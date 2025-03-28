Безплатни шаблони за календар за съдържание за Google Sheets

Знаете ли, че 71% от маркетолозите на съдържание казват, че маркетингът на съдържание става все по-важен за тяхната организация с всяка изминала година?

Не е изненадващо, че ефективното планиране на съдържанието е от съществено значение за предоставянето на последователен, качествен материал, който да резонира с вашата аудитория.

Независимо дали сте самостоятелен предприемач или част от по-голям маркетинг екип, безплатните шаблони за календар за съдържание за Google Sheets могат да улеснят управлението на маркетинговите кампании. Тези шаблони за маркетинг на съдържание опростяват планирането на различни платформи, като ви позволяват да проследявате идеи, крайни срокове и резултати от публикациите – всичко на едно място.

Освен това, ако не сте готови да инвестирате в софтуер за календар за съдържание, тези шаблони в Google Sheets и други алтернативи могат да ви помогнат да поддържате стратегията си на правилния път.

Какво прави добър шаблон за календар за съдържание в Google Sheets?

Добре изработеният шаблон за календар за съдържание в Google Sheets може да подпомогне гладкото и ефективно протичане на работния процес. Независимо дали се занимавате с блог публикации, кампании в социалните медии или имейл бюлетини, идеалните шаблони за календар за съдържание трябва да предлагат функции, които опростяват планирането и повишават производителността.

Ето какво да търсите:

Ясен преглед на дати и крайни срокове : Изберете шаблон, който организира съдържанието по дати, за да можете лесно да следите предстоящите публикации, без да губите от поглед крайните срокове.

Проследяване на показателите за ефективност : изберете шаблон с място за записване на статистически данни за ефективността (като ангажираност, обхват и коментари).

Място за подробности за съдържанието : Уверете се, че има място за записване на подробности като надписи, хаштагове и необходими връзки. Най-добрите шаблони ви позволяват да добавяте тези подробности директно в календара, така че екипът ви да има цялата информация на едно място, което улеснява съгласуването с вашата маркетингова стратегия в социалните медии.

Гъвкавост за различни платформи : Позволява ви да го персонализирате за различни канали в социалните медии, като се адаптира безпроблемно към вашите уникални нужди за създаване на съдържание.

Лесен за използване формат: Добрият : Добрият календар в Google Sheets е интуитивен и не изисква много знания за форматиране. Ще ви е необходим нещо просто, но ефективно – например секции с цветни кодове или падащи списъци, които показват състоянието на съдържанието, платформата или типа на публикацията.

Шаблони за календар за съдържание в Google Sheets

Нека разгледаме тези седем шаблона за календар за съдържание в Google Sheets, които ще ви помогнат да реализирате идеите си за съдържание:

1. Шаблон за календар за съдържание в Google Sheets от Vertex42

чрез Vertex42

Можете да опростите планирането и проследяването на съдържанието си с шаблона за календар за съдържание в Google Sheets от Vertex42.

Ето как:

Достъп до диаграма на Гант и месечен календар, за да получите цялостен преглед на графика си за съдържание.

Лесно редактирайте заглавия, описания и дати в работния лист „Съдържание“, докато работният лист „Календар“ визуализира графика ви за публикуване.

Сътрудничество безпроблемно с екипа си, използвайки версията на Google Sheets.

Този безплатен шаблон за календар за съдържание включва и Hashtag Organizer за управление на таговете в социалните медии. С новата функция „Показване на продължителност на публикуване“ можете да визуализирате времевата линия на вашите маркетингови кампании.

✨Идеално за: Мениджъри на съдържание, които искат да управляват множество резултати в различни проекти

2. Шаблон за календар за съдържание в Google Sheets от Backlinko

чрез Backlinko

Имате затруднения с поддържането на последователен график за съдържанието? Шаблонът за календар за съдържание в Google Sheets от Backlinko опростява процеса на планиране и производство на съдържание, като гарантира ефективност и организация.

С трите си различни изгледа, този календар за съдържание в социалните медии може без усилие да управлява всеки аспект от работния процес на вашето съдържание:

Изгледът „Планиране на съдържанието“ ви помага да генерирате идеи, да оптимизирате SEO и да очертаете създаването на съдържание за социалните медии.

Изгледът „Работен процес на съдържанието“ ви води през стъпка по стъпка процеса, като гарантира навременното изпълнение.

