10-те най-добри инструмента за творческа автоматизация за повишаване на производителността

Ако не използвате инструменти за автоматизация, за да се справите с досадните повтарящи се задачи, вече сте изостанали в играта. Аз съм бил на ваше място.

Макар че все още имам дълъг път да извървя, за да разчитам на изкуствен интелект за творческото си производство, бих излъгал, ако кажа, че изкуственият интелект и инструментите за автоматизация на процесите не са ми улеснили живота. Те ми помогнаха да оптимизирам работния си процес и да повиша ефективността си.

Ако и вие се мъчите да намерите баланса между изкуствения интелект и запазването на творческия си потенциал, аз съм с вас. В тази статия ще обсъдим 10-те най-добри решения за творческа автоматизация, които могат да ви помогнат да управлявате по-добре работната си натовареност и да стимулирате творчеството си.

Какво е инструмент за творческа автоматизация?

Инструментите за творческа автоматизация са софтуер, който използва изкуствен интелект за автоматизиране на повтарящи се задачи в производството на съдържание и дизайн. Представете си го като супермощен асистент, който се занимава с повтарящи се задачи.

Да предположим, че ви трябват публикации в социалните медии за различни канали. Платформата за творческа автоматизация може да генерира варианти на един шаблон въз основа на вашите данни, като например подробности за продукта и изображения.

Това намалява умствената натовареност и ви помага да се концентрирате по-добре върху творческите аспекти като концепция и послания.

Софтуерът за творческа автоматизация трябва да ви помогне да опростите процесите и да подобрите творчеството си. Ето основните функции, които трябва да имате предвид, за да намерите най-подходящия за вашия работен процес:

Фокус върху съдържанието

Целево съдържание: Софтуерът за творческа автоматизация трябва да може да създава персонализирано съдържание за различни цели, като например за видеоклипове, изображения, публикации в социални медии и презентации.

Библиотека с шаблони: Трябва да имате достъп до обширна библиотека с предварително проектирани дизайнерски шаблони в различни формати.

Функции за автоматизация

Автоматизация на задачите: Тя трябва Тя трябва да автоматизира повтарящите се задачи , включително промяна на размера на изображенията, форматиране, премахване на фона и превод на текст.

Интеграция на данни: Софтуерът за творческа автоматизация трябва да се свързва с вашата CRM, платформа за автоматизация на маркетинга или други източници на данни, за да създава персонализирано съдържание.

Разпространение и тестване

Мултиканално публикуване: Трябва да можете лесно да експортирате или публикувате творенията си директно на различни платформи (социални медии, имейл и др. )

A/B тестване: Проверете дали софтуерът поддържа тестване на различни варианти на вашите творчески проекти.

Удобство за ползване и сътрудничество

Потребителски интерфейс: Инструментът трябва да е лесен за научаване и използване, особено за хора, които не са дизайнери.

Инструменти за сътрудничество: Трябва да поддържат сътрудничество в реално време за Трябва да поддържат сътрудничество в реално време за творческите екипи

Допълнителни фактори

Мащабируемост: Проверете дали инструментът е мащабируем и може да се справи с вашите настоящи и бъдещи творчески нужди.

Интеграции: Трябва да се интегрира безпроблемно с вашия съществуващ дизайн стек.

Ето най-добрите инструменти за творческа автоматизация, които можете да опитате, за да оптимизирате творческия си производствен процес и да подобрите качеството на проектите си:

1. ClickUp (Най-доброто за управление на творчески проекти)

Сътрудничество, организиране и управление на дизайнерски проекти на всеобхватната платформа за управление на дизайнерски проекти на ClickUp

Трудно е да се намери баланс между творчеството и стратегическото мислене. Докато се фокусирам върху иновативни идеи и решаване на проблеми, дългосрочните цели остават на заден план. ClickUp ми помогна да постигна баланс в това отношение, като изгради цялостен процес за управление на творческия работен поток.

Това е платформа „всичко в едно“ за управление на проекти, екипна работа, продуктивност и управление на клиенти. Функцията ClickUp Automations оптимизира работните ми процеси, улеснявайки премахването на повтарящите се задачи от списъка ми с задачи.

ClickUp улеснява значително управлението на творчески проекти с функциите си за сътрудничество. Можете автоматично да добавяте изпълнители и наблюдатели, така че приоритетните задачи да се наблюдават непрекъснато, а членовете на екипа да бъдат уведомявани за актуализации на статуса.

