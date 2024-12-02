Безплатни шаблони OKR в Google Sheets за проследяване на целите ви

Без ясна рамка е лесно да загубите фокуса си.

OKR (цели и ключови резултати) осигуряват тази яснота, като разделят целите на изпълними стъпки. Не е изненадващо, че повечето компании използват OKR, за да поддържат фокуса на бизнеса си и да се движат в правилната посока.

С безплатния, персонализируем шаблон OKR в Google Sheets можете да проследявате измерими ключови резултати, да си сътрудничите с екипа си и да постигате целите си, без да харчите много пари. Нека разгледаме как тези шаблони могат да опростят проследяването на целите за вас.

Какво прави един добър OKR шаблон?

Тъй като броим най-добрите шаблони за OKR в Google Sheets, нека чуем от бивш служител на Google какво трябва да включва един добър OKR.

Бившата служителка на Google Агата Кшиштофик обяснява простата формула, която стои зад метода OKR:

OKR = (Цел = „Какво”) + 3 x (Ключови резултати = „Как”)

Накратко, OKR се състои от цел (това, което искате да постигнете) и три ключови резултата (начините, по които измервате напредъка си към тази цел).

Целта трябва да бъде амбициозна, изпълнима и конкретна – няма място за неясни стремежи. Мислете за нея като за смела цел, около която екипът ви може да се обедини.

Ключовите резултати се фокусират върху измерими етапи, които показват как напредвате към тази цел. Те описват резултати, а не задачи, и трябва да бъдат обвързани с време, амбициозни, но реалистични.

За да запазите фокуса си, Krzysztofik предлага да ограничите ключовите резултати до три на цел – ако са повече, приоритетите могат да се разпръснат.

📌 Например, OKR на маркетингов екип може да изглежда така:

Цел: Удвояване на броя на маркетингово квалифицираните лийдове (MQL) до следващото тримесечие Ключов резултат 1: Генериране на 500 MQL от 4 уебинара до края на четвъртото тримесечие Ключов резултат 2: Стартиране на изскачащи прозорци за намерение за напускане на ключови страници за посетители, които са за първи път на сайта Ключов резултат 3: Стартиране на 2 кампании за генериране на лийдове до средата на четвъртото тримесечие

Шаблони OKR за Google Sheets

Независимо дали сте ръководител на екип, проектен мениджър или собственик на бизнес, тези безплатни шаблони за проследяване на OKR от Google Sheets опростяват определянето и измерването на целите и ключовите резултати.

🧠 Знаете ли, че... Историята на OKR датира от 1954 г., когато Питър Дракър, бащата на съвременния мениджмънт, въвежда концепцията за „управление по цели“ в книгата си „Практиката на мениджмънта“. Тази фундаментална идея се превърна в метода OKR, който използваме днес, и оформи начина, по който организациите поставят и проследяват целите си.

1. Шаблон за проследяване на OKR в Google Sheets от Mooncamp

чрез Mooncamp

Този шаблон OKR за Google Sheets от Mooncamp е интуитивен, лесен за използване и подходящ за екипи от всякакъв размер и от всякакъв бранш.

Но преди да използвате шаблона, се уверете, че OKR на вашата компания и екип са ясно дефинирани. Добре обмисленият процес на планиране на OKR е от съществено значение за успешното им внедряване.

Какво включва този шаблон?

Съвети за прилагане на OKR

Табло за проследяване на напредъка

Отделни раздели за OKR на организацията и екипа

Примери за OKR за вдъхновение

💡 Професионален съвет: Когато определяте OKR, се стремете към простота. Придържайте се към 3-5 ключови резултата за всяка цел, за да поддържате фокуса и да не претоварвате екипа си. Не забравяйте, че не става въпрос за проследяване на всяка задача, а за постигане на най-важните цели!

Шаблонът на Mooncamp разполага и с лесен за навигация табло, което ви позволява да виждате напредъка в реално време в различните екипи.

Освен това, редовните проверки гарантират, че OKR остават на път и се коригират, когато е необходимо.

✨ Идеален за: Ръководители на екипи, ръководители на отдели и проектни мениджъри, които проследяват OKR в различни екипи и проекти

2. Шаблон OKR за Google Sheets от Sheetgo

чрез Shee t go

Търсите ефективен начин да проследявате OKR в няколко екипа? Шаблонът за OKR в Google Sheets на Sheetgo е един от най-лесните за използване безплатни шаблони за OKR.

Когато го инсталирате, ще получите седем предварително свързани файла в Google Sheets – един основен файл за OKR на компанията и шест специфични за отделните отдели таблици, които да разпределите между екипите.

