13-те най-добри CRM софтуера за счетоводители

Маркетинг екипите обичат да говорят за поддържане на интереса на потенциалните клиенти и изграждане на силни взаимоотношения с тях. Но нека не забравяме, че финансовите специалисти се сблъскват с подобни предизвикателства.

Счетоводителите и счетоводните фирми често се сблъскват с проблеми, свързани с ангажираността на клиентите, управлението на потенциалните клиенти и работата с системи за управление на взаимоотношенията с клиентите, главно поради липса на обучение или инструменти. Независимо дали се опитвате да смените счетоводител, да наемете нов счетоводител или да проучите CRM софтуер за счетоводство, има явна нужда от по-добри решения.

Отговорът? Персонализирано CRM решение за счетоводители.

Добрата CRM система не се ограничава само до спазването на сроковете – тя е универсален инструмент за управление на комуникациите с клиенти, оптимизиране на счетоводните процеси, проследяване на взаимодействията и лесно поддържане на контактите с потенциални клиенти.

Какво трябва да търсите в CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти) за счетоводители?

Да бъдем честни – с купчините работа и безкрайните таблици, счетоводителите се затрудняват да управляват отношенията с клиентите си.

Както се казва, „да си одитор е като да си детектив, но единствените ти улики са документи и цифри“. Това е трудна работа.

Така че, като средство за справяне с проблемите на одиторите, един добър CRM софтуер за счетоводители трябва да предлага следното:

Централизиран достъп до клиентски данни : Достъп и актуализиране на клиентска информация от единен контролен панел, без да се налага да търсите в имейли или файлове.

Инструменти за сътрудничество за екипи : Дайте възможност на екипите да споделят ресурси, да създават билети и да отстраняват проблеми с помощта на бази от знания или уроци.

Автоматизация на работния процес : Автоматизирайте повтарящи се задачи като изпращане на напомняния за данъци или проследяване на потенциални клиенти.

Лесна интеграция : безпроблемна синхронизация с QuickBooks, Xero или друг счетоводен софтуер, за да се сведе до минимум ръчната работа.

Опростено въвеждане на клиенти : Улеснете въвеждането с инструменти за събиране на документи, задаване на напомняния и възлагане на задачи.

Проследяване на жизнения цикъл на клиентите : Получете видимост на продажбения процес, за да откриете пречките и да превърнете потенциалните клиенти в лоялни клиенти.

Вградени инструменти за брандиране : Използвайте шаблони за имейли и управление на кампании за последователна и целенасочена комуникация.

Анализи и прозрения: Визуалните табла ви помагат да проследявате ангажираността на клиентите и да откривате области за подобрение.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте информацията от CRM системата си, за да отговорите на важни въпроси като: Колко дълго клиентите остават с нас?

Превръщат ли се потенциалните клиенти ефективно?

13-те най-добри CRM за счетоводители

Пригответе се, счетоводители – това може да ви шокира малко. Почти 39% от вашите клиенти от поколението на хилядолетието казват, че търсят съветник, който е не само компетентен, но и „приятен за работа“.

Да, приятно е. Ето 13-те най-добри CRM софтуера за счетоводители, които ще ви помогнат да постигнете това.

1. ClickUp (Най-добър за управление на финансови проекти и взаимоотношения с клиенти)

Между късните нощи, прекарани в съгласуване на счетоводните книги и отговаряне на имейли от типа „Какво е това разход?“, е логично, че връзките с клиентите страдат.

Тук ефективен CRM софтуер за счетоводители като ClickUp може да ви помогне да автоматизирате управлението на клиентите си и да облекчите натоварването си, за да поддържате нещата организирани (и приятни) по-лесно от всякога.

Нека разберем защо ClickUp е предпочитан CRM софтуер за много счетоводители:

🤖 Повтарящи се задачи по съгласуване, които имат смисъл

Загубили ли сте някога представа колко месеца закъснение има даден клиент, защото задачите му изчезват, когато бъдат маркирани като „изпълнени“?

