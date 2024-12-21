ClickUp блог
13-те най-добри алтернативи на Facebook Workplace за 2025 г.

Garima Behal
Senior Content Editor
21 декември 2024 г.

За много екипи Facebook Workplace или Workplace от Meta е лесен начин за навлизане в корпоративната социална мрежа.

Този динамичен инструмент за сътрудничество пренася познатата атмосфера на социалните медии в офиса.

Въпреки това, платформата ще преустанови дейността си скоро и ще премине в режим само за четене до 2026 г. Това представлява значителна тежест за настоящите потребители на платформата, които дават приоритет на фокуса, гъвкавостта, поверителността на данните, стабилната интеграция и по-голям контрол над работния си процес.

За щастие, технологичният свят е препълнен с инструменти за дигитално сътрудничество, които ще отговорят перфектно на вашите нужди.

В този блог ще разгледаме 13-те най-добри алтернативи на Facebook Workplace за подобряване на вътрешната комуникация (и производителността). 🎯

⏰ 60-секундно резюме

  1. ClickUp (Най-доброто за комуникация в екипа и управление на проекти)
  2. Slack (Най-доброто за комуникация и сътрудничество в екип)
  3. Microsoft Teams (най-доброто решение за безпроблемна интеграция с Microsoft 365)
  4. Workvivo (Най-доброто за ангажираност на служителите и вътрешна комуникация)
  5. Staffbase (Най-доброто решение за интранет за служители)
  6. Jive (Най-доброто за управление на знанията)
  7. Igloo Software (Най-доброто за персонализирани интранет решения)
  8. LumApps (най-подходящ за интегриране с Google Workspace)
  9. Google Workspace (най-добър за цялостен пакет за продуктивност)
  10. Happeo (най-доброто за социални интранет функции)
  11. eXo Platform (Най-добрата за гъвкавост на отворения код)
  12. Viva Engage (Най-доброто за подобряване на опита на служителите)
  13. Simpplr (Най-доброто за съвременна комуникация със служителите)

Какво трябва да търсите в алтернативите на Facebook Workplace?

Когато преминавате към нов инструмент за сътрудничество, най-добре е да започнете с определяне на това, от което вашият екип наистина се нуждае. Подходящите алтернативи на Meta Workplace ще осигурят яснота, ефективност и безпроблемна комуникация между вашите екипи.

Нека разгледаме някои функции, които избраният от вас инструмент трябва да притежава. 👀

  • Комуникация: Изберете инструмент с разнообразни опции за комуникация, като незабавни съобщения, видеоконферентна връзка и интеграция с електронна поща.
  • Интеграция: Изберете инструмент, който се интегрира с съществуващите инструменти във вашите технологични стекове, като софтуер за управление на проекти, CRM системи и други инструменти за сътрудничество.
  • Ангажираност на служителите: Потърсете инструменти, които насърчават ангажираността на служителите, като например интересни новини за дейностите, програми за признание, механизми за обратна връзка и функции за изграждане на общност.
  • Анализи и отчети: Уверете се, че разполага с количествени и качествени анализи, за да проследявате ангажираността на служителите и ефективността на съдържанието за информирано вземане на решения.
  • Създаване и разпространение на съдържание: Уверете се, че ви позволява лесно да създавате, споделяте и управлявате съдържание с мултимедийно споделяне, включително документи, видеоклипове и новини.

13-те най-добри алтернативи на Facebook Workplace

В тази секция ще разгледаме 13-те най-добри алтернативи на Facebook Workplace, техните силни и слаби страни, за да ви помогнем да направите правилния избор.

Да започнем! 💪

1. ClickUp (Най-доброто за комуникация в екипа и управление на проекти)

На първо място е ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата , което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. Проектирано да помага на екипи и индивидуални лица да организират, проследяват и управляват задачи на едно място, то предлага гъвкав набор от инструменти, които отговарят на разнообразни изисквания на проекти и предприятия.

