Топ 10 AI инструменти за бяла дъска, които ще подобрят вашите работни процеси

Представете си следното: участвате във виртуална среща и се опитвате да записвате идеите на всички, но имате хаос от диаграми и лепящи се бележки, а половината от идеите, изказани по време на мозъчната атака, са изгубени или записани неточно.

Ами ако вашата бяла дъска можеше да прави нещо повече от просто да съхранява бележки? Инструментите за AI бяла дъска ви помагат да организирате, визуализирате и свързвате идеи без усилие, като поддържат сътрудничеството гладко и фокусирано.

В този блог ще разгледаме десет AI онлайн инструмента за бяла дъска, които ще направят вашите сесии за мозъчна атака по-продуктивни и ангажиращи. 📝

⏰ 60-секундно резюме Ето нашето обобщение на 10-те най-добри AI инструмента за бяла дъска, които са налични днес: ClickUp: Най-доброто за създаване на AI бяла дъска и автоматизация на работния процес FigJam: Най-доброто за творческо сътрудничество и мозъчна атака Mural: Най-добър за дистанционен брейнсторминг и планиране Explain Everything Whiteboard: Най-доброто решение за създаване на интерактивни уроци и презентации Google Jamboard: Най-доброто решение за просто сътрудничество и водене на бележки Miro: Най-доброто за визуално сътрудничество и генериране на идеи Microsoft Whiteboard: Най-доброто решение за съвместен мозъчен штурм и споделяне на идеи в реално време Stormboard: Най-доброто решение за организиране и приоритизиране на идеите на екипа Ziteboard: Най-добър за сътрудничество в реално време с разпознаване на рисунки Limnu: Най-доброто решение за дистанционна работа с бяла дъска с интуитивни функции

Когато търсите най-добрия софтуер за бяла дъска с AI възможности, имайте предвид следните функции, за да подобрите сесиите за мозъчна атака и сътрудничество на вашия екип:

Удобен интерфейс: Намерете AI Whiteboard инструменти, които са интуитивни и лесни за навигация, така че екипът ви да може да се фокусира върху идеите, а не върху разгадаването на софтуера.

Сътрудничество в реално време: Уверете се, че всеки може да допринесе и да вижда актуализациите незабавно в AI Whiteboard инструментите ви, помагайки на екипа ви да остане на една и съща страница, независимо къде се намира.

Интеграция с други инструменти: Изберете AI Whiteboard инструменти, които се свързват с вашите съществуващи приложения – като инструменти за планиране на проекти, дизайн или документи – за безпроблемно преживяване.

Разнообразие от шаблони и форми: Изберете инструмент с широка гама от Изберете инструмент с широка гама от шаблони и форми за бяла дъска , който ви дава гъвкавост при представянето на идеи и организирането на мисли.

Достъпност и съвместимост с устройства: Уверете се, че инструментът работи на различни устройства и платформи, за да може всеки от екипа да участва.

Готови ли сте да пренесете сесиите си за мозъчна атака на следващото ниво?

Ето кратко представяне на десетте най-добри опции за подобряване на визуалното управление на проекти. 👇

1. ClickUp (най-добър за създаване на AI бяла дъска и автоматизация на работния процес)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което подпомага екипите в организирането на задачи, автоматизирането на работни процеси и подобряването на сътрудничеството. Как? Като обединява вашите идеи, задачи, документи и чатове, така че вашата работа и разговорите за работа вече не са разединени! То също така интегрира усъвършенствани AI възможности, които опростяват мозъчната атака, повишават ефективността и превръщат концепциите в изпълними задачи.

В основата на привлекателността на ClickUp са две функции, които предефинират начина, по който екипите провеждат мозъчна атака и планират:

ClickUp Whiteboards

Белите дъски на ClickUp улесняват съвместния мозъчен штурм в реално време. Те служат като дигитално работно пространство, където екипите могат да обменят идеи визуално, като предлагат място, където всеки може да допринесе, коментира и усъвършенства плановете заедно.

Брейнсторминг, организиране и създаване заедно с вашия екип в ClickUp Whiteboards

За разлика от традиционните бели дъски, модерните бели дъски на ClickUp свързват визуалните елементи директно с задачите по проекта, премахвайки различието между идеята и изпълнението. Те ви позволяват да добавяте лепящи се бележки, да анотирате идеи и да свързвате съответните документи директно с работното пространство. Можете да използвате AI и за генериране на изображения!