Можете да разгледате над 100 шаблона за автоматизация, за да настроите автоматизации за възлагане на задачи и промяна на статуса, приоритетите, отговорниците, крайните срокове и местоположенията на задачите.

Разгледайте над 100 шаблона за автоматизация, за да създадете персонализирани творчески работни процеси

Досега най-много ми харесва ClickUp Brain, AI асистентът на ClickUp. Можете просто да го насочите да създаде автоматизация (какво трябва да се направи, когато дадена задача бъде изпълнена). ClickUp Brain ви позволява също да зададете тригери или условия за автоматизиране на действия.

Добавете тригери или условия, за да автоматизирате действията с ClickUp Brain

Можете също да настроите автоматизация на имейлите в ClickUp, за да изпращате автоматични актуализации на проектите до доставчици и клиенти, като по този начин гарантирате, че всички са в течение.

Докато ClickUp Automations подреди процеса на управление, специално разработеният софтуер за управление на проекти ClickUp Agency помогна за повишаване на креативността на моя екип.

Оптимизирайте работния процес и стимулирайте креативността с софтуера за управление на проекти ClickUp Agency

Хареса ми и ClickUp Docs за творческо сътрудничество. То може да помогне за създаването и съхранението на пътни карти за проекти, изработването на шаблони за творчески брифинги и проектирането на планове за изпълнение. С богати опции за форматиране, вложени страници и възможност за вграждане на активи, Docs може да служи като централно хранилище за цялата информация, свързана с проекта.

Подгответе творчески брифинги и избройте процесите, задачите или насоките за проекта с ClickUp Docs

ClickUp Whiteboards се превърна в нашия предпочитан инструмент за творчески сесии. Всички членове на екипа могат да споделят своите идеи и бележки на платното. Харесва ми да го използвам, за да свързвам идеи с редактора за плъзгане и пускане, да добавям изображения и връзки. Той дори ми позволява да създавам задачи по проекти директно от белите дъски.

Сътрудничество и обмен на идеи с ClickUp Whiteboards за по-добра креативност

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте задачите: Разделете творческите проекти на управляеми стъпки с Разделете творческите проекти на управляеми стъпки с ClickUp Tasks и ги автоматизирайте с ClickUp Automations, за да ги направите по-лесни за изпълнение и проследяване. Можете да създавате типове задачи, да задавате нива на приоритет и да свързвате свързани задачи.

Създавайте персонализирано съдържание: Автоматизирайте създаването на персонализирано съдържание за кампании, проучвания на клиенти или описания на продукти с Автоматизирайте създаването на персонализирано съдържание за кампании, проучвания на клиенти или описания на продукти с ClickUp Brain.

Получете информация: Проследявайте ефективността на кампаниите с Проследявайте ефективността на кампаниите с ClickUp Dashboards , за да оптимизирате творческите техники и процеси.

Проследявайте и оптимизирайте маркетинговите кампании с таблата за управление на ClickUp

Проследяване на времето: Анализирайте колко време прекарвате в ръчни задачи и творчески процеси с функцията Анализирайте колко време прекарвате в ръчни задачи и творчески процеси с функцията за проследяване на времето на ClickUp , за да подобрите работния си процес.

Можете лесно да настроите творчески работен процес с шаблона за творчество и дизайн на ClickUp. Той ви помага да създадете подробен план на проекта, да добавите визуални времеви графики и да организирате идеите в изпълними задачи.

Изтеглете този шаблон Създайте цялостни работни процеси за безпроблемно изпълнение на творчески проекти с шаблона за творчество и дизайн на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

ClickUp има крива на обучение поради многото си функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член, фактурирано ежегодно.

Отзиви и оценки за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

2. Celtra (Най-доброто за стартиране на дигитални кампании)

чрез Celtra

Celtra е инструмент за творческа автоматизация, проектиран специално за създаване и стартиране на дигитални кампании. Можете да използвате изкуствен интелект за създаване на съдържание, изображения и видеоклипове в различни формати и за различни канали.

Това, което най-много ми харесва в Celtra, е, че позволява безпроблемно сътрудничество между екипите за дизайн и съдържание, като разделя създаването на съдържание и дизайн. Това позволява на творческите екипи да работят по отделни версии и намалява грешките.

Той помага и за осигуряване на последователност на марката чрез персонализирани набори от инструменти и функции за заключване на шаблони. От производството на кампании до преглед, одобрение и разпространение, всичко е достъпно на една платформа.

Най-добрите функции на Celtra

Мащабирайте работата си ефективно, като автоматизирате повтарящи се задачи като промяна на размера, изрязване и форматиране на текст.

