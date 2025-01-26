Маркетинг екипите обичат да говорят за поддържане на интереса на потенциалните клиенти и изграждане на силни взаимоотношения с тях. Но нека не забравяме, че финансовите специалисти се сблъскват с подобни предизвикателства.
Счетоводителите и счетоводните фирми често се сблъскват с проблеми, свързани с ангажираността на клиентите, управлението на потенциалните клиенти и работата с системи за управление на взаимоотношенията с клиентите, главно поради липса на обучение или инструменти. Независимо дали се опитвате да смените счетоводител, да наемете нов счетоводител или да проучите CRM софтуер за счетоводство, има явна нужда от по-добри решения.
Отговорът? Персонализирано CRM решение за счетоводители.
Добрата CRM система не се ограничава само до спазването на сроковете – тя е универсален инструмент за управление на комуникациите с клиенти, оптимизиране на счетоводните процеси, проследяване на взаимодействията и лесно поддържане на контактите с потенциални клиенти.
⏰ 60-секундно резюме
Ето списък с 13-те най-добри CRM софтуера за счетоводители и техните уникални продаваеми предложения:
- ClickUp: Най-добър за оптимизиране на управлението на финансови проекти и взаимоотношенията с клиенти
- HubSpot CRM: Най-доброто премиум CRM решение за разрастващи се екипи
- Method CRM: Най-добър за персонализирани работни процеси за потребители на QuickBooks
- QuickBooks CRM: Най-добър за интегриране на финансовото управление с CRM функционалности
- Pipedrive: Най-добър за оптимизиране на процесите за екипите по продажбите
- Insightly CRM: Най-добър за управление на проекти с функции, насочени към продажбите
- Zoho CRM: Най-добрият бюджетен CRM за стартиращи и малки предприятия
- Liscio: Най-добър за комуникация с клиенти и сътрудничество за счетоводители
- Nimble: Най-добрият CRM, фокусиран върху взаимоотношенията, с интеграция в социалните медии
- Accelo: Най-добър за всеобхватна автоматизация за екипи, предоставящи професионални услуги
- Keap: Най-добрата усъвършенствана автоматизация на маркетинга за малки предприятия
- Capsule: Най-достъпният CRM с възможност за мащабируемост за стартиращи компании
- TaxDome: Най-добър за управление на сложни работни процеси за счетоводни фирми
Какво трябва да търсите в CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти) за счетоводители?
Да бъдем честни – с купчините работа и безкрайните таблици, счетоводителите се затрудняват да управляват отношенията с клиентите си.
Както се казва, „да си одитор е като да си детектив, но единствените ти улики са документи и цифри“. Това е трудна работа.
Така че, като средство за справяне с проблемите на одиторите, един добър CRM софтуер за счетоводители трябва да предлага следното:
- Централизиран достъп до клиентски данни: Достъп и актуализиране на клиентска информация от единен контролен панел, без да се налага да търсите в имейли или файлове.
- Инструменти за сътрудничество за екипи: Дайте възможност на екипите да споделят ресурси, да създават билети и да отстраняват проблеми с помощта на бази от знания или уроци.
- Автоматизация на работния процес: Автоматизирайте повтарящи се задачи като изпращане на напомняния за данъци или проследяване на потенциални клиенти.
- Лесна интеграция: безпроблемна синхронизация с QuickBooks, Xero или друг счетоводен софтуер, за да се сведе до минимум ръчната работа.
- Опростено въвеждане на клиенти: Улеснете въвеждането с инструменти за събиране на документи, задаване на напомняния и възлагане на задачи.
- Проследяване на жизнения цикъл на клиентите: Получете видимост на продажбения процес, за да откриете пречките и да превърнете потенциалните клиенти в лоялни клиенти.
- Вградени инструменти за брандиране: Използвайте шаблони за имейли и управление на кампании за последователна и целенасочена комуникация.
- Анализи и прозрения: Визуалните табла ви помагат да проследявате ангажираността на клиентите и да откривате области за подобрение.
💡 Съвет от професионалист: Използвайте информацията от CRM системата си, за да отговорите на важни въпроси като:
- Колко дълго клиентите остават с нас?
- Превръщат ли се потенциалните клиенти ефективно?