С ClickUp задачите за съгласуване се генерират отново всеки месец, независимо дали са приключени или не. Това е като резервен план за просрочените ви напомняния – идеален за следене на клиентите от типа „Попитай моя счетоводител“.

📅 Изгледи на задачите, които няма да ви объркат

Независимо дали следите списъци с клиенти, наближаващи срокове за плащане на данъци или екипни проекти, многобройните изгледи на задачите в ClickUp ви осигуряват всичко необходимо.

Управлявайте задачите лесно с над 15 гъвкави изгледа на ClickUp за CRM за счетоводители

Предпочитате списъци за съгласуване? Чудесно. Имате нужда от календар за подаване на документи? Готово. Работите по проект в стил Kanban за сложен одит? Лесно. Можете да превключвате между различните изгледи без усилие.

☂ Централизирани данни за клиентите за по-интелигентни взаимоотношения с тях

ClickUp ви помага да създадете структурирана CRM система с йерархични папки и подпапки за съхранение на информация за контакти с клиенти, взаимодействия и история на сделките.

Това е като да имате цифров Rolodex, но по-умен и по-малко вероятно да бъде затрупан с документи.

⏩ Шаблони за бързо стартиране на работните процеси

Подбраните шаблони на ClickUp са идеални за счетоводители и екипи по продажбите.

Шаблонът ClickUp CRM ви помага да управлявате потенциалните си клиенти, взаимоотношенията с клиентите и продажбите на едно място.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте шаблоните, за да създадете централна база данни с клиенти. Организирайте клиентските профили йерархично с папки и подпапки, за да улесните всеки член на екипа да намира необходимата информация.

🤝🏻 Документи за съвместна работа за ефективност на екипа

Счетоводството рядко е самостоятелна работа и ClickUp го знае.

Финансовият ви екип има ли нужда да подготвя презентации, да споделя стандартни оперативни процедури или да съхранява договори?

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате, редактирате и сътрудничите в реално време. Свържете документи със задачи, за да може екипът ви да разполага с цялата необходима информация, без да се налага да изпращате безкрайни вериги от имейли.

Работете безпроблемно с екипа си, използвайки ClickUp Docs

📊 Персонализирани табла за финансова яснота

Проследявайте бюджети, управлявайте плащания на сметки или планирайте дискреционни разходи с таблата на ClickUp. Formula Fields ви позволява да изчислявате данни директно в платформата, а визуалните анализи ви дават обща представа за финансовото ви състояние.

ClickUp служи и като CRM за счетоводители и ви позволява да контролирате финансите си с ClickUp Dashboards

💡 Съвет от професионалист: Създайте финансов табло с шаблона за финансово управление на ClickUp, за да проследявате разходите и резултатите, докато сътрудничите с екипа си по бюджетите.

⏳ Автоматизирани работни процеси за спестяване на време

Ето най-добрата част от опита с ClcikUp.

ClickUp не само управлява задачите, но и ги автоматизира, за да не губите време.

Настройте периодични известия за данъчни срокове, проследяване на клиенти или напомняния за проекти. Инструментът може незабавно да преобразува подадените формуляри в изпълними задачи, така че винаги да сте в крак с постъпващите заявки.

⌚ Функции за отчитане на времето и изготвяне на отчети

Следете натовареността на екипа си с вградената функция за проследяване на времето. Разширението ClickUp Chrome ви позволява да записвате времето, прекарано в задачи, директно от браузъра си. Генерирайте персонализирани времеви разписания или отчети, за да сте сигурни, че отчетените часове винаги се отчитат.

Лесно записвайте времето, прекарано в задачи, и генерирайте подробни отчети

Най-добрите функции на ClickUp

Над 1000 интеграции с инструменти като Google Workspace, QuickBooks и Microsoft Office

Повтарящи се задачи, които се генерират автоматично

Персонализирани шаблони като CRM шаблон и шаблон за финансово управление за опростяване на работните процеси.

