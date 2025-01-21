Как да записвате Google Meet с няколко лесни стъпки

Google Meet, инструментът за видеоконферентна връзка на Google, улесни повече от всякога отдалечените екипи, преподавателите и студентите да се свързват отвсякъде. Въпреки това, не всички успяват да присъстват на всички срещи, на които трябва.

Разбира се, провеждането на множество срещи и повтарянето на една и съща информация в различни сесии не е идеално.

Ето защо е необходимо да записвате срещите си. Това ви позволява да заснемете цялата сесия за всеки, който я е пропуснал, или просто да я запазите като удобен справочник за по-късно.

Искате да знаете как да записвате разговори в Google Meet? Това ръководство ще ви преведе през всяка стъпка, ще ви даде съвети за управление на съхранението и дори ще ви предложи алтернатива на Google Meet за записване на срещи.

Как да записвате Google Meet

С функции като споделяне на екран, субтитри на живо, стаи за почивка и чат в реално време, Google Meet осигурява гладки, сигурни и съвместни виртуални взаимодействия.

Сега нека разгледаме как да записвате сесия в Google Meet. Това е проста процедура от 3 стъпки, която може да ви спести много време и усилия.

Следвайте тези лесни инструкции, за да създавате записи в Google Meet като професионалист:

1. Намерете опцията за запис

Кликнете върху вертикалната елипса (иконата с три точки) в долния десен ъгъл на екрана (наричана още меню „Още опции“).

Намерете и кликнете върху „Записване на среща“

Ще се появи съобщение, което ще уведоми участниците, че записът ще започне.

чрез Des cript

💡Съвет от професионалист: Уверете се, че сте домакин или имате разрешение от домакина да записвате разговори в Google Meet.

2. Започнете записването

Кликнете върху „Започнете запис“ в изскачащия прозорец, за да започнете.

Google Meet ще отброява кратко преди започването на записа и всички участници в срещата ще бъдат уведомени, че записът е започнал.

чрез Descript

3. Потвърдете записа

Погледнете в горния ляв ъгъл на екрана си, за да се уверите, че иконата за запис е там.

Тази икона показва, че записът е започнал официално и че всичко, което се случва по време на срещата, се записва.

чрез Descript

Къде да намерите и споделите записаните срещи в Google Meet

Когато започнете да записвате в Google Meet, не забравяйте, че ще трябва да го спрете ръчно, когато срещата приключи. Трябва да намерите записа, да го редактирате и да го споделите с екипа си.

Как да спрете записа

Когато срещата ви в Google Meet приключи или сте обсъдили всички важни точки, отидете отново в менюто „Още опции“.

Кликнете върху „Спри записване“.

Алтернативно, можете просто да кликнете върху опцията „Спри запис“, която се намира в горния ляв ъгъл на екрана ви.

Google Meet ще ви помоли да потвърдите, че сте готови да спрете.

чрез Descript

Ако забравите да спрете записа, не се притеснявайте! Google Meet автоматично ще прекрати записа, когато всички напуснат срещата.

След като спрете записа, видеофайлът ви се запазва автоматично в Google Drive.

📌 Ако не сте запознати с него, Google Drive е услуга за съхранение в облак от Google, която ви предоставя сигурно място за съхранение на всички видове файлове – като документи, изображения и видеоклипове. Като запазвате записите тук, можете лесно да ги отваряте, организирате и споделяте с всеки по всяко време.

Как да намерите записа си

След като срещата приключи, Google ще ви изпрати по имейл линк към записа – обикновено в рамките на няколко минути. Кликнете върху линка за записа в имейла, за да получите достъп до видеото от Google Meet.

Ако искате да получите достъп до записа по-късно, отидете в Google Drive и отворете папката „Записи от Meet“, където по подразбиране се съхраняват вашите записи.

чрез Notta

Накрая, ако не го виждате, опитайте с лентата за търсене в горната част на Google Drive и въведете името или датата на срещата, за да я намерите лесно.

Как да споделите записа си

След като намерите записа, споделянето му с други хора е лесно. Кликнете с десния бутон на мишката върху файла с записа в Google Drive и изберете „Сподели“. Ще се появи прозорец, в който можете да споделите линка директно с други хора, като въведете техните имейл адреси.

чрез Nira

Можете също така да направите линка видим за определени хора, за всеки, който има линка, или дори публичен, ако се нуждаете от по-широк достъп.

Как да редактирате записа си

Въпреки че Google Meet не разполага с вградени инструменти за редактиране, можете да изтеглите записа и да направите корекции с помощта на всеки софтуер за редактиране на видео. Кликнете с десния бутон върху файла и изберете „Изтегли“. Това ще запише записа като MP4 файл на вашето устройство.