13-те най-добри CRM за счетоводители
Пригответе се, счетоводители – това може да ви шокира малко. Почти 39% от вашите клиенти от поколението на хилядолетието казват, че търсят съветник, който е не само компетентен, но и „приятен за работа“.
Да, приятно е. Ето 13-те най-добри CRM софтуера за счетоводители, които ще ви помогнат да постигнете това.
1. ClickUp (Най-добър за управление на финансови проекти и взаимоотношения с клиенти)
Между късните нощи, прекарани в съгласуване на счетоводните книги и отговаряне на имейли от типа „Какво е това разход?“, е логично, че връзките с клиентите страдат.
Тук ефективен CRM софтуер за счетоводители като ClickUp може да ви помогне да автоматизирате управлението на клиентите си и да облекчите натоварването си, за да поддържате нещата организирани (и приятни) по-лесно от всякога.
Нека разберем защо ClickUp е предпочитан CRM софтуер за много счетоводители:
🤖 Повтарящи се задачи по съгласуване, които имат смисъл
Загубили ли сте някога представа колко месеца закъснение има даден клиент, защото задачите му изчезват, когато бъдат маркирани като „изпълнени“?
С ClickUp задачите за съгласуване се генерират отново всеки месец, независимо дали са приключени или не. Това е като резервен план за просрочените ви напомняния – идеален за следене на клиентите от типа „Попитай моя счетоводител“.
📅 Изгледи на задачите, които няма да ви объркат
Независимо дали следите списъци с клиенти, наближаващи срокове за плащане на данъци или екипни проекти, многобройните изгледи на задачите в ClickUp ви осигуряват всичко необходимо.
Предпочитате списъци за съгласуване? Чудесно. Имате нужда от календар за подаване на документи? Готово. Работите по проект в стил Kanban за сложен одит? Лесно. Можете да превключвате между различните изгледи без усилие.
☂ Централизирани данни за клиентите за по-интелигентни взаимоотношения с тях
ClickUp ви помага да създадете структурирана CRM система с йерархични папки и подпапки за съхранение на информация за контакти с клиенти, взаимодействия и история на сделките.
Това е като да имате цифров Rolodex, но по-умен и по-малко вероятно да бъде затрупан с документи.
⏩ Шаблони за бързо стартиране на работните процеси
Подбраните шаблони на ClickUp са идеални за счетоводители и екипи по продажбите.
Шаблонът ClickUp CRM ви помага да управлявате потенциалните си клиенти, взаимоотношенията с клиентите и продажбите на едно място.
💡 Съвет от професионалист: Използвайте шаблоните, за да създадете централна база данни с клиенти. Организирайте клиентските профили йерархично с папки и подпапки, за да улесните всеки член на екипа да намира необходимата информация.
🤝🏻 Документи за съвместна работа за ефективност на екипа
Счетоводството рядко е самостоятелна работа и ClickUp го знае.
Финансовият ви екип има ли нужда да подготвя презентации, да споделя стандартни оперативни процедури или да съхранява договори?
Използвайте ClickUp Docs, за да създавате, редактирате и сътрудничите в реално време. Свържете документи със задачи, за да може екипът ви да разполага с цялата необходима информация, без да се налага да изпращате безкрайни вериги от имейли.
📊 Персонализирани табла за финансова яснота
Проследявайте бюджети, управлявайте плащания на сметки или планирайте дискреционни разходи с таблата на ClickUp. Formula Fields ви позволява да изчислявате данни директно в платформата, а визуалните анализи ви дават обща представа за финансовото ви състояние.
💡 Съвет от професионалист: Създайте финансов табло с шаблона за финансово управление на ClickUp, за да проследявате разходите и резултатите, докато сътрудничите с екипа си по бюджетите.
⏳ Автоматизирани работни процеси за спестяване на време
Ето най-добрата част от опита с ClcikUp.
ClickUp не само управлява задачите, но и ги автоматизира, за да не губите време.
Настройте периодични известия за данъчни срокове, проследяване на клиенти или напомняния за проекти. Инструментът може незабавно да преобразува подадените формуляри в изпълними задачи, така че винаги да сте в крак с постъпващите заявки.
