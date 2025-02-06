Как да използвате Google Gemini за генериране на изображения?

Изкуственият интелект революционизира създаването на съдържание по начини, които някога смятахме за невъзможни.

Преди няколко години бихте ли могли да си представите, че ще напишете нещо като „Космически кораб, неоново син, плаващ сред галактика от виещи лилави и златисти мъглявини, с блестящи енергийни следи зад себе си“ и веднага ще генерирате зашеметяващо изображение?

Това е силата на AI генераторите на изображения. Едно от имената, които често ще чувате в този списък, е Gemini. В тази статия в блога ще ви покажем как да генерирате изображения с Gemini, като следвате стъпка по стъпка инструкциите.

И ето най-хубавата част – в края ще ви разкрием инструмент, който прави създаването на съдържание по-лесно, отколкото сте си представяли.

Останете с нас до края! 🤝

⏰ 60-секундно резюме Gemini е AI генератор на изображения, който превръща вашите текстови команди в зашеметяващи визуализации за секунди. Използвайте Gemini на уебсайта, в приложението или чрез Vertex AI. Преминете в разширен режим за по-подробна персонализация. Искате перфектното изображение? Бъдете конкретни в указанията си. Опишете стила, обстановката и перспективата, за да помогнете на Gemini да реализира вашата визия. Създавате и управлявате проекти за изображения? ClickUp поддържа всичко организирано с инструменти като Whiteboards за мозъчна атака, Automations за спестяване на време и Chat за гладка работа в екип.

Въведение в възможностите на Gemini за създаване на изображения

Gemini предефинира начина, по който творческите професионалисти и дигиталните артисти подхождат към създаването на изображения.

Imagen 3, най-новата версия на Google DeepMind, вече създава изключително детайлни и фотореалистични изображения от текстови описания само с няколко думи.

чрез Gemini

Gemini генерира изображения, използвайки усъвършенствани AI техники, базирани на години изследвания в областта на машинно обучение. В основата си той се захранва от генеративни модели, обучени на огромни масиви от данни, съдържащи милиарди изображения и съответните им описания.

Защо да използвате Gemini за създаване на изображения?

Времето е ценно и Gemini го разбира. То създава визуализации с професионално качество за секунди. Създадено е за бързина, без да прави компромиси с качеството на изображението или креативността.

Според доклад на DeepMind, Imagen 3 е лидер в способностите за подреждане на изображения по подсказки, с значителна разлика от +114 Elo точки. Той също така има 63% успеваемост спрямо втория най-добър модел в подробни тестове с подсказки като DOCCI (Detailed Object and Conceptual Caption Interpretation).

Gemini досега е доказал своята гъвкавост и може да се впише в няколко творчески техники и професионални работни процеси. Казано това, нека разгледаме някои реални примери за употреба:

1. Маркетингови кампании

Сток фотографиите могат да ви помогнат само до известна степен. Gemini, от друга страна, създава визуални елементи, които улавят истинското послание на вашата марка, като по този начин вашите кампании резонират с аудиторията ви.

🔖Пример: Да предположим, че представяте нова екологична бутилка за вода. Въведете подсказка като „Елегантна, модерна бутилка за вода на зелен фон с капчици вода и минималистично лого“ и ето – вече имате готови изображения за социални медии, имейл кампании или печатни брошури.

2. Концептуално изкуство

Независимо дали сте дизайнер, писател или разработчик на игри, Gemini е идеалният спътник за мозъчна атака при разработването на герои, сцени или реквизит за AI изкуство. Той ви дава творческия тласък, от който се нуждаете, за да вдъхнете живот на вашата визия.

🔖Пример: Разработвате научнофантастичен комикс? Въведете „Футуристичен градски пейзаж с неонови светлини и летящи коли“ и Gemini ще ви даде визуална отправна точка, която е като излязла от блокбастър.

3. Съдържание за социални медии

В света на социалните медии, най-важното е да привлечете вниманието на потребителите. Gemini ви помага да създадете визуално привлекателни публикации, които веднага привличат вниманието на аудиторията ви.

🔖Пример: Да предположим, че сте собственик на кафене и публикувате информация за новите си курсове по лате арт. Можете да въведете: „Уютна кафенена сцена с лате арт във формата на сърце“, и Gemini ще създаде публикация в социалните медии, която ще ви накара да пожелаете кафе.

