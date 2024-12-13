Как контекстуалното проучване може да промени вашите проучвания в областта на UX

Да предположим, че работите върху приложение за помощ на учители. За да разберете наистина как биха го използвали, трябва да ги наблюдавате в класната стая, където те изпълняват много задачи едновременно и се справят с постоянни прекъсвания.

Наблюдавайки ги в действие, можете да откриете реални предизвикателства, като например управлението на технологиите по време на преподаване. Този подход ви помага да проектирате решение, което се вписва в ежедневната им рутина.

Проучванията показват, че 42% от клиентите са готови да платят повече за по-приятелско и по-приветливо обслужване, а компаниите, които се фокусират върху клиентското преживяване, отчитат по-ангажирани служители.

Контекстуалното проучване ви дава ценна информация за създаването на дизайни, които отговарят на нуждите на вашите потребители. В тази публикация в блога ще разгледаме контекстуалното проучване, основните му стъпки и примери, които да ви насочат в собственото ви проучване.

Какво е контекстуално проучване?

Контекстуалното проучване включва наблюдение на потребителите на вашето приложение в естествения им контекст, за да разберете техните действия и как техните мисли влияят върху тези действия.

Този практически подход ще ви помогне да видите как хората могат да използват вашето приложение, да идентифицирате функциите, които харесват, и да станете по-ориентирани към клиентите.

Контекстуално проучване срещу проучване на място

При едно проучване на място вие се намирате в спешното отделение, мълчаливо наблюдавате как работят медицинските сестри и се опитвате да разберете как протича денят им, за да можете да създадете ефективно приложение за тях, използвайки инструменти за UX дизайн. Но вие не взаимодействате с тях.

С контекстуалното проучване вие се свързвате с тях.

Ето как контекстуалното проучване се различава от проучването на място.

Аспект Контекстуално проучване Теренно проучване Ниво на взаимодействие Висока; включва активно участие на участниците Ниско; предимно наблюдение без прекъсване Събиране на данни Комбинира наблюдение с интервюта в реално време Фокусира се само върху данни от наблюдения Ролята на потребителя Потребителите водят сесията като експерти по темата Потребителите са пасивни субекти, които се наблюдават Гъвкавост Адаптируемо въз основа на отговорите на участниците По-малко адаптивно; следва предварително определен план за наблюдение Дълбочина на прозрението Предоставя задълбочени познания за мотивацията и контекста на потребителите Предлага широка информация за поведението на потребителите

Ключови компоненти на контекстуалното проучване

Това, което хората казват, това, което правят, и това, което казват, че правят, са напълно различни неща.

Методът на контекстуалното проучване ви позволява да наблюдавате всеки аспект от взаимодействието на потребителите, за да разберете какво е важно.

Нека прегледаме трите принципа на контекстуалното проучване.

1. Наблюдение

За да получите реални прозрения, влезте в света на потребителя – бъдете като муха на стената в работното му място, у дома или където и да е, където той взаимодейства с продукта.

Проектирате по-бърза система за сканиране за бариста? Обърнете внимание на преки пътища, умни решения или случайни погледи. Всяко въздишка или поглед към часовника е подсказка. Запишете всичко!

Това наблюдение от първа ръка ви дава сурова, нефилтрирана информация за това, какво правят, защо го правят и какво ги мотивира – или ги разочарова.

2. Проучване

Сега е време да се ангажирате с потребителите чрез контекстуално интервю.

Имате две възможности: Пасивно проучване: Оставете ги да довършат, след което попитайте: „Какво ви минаваше през главата?“ Това поддържа непринудена атмосфера и извежда на преден план искрени прозрения.

Активно проучване: Включете се в средата на задачата с въпроси като „Защо кликнахте върху това?” Идеално за улавяне на онези аха! моменти

И двата подхода ви дават отговора на въпроса „защо“ зад техните действия.