⌚ Функции за отчитане на времето и изготвяне на отчети
Следете натовареността на екипа си с вградената функция за проследяване на времето. Разширението ClickUp Chrome ви позволява да записвате времето, прекарано в задачи, директно от браузъра си. Генерирайте персонализирани времеви разписания или отчети, за да сте сигурни, че отчетените часове винаги се отчитат.
Най-добрите функции на ClickUp
- Над 1000 интеграции с инструменти като Google Workspace, QuickBooks и Microsoft Office
- Повтарящи се задачи, които се генерират автоматично
- Персонализирани шаблони като CRM шаблон и шаблон за финансово управление за опростяване на работните процеси.
- Табла с формулни полета за финансови изчисления и анализи в реално време
- Съвместни документи, свързани със задачи, за гладка работа в екип и по-бърза подготовка
- Инструменти за отчитане на времето и изготвяне на отчети за точно фактуриране и прогнозиране на натовареността
- Вградени формуляри за незабавно преобразуване на подадените заявки в изпълними задачи
- 50+ автоматизации за оптимизиране на повтарящите се работни процеси в различните отдели
Ограничения на ClickUp
- Някои разширени изгледи все още не са достъпни в мобилното приложение.
- Богатият набор от функции може да изисква известно време за обучение на новите потребители.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)
2. HubSpot CRM (Най-подходящ за екипи, които търсят CRM решение в рамките на една екосистема)
HubSpot CRM е популярен избор сред бизнеса за управление на потенциални клиенти, контакти и работни процеси. Интуитивните му инструменти и изчерпателната CRM база данни го правят привлекателен за много екипи.
HubSpot дава възможност на потребителите да изграждат силни връзки с клиентите и да постигат дългосрочен успех чрез различни инструменти – всичко, което трябва да направите, е да се ангажирате с неговата екосистема.
Най-добрите функции на HubSpot CRM
- Проследяване на потенциални клиенти и известия: HubSpot CRM предоставя актуализации в реално време за поведението на потенциалните клиенти, като отваряне на имейли и посещения на уебсайта.
- Персонализирани пипалини: Визуално организирайте и проследявайте сделките, като поддържате екипа си в синхрон с напредъка.
- Шаблони за имейли и проследяване: Създавайте персонализирани шаблони за имейли и получавайте известия за активност, за да гарантирате навременна комуникация.
- Планиране на срещи и чат на живо: свържете се директно с клиенти и потенциални клиенти, без да сменяте платформи.
- Табла за отчети: Следете производителността на екипа, резултатите от продажбите и показателите за потенциалните клиенти чрез подробни отчети.
Ограничения на HubSpot CRM
- Високи разходи за разширени функции: Разходите се увеличават значително с добавянето на потребители или инструменти към плана.
- Годишни договори: Повечето планове изискват годишен ангажимент без възможност за предсрочно прекратяване.
- Ограничена безплатна версия: Разширени функции като A/B тестване и персонализирани отчети са достъпни само в плановете от по-висок клас.
Цени на HubSpot CRM
- Безплатно
- Платформа за начинаещи клиенти: 15 USD/месец на потребител
- Професионална платформа за клиенти: 1170 долара/месец
- Платформа за корпоративни клиенти: 4300 долара на месец
Оценки и рецензии за HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (над 11 950 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 4240 отзива)
3. Method CRM (най-подходящ за потребители на QuickBooks, които искат персонализирани работни процеси)
Method CRM е персонализируем инструмент, създаден да опрости работните процеси и да подобри взаимоотношенията с клиентите, особено за малки и средни предприятия, които разчитат на интеграции с QuickBooks или Xero.
Той се отличава с адаптирането си към уникалните бизнес нужди и автоматизирането на задачи като фактуриране и проследяване.
Най-добрите функции на Method CRM
- Двупосочна синхронизация между QuickBooks и Xero: автоматично синхронизирайте данните за клиентите и транзакциите между CRM и счетоводния софтуер, като гарантирате точност и спестявате време.
- Персонализирани работни процеси: Адаптирайте платформата към вашите уникални процеси с гъвкави инструменти за автоматизация и отворен API.
- Онлайн портали за клиенти: дайте възможност на клиентите да одобряват оферти, да извършват плащания и да имат достъп до подробности за сметките си, като по този начин подобрите паричния поток и клиентското преживяване.
- Лесно интегриране: Свържете Method CRM с инструменти като Outlook, Zapier и платежни портали за подобрена функционалност.
