Безплатни шаблони за пътна карта на продукта за Excel

Разработването на продукти може да бъде сложно, особено когато променящите се приоритети и пропуснатите етапи изваждат екипа ви от курса. Бързо решение? Спрете, прегрупирайте се и оставете шаблоните за пътна карта на продукта в Excel да свършат тежка работа за вас. 📊

Използвайки познатата среда на Excel, тези прости шаблони помагат на продуктовите мениджъри да създават графици за проекти, на разработчиците да проследяват напредъка на функциите, а на собствениците на фирми да споделят актуализации на продуктите със заинтересованите страни.

По-долу сме събрали най-добрите безплатни шаблони за пътна карта за Excel, за да ви помогнем да започнете. Но ако се нуждаете от по-мощен дизайн, като например такъв, който автоматизира задачите или поддържа сътрудничество в реално време, безплатните шаблони за пътна карта на ClickUp предлагат това предимство.

Нека започнем с разглеждане на това как да изберете идеалния за вас шаблон за Excel.

Какво прави един добър шаблон за продуктова пътна карта за Excel?

Добре структурираната пътна карта за продукти в Excel ясно очертава пътя от концепцията до пазара. Обърнете внимание на следните ключови характеристики:

Ясна структура: Изберете шаблон, който е прост и организиран, така че да можете да виждате задачите, крайните срокове и ресурсите с един поглед.

Персонализирани колони: Потърсете гъвкав шаблон, който ви позволява да добавяте или настройвате колони за отговорници на задачи, приоритети, актуализации на статуса и др.

Визуализация на времевата линия: Изберете шаблон, който показва началните и крайните дати на фазите, което улеснява проследяването на дългосрочния напредък.

Лесни актуализации: Изберете шаблон, който се актуализира бързо при промени, независимо дали става въпрос за променящи се срокове или нови приоритети.

Опции за филтриране: Намерете шаблон, който включва филтри за членове на екипа, статус на задачите и дати, за да ви помогне да се фокусирате върху конкретни сегменти от проекта си.

Удобен за ползване: Изберете шаблон, който е достатъчно интуитивен, за да може целият ви екип да се научи бързо да го използва, без да се налага дълго обучение.

💡 Професионален съвет: За да представите продуктовата си стратегия по визуално привлекателен начин, използвайте шаблон за пътна карта в PowerPoint, за да създадете график на проекта и да комуникирате ясно плана си на всякаква аудитория.

Безплатни шаблони за пътна карта на продукта за Excel

Microsoft Excel не разполага с вградени шаблони за пътни карти, но много платформи предлагат опции, които можете да използвате. От управление на забавени продукти до графици за пускане на пазара (и др.), тези шаблони ви помагат да създадете пътна карта, която отговаря на работния процес на вашия екип.

1. Шаблон за пътна карта на продукта за Excel от Office Timeline

чрез Office Timeline

Шаблонът за пътна карта на продукта за Excel от Office Timeline е чудесен начин да планирате етапите и задачите за пускането на вашия продукт или функция.

Предварително определеният график обхваща четири тримесечия, всяко от които е разделено на четири основни фази.

Фазата „Планиране“ обхваща планирането и ключовите решения. В фазата „Тестване“ акцентът е върху съгласуването на характеристиките на продукта с важните етапи. Фазата „Разработване“ включва действия като „Прототип“ и „Алфа версия“, а фазата „Пускане на пазара“ помага за координирането на пускането на продукта и маркетинговите усилия.

Тези отделни ленти осигуряват ясна визуализация на пътната карта на продукта.

⚡️Идеален за продуктови екипи в малки и средни технологични компании, които планират цикли на разработка на софтуер

2. Шаблон за график на работния план в Excel от Microsoft 365

чрез Microsoft 365

Шаблонът за график на работния план в Excel от Microsoft 365 е ефективен инструмент за организиране на проекта ви в етапи, очертаване на ключови задачи и поставяне на ясни цели.

Вграденият макет включва четири фази за различни дейности и резултати. Можете лесно да попълните матрицата с подходящи подробности и да следите напредъка, докато преминавате през всяка фаза.

⚡️Идеален за: Стартиращи компании в ранен етап, които търсят лесен начин да планират и проследяват фазите на проекта

3. Шаблон за пътна карта за множество продукти от Template.net

Шаблонът за пътна карта за няколко продукта от Template.net предлага обща картина, която помага да проследявате напредъка при едновременното пускане на няколко продукта.

