

С помощта на надеждни аналитични инструменти, като функции за признание и анкети, платформата позволява на служителите да признават постиженията си, да споделят успехите си и да дават обратна връзка. Освен това организациите могат да провеждат анкети и проучвания, за да събират мненията на служителите, което помага за вземането на решения и подобряването на корпоративната култура.

Най-добрите функции на Igloo

Ангажираност на служителите: Мотивирайте служителите и увеличете ангажираността им, като отбелязвате важни събития, споделяте истории и подчертавате вдъхновяващи моменти.

Интерактивна организация: Създайте интерактивна организационна структура с интеграции към популярни директории на трети страни като Workday и Active Directory.

Проследяване на ангажираността: Използвайте класации, инструменти за геймификация, анкети и проучвания, за да оцените опита на служителите.

Ограничения на Igloo

Съществуват и някои ограничения по отношение на броя на приложенията, с които може да се интегрира.

Проблемът с персонализирането може да бъде малко по-сложен за потребители без опит с CSS.

Цени на Igloo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Igloo

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

8. LumApps (най-доброто решение за интегриране с Google Workspace)

чрез LumApps

LumApps е модерен интранет софтуер, който помага на организациите да изграждат общности сред служителите си. Проектиран на базата на Google Cloud, той поддържа комуникация отгоре-надолу, между колеги и отдолу-нагоре, подобрявайки сътрудничеството и усилията за изграждане на култура.

Можете да го използвате, за да задавате въпроси, споделяте публикации, събития и статии, както и да публикувате новини.

Най-добрите функции на LumApps

Персонализация, задвижвана от изкуствен интелект: Персонализирайте съдържанието, намирайте подходящо съдържание и автоматизирайте повтарящи се задачи с вградените технологии за изкуствен интелект, като машинно обучение (ML) и разбиране на естествен език (NLU).

Планиране на комуникацията: Използвайте „LumApps Campaigns“, за да планирате, изграждате, разпространявате, наблюдавате и подобрявате стратегиите за вътрешна комуникация.

Споделяне на съдържание: Публикувайте с едно кликване от Google Docs във вашата интранет мрежа и споделяйте новини за компанията директно в каналите на Google Workspace.

Ограничения на LumApps

Липсват аналитични данни, особено за проследяване на пътя на потребителя в интранет платформата, и няма аналитични данни за кликовете.

Инструментът се нуждае от повече функции за персонализиране, за да може да стимулира още повече ангажираността.

Цени на LumApps

Безплатно

Luma Plus: 69 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за LumApps

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (30+ отзива)

9. Google Workspace (най-доброто решение за цялостен пакет за продуктивност)

чрез Google

Google Workspace предлага набор от приложения, включително Gmail, Google Drive, Docs, Sheets и Meet. Той се отличава с надеждни възможности за споделяне на файлове и функции за редактиране на живо, което позволява на няколко потребители да работят едновременно. Интуитивният му потребителски интерфейс и мащабируемостта го правят привлекателен за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Google Workspace

Сътрудничество в екип: Сътрудничество с екипа ви в реално време по документи, таблици и презентации

Сигурност на данните: Защитете чувствителните данни с вградени функции за сигурност, като двуфакторна автентификация, криптиране на данни и разширени административни контроли.

Разширено търсене: Интегрирайте Gemini на Google в работното си пространство, за да подобрите възможностите за търсене.

Ограничения на Google Workspace

Потребителите се оплакват от липсата на свързаност между инструментите на работната среда.

Ограничени офлайн функционалности; потребителите трябва предварително да настроят приложения като Docs, Sheets и Gmail, за да работят без интернет връзка.

Цени на Google Workspace

Безплатно

Business Starter: 7,20 $/месец на потребител

Business Standard: 14,40 $/месец на потребител

Business Plus: 21,60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 42 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 16 700 отзива)

10. Happeo (Най-доброто за социални интранет функции)

чрез Happeo

Happeo е приложение за виртуална комуникация в екип, което съчетава интранет функционалност с инструменти за сътрудничество. То ви предоставя канали, интерактивни анкети и страници и се интегрира с платформи на трети страни като Google Workspace и Slack.

Най-добрите функции на Happeo

Гъвкава комуникация: Структурирайте вътрешната комуникация с гъвкави канали, теми, реакции, коментари, анкети и персонализирани емотикони, за да поддържате ангажираността и информираността на всички.

Информация, базирана на изкуствен интелект: Използвайте опцията „AI Search“ (Търсене с изкуствен интелект), за да получите отговори, да откриете пропуски в съществуващата си база от знания и в интегрираните инструменти.

Оптимизация на съдържанието: Получете информация за поведението на потребителите, ефективността на съдържанието и тенденциите в търсенето, за да оптимизирате съдържанието.

Ограничения на Happeo

Някои потребители споделят, че липсата на инструмент за планиране е предизвикателство; публикациите се правят в реално време и не могат да бъдат планирани за пускане в определен час.

Аналитичните данни имат закъснение, което означава, че информацията в „реално време“ не е лесно достъпна.