Месечният календар предоставя готов за употреба календар с крайни срокове и дати на публикуване, за да постигнете по-широките си маркетингови цели.

✨Идеално за: Малки рекламни агенции, които представят съдържание на клиентите си

3. Шаблон за календар за видеосъдържание от Coefficient

чрез Coefficient

Искате ли да управлявате по-добре стратегията си за видеосъдържание? Шаблонът за календар за видеосъдържание на Coefficient ви помага да организирате процеса на планиране и изпълнение на видеосъдържанието, като поддържате информацията организирана по всяко време.

Ето как:

Бързо организирайте идеите си за видеоклипове с предварително създадената структура.

Визуализирайте графика си за съдържание, като гарантирате постоянен поток от интересни видеоклипове.

Проследявайте ефективността на вашите видеоклипове, за да вземате решения въз основа на данни и да оптимизирате стратегията си.

Сътрудничество с екипа си, като се гарантира, че всички са съгласувани по отношение на плановете за съдържание и отговорностите.

✨Идеално за: Продуцентски компании, които искат да управляват видеопродукцията си за своите клиенти.

4. Шаблон за годишен календар за съдържание от Coefficient

чрез Coefficient

С шаблона за годишен календар за съдържание на Coefficient можете да поемете контрол над стратегията си за съдържание, като планирате, организирате и проследявате усилията си в тази област за цялата година.

С изгледа за цялата година можете лесно да прегледате календара си за съдържание. Визуализирайте стратегията си за съдържание, определете ключови дати, планирайте публикации в блога и планирайте сезонни кампании с подробни разбивки, като по този начин гарантирате добре структуриран календар за съдържание.

Освен това този шаблон ви помага да проследявате ефективността на съдържанието си и да измервате неговото влияние върху бизнес плановете ви. Можете да вземате решения въз основа на данни, за да оптимизирате стратегията си, като анализирате ключови показатели.

✨Идеално за: Мениджъри на социални медии, които искат да създават годишни планове за съдържание

💡Съвет от професионалист: Добавете колони за тип съдържание, целева аудитория, ключови думи и канали за разпространение, за да отговарят на вашите специфични нужди.

5. Шаблон за календар за съдържание на имейли от Coefficient

чрез Coefficient

Използвайте шаблона за календар за имейл съдържание на Coefficient, за да планирате и изпълните вашата имейл маркетингова стратегия, да поддържате последователен график за имейли и да увеличите ангажираността на абонатите.

Определете редовен ритъм на изпращане на имейли, за да се уверите, че абонатите получават ценно съдържание на предвидими интервали. Планирайте стратегически съдържанието на имейлите си, съобразявайки го с ключови събития и максимизирайки въздействието. Освен това, сегментирайте списъка си с имейли, за да изпращате персонализирани съобщения, които резонират с аудиторията ви.

✨Идеално за: Мениджъри на имейл кампании, които искат да провеждат и проследяват успешни кампании

6. Шаблон за календар за съдържание в Instagram от Coefficient

чрез Coefficient

С шаблона за календар за съдържание в Instagram на Coefficient можете да планирате съдържанието си, за да поддържате последователен тон на марката и да се възползвате от актуалните теми.

Ето какво предлага шаблона:

Поддържайте редовен график за публикуване, за да останете в съзнанието на аудиторията си и да увеличите видимостта си.

Уверете се, че вашият Instagram фийд изглежда визуално привлекателен, като планирате съгласувано оформление на решетката.

Планирайте внимателно всяка публикация, включително идеи за съдържание, надписи, хаштагове и визуални елементи.

Проучете стратегически и включете подходящи хаштагове, за да увеличите откриваемостта.

Разнообразете съдържанието си с комбинация от различни типове публикации, за да поддържате интереса на аудиторията си.

✨Идеално за: Мениджъри на социални медии, които искат да изпълнят стратегията си за Instagram изцяло.

7. Календар за съдържание в Google Sheets от HubSpot

чрез HubSpot

Често най-голямото предизвикателство в блогването не е самото писане, а многото други задачи, които го съпътстват. От обсъждане на теми и определяне на целевата аудитория до оптимизиране на публикациите с ключови думи и създаване на убедителни призиви за действие – всяка стъпка е от съществено значение, за да останете организирани, фокусирани и успешни.