- Фактуриране и проследяване на продажбите: Автоматизирайте повтарящи се задачи като изготвяне на оферти, фактуриране и актуализиране на продажбите, за да оптимизирате операциите.
Ограничения на Method CRM
- Ограничени маркетингови инструменти: Липсват разширени функции за имейл маркетинг или A/B тестване.
- Не е подходящ за по-големи предприятия: Платформата е по-подходяща за малки и средни организации, отколкото за големи предприятия.
- Предизвикателства при персонализирането: Някои потребители съобщават за проблеми със синхронизирането и допълнителни разходи за поправяне на персонализациите.
Цени на Method CRM
- Управление на контакти: 25 $/месец на потребител
- CRM Pro: 44 $/месец на потребител
- CRM Enterprise: 74 $/месец на потребител
Оценки и рецензии на Method CRM
- G2: 4,4/5 (над 290 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (над 100 отзива)
4. QuickBooks CRM (най-добър за интегриране на финансовото управление с CRM функционалности)
QuickBooks CRM е персонализиран, за да се интегрира безпроблемно с QuickBooks Online, което го прави удобен вариант за управление на взаимоотношенията с клиенти, фактуриране и работни процеси.
🍪 Бонус: QuickBooks CRM е особено подходящ за малки предприятия, които комбинират финансово управление с основни CRM функции.
Най-добрите функции на QuickBooks CRM
- Двупосочна синхронизация с QuickBooks: Автоматично синхронизирайте данните за клиенти и транзакции между QuickBooks и CRM, за да намалите грешките при ръчното въвеждане и да спестите време.
- Сегментиране на клиентите: Групирайте клиентите за целеви кампании, като по този начин направите маркетинговите усилия по-ефективни.
- Проследяване на фактури и плащания: управлявайте фактури и плащания директно чрез CRM, за да опростите процесите по фактуриране.
- Персонализирани отчети: Генерирайте отчети, съобразени с нуждите на вашия бизнес, които предоставят ценна информация за финансовите резултати и продажбите.
- Портали за сътрудничество с клиенти: Позволяват на клиентите да одобряват оферти, да извършват плащания и да имат достъп до подробности за сметките си чрез сигурни онлайн портали.
Ограничения на QuickBooks CRM
- Стръмна крива на обучение: Потребителите често срещат затруднения при навигацията и отстраняването на проблеми, особено по време на фазата на въвеждане.
- Високи разходи за абонамент: Таксите за абонамент могат да се натрупат бързо, особено за фирми, които се нуждаят от разширени функции.
- Ограничена мащабируемост: Платформата е по-малко подходяща за по-големи организации или фирми с комплексни изисквания за автоматизация.
Цени на QuickBooks CRM
- Simple Start: 19 $/месец
- Essentials: 28 $/месец
- Плюс: 40 $/месец
- Разширено: 76 $/месец
Оценки и рецензии за QuickBooks CRM
- G2: 4,0/5 (над 3350 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (7680+ отзива)
🧠 Знаете ли, че: 94% от технологичните компании и 71% от малките предприятия разчитат на CRM системи, за да оптимизират дейността си. А знаете ли, че компаниите, които използват CRM, имат 86% по-голяма вероятност да надхвърлят целите си за продажби в сравнение с тези, които не използват такава система?
5. Pipedrive (Най-подходящ за екипи по продажбите, фокусирани върху оптимизиране на процеса)
Pipedrive е CRM, базиран в облака, предназначен за екипи по продажбите. Той предлага ясен и интуитивен начин за проследяване на сделки, оптимизиране на процесите и автоматизиране на работните потоци.
Освен това, повечето счетоводители ценят функцията за мониторинг, която им дава представа за различните етапи на продажбения процес.
Най-добрите функции на Pipedrive
- Персонализиране на продажбения процес: Визуализирайте продажбения си процес с табло в стил Kanban. Персонализирайте процесите, за да съответстват на вашия продажбен процес, и проследявайте сделките ефективно.
- Проследяване на потенциални клиенти и дейности: Следете потенциалните клиенти и задавайте напомняния за дейности, за да гарантирате навременното им проследяване.
- AI-задвижван асистент по продажбите: Използвайте машинно обучение, за да анализирате данни за продажбите, да предоставяте полезни информации и да автоматизирате повтарящи се задачи.