Вградената пътна карта включва тримесечна времева линия, която показва развитието на три продукта в рамките на няколко месеца. Можете да маркирате с цветове важните етапи на всеки проект, което улеснява проследяването на напредъка и откриването на зависимости.

⚡️Идеален за: Бързоразвиващи се, малки екипи за маркетинг на продукти, които наблюдават множество пускания на пазара

4. Шаблон за пътна карта за цифрови продукти от Template.net

Шаблонът за пътна карта за цифрови продукти на Template.net е универсален инструмент, с който екипите за цифрови продукти могат лесно да планират, визуализират и комуникират своята стратегия.

Оформлението обхваща четири тримесечия, разделени на две основни фази – „Разработка“ и „Маркетинг“, така че можете да проследявате съответните задачи и цели през целия жизнен цикъл на проекта. Визуалните указания за завършени, текущи и предстоящи задачи помагат на екипа ви да остане на прав път.

Този шаблон е създаден, за да се впише идеално в малките Agile работни процеси, като опростява управлението на задачите за итеративно разработване и внедряване на функции.

⚡️Идеален за: Продуктови мениджъри в технологични стартиращи компании, които работят по пускането на ново приложение или дигитална услуга

5. Шаблон за пътна карта на продукта Scrum от Template.net

Шаблонът за пътна карта на продукта Scrum от Template.net е структуриран проектен план, който помага на мултифункционалните екипи да се съгласуват, да проследяват напредъка и да постигат важни етапи през целия процес на разработване на продукта.

Разделен на три основни фази – „Стратегия“, „Изпълнение“ и „Растеж“ – този шаблон за пътна карта на проекта предоставя ясни указания и подробни цели за всеки екип.

⚡️Идеален за: Продуктови мениджъри, ръководещи мултифункционални екипи в средни технологични компании

6. Шаблон за технологична пътна карта за Excel от Coefficient

чрез Coefficient

Шаблоните за технологична пътна карта са интелигентен начин да поддържате вашите ИТ проекти в правилната посока, а шаблонът за технологична пътна карта за Excel от Coefficient е чудесен пример за това.

Независимо дали става въпрос за софтуерно обновяване или основен преглед на системата, този персонализиран шаблон ви помага да създадете технологична пътна карта, съобразена с вашите нужди.

Оформлението е разделено на фази „Инфраструктура“, „Тестване“, „Подобрения“ и „Интеграция“, обхващащи тримесечия. Можете да проследявате ключовите дейности във всяка фаза, като по този начин осигурявате гладка координация на екипа.

⚡️Идеален за: ИТ проектни мениджъри, които наблюдават миграции на системи или технологични ъпгрейди

7. Шаблон за пътна карта на функциите на Excel от Coefficient

чрез Coefficient

Шаблонът за пътна карта на функциите в Excel от Coefficient улеснява съгласуването на разработването на продукти с бизнес целите през тримесечията.

С фази като „Бизнес растеж“, „Мащабируемост“, „Намаляване на отлива на клиенти“ и „Растеж на потребителите“, шаблонът ви води от идеята до изпълнението на продукта.

Можете да попълните всяка фаза с подробни задачи и да проследявате напредъка месец по месец.

⚡️Идеален за: Продуктови мениджъри в SaaS компании в ранен етап, които искат да разширят предлагането си, като същевременно намалят отлива на клиенти.

Ограничения при използването на Excel за шаблони за продуктови пътни карти

Въпреки че Excel може да бъде полезен инструмент за изготвяне на пътна карта за продукти, той има ограничения. Ето с какво може да се сблъскате:

Ръчни актуализации: Ако проектът ви се развива бързо, поддържането на всичко актуално в Excel може да се превърне в постоянна надпревара за наваксване.

Предизвикателства при сътрудничеството: Excel не е създаден за работа в екип в реално време, така че споделянето и актуализирането на пътната карта с другите може да бъде тромаво.

Ограничена автоматизация: Excel предлага само основни опции за автоматизация (като условно форматиране и валидиране на данни), така че задачи като изпращане на напомняния или автоматично коригиране на графици ще трябва да се извършват ръчно.

Проблеми с мащабирането: С разрастването на проекта ви, Excel таблицата става прекалено претрупана с данни за проследяване на напредъка или управление на няколко екипа в различни проекти.

Липса на интеграция: Excel не се свързва лесно с други инструменти, които може да използвате (като календара или платформата за електронна поща), което затруднява синхронизирането на данни и гладкото сътрудничество между платформите.