3. Документация

Време е да документирате своите открития! Съберете бележки, видеоклипове и снимки от контекстуалните интервюта – дори и тези, на които потребителите изглеждат готови да хвърлят устройствата си.

Всяка подробност има значение, от моментите „О, не знаех това!“ до разочарованите погледи.

Тези прозрения са вашата златна мина за откриване на модели и насочване на решенията в процеса на дизайна. Добре документираните констатации ще подкрепят представянето ви пред заинтересованите страни за това, което работи, какво не работи и защо.

Къде можете да приложите компонентите на тези изследователски методи? Нека ги разгледаме сега!

Примери за контекстуално проучване

Обсъждаме два примера за контекстуално проучване, показвайки как отделни лица са приложили успешно тази техника, за да ви покажем как можете да я приложите за вашите специфични изисквания.

1. Използване на интервю за контекстуално проучване, за да се разбере поведението на клиентите в Trader Joe’s, една от популярните вериги магазини за хранителни стоки в Америка Маги Лин, UX дизайнер, казва: „За да разбера поведението и приоритетите на клиентите в Trader Joe’s, проведох две контекстуални проучвания с Джил и Джъстин. Това, което открих, беше отварящо очите. Джил, например, винаги взема продуктите от втората позиция на рафта. Защо? Тя смята, че първата позиция е прекалено „докосвана” и вероятно по-малко свежа. Ако вторият избор не отговаря на нейните стандарти, тя проверява третата позиция. Просто, но интересно. Въпреки че Джъстин има списък за пазаруване, той проверява всеки рафт, за да се увери, че не пропуска нищо. Става въпрос да не се пропуска нищо, дори и да не е в списъка. Удивително е как действията на потребителите разкриват неща, които те самите дори не осъзнават – като когато забелязвате свои навици, докато наблюдавате другите!”

2. Използване на контекстуално проучване за подобряване на продуктите на SharkNinja „Потребителите може дори да не знаят какви са проблемите им с настоящите продукти. “ Марк Барокас, президент на SharkNinja, глобална компания за продуктов дизайн и технологии, споделя история за фокус група с клиенти, която го изненада и му даде важен урок за бизнеса. Те отидоха и наблюдаваха как хората използват прахосмукачките в домовете си. Това им помогна да преработят и усъвършенстват предлаганите продукти. Това е перфектно напомняне, че понякога най-добрите идеи идват от потребителите, а не от заседателната зала. Като продуктов дизайнер, ще оцените как дори и най-неочакваната обратна връзка може да промени подхода ви.

Сега нека разберем как се провеждат сесиите за контекстуално проучване. Ще разгледаме това подробно в следващите параграфи.

Как да проведете контекстуално проучване

⚡️ Реални прозрения UX дизайнерът Ники Андерсън-Станиер експериментира с различни методи за контекстуално интервю, преди да намери най-ефективния. Нейният проблем? Ефектът на Хоторн – когато хората променят поведението си, защото знаят, че са наблюдавани. По време на контекстуалните проучвания участниците може да изпълняват задачите по-внимателно или да следват процедурите по-стриктно от обикновено, защото са наясно, че са наблюдавани. Това може да доведе до данни, които не отразяват напълно реалното поведение.

Сега нека поставим основите, върху които да развиете свой собствен подход към контекстуалното проучване.

1. Планирайте проучването

Ще наблюдавате хората в естествената им среда. Това изисква систематичен план!

Първата стъпка е да разберете потребителите си. Изпробвайте шаблони за потребителски профили, за да начертаете как според вас те биха сътрудничили с информацията, която събирате от методите за контекстуално проучване.

След това формулирайте качествените изследователски методи, на които искате да получите отговор в процеса на контекстуално проучване.

Например, ако разработвате нов инструмент за преподаватели, вашите въпроси могат да включват:

Как учителите управляват планирането на уроците в момента?

С какви предизвикателства се сблъскват с съществуващите системи?

Можете също да създадете формуляр за обратна връзка, за да съберете мненията на участниците за вашето контекстуално проучване.

Можете да направите всичко това ръчно или лесно с ClickUp, докато си сътрудничите с други заинтересовани страни. ClickUp е приложението за работа, което комбинира управление на задачи, управление на знания и инструменти за комуникация и сътрудничество в един интерфейс, за да ви гарантира, че имате цялата необходима информация на една ръка разстояние! Това ви помага да работите по-бързо и по-умно.

С ClickUp Forms можете лесно да дадете възможност на участниците в проучването, наблюдаващите потребители или други заинтересовани страни да споделят богата и релевантна обратна връзка за продукта и автоматично да организирате данните за реакциите.

Използвайте формулярите на ClickUp, за да събирате бързо подробности за участниците

ClickUp е подходящ за срещи, попълване на формуляри, събиране на данни, управление на ежедневни задачи, управление на капацитета на екипа, управление на работата, когато членовете на екипа са извън офиса поради отпуск или болнични, исторически данни, и е полезен, за да видим колко пари и кампании е реализирал екипът ни през годината.

Шаблонът за план за проучване на потребителите на ClickUp ще ви помогне да комуникирате, организирате и изпълните всяка фаза и да получите задълбочени познания за поведението, нуждите и мотивациите на потребителите в тяхната естествена среда.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp, за да комуникирате, организирате и ускорите процеса.

С този шаблон можете да:

Лесно откривайте и категоризирайте нуждите и характеристиките на вашите потребители

Разработвайте ефективни въпросници за изследвания, които да подпомагат вашите изследвания

Прилагайте стратегии, базирани на данни, за да подобрите вашите функции/продукти/услуги

Резултатът? Можете да се съсредоточите върху предоставянето на продукти и решения с най-високо качество, които наистина отговарят на очакванията на потребителите.

За да изпълните плановете си, насрочете интервюта и сесии за наблюдение и възложете задачи на съответните членове на екипа, като използвате ClickUp Tasks. Това ще ви помогне да управлявате ефективно проектите за дизайн и да създадете системи, ориентирани към клиента.

Събирайте релевантна информация и дайте възможност на екипа си да свърши работата си с помощта на ClickUp Tasks

2. Провеждайте наблюдения

Когато започнете да наблюдавате потребителите, установете връзка с участниците, за да им помогнете да се почувстват комфортно. Ако не познавате участника, започнете с представяне!

Задавайте основни въпроси за загряване, като „Как минава денят ви?” или „Какво е любимото ви хоби?”. Това ще ви даде време да изградите връзка с участника и да разграничите този метод от другите методи за изследване.

Обсъдете с тях вашите очаквания за работните практики и какво могат да очакват от вас. Например, кажете им: „Ще наблюдавам как работите естествено и може да ви задавам кратки въпроси – просто се концентрирайте върху задачите си, сякаш съм невидим!“

Това ще ви помогне да ги ангажирате още повече. По време на наблюденията можете да си водите подробни бележки, за да получите ценна информация.

💡Съвет от професионалист: Вашите бележки трябва да включват: Действия на потребителите: Какви конкретни задачи изпълняват? Как взаимодействат с инструменти или продукти?

Контекст на средата: Обърнете внимание на физическото разположение, наличните ресурси и съответните социални взаимодействия.

Емоционални реакции: Заснемете всякакви видими прояви на неудовлетвореност или удовлетворение, изразени от потребителя.

Използвайте ClickUp Notepad, за да превърнете наблюденията на потребителите от контекстуалните проучвания в задачи, които могат да се проследяват

С ClickUp Notepad можете да записвате мислите, идеите, бележките и задачите си, свързани с интервютата, на момента. Бързото действие на участник ви даде идея за потенциална функция? Запишете я веднага в бележника си.

Организирайте тези прозрения в практически задачи, като „Прилагане на наблюденията на изследователите“, и ги запазете достъпни отвсякъде, за да не пропуснете нито една ценна подробност.