Табла с формулни полета за финансови изчисления и анализи в реално време

Съвместни документи, свързани със задачи, за гладка работа в екип и по-бърза подготовка

Инструменти за отчитане на времето и изготвяне на отчети за точно фактуриране и прогнозиране на натовареността

Вградени формуляри за незабавно преобразуване на подадените заявки в изпълними задачи

50+ автоматизации за оптимизиране на повтарящите се работни процеси в различните отдели

Ограничения на ClickUp

Някои разширени изгледи все още не са достъпни в мобилното приложение.

Богатият набор от функции може да изисква известно време за обучение на новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. HubSpot CRM (Най-подходящ за екипи, които търсят CRM решение в рамките на една екосистема)

чрез HubSpot CRM

HubSpot CRM е популярен избор сред бизнеса за управление на потенциални клиенти, контакти и работни процеси. Интуитивните му инструменти и изчерпателната CRM база данни го правят привлекателен за много екипи.

HubSpot дава възможност на потребителите да изграждат силни връзки с клиентите и да постигат дългосрочен успех чрез различни инструменти – всичко, което трябва да направите, е да се ангажирате с неговата екосистема.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Проследяване на потенциални клиенти и известия : HubSpot CRM предоставя актуализации в реално време за поведението на потенциалните клиенти, като отваряне на имейли и посещения на уебсайта.

Персонализирани пипалини : Визуално организирайте и проследявайте сделките, като поддържате екипа си в синхрон с напредъка.

Шаблони за имейли и проследяване : Създавайте персонализирани шаблони за имейли и получавайте известия за активност, за да гарантирате навременна комуникация.

Планиране на срещи и чат на живо : свържете се директно с клиенти и потенциални клиенти, без да сменяте платформи.

Табла за отчети: Следете производителността на екипа, резултатите от продажбите и показателите за потенциалните клиенти чрез подробни отчети.

Ограничения на HubSpot CRM

Високи разходи за разширени функции : Разходите се увеличават значително с добавянето на потребители или инструменти към плана.

Годишни договори : Повечето планове изискват годишен ангажимент без възможност за предсрочно прекратяване.

Ограничена безплатна версия: Разширени функции като A/B тестване и персонализирани отчети са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Платформа за начинаещи клиенти : 15 USD/месец на потребител

Професионална платформа за клиенти : 1170 долара/месец

Платформа за корпоративни клиенти: 4300 долара на месец

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (над 11 950 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4240 отзива)

3. Method CRM (най-подходящ за потребители на QuickBooks, които искат персонализирани работни процеси)

чрез Method CRM

Method CRM е персонализируем инструмент, създаден да опрости работните процеси и да подобри взаимоотношенията с клиентите, особено за малки и средни предприятия, които разчитат на интеграции с QuickBooks или Xero.

Той се отличава с адаптирането си към уникалните бизнес нужди и автоматизирането на задачи като фактуриране и проследяване.

Най-добрите функции на Method CRM

Двупосочна синхронизация между QuickBooks и Xero : автоматично синхронизирайте данните за клиентите и транзакциите между CRM и счетоводния софтуер, като гарантирате точност и спестявате време.

Персонализирани работни процеси : Адаптирайте платформата към вашите уникални процеси с гъвкави инструменти за автоматизация и отворен API.

Онлайн портали за клиенти : дайте възможност на клиентите да одобряват оферти, да извършват плащания и да имат достъп до подробности за сметките си, като по този начин подобрите паричния поток и клиентското преживяване.

Лесно интегриране : Свържете Method CRM с инструменти като Outlook, Zapier и платежни портали за подобрена функционалност.

Фактуриране и проследяване на продажбите: Автоматизирайте повтарящи се задачи като изготвяне на оферти, фактуриране и актуализиране на продажбите, за да оптимизирате операциите.

Ограничения на Method CRM

Ограничени маркетингови инструменти : Липсват разширени функции за имейл маркетинг или A/B тестване.

Не е подходящ за по-големи предприятия : Платформата е по-подходяща за малки и средни организации, отколкото за големи предприятия.

Предизвикателства при персонализирането: Някои потребители съобщават за проблеми със синхронизирането и допълнителни разходи за поправяне на персонализациите.

Цени на Method CRM

Управление на контакти : 25 $/месец на потребител

CRM Pro : 44 $/месец на потребител

CRM Enterprise: 74 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Method CRM

G2 : 4,4/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 отзива)

4. QuickBooks CRM (най-добър за интегриране на финансовото управление с CRM функционалности)

чрез QuickBooks CRM

QuickBooks CRM е персонализиран, за да се интегрира безпроблемно с QuickBooks Online, което го прави удобен вариант за управление на взаимоотношенията с клиенти, фактуриране и работни процеси.

🍪 Бонус: QuickBooks CRM е особено подходящ за малки предприятия, които комбинират финансово управление с основни CRM функции.

Най-добрите функции на QuickBooks CRM

Двупосочна синхронизация с QuickBooks : Автоматично синхронизирайте данните за клиенти и транзакции между QuickBooks и CRM, за да намалите грешките при ръчното въвеждане и : Автоматично синхронизирайте данните за клиенти и транзакции между QuickBooks и CRM, за да намалите грешките при ръчното въвеждане и да спестите време.

Сегментиране на клиентите : Групирайте клиентите за целеви кампании, като по този начин направите маркетинговите усилия по-ефективни.

Проследяване на фактури и плащания : управлявайте фактури и плащания директно чрез CRM, за да опростите процесите по фактуриране.

Персонализирани отчети : Генерирайте отчети, съобразени с нуждите на вашия бизнес, които предоставят ценна информация за финансовите резултати и продажбите.

Портали за сътрудничество с клиенти: Позволяват на клиентите да одобряват оферти, да извършват плащания и да имат достъп до подробности за сметките си чрез сигурни онлайн портали.

Ограничения на QuickBooks CRM

Стръмна крива на обучение : Потребителите често срещат затруднения при навигацията и отстраняването на проблеми, особено по време на фазата на въвеждане.

Високи разходи за абонамент : Таксите за абонамент могат да се натрупат бързо, особено за фирми, които се нуждаят от разширени функции.

Ограничена мащабируемост: Платформата е по-малко подходяща за по-големи организации или фирми с комплексни изисквания за автоматизация.

Цени на QuickBooks CRM

Simple Start : 19 $/месец

Essentials : 28 $/месец

Плюс : 40 $/месец

Разширено: 76 $/месец

Оценки и рецензии за QuickBooks CRM

G2 : 4,0/5 (над 3350 отзива)

Capterra: 4,3/5 (7680+ отзива)

🧠 Знаете ли, че: 94% от технологичните компании и 71% от малките предприятия разчитат на CRM системи, за да оптимизират дейността си. А знаете ли, че компаниите, които използват CRM, имат 86% по-голяма вероятност да надхвърлят целите си за продажби в сравнение с тези, които не използват такава система?

5. Pipedrive (Най-подходящ за екипи по продажбите, фокусирани върху оптимизиране на процеса)

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM, базиран в облака, предназначен за екипи по продажбите. Той предлага ясен и интуитивен начин за проследяване на сделки, оптимизиране на процесите и автоматизиране на работните потоци.

Освен това, повечето счетоводители ценят функцията за мониторинг, която им дава представа за различните етапи на продажбения процес.

Най-добрите функции на Pipedrive

Персонализиране на продажбения процес : Визуализирайте продажбения си процес с табло в стил Kanban. Персонализирайте процесите, за да съответстват на вашия продажбен процес, и проследявайте сделките ефективно.

Проследяване на потенциални клиенти и дейности : Следете потенциалните клиенти и задавайте напомняния за дейности, за да гарантирате навременното им проследяване.

AI-задвижван асистент по продажбите : Използвайте машинно обучение, за да анализирате данни за продажбите, да предоставяте полезни информации и да автоматизирате повтарящи се задачи.

Автоматизация на работния процес : Спестете време чрез автоматизиране на имейли, движения на сделки и други продажбени процеси в цялата верига.

Интеграция с над 500 приложения: Безпроблемно се свържете с инструменти като Google Workspace, Microsoft Teams и Slack, за да централизирате операциите.