Ако тези ограничения ви забавят, разгледайте някои от най-добрите софтуерни инструменти за пътни карти, които могат да се справят с бързото темпо на вашите проекти. Имате нужда от по-интерактивен инструмент, който надхвърля възможностите на шаблона за технологична пътна карта в Excel.

Алтернативни шаблони за пътна карта на продукта

Софтуерните инструменти за управление на продукти преодоляват разликата между страхотните идеи и по-добрите продукти. Особено когато започвате, идеите се развиват и екипите се разширяват. Днес се нуждаете от онлайн табло за мозъчна атака, утре ще ви трябват интуитивни визуализации за заинтересованите страни и т.н. За гъвкаво управление на продуктите трябва да използвате нещо по-голямо от Excel.

ClickUp е платформа за управление на проекти на 360 градуса, която консолидира всички ваши работни процеси, включително продуктовата пътна карта. Като приложение за всичко, свързано с работата, ClickUp разполага с AI асистент, който извлича данни при поискване, интеграции с най-добрите технологични инструменти и автоматизация, за да ви спести досадната административна работа.

Решението за управление на продукти на ClickUp е едно от най-добрите им предложения. То ви помага да оформите визията за вашите продукти и да започнете работа веднага (от концепцията до пазара). Можете да организирате обратната връзка, епичните истории и спринтовете в единични, споделяеми пътни карти на проекти, така че вашите екипи и заинтересовани страни да могат да видят какво се случва в момента и какво предстои.

А вградените изгледи – списък, бяла дъска или диаграма на Гант – допълнително повишават тази ефективност.

Лесно проследявайте и приоритизирайте задачите от списъка с нерешени задачи за разработване на продукти, като използвате решението за управление на продукти ClickUp.

По-долу сме събрали най-добрите безплатни шаблони за пътна карта за продукти и технологии.

1. Шаблон за пътна карта на продукта ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте еволюцията на вашите идеи за продукти в шаблона за пътна карта на продукта ClickUp на бялата дъска.

Надеждните шаблони за разработване на продукти са създадени, за да ви дадат цялостна представа за пътя на вашия продукт от начало до край.

Шаблонът за пътна карта на продукта на ClickUp е шаблон на напреднало ниво, структуриран на ниво папка. Папката „Пътна карта на проекта“ включва списък „Тримесечна пътна карта“ за приоритизиране на задачите през различните тримесечия, а таблото „Пътна карта по инициативи“ предлага моментална снимка на всички инициативи, организирани според техния статус.

„Impact Effort Matrix Whiteboard“ ви помага да оцените всяка идея и можете да присвоите RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort) оценка, за да ги подредите по приоритет. Този универсален шаблон включва Wiki страница „Release Notes“, за да документирате и организирате бележките си за пускането на продукта.

⚡️Идеален за: Продуктови мениджъри в електронната търговия, които наблюдават пускането на нови функции

Прочетете още: Ръководство за използване на шаблона за продуктова пътна карта на ClickUp

2. Шаблон за бяла дъска за пътна карта за разработване на продукти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете графика на разработката и идентифицирайте потенциални пречки с помощта на шаблона за пътна карта за разработка на продукти ClickUp Product Development Roadmap Whiteboard Template.

Шаблонът за продуктова пътна карта на ClickUp ви помага да визуализирате всяка стъпка от тримесечното развитие на вашия продукт в ясен изглед, подобен на времева линия.

Този шаблон за средно ниво ви позволява да планирате общите задачи по проекта и след това да ги разделите на конкретни задачи, които можете да проследявате месец по месец. Цветните лепящи се бележки улесняват регистрирането на статуса на задачите в тази матрица с времева линия на задачите, което ви помага да забележите пречките с един поглед.

За по-голяма ефективност можете да прехвърляте автоматично данните си в списъци и табла в шаблона.

⚡️Идеален за: Инженерни екипи, които искат да съгласуват действията на членовете си при пускането на пазара на функции на продукти

3. Шаблон за разработване на нови продукти в ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за разработване на нови продукти на ClickUp, за да приоритизирате задачите във всяка фаза на разработване, като оцените сложността, усилията и въздействието.

Шаблонът за разработване на нови продукти на ClickUp е подходящ за начинаещи и ви помага да реализирате нов продукт от концепцията до завършването.

Започнете с изгледа „Обобщение на проекта“ на шаблона, за да получите обща представа за задачите, групирани по фази, заедно с подробности като сложност и ниво на въздействие. След това превключете на „Табло на процесите“, за да видите моментална снимка на напредъка на задачите във всяка фаза, и използвайте изгледа „Диаграма на Гант“, за да проследите зависимостите.

Промяна в плановете? Линейният изглед „Времева линия“ ви помага да премествате задачите с плъзгане и пускане, за да ги препланирате, като по този начин бързо поддържате развитието на продукта си в правилната посока.

⚡️Идеален за: Продуктови екипи в бързоразвиващи се технологични компании, които пускат на пазара своя флагмански продукт

4. Шаблон за продуктова пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Съгласувайте членовете на екипа си по отношение на целите и приоритетите на продукта, като използвате шаблона за продуктова пътна карта на ClickUp.

Шаблонът за продуктова пътна карта на ClickUp се интегрира директно с вашата работна среда ClickUp, за да опрости процеса на обсъждане на продукти.

Този шаблон, подходящ за начинаещи, включва тримесечна времева линия, като всяко тримесечие е разделено на месеци за подробен преглед на всяка фаза. Можете да маркирате собствениците на задачи в бялата дъска, а цветните лепящи се бележки улесняват проследяването на напредъка на задачите с един поглед.

За да сте сигурни, че нито една идея няма да бъде пропусната, използвайте ClickUp Chat, за да превърнете дискусиите в изпълними задачи. Това ви позволява да бъдете гъвкави и да реагирате бързо на предложенията на екипа и потребителите.

⚡️Идеален за: Продуктови екипи, които пускат мултифункционално приложение или интегрирана платформа

5. Шаблон за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp

Изтеглете този шаблон Приоритизирайте задачите въз основа на статуса и категорията, обозначени с цветови кодове, в шаблона за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp.

Шаблонът за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp е предназначен за напреднали потребители, за да управляват ефективно всички задачи, свързани с пускането на продукт. Организиран на ниво списък, този шаблон предоставя пет персонализирани изгледа на задачите за лесно проследяване.

Списъкът „Дейности“ съдържа задачи, разделени по категория, приоритет и ключови дати. Изгледът „Важни събития“ подчертава ключовите постижения през целия процес.

За визуално управление на задачите, таблото „По категория“ групира задачите в оформление в стил Kanban, докато изгледът „Gantt“ ви помага да зададете реалистични срокове за задачите и зависимостите.

Накрая, изгледът „Времева линия“ предоставя обща картина на пускането на продукта, показвайки началната и крайната дата, както и ключовите етапи.

⚡️Идеален за: Маркетинг екипи в технологични компании, които планират голямо пускане на продукт на няколко платформи

6. Шаблон за матрица на продуктовите характеристики на ClickUp

Изтеглете този шаблон Съберете функциите и сравнете тяхната важност в различните модели, като използвате шаблона за матрица на функциите на продукта ClickUp.

Шаблонът за матрица на продуктовите характеристики на ClickUp е опция на средно ниво за съгласуване на всяка продуктова характеристика с нуждите на клиентите и целите на компанията.

Централният списък ви помага да регистрирате и да дадете приоритет на функциите с висока стойност, като гарантирате ефективното разпределение на ресурсите и бюджетите. Можете дори да използвате табличния изглед на ClickUp, за да оцените всяка функция по скала от 1 до 5, като незабавно сравните силните страни на продукта и решите следващите стъпки.

Можете също да използвате ClickUp Brain, за да анализирате характеристиките на продукта. Инструментът, задвижван от изкуствен интелект, може да предложи оптимизации, да подчертае зависимости и да предложи препоръки, подкрепени с данни, като по този начин намалява необходимостта от ръчен анализ.

⚡️Идеален за: Продуктови екипи на корпоративно ниво, които оценяват набори от функции в различни продуктови линии

7. Шаблон за документ с изисквания към продукта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за документи с изисквания към продукта на ClickUp като ясен наръчник за опростяване на процеса на разработване на продукти.

Шаблоните за документ с изисквания към продукта (PRD) са вашите ръководства за дефиниране, разработване и доставка на продукт. Те съдържат всяка подробност от „защо“ до „как“ в един единствен източник на информация.

Подходящият за начинаещи шаблон за документи с изисквания към продукта на ClickUp развива тази концепция с страница в стил Wiki, за да поддържа съгласуваност между екипите ви за продукти, дизайн и инженеринг. Можете да записвате подробности като обхват и ключови заинтересовани страни и да добавяте подходящи показатели за проучвания, за да подпомогнете приоритизирането и да проследявате KPI за управление на продукти.

Разделът „Често задавани въпроси и съображения“ предлага лесен достъп до често задавани въпроси, а разделът „График“ ви позволява да начертаете важни етапи и потенциални дати за пускане на пазара в удобна таблица.

⚡️Идеален за: Продуктови мениджъри, които ръководят мултифункционални екипи в сложни проекти за разработка на софтуер

8. Шаблон за продуктова стратегия на ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте своя процес на разработка от начало до край с шаблона за продуктова стратегия на ClickUp.

Шаблоните за продуктова стратегия изясняват пътната ви карта, като предоставят на лицата, вземащи решения, обща, интерактивна визия за бъдещето на продукта.

Шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp ви помага да категоризирате и приоритизирате функциите въз основа на усилията. С изгледи като таблицата „Всички функции“ и списъка „Активни функции“ получавате ясна обобщена информация за основните приоритети и задачите на екипа.

Можете да планирате разработването и пускането на функции и да използвате изгледите „Gantt Timeline“, за да проследявате състоянието на всяка фаза от проекта на превключваеми екрани.

Шаблонът поддържа всички в синхрон, като групира членовете на екипа по роли и отговорности и консолидира цялата необходима информация за бърза справка.

⚡️Идеален за: Продуктови екипи, които търсят шаблони за пътна карта с многофункционална стратегия, за да стимулират дългосрочния растеж.

9. Шаблон за позициониране на продукти в ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете ключови елементи на позиционирането, като целеви пазар и проблемни точки, с помощта на шаблона за позициониране на продукти на ClickUp.

Шаблонът за позициониране на продукти на ClickUp ви помага да определите пазарната позиция на вашия продукт, като ясно показва неговите предимства.

Процесът започва с формуляра „Оценка на позиционирането на продукта“, в който заинтересованите страни предоставят своите мнения по ключови елементи като уникалните продаваеми предложения на продукта и брандирането. Отговорите се прехвърлят директно в „Списък с продукти“, където мненията за предстоящи пускания на пазара са организирани по статус.

След като всичко е на място, „Whiteboard View“ предлага карта за позициониране на продукта, която помага да визуализирате как вашият продукт се сравнява с конкурентите по отношение на цена и качество.

⚡️Идеален за: Екипи за продуктов маркетинг, които проучват възможностите за нов модел на абонамент

10. Шаблон за пътна карта на гъвкав екип на ClickUp

Изтеглете този шаблон Приоритизирайте задачите и функциите във всеки спринт, като използвате шаблона за пътна карта на екипа ClickUp Agile.

Шаблонът за пътна карта на екипа на ClickUp Agile улеснява комуникирането на вашата продуктова стратегия и коригирането на приоритетите, докато екипът ви научава повече за пазара и продукта.

Създаден с мисъл за начинаещите, този шаблон предлага обща визуализация „Agile Product Roadmap Gantt“ (Агилна пътна карта на продукта Гант), за да визуализирате времевата рамка на проекта си. Списъкът „Product Plan“ (План на продукта) показва всички задачи, кодирани с цветове според основните цели и важността им. А когато имате нужда от по-обща визуализация, превключете на таблото „Status“ (Статус) или използвайте таблото „Sprints“ (Спринтове), за да проследявате задачите по спринтове.

Този шаблон за пътна карта Agile включва и подробни папки за „Инженеринг“, „Пускане“ и „Дизайн“, всяка от които е съобразена с уникални изгледи, за да поддържа персонализирани работни процеси.

⚡️Идеален за: Развиващи се SaaS компании, които пускат чести актуализации на функциите

Улеснете пътя от идеята до пускането на пазара с ClickUp

Шаблоните за Excel са удобна отправна точка за управление на продукти, но често се сблъскват с препятствия, когато проектите станат по-сложни. Проследяването на промените, сътрудничеството с различни екипи или дори актуализирането на пътна карта в Excel може бързо да се превърне в трудност.

Ето къде шаблоните на ClickUp правят истинска разлика.

Независимо дали става дума за Agile пътна карта, матрица за позициониране на продукти или цялостен стратегически план, ClickUp ви позволява да създавате, проследявате и актуализирате всичко в едно живо, организирано работно пространство.

Шаблоните са пълни с персонализирани интеграции, интелигентни автоматизации и множество изгледи, което улеснява адаптирането им по време на работа и поддържането на съгласуваността в екипа.

А най-хубавото е, че тези шаблони са напълно безплатни. 💸

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и ускорете реализацията на вашите продуктови идеи само с няколко кликвания – от концепцията до пазара.