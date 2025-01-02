Bing Copilot срещу ChatGPT: Кой AI инструмент е най-добър?

Имате няколко срока и се нуждаете от бързи отговори или творческа помощ. Какво правите? Просто се обръщате към своя AI асистент.

Днес усъвършенстваните AI инструменти са неразделна част от ежедневието ни и решават предизвикателствата с удивителна лекота.

72% от работниците вярват, че изкуственият интелект добавя стойност към работните им процеси, от автоматизацията на обслужването на клиенти до анализа на данни и генерирането на съдържание.

Двама фаворити на публиката са в центъра на вниманието на тази революция в изкуствения интелект: Microsoft Copilot (по-рано Bing Chat) и ChatGPT. И двата големи езикови модела (LLM) имат уникални предимства, но как се сравняват?

В тази статия ще разгледаме подробно Copilot и ChatGPT, като ще проучим техните основни характеристики, предимства, недостатъци и ценови модели. В края на статията ще знаете кой AI инструмент най-добре отговаря на вашите нужди.

Какво е Copilot?

Copilot (по-рано Bing Chat) е иновативен AI чатбот, интегриран с търсачката Bing на Microsoft. С Copilot можете да правите запитвания в интернет на естествен език, а той ще ви даде изчерпателни отговори, като извлича актуална информация от различни източници.

Можете да зададете всякакви въпроси, от „Как е времето?“ до „Можете ли да обобщите тази статия?“, и той ще отговори съответно.

чрез Microsoft

Функции на Copilot

Copilot е безпроблемно интегриран в браузъра Microsoft Edge, което улеснява достъпа до контекстуална AI помощ. Страничната лента на Copilot предлага функции като Chat, Compose и Insights, предназначени да подобрят производителността при сърфиране.

Чат за контекстуални разговори

С функцията за чат можете да задавате въпроси директно в страничната лента, без да превключвате раздели. Copilot чете съдържанието на уеб страницата, на която се намирате, и предоставя контекстуални отговори, обобщения или опростени обяснения чрез своето разбиране на естествения език.

чрез Microsoft

Например, докато четете подробна статия, Copilot може да обобщи ключовите точки или да обясни сложни термини на по-прост език – идеално за бързо проучване или по-задълбочено разбиране.

💡Съвет от професионалист: Ако Copilot не може да анализира страница или да обобщи съдържанието, активирайте „Разреши достъп до всяка уеб страница или PDF“ в настройките на Microsoft Edge в раздела „Странична лента > Copilot“.

чрез Microsoft

Опростено създаване на съдържание с Compose

Функцията Compose е чудесна за създаване на персонализирано съдържание. С опции за настройка на тон, формат (като блог публикации или имейли) и дължина, Copilot предоставя готови рамки за вашето писане. Тези подобрени функции са особено полезни, ако не сте сигурни как да създадете ефективни подсказки – Copilot улеснява започването с структурирани указания.

чрез Microsoft

За разлика от ChatGPT, който изисква много специфични команди, интуитивният интерфейс на Copilot гарантира, че съдържанието ви отговаря на вашите нужди.

Разширени анализи за уеб съдържание

Разделът „Insights“ (Информация) предлага подробни анализи за уеб страницата, която посещавате, включително въпроси и отговори, ключови точки, свързани статии и анализи на сайта, като име на домейн и ранг на трафика. Тази функция е уникално допълнение, което предоставя ценен контекст и информация, надхвърлящи генерирането на текст.

чрез Bulb Digital

С Copilot сърфирането се превръща в интерактивно и продуктивно преживяване, съобразено с вашите нужди при търсене.

Цени на Copilot

Безплатна версия

Професионални планове: Започващи от 9,99 $/месец

Какво е ChatGPT?

ChatGPT, разработен от OpenAI, е AI асистент, създаден да води човекоподобни разговори в специален интерфейс. Задвижван от усъвършенстваната архитектура Generative Pre-trained Transformer (GPT), той е проектиран да отговаря контекстуално на вашите въпроси и подсказки.