Използвайте изкуствен интелект, за да добавите визуални елементи като анимации и галерии с продукти, за да създадете привлекателни дигитални кампании.

Създайте централен хъб за всички творчески активи

Мащабирайте създаването и разпространението на кампании и подобрете прозрачността с централизирани шаблони

Ограничения на Celtra

Интерфейсът е труден за усвояване и може да бъде сложен за хора, които не са дизайнери.

Цени на Celtra

Цена не е налична

Отзиви и оценки за Celtra

G2: 4. 4 /5 (350+ отзива)

Capterra: 4,4 /5 (250+ отзива)

3. Adacado (Най-доброто за стартиране на динамични рекламни кампании)

чрез Adacado

Adacado е платформа за реклама, която ви помага да пускате дисплейни реклами. Настройването на кампания в нея е изключително лесно. Просто въведох данните си като рекламодател, избрах решение за кампанията, качих логото и изображенията си и готово – кампанията ми беше онлайн!

Най-хубавото е, че помага на професионалисти като мен да намалят значително разходите за доставчици.

Той предоставя персонализирани рекламни решения за различни индустрии. Независимо дали имам нужда от реклама, съобразена с моята конкретна индустрия, или искам да започна от нулата, техният творчески редактор ми помага.

Най-интересната функция на Adacado е, че позволява бързото създаване на динамични реклами на продукти чрез синхронизиране на актуализациите на продуктовия фийд.

Най-добрите функции на Adacado

Мащабирайте рекламните си кампании, като използвате предварително проектирани шаблони и творчески редактор.

Изберете къде и на кого да се показват вашите реклами в Google, като изберете различни фактори, включително демографски данни, интереси, възраст и тип устройство.

Свържете продуктите, налични в Shopify, директно и използвайте реклами с възможност за пазаруване с приставката за влизане и плащане.

Ограничения на Adacado

Не поддържа сътрудничество с клиенти или членове на екипа

Adacado се отличава в автоматизирането на по-прости кампании, но може да не е подходящ за силно персонализирани визуализации.

Цени на Adacado

Закупени медии: Брой импресии x CPM (цена за 1000 импресии)

Показани реклами: Въз основа на динамични и статични тарифи (динамичната тарифа започва от 0,99 долара, а статичната тарифа започва от 0,25 долара)

Продукт: Цена от 0,15 долара

Отзиви и оценки за Adacado

Gartner: 4. 3/ 5 (3 оценки)

TrustPilot: 3/ 5 (19 отзива)

4. SundaySky (Най-доброто за създаване на персонализирани видео реклами)

чрез SundaySky

SundaySky работи чудесно за екипи, които създават много видеоклипове за маркетинг в социалните медии, персонализирани продажбени кампании и промоции на марки. Неговата Enterprise Video Platform използва изкуствен интелект, за да създава привлекателни видеоклипове.

Изкуственият интелект на SundaySky ми помага лесно да създавам сценарии за видеоклипове, да вграждам музикални елементи във видеоклиповете и да добавям естествени гласови коментари към клиповете. Това е много ръчна работа, която се автоматизира за нула време.

Интеграцията на изкуствения интелект добавя и персонализирани видео разкази и текстове, за да повиши ангажираността на зрителите.

Най-добрите функции на SundaySky

Създавайте интерактивни видеоклипове за минути с предварително проектирани шаблони, теми и музикални парчета

Добавете персонализирани текстове, разкази и призиви за действие, за да привлечете вниманието на зрителите и да подобрите процента на конверсия.

Автоматизирайте разпространението на видеоклипове, като ги интегрирате в CMS, уебсайт, портал или приложение

Създайте различни версии на едно и също видео, за да насочите конкретни аудио сегменти с послания, които резонират с тях.

Ограничения на SundaySky

С ограничените възможности за шаблони, създаването на видео съдържание може да бъде повтарящо се.

Експортираните видеоклипове са с понижено качество

Цени на SundaySky

Персонализирано ценообразуване

Отзиви и оценки за SundaySky

G2: 4. 4 /5 (31 отзива)

Cuspera: 4. 4 /5 (150+ отзива)

5. Hunch (Най-подходящ за използване на продуктови данни за реклами)

чрез Hunch

Ако търсите цялостна платформа за дизайн на рекламни материали и провеждане на кампании, опитайте Hunch. Тя използва изкуствен интелект за създаване на реклами в различни формати. Просто качите вашия бранд кит и функцията за изкуствен интелект автоматично оптимизира изображенията и коригира оформлението.