ClickUp Chat предефинира начина, по който екипите комуникират и си сътрудничат, като обединява съобщения в реално време с функции за управление на работата.

Няма повече превключване между чат приложения и работни инструменти; просто обсъждайте идеи, управлявайте задачи и проследявайте проекти, без да напускате разговора. Вашите чатове и задачи са свързани, което прави контекста незабавно достъпен.

Искате да проведете бърз неформален аудио- или видеоразговор? Функцията SyncUps на чата ви позволява да се включвате и изключвате от разговори в работната среда, когато пожелаете.

ClickUp Chat: алтернативи на Facebook Workplace
Комуникирайте с екипа си в реално време с ClickUp Chat

Търсите решение за безкрайните низове? С ClickUp Clips можете бързо да записвате екрана си и да изпращате частни или публични видеоклипове. Това е отличен инструмент за даване на обратна връзка, добавяне на коментари и превръщането им в изпълними задачи за цялостно управление на задачите.

ClickUp Clips: Алтернативи на Facebook Workplace
Създавайте и споделяйте незабавно екранни записи с аудио със заинтересованите страни, без да превключвате раздели, с помощта на ClickUp Clips.

За да съхранявате всички данни по вашите проекти по структуриран начин, използвайте ClickUp Docs. Този инструмент предоставя на екипите пространство за създаване, редактиране и управление на съдържание в реално време. Вие и вашият екип можете да работите едновременно върху един и същ документ, което улеснява събирането на мнения от различни членове на екипа и оптимизира създаването на съдържание.

Богатите функции за форматиране и интуитивният дизайн на Docs ви позволяват да вграждате списъци със задачи и задачи за изпълнение и дори да проследявате напредъка от самия документ. Освен това можете да проследявате историята на версиите, за да видите направените промени.

съвместно редактиране на живо в ClickUp Docs
Сътрудничество с екипа ви в реално време с ClickUp Docs

Ако имате нужда от малко мозъчна атака, за да стартирате проектите, използвайте ClickUp Whiteboards. То ви позволява на вас и вашия екип да визуализирате идеите, да проследявате сесиите за мозъчна атака и да превръщате концепциите в действия. Можете да виждате редакциите и действията на вашия екип в реално време, което прави процеса динамичен и интерактивен, дори и за отдалечени екипи.

ClickUp Whiteboards с функции за сътрудничество gif
Обсъдете идеи с екипа си и визуализирайте всички предложения с ClickUp Whiteboards.

Готови ли сте да се включите? Ето план за действие, който ще ви помогне да започнете: Шаблон за комуникационен план на ClickUp.

Това е жизненоважен инструмент за вътрешна и външна комуникация. Шаблонът улеснява изготвянето на солиден комуникационен план за свързване с аудиторията и организиране на комуникационните цели, задачи, срокове и заинтересовани страни. По същество той гарантира, че нито една цел или задача няма да се изгуби в превода. 🙌🏾

Най-добрите функции на ClickUp

  • Комуникация в реално време: ClickUp Chat позволява безпроблемна комуникация между членовете на екипа, без да се налага да превключвате между приложенията.
  • Сътрудничество: ClickUp Docs улеснява незабавното създаване на продуктови ръководства, уикита, пътни карти на проекти и др., които могат да бъдат свързани с работни потоци. Можете също да добавяте коментари, да ги превръщате в проследими задачи и да ги възлагате на съответните членове на екипа.
  • Виртуален брейнсторминг: ClickUp Whiteboards създава визуално платно за обсъждане и записване на идеи с членовете на екипа.
  • Запис на екрана: ClickUp Clips ви позволява да създавате мигновени видеоклипове, които да заменят безкрайните низове от разговори и да елиминират риска от загуба на важни задачи.
  • Визуализация на задачите: Визуализирайте работата си в различни персонализирани изгледи на ClickUp 15+, като изглед на списък, изглед на табло, изглед на календар и изглед на времева линия.