Представете си го като остроумен събеседник, който може да се справи с всяка тема – от предоставяне на помощ при писане и споделяне на съвети по конкретни лични и професионални въпроси до подпомагане на подобряването на вашето разбиране за света.

чрез ChatGPT

Функции на ChatGPT

🧠 Интересен факт: ChatGPT е един от най-бързо развиващите се AI инструменти, достигайки впечатляващите 200 милиона активни потребители в световен мащаб за рекордно кратко време. Тази цифра надминава ранния растеж на други популярни платформи като TikTok и Instagram, които преди това поставиха рекорди за бързо приемане от потребителите.

Какво прави ChatGPT любим на феновете, освен безплатния достъп? Нека разгледаме:

Разширена обработка на естествен език

ChatGPT е известен със способността си за обработка на естествен език (NLP), която му позволява да разбира контекста, хумора и дори сарказма, което прави взаимодействията по-човешки. Обучен на базата на огромни масиви от данни, състоящи се от разнообразни текстови източници, той използва токенизация и вграждане, за да представя думи и фрази в цифров вид, което позволява нюансирано разбиране и генериране.

Гъвкаво създаване на съдържание

Независимо дали се нуждаете от помощ при написването на стихотворение с човешки емоции, генерирането на фрагменти от код без грешки или формулирането на маркетингов текст с висока конверсия, ChatGPT ще ви помогне. Той се адаптира към различни езици, стилове на писане и формати, като ви дава творчески контрол над резултата.

чрез ChatGPT

💡Съвет от професионалист: Отговорите на ChatGPT са толкова добри, колкото и подсказките, които му давате. Използвайте тези безплатни шаблони за AI подсказки за ChatGPT, за да получите най-добрите отговори.

Интерпретатор на код ChatGPT

Интерпретаторът на код ChatGPT, достъпен за потребителите на Plus, ви позволява да качвате и обработвате различни типове файлове, като текст, код, данни и медии. Той може също да анализира и визуализира данни, да изпълнява и отстранява грешки в кода, както и да редактира мултимедийни файлове като изображения, аудио и видео.

чрез 365datascience

Тази функция предлага по-богат контекст от стандартните взаимодействия, като обработва по-големи масиви от данни и намалява грешките. Тя е полезна за технически подготвени потребители и за тези, които нямат опит в програмирането, като изпълнява задачи като почистване и конвертиране на данни и предлага предложения за код.

GPT-4o

GPT-4o, най-новият генеративен модел на OpenAI, се отличава с по-голяма и по-оптимизирана архитектура от предшествениците си, което позволява по-задълбочено разбиране на сложни запитвания и нюансирани разговори. GPT-4 може да обработва мултимодални входни данни. Той може да създава документи, да решава сложни математически задачи и дори да интерпретира изображения, което го прави универсален в различни области като образование, кодиране и генериране на съдържание. С подобрени възможности за фина настройка, той предоставя по-висококачествени резултати, пригодени към конкретни случаи на употреба, като поставя нов стандарт за езиковите модели на изкуствения интелект.

Цени на ChatGPT

Безплатна версия

Плюс : 20 $/месец

Екип : 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Bing Copilot срещу ChatGPT: Сравнение на функциите

Нека разгледаме подробно сравнението между Copilot и ChatGPT, като се фокусираме върху ключовите функции, възможности и цени. Таблицата по-долу предоставя сравнение, което ще ви помогне да разберете техните възможности и предложения:

Функция Copilot ChatGPT Модел GPT-4 на OpenAI (интегриран с продуктите на Microsoft) GPT-4 на OpenAI Платформа Интегриран с продуктите на Microsoft (Word, Excel и др.) Самостоятелен уебсайт, API, приложения за iOS и Android Достъп до интернет Разчита на услугата за търсене Bing, когато достъпът до интернет е включен. Може да извършва уеб търсения с Microsoft Bing (за потребители на Plus) Генериране на изображения Наличен чрез инструментите на Microsoft, не е част от Copilot директно. Може да генерира изображения с помощта на DALL·E 3 (само ChatGPT Plus) Гласови възможности Само преобразуване на реч в текст Обработва аудио вход/изход (използвайки GPT-4o) Споделяне на разговори Можете да споделяте и да си сътрудничите с инструментите на Microsoft Може да копира или експортира блокове от текст, да споделя линкове към цели разговори Ограничения за използване 30 чата на сесия и 300 чата на ден 30 чата на сесия, общо 300 на ден (безплатно), неограничен брой с 50 GPT-4 съобщения на всеки 3 часа (Plus) Цени Безплатно; част от абонамента за Microsoft 365, конкретната цена за Copilot варира в зависимост от плана. Безплатно; ChatGPT Plus е достъпен за 20 долара на месец.

Характеристика № 1: Генериране на съдържание

ChatGPT се отличава в писането на съдържание, предлагайки различни резултати, от творческо писане, поезия и разказване на истории до професионално съдържание, като имейли, фрагменти от код и скриптове. Той ви позволява да персонализирате тона, стила и формата на този резултат, което го прави адаптивен към различни изисквания за съдържание.

чрез ChatGPT

Microsoft Copilot се фокусира повече върху генерирането на информационно съдържание и помага при задачи, свързани с проучвания. Той ефективно обобщава уеб съдържание, предоставя релевантна фактическа информация и създава текст, който е в тясно съответствие с запитването на потребителя, особено за задачи, свързани с проучвания и документация.

🏆 Победител: ChatGPT ChatGPT е по-гъвкав за създаване на разнообразно съдържание, докато Bing Copilot е по-подходящ за прецизни задачи, изискващи голямо количество информация.

Характеристика № 2: Качество на отговора

ChatGPT предоставя разговорни и човекоподобни отговори, което го прави отличен за неформални запитвания, мозъчна атака и генериране на идеи. Макар че не винаги цитира източници, качеството на езика и ангажираността на отговорите са високи, което е ценно за тези, които предпочитат по-интерактивно преживяване.

Microsoft Copilot дава приоритет на яснотата и фактическата точност в отговорите. Използвайки уеб данни в реално време, той предоставя подробни отговори с източници, което позволява на потребителите да verificate информацията. Тази точност го прави идеален за изследвания, където точната и надеждна информация е от ключово значение.

чрез Microsoft

🏆 Победител: Зависи от вашата цел ChatGPT е по-добрият вариант за естествени и интересни разговори. Microsoft Copilot обаче има предимство по отношение на точността и проверимата информация.

Характеристика № 3: Интеграция с работни пространства

Да предположим, че вашият маркетинг екип провежда проучване за предстоящо пускане на продукт на пазара. Те събират данни от различни източници, анализират обратната връзка от клиентите, създават съдържание и организират своите заключения, за да ги споделят със заинтересованите страни.

В такъв случай интегрирането на подходящите AI инструменти в работния процес може значително да подобри ефективността и сътрудничеството.

ChatGPT, с уникалните си функции, е достъпен като самостоятелен инструмент. Чрез плана Pro потребителите могат да го интегрират в различни работни процеси, като го свържат с приложения на трети страни чрез API на OpenAI. Той работи добре с инструменти за продуктивност, но интеграцията изисква настройка, която може да е по-подходяща за индивидуална персонализация, отколкото за готово за употреба сътрудничество.

Microsoft Copilot е част от екосистемата на Microsoft и е създаден да се интегрира директно с инструментите на Microsoft Office 365 като Word, Excel и Outlook. Това го прави идеален за професионалисти, които разчитат на пакета на Microsoft, тъй като могат безпроблемно да преминават от една задача към друга, използвайки Microsoft Copilot за генериране на съдържание, организиране на данни и провеждане на проучвания в познати приложения.