- Автоматизация на работния процес: Спестете време чрез автоматизиране на имейли, движения на сделки и други продажбени процеси в цялата верига.
- Интеграция с над 500 приложения: Безпроблемно се свържете с инструменти като Google Workspace, Microsoft Teams и Slack, за да централизирате операциите.
Ограничения на Pipedrive
- Няма безплатен план: Pipedrive няма безплатен план, което може да отблъсне малките предприятия или тези, които са нови в CRM.
- Крива на обучение: Опциите за персонализиране и разширените функции могат да бъдат прекалено сложни за начинаещи.
- Ограничени полета за персонализиране и отчети: Плановете от по-ниско ниво ограничават броя на наличните функции за персонализиране и отчети.
Цени на Pipedrive
- Essential: 12 долара на месец на потребител
- Разширено: 24 $/месец на потребител
- Професионална: 49 $/месец на потребител
- Power: 59 $/месец на потребител
- Enterprise: 79 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Pipedrive
- G2: 4,3/5 (над 2080 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3020 отзива)
6. Insightly CRM (Най-добър за управление на проекти, фокусирани върху продажбите)
Insightly е CRM система за продажби, маркетинг и управление на проекти, базирана в облака.
Най-доброто? Той предлага инструменти за проследяване на потенциални клиенти, управление на процесите и автоматизация на работните процеси, което го прави гъвкав вариант за бизнеса, който иска да оптимизира операциите си.
Най-добрите функции на Insightly CRM
- Управление на потенциални клиенти и проекти: Проследявайте потенциални клиенти, възможности и проекти безпроблемно във всички планове, за да поддържате ясен процес на продажбите.
- Над 1000 интеграции на приложения: свържете се с инструменти като QuickBooks, Slack и Microsoft Power BI, за да централизирате работните процеси.
- Персонализирани табла: Създавайте визуално атрактивни табла, за да покажете данните, които са най-релевантни за вашия екип.
- Инструменти за имейл маркетинг: Използвайте функциите за масово изпращане на имейли, включени във всички планове, с по-разширени опции в премиум нивата.
- Мобилен и уеб достъп: Останете свързани и управлявайте задачите си отвсякъде с помощта на облачната платформа на Insightly.
Ограничения на Insightly
- Ограничен безплатен план: Ограниченията по отношение на записите и съхранението правят безплатната версия по-малко практична за разрастващи се екипи.
- Автоматизация на работните процеси в премиум плановете: Функциите за автоматизация са достъпни само в по-високите планове, което прави основните планове по-малко конкурентоспособни.
- Ограничена поддръжка на клиенти: Поддръжка по телефона и разширени разрешения са включени само в абонаментите на корпоративно ниво.
Цени на Insightly CRM
- Плюс: 29 $/месец на потребител
- Професионална: 49 $/месец на потребител
- Enterprise: 99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (910+ отзива)
- Capterra: 4,0/5 (над 660 отзива)
7. Zoho CRM (Най-подходящ за стартиращи и малки предприятия)
Zoho CRM е мащабируема и бюджетна платформа, предназначена за стартиращи и малки предприятия.
С популярния си безплатен план, той предлага основни функции като проследяване на потенциални клиенти и управление на контакти, което го прави отлична отправна точка за бизнеса.
Най-хубавото е, че с инструментите за управление на тръбопроводите потребителите на Zoho могат да откриват, оценяват и разпределят потенциални клиенти на екипите по продажбите, като същевременно управляват безпроблемно транзакции, сметки и контакти.
Най-добрите функции на Zoho CRM
- Безплатен план за до 3 потребители: Идеален за стартиращи компании и малки екипи, с основни функции като управление на потенциални клиенти и контакти.
- Автоматизация на работните процеси във всички планове: Спестете време чрез автоматизиране на повтарящи се задачи, дори и при абонаменти от по-ниско ниво.
- Лесна интеграция: Свържете се с екосистемата на Zoho или с инструменти на трети страни като Mailchimp, QuickBooks и Google Analytics.
- Персонализирани табла и отчети: Получете информация за бизнес резултатите с персонализирани визуализации и проследяване на данни.