4. Макет за продуктови дизайнери

Тествате нова идея? Gemini ви позволява да визуализирате вашите продуктови дизайни, без да чакате прототипи. Той е бърз, гъвкав и невероятно подробен, идеален за мозъчна атака и усъвършенстване на идеи.

🔖Пример: Марка за маратонки иска да тества модели за новата си линия. Използвайте подсказка като „Създайте изображение на чифт маратонки с абстрактни геометрични дизайни в ярки цветове“ и Gemini ще генерира макети, които изглеждат просто перфектно.

Стъпки за генериране на изображения с Google Gemini

AI инструментите за дизайнери напълно промениха играта през последните години, нали? И в центъра на цялото това вълнение са AI генераторите на изображения. Нека да се впуснем в това как можете да използвате Google Gemini, задвижван от Imagen 3, за да създавате зашеметяващи визуализации!

А най-хубавото е, че е супер лесно за използване. Можете да създавате визуализации директно през уебсайта на Gemini или чрез интегрирането му с Vertex AI.

Нека да разгледаме по-отблизо 👇

1. Използване на уебсайта Gemini

Нека започнем с създаването на изображения на уебсайта на Gemini.

Създавайте изображения на вашия десктоп

Първо, отидете на „ gemini.google.com “. След това създайте своя акаунт и започнете да разглеждате.

🔔 Приятелско напомняне: Макар безплатната версия на Imagen 3 да предлага ограничени функции, можете да отключите по-широк набор от разширени инструменти, като превключите в разширен режим. Просто кликнете върху падащото меню вляво и изберете Разширен режим, за да отключите допълнителни възможности.

След това запишете подробно описание на изображението, което искате да създадете, в безплатния модел (1. 5 Flash) или преминете към Разширен режим. Бъдете конкретни относно фона, цветовете, темата и ъглите, които имате предвид, за да избегнете безкрайния цикъл на редактиране.

Ето едно подсказване, което въведох в безплатната версия: „Създайте спокойна планинска гледка при залез слънце. На преден план трябва да има ясно езеро, в което се отразяват топлите нюанси на небето. Добавете малка дървена къщичка с меко осветени прозорци, сгушена сред високи борове в лявата част на изображението. Използвайте топли оранжеви и розови нюанси за небето и наситени зелени нюанси за дърветата. Добавете лека мъгла около езерото за мечтателен ефект и се уверете, че общата атмосфера е спокойна и мирна.“

Резултат 👇

Ако резултатите ви харесват, просто кликнете върху иконата за изтегляне, като задържите курсора върху десния ъгъл. Ако резултатите не ви харесват, въведете допълнителни спецификации или кликнете върху Regenerate (Генериране наново).

Създавайте изображения на Android

Създаването на изображения от мобилния ви телефон е подобно на това, което сте правили досега на настолния си компютър.

приложението Gemini. За начало посетете Google Play Store и изтеглете

След като отворите приложението, влезте с вашия Google акаунт. Преминете в разширен режим и въведете командата чрез текст или глас (по ваш избор!) или използвайте безплатната версия (както сте правили на вашия десктоп)

Тъй като е част от екосистемата на Google, можете да експортирате изображението в Gmail или Google Docs – просто кликнете върху трите точки в долния десен ъгъл.

Когато харесате това, което виждате, натиснете и задръжте върху изображението, докато се появи прозорец, който ви пита дали искате да запишете изображението.

Създавайте изображения на iOS

Ако искате да получите достъп до Gemini Imagen 3 на iOS, процесът е подобен:

Просто посетете магазина за приложения и изтеглете приложението.

Влезте с вашия Google акаунт, дайте команда чрез текст или глас и се наслаждавайте! Запазете или споделете резултатите за по-нататъшна употреба.

2. Използване на Vertex AI

Vertex AI е цялостна платформа за проекти за машинно обучение (ML) и прави генерирането на изображения чрез Imagen 3 още по-мощно. С помощта само на текстово подсказване можете да създавате и редактирате конкретни части от изображенията.

Освен това Vertex AI предлага два различни модела на Imagen 3:

Imagen 3 : Това е модел с по-високо качество, който генерира четири изображения за по-малко от 9 секунди с естествено осветление и фотореализъм. Той е по-добър избор за по-дълги и по-сложни команди. Ако имате нужда от текст в изображенията си, това е моделът, който трябва да използвате.