чрез Microsoft

🏆 Победител: Microsoft Copilot Съвместимостта на Copilot с Microsoft 365 предлага опростено и ефективно преживяване за потребители, които търсят дълбока интеграция с инструменти за работа. ChatGPT предлага гъвкавост, но може да изисква повече време за настройка на интеграции с различни работни пространства на инструменти.

Характеристика № 4: Сигурност на данните

ChatGPT поставя силен акцент върху сигурността на данните, особено с най-новите си ъпгрейди в GPT-4.

OpenAI е инвестирала значително време в усъвършенстването на сигурността и съгласуваността си, като е гарантирала, че GPT-4 е с 82% по-малко вероятно да отговаря на заявки за чувствително съдържание и с 40% по-вероятно да предоставя точна информация в сравнение с предишната си версия.

Microsoft Copilot, като част от екосистемата на Microsoft, се възползва от обширните политики за сигурност на Microsoft, като Zero Trust Principles, осигуряващи надеждна защита на данните за потребителите в платформите Bing и Edge.

🏆 Победител: Copilot И двата инструмента са ангажирани с осигуряването на сигурност и съгласуваност на данните, като предлагат на потребителите по-сигурно изкуствено интелект. Въпреки това, за разлика от ChatGPT, Copilot запазва поверителността на вашите данни, което му дава леко предимство в това пряко сравнение.

Bing Copilot срещу ChatGPT в Reddit

Пренесохме дебата между ChatGPT и Copilot в Reddit, за да получим информация за потребителското преживяване с тези AI чатботове, като подчертахме основните им разлики.

Един потребител, Niss_UCL, посочи:

Смятам, че Copilot не е толкова добър, колкото се предполага; ChatGPT все още има грешки, но маржът на грешка е по-малък.

Този коментар отразява общо мнение, че макар и двата инструмента да имат недостатъци, ChatGPT може да предложи малко по-надеждно цялостно преживяване.

Друг потребител на Reddit, CK1026, подчерта силните страни на Copilot:

Единствените две предимства на Copilot пред ChatGPT са, че се учи от вашите лични данни в M365 и запазва поверителността на вашите данни.

Потребителите, които дават приоритет на поверителността на данните и безпроблемната интеграция с Microsoft 365, предпочитат Copilot.

Друг потребител предложи по-неутрална гледна точка:

Copilot толкова добър ли е, колкото ChatGPT? Не. Но данните са ли поверителни? Да.

Този коментар представя балансирана гледна точка, като признава, че макар Copilot да не разполага със същите възможности за разговор като ChatGPT, той предлага важно предимство по отношение на поверителността.

Сега нека разгледаме най-добрите алтернативи на Copilot и ChatGPT.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Bing Copilot и ChatGPT

Ами ако имахте AI чатбот, който съчетава възможностите за работа с данни в реално време на Copilot с творческата гъвкавост на ChatGPT?

Е, имате един.

Запознайте се с ClickUp — приложението, което предлага всичко необходимо за работата — отлична алтернатива на ChatGPT и Copilot.

Проследявайте актуализациите по проектите, усъвършенствайте работните процеси и сътрудничейте безпроблемно с екипа си – всичко това в ClickUp.

Той надхвърля възможностите на AI за генериране на текст, като предлага надеждно управление на задачите, управление на знанията, безпроблемна интеграция с над 1000 приложения и усъвършенствани инструменти за създаване на документи – всичко това съобразено с оптимизирането на производителността.

ClickUp осигурява висока степен на прозрачност както за членовете на екипа, така и за мениджърите по отношение на резултатите от проекта и напредъка по него. Той също така използва изкуствен интелект, за да намали административните нива, необходими за всички аспекти на проектите.

Нека разгледаме какво прави използването на ClickUp най-добрият AI трик за по-бърза работа.