- Достъп чрез мобилно приложение: управлявайте потенциални клиенти и контакти, докато сте в движение, като гарантирате непрекъснати работни процеси.
Ограничения на Zoho CRM
- Ограничени функции в безплатния план: Липсват интеграции и разширени инструменти, което може да не е подходящо за развиващи се бизнеси.
- AI функции, ограничени до премиум нива: Zia, AI асистентът, и други предсказващи инструменти са достъпни само в по-високите планове.
- Неудобен потребителски интерфейс (UI): Някои потребители споделят, че интерфейсът изглежда остарял и не е интуитивен.
Цени на Zoho CRM
- Безплатно: 0 $/месечно
- Стандартен: 14 $/месец на потребител
- Професионална: 23 $/месец на потребител
- Enterprise: 40 $/месец на потребител
- Ultimate: 52 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (2690+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 6860 отзива)
8. Liscio (Най-добър за комуникация с клиенти и сътрудничество в счетоводството)
Liscio е специализирана CRM платформа, персонализирана за счетоводители. Тя се фокусира върху сигурната комуникация с клиенти, сътрудничеството и управлението на задачите.
Можете да разчитате на него заради лесните за употреба функции, които опростяват работните процеси и подобряват клиентското преживяване.
Най-добрите функции на Liscio
- Сигурно споделяне на файлове и електронни подписи: Прехвърляйте големи файлове (до 2 GB) и събирайте електронни подписи без усилие, като същевременно поддържате сигурността на данните на клиентите.
- Изчерпателен преглед на времевата линия: достъп до всички взаимодействия с клиенти – имейли, текстови съобщения, файлове и заявки – в един единствен изглед за пълна прозрачност.
- Двупосочно изпращане на текстови съобщения: Общувайте с клиентите по-бързо и по-удобно, като същевременно запазвате сигурността на чувствителната информация.
- Персонализирани данъчни организатори: Персонализирайте работните процеси на клиентите, като създавате специално пригодени списъци за подготовка на данъчни декларации и други повтарящи се задачи.
- Мобилен скенер за документи: Клиентите могат да сканират и качват документи директно през мобилния си телефон, което оптимизира процеса на събиране на данни.
Ограничения на Liscio
- Ограничено маркиране на файлове: Опциите за организиране на файловете биха могли да бъдат по-ефективни за работа с големи обеми документи.
- Допълнителни разходи: Функции като двупосочно изпращане на текстови съобщения водят до допълнителни разходи за всяка линия.
- Крива на обучение за напреднали функции: Някои потребители съобщават, че се нуждаят от допълнително обучение, за да използват платформата пълноценно.
Цени на Liscio
- Core: 40 $/месец на потребител
- Pro: 60 $/месец на потребител
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии на Liscio
- Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)
9. Nimble (Най-добър за CRM, фокусиран върху взаимоотношенията, с интеграция в социалните мрежи)
Nimble е лесен за използване CRM, предназначен за професионалисти и малки предприятия, които дават приоритет на управлението на взаимоотношенията.
🍪 Бонус: Отличителната черта на Nimble е способността му да обогатява контактите със социални и бизнес данни, предоставяйки на потребителите 360° поглед върху потенциалните и настоящите клиенти.
Най-добрите функции на Nimble
- Интеграция със социални медии: Безпроблемно свързване с LinkedIn, Twitter и други социални платформи за подобряване на профилите на контактите.
- Обогатяване на данните: автоматично добавяне на имейли, телефонни номера и профили в социални мрежи към контактите, което предоставя пълна картина
- Персонализирани тръбопроводи за сделки: Адаптирайте тръбопроводите, за да отговарят на вашия процес на продажби, и проследявайте напредъка с лекота.
- Автоматизирани работни процеси: управлявайте повтарящи се задачи с автоматизация на работните процеси, спестявайки време и усилия.
- Групови съобщения и поредици от имейли: Изпращайте масови или автоматизирани последващи съобщения директно от вашия имейл адрес за персонализирано общуване.
Ограничения на Nimble
- Няма безплатен план: Налична е само 14-дневна безплатна пробна версия, без безплатен план за продължителна употреба.
- Капацитет на съхранение: Ограничен до 2 GB съхранение, което може да бъде ограничаващо за по-големи екипи или бизнеси с голям обем данни.