Календарът за съдържание в Google Sheets от HubSpot предлага три формата за вашия редакционен календар за социални медии (включително Excel, Google Sheets и Google Calendar).

Всеки шаблон се предлага с лесни за следване инструкции и експертни съвети за управление на блогове, които ви помагат бързо да внедрите система, с която да следите графика си за публикуване.

✨Идеално за: Мениджъри на съдържание, които искат да проследяват, управляват и изпълняват своята стратегия за блогове, използвайки SEO.

💡Бърз трик: Определете основните стълбове или теми на съдържанието си, за да създадете солидна основа за стратегията си за съдържание.

Прочетете също: 15 безплатни шаблона за маркетингов план за изработване на маркетингова стратегия

Ограничения при използването на Google Sheets за шаблони за календар за съдържание

Макар Google Sheets да предлага гъвкава и персонализирана платформа за създаване на календари за съдържание, е важно да сте наясно с нейните ограничения:

Предизвикателства при сътрудничеството в реално време: Въпреки че Google Sheets предлага сътрудничество в реално време, то е по-малко интуитивно и ефективно в сравнение със специализираните инструменти за управление на проекти.

Проблеми с контрола на версиите: Управлението на множество версии и проследяването на промените може да бъде по-сложно в Google Sheets, особено когато няколко членове на екипа работят едновременно върху календара.

Основно управление на задачите: Google Sheets може да се справи с основни задачи и срокове, но му липсват разширени функции като зависимости между задачите, проследяване на времето и проследяване на напредъка.

Липса на вградени работни процеси: Създаването на сложни работни процеси или автоматизирането на задачи може да бъде предизвикателство без допълнителни интеграции или скриптове.

Ръчно въвеждане на данни: Ръчното въвеждане и актуализиране на подробностите за съдържанието може да отнеме много време и да доведе до грешки.

Зависимост от последователността на потребителя: Ефективността на календара зависи от последователните актуализации и спазването на избраната структура, което може да бъде предизвикателство с течение на времето.

Алтернативни шаблони за календар за съдържание в Google Sheets

Макар Google Sheets да е многофункционален инструмент за създаване на календари за съдържание, той не винаги е най-ефективното или най-богатото на функции решение.

Алтернативите на Google Sheets, като ClickUp, предлагат редица мощни функции и персонализирани шаблони, с които да оптимизирате процеса на планиране и управление на съдържанието.

Потребителят на ClickUp, Сид Бабла, координатор на програмата за благосъстояние в Центъра за благосъстояние на студентите в Дартмут Колидж, обяснява:

Ние използваме ClickUp за управление и проследяване на процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всяко съдържание (в процес на разработка, нуждае се от редакции, планирано и т.н.), както и кой е водещият дизайнер. Освен това елиминира цялата комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и последваща работа по цикъла на създаване на съдържание).

Ние използваме ClickUp за управление и проследяване на процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всяко съдържание (в процес на разработка, нуждае се от редакции, планирано и т.н.), както и кой е водещият дизайнер. Освен това елиминира необходимостта от продължителна комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и контрол на цикъла на създаване на съдържание).

Нека обсъдим безплатните шаблони за календар за съдържание, които са чудесна алтернатива на Google Sheets:

1. Шаблон за месечен календар за съдържание на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Планирайте, управлявайте, изпълнявайте и публикувайте съдържанието си навреме за множество марки с шаблона за месечен календар за съдържание на ClickUp.

Поемете контрола над календара си за съдържание с шаблона за месечен календар за съдържание на ClickUp. Той предлага мощен и гъвкав начин за управление на всички ваши редакционни нужди, като например:

Изберете подходящия за вашия работен процес формат от четири персонализирани изгледа: Календар, Табло, Списък и Времева линия.

Проследявайте лесно всеки етап от производството на съдържание, като използвате седем цветни кода за персонализирани статуси.

Записвайте и следете ключови подробности за всяка публикация с пет потребителски полета: Активи, Категория, Канал, Връзка и Дата на публикуване.

✨Идеално за: Мениджъри на съдържание, които искат да организират, проследяват и управляват резултатите от съдържанието.

💡Бърз трик: Преобразувайте съществуващото си съдържание в нови формати (например, публикации в блог в видеоклипове, инфографики или публикации в социални медии) и ги разпространявайте според аудиторията на социалната платформа.

2. Шаблон за календар за социални медии на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Осигурете последователност и планирайте цялото си съдържание в социалните медии на едно място с шаблона за календар за социални медии на ClickUp.

Шаблонът за календар за социални медии на ClickUp ви помага да създадете единен план за всичките си социални канали, да опростите сътрудничеството с екипа си и да организирате идеите си за съдържание, за да постигнете максимален ефект.

Ето как:

Планирайте и създавайте ефективно привлекателно съдържание с функции като библиотека със съдържание, етап на съдържанието и формуляр за предложения за съдържание.

Планирайте публикациите си за оптимален обхват, като използвате изгледа „Календар за съдържание“.

Проследявайте напредъка на всяка задача и държете екипа си информиран и в крак с персонализирани статуси.

✨Идеално за: Маркетинг специалисти, които искат да планират публикации и да проследяват ангажираността

3. Шаблон за списък с календар за съдържание в ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Създавайте съдържание по организиран и ефективен начин, съобразен с вашите маркетингови цели, с шаблона за списък с календар за съдържание на ClickUp.

Не позволявайте объркването в съдържанието да попречи на маркетинговите ви цели. Шаблонът за списък с календар за съдържание на ClickUp е създаден, за да опрости процеса на планиране на съдържанието и да ви помогне да постигнете маркетинговите си цели.

Този шаблон включва:

Пет адаптивни изгледа, включително изгледи „Списък“, „Календар“, „Табло“, „Времева линия“ и „Документ“. Можете да управлявате и контролирате всеки етап от производството на съдържанието във формат, който ви е най-удобен.

Пет цветно кодирани персонализирани статуса , които улесняват организацията и позволяват лесно да видите състоянието на всяко съдържание.

Седем персонализирани полета, като „Седмица“, „Основно съдържание“, „Свързани файлове“, „Стойност“, „Одобрение от клиента“, „Дата на публикуване“ и „Бележки“, за да ви помогнат да управлявате ефективно важните детайли.

✨Идеално за: Мениджъри на съдържание, които искат да планират създаването на съдържание според целите на марката.

4. Шаблон за план за съдържание на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Начертайте целите си за съдържанието, проследявайте всяка част от съдържанието и организирайте задачите за стратегията си за съдържание с шаблона за план за съдържание на ClickUp.

За да постигнете целите си в областта на стратегията за съдържание, трябва да се уверите, че всеки етап от процеса на създаване и публикуване на съдържание е ясен. Шаблонът за план за съдържание на ClickUp е създаден, за да улесни това.

Този ориентиран към действие шаблон за списък има функции, които правят проследяването, управлението и организирането на съдържанието лесно и ефективно. Използвайте персонализирани статуси като „Одобрено“, „В забавяне“, „В процес“, „В процес на преглед“ и „Публикувано“, за да видите напредъка на всяка част и да се уверите, че нито една задача не е пропусната.

С девет потребителски полета, включително „Автор“, „Необходими ресурси“, „Ключови думи“, „Цел“ и „Тип съдържание“, този шаблон ви помага лесно да записвате важни подробности и да визуализирате данните за съдържанието. Интегрираните функции за управление на проекти, като проследяване на времето, етикети и предупреждения за зависимости, поддържат екипа ви синхронизиран и в график.

✨Идеално за: Плановици на съдържание и маркетинг специалисти, които искат да са на една вълна, когато става въпрос за планиране и маркетинг на съдържание.

💡Приятно напомняне: Отчетете сезонните събития и празници, за да създадете актуално и подходящо съдържание.

5. Шаблон за график за публикуване в социалните медии на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Планирайте публикации за последователно ангажиране, оптимизирайте съдържанието за всяка платформа и анализирайте ефективността, за да максимизирате обхвата с шаблона за график за публикуване в социалните медии на ClickUp.

С шаблона за график за публикуване в социалните медии на ClickUp можете лесно да планирате публикациите си предварително, за да поддържате постоянна ангажираност. Можете също да оптимизирате всяка публикация за максимален обхват в различни платформи и да анализирате ефективността с инструменти за отчитане, за да усъвършенствате стратегията си.