Предимство №1 на ClickUp: ClickUp Brain

ClickUp Brain е вашият мощен AI асистент, създаден да организира индивидуални задачи и да ускори продуктивността на екипа. С интелигентни функции за обобщаване на текст, актуализиране на задачи, търсене на знания и мозъчна атака, ClickUp Brain помага на вас и вашия екип да работите по-умно, а не по-усилено.

Приемете по-интелигентен начин на работа с ClickUp Brain, единственият AI инструмент, от който се нуждаете, за да успеете.

Независимо дали управлявате проекти, маркетингови кампании или HR операции, ClickUp Brain се превръща във вашия най-добър инструмент за AI сътрудничество, улеснявайки:

Получавайте незабавни актуализации на задачите чрез AI CatchUps (за пропуснати разговори) и AI StandUps (за текущата работа в екипа ви).

Обобщете дълги коментари и дискусии

Създавайте чернови на имейли, резюмета на проекти и идеи за съдържание мигновено, използвайки подсказки на естествен език.

Получете информация за задачи, хора и документи от работното си пространство в ClickUp, като просто задавате въпроси на естествен език.

Създавайте автоматизирани работни процеси без кодиране (като актуализиране на лицата, на които са възложени задачи, когато се промени статуса на задачата, или изпращане на имейл, когато задачата е приключена и т.н.) с помощта на инструмента за автоматизация на естествен език на Brain.

Какво е най-голямото предимство на Brain пред ChatGPT и Copilot? Тъй като Brain е директно вграден в ClickUp, можете да провеждате мозъчни атаки, да автоматизирате задачи и да управлявате всичките си проекти на едно място.

Предимство на ClickUp № 2: ClickUp Docs

Опростете управлението и персонализирането на документи с ClickUp Docs

Повечето от нас работят с множество документи всеки ден. Търсенето, препращането и съвместната работа по тях може да бъде трудно поради разпръснатата информация.

ClickUp Docs ви помага да поддържате организация с безпроблемно пространство за създаване, редактиране и съхранение на всички важни файлове на едно място. Не се ограничавайте с водене на бележки, писане на предложения и създаване на конспекти и бележки в изолация. ClickUp Docs ви позволява да си сътрудничите с екипа си в реално време – да редактирате документи заедно, да коментирате и споменавате колеги на подходящи места в документа и да възлагате задачи директно от съдържанието на документа.

Можете да превърнете всяка част от документа си в изпълними задачи в ClickUp и след това да ги свържете със свързани проекти, за да имате добре организирано работно пространство. ClickUp Docs гарантира, че вашите документи са съгласувани с вашите проекти, задачи и работни процеси на екипа в един централизиран хъб.

Предимство № 3 на ClickUp: Инструментът за управление на проекти на ClickUp

Бъдете една крачка напред в проектите си с мощните възможности за управление на проекти на ClickUp.

Чувствате се претоварени от разпръснати цели и подробности по проекти? Използвайте инструментите за управление на проекти на ClickUp, за да внесете ред и яснота. Докато AI инструменти като ChatGPT и Copilot се отличават в генерирането на съдържание и предоставянето на помощ при разговори, ClickUp е специално създаден, за да превръща идеите в действия, което го прави отличен избор за продуктивност и сътрудничество.

ClickUp интегрира управление на задачи, проследяване на цели, проследяване на време, управление на документи и AI инструменти в една платформа, елиминирайки необходимостта от множество приложения. Неговите функции за сътрудничество, като интегриран чат, съвместно създаване на документи, коментари в низове и табла за екипа, гарантират, че всички остават синхронизирани – функции, които липсват в самостоятелните AI инструменти.

Напълно адаптируем към нуждите на вашия екип, ClickUp ви позволява да създавате персонализирани изгледи, шаблони и автоматизации, съобразени с конкретни индустрии или типове проекти. Използвайте ClickUp за

Автоматизиране на създаването на задачи : Ускорете планирането, като автоматизирате създаването на задачи и генерирате подзадачи без усилие с помощта на ClickUp Brain.