Отворете файла в предпочитания от вас видеоредактор – iMovie, Adobe Premiere Pro или дори безплатни опции като Clipchamp. Това ви помага да изрежете нежелани части, да добавите заглавия или да подчертаете ключови моменти.

Съвети за управление на съхранението и записите в Google Drive

След като започнете да записвате сесиите си в Google Meet, няма да отнеме много време, за да забележите, че пространството за съхранение в Google Drive се запълва. Ето няколко практични съвета, които ще ви помогнат да поддържате записите си организирани и да контролирате пространството за съхранение, за да не се сблъскате с никакви проблеми:

1. Редовно почиствайте старите записи

Не всяка сесия в Google Meet трябва да се съхранява завинаги. Можете да отделите определено време – например веднъж месечно – за да прегледате Google Drive и да изтриете старите записи, които вече не са ви необходими. Кликнете с десния бутон върху файла, изберете „Премахване“ и ще освободите място незабавно.

2. Използвайте папки, за да организирате срещите

Съхраняването на всички записи в една папка може бързо да доведе до хаос. Опитайте да създадете папки по категории, като срещи с клиенти и срещи на екипа, или по месец или име на проект. По този начин можете бързо да намерите това, от което се нуждаете, без да се налага да превъртате безкрайно.

3. Компресирайте или изтеглете големи файлове

Ако достигнете лимита на паметта си, но трябва да запазите записите си, опитайте да компресирате или изтеглите големи файлове на вашето устройство. Можете да компресирате видео файлове в .zip формат или да използвате безплатни инструменти, за да намалите размера на файла.

След компресиране можете да запазите само редуцираната версия в Google Drive и да премахнете оригинала, за да спестите място.

4. Ако е необходимо, надградете капацитета на паметта си

Ако работите с много записи и мястото ви не достига, може да обмислите да преминете към план Google One за допълнително пространство за съхранение. С повече пространство за съхранение можете да запазите повече записи, без да се налага постоянно да управлявате пространството.

Защо да записвате Google Meet?

Записването на разговор в Google Meet предлага няколко ключови предимства:

Гарантира точност и пълнота: Записите ви позволяват да прегледате отново срещата, за да се уверите, че не сте пропуснали никаква важна информация. Вместо да се опитвате да си водите бележки по време на срещата, можете да се концентрирате върху разговора и Записите ви позволяват да прегледате отново срещата, за да се уверите, че не сте пропуснали никаква важна информация. Вместо да се опитвате да си водите бележки по време на срещата, можете да се концентрирате върху разговора и да създадете подробни бележки по-късно от записа.

Подкрепа за членовете на екипа, които са пропуснали срещата: Членовете на екипа, които не са могли да присъстват на срещата, могат да гледат записа, за да бъдат информирани. За разпределени екипи в различни часови зони записите гарантират, че всички имат достъп до една и съща информация.

Улеснява обучението и ученето: Записите могат да служат като Записите могат да служат като ресурси за въвеждане на нови служители или обучение на членове на екипа. Преглеждането на срещите може да помогне на отделните лица да идентифицират области за подобрение в комуникационните или презентационните си умения.

Подобрява сътрудничеството и прозрачността: Записите могат да изяснят недоразумения или спорове, като предоставят ясна справка за обсъденото. При дългосрочни проекти наличието на записи на решенията и обсъжданията помага за поддържане на непрекъснатостта.

Повишава отчетността: Записите улесняват проследяването Записите улесняват проследяването на действията и гарантират отчетността за задачите, възложени по време на срещата. За отрасли с регулаторни изисквания записите могат да служат като доказателство за съответствие по време на одити.

Спестява време: Вместо да планирате допълнителни срещи, за да обобщите или информирате другите, записът може да бъде споделен за преглед.

Поддържа достъпност и приобщаване: Визуалните и аудиторните учащи могат да се възползват от гледането или слушането на записи в свое собствено темпо. Записите могат да бъдат транскрибирани, което улеснява предоставянето на писмено съдържание за хора с увреждания на слуха или езикови бариери.

Улеснява създаването на съдържание: Записите могат да бъдат редактирани и преобразувани в обучителни видеоклипове, актуализации за екипа или обобщения. За публични уебинари или презентации записите могат да бъдат споделяни с по-широка аудитория.

Чрез записването на разговори в Google Meet вие гарантирате, че важните разговори се записват, което позволява по-добра комуникация, сътрудничество и дългосрочни ползи за всички участници.