А най-хубавото е, че можете да направите толкова копия, колкото са необходими за допълнителни отдели.

Листовете на отделите позволяват на всеки екип да задава цели и ключови резултати и да проследява напредъка, докато главният лист автоматично извлича данни от всеки екип.

Този шаблон за планиране на OKR предоставя на мениджърите ясен преглед на OKR за цялата компания чрез таблици и диаграми в таблото, което улеснява проследяването на ефективността на екипите.

И така, как да започнете?

Просто инсталирайте шаблона чрез Sheetgo, свържете го с вашия акаунт в Google, Microsoft или Dropbox и готово! Връзките между отдела и фирмените таблици се установяват автоматично. След това екипите могат да се заемат с определянето на OKR, проследяването на напредъка и гарантирането, че всички са съгласувани по отношение на общите цели.

Искате да направите още една стъпка напред? Можете да автоматизирате работния процес с данни, като поддържате всичко актуализирано, без да мръднете и пръст.

✨ Идеален за: оперативни мениджъри, ръководители на отдели и висши мениджъри, които управляват OKR в няколко екипа и отдела

Бонус: Готови ли сте да опростите проследяването на целите си? Открийте по-умни начини за ефективно управление на OKR.

3. Шаблон OKR за Google Sheets от How-To-OKR. com

чрез How-To-OKR.com

Не сте сигурни какво да напишете в OKR? Не сте сами – това е един от най-често задаваните въпроси по време на OKR семинарите.

Добрата новина? Този шаблон за OKR в Google Sheets от How-To-OKR.com съдържа много примери от различни отдели, които ще ви помогнат да започнете.

Този шаблон съдържа примери за OKR за екипи по продажби, операции, инженеринг, човешки ресурси, маркетинг, финанси и поддръжка. Независимо дали целта ви е да увеличите маркетинговите си лийдове, да запълните празнина в набирането на персонал или да повишите удовлетвореността на клиентите, този шаблон ще ви помогне.

📌Например, нека разгледаме една маркетингова цел:

Цел: „Ние провеждаме епично пускане на версия 3.0 на нашето приложение.“ Ключов резултат 1: 10 000 импресии на страницата Ключов резултат 2: 4000 изтегляния с активни потребители Ключов резултат 3: Защита на търговската марка на продукта

Шаблонът включва и примери за HR, като повишаване на вътрешната ангажираност на служителите, и инженерство, като доставка на навременни версии и подобряване на качеството на кода.

✨ Идеален за: Маркетинг мениджъри, ръководители на човешки ресурси и директори по продажбите, които търсят специфични за бранша примери за OKR, за да насочват целите на екипа си

4. Шаблон OKR за Google Sheets от Supermetrics

чрез Supermetrics

Ето едно бързо решение за автоматизиране на OKR и интегриране на данни в реално време с шаблона OKR на Supermetrics за Google Sheets. Ето как да започнете:

Стъпка 1: Направете копие на шаблона, като кликнете върху „Файл“ и изберете „Направи копие“. Това ще бъде вашият основен OKR файл, в който ще се случва цялата магия.

Стъпка 2: Дублирайте разделите на шаблона за всеки екип и ги преименувайте. Работейки с дубликати, ще избегнете случайно презаписване на OKR на членовете на екипа ви (повярвайте ми, те ще ви бъдат благодарни).

Стъпка 3: Задайте датите. Кликнете два пъти върху клетките B2 и D2, за да изберете първия и последния ден от тримесечието. Това помага да се изчисли броят дни, оставащи за постигане на тези амбициозни цели.

Стъпка 4: Сега идва забавната част, в която определяте целите и ключовите резултати.

📌Например, ако целта ви е „Удвояване на продажбите от миналото тримесечие“, ключовият резултат може да бъде „Увеличаване на трафика на уебсайта до 7000 посетители“. Въведете тази информация в таблицата си и сте готови!

За да автоматизирате проследяването, ще ви е необходим добавката Supermetrics, за да извличате данните си от източници като Google Analytics. Импортирайте данните си, определете целите си, идентифицирайте основния си ключов показател за ефективност и наблюдавайте актуализацията на напредъка си по OKR в реално време.

✨ Идеален за: Анализатори на данни, директори по маркетинг и мениджъри по продажбите, които се нуждаят от автоматизирано проследяване на OKR, интегрирано с данни в реално време

5. Шаблон OKR за Google Sheets от Weekdone

чрез Weekdone

Търсите начин да проследявате OKR и да получавате редовни актуализации за напредъка си?

Шаблонът OKR на Weekdone за Google Sheets улеснява съгласуването и отчитането.