Управление на зависимости и приоритети : Фокусирайте се върху най-важното с : Фокусирайте се върху най-важното с ClickUp Task Priorities и се уверете, че критичните задачи не се забавят от зависимости.

По-голяма видимост и прозрачност : Осигурете прозрачност и ефективно сътрудничество чрез интегриран чат, който обединява вашата работа и разговори (повече за това по-късно).

Съгласуване на проектите с целите на цялата компания: Дайте възможност на екипа си да съгласува проектите с целите на компанията безпроблемно чрез : Дайте възможност на екипа си да съгласува проектите с целите на компанията безпроблемно чрез ClickUp Goals.

Предимство № 4 на ClickUp: ClickUp Chat

Сътрудничеството е ефективно и поддържането на комуникацията по време на работа с ClickUp Chat

Независимо дали се консултирате с екипа по проект, обсъждате идеи, задавате въпроси или споделяте актуална информация за напредъка по задачите, ClickUp Chat поддържа контекста ви свързан и лесен за намиране.

Ето някои от най-забележителните функции на ClickUp Chat, които предотвратяват превключването на данъци и повишават производителността ви:

Профили на съотборниците и графици : Преглеждайте приоритетите на съотборниците си и планирайте срещи директно в Chat.

AI функции : Използвайте AI за незабавни отговори, проследяване на пропуснати съобщения, създаване на задачи от съобщения и намиране на свързани задачи/документи в реално време.

Интегрирано управление на работата : Чатовете са свързани с вашите : Чатовете са свързани с вашите списъци, папки и пространства в ClickUp, което позволява безпроблемно управление на проекти и актуализации директно от интерфейса на чата.

Разрешения за чат : Чатовете могат да бъдат публични или частни, с настройки, позволяващи контрол на достъпа и управление на поверителността за комуникациите в екипа.

Закачайте и организирайте чатове : Закачайте важни чатове за лесен достъп и добавяйте описания или заглавия за контекст и видимост.

Функция за търсене: Търсете в чатовете и между тях, за да намерите бързо подходящи разговори или информация.

Тази настройка позволява ефективно сътрудничество и управление на проекти, като прави цялата комуникация и управление на задачите достъпни в едно унифицирано работно пространство.

Оптимизирайте своя AI опит с ClickUp

Изкуственият интелект не е заместител на човешкия интелект; той е инструмент за усилване на човешката креативност и изобретателност.

Изкуственият интелект не е заместител на човешкия интелект; той е инструмент за усилване на човешката креативност и изобретателност.

Тази перспектива подчертава една важна истина: изкуственият интелект е най-мощен, когато допълва човешкия гений, а не се опитва да го замести. Инструменти като Copilot и ChatGPT въплъщават този принцип по различни начини. Например, Copilot се отличава с интеграцията си с M365 за информация в реално време, докато ChatGPT се отличава с творческата си гъвкавост и многофункционалност в разговорите.

Но ако търсите цялостно решение, което съчетава мощността на изкуствения интелект с надеждни инструменти за производителност, управление на проекти и автоматизация, ClickUp е вашият отговор. ClickUp безпроблемно интегрира изкуствения интелект в управлението на задачите, сътрудничеството в екипа и оптимизацията на работния процес, което ви дава възможност да преминете от идеята към изпълнението без усилие.

Независимо дали създавате съдържание, проследявате етапите на проектите или координирате усилията на екипа, ClickUp ви гарантира, че ще останете организирани и продуктивни, без да се налага да превключвате между различни инструменти. С персонализирани шаблони за проекти, усъвършенствани AI функции и централизирани работни процеси, ClickUp ви предоставя всичко необходимо под един покрив.

Започнете с ClickUp още днес!