Imagen 3 Fast: Генерира изображения с двойна скорост. По-подходящ е за по-ярки, динамични снимки с по-висок контраст.

И двата модела ви позволяват да променяте съотношението на страните програмно. Освен това, с Vertex AI можете директно да включите генерирането на изображения в производствените си процеси, приложения или мултимоделни работни потоци.

💡Съвет от професионалист: Създайте система от шаблони за подсказки, която автоматично пренасочва към Fast или Standard въз основа на наличието на конкретни ключови думи (като „текст“, „фотореалистичен“ или „ярък“).

Сега нека създадем първото изображение ⬇️

Dashboard в лявата странична лента, превъртете надолу и кликнете върху Vision. Започнете, като създадете безплатен акаунт в Vertex AI с 300 долара безплатни кредити за използване. След като акаунтът ви е готов, кликнете върхув лявата странична лента, превъртете надолу и кликнете върху

чрез Vertex AI

Сега въведете командата, изберете модела и натиснете Enter.

Ето командата, която въведох:

„Професионална фотография на щастливо четиричленно семейство, седнало около лагерен огън пред каравана, което приготвя с'морес и се наслаждава на светлинките“

Ето какво получих 👇

➡️ Прочетете още: Как да използвате AI за графичен дизайн

Съвети за създаване на ефективни подсказки

Затруднявате се да опишете какво искате? Това се случва! Понякога знаете точно какво имате предвид, но просто не можете да го изразите с думи – и това може да направи писането на добър подтик доста разочароващо. Но не се притеснявайте!

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да създадете ефективни подсказки и да реализирате визията си.

Използвайте описателни прилагателни и контекстуални елементи: Прилагателните оживяват подсказките, а контекстуалните елементи създават атмосферата. Представяте ли си нещо ретро, футуристично или минималистично? Включете тези подсказки, за да насочите изкуствения интелект.

💡Съвет от професионалист: Комбинирайте прилагателни с съществителни, за да предадете както настроението, така и детайлите. Например, ако напишете „Капризна илюстрация на звездно нощно небе с блестящи съзвездия и меки пастелни облаци“, винаги ще получите по-добро изображение, отколкото ако просто поискате „Тъмно небе със съзвездия“. Всичко е в детайлите.

Включете стил и медия: Gemini може да имитира артистични стилове и медии. Искате акварелна картина? Скица с молив? Може би дигитално произведение на изкуството, напомнящо ретро научнофантастични плакати? Посочете как трябва да изглежда основата.

🔖 Пример: „Цифрова картина на футуристичен градски пейзаж, с блестящи неонови светлини, отразяващи се в наводнените от дъжда улици, вдъхновена от киберпънк естетиката.“

Бъдете естествени, но ясни: Избягвайте да усложнявате заданието си. Макар че детайлите са от решаващо значение, писането на ясен език често дава по-добри резултати, отколкото опитът да звучите прекалено технически. Обяснете идеите си така, както бихте го направили на приятел.

❌ Прекалено сложно: „Генерирайте фотореалистично изображение с ултрависока разделителна способност на домашна котка, която има пищна козина в оранжеви нюанси и е в състояние на покой върху текстилна повърхност, обичайно използвана за сядане, с осветление, което подсказва, че времето е късно следобед.“ ✅ Естествено: „Създайте снимка на рижа котка, която се излежава на дивана по залез слънце, с топла светлина, проникваща през прозореца.“

Експериментирайте с композицията и перспективата: Можете да насочвате Gemini при кадрирането на сцената. Посочете дали искате близък план, широк ъгъл или дори перспектива от птичи поглед. Композицията играе важна роля за крайния вид на изображението.

🔖Пример: „Клозъп портрет на бенгалски тигър с пронизващи очи и сложни шарки на козината, на фона на замъглена джунгла.“

Отново, целта е да напишете подсказки, които са описателни, но прости, ярки, но лесни за следване, и подробни, но достатъчно гъвкави, за да позволяват творческа интерпретация.