Лесно планирайте сесии за наблюдение на контекстуално проучване и проследявайте важни дати в календара на ClickUp.

За да поддържате проучването си организирано и в график, използвайте изгледа на календара на ClickUp и проследявайте важните дати. Независимо дали планирате индивидуални наблюдения или задавате напомняния за последващи интервюта, персонализираните изгледи на календара и възможностите за плъзгане и пускане ви позволяват лесно да планирате сесиите.

3. Провеждане на проучване

След като сте направили предварителни наблюдения на потребителите, е време да задълбочите проучването и да проведете сесия за разпит. Задавайте бързи, отворени въпроси, за да изясните това, което виждате.

Ако се борят с дадена функция, попитайте: „Каква е целта тук?” или „Как обикновено използвате това?”

Например, проучете дали някой постоянно натиска наоколо, преди да намери правилния бутон. „Търсите ли нещо конкретно?”

Поддържайте разговорния тон, насърчавайте ги да задават последващи въпроси и бъдете готови да се адаптирате, ако споменат нещо неочаквано. Не се колебайте да правите снимки или видеозаписи (с разрешение), за да уловите нюансите, които бележките може да пропуснат.

Това гъвкаво проучване в реално време ви дава сурови, честни прозрения, които никой сценарий не може да предвиди, дефинирайки системи, ориентирани към клиента.

Шаблонът за проучвания на потребителите на ClickUp предлага структуриран подход за събиране и организиране на обратна връзка от потребителите и препоръчване на практически промени.

Изтеглете този шаблон Събирайте данни и информация от проучвания на потребителите с шаблона за проучвания на потребителите на ClickUp.

Шаблонът ще:

Спестете време, като осигурите структура

Улеснете улавянето и анализирането на потребителски данни

Помогнете си да вземете информирани решения, основани на данни, относно промени в дизайна и продукта

Осигурете последователност в резултатите от множество проучвания

Използвайте го, за да анализирате подробно потребителското преживяване, да потвърдите заключенията си и да определите приоритетите за подобрения, които могат да направят вашето приложение или уебсайт по-интуитивни, отзивчиви и лесни за ползване.

💡Съвет от професионалист: Завършете с кратко обобщение на наученото и попитайте дали искат да споделят нещо друго. Ще се изненадате колко често най-добрите идеи за контекстуален дизайн се появяват в края!

4. Документирайте, организирайте и анализирайте данните

След всяка сесия организирайте бележките си в категории като „наблюдения на изследователя“ въз основа на теми или конкретни изследователски цели.

Това може да включва:

Потребителски нужди

Болезнени точки

Работни процеси

Фактори на околната среда

Можете да използвате ClickUp Docs, за да организирате и прегледате всички свои прозрения и информация за повтарящи се контекстуални дизайнерски модели:

Подобни поведения или предизвикателства, с които се сблъскват много потребители

Общи фактори на околната среда, които влияят на действията на потребителите

Получете информация за мотивацията на потребителите въз основа на техните коментари по време на проучването

Например, един от членовете на вашия екип може да проведе контекстуален дизайн с друго лице. Можете да добавите бележките си към този централизиран документ и да ги прегледате по-късно.

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете съвместни ръководства за интервюта

Включете членовете на екипа или заинтересованите страни в процеса на анализ, за да задълбочите общото разбиране и да получите различни гледни точки относно резултатите от метода на изследване.

Груповите дискусии могат да помогнат за валидиране на интерпретациите на интервютата с потребители и да разкрият допълнителни идеи за ефективна UX стратегия.

А най-хубавото? Функцията за незабавно и живо сътрудничество на ClickUp уведомява членовете на екипа, когато други редактират същия документ. Това помага да се предотвратят конфликти и осигурява гладко сътрудничество в реално време.

5. Прегледайте и усъвършенствайте

Използвайте знанията, придобити при контекстуалното проучване, за да усъвършенствате контекстуалния дизайн процес, концепциите, прототипите и идеите.