Hunch предлага и продуктово ориентирана креативност. Например, мога да добавя продуктовия си фийд към платформата, за да подобря продуктовите изображения, видеоклипове и реклами въз основа на въведените данни. Най-много ми харесва в Hunch, че помага да превърна данните в креативни елементи за всички артикули в каталога.

Най-добрите функции на Hunch

Създайте персонализирани шаблони за изображения и видео, за да мащабирате творческото производство

Качете вашия бранд кит и получите рекламни шаблони, автоматично преоразмерени за различни канали

Изпълнявайте автоматизирани кампании в социалните медии и оптимизирайте работните процеси на кампаниите

Автоматично създадени множество шаблони в различни формати с Multi Artboard Template на Hunch

Ограничения на интуицията

Нужни са ви технически познания за дизайн и опит в рекламата, за да управлявате и администрирате кампании в Hunch.

Ценообразуване по интуиция

Персонализирано ценообразуване

Отзиви и оценки за Hunch

G2: 4,6/5 (33 отзива)

Capterra: 4,7/5 (13 отзива)

6. ChatGPT (Най-доброто за автоматизиране на вашия брейнсторминг)

чрез ChatGPT

ChatGPT е всеобхватен творчески асистент, задвижван от изкуствен интелект, към когото мога да се обърна за всичко – от съдържание за социални медии и рекламни текстове до персонализирани имейли. Всичко, което трябва да направя, е да въведа правилния подсказващ текст.

Обичам да обсъждам идеи и да виждам къде ме отвежда разговорът.

Той може дори да помогне в процеса на проектиране, като предлага идеи и работни процеси за потребителския интерфейс. Ако искате да създавате усъвършенствани дизайни с помощта на технически софтуер, ChatGPT може да ви предостави кодове за проектиране.

Най-добрите функции на ChatGPT

Дайте текстови подсказки и получите качествени статии, социални медии или маркетингови текстове

Брейнсторминг и уникални предложения за рекламни кампании

Създайте персонализирано съдържание, базирано на вашата целева аудитория

Използвайте неговата разширена версия, за да генерирате инфографики с текстови заявки.

Ограничения на ChatGPT

Той помага само при създаването и производството на съдържание и не може да управлява дизайнерски задачи или рекламни кампании.

Той не проследява автоматично ефективността на кампанията.

Цени на ChatGPT

Безплатно: Безплатен план завинаги

Плюс: 20 долара на месец, фактурирани ежегодно

Екип: 25 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Предприятие: Персонализирани цени

Отзиви и оценки за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (49 отзива)

7. Canva (Най-доброто за дизайн на визуално съдържание)

чрез Canva

Canva е моят предпочитан инструмент за създаване на впечатляващи дизайни за кампании, реклами в социалните медии, брошури, презентации, роли, видеоклипове и други визуални материали. Той разполага с много шаблони за различни дизайнерски формати, канали и индустрии, както и с огромна библиотека от милиони изображения, икони и графики.

Мога лесно да качвам и редактирам изображения, да създавам дизайни от нулата или да използвам шаблони, да рисувам, скицирам и да сътруднича в реално време с функцията „Draw“ в Canva.

Имате ли замъглено изображение с неудобно кадриране? Използвайте опцията за магическо редактиране, за да подобрите всички изображения с едно кликване. Функцията за проследяване на ангажираността на Canva също е полезна за оценяване на вашите дизайни и ангажираността на потребителите.

Най-добрите функции на Canva

Визуализирайте вашите дизайни, като давате текстови команди на инструмента Magic Design.

Автоматично добавяне на популярна музика или мелодии към вашите видеоклипове

Комбинирайте бързо изображения във видеоклипове с помощта на изкуствен интелект

Автоматично превеждайте вашите дизайни за различни аудитории с изкуствен интелект

Опростете работния си процес в социалните медии чрез планиране, график и публикуване на постове в различни канали, като използвате планиращия инструмент за съдържание.

Ограничения на Canva

Липсват възможности за управление на реклами и кампании

Canva няма разширени функции за дизайн на реклами

Цени на Canva

Canva безплатно: Безплатно завинаги

Canva Pro: 15 долара на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Canva Teams: 10 долара на потребител на месец (минимум трима потребители), фактурира се ежегодно

Canva Enterprise: Персонализирани цени

Отзиви и оценки за Canva

G2: 4,7/5 (над 4500 отзива)

GetApp: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

8. Marpipe (Най-добър за създаване на каталози с реклами на продукти)

чрез Marpipe

Marpipe е друг инструмент за творческа автоматизация, който създава реклами на продуктови каталози с изкуствен интелект. Той се интегрира с вашия съществуващ продуктов фийд от Shopify и други платформи и оптимизира дизайна на рекламите.