Ограничения при използването на Google Gemini за генериране на изображения

Чудили ли сте се някога защо генерирането на изображения с Gemini на Google понякога не дава желаните резултати? Въпреки че е мощен инструмент, той има своите ограничения. Нека разгледаме къде може да има недостатъци и какво означава това за вашите творчески проекти:

Липса на предсказуемост в резултатите : Gemini понякога може да дава резултати, които се отклоняват от това, което сте си представяли. Тази променливост може да разочарова потребителите, които се нуждаят от прецизни резултати за творчески проекти.

Предизвикателства при сложни сцени : Създаването на изображения с комплексни детайли или множество елементи, като „оживен градски площад с разнообразни хора, сергии с храна и пъстър карнавал“, може да доведе до визуални несъответствия.

Изисква много ресурси за задачи с голям обем: Обработката на сложни изображения или изображения с висока разделителна способност чрез Gemini може да изисква значителни изчислителни ресурси, което води до по-дълго време на изчакване по време на пиковите периоди на използване.

Създаване на изображения с изкуствен интелект с ClickUp

Управлението на проекти за създаване на изображения с изкуствен интелект може бързо да стане прекалено сложно.

Лесно е да загубите представа за задачите или да се затънете в безкрайни цикли на обратна връзка. А когато инструментите и файловете са разпръснати навсякъде? Това е рецепта за фрустрация.

Но има една платформа, която обхваща всички ваши проекти, като същевременно запазва вашата креативност. Името й е ClickUp. Това е „всичко в едно приложение за работа”, което обединява управлението на проекти, управлението на знания и чата – всичко това подкрепено от изкуствен интелект.

Хайде да се заемаме и да видим как това ще оптимизира целия ви работен процес 👇

Използвайте ClickUp Whiteboards за мозъчна атака и създаване на изображения с изкуствен интелект.

Първата стъпка във всеки проект е мозъчна атака – измисляне на работни процеси, обсъждане на идеи и постигане на консенсус между всички. Но честно казано, този процес може да бъде доста хаотичен, особено ако екипът ви е разпръснат или ако ви е трудно да обясните визията си.

ClickUp Whiteboards идва на помощ в тази ситуация. С него можете да сътрудничите и обсъждате идеи в реално време с вашия екип.

Сътрудничеството визуално и реализирайте идеите си с ClickUp Whiteboards

А ако имате графични дизайнери в екипа си, можете да скицирате идеи, да добавяте бележки, да създавате настроение и да изобразявате визията си визуално – дори и да не сте професионалист в рисуването.

Бонусът?

Представете си, че се опитвате да обясните дизайнерска идея на вашия графичен дизайнер, но той просто не може да я види така, както вие. Вместо да се занимавате с текстови обяснения, използвайте Whiteboard на ClickUp в комбинация с ClickUp Brain. Просто създайте изображение с Brain, за да оформите идеята си директно на Whiteboards.

Опитайте AI Image Generator на ClickUp Използвайте ClickUp Brain в Whiteboards, за да обясните визията си в реално време на колегите си.

Но това не е всичко. Тъй като фазата на идеи при създаването на изображения с AI включва няколко повтарящи се разговора, Whiteboards ви позволява да преобразувате грубите елементи в задачи в ClickUp . Разпределяйте отговорности, определяйте крайни срокове и проследявайте напредъка – всичко това, без да напускате платформата.

💡Съвет от професионалист: Когато използвате AI-управлявани бели дъски за създаване на изображения, обмислете да имате няколко дъски „ако...“. Тези дъски ви позволяват да експериментирате с различни варианти на вашите идеи – различни цветови схеми, дизайнерски елементи или работни процеси.

Както казва Бритни Къртнър, ClickUp направи живота й по-лесен от всякога 👑

„И накрая, функцията „бяла дъска“? Обожавам я. Този инструмент често се използваше по време на екипни срещи за обсъждане на идеи или за по-подробно разработване на определени инициативи.“

„И накрая, функцията „бяла дъска“? Обожавам я. Този инструмент често се използваше по време на екипни срещи за обсъждане на идеи или за по-подробно разработване на определени инициативи.“

Използвайте функциите за автоматизация на ClickUp, за да оптимизирате работния процес.

Едно от най-големите главоболия при управлението на проекти за генериране на изображения с изкуствен интелект е постоянното преминаване между приложения и раздели.

Разпределянето на задачи на подходящите хора, определянето на крайни срокове, проследяването на постъпващите дизайни и справянето с безкрайните редакции – всичко това бързо може да се превърне в работа на пълен работен ден (тази, за която не сте се записали).