Ограничения на Pipedrive

Няма безплатен план : Pipedrive няма безплатен план, което може да отблъсне малките предприятия или тези, които са нови в CRM.

Крива на обучение : Опциите за персонализиране и разширените функции могат да бъдат прекалено сложни за начинаещи.

Ограничени полета за персонализиране и отчети: Плановете от по-ниско ниво ограничават броя на наличните функции за персонализиране и отчети.

Цени на Pipedrive

Essential : 12 долара на месец на потребител

Разширено : 24 $/месец на потребител

Професионална : 49 $/месец на потребител

Power : 59 $/месец на потребител

Enterprise: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4,3/5 (над 2080 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3020 отзива)

6. Insightly CRM (Най-добър за управление на проекти, фокусирани върху продажбите)

чрез Insightly CRM

Insightly е CRM система за продажби, маркетинг и управление на проекти, базирана в облака.

Най-доброто? Той предлага инструменти за проследяване на потенциални клиенти, управление на процесите и автоматизация на работните процеси, което го прави гъвкав вариант за бизнеса, който иска да оптимизира операциите си.

Най-добрите функции на Insightly CRM

Управление на потенциални клиенти и проекти : Проследявайте потенциални клиенти, възможности и проекти безпроблемно във всички планове, за да поддържате ясен процес на продажбите.

Над 1000 интеграции на приложения : свържете се с инструменти като QuickBooks, Slack и Microsoft Power BI, за да централизирате работните процеси.

Персонализирани табла : Създавайте визуално атрактивни табла, за да покажете данните, които са най-релевантни за вашия екип.

Инструменти за имейл маркетинг : Използвайте функциите за масово изпращане на имейли, включени във всички планове, с по-разширени опции в премиум нивата.

Мобилен и уеб достъп: Останете свързани и управлявайте задачите си отвсякъде с помощта на облачната платформа на Insightly.

Ограничения на Insightly

Ограничен безплатен план : Ограниченията по отношение на записите и съхранението правят безплатната версия по-малко практична за разрастващи се екипи.

Автоматизация на работните процеси в премиум плановете : Функциите за автоматизация са достъпни само в по-високите планове, което прави основните планове по-малко конкурентоспособни.

Ограничена поддръжка на клиенти: Поддръжка по телефона и разширени разрешения са включени само в абонаментите на корпоративно ниво.

Цени на Insightly CRM

Плюс : 29 $/месец на потребител

Професионална : 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly CRM

G2 : 4,2/5 (910+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 660 отзива)

7. Zoho CRM (Най-подходящ за стартиращи и малки предприятия)

чрез Zoho CRM

Zoho CRM е мащабируема и бюджетна платформа, предназначена за стартиращи и малки предприятия.

С популярния си безплатен план, той предлага основни функции като проследяване на потенциални клиенти и управление на контакти, което го прави отлична отправна точка за бизнеса.

Най-хубавото е, че с инструментите за управление на тръбопроводите потребителите на Zoho могат да откриват, оценяват и разпределят потенциални клиенти на екипите по продажбите, като същевременно управляват безпроблемно транзакции, сметки и контакти.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Безплатен план за до 3 потребители : Идеален за стартиращи компании и малки екипи, с основни функции като управление на потенциални клиенти и контакти.

Автоматизация на работните процеси във всички планове : Спестете време чрез автоматизиране на повтарящи се задачи, дори и при абонаменти от по-ниско ниво.

Лесна интеграция : Свържете се с екосистемата на Zoho или с инструменти на трети страни като Mailchimp, QuickBooks и Google Analytics.

Персонализирани табла и отчети : Получете информация за бизнес резултатите с персонализирани визуализации и проследяване на данни.

Достъп чрез мобилно приложение: управлявайте потенциални клиенти и контакти, докато сте в движение, като гарантирате непрекъснати работни процеси.

Ограничения на Zoho CRM

Ограничени функции в безплатния план : Липсват интеграции и разширени инструменти, което може да не е подходящо за развиващи се бизнеси.

AI функции, ограничени до премиум нива : Zia, AI асистентът, и други предсказващи инструменти са достъпни само в по-високите планове.