Ето какво предлага:

Персонализирани статуси като „Отменено“, „Завършено“, „В процес“, „В очакване“ и „Завърши“ ви позволяват да проследявате напредъка на всяка публикация.

Потребителските полета , като например „Референции“, „Платформа“, „Медии“ и „Честота“, помагат за категоризирането на публикациите ви, което улеснява управлението и организирането на всяка кампания.

Четири гъвкави изгледа – по платформа, календар на дейностите, седмичен списък със задачи и ръководство за начало – за да можете да видите цялото си съдържание в социалните медии от различни ъгли.

✨Идеално за: Маркетинг специалисти, които искат да планират и графикват съдържанието в социалните медии като социални гении.

6. Шаблон за редакционен календар на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Планирайте и публикувайте ежедневно, седмично, месечно и годишно съдържание с шаблона за редакционен календар на ClickUp.

Доброто съдържание започва с добро планиране, а за това е необходима стабилна система.

Шаблонът ClickUp Editorial Calendar Template е създаден, за да опрости планирането на съдържанието, като ви предоставя ясен и организиран поглед върху графика ви за публикуване, независимо дали е дневен, седмичен или месечен.

Използвайте изгледа „Списък със съдържание“, за да съхранявате и организирате статии и части от съдържанието по подреден начин за бърз достъп, като по този начин гарантирате, че нищо няма да се изгуби в бъркотията.

Ръководството за начало ви води през настройките и съветите за работния процес. Освен това, изгледът „Ресурси“ предоставя полезни връзки и инструменти за по-гладко създаване на съдържание. С шест персонализирани статуса – „В чернова“, „В процес на преглед“, „Публикувано“, „Готово за публикуване“ и „Изследване“ – ще имате всичко необходимо, за да бъдете в крак с редакционното си съдържание.

✨Идеално за: Редактори и мениджъри на съдържание, които искат да планират и графикът съдържанието на клиентите си.

7. Шаблон за редакционен календар за съдържание на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Осигурете последователност на марката в маркетинговите си усилия в социалните медии с шаблона за редакционен календар за съдържание на ClickUp.

Ами ако календарът ви за съдържание не само ви помага да се организирате, но и подсилва вашата маркетингова стратегия? Шаблонът за редакционен календар за съдържание на ClickUp прави точно това. Той ви помага да поддържате съдържанието си организирано, последователно и въздействащо в цифровите канали.

Започнете с изгледа „Първи стъпки“, където ще намерите полезна информация за маркетинга на съдържание, за да стартирате проекта си. За да проследявате напредъка на всяка част, изгледът „Табло за напредъка“ ви позволява да виждате как съдържанието преминава гладко през различните етапи, което улеснява откриването на пречки.

С седем персонализирани статуса – Отменено, Завършено, В процес, В процес на преразглеждане и В очакване – ще поддържате организация и ще държите всички в течение на напредъка.

✨Идеално за: Маркетинг специалисти, които искат да организират и планират маркетингово съдържание

💡Съвет от професионалист: Използвайте функцията „Присвояване на коментари“ на ClickUp, за да насърчите сътрудничеството между членовете на екипа и да се уверите, че всички са съгласувани по отношение на целите на проекта.

📮 ClickUp Insight: Само 36% от служителите се откъсват напълно от работата си, когато приключи работният им ден – което означава, че почти две трети работят извънредно или се тревожат за работата си в свободното си време. Тази култура на „постоянна готовност“ е пряк път към изчерпване. 🔥Автоматизирайте рутинните си дейности по приключване на работния ден с ClickUp! Настройте обобщения в края на деня, генерирани от изкуствен интелект, обновявания за коментари, генерирани от изкуствен интелект, и автоматично блокиране на време в календара на ClickUp, за да планирате блокове без работа за пълноценна почивка!💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на служител, използвайки автоматизациите на ClickUp, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

8. Шаблон за промоционален календар на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Проследявайте кампании, планирайте промоционални събития и много други с шаблона за промоционален календар на ClickUp.

Усвояването на изкуството на перфектното временагласяване може да определи успеха или провала на дадена промоция – и тук на помощ идва шаблонът за промоционален календар на ClickUp. Това е интелигентен начин да планирате и управлявате всеки детайл, от процентите на отстъпка до продължителността на промоцията и датите на изтичане, като се уверите, че нищо не е пропуснато.