Хареса ми функцията на изкуствения интелект, която автоматично премахва фоновото изображение, мащабира изображението, за да се побере в дизайна, и генерира рекламен текст от текста на продуктовата страница.

Най-добрите функции на Marpipe

Тествайте едновременно няколко варианта на продуктов дизайн с функцията за A/B тестване на Marpipe.

Създавайте шаблони за дизайн на творчески продукти с инструмента за плъзгане и пускане

Създавайте привлекателни дизайни на продукти, като свържете слоевете на дизайна с колоните в продуктовия фийд.

Добавете рекламни каталози директно в рекламните платформи, за да увеличите ангажираността

Ограничения на Marpipe

Marpipe има сложен интерфейс и настройки за интеграция

Цени на Marpipe

Разгледайте: $0 завинаги

Предприятие: Индивидуални цени

Отзиви и оценки за Marpipe

G2: 5/5 (4 рецензии)

Capterra: 4/ 5 (1 рецензия)

9. Bannerflow (Най-доброто за автоматизирано създаване на кампании)

чрез Bannerflow

Bannerflow автоматизира производството, управлението и оптимизацията на дигитални реклами. Едно нещо, което ми направи впечатление, са усъвършенстваните анимации на марката на Bannerflow, които правят дигиталните реклами по-привлекателни. Възможността за автоматично добавяне на данни към рекламните материали на кампанията също повишава ангажираността.

Можете да създадете библиотека с реклами на марката и да пренасочите усъвършенствани рекламни материали за кампании и производство на реклами. Bannerflow поддържа и използването на персонализирани джаджи за създаване на уникални дизайни. Функцията за управление на преводите работи чудесно за компании с глобална аудитория.

С този инструмент ми е нужно само да направя промени в дизайна и текста в основния бриф, и промените автоматично се отразяват във всички кампании.

Най-добрите функции на Bannerflow

Възможност за бързо производство, публикуване и стартиране на динамични рекламни кампании в множество канали

Създайте множество варианти за кампании с един основен творчески елемент

Споделяйте предварителни прегледи на кампаниите на живо, за да получите одобрение

Направете промени на живо в рекламите, за да увеличите възвръщаемостта на инвестициите

Ограничения на Bannerflow

Някои потребители споменават проблеми като бавна скорост на зареждане и неотзивчиви кликове.

Цени на Bannerflow

Персонализирано ценообразуване

Отзиви и оценки за Bannerflow

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

TrustRadius: 6. 3/ 10 (7 отзива)

10. Innervate (Най-доброто за създаване на реклами с висока скорост)

чрез Innervate

Innervate (по-рано RevJet) е друг софтуер за творческа автоматизация, който автоматизира маркетинговите и рекламните кампании. Той помага на потребителите да създават персонализирани дигитални реклами и кампании за тяхната целева аудитория.

С Innervate успях да опитам A/B тестове, за да измеря въздействието на кампаниите си и да ги оптимизирам за различни канали, включително социални медии и имейл.

Най-добрите функции на Innervate

Създавайте персонализирани реклами с възможностите за динамична оптимизация на творчеството (DCO)

Получете съвети как да създавате персонализирани кампании за регионални аудитории

Получете подробни анализи на ефективността и измерете възвръщаемостта на инвестициите от кампаниите

Ограничения на Innervate

Innervate се фокусира повече върху клиентското преживяване и може да не е подходящ за автоматизиране на творчески задачи.

Ценообразуване на Innervate

Персонализирано ценообразуване

Вътрешни ревюта и оценки

Capterra: 4. 4/ 5 (200+ отзива)

Автоматизирайте творческите си задачи с ClickUp

Креативността изисква концентрация и спокоен ум. Ако вашият екип е затрупан с административни задачи, управлението на творчески задачи като планиране на кампании или дизайн може да се превърне в предизвикателство.

Тук могат да помогнат водещите инструменти за творческа автоматизация като ClickUp.

Те автоматизират повтарящите се задачи с изкуствен интелект, оптимизирайки работния ви процес и улеснявайки проектирането и изпълнението на творчески идеи. ClickUp предлага мощна автоматизация, интуитивно управление на задачите и анализи, базирани на изкуствен интелект, за да позволи гладки творчески процеси и да повиши производителността.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да промените начина, по който управлявате творческите си проекти!