Неудобен потребителски интерфейс (UI): Някои потребители споделят, че интерфейсът изглежда остарял и не е интуитивен.

Цени на Zoho CRM

Безплатно: 0 $/месечно

Стандартен : 14 $/месец на потребител

Професионална : 23 $/месец на потребител

Enterprise : 40 $/месец на потребител

Ultimate: 52 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (2690+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6860 отзива)

8. Liscio (Най-добър за комуникация с клиенти и сътрудничество в счетоводството)

чрез Liscio

Liscio е специализирана CRM платформа, персонализирана за счетоводители. Тя се фокусира върху сигурната комуникация с клиенти, сътрудничеството и управлението на задачите.

Можете да разчитате на него заради лесните за употреба функции, които опростяват работните процеси и подобряват клиентското преживяване.

Най-добрите функции на Liscio

Сигурно споделяне на файлове и електронни подписи : Прехвърляйте големи файлове (до 2 GB) и събирайте електронни подписи без усилие, като същевременно поддържате сигурността на данните на клиентите.

Изчерпателен преглед на времевата линия : достъп до всички взаимодействия с клиенти – имейли, текстови съобщения, файлове и заявки – в един единствен изглед за пълна прозрачност.

Двупосочно изпращане на текстови съобщения : Общувайте с клиентите по-бързо и по-удобно, като същевременно запазвате сигурността на чувствителната информация.

Персонализирани данъчни организатори : Персонализирайте работните процеси на клиентите, като създавате специално пригодени списъци за подготовка на данъчни декларации и други повтарящи се задачи.

Мобилен скенер за документи: Клиентите могат да сканират и качват документи директно през мобилния си телефон, което оптимизира процеса на събиране на данни.

Ограничения на Liscio

Ограничено маркиране на файлове : Опциите за организиране на файловете биха могли да бъдат по-ефективни за работа с големи обеми документи.

Допълнителни разходи : Функции като двупосочно изпращане на текстови съобщения водят до допълнителни разходи за всяка линия.

Крива на обучение за напреднали функции: Някои потребители съобщават, че се нуждаят от допълнително обучение, за да използват платформата пълноценно.

Цени на Liscio

Core : 40 $/месец на потребител

Pro : 60 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Liscio

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

9. Nimble (Най-добър за CRM, фокусиран върху взаимоотношенията, с интеграция в социалните мрежи)

чрез Nimble

Nimble е лесен за използване CRM, предназначен за професионалисти и малки предприятия, които дават приоритет на управлението на взаимоотношенията.

🍪 Бонус: Отличителната черта на Nimble е способността му да обогатява контактите със социални и бизнес данни, предоставяйки на потребителите 360° поглед върху потенциалните и настоящите клиенти.

Най-добрите функции на Nimble

Интеграция със социални медии : Безпроблемно свързване с LinkedIn, Twitter и други социални платформи за подобряване на профилите на контактите.

Обогатяване на данните : автоматично добавяне на имейли, телефонни номера и профили в социални мрежи към контактите, което предоставя пълна картина

Персонализирани тръбопроводи за сделки : Адаптирайте тръбопроводите, за да отговарят на вашия процес на продажби, и проследявайте напредъка с лекота.

Автоматизирани работни процеси : управлявайте повтарящи се задачи с автоматизация на работните процеси, спестявайки време и усилия.

Групови съобщения и поредици от имейли: Изпращайте масови или автоматизирани последващи съобщения директно от вашия имейл адрес за персонализирано общуване.

Ограничения на Nimble

Няма безплатен план : Налична е само 14-дневна безплатна пробна версия, без безплатен план за продължителна употреба.

Капацитет на съхранение : Ограничен до 2 GB съхранение, което може да бъде ограничаващо за по-големи екипи или бизнеси с голям обем данни.

Липса на 24/7 поддръжка: Поддръжката на клиенти е ограничена, което може да забави помощта в критични моменти.