Наличен както в Excel, така и в Google Sheets формат, той е идеален за екипи, които искат да следят целите си, като същевременно поддържат организация.

Има и допълнителен бонус: този шаблон насърчава взаимодействието между колегите, така че можете да давате обратна връзка, подкрепа и дори похвали на своите съотборници – всичко на едно място.

Една от най-забележителните функции е съгласуването на OKR, което помага за подобряване на координацията между екипите и проектите.

Освен това, шаблонът поддържа проследяване на проекти и непрекъснато управление на производителността. Можете да следите напредъка, като същевременно насърчавате благосъстоянието на служителите чрез анкети и проверки.

✨ Идеален за: мениджъри по човешки ресурси, ръководители на екипи и треньори по производителност, които искат да съгласуват OKR и да проследяват напредъка с редовна обратна връзка и ангажираност

Ограничения при използването на Google Sheets за OKR

Ако сте използвали Google Sheets за проследяване на цели, това може да ви е познат сценарий: На пръв поглед проследяването на цели с Sheets изглежда като удобно решение – изложете всичко, което искате да постигнете през следващите няколко месеца, и редовно проверявайте напредъка си.

Въпреки това, скоро Google Sheets бива пренебрегнат.

Екипите се губят в ежедневните си задачи и когато дойде време да прегледате напредъка, откривате, че половината от целите ви са останали нереализирани.

Защо? Защото успехът не идва от спринтове в последния момент – всичко е въпрос на постоянен напредък.

Ето няколко причини, поради които Google Sheets може да не е най-добрият инструмент за дисциплинирано проследяване на целите:

Ограничение № 1: Няма автоматични напомняния

Google Sheets не може да ви изпраща автоматични известия, за да ви напомня да актуализирате напредъка си. Без редовни напомняния е лесно да изгубите представа за целите си.

Идеалната OKR система би изисквала редовни актуализации, като ви насърчава да записвате напредъка си, за да не се налага да се бързате в последния момент.

Ограничение № 2: Далеч от очите, далеч от сърцето

Нека си признаем – след първоначалната сесия за мозъчна атака, Google Sheet с целите има тенденция да изчезне на заден план.

Хората забравят, че той съществува, или по-лошо, някои дори не са знаели, че съществува!

Специализирана система с видимост на целите и възложени отговорности ще поддържа ангажираността на всички и ще ги държи на правилния път.

Оставянето на коментари в клетка на Google Sheet може да имитира обратна връзка, но не е истинска заместител на персонализираната обратна връзка.

Членовете на екипа се нуждаят от ясна и конструктивна обратна връзка, която в идеалния случай се предоставя лично, а не в споделен документ, който всички могат да видят.

Ограничение № 4: Проблеми с таблото

Функциите на таблото на Google Sheets са най-малко казано тромави. Независимо колко внимателно структурирате данните си, Sheets просто не е създаден за безпроблемна визуализация на напредъка по целите.

В идеалния случай ви е необходим инструмент с персонализирани, подходящи за мобилни устройства табла, които улесняват проследяването.

Ограничение № 5: Шофьорът губи енергия

Обикновено има човек, който отговаря за напредъка по целите.

Но в Google Sheets, без автоматични напомняния или актуализации на статуса, този човек трябва ръчно да подканя екипа – и да бъдем честни, това е работа, която никой не иска.

Автоматизацията може да освободи времето на шофьора, за да се фокусира върху стратегията, вместо върху безкрайни напомняния.

Ограничение № 6: Google Sheets не е ефективен за възлагане на задачи

Един от основните недостатъци на използването на Google Sheets за OKR е неефективността при разпределянето на задачите.

Не можете да възлагате задачи на конкретни членове на екипа с крайни срокове или етапи, нито да проследявате напредъка директно в таблицата.

Алтернативни шаблони за OKR

И така, каква е алтернативата на използването на Google Sheets за OKR? Въведете ClickUp.

ClickUp предлага фантастични решения като ClickUp Goals и OKR шаблони, които улесняват проследяването на вашите цели.

С предварително дефинирана OKR рамка и персонализирани работни пространства, OKR шаблоните са създадени, за да помогнат на вашия екип да започне бързо и ефективно с OKR планирането.

Нека разгледаме по-отблизо някои от тези шаблони.

1. Шаблон за OKR и цели на компанията на ClickUp

Изтеглете този шаблон Задайте цели за вашата компания, отдели и екипи с шаблона за OKR и цели на ClickUp Company

Имате затруднения да поддържате целите на компанията си организирани?

Без структурирана система нещата лесно могат да се разпаднат. Ето тук на помощ идва шаблонът за OKR и цели на ClickUp.