Но времената се промениха и сега се нуждаете от творческо решение за автоматизация.

Спестете време и се фокусирайте върху приоритетите, като автоматизирате повтарящите се задачи без усилие с ClickUp.

За да затвърдите успеха си, се сдобийте с ClickUp Automations! То оптимизира над 100 рутинни задачи, спестявайки ви огромно количество време, за което дори не подозирахте, че имате.

На един поглед ⬇️

Автоматично възлагане на задачи: Няма повече преследване на членовете на екипа! Автоматизацията може незабавно да възложи задачи на подходящите хора, веднага след като бъдат създадени.

Поддържайте работния процес: Актуализира статуса на задачите по време на тяхното изпълнение, например преминава към „В процес на преглед“ след подаване на черновата.

Получавайте незабавни известия за обратна връзка: Веднага щом бъде добавена обратна връзка, автоматизираните системи уведомяват дизайнера, за да може той да започне веднага с ревизиите. Няма нужда да се свързвате ръчно с хората.

Задействане на следващите стъпки: След като изображението бъде одобрено, автоматизираните процеси могат да го преместят на следващия етап, като например изпращане към маркетинговия отдел или финализиране за доставка.

Но кой би искал да прекарва часове в ръчно настройване на тригери за автоматизация? Добрата новина е, че ClickUp е помислил и за това! Просто въведете команда и AI автоматизационният конструктор ще се погрижи за останалото.

Проектирайте работни процеси, които отговарят на нуждите на вашия екип, и оптимизирайте процесите си с няколко кликвания.

➡️ Прочетете още: Топ 10 AI генератори на изкуство

Ако ни попитате, най-честият убиец на продуктивността винаги е бил хаосът в комуникацията. Не е чудно, че нещата започват да се разпадат, когато трябва да възложите задача в един инструмент, да създадете изображение в друг, а след това да обсъдите обратната връзка с екипа си в още едно приложение.

От положителната страна, ClickUp Chat промени играта, като събра всичко в едно място. Той решава един от най-досадните проблеми: нарушената комуникация между разпръснати инструменти.

Обсъждайте, обявявайте и създавайте проследими задачи в ClickUp Chat.

С Chat можете да обсъждате идеи, да споделяте файлове и незабавно да превръщате чатовете в изпълними задачи – и всичко това, без да превключвате между приложения. Сякаш някой най-накрая е казал: „Chat не работеше, да го поправим“ и действително е направил нещо по въпроса.

Ето как можете да го използвате:

Свържете чатовете с ClickUp Docs или Tasks, за да може дискусиите относно набори от данни или резултати винаги да са контекстуални.

Качете генерираните изображения за обратна връзка директно в чата и маркирайте членовете на екипа, за да дадат мнение.

Използвайте Brain в ClickUp Chat, за да обобщавате дискусии или да генерирате бързи действия.

📮ClickUp Insight: Почти 20% от участниците в нашето проучване изпращат над 50 незабавни съобщения дневно. Този голям обем може да е признак за екип, който постоянно общува с бързи размени – чудесно за скоростта, но и подходящо за претоварване с комуникация. С интегрираните инструменти за сътрудничество на ClickUp, като ClickUp Chat и ClickUp Assigned Comments, вашите разговори винаги са свързани с правилните задачи, което подобрява видимостта и намалява необходимостта от ненужни последващи действия.

💡Съвет от професионалист: Добавете раздел „AI Prompt Templates ” ( Шаблони за AI подсказки ) към ClickUp Docs, за да категоризирате успешните подсказки по стил (например „фотореалистични”, „3D рендери”). Това ще създаде библиотека за възпроизводими резултати, генерирани от AI.

Увеличете производителността си с ClickUp

ClickUp може да революционизира начина, по който работи вашият екип, като опрости управлението на проектите, рационализира разпределянето на задачите и даде възможност за сътрудничество в реално време. Това е особено ценно за екипи, които трябва да управляват множество приоритети, да управляват разпределени работни потоци или да се справят с мащабни проекти с кратки срокове.

Ако търсите единна платформа за управление на задачи, документи и комуникация в екипа, която да поддържа всичко безпроблемно свързано, ClickUp е вашият отговор.

Започнете безплатно още днес и вижте как ClickUp променя начина, по който създавате, сътрудничите и постигате успех.