Гъвкави цени

Месечно : 24,90 $/месец на потребител

Годишен: 19,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nimble

G2 : 4,5/5 (над 1080 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1870 отзива)

10. Accelo (Най-подходящ за екипи за професионални услуги, които се нуждаят от цялостна автоматизация)

чрез Accelo

Accelo е цялостна платформа за автоматизация на професионални услуги (PSA), идеална за фирми, които управляват сложни клиентски проекти, билети и аванси.

Той свързва цялото пътуване на клиента, от офертата до плащането, опростява операциите и предоставя полезна информация за отчитане на времето, рентабилността и управлението на проекти.

Най-добрите функции на Accelo

Унифицирана платформа : Централизира продажбите, проектите, билетите и фактурирането в едно решение за безпроблемно управление.

Възможности за автоматизация : Оптимизира работните процеси, разпределянето на задачите и отчитането на времето, за да подобри производителността на екипа.

Персонализирани модули : Адаптирайте процесите по продажбите, проектите и издаването на билети, за да отговарят на уникалните нужди на вашия бизнес.

Глобален екип за поддръжка : предлага 24/6 достъпност с различни ресурси, включително ръководства, уебинари и чат на живо.

Проследяване на рентабилността: Проследява времето, отработените часове и разходите, за да предостави информация за използването на ресурсите и рентабилността.

Ограничения на Accelo

Сложност за по-малки екипи : Разширените функции могат да се окажат излишни за фирми с по-опростени нужди.

Предизвикателно отчитане на времето : Някои потребители съобщават за допълнителни разходи за отчитане на времето и управление на проекти.

Функционалност на предложенията: Рецензентите отбелязват ограничения в процесите на офериране и изготвяне на предложения.

Цени на Accelo

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Accelo

G2 : 4,4/5 (515+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 170 отзива)

11. Keap (Най-подходящ за малки предприятия, които търсят усъвършенствана автоматизация)

чрез Keap

Keap е CRM и платформа за автоматизация на маркетинга, създадена специално за малките предприятия. Нейната цел е да опрости операциите и да подобри ангажираността на клиентите.

Известен с широките си възможности за автоматизация, Keap помага на бизнеса да управлява всичко – от привличането на потенциални клиенти до имейл и SMS маркетинг.

Най-добрите функции на Keap

Разширена автоматизация : Предлага високо персонализирана автоматизация за маркетинг, поддържане на интереса на потенциалните клиенти и работни процеси на екипа.

Инструменти за привличане на потенциални клиенти : Автоматично събира потенциални клиенти чрез формуляри, целеви страници и интеграции в социалните медии.

Вградени процесори за плащания : Опростяват събирането на плащания директно в платформата.

Маркиране и сегментиране на контакти : автоматично маркира и организира контактите за целеви маркетингови кампании.

Маркетинг чрез имейл и SMS: позволява на бизнеса да достигне до клиентите чрез персонализирана, многоканална комуникация.

Ограничения на Keap

Високи разходи : Плановете започват от 299 долара на месец, с допълнителни такси за внедряване и мащабиране въз основа на списъци с контакти.

Такси за интеграция : Много интеграции изискват допълнителни разходи, които могат да се натрупат за бизнеса, разчитащ на инструменти на трети страни.

Ограничена езикова поддръжка: Към момента документацията не е достъпна на испански език, което ограничава достъпността за потребители, които не владеят английски език.

Цени на Keap

Годишен: 224 $/месец

Оценки и рецензии за Keap

G2 : 4,2/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1200 отзива)

12. Capsule (Най-подходящ за стартиращи компании, които търсят достъпен CRM с гъвкавост за растеж)

чрез Capsule

Capsule е прост, но силно персонализируем CRM софтуер за стартиращи и малки предприятия.

Той се отличава с централизиране на взаимодействията с клиентите, осигурява ясна видимост на продажбения процес и предлага интеграции с инструменти като Xero, Zendesk и Mailchimp.

Ако сте готови да инвестирате малко в CRM, платените планове на Capsule предлагат отлична мащабируемост, което ги прави чудесен избор за разрастващи се бизнеси.

Най-добрите функции на Capsule

Централизирано управление на клиенти : Предоставя единна визия за взаимодействията с клиенти, осигурявайки безпроблемна комуникация и управление на задачите.