Ограничения на записването в Google Meet

Въпреки че функцията за запис на Google Meet е изключително удобна, тя има няколко ограничения, които е добре да знаете, преди да натиснете бутона за запис. Ето някои от основните ограничения и как те могат да повлияят на вашите срещи:

Достъпно само за определени акаунти: Записването е достъпно само за потребители на Google Workspace (по-рано G Suite), като Business Standard, Business Plus и Enterprise. Ако използвате личен акаунт в Google или безплатен план, опцията за записване няма да е достъпна.

Няма вградени функции за редактиране: Google Meet не разполага с инструменти за редактиране. Затова, ако имате нужда да подрежете, маркирате или направите някакви корекции в записа си, ще трябва да го изтеглите и да използвате отделен софтуер за редактиране на видео.

Ограничено до пространството за съхранение в Google Drive: Всички записи се запазват в Google Drive, което означава, че пространството за съхранение в Google Drive ви ограничава. Ако записвате често, вероятно ще трябва да управлявате внимателно пространството си за съхранение или да обмислите надграждане.

Ограничения за домакина на срещата: Само домакинът на срещата или човек с изрично разрешение може да започне запис. Това може да е неудобно, ако сте в среда за съвместна работа, където различни членове на екипа се нуждаят от достъп до запис.

Няма запис на мобилни устройства: Понастоящем не можете да записвате видеоклипове от Google Meet директно от мобилни устройства. Ако участвате в среща на телефон или таблет, няма да видите опцията за запис.

Създаване на видеозаписи на срещи с ClickUp

Ако търсите инструмент, който предлага по-голяма гъвкавост и лесен начин за записване, организиране и споделяне на съдържанието на срещите, ClickUp може да е идеалното решение за вас.

Нека разберем как можете да използвате вградената функция за запис на ClickUp, ClickUp Clips, за да заснемете екрана и да създадете кратки видеоклипове от срещата, които можете да споделяте.

чрез Reddit

Записвайте срещи с ClickUp Clips

ClickUp Clips ви позволява лесно да записвате екрана, аудиото и видеото си. И знаете ли какво? Не е нужно да се притеснявате за ограниченията за съхранение или ограниченията на акаунта. За разлика от Google Meet, където само определени акаунти имат достъп до функциите за запис, всеки потребител на ClickUp може да използва Clips за индивидуални срещи, дискусии в екип или актуализации на проекти.

Ето стъпка по стъпка ръководство за записване на аудио и екранни записи с помощта на ClickUp Clips:

Отворете работната среда на ClickUp и изберете клипа си: Отидете в Отидете в пространството на ClickUp, където искате да запазите записа си. Кликнете върху иконата на видеото, представляваща клипове от менюто с действия, и изберете настройките за запис.

Изберете ClickUp Clips от работното си пространство, за да започнете записването.

Изберете аудио входа: От модалния прозорец „Запис на клип“ изберете аудио входа по подразбиране от „Без микрофон“, „Микрофон по подразбиране“ или допълнителни опции за аудио запис.

Изберете опцията за аудио: След като сте избрали аудио входа, изберете подходящия. Налични са различни опции за аудио запис: цял екран, прозорец и текущ раздел.

Изберете най-подходящата опция от различните опции за запис в ClickUp.

Започнете запис: Кликнете върху „Започнете запис“, за да заснемете екрана, аудиото или и двете. Можете да използвате Clips, за да запознаете екипа си с презентации, да предоставите контекст за задачите и да споделите Кликнете върху „Започнете запис“, за да заснемете екрана, аудиото или и двете. Можете да използвате Clips, за да запознаете екипа си с презентации, да предоставите контекст за задачите и да споделите подробни актуализации по проектите асинхронно.

Кликнете върху „Започнете запис“, за да започнете да записвате екрана, видеото и аудиото си в ClickUp Clips.

Запазване и споделяне: След като приключите, клипът ви се запазва автоматично в работната среда. Можете незабавно да го споделите с екипа си, да го прикачите към задачи или да го организирате в папки – без да са необходими допълнителни стъпки или външно хранилище!

Това ви позволява да записвате екрана за демонстрации и да заснемате конкретни клипове от срещите, като запазвате ключови моменти и важни дискусии.

Ако все още не сте наясно с този процес, ето подробно видео, което обяснява как да използвате ClickUp Clips.

ClickUp Clips ви спестява усилията по управлението на записи от трети страни.

Тъй като всички клипове се запазват в ClickUp, няма да се налага да се занимавате с проблеми, свързани с местоположението на файловете, ограниченията за съхранение или необходимостта да търсите записите в различни приложения.