Шаблонът на ClickUp е създаден, за да помага на бизнеса на всички нива да създава и проследява лесно целите си.

Независимо дали сте малък екип или голяма организация, това напълно персонализирано работно пространство ви позволява да задавате цели за вашата компания, отдели и екипи, които са съобразени с цялостната картина.

С многобройни изгледи , от които да избирате, е лесно да навигирате и да видите как се проследява напредъкът във всички области.

С помощта на този персонализируем шаблон можете да създадете организационна структура, която отразява визията и ценностите на вашата компания – всичко на едно място. Предимствата са ясни:

Измерим начин за проследяване на напредъка

По-лесно постигане на целите с помощта на стандартизирани показатели за ефективност

Повишени морал и мотивация на екипа

По-добра комуникация между служителите

Накратко, ако искате да сте сигурни, че всички вървят в една и съща посока, шаблонът за OKR и цели на ClickUp е идеалното място да започнете!

✨ Идеален за: изпълнителни директори, ръководители на отдели и оперативни мениджъри, които структурират и проследяват целите на цялата компания

2. Шаблон OKR на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте ясен и ефективен OKR процес с шаблона OKR Folder

Знаете ли, че 93% от работниците казват, че липсата на яснота относно целите на компанията им пречи да съгласуват собствените си цели за постигане на най-добри резултати?

Тук на помощ идва шаблона OKRs на ClickUp – той е създаден, за да помага на екипите да поставят ясни цели и да проследяват ключовите резултати с лекота.

Шаблонът OKR Folder е инструмент с много функции, който може да се персонализира напълно.

Той включва „Планиране на ритъма“, което ви насочва в разработването на вашите OKR, разбива целите и следи напредъка през цялата година. С статуси като „На път“, „В риск“ и други, вашият екип винаги ще знае точно къде се намира.

Този шаблон предлага пет различни изгледа – списък, табло, календар и други – така че можете да изберете работния процес, който подхожда на вашия стил.

Той включва и потребителски полета за проследяване на инициативи, екипи и напредък, като ви предоставя ясна визуална картина на това как се развиват вашите цели.

Готови ли сте да се впуснете? Само за няколко секунди можете да разполагате с мощна система, която да поддържа OKR-ите ви организирани, да съгласува екипа ви и да гарантира, че целите ви са винаги постижими.

✨ Идеален за: ръководители на екипи, проектни мениджъри и висши мениджъри, които гарантират съгласуваността на екипа с целите на компанията чрез ясно проследяване на OKR

💡 Професионален съвет: Персонализирането на изгледа на календара в ClickUp променя изцяло играта! Преминавайте без усилие между дневен, седмичен или месечен изглед или създайте свой собствен изглед, за да следите сроковете. Искате да се съсредоточите върху критичните задачи? Използвайте разширени филтри, за да подчертаете задължителните задачи.

3. Шаблон за OKR рамка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте високопроизводителен екип, като внедрите шаблона OKR Framework

Хенри Форд някога е казал: „Да се съберем е начало, да останем заедно е напредък, а да работим заедно е успех.“

Но как да се уверите, че всички работят заедно за постигането на едни и същи цели?

Шаблонът OKR Framework на ClickUp може да ви помогне.

Този богат на функции и напълно персонализируем шаблон е създаден, за да помогне на екипите да поставят ясни цели и да проследяват ключовите резултати с лекота.

Независимо дали пускате нов продукт, управлявате маркетингова кампания или се занимавате с няколко проекта, този инструмент поддържа всички в синхрон и отговорни.

С шаблона на ClickUp можете да създавате конкретни SMART цели, да проследявате напредъка в реално време и, което е по-важно, да откривате потенциални препятствия.

Шаблонът е пълен с персонализирани статуси, полета и изгледи, които ви позволяват да управлявате всичко – от високите цели на компанията до конкретните цели на екипа – на едно място.

Използвайки тази рамка, ще се уверите, че екипът ви остава фокусиран върху едни и същи приоритети, сътрудничи ефективно и измерва напредъка си систематично.

✨ Идеален за: продукт мениджъри, маркетинг директори и ръководители на екипи, които управляват цели и проследяват ефективността на множество проекти

💡 Съвет от професионалист: Съхранявайте цялата важна информация, цели и бележки на едно място с ClickUp Docs. Независимо дали обмисляте цели или документирате напредъка по OKR, можете да създавате документи за съвместна работа в реално време, до които всеки има достъп и които всеки може да актуализира.

4. Шаблон за SMART цели на ClickUp

Изтеглете този шаблон Разделете големите цели на по-малки части, за да ги постигнете стъпка по стъпка

Чувствате ли понякога, че вашите цели са по-скоро неясни мечти, отколкото реалистични планове? Не сте сами.