Това прави необходимо непрекъснатото провеждане на тестове за използваемост с потребители през всеки етап от процеса на контекстуално проучване на дизайна, за да се гарантира, че дизайнерските решения са валидни и съответстват на реалното използване.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp Design предлага подход, фокусиран върху потребителя, който набляга на разбирането на задачите и средата на потребителите, за да създава продукти, които отговарят на техните нужди и работни процеси.

След това създайте кохерентен доклад, в който да подчертаете основните наблюдения от анализа, поведението на потребителите, предизвикателствата и изводите. С ClickUp Dashboards можете да превърнете всички събрани досега изводи в богати, информативни диаграми и графики.

Подобрете видимостта на вашия проект с персонализираните табла на ClickUp

Ако искате да разберете колко хора са поискали дадена функция в сесиите ви, можете да зададете въпроси на AI, а ClickUp Brain ще претърси данните в съответните табла в работното ви пространство, за да ви предостави бързи и задълбочени анализи.

Автоматизирайте обобщенията на проектите и актуализациите на напредъка с ClickUp Brain

Предимства на контекстуалното проучване

Сега знаем, че контекстуалното проучване е мощен инструмент за разкриване на дълбоки прозрения за потребителите чрез наблюдение и взаимодействие с тях в тяхната естествена среда. Ето защо е толкова ценно:

Той насърчава двустранния диалог, позволявайки ви да се синхронизирате с потребителите и да създадете работни процеси, които работят за тях и за бизнеса.

Можете да правите по-интелигентни дизайнерски избори, които намаляват догадките, като основавате решенията си на реалното поведение на потребителите.

Получавате истинска представа за това как се държат потребителите в естествената си среда, а не само в контролирана обстановка.

Това помага да се идентифицират фактори като физически, културни или технически бариери, които иначе бихте пропуснали при проектирането на UX.

💡 Професионален съвет: За да максимизирате ефекта от контекстуалното проучване, обмислете използването на набор от инструменти за контекстуално проучване. Той може да включва списък за наблюдение, често задавани въпроси за интервю и тетрадка за записване на вашите наблюдения.

Предизвикателства по време на контекстуалните проучвания

Контекстуалните проучвания предлагат ценна информация, но също така са свързани с уникални предизвикателства. Ето някои от основните препятствия, с които може да се сблъскате:

Превръщането на суровите данни в полезни прозрения ще изисква много творчество и систематично мислене.

Може да се натъкнете на информация, която излиза извън рамките на структурираните процеси; лични анекдоти и неочаквани прозрения може да не се вписват в предварително определените категории.

Вашите очаквания, мнения или предубеждения могат да повлияят или да изкривят това, което възприемате или записвате в едно проучване.

Възможно е да има повече от един човек в сесията ви, защото те предполагат, че това ще доведе до повече обратна връзка.

Контекстуалното проучване поставя потребителите на преден план

Контекстуалното проучване е мощен инструмент за преодоляване на различията между потребителите и дизайнерите.

Хансджан Камерлинг, продуктов мениджър и съосновател на Adaptify AI, казва:

Препоръчвам да провеждате контекстуални проучвания в ситуации, в които взаимодействията на потребителите са сложни и многопластови, а продуктът е силно интегриран в ежедневните навици на потребителите.

Препоръчвам да провеждате контекстуални проучвания в ситуации, в които взаимодействията на потребителите са сложни и многопластови, а продуктът е силно интегриран в ежедневните навици на потребителите.

За да направите това, инструмент като ClickUp със сигурност ще ви помогне – с функции като формуляри за събиране на обратна връзка от потребителите, табла за проследяване на подобренията въз основа на контекстуално проучване и документи за записване на всички наблюдения от тестовете от начало до край.

Готови ли сте да улесните проучването на потребителите? Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да подобрите своя подход към дизайна, ориентиран към потребителя.