Записването на задачите е много лесно. По-късното разпространение на задачите работи като по магия. В допълнение: само функцията за клипове би си заслужавала абонамента за [ClickUp].

Използвайте ClickUp AI, за да обобщите бележките и транскрипциите от срещите.

Записването на видеото е само част от ефективното управление на срещите. С ClickUp Brain можете да подобрите още повече записите от срещите си. Ето как можете да се възползвате от този инструмент:

Подготовка за срещата: ClickUp Brain може да търси в работното ви пространство подходящи документи, задачи или други ресурси, свързани с темите на срещата, като ви помага да се подготвите ефективно.

Обобщения на срещите: Докато записвате Докато записвате бележки от срещите ClickUp Docs , ClickUp Brain може да ги обобщи незабавно и дори да отговори на всякакви въпроси въз основа на съдържащата се в тях информация.

Списъци с изпълними задачи: Разделете Разделете дневния ред на срещата на изпълними задачи, които могат да бъдат възложени директно в ClickUp, като се уверите, че последващите действия се проследяват.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете изпълними задачи от дневния ред на срещата си.

Организиране на бележки и задачи от срещите: Brain ви помага да организирате бележките си от срещите и свързаните с тях задачи в ClickUp, което улеснява управлението и достъпа до информацията.

💡Съвет от професионалист: Попитайте ClickUp Brain за съвети относно използването на функциите на ClickUp за повишаване на продуктивността на вашите срещи. Примерите включват използването на Docs за съвместно водене на бележки или настройване на напомняния за последващи задачи!

С ClickUp сте свободни от ограниченията на стандартните инструменти за записване на срещи и получавате вграден софтуер за протоколи от срещи. Няма ограничения за това кой може да записва, няма проблеми с намирането или споделянето на файлове и няма нужда от външни инструменти за редактиране или добавяне на бележки. Независимо дали записвате срещи на екипа, използвате AI за бележки от срещи, създавате бързи клипове или управлявате подробни актуализации на проекти, ClickUp ви предлага всичко това в една организирана платформа.

Записвайте, обобщавайте и предприемайте действия по срещите без усилие с ClickUp

Записването на срещите ви спестява усилието да преглеждате бележките си или риска да пропуснете важни подробности. То запазва всичките ви взаимодействия с клиенти и членове на екипа в безопасност и готови за лесно справяне, когато е необходимо. Google Meet улеснява записването на срещите, но ClickUp го прави още по-лесно.

С ClickUp вашите записи не само се запазват, но и се организират в централен хъб, който обединява всички комуникации, задачи и решения на екипа. Функции като свързване на задачи, коментари и съхранение на документи превръщат вашите записи от статични файлове в полезни ресурси.

Независимо дали преразглеждате важна дискусия, информирате заинтересованите страни или проследявате напредъка на проекта, ClickUp ви помага да управлявате всеки аспект от срещата си с едно натискане на бутон.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Кой може да записва срещи в Google Meet?

Можете да записвате Google Meet, ако сте домакин или съдомакин или ако сте в организацията на домакина и управлението на домакина не е включено.

Записването в Google Meet е възможно в акаунти в Google Workspace с повечето платени планове, с изключение на Business Starter. То е достъпно и за абонати на Google One с 2 TB или повече пространство за съхранение. Независимо от вида на акаунта, администраторът на Google Workspace за организацията трябва първо да разреши записването на срещи.

2. Как мога да записвам Google Meet на телефона си?

Google предлага записване на разговори в Google Meet само на компютри. За да запишете Google Meet на телефона си, ще ви е необходимо приложение за записване на екрана от трета страна.

3. Мога ли да транскрибирам запис от Google Meet?

Google Meet позволява на потребителите на компютър или лаптоп да имат достъп до безплатните си услуги за транскрипция, ако имат един от следните видове абонаменти:

Бизнес стандарт

Business Plus

Enterprise Starter

Enterprise Standard

Enterprise Plus

Усъвършенстване на преподаването и ученето

Education Plus

Работно пространство Индивидуално

Можете да включвате и изключвате транскрипциите от раздела „Дейности“ по време на разговор в Google Meet. Транскрипцията е възможна само ако има достатъчно свободно място в Google Drive на организацията и на домакина.

Алтернативно, вземете записа от Google Meet и използвайте AI инструмент за транскрипция, за да превърнете гласа в текст. Можете да направите това и с ClickUp Brain.

4. Как мога да изрежа видеозапис от Google Meet?

За да редактирате записа си от Google Meet, първо трябва да го изтеглите като видеофайл в Google Drive. След това използвайте софтуер за редактиране на видео, за да го подрежете и редактирате според вашите предпочитания.