Превърнете идеите в действие с ClickUp Whiteboards

Например, по време на среща за представяне на продукт, членовете на екипа могат да добавят идеи, въпроси и задачи, като всяка от тях е маркирана с конкретен член на екипа за отчетност. Тези визуални елементи се превръщат в живи елементи, които могат да бъдат проследявани, актуализирани и превърнати в изпълними задачи в ClickUp.

Идеите преминават директно от мозъчна атака към изпълнение, което позволява на вашия екип да продължава да се развива безпроблемно.

С докосващия интерфейс на Whiteboards можете дори да използвате естествени жестове, за да скицирате, рисувате и манипулирате обекти директно на екрана.

Функцията за бяла дъска? Обожавам я. Този инструмент често се използваше по време на екипни срещи за мозъчна атака или за по-подробно обсъждане на определени инициативи.

ClickUp Brain

Следващият инструмент, ClickUp Brain, е AI-базиран инструмент, достъпен отвсякъде във вашето работно пространство. Той помага на екипите да преодолеят творческите блокажи и да превърнат сесиите за мозъчна атака в структурирани, изпълними планове.

Създавайте визуализации в Whiteboards с ClickUp Brain, за да реализирате идеите си незабавно.

Възможността на ClickUp Brain да генерира изображения директно в Whiteboards добавя ново ниво на креативност към вашия мозъчен штурм.

Докато планирате и правите мозъчна атака, можете да помолите Brain да създаде визуални елементи като диаграми, графики или други подходящи изображения, които да подкрепят вашите идеи. Не е необходимо да превключвате между инструменти или да проектирате визуални елементи ръчно – Brain се грижи за това, добавяйки ново ниво на креативност към процеса на мозъчна атака.

Преобразувайте текст в задачи директно от бели дъски с ClickUp Brain

Brain анализира и вашия работен процес и препоръчва шаблони, които най-добре подхождат на вашия проект, като създава задачи и подзадачи въз основа на вашите идеи. Това улеснява преминаването от мозъчна атака към действие, без да се губи инерция.

ClickUp направи асинхронното съгласуване много по-просто и ефективно. Чрез изграждането на рамка, в която да се очертаят и структурират целите и резултатите, отдалечените екипи могат да разберат очакванията и да предоставят актуализации на статуса по плавен начин. Брейнстормингът с бели дъски е лесен, реорганизирането на приоритетите е лесно, а добавянето на референтни изображения и т.н. е много плавно.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество в реално време: Брейнсторминг и усъвършенстване на идеи заедно в споделено, интерактивно пространство, което улеснява безпроблемното сътрудничество.

Ефективно управление на задачите: Бързо превърнете идеите в ясни действия, като намалите необходимостта от превключване между различни инструменти.

Оптимизиран работен процес: Лесно задавайте и проследявайте задачи, като осигурявате плавен напредък от мозъчната атака до изпълнението.

Креативно подобрение: Автоматично генерирайте визуални елементи, които придават дълбочина и яснота на обсъжданите идеи.

Автоматична организация: Организирайте идеите в изпълними задачи, като поддържате фокуса и плановете в правилната посока, докато те се развиват.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да имат затруднения при ориентирането в многобройните функции и опции за персонализиране на ClickUp.

Белите дъски все още не могат да се използват в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. FigJam (Най-добър за творческо сътрудничество и мозъчна атака)

FigJam, създаден от Figma, предлага интерактивна онлайн бяла дъска, предназначена да помага на екипите да сътрудничат визуално и да обменят идеи.

Стартиран през 2021 г., FigJam улеснява взаимодействието в реално време с инструменти като лепящи се бележки, стикери за гласуване и фигури. Той е особено ефективен за организиране на сложни проекти и работни процеси, като позволява на екипите да управляват творчески задачи в гъвкава среда.

Най-добрите функции на FigJam

Създавайте персонализирани шаблони, за да оптимизирате настройките на проектите с помощта на AI-базирани подсказки.

Автоматично организирайте файловете и бележките във FigJam в тематични групи за разпознаване на модели.

Създавайте визуални рамки за мисловни карти, работни процеси или ретроспективи въз основа на подсказки.

Обобщете дискусиите, за да изясните ключовите изводи и съгласуваността след сесиите за мозъчна атака.