- Липса на 24/7 поддръжка: Поддръжката на клиенти е ограничена, което може да забави помощта в критични моменти.
Гъвкави цени
- Месечно: 24,90 $/месец на потребител
- Годишен: 19,90 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Nimble
- G2: 4,5/5 (над 1080 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 1870 отзива)
10. Accelo (Най-подходящ за екипи за професионални услуги, които се нуждаят от цялостна автоматизация)
Accelo е цялостна платформа за автоматизация на професионални услуги (PSA), идеална за фирми, които управляват сложни клиентски проекти, билети и аванси.
Той свързва цялото пътуване на клиента, от офертата до плащането, опростява операциите и предоставя полезна информация за отчитане на времето, рентабилността и управлението на проекти.
Най-добрите функции на Accelo
- Унифицирана платформа: Централизира продажбите, проектите, билетите и фактурирането в едно решение за безпроблемно управление.
- Възможности за автоматизация: Оптимизира работните процеси, разпределянето на задачите и отчитането на времето, за да подобри производителността на екипа.
- Персонализирани модули: Адаптирайте процесите по продажбите, проектите и издаването на билети, за да отговарят на уникалните нужди на вашия бизнес.
- Глобален екип за поддръжка: предлага 24/6 достъпност с различни ресурси, включително ръководства, уебинари и чат на живо.
- Проследяване на рентабилността: Проследява времето, отработените часове и разходите, за да предостави информация за използването на ресурсите и рентабилността.
Ограничения на Accelo
- Сложност за по-малки екипи: Разширените функции могат да се окажат излишни за фирми с по-опростени нужди.
- Предизвикателно отчитане на времето: Някои потребители съобщават за допълнителни разходи за отчитане на времето и управление на проекти.
- Функционалност на предложенията: Рецензентите отбелязват ограничения в процесите на офериране и изготвяне на предложения.
Цени на Accelo
- Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Accelo
- G2: 4,4/5 (515+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 170 отзива)
11. Keap (Най-подходящ за малки предприятия, които търсят усъвършенствана автоматизация)
Keap е CRM и платформа за автоматизация на маркетинга, създадена специално за малките предприятия. Нейната цел е да опрости операциите и да подобри ангажираността на клиентите.
Известен с широките си възможности за автоматизация, Keap помага на бизнеса да управлява всичко – от привличането на потенциални клиенти до имейл и SMS маркетинг.
Най-добрите функции на Keap
- Разширена автоматизация: Предлага високо персонализирана автоматизация за маркетинг, поддържане на интереса на потенциалните клиенти и работни процеси на екипа.
- Инструменти за привличане на потенциални клиенти: Автоматично събира потенциални клиенти чрез формуляри, целеви страници и интеграции в социалните медии.
- Вградени процесори за плащания: Опростяват събирането на плащания директно в платформата.
- Маркиране и сегментиране на контакти: автоматично маркира и организира контактите за целеви маркетингови кампании.
- Маркетинг чрез имейл и SMS: позволява на бизнеса да достигне до клиентите чрез персонализирана, многоканална комуникация.
Ограничения на Keap
- Високи разходи: Плановете започват от 299 долара на месец, с допълнителни такси за внедряване и мащабиране въз основа на списъци с контакти.
- Такси за интеграция: Много интеграции изискват допълнителни разходи, които могат да се натрупат за бизнеса, разчитащ на инструменти на трети страни.
- Ограничена езикова поддръжка: Към момента документацията не е достъпна на испански език, което ограничава достъпността за потребители, които не владеят английски език.
Цени на Keap
Годишен: 224 $/месец
Оценки и рецензии за Keap
- G2: 4,2/5 (над 1500 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (над 1200 отзива)
12. Capsule (Най-подходящ за стартиращи компании, които търсят достъпен CRM с гъвкавост за растеж)
Capsule е прост, но силно персонализируем CRM софтуер за стартиращи и малки предприятия.
Той се отличава с централизиране на взаимодействията с клиентите, осигурява ясна видимост на продажбения процес и предлага интеграции с инструменти като Xero, Zendesk и Mailchimp.
Ако сте готови да инвестирате малко в CRM, платените планове на Capsule предлагат отлична мащабируемост, което ги прави чудесен избор за разрастващи се бизнеси.