Цени на Happeo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Happeo

G2: 4,5/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

11. eXo Platform (Най-доброто за гъвкавост на отворен код)

чрез eXo Platform

eXo Platform е гъвкаво решение с отворен код, създадено за организации, които търсят пълен контрол над своето цифрово работно пространство. То включва функции като новинарски емисии, потоци от дейности, коментари и споменавания, което позволява неформална, но структурирана комуникация.

Потребителите могат да създават и организират файлове, папки и бази от знания, да споделят новини и да насърчават ангажираността с функции, подобни на тези в социалните медии.

Най-добрите функции на eXo

Разпространение на съдържание: Използвайте вградената система за управление на съдържанието, за да създавате сайтове, страници и навигация в различни комуникационни канали.

Персонализирани работни пространства: Създайте персонализирани работни пространства с брандиране за различни екипи, за да улесните управлението на задачите, споделянето на знания и сътрудничеството.

Комуникация в реално време: Общувайте с екипа си в реално време чрез вътрешни чатове, форуми и потоци от дейности.

Ограничения на eXo

Потребителите срещат затруднения при настройването на интеграциите, особено по-малките екипи или тези без технически опит.

Ограничени възможности за персонализиране, по-специално при промяна на визуалното представяне на страниците.

Цени на eXo

Безплатно

Социална интранет: 3 долара на месец на потребител

Digital Workplace: 5 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за eXo

G2: 4. 3/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

12. Viva Engage (Най-доброто за подобряване на опита на служителите)

чрез Microsoft

Viva Engage на Microsoft е добра алтернатива на Meta Workplace и е предназначена за организации, които използват приложения на Microsoft 365 като Word или Teams.

Той предлага персонализирани фийдове, съобразени с ролята, интересите и връзките на всеки потребител в рамките на компанията. Това позволява на служителите да имат бърз достъп до съдържанието, което е най-важно за тях, независимо дали става дума за новини от компанията, актуализации от екипа или дискусии, свързани с конкретни теми. Този персонализиран подход помага на служителите да бъдат информирани и ангажирани.

Най-добрите функции на Viva Engage

Мрежи: Преодолейте Преодолейте комуникационните бариери на работното място с помощта на функциите за социални мрежи между различни екипи и публични и лични канали.

Ангажираност на ръководството : свържете се с лидерите, разгледайте техните профили и участвайте в дискусии, събития и публикации с функцията „Leadership Corner” (Кът за лидери).

Поддръжка, базирана на изкуствен интелект: Използвайте функцията „Copilot“ за създаване на съдържание и поддръжка на стратегии, базирана на изкуствен интелект.

Ограничения на Viva Engage

Пълната поддръжка на гости изисква Microsoft 365 Native Mode за Viva Engage, което е ограничаващо.

Връзките към вътрешни системи, които изискват удостоверяване или не могат да бъдат публично разрешени, не показват валидни прегледи.

Цени на Viva Engage

Комуникации и общности на служителите: 2 USD/месец на потребител (годишен ангажимент)

Workplace Analytics и обратна връзка от служителите: 6 USD/месец на потребител (годишен ангажимент)

Пакет: 12 USD/месец на потребител (годишен ангажимент)

Оценки и рецензии за Viva Engage

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 2/5 (800+ отзива)

13. Simpplr (Най-доброто за съвременна комуникация между служителите)

чрез Simpplr

Simpplr предлага централизиран хъб за фирмено съдържание, ресурси и новини. Интуитивният му дизайн опростява потребителското преживяване както на настолната, така и на мобилната версия.

Настройваемият новинарски фийд и елементи на геймификация подобряват ангажираността на клиентите. Освен това, признат в Gartner Magic Quadrant, той включва виртуален асистент, задвижван от изкуствен интелект, за хибридна комуникация на работното място.

Най-добрите функции на Simpplr

Признание за служителите: Използвайте инструменти като анкети, базирани на изкуствен интелект, бюлетини, съобщения и програми за признание, за да мотивирате служителите.

Анализ на ангажираността: Събирайте предписателни анализи, за да следите ангажираността на служителите.

Възстановяване на данни: Получете репликация на данни в почти реално време за ефективно и сигурно възстановяване на данни.

Ограничения на Simpplr

Липсва автоматизирано управление на съдържанието по отношение на управлението на администраторите или собствениците на сайтове.

Интеграцията с приложението ADP има проблеми, като например несинхронизиране на важна информация за сегментиране на аудиторията, което води до дълъг процес на разрешаване и забавяне на работния процес.

Цени на Simpplr

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Simpplr

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Улеснете управлението на работата и комуникацията с ClickUp

Сега, след като разгледахме много алтернативи на Facebook Workplace, трябва да знаете коя от тях подхожда на вашия работен процес. Тези варианти са разнообразни и предлагат много функции за различни бизнес нужди.

Ако все още сте объркани, най-безопасният вариант е ClickUp. Това приложение за всичко, свързано с работата се интегрира безпроблемно с инструментите във вашия технологичен набор и ви предоставя набор от функции като Docs, Whiteboards и Clips, за да поддържате проектите си организирани и служителите си ангажирани.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