Ограничения на FigJam

Ограничена интеграция с инструменти на трети страни, което ограничава гъвкавостта

Няма панел с слоеве във файловете FigJam

Цени на FigJam

Starter Team: Безплатно

Професионална версия: 5 USD/месец на работно място

Организация: 5 $/месец на място (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FigJam

G2: 4,5/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4,8/5 (25+ отзива)

3. Mural (Най-добър за дистанционен мозъчен штурм и планиране)

Mural е онлайн платформа за бяла дъска за екипи, които искат да правят мозъчна атака, да планират и организират проекти. Тя се интегрира с популярни платформи като Microsoft Teams, Slack и Jira, което я прави подходяща за различни работни процеси.

Инструментът е идеален за отдалечени и хибридни екипи, фокусирани върху визуализацията на идеи и ефективната работа в екип.

Най-добрите функции на Mural

Създавайте и организирайте бележки, като намалите ръчния труд по време на сесиите за мозъчна атака.

Ускорете рутинните задачи като създаване на шаблони, възлагане на задачи и управление на сесии за сътрудничество.

Създавайте мисловни карти и групирайте лепящи се бележки по теми, за да разкриете връзки

Гарантирайте поверителност и сигурност с надеждна защита на данните по време на сътрудничеството.

Ограничения на Mural

Големите табла могат да станат трудни за управление с разрастването на проектите.

Производителността може да се забави при работа с табла с голямо количество съдържание и много сътрудници.

Мобилното приложение не разполага с някои функции, които се намират в десктоп версията.

Цени на Mural

Безплатно

Екип: 12 $/месец на член

Бизнес: 18 $/месец на член (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Mural

G2: 4,6/5 (над 1370 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

💡 Професионален съвет: Вместо просто да добавяте още бележки, използвайте функцията за коментари, за да обсъждате конкретни идеи или елементи на бялата дъска. Това помага да се фокусират разговорите и прави сътрудничеството по-интерактивно.

4. Explain Everything Whiteboard (най-подходящ за създаване на интерактивни уроци и презентации)

Explain Everything Whiteboard е многофункционална платформа за създаване на интерактивни уроци, уроци и презентации. Тя позволява на потребителите да правят бележки, да рисуват и да обясняват концепции в реално време, което я прави отличен избор за дистанционно и лично сътрудничество.

Мултимедийните възможности на инструмента поддържат работа с PDF файлове, изображения и видеоклипове, като предлагат гъвкавост при създаването на съдържание.

Най-добрите функции на Explain Everything

Автоматизирайте създаването на съдържание, включително изготвянето на текстове и генерирането на визуални елементи за презентации.

Персонализирайте изображенията, генерирани от AI, въз основа на нуждите на проекта, като подобрите визуалното представяне на сценария.

Картографирайте пътуванията на потребителите и генерирайте прозрения, за да подобрите дизайна на потребителското преживяване във всички области.

Сътрудничество в реално време с безпроблемни актуализации за всички участници

Ограничения на Explain Everything

Овладяването на напредналите AI функции може да отнеме време.

Някои интеграции на трети страни, особено тези извън инструментите, насочени към образование или презентации, може да не работят безпроблемно.

Цени на Explain Everything

Безплатно

Pro: 10 $/месец

Екип: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Explain Everything

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Google Jamboard (най-добър за просто сътрудничество и водене на бележки)

Google Jamboard е облачен инструмент за цифрова бяла дъска, който позволява на до 50 потребители да взаимодействат с „джамове“.

С лесен за използване интерфейс, Jamboard помага на екипите да провеждат ефективно мозъчни атаки и да споделят идеи. Инструментът се интегрира добре с други приложения на Google Workspace, което го прави удобен за организации, които вече използват продукти на Google.

Най-добрите функции на Google Jamboard

Преобразувайте ръчно написани бележки в текст за лесно редактиране и безпроблемно споделяне.

Усъвършенствайте скиците, превръщайки ги в изчистени, добре дефинирани форми за по-ясни визуализации.

Запазвайте и отваряйте Jams директно от Google Drive за опростено съхранение.

Вмъкнете директно изображения от търсенето в Google в текущите си сесии

Ограничения на Google Jamboard

Всяка сесия е ограничена до 20 слайда, което ограничава обширните проекти.

Липсват функции за вграждане на аудио или видео, което ограничава интерактивните възможности.

Лепящите се бележки имат ограничение от 171 символа.

Цени на Google Jamboard

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Google Jamboard

G2: 4. 3/5 (65+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 120 отзива)

💡 Професионален съвет: Разделете бялата дъска на слоеве или секции, за да поддържате реда. Категоризирането на информацията ви помага да разделите сложните идеи на по-прости и по-лесно смилаеми части, което улеснява фокусирането и определянето на приоритети.

6. Miro (Най-доброто за визуално сътрудничество и генериране на идеи)

Miro е платформа за съвместна работа с бяла дъска, предназначена за мозъчна атака, планиране и визуализиране на идеи. Нейните AI-базирани функции, като структуриране на идеи в автоматизирани работни процеси и предлагане на предложения за съдържание, повишават производителността и креативността.

Освен това, широката гама от шаблони и интеграции с инструменти като Slack и Jira го правят подходящ за различни индустрии и екипни структури.

Най-добрите функции на Miro

Превърнете сесиите за мозъчна атака в организирани работни процеси и диаграми

Автоматично преобразувайте ръчно написани бележки и скици в редактируеми цифрови формати.

Генерирайте идеи, изображения и код въз основа на потребителски входни данни, за да ускорите идеите и да излезете по-бързо на пазара.

Създавайте UML диаграми и блок-схеми от текстови подсказки за лесно редактиране

Ограничения на Miro

AI понякога не разполага с контекст, особено в мисловни карти с по-сложни структури.

Ограниченията в използването на AI могат да прекъснат работните процеси и да попречат на творчеството.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,7/5 (6830+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (1575+ отзива)

7. Microsoft Whiteboard (най-подходящ за съвместен мозъчен штурм и споделяне на идеи в реално време)

Microsoft Whiteboard е гъвкаво цифрово пространство, което дава възможност на екипите да сътрудничат ефективно.

Подобрен от Microsoft Copilot, инструментът оптимизира сътрудничеството и подобрява производителността, което го прави идеален за екипи, търсещи креативни и организирани работни процеси. Това е чудесна опция за екипи, работещи по разнообразни проекти в различни индустрии, особено за тези, които вече са част от екосистемата на Microsoft.

Най-добрите функции на Microsoft Whiteboard

Използвайте функции, базирани на изкуствен интелект, за да обобщавате сесиите за мозъчна атака и да подчертавате ключовите резултати.

Вградете файлове като Word документи, Excel таблици или PDF файлове директно в таблото за лесно справяне.

Запазете и експортирайте бялата дъска като изображение или PDF, за да я споделите с другите.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти на Microsoft като Teams и OneNote за унифицирано сътрудничество.

Ограничения на Microsoft Whiteboard

Производителността може да се забави при работа с комплексни дъски с много сътрудници.

Едновременно могат да сътрудничат само до 10 души, което ограничава взаимодействията в големи екипи.

Липсват усъвършенствани инструменти за диаграми , които са налични на други платформи.

Цени на Microsoft Whiteboard

Безплатно

Microsoft 365 Personal: 70 $/година

Microsoft 365 Family: 100 $/година

Оценки и рецензии за Microsoft Whiteboard

G2: 4,5/5 (над 45 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (145+ отзива)

8. Stormboard (най-добър за организиране и приоритизиране на идеите на екипа)

Stormboard е интуитивен инструмент за цифрова бяла дъска, който улеснява мозъчната атака и управлението на идеи.

С StormAI потребителите се възползват от предложения, съобразени с контекста, които подобряват процеса на мозъчна атака. Поддръжката на много езици насърчава сътрудничеството между глобални екипи. Този инструмент е чудесен за екипи, които търсят проста, но мощна платформа за управление на проекти на бяла дъска.

Най-добрите функции на Stormboard

Създавайте персонализирани шаблони въз основа на съществуващо съдържание и цели на проекта.

Автоматично обобщавайте идеи и организирайте бележки, като помагате на екипите да проследяват напредъка и да поддържат яснота.

Създайте многоезична среда, която позволява на глобалните екипи да си сътрудничат по-лесно.

Лесно премествайте, променяйте размера и организирайте бележки, изображения и други елементи на дъската с прости действия за плъзгане и пускане.

Ограничения на Stormboard

Производителността може да се забави при работа с по-големи екипи или дъски с много данни.