Превръщането на амбициите в постижения започва с солидна рамка и точно тук се включва шаблона SMART Goals на ClickUp.

Този шаблон е вашият незаменим инструмент за организиране на цели и проследяване на напредъка по начин, който ви поддържа мотивирани и фокусирани.

Независимо дали целта ви е да подобрите личните си резултати, да постигнете бизнес целите си или да повишите продуктивността на екипа си, този шаблон прави процеса по-гладък от всякога.

Да приемем, че една от вашите SMART цели е „Увеличаване на продажбите през третото тримесечие с 20%“. Ключовите стъпки могат да включват стартиране на целева рекламна кампания, организиране на уебинар и оптимизиране на продуктовите страници.

С шаблона SMART Goals на ClickUp всяка цел се превръща в ясен, постижим план, предоставяйки пътна карта, за да не се отклоните от пътя си.

5. Шаблон за план за действие за SMART цели на ClickUp

Изтеглете този шаблон Уверете се, че вашите SMART цели са постигнати с шаблона за план за действие SMART Goal на ClickUp

Шаблонът за план за действие SMART Goal на ClickUp е като лична пътна карта към успеха, с контролни точки и етапи.

SMART целите трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, реалистични и навременни. Шаблонът на ClickUp отговаря на всички тези изисквания, като ви помага да дефинирате ясно целите си, да ги разделите на изпълними стъпки и да организирате задачите за максимална ефективност.

С функции като персонализирани статуси и полета можете да организирате всяка стъпка от плана за действие за постигане на SMART целите си – от планирането до изпълнението.

Освен това ще имате достъп до шест различни изгледа, включително бяла дъска и времева линия.

📌Например: Да предположим, че целта ви е да увеличите трафика на уебсайта с 20% за три месеца. С помощта на шаблона SMART Action Plan можете да разделите тази цел на по-малки задачи, като публикуване на повече блог публикации, оптимизиране на SEO и провеждане на целеви рекламни кампании. Можете да зададете крайни срокове за всяка задача, да проследявате напредъка си и да празнувате, когато постигнете 20% увеличение.

И не се притеснявайте, че ще пропуснете крайни срокове – ClickUp ви предлага напомняния, проследяване на времето и мониторинг на напредъка.

✨ Идеален за: Целенасочени екипи, стратегически ръководители и проектни мениджъри, които се фокусират върху поставянето и постигането на SMART цели

6. Шаблон за стратегически маркетинг OKR на ClickUp

Изтеглете този шаблон Разработете успешен маркетингов план, който очертава целите на вашата компания

Sears Holding Company отбеляза 8,5% увеличение на продажбите на час в рамките на 18 месеца след внедряването на OKR за 20 000 служители.

Сега си представете какво биха могли да направят OKR за вашата маркетингова стратегия!

Шаблонът за стратегически маркетинг OKR на ClickUp ви помага да пренесете маркетинговите си усилия на следващото ниво, като ви предоставя ясна пътна карта за постигане на целите ви.

Този персонализируем шаблон ви позволява да идентифицирате пазарни възможности, да съгласувате целите на екипа си и да създадете практически планове, които да поддържат всичко в правилната посока.

С персонализирани статуси като „Планирано“, „В процес“ и „Завършено“, този шаблон ви помага да следите всяка стъпка от плана си. Той включва и персонализирани полета за категоризиране на задачите по канал, тип OKR и тримесечие, така че лесно да визуализирате напредъка и да коригирате стратегиите си според нуждите.

Освен това, вградените инструменти за управление на проекти – проследяване на бюджета, управление на ресурсите и зависимости между задачите – гарантират, че вашите маркетингови планове се изпълняват навреме и в рамките на бюджета.

✨ Идеален за: маркетинг мениджъри, директори по маркетинг и стратези по брандинг, които разработват и проследяват маркетингови цели, съобразени с бизнес целите

OKR-координиране на успеха с един клик върху шаблона ClickUp

Книгата на Фелипе Кастро „Наръчник за начинаещи за OKR“ го изразява просто: „Наличието на цели подобрява производителността. Прекарването на часове в разпределяне на цели нагоре и надолу по веригата в компанията обаче не го прави.“

Без OKR се движите напред без ясна посока, което не е справедливо спрямо вашия екип или заинтересованите страни. Но OKR не трябва да са сложни.

С персонализираните OKR шаблони и богатите на функции инструменти на ClickUp – поставянето на ясни цели, проследяването на напредъка и координирането на екипа ви никога не е било по-лесно.