Персонализирани продажбени канали : управлявайте сделките ефективно с табла за продажбени канали с функция „плъзгане и пускане”.

Достъпни планове : Цените за начално ниво започват от само 15 евро на месец на потребител.

Премиум интеграции : Работи безпроблемно с инструменти като QuickBooks, Slack, Xero и Mailchimp.

Мащабируеми планове: Разширени функции като автоматизация на работния процес, контрол на достъпа на екипа и обогатяване на бизнеса при мащабиране.

Ограничения на Capsule

Ограничения на безплатния план : Ограничени възможности за отчитане и липса на разширени интеграции, което го прави по-малко полезен за разрастващи се екипи.

Основни отчети : Стартовите планове не включват подробни анализи на продажбите и резултатите.

Без маркетингови инструменти: Ограничена вградена поддръжка за маркетингови кампании, разчитаща на интеграции от трети страни.

Цени на Capsule

Стартово ниво : 18 $/месец на потребител

Растеж : 36 $/месец на потребител

Разширено : 54 $/месец на потребител

Ultimate: 72 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Capsule

G2 : 4,7/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 160 отзива)

13. TaxDome (Най-подходящ за счетоводни фирми, управляващи сложни работни процеси)

чрез TaxDome

TaxDome е софтуер за цялостно управление на практиката, специално създаден за данъчни, счетоводни и счетоводни фирми.

Той централизира управлението на клиенти, проследяването на проекти и вътрешните работни процеси, като предлага безпроблемно сътрудничество и функции за автоматизация.

Най-добрите функции на TaxDome

Брандиран клиентски портал : Предоставя елегантен, персонализируем портал за взаимодействие с клиенти, включващ сигурно споделяне на документи и електронни подписи.

Автоматизация на работния процес : Автоматизира повтарящи се задачи като напомняния на клиенти, фактуриране и проследяване, спестявайки до 40+ часа месечно.

Интегрирано фактуриране и CRM : Комбинира инструменти за отчитане на времето, фактуриране и CRM в една платформа за ефективно управление на бек офиса.

Динамични актуализации : Честите актуализации на функциите въз основа на обратната връзка от потребителите гарантират, че платформата се развива в съответствие с нуждите на потребителите.

Глобална достъпност: многоезична платформа с мобилни приложения за фирми и клиенти за удобство в движение.

Ограничения на TaxDome

Стръмна крива на обучение : Платформата може да се окаже прекалено сложна за нови потребители без подходящо въвеждане.

Ограничени известия : Потребителите съобщават за пропуски в системите за известия за актуализации или промени в организатора.

Малко готови шаблони: Възможностите за персонализиране са широки, но готовите шаблони за тръбопроводи и работни процеси са ограничени.

Цени на TaxDome

3-годишен абонамент : 700 $/година на потребител

2-годишен абонамент : 750 $/година на потребител

1-годишен абонамент: 800 $/година на потребител

Оценки и рецензии на TaxDome

G2 : 4,7/5 (590+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Не позволявайте отношенията с клиентите да излязат от счетоводните книги с ClickUp

Стив Джобс някога е казал: „Приближете се повече от всякога до вашите клиенти. Толкова близо, че да им кажете от какво се нуждаят, още преди те самите да го осъзнаят.“

Всеки, който се занимава с бизнес, може да се съгласи с едно: да задържиш клиентите е много по-трудно, отколкото да ги привлечеш.

Освен предоставянето на отлично обслужване, дългосрочната лоялност на клиентите зависи от отличното обслужване на клиентите. А когато имате много работа, CRM за счетоводители е тайната за това да останете начело.

ClickUp ви предоставя инструменти за автоматизиране на работните процеси, проследяване на взаимодействията с клиенти и централизиране на всички ваши данни.

От повтарящи се задачи и персонализирани табла до безпроблемна интеграция с съществуващи инструменти, ClickUp ви гарантира, че можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение – изграждането на трайни взаимоотношения.

Готови ли сте да поемете контрол над взаимоотношенията си с клиентите? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!