Ограничени цветови опции за картичките, което може да повлияе на визуалната организация

Рискове за сигурността поради невъзможността да се премахват потребители от таблото

Цени на Stormboard

Безплатно

Бизнес: 10 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Stormboard

G2: 4. 4/5 (75+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

💡 Професионален съвет: За разлика от физическите бели дъски, цифровите често предлагат неограничено пространство. Не се ограничавайте до малка площ – използвайте цялото платно, за да начертаете подробни работни процеси, карти или диаграми. Винаги можете да увеличавате или намалявате мащаба според нуждите си.

9. Ziteboard (Най-добър за сътрудничество в реално време с разпознаване на рисунки)

Ziteboard е онлайн инструмент за бяла дъска, предназначен за бързо и лесно сътрудничество. Той предлага функции като разпознаване на форми и интуитивни помощни средства за рисуване. Позволява на потребителите да работят заедно върху едно и също виртуално платно без никакви изтегляния, което го прави особено полезен за отдалечени екипи.

Способността на Ziteboard да разпознава намеренията на потребителя по време на рисуване го прави отличен AI инструмент за дизайнери, преподаватели и отдалечени екипи, които искат да сътрудничат и да скицират идеи ефективно.

Най-добрите функции на Ziteboard

Нарисувайте фигури и ги превърнете незабавно в перфектни форми като кръгове, квадрати и правоъгълници за по-голяма точност.

Подобрете рисунките на ръка, като изгладите линиите и създадете по-ясни и по-разбираеми визуализации.

Рисувайте с лекота, тъй като инструментът реагира на вашите команди на бялата дъска.

Използвайте безкрайното платно, за да разгърнете свободно идеите си, без да се притеснявате за пространството.

Ограничения на Ziteboard

Ограничен до три основни цвята, което ограничава творческото изразяване и визуалното разнообразие.

Разширени функции като неограничен брой табла и подобрени инструменти за сътрудничество са достъпни само с платени планове.

Цени на Ziteboard

Безплатно

Една седмица про: 5 $/седмица

Месечен про: 9 $/месец

Годишен про: 85 $/година

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ziteboard

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Limnu (Най-добър за дистанционна работа с бяла дъска с интуитивни функции)

Limnu предлага решение за дигитална бяла дъска за отдалечени екипи. То поддържа техники за съвместен брейнсторминг и е идеално за творчески сесии, планиране на срещи и задачи за решаване на проблеми.

Интуитивният интерфейс на софтуера поддържа неограничен брой дъски, актуализации в реално време и интеграции със Slack.

Най-добрите функции на Limnu

Имитирайте усещането от истинска бяла дъска с AI алгоритми, които създават плавно усещане, подобно на писане с химикал.

Взаимодействайте в реално време с незабавни актуализации и без забавяне, като гарантирате безпроблемно участие за всички.

Персонализирайте работното пространство, като изключите ненужните инструменти, за да създадете оптимизирана и фокусирана среда.

Работете по няколко проекта едновременно с неограничен брой табла, за да добавите гъвкавост за колегите си.

Ограничения на Limnu

Липсва вградена функционалност за споделяне на екрана

Изисква от участниците да създадат акаунти, което може да доведе до конфликти, особено за външни сътрудници.

Няма начин да възстановите белите дъски след края на сесията.

Цени на Limnu

Безплатно

Pro: 5 $/месец

Екип: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Limnu

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Професионален съвет: Някои бели дъски разполагат с вградени инструменти за гласуване или обратна връзка. Използвайте ги, за да приоритизирате идеите или да съберете мнения за следващите стъпки. Това може да ви помогне да вземете по-бързи решения и да се уверите, че гласът на екипа е чут.

Сътрудничество по-умно с ClickUp AI, осветяващо вашата работа в екип

Инструментите за AI бяла дъска имат много да предложат, когато става въпрос за насърчаване на творчеството и оптимизиране на сътрудничеството. Тези инструменти могат да ви помогнат да организирате идеи, да изготвите стратегии и да преодолеете пречките при мозъчната атака – всичко на едно място.

ClickUp съчетава силата на Whiteboards и Brain, за да стимулира творчеството и сътрудничеството.

Бялата дъска позволява на екипите да правят мозъчна атака и да организират идеите си визуално, докато Brain използва AI, за да помогне за преодоляване на творческите блокажи и да поддържа потока от идеи.

Заедно те правят ClickUp идеалния инструмент за по-умна и по-ефективна работа в екип.

Регистрирайте се безплатно още днес!