Най-добрите функции на Capsule
- Централизирано управление на клиенти: Предоставя единна визия за взаимодействията с клиенти, осигурявайки безпроблемна комуникация и управление на задачите.
- Персонализирани продажбени канали: управлявайте сделките ефективно с табла за продажбени канали с функция „плъзгане и пускане”.
- Достъпни планове: Цените за начално ниво започват от само 15 евро на месец на потребител.
- Премиум интеграции: Работи безпроблемно с инструменти като QuickBooks, Slack, Xero и Mailchimp.
- Мащабируеми планове: Разширени функции като автоматизация на работния процес, контрол на достъпа на екипа и обогатяване на бизнеса при мащабиране.
Ограничения на Capsule
- Ограничения на безплатния план: Ограничени възможности за отчитане и липса на разширени интеграции, което го прави по-малко полезен за разрастващи се екипи.
- Основни отчети: Стартовите планове не включват подробни анализи на продажбите и резултатите.
- Без маркетингови инструменти: Ограничена вградена поддръжка за маркетингови кампании, разчитаща на интеграции от трети страни.
Цени на Capsule
- Стартово ниво: 18 $/месец на потребител
- Растеж: 36 $/месец на потребител
- Разширено: 54 $/месец на потребител
- Ultimate: 72 $/месец на потребител
Оценки и рецензии на Capsule
- G2: 4,7/5 (над 350 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 160 отзива)
13. TaxDome (Най-подходящ за счетоводни фирми, управляващи сложни работни процеси)
TaxDome е софтуер за цялостно управление на практиката, специално създаден за данъчни, счетоводни и счетоводни фирми.
Той централизира управлението на клиенти, проследяването на проекти и вътрешните работни процеси, като предлага безпроблемно сътрудничество и функции за автоматизация.
Най-добрите функции на TaxDome
- Брандиран клиентски портал: Предоставя елегантен, персонализируем портал за взаимодействие с клиенти, включващ сигурно споделяне на документи и електронни подписи.
- Автоматизация на работния процес: Автоматизира повтарящи се задачи като напомняния на клиенти, фактуриране и проследяване, спестявайки до 40+ часа месечно.
- Интегрирано фактуриране и CRM: Комбинира инструменти за отчитане на времето, фактуриране и CRM в една платформа за ефективно управление на бек офиса.
- Динамични актуализации: Честите актуализации на функциите въз основа на обратната връзка от потребителите гарантират, че платформата се развива в съответствие с нуждите на потребителите.
- Глобална достъпност: многоезична платформа с мобилни приложения за фирми и клиенти за удобство в движение.
Ограничения на TaxDome
- Стръмна крива на обучение: Платформата може да се окаже прекалено сложна за нови потребители без подходящо въвеждане.
- Ограничени известия: Потребителите съобщават за пропуски в системите за известия за актуализации или промени в организатора.
- Малко готови шаблони: Възможностите за персонализиране са широки, но готовите шаблони за тръбопроводи и работни процеси са ограничени.
Цени на TaxDome
- 3-годишен абонамент: 700 $/година на потребител
- 2-годишен абонамент: 750 $/година на потребител
- 1-годишен абонамент: 800 $/година на потребител
Оценки и рецензии на TaxDome
- G2: 4,7/5 (590+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)
Не позволявайте отношенията с клиентите да излязат от счетоводните книги с ClickUp
Стив Джобс някога е казал: „Приближете се повече от всякога до вашите клиенти. Толкова близо, че да им кажете от какво се нуждаят, още преди те самите да го осъзнаят.“
Всеки, който се занимава с бизнес, може да се съгласи с едно: да задържиш клиентите е много по-трудно, отколкото да ги привлечеш.
Освен предоставянето на отлично обслужване, дългосрочната лоялност на клиентите зависи от отличното обслужване на клиентите. А когато имате много работа, CRM за счетоводители е тайната за това да останете начело.
ClickUp ви предоставя инструменти за автоматизиране на работните процеси, проследяване на взаимодействията с клиенти и централизиране на всички ваши данни.
От повтарящи се задачи и персонализирани табла до безпроблемна интеграция с съществуващи инструменти, ClickUp ви гарантира, че можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение – изграждането на трайни взаимоотношения.
Готови ли сте да поемете контрол над взаимоотношенията си с клиентите? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!