Потребителските полета ви позволяват да проследявате необходимите ви специфични данни, за да бъдат вашите промоционални усилия добре насочени и навременни.

Изгледът „График“ ви позволява да начертаете началната и крайната дата на всяка промоция, което ви помага да следвате плана си. Изгледът „Предстоящи празници“ ви помага да планирате специални промоции около празниците и пиковите периоди за пазаруване. Изгледът „Списък“ предлага място за обсъждане и съхраняване на нови промоционални идеи, когато те възникнат.

Освен това, благодарение на автоматизираните известия, вие винаги сте в течение, което прави този шаблон безценен инструмент за всяка добре изпълнена промоционална стратегия.

✨Идеално за: Маркетинг специалисти, които искат да планират и графикват промоционални дейности

9. Шаблон за календар на кампании в ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Начертайте кампанията си на времева ос, сътрудничете си с екипи и визуализирайте всичките си цели за маркетинг на съдържание с шаблона за календар на кампании на ClickUp.

Управлението на вашите маркетингови кампании може да бъде толкова просто, колкото отмятането на списък със задачи. Шаблонът за календар на кампаниите на ClickUp улеснява създаването на ясен график за всяка кампания и проследяването на напредъка спрямо ключовите етапи, като гарантира, че всяка задача допринася за вашите маркетингови цели.

Сътрудничеството е улеснено – членовете на екипа и заинтересованите страни могат да бъдат информирани и да работят в синхрон, така че кампаниите да протичат гладко от начало до край, например:

Разпределете графика на кампанията си и ключовите дати с изгледа „Календар на събитията“.

Визуализирайте потока от задачи и крайни срокове с изгледа „Времева линия“, за да получите цялостна представа.

Проследявайте всяка задача поотделно с изгледа на списъка с кампании.

Следете напредъка на всеки етап с изгледа на процеса на кампанията.

Поддържайте прост и оптимизиран работен процес с само два статуса: Отворен и Завършен.

✨Идеално за: Малки рекламни агенции могат да проследяват, управляват и представят рекламните си кампании за клиенти.

10. Шаблон за мащабиране на производството на съдържание в ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Мащабирайте процеса на производство на съдържание за няколко марки и управлявайте публикуването им на различни платформи с шаблона за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Content Production Scaling Template е създаден, за да ви помогне да управлявате и мащабирате производството на съдържание безпроблемно, точно както екипът на ClickUp прави за своите блогове. Въпреки че този шаблон използва съдържанието на блога като пример, работният процес може да бъде адаптиран и за други видове съдържание.

След като приложите папката за мащабиране на производството на съдържание към работното си пространство, ще имате достъп до няколко оптимизирани изгледа, включително специален изглед „Натрупани задачи“ в списъка „Блог публикации (в процес)“. Изгледът „Натрупани задачи“ е създаден, за да оптимизира процеса, като ви позволява бърз достъп до резюмета на блогове, коментари и активни URL адреси за предстоящи актуализации на съдържанието.

С помощта на потребителски полета като „Тип съдържание“, „Целева дата на публикуване“, „Източник на автора“ и дори URL адреси за чернови и публикувани публикации, можете да организирате и приоритизирате съдържанието с максимална ефективност.

✨Идеално за: Маркетинг специалисти, които искат да разширяват и планират различни видове съдържание.

Прочетете също: Безплатни шаблони за календар за съдържание в социалните медии в Excel и Sheets

Максимизирайте ефективността на съдържанието с ClickUp

Шаблоните за календар за съдържание в Google Sheets предоставят ясен преглед на графиците за съдържание, което ви помага да сте в крак с важните събития. Основните предимства включват гъвкавост, лесен достъп и централизирана платформа за управление на данни и проследяване на напредъка по задачите.

За тези, които търсят още по-надеждно решение, безплатните шаблони за календар за съдържание от ClickUp предлагат разширени функции, предназначени за цялостно управление на съдържанието.

Това позволява на съдържанието и агенциите да изпълняват безпроблемна стратегия за съдържание, от обсъждане на идеи до създаване и планиране на публикации.

ClickUp ви позволява да организирате всички етапи на създаването на съдържание, да задавате крайни срокове, да разпределяте задачи и да визуализирате работния си процес, което го прави идеален за цялостно планиране на съдържанието.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и пренесете управлението на съдържанието си на ново ниво!