Ограничения на ClickUp

  • Начинаещите може да имат затруднения в началото поради високо персонализирания набор от функции.

Цени на ClickUp

  • Безплатно завинаги
  • Без ограничения: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 долара на месец на потребител
  • Предприятие: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Slack (Най-доброто за комуникация и сътрудничество в екип)

Slack Dashboard: алтернативи на Facebook Workplace
чрез Slack

Slack е платформа за сътрудничество, която оптимизира комуникацията в екипите. Тя предлага различни функции, включително канали и низови разговори, за да поддържа разговорите организирани.

Платформата разполага с мощна функция за търсене, която ви помага лесно да намирате стари съобщения.

Най-добрите функции на Slack

  • Сътрудничество: Създайте публични или частни канали за сътрудничество в цялата организация по конкретни теми или проекти, така че екипите да могат да останат фокусирани и да споделят знания без усилие.
  • Бързи срещи: Провеждайте бързи, неформални аудио или видео срещи с функцията „Huddle“, която помага на екипите да решават проблеми по-бързо, да обменят идеи в движение и да спестят време с незабавна комуникация.
  • Безпроблемна интеграция: Интегрирайте с над 2600 приложения, включително Google Drive, Zoom, Jira, Trello и други, като елиминирате необходимостта от превключване между приложенията и оптимизирате работните процеси.

Ограничения на Slack

  • Без подходяща конфигурация, честите съобщения и известия по различни канали водят до разсейване.
  • Архивирането на съобщения и търсенето на предишни данни може да бъде сложно

Цени на Slack

  • Безплатно
  • Предимства: 8,75 долара на месец на потребител
  • Business+Pro: 15 USD/месец на потребител
  • Enterprise Grid Plan: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

  • G2: 4,5/5 (над 33 000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 23 400 отзива)

➡️ Прочетете още: 50-те най-добри алтернативи на Slack за комуникация в екип

3. Microsoft Teams (най-доброто решение за безпроблемна интеграция с Microsoft 365)

Табло на Microsoft Teams: алтернативи на Facebook Workplace
чрез Microsoft

Microsoft Teams е добра алтернатива на Facebook Workplace за компании, които се фокусират върху интеграцията с по-широк набор от приложения за продуктивност.

Като част от екосистемата на Microsoft 365, Teams предоставя унифицирана платформа за съобщения, видеоконференции, споделяне на файлове и сътрудничество. Функцията „Канали“ е особено полезна за поддържане на структурирани и контекстуални разговори.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

  • Видеоконференции: Провеждайте видеоконференции с функции като PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard и генерирани от изкуствен интелект бележки от срещи за безпроблемно сътрудничество и възлагане на задачи.
  • Интегрирани инструменти за продуктивност: Съвместно редактиране на документи, кодови блокове и други файлове в реално време чрез интеграция с пакета Microsoft 365 и постоянна синхронизация с членовете на екипа ви.
  • Надеждни функции за сигурност: Възползвайте се от строг контрол на достъпа и усъвършенствани мерки за сигурност, за да защитите чувствителната информация.

Ограничения на Microsoft Teams

  • Споделянето на файлове е ограничено до определен размер, което затруднява споделянето на важни документи, съдържащи по-големи количества информация.
  • Организацията на файловете е объркваща; всички споделени файлове се помещават в основната папка на канала, което затруднява навигацията и достъпа.

Цени на Microsoft Teams

  • Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (над 15 600 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 9700 отзива)

4. Workvivo (Най-доброто за ангажираност на служителите и вътрешна комуникация)

Workvivo Dashboard
чрез Workvivo

Workvivo е софтуер за вътрешна комуникация с интуитивен интерфейс, който подобрява ангажираността на служителите. Инструментът е проектиран да насърчава култура на признание, като позволява на служителите лесно да дават похвали, значки и награди на своите колеги за добре свършена работа.

Той предлага показатели като активност на потребителите, прегледи на съдържание и участие в общността, за да помогне на организациите да проследяват приемането, да идентифицират тенденции и да оптимизират стратегиите за вътрешна комуникация.

Най-добрите функции на Workvivo

  • Изграждане на общност: Създайте единно преживяване за служителите с помощта на социалния фийд, видеоклипове за поздрави, поздравителни съобщения, събития и пространства за общност, като подобрите комуникацията в екипа и по проектите.
  • Споделяне на информация: Опростете споделянето на информация в цялата организация с служителите чрез бюлетини и шаблони.
  • Ангажираност, базирана на данни: Събирайте обратна връзка чрез анкети, проучвания и усъвършенствани показатели за ангажираност на служителите, за да измервате ангажираността.

Ограничения на Workvivo

  • Понякога се показват много известия, които не са важни, което води до претрупано работно пространство.
  • Липсват опции за лични съобщения за частни разговори.

Цени на Workvivo

  • Бизнес план: Индивидуални цени
  • Enterprise Plan PLUS: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Workvivo

  • G2: 4. 8/5 (над 1900 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

5. Staffbase (Най-доброто решение за интранет за служители)

Staffbase Dashboard: алтернативи на Facebook Workplace
чрез Staffbase

Staffbase е цялостна платформа, която оптимизира комуникацията и ангажираността в разпределени екипи.

Функцията „Mission Control“ дава възможност на организациите да управляват проекти, координират кампании и измерват успеха с помощта на усъвършенствани аналитични инструменти. Една от най-забележителните му характеристики е вграденото решение за електронна поща за служители, което позволява многоканална комуникация.

Най-добрите функции на Staffbase

  • Многоканална комуникация: Използвайте многоканални инструменти като имейл, чат и съобщения, за да комуникирате със служители и колеги от различни места и с различни роли.
  • Информация, базирана на изкуствен интелект: Планирайте и анализирайте кампании с инструменти за изкуствен интелект, за да усъвършенствате съобщенията и да подобрите ангажираността.
  • Център за знания: Използвайте интранет и приложението за служители, за да създадете централизиран център за всички ресурси на компанията.

Ограничения на Staffbase

  • Липса на организация за изпратените и получените имейли
  • Липсва възможност за персонализиране и лекота на използване при дизайна на имейли и шаблони.

Цени на Staffbase

  • Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Staffbase

  • G2: 4. 6/5 (над 200 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

🤝Приятно напомняне: Когато избирате платформа, имайте предвид размера на екипа си и начина, по който работи. По-големите екипи се възползват от множество канали и интеграции, докато по-малките екипи предпочитат прости интерфейси и директна комуникация.

6. Jive (Най-доброто за управление на знанията)

Jive Dashboard
чрез Jive

Jive е солидна система за управление на знания, която предлага комуникационни инструменти, задвижвани от изкуствен интелект. Можете да създавате и организирате бази от знания, уикита и пространства за сътрудничество, където критичната информация е лесно достъпна.

Jive включва функции за геймификация, които спомагат за ангажираността, като признават и награждават приноса на служителите. Значки, точки и класации могат да се използват, за да се насърчат служителите да участват в дискусии, да споделят знания или да изпълняват задачи. Освен това, патентованата функция „Jive CoPilot” ви помага да намирате и създавате подходящо съдържание с лекота.

Най-добрите функции на Jive

  • Автоматизация на задачите: Автоматизирайте рутинни задачи като пренасочване на обаждания и транскрипция на гласови съобщения.
  • Създаване на съдържание: Създавайте споделени документи и бази от знания с функции за сътрудничество в реално време.
  • Персонализирано съдържание: Използвайте технологията „PeopleGraph“, за да прецените намерението на потребителите при търсене и да предоставите хипер-целево съдържание.

Ограничения на Jive

  • Инструментът предлага ограничени функции за отчитане за мениджърите на общности.
  • Идентификаторът на обаждащия се не функционира правилно, когато потребителите използват различни линии; това е проблем за лицата, които управляват няколко бизнеса, всеки от които с отделна линия.

Цени на Jive

  • Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jive

  • G2: 3. 8/5 (над 300 отзива)
  • Capterra: 4/5 (над 40 отзива)

7. Igloo Software (Най-доброто за персонализирани интранет решения)

Igloo Software Dashboard: алтернативи на Facebook Workplace
чрез Igloo

Igloo Software е софтуер за управление на проекти с интранет функционалности, който свързва както служителите в офиса, така и тези на предната линия. Той поддържа персонализирани табла, задачи и споделяне на знания чрез подробни уикита.

С помощта на надеждни аналитични инструменти, като функции за признание и анкети, платформата позволява на служителите да признават постиженията си, да споделят успехите си и да дават обратна връзка. Освен това организациите могат да провеждат анкети и проучвания, за да събират мненията на служителите, което помага за вземането на решения и подобряването на корпоративната култура.

Най-добрите функции на Igloo

  • Ангажираност на служителите: Мотивирайте служителите и увеличете ангажираността им, като отбелязвате важни събития, споделяте истории и подчертавате вдъхновяващи моменти.
  • Интерактивна организация: Създайте интерактивна организационна структура с интеграции към популярни директории на трети страни като Workday и Active Directory.
  • Проследяване на ангажираността: Използвайте класации, инструменти за геймификация, анкети и проучвания, за да оцените опита на служителите.

Ограничения на Igloo

  • Съществуват и някои ограничения по отношение на броя на приложенията, с които може да се интегрира.
  • Проблемът с персонализирането може да бъде малко по-сложен за потребители без опит с CSS.

Цени на Igloo

  • Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Igloo

  • G2: 4. 2/5 (90+ отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

8. LumApps (най-доброто решение за интегриране с Google Workspace)

LumApps Dashboard
чрез LumApps

LumApps е модерен интранет софтуер, който помага на организациите да изграждат общности сред служителите си. Проектиран на базата на Google Cloud, той поддържа комуникация отгоре-надолу, между колеги и отдолу-нагоре, подобрявайки сътрудничеството и усилията за изграждане на култура.

Можете да го използвате, за да задавате въпроси, споделяте публикации, събития и статии, както и да публикувате новини.

Най-добрите функции на LumApps

  • Персонализация, задвижвана от изкуствен интелект: Персонализирайте съдържанието, намирайте подходящо съдържание и автоматизирайте повтарящи се задачи с вградените технологии за изкуствен интелект, като машинно обучение (ML) и разбиране на естествен език (NLU).
  • Планиране на комуникацията: Използвайте „LumApps Campaigns“, за да планирате, изграждате, разпространявате, наблюдавате и подобрявате стратегиите за вътрешна комуникация.
  • Споделяне на съдържание: Публикувайте с едно кликване от Google Docs във вашата интранет мрежа и споделяйте новини за компанията директно в каналите на Google Workspace.

Ограничения на LumApps

  • Липсват аналитични данни, особено за проследяване на пътя на потребителя в интранет платформата, и няма аналитични данни за кликовете.
  • Инструментът се нуждае от повече функции за персонализиране, за да може да стимулира още повече ангажираността.

Цени на LumApps

  • Безплатно
  • Luma Plus: 69 $/месец
  • Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за LumApps

  • G2: 4. 3/5 (80+ отзива)
  • Capterra: 4. 1/5 (30+ отзива)

9. Google Workspace (най-доброто решение за цялостен пакет за продуктивност)

Google Workspace Dashboard: алтернативи на Facebook Workplace
чрез Google

Google Workspace предлага набор от приложения, включително Gmail, Google Drive, Docs, Sheets и Meet. Той се отличава с надеждни възможности за споделяне на файлове и функции за редактиране на живо, което позволява на няколко потребители да работят едновременно. Интуитивният му потребителски интерфейс и мащабируемостта го правят привлекателен за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Google Workspace

  • Сътрудничество в екип: Сътрудничество с екипа ви в реално време по документи, таблици и презентации
  • Сигурност на данните: Защитете чувствителните данни с вградени функции за сигурност, като двуфакторна автентификация, криптиране на данни и разширени административни контроли.
  • Разширено търсене: Интегрирайте Gemini на Google в работното си пространство, за да подобрите възможностите за търсене.

Ограничения на Google Workspace

  • Потребителите се оплакват от липсата на свързаност между инструментите на работната среда.
  • Ограничени офлайн функционалности; потребителите трябва предварително да настроят приложения като Docs, Sheets и Gmail, за да работят без интернет връзка.

Цени на Google Workspace

  • Безплатно
  • Business Starter: 7,20 $/месец на потребител
  • Business Standard: 14,40 $/месец на потребител
  • Business Plus: 21,60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Workspace

  • G2: 4,6/5 (над 42 600 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 16 700 отзива)

10. Happeo (Най-доброто за социални интранет функции)

Happeo Dashboard
чрез Happeo

Happeo е приложение за виртуална комуникация в екип, което съчетава интранет функционалност с инструменти за сътрудничество. То ви предоставя канали, интерактивни анкети и страници и се интегрира с платформи на трети страни като Google Workspace и Slack.

Най-добрите функции на Happeo

  • Гъвкава комуникация: Структурирайте вътрешната комуникация с гъвкави канали, теми, реакции, коментари, анкети и персонализирани емотикони, за да поддържате ангажираността и информираността на всички.
  • Информация, базирана на изкуствен интелект: Използвайте опцията „AI Search“ (Търсене с изкуствен интелект), за да получите отговори, да откриете пропуски в съществуващата си база от знания и в интегрираните инструменти.
  • Оптимизация на съдържанието: Получете информация за поведението на потребителите, ефективността на съдържанието и тенденциите в търсенето, за да оптимизирате съдържанието.

Ограничения на Happeo

  • Някои потребители споделят, че липсата на инструмент за планиране е предизвикателство; публикациите се правят в реално време и не могат да бъдат планирани за пускане в определен час.
  • Аналитичните данни имат закъснение, което означава, че информацията в „реално време“ не е лесно достъпна.

Цени на Happeo

  • Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Happeo

  • G2: 4,5/5 (над 140 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

11. eXo Platform (Най-доброто за гъвкавост на отворен код)

Табло на платформата eXo: алтернативи на Facebook Workplace
чрез eXo Platform

eXo Platform е гъвкаво решение с отворен код, създадено за организации, които търсят пълен контрол над своето цифрово работно пространство. То включва функции като новинарски емисии, потоци от дейности, коментари и споменавания, което позволява неформална, но структурирана комуникация.

Потребителите могат да създават и организират файлове, папки и бази от знания, да споделят новини и да насърчават ангажираността с функции, подобни на тези в социалните медии.

Най-добрите функции на eXo

  • Разпространение на съдържание: Използвайте вградената система за управление на съдържанието, за да създавате сайтове, страници и навигация в различни комуникационни канали.
  • Персонализирани работни пространства: Създайте персонализирани работни пространства с брандиране за различни екипи, за да улесните управлението на задачите, споделянето на знания и сътрудничеството.
  • Комуникация в реално време: Общувайте с екипа си в реално време чрез вътрешни чатове, форуми и потоци от дейности.

Ограничения на eXo

  • Потребителите срещат затруднения при настройването на интеграциите, особено по-малките екипи или тези без технически опит.
  • Ограничени възможности за персонализиране, по-специално при промяна на визуалното представяне на страниците.

Цени на eXo

  • Безплатно
  • Социална интранет: 3 долара на месец на потребител
  • Digital Workplace: 5 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за eXo

  • G2: 4. 3/5 (90+ отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

12. Viva Engage (Най-доброто за подобряване на опита на служителите)

Табло Viva Engage
чрез Microsoft

Viva Engage на Microsoft е добра алтернатива на Meta Workplace и е предназначена за организации, които използват приложения на Microsoft 365 като Word или Teams.

Той предлага персонализирани фийдове, съобразени с ролята, интересите и връзките на всеки потребител в рамките на компанията. Това позволява на служителите да имат бърз достъп до съдържанието, което е най-важно за тях, независимо дали става дума за новини от компанията, актуализации от екипа или дискусии, свързани с конкретни теми. Този персонализиран подход помага на служителите да бъдат информирани и ангажирани.

Най-добрите функции на Viva Engage

  • Мрежи: Преодолейте комуникационните бариери на работното място с помощта на функциите за социални мрежи между различни екипи и публични и лични канали.
  • Ангажираност на ръководството: свържете се с лидерите, разгледайте техните профили и участвайте в дискусии, събития и публикации с функцията „Leadership Corner” (Кът за лидери).
  • Поддръжка, базирана на изкуствен интелект: Използвайте функцията „Copilot“ за създаване на съдържание и поддръжка на стратегии, базирана на изкуствен интелект.

Ограничения на Viva Engage

  • Пълната поддръжка на гости изисква Microsoft 365 Native Mode за Viva Engage, което е ограничаващо.
  • Връзките към вътрешни системи, които изискват удостоверяване или не могат да бъдат публично разрешени, не показват валидни прегледи.

Цени на Viva Engage

  • Комуникации и общности на служителите: 2 USD/месец на потребител (годишен ангажимент)
  • Workplace Analytics и обратна връзка от служителите: 6 USD/месец на потребител (годишен ангажимент)
  • Пакет: 12 USD/месец на потребител (годишен ангажимент)

Оценки и рецензии за Viva Engage

  • G2: Недостатъчно отзиви
  • Capterra: 4. 2/5 (800+ отзива)

13. Simpplr (Най-доброто за съвременна комуникация между служителите)

Simpplr Dashboard: алтернативи на Facebook Workplace
чрез Simpplr

Simpplr предлага централизиран хъб за фирмено съдържание, ресурси и новини. Интуитивният му дизайн опростява потребителското преживяване както на настолната, така и на мобилната версия.

Настройваемият новинарски фийд и елементи на геймификация подобряват ангажираността на клиентите. Освен това, признат в Gartner Magic Quadrant, той включва виртуален асистент, задвижван от изкуствен интелект, за хибридна комуникация на работното място.

Най-добрите функции на Simpplr

  • Признание за служителите: Използвайте инструменти като анкети, базирани на изкуствен интелект, бюлетини, съобщения и програми за признание, за да мотивирате служителите.
  • Анализ на ангажираността: Събирайте предписателни анализи, за да следите ангажираността на служителите.
  • Възстановяване на данни: Получете репликация на данни в почти реално време за ефективно и сигурно възстановяване на данни.

Ограничения на Simpplr

  • Липсва автоматизирано управление на съдържанието по отношение на управлението на администраторите или собствениците на сайтове.
  • Интеграцията с приложението ADP има проблеми, като например несинхронизиране на важна информация за сегментиране на аудиторията, което води до дълъг процес на разрешаване и забавяне на работния процес.

Цени на Simpplr

  • Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Simpplr

  • G2: 4,7/5 (над 300 отзива)
  • Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Улеснете управлението на работата и комуникацията с ClickUp

Сега, след като разгледахме много алтернативи на Facebook Workplace, трябва да знаете коя от тях подхожда на вашия работен процес. Тези варианти са разнообразни и предлагат много функции за различни бизнес нужди.

Ако все още сте объркани, най-безопасният вариант е ClickUp. Това приложение за всичко, свързано с работата се интегрира безпроблемно с инструментите във вашия технологичен набор и ви предоставя набор от функции като Docs, Whiteboards и Clips, за да поддържате проектите си организирани и служителите си ангажирани.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅

