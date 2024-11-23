Как да използвате Weighted Shortest Job First (WSJF) за приоритизиране

Някога затруднявали ли сте се да решите дали да работите по голяма, атрактивна инициатива, която обещава огромни печалби, или по-малка, по-малко вълнуваща задача, която се изпълнява по-бързо?

Всеки проектен мениджър се сблъсква с този дилема и често изглежда, че няма ясен отговор.

Тук на помощ идва WSJF (Weighted Shortest Job First). Той предлага подход, базиран на данни, който ви помага да вземете по-разумни решения за приоритизиране.

Пригответе се, защото ще разгледаме как WSJF може да насочи процеса на приоритизиране в правилната посока!

⏰ 60-секундно резюме WSJF помага за приоритизиране на най-кратката задача, като взема предвид разходите за забавяне и размера на задачата, за да се фокусира върху задачите с голямо въздействие.

Компонентите на WSJF включват разходите за забавяне (стойност), разделени на продължителността на задачата (усилие), което определя приоритета на задачите.

WSJF подобрява приоритизирането в Agile рамките, като съгласува задачите със стратегическите цели, включва обратната връзка от заинтересованите страни и използва инструменти за визуализация като ClickUp.

WSJF рационализира вземането на решения, намалява пристрастността и увеличава съгласуваността с бизнес целите.

За да изчислите WSJF: Настройте разходите за забавяне в персонализираните полета на ClickUp Използвайте проследяване на времето за продължителността на задачата Автоматизирайте изчисленията с формулни полета

Интегрирането на WSJF в продуктовите пътни карти гарантира съгласуваност с бизнес целите и насърчава яснотата между екипите. Често срещани проблеми като оценяване на стойността и непоследователно точкуване могат да бъдат преодолени чрез стандартизиране на процесите и включване на заинтересованите страни. WSJF често е по-базиран на данни и обективен в сравнение с други методи за приоритизиране.

Какво е Weighted Shortest Job First (WSJF)?

WSJF (Weighted Shortest Job First) е модел за приоритизиране, използван в Agile, особено в рамките на мащабираната Agile рамка (SAFe). Той помага на екипите да решат кои задачи или функции да изпълнят първо.

Тази техника за Agile приоритизиране помага на екипите да се фокусират върху инициативи, които носят най-голяма стойност за най-кратко време.

WSJF взема предвид ключови фактори като стойност за потребителя и бизнеса, чувствителност към времето и намаляване на риска, което улеснява съгласуването на усилията с бизнес целите. WSJF гарантира, че работите по задачи с най-голямо въздействие, като повишава ефективността и намалява забавянията.

⭐️ Интересен факт: Подходът „Най-кратката задача първа“ е използван за първи път през 70-те години на миналия век, когато ресурсите са били оскъдни и скъпи. Целта е била да се използват по най-ефективен начин с най-малко разходи.

Прилагане на WSJF в Agile и SAFe среди

Преди да разберем как да използваме WSJF в Agile и SAFe, нека разберем какво е SAFe среда.

Scaled Agile Framework (SAFe) е проектиран за организации, които изпълняват сложни Agile проекти с участието на много екипи, често в различни отдели или в цялото предприятие. За разлика от по-малките Agile структури, SAFe предлага структуриран подход за управление на големи проекти, който позволява на екипите да работят съвместно, като същевременно поддържат съгласуваност на целите на различни нива – като портфолио, програма и екип.

В рамките на SAFe, Weighted Shortest Job First (WSJF) приоритизира работата въз основа на икономическото въздействие. Това позволява на екипите да идентифицират функциите, които осигуряват най-голяма полза за най-кратко време, като максимизират възвръщаемостта на усилията.

Прилагането на WSJF на различни нива – портфолио, програма и решение – осигурява съгласуваност, сътрудничество и фокус върху работата с най-висока стойност, като пряко подкрепя стълбовете на Scrum, като сътрудничество и прозрачност.

Макар WSJF да може да се прилага във всяка Agile рамка за управление на продукти, той е особено полезен в SAFe поради мащаба и сложността си. При проекти с висок риск или висока стойност WSJF помага на екипите да вземат решения за приоритизиране, основани на данни. Това е от ключово значение при големи проекти, където участието на заинтересованите страни, сътрудничеството и ясното приоритизиране са от съществено значение.

Някои често срещани приложения на WSJF в Agile включват:

Планиране на продуктовата пътна карта: Подреждане на функциите за постигане на бизнес целите

Приоритизиране на функции: Идентифициране на функции с висока стойност

Графици за разработка: Съгласуване на работата, която е чувствителна към времето, за да се избегнат забавяния

Важна забележка: WSJF изисква много ресурси, което го прави по-малко подходящ за малки задачи като отстраняване на бъгове. Най-подходящ е за работа с голямо въздействие, която води до бизнес резултати.

Предимства на използването на WSJF за приоритизиране

WSJF е мощна рамка за приоритизиране, която помага на екипите да вземат информирани, основани на данни решения. Ето как можете да се възползвате от WSJF за Agile проекти:

Фокусирайте се върху стойността и скоростта: Приоритизирайте задачите, които носят най-висока стойност за най-кратко време, като по този начин увеличавате производителността и подобрявате удовлетвореността на клиентите.

Ефективно разпределение на ресурсите: Гарантира, че ресурсите се насочват към най-ценните задачи чрез оценка на потребителската стойност и критичността на времето, което води до по-добри резултати от проекта и минимизира времето, прекарано в дейности с ниско въздействие.

Прозрачност и съгласуваност в екипа: Насърчава откритостта при определянето на приоритети, помага на екипите да се съгласуват по общите цели и насърчава съвместното вземане на решения.

Приоритизиране на базата на данни: Взема решения относно икономическото въздействие, като използва количествен подход, осигуряващ задълбочен процес на приоритизиране, а не прости методи за класифициране.

Непрекъснато преоценяване: Позволява на екипите да се адаптират към нова информация и да преоценяват приоритетите, за да останат в синхрон с бизнес целите.

Подобрено съгласуване между заинтересованите страни: Насърчава съгласуването между заинтересованите страни, като установява ясни критерии за приоритизиране.

Намален риск: Намалява вероятността от неправилно разпределение на времето и ресурсите, като поставя акцент върху работата с висока стойност и спешност, намалявайки риска от фокусиране върху по-малко значими елементи.

Съгласуваност с бизнес целите: Поддържа разработването на продукти в съответствие с визията и стратегическите цели на компанията, като гарантира, че всяка задача подкрепя по-широките бизнес цели.

Адаптивност към промените на пазара: Насърчава гъвкавостта, като позволява на вашите екипи да реагират бързо при промяна на пазарните условия или изискванията на клиентите, поддържайки приоритетите в съответствие с нуждите в реално време.

По-ясно приоритизиране на техническия дълг: Предоставя систематичен начин за справяне с техническия дълг чрез определяне на приоритет въз основа на неговото икономическо въздействие, като гарантира, че техническият дълг не пречи на бъдещия растеж.

Мащабируемо за големи екипи: Поддържа мултифункционални екипи, като предоставя общ език за приоритизиране, което улеснява големите групи да се съгласуват по отношение на важността и последователността на задачите.

Компонентите на WSJF: разбиване на формулата

Разбирането на компонентите на WSJF ви помага да приоритизирате задачите по-ефективно. Разбивката на формулата показва как всеки фактор помага за идентифицирането на задачи с висока стойност.

Нека разгледаме ключовите елементи на формулата WSJF и как те работят заедно, за да оптимизират приоритизирането на задачите.

1. Цена на забавянето (CoD): CoD отразява въздействието от забавянето на дадена задача.

Той се изчислява чрез комбиниране на три елемента: Потребителска/бизнес стойност: колко стойност задачата носи на потребителите или бизнеса Критичност на времето: Колко спешна е задачата – някои задачи губят стойност, ако бъдат отложени. Намаляване на риска/създаване на възможности: Потенциал за намаляване на бъдещи рискове или откриване на нови възможности.

Заедно тези елементи дават ясна представа за това колко важно е дадена задача да бъде изпълнена в кратки срокове.

2. Размер на задачата: Това е приблизителното време или усилие, необходимо за изпълнение на задачата. По-малките задачи с висок CoD рейтинг обикновено се приоритизират, тъй като доставят стойност по-бързо.

Фигурата по-долу показва как приоритизирането на задачите с помощта на WSJF на Reinertsen може да окаже значително влияние върху икономическите резултати.

Засенчените области представляват общата CoD за всеки сценарий. Задачите с най-висок WSJF дават приоритет на най-ценната работа, което води до по-добри финансови резултати. Както е показано, изборът на следващата най-добра задача, а не на следващата най-лесна, може да има съществено финансово въздействие. (© Scaled Agile, Inc. )

WSJF резултатът се изчислява, като се раздели цената на забавянето на размера на задачата. Задачите с по-висок WSJF резултат се изпълняват първи, което гарантира, че екипите се фокусират върху работата с голямо въздействие, която се изпълнява бързо и максимизира стойността.

💡 Професионален съвет: При оценяването на CoD трябва да се вземе предвид и нивото на усилията. То може да повлияе на общото въздействие на забавянето.

Как да изчислите WSJF

Моделът за приоритизиране WSJF ви позволява да претеглите различни фактори, така че задачите с висока стойност и ниски изисквания за време естествено да се издигнат на върха. Ето стъпка по стъпка ръководство за изчисляване на WSJF с помощта на ClickUp.

Стъпка 1: Изчислете цената на забавянето

За да изчислите CoD, оценете всеки фактор – стойност, критичност на времето и намаляване на риска – по скала (обикновено скала на Фибоначи). Сумирайте тези резултати, за да получите една единствена стойност на CoD.

Например, ако дадена задача получи 8 точки за стойност, 5 точки за критичност по отношение на времето и 7 точки за намаляване на риска, CoD ще бъде 20.

Можете да настроите персонализирани полета в ClickUp, за да въведете и изчислите тези стойности за всяка задача. Това улеснява проследяването и актуализирането на CoD с промяната на приоритетите на проекта.

Използвайте персонализираните полета на ClickUp, за да сортирате задачите по цена на забавянето, да филтрирате по ключови елементи и да поддържате фокуса на вашите забавени задачи.

Стъпка 2: Изчислете продължителността или размера на задачата

След това оцените усилията или времето за всяка задача. Това често се измерва с „продължителност на задачата“ или „размер“ и е ключово за определяне на WSJF.

Функцията за проследяване на времето в ClickUp е чудесен инструмент за изчисляване на отработените часове. Можете да следите колко време отнемат подобни задачи, да използвате исторически данни или да правите оценки въз основа на обратната връзка от екипа.

Записвайте часовете от настолен компютър, мобилно устройство или уеб с ClickUp Time Tracking.

Имайте предвид, че използването на последователна скала е от съществено значение за справедливото определяне на приоритетите. Например, лесна задача може да получи оценка за продължителност от две, докато по-сложна задача може да получи оценка от 20.

Стъпка 3: Разделете разходите за забавяне на продължителността (или размера) на задачата

Сега, когато имате както CoD, така и продължителност на задачата, разделете CoD на продължителността на задачата, за да получите WSJF резултат:

WSJF = Цена на забавянето / Продължителност на задачата

Например, ако дадена задача има CoD от 20 и продължителност от пет, WSJF резултатът ще бъде 4. По-високите резултати показват задачи с по-висок приоритет.

📌 Пример Разгледайте две инициативи: Инициатива А: CoD = 15, продължителност на задачата = 3. WSJF резултат = 15 / 3 = 5 Инициатива Б: CoD = 8, продължителност на задачата = 4. WSJF резултат = 8 / 4 = 2 В този случай инициатива А има по-висок WSJF рейтинг, което означава, че тя трябва да бъде приоритетна пред инициатива Б.

За да улесните това изчисление, можете да използвате ClickUp Formula Fields, за да разделите автоматично CoD на продължителността на задачата за всяка задача. Тази автоматизация гарантира, че приоритизирането ви остава актуално без ръчни изчисления и човешки грешки.

Изчислете лесно разходите за забавяне с помощта на формулните полета на ClickUp.

Всичко, което трябва да направите, е:

Добавете формулно поле

Кликнете върху иконата плюс в изгледа Списък или Таблица.

Изберете формула и я наименувайте

Настройте формулата WSJF

Кликнете върху символа ƒx, след което изберете полета като „Цена на забавянето“ и „Продължителност“.

Използвайте оператори (например, деление) за изчисляване на WSJF. Използвайте разширения редактор за по-сложни формули.

Автоматично изчисляване на задачите

Автоматично актуализиране на формулни полета, което ви помага да приоритизирате задачите без усилие въз основа на WSJF резултати.

Освен това, можете да опитате шаблона за матрица за приоритизиране на ClickUp, за да оцените и приоритизирате задачите въз основа на тяхното въздействие.

Използване на WSJF за приоритизиране на елементи в продуктовата пътна карта

Изграждането на успешна продуктова пътна карта изисква внимателно определяне на приоритетите, което често включва трудни решения за това какво да се направи първо.

WSJF класифицира елементите във вашия продуктов беклог въз основа на въздействието и усилията, като гарантира, че задачите с голямо въздействие се издигат на върха и получават вниманието, което заслужават.

Софтуерът за управление на продукти ClickUp оптимизира приоритизирането с WSJF чрез персонализирани оценки, визуални пътни карти и инструменти за обратна връзка, като ви помага да прецените бизнес стойността, критичността на времето и размера на задачата.

С опростена WSJF оценка, ClickUp съгласува приоритетите на вашия екип, насърчавайки по-бързи, основани на данни решения, които максимизират стойността. Нека разгледаме как.

Използвайте таблата на ClickUp, за да визуализирате и проследявате напредъка на задачите с голямо въздействие.

Стъпка 1: Съгласувайте WSJF с вашите бизнес цели

Преди да се впуснете в изчисления, съгласувайте рамката на WSJF и общите бизнес цели в среда на Agile Scrum.

Помислете какво е най-важно за вашата организация в момента – дали това е увеличаване на приходите, подобряване на удовлетвореността на клиентите или намаляване на оперативните разходи. Тази яснота гарантира, че приоритизирането с WSJF пряко подкрепя по-широките цели на компанията, като прави вашата пътна карта изпълнима и значима.

Идентифицирайте основните бизнес цели и се уверете, че всички членове на продуктовия екип разбират как те влияят върху приоритизирането.

Използвайте шаблона за продуктова пътна карта на ClickUp, за да структурирате пътната си карта около тези цели, като гарантирате съгласуваност от самото начало.

Стъпка 2: Съберете мненията на заинтересованите страни

Вашите заинтересовани страни – независимо дали са от маркетинга, продажбите или успеха на клиентите – имат ценни идеи, които могат да усъвършенстват вашата приоритизация с WSJF. Сътрудничество с тях, за да разберете кои функции или подобрения ще окажат най-голямо влияние върху вашите клиенти или бизнеса.

Организирайте семинар или използвайте ClickUp Assign Comments, за да обсъдите и ангажирате заинтересованите страни и лицата, вземащи решения, за да оцените бизнес стойността, чувствителността към времето и ползите от намаления риск на всяка функция. Този подход може да улови обратната връзка директно върху елементите от вашата пътна карта за прозрачност.

📌Пример: Когато заинтересованите страни предоставят информация, използвайте Assign Comments (Присвояване на коментари), за да @споменете съответните членове на екипа или себе си. След като обратната връзка бъде разгледана или бъде взето решение, разрешете коментара или го прехвърлете за допълнително изясняване.

С всички коментари централизирани на едно място, заинтересованите страни могат лесно да усъвършенстват приоритизирането на WSJF въз основа на най-новите данни, без да се създава объркване.

Преобразувайте коментарите в задачи и ги възложете на екипа с ClickUp Assign Comments.

Стъпка 3: Изчислете WSJF резултата

За да изчислите WSJF, вижте указанията за факторите за оценяване в предходната секция.

Присвойте на всяка задача оценка за бизнес стойност, критичност по отношение на времето и намаляване на риска (или създаване на възможности) като използвате последователна скала, като например Фибоначи. Сумирайте ги, за да намерите цената на забавянето, след което оцените размера на задачата въз основа на усилията или времевите изисквания на задачата.

Формула WSJF: WSJF резултат = цена на забавянето/размер на задачата

📌 Пример: Нека разгледаме продуктовата пътна карта на приложение за продуктивност:

Функция Бизнес стойност Критичност на времето Намаляване на риска CoD (сума) Размер на задачата WSJF резултат Напомняния за задачи 8 7 5 20 3 6. 67 Автоматизирано отчитане 9 5 6 20 4 5. 00 Инструменти за сътрудничество в екипа 10 8 7 25 5 5. 00 Табло за определяне на цели 7 6 4 17 2 8. 50

Добавете точки за бизнес стойност, критичност на времето и намаляване на риска, за да получите цената на забавянето. Разделете разходите за забавяне според размера на задачата, за да получите WSJF резултат. Приоритизирайте функциите въз основа на WSJF резултатите – по-високите резултати означават по-висок приоритет.

Можете да използвате този подход за други продукти, услуги или задачи по проекти.

📖 Прочетете също: 10 безплатни шаблона за продуктови беклог в Excel и ClickUp

Стъпка 4: Класифицирайте и приоритизирайте елементите от пътната карта

След като имате WSJF резултати за всеки елемент, е време да ги подредите. Поставете елементите с най-висок резултат в началото на вашата пътна карта за максимален ефект.

Имайте предвид, че приоритизирането е непрекъснат процес, така че може да се наложи да коригирате класирането при постъпване на нова информация. WSJF оценяването помага на вашия екип да приоритизира функции, които подобряват потребителското преживяване и сътрудничеството в екипа.

ClickUp предлага няколко начина за визуализиране на вашата пътна карта, приоритизирана по WSJF, което улеснява всички – от членовете на екипа до ръководителите – да бъдат информирани.

Например, ClickUp Board View ви позволява да визуализирате задачите в персонализирани колони въз основа на тяхната приоритетност. Плъзгайте и пускайте елементи, за да коригирате реда, което улеснява комуникирането на променящите се приоритети на Kanban Board.

Класифицирайте и групирайте задачи с подобни приоритети в ClickUp Board View.

Използвайте ClickUp Timeline View, за да планирате задачите във времето, което улеснява визуализирането на местата, където елементите с висок приоритет се вписват в цялостния ви план. Този изглед ви помага да управлявате зависимостите, да проследявате напредъка и да постигате ключови етапи.

Следете напредъка на задачите с висок приоритет с ClickUp Timeline View.

Стъпка 5: Преглеждайте и преоценявайте редовно

Приоритетите, които определяте днес, могат да се променят утре, особено в динамични пазари.

Редовно преглеждайте вашите WSJF изчисления и класации, за да се уверите, че отразяват текущите условия, бизнес целите и нуждите на клиентите. Тази стъпка помага да поддържате вашата пътна карта адаптивна и уместна.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за матрица за приоритизиране на ClickUp е създаден, за да ви помогне да организирате и приоритизирате задачите.

Шаблонът за матрица за приоритизиране на ClickUp предлага ясен начин за организиране на задачите с помощта на WSJF за гъвкаво планиране на пътната карта. Това е матрица 3×3 с оси „Въздействие“ и „Усилие“, където задачите получават ниска, средна или висока оценка. Клетките с цветен код улесняват приоритизирането:

Червено: Направете го сега

Оранжево: Направете следващото

Зелено: Направете накрая

Добавете задачи като лепящи се бележки към ClickUp Whiteboards, оценете тяхното въздействие и усилията, които изискват, и ги плъзнете в подходящата клетка. Този гъвкав изглед ви позволява да свържете задачи и документи и да добавите визуални елементи, като ви предоставя творческо, интерактивно работно пространство за приоритизиране с WSJF.

💡 Професионален съвет: Подходът WSJF подобрява и сътрудничеството между различните отдели. Маркетинг екипите могат да коригират своите кампании въз основа на приоритетните функции, определени от екипите за разработка, което води до по-добро разпределение на ресурсите и по-добро планиране на времето.

Прилагане на WSJF във вашата организация

Въвеждането на WSJF във вашите екипи може да доведе до по-добро приоритизиране и съгласуваност в цялата организация.

В Agile рамката WSJF помага за приоритизиране на функции и възможности на различни нива, като гарантира, че ресурсите се насочват към най-ценните задачи, съгласувайки разработката на продукти с бизнес целите.

Стратегии за въвеждане на WSJF във вашите продуктови екипи

Въвеждането на WSJF (Weighted Shortest Job First) в екипа ви може да ускори приоритизирането и да създаде общо разбиране за това, което определя стойността.

Ето някои практични стратегии за ефективно въвеждане на WSJF:

Организирайте семинар за WSJF: Започнете с практически семинар, на който обяснете основните принципи на WSJF – бизнес стойност, критичност на времето, намаляване на риска и размер на задачата. Представете на екипа си примери, свързани с текущите ви проекти, за да покажете реалното влияние на WSJF върху приоритизирането.

Определете ясни критерии за оценяване: Съгласувайте конкретни дефиниции за всеки фактор на WSJF. Какво означава „бизнес стойност“ за вашия екип? Какво прави даден елемент „критичен по отношение на времето“? Определянето на последователни критерии съгласува членовете на екипа при оценяването, подобрявайки справедливостта и точността.

Сортирайте задачите си по приоритет: Използвайте Използвайте ClickUp Task Priorities , за да приложите WSJF, като маркирате задачите въз основа на тяхното въздействие и усилията, необходими за изпълнението им. Категоризирайте задачите като спешни, с висок, нормален или нисък приоритет, за да фокусирате усилията на екипа си върху работата с висока стойност.

Приоритизирайте и сортирайте задачите по спешност с ClickUp Task Priorities.

Включете заинтересованите страни на ранен етап: Включете заинтересованите страни в първоначалните WSJF сесии, за да съгласувате очакванията. Получаването на информация от други екипи (например маркетинг, продажби или успех на клиентите) гарантира, че приоритетите отразяват по-широките бизнес цели, създавайки подкрепа и намалявайки потенциалните конфликти.

Наблегнете на данните пред интуицията: Подчертайте, че WSJF се отнася до обективно, базирано на данни приоритизиране. Изтъкнете как то минимизира пристрастията и помага на екипите да се фокусират върху работа с голямо въздействие, създавайки повече стойност за клиентите и заинтересованите страни.

Използвайте ClickUp Docs за сътрудничество: Създайте споделени Създайте споделени ClickUp Docs , за да записвате насоките на WSJF, критериите за оценяване и примери в реално време. Използвайте го като централен ресурс, където всеки може да прегледа основните принципи на WSJF и да се запознае с определенията за всеки фактор.

Редактирайте съвместно в ClickUp Docs, за да насърчите съгласуваността в екипа.

Често срещани предизвикателства и как да ги преодолеете

Ето някои често срещани предизвикателства в WSJF и как да ги преодолеете

Предизвикателство Решение Трудности при оценяването на стойността Разделете големите функции на по-малки компоненти. Използвайте данни, информация за клиентите и обратна връзка от заинтересованите страни, за да вземете по-информирани решения. Непоследователно оценяване Стандартизирайте методите и критериите за оценяване в различните екипи. Провеждайте семинари, за да се съгласувате по отношение на оценяването на стойността, риска и други ключови фактори. Прекалено наблягане на скоростта Балансирайте времето с стойността. Приоритизирайте както краткосрочната скорост, така и дългосрочното стратегическо въздействие, като гарантирате съгласуваност с общите бизнес цели. Липса на съгласуваност с бизнес целите Редовно преглеждайте приоритизирането с WSJF, за да гарантирате съгласуваност с променящите се цели и стратегия. Включете заинтересованите страни за съгласуваност, като използвате работния процес Scrum Неясни зависимости Използвайте инструменти като ClickUp, за да картографирате зависимостите на ранен етап. Визуализирайте задачите и взаимозависимостите, за да избегнете пречките и да осигурите правилно приоритизиране. Прекалено усложняване на процеса Опростете процеса WSJF, като се фокусирате върху ключови фактори (стойност, време, риск). Поддържайте модела ясен, за да улесните по-бързото вземане на решения. Съпротива срещу промени в приоритизирането Насърчавайте гъвкавостта и непрекъснатото усъвършенстване. Комуникирайте ползите от WSJF на заинтересованите страни, като наблегнете на фокуса върху задачите с голямо въздействие.

Знаете ли, че... В книгата си „Принципите на продуктовия поток“ Дон Райнертсен подчертава, че около 85% от продуктовите мениджъри не знаят отговора на въпроса „Колко ще струва, ако забавим това нещо с няколко месеца?“ Компаниите, които полагат допълнителни усилия за количествено измерване на „общата очаквана стойност по отношение на времето“ и изчисляват „цената на забавянето“, вземат по-добри решения.

Сега знаем, че е от съществено значение да разберем ролята, която продуктовите мениджъри играят в приоритизирането на задачите и функциите. Нека се заемем с това заедно.

Ролята на продуктовите мениджъри при внедряването на WSJF

Продуктовите мениджъри играят жизненоважна роля в прилагането на WSJF в екипите, като насърчават приоритизирането, комуникацията и съгласуваността.

Като продуктов мениджър, вие сте котвата, която държи екипа ви фокусиран върху това, което наистина има значение. Когато става въпрос за приоритизиране на задачи и функции, разгледайте бизнес стойността, спешността и риска на всяка една от тях. По този начин насочвате ресурсите към проектите, които имат най-голямо влияние. Освен приоритизирането, вие сте човекът, към когото се обръщат, за да поддържат екипа организиран и мотивиран. Би било полезно да се опитате да мотивирате всички да останат в синхрон със стратегическите цели, като се уверите, че WSJF се интегрира гладко в ежедневния работен процес.

Комуникацията също е от решаващо значение – информирането на мултифункционалните екипи за състоянието на продукта, графиците за пускане на пазара и промените в пътната карта гарантира, че всички са в синхрон с всякакви промени.

Сътрудничеството с инженери и QA прави решенията на WSJF практични и основани на техническата реалност. И не пропускайте пазарните проучвания – разбирането на нуждите на клиентите и тенденциите ви помага да поддържате точни приоритети.

В края на краищата, вие създавате визия, около която всички могат да се обединят, с ясна, съгласувана пътна карта, която води до реален успех.

Уф! Обсъдихме много теми, но преди това нека видим как WSJF се сравнява с други популярни рамки.

WSJF в сравнение с други техники за приоритизиране

WSJF се отличава с фокуса си върху максимизиране на стойността и минимизиране на закъсненията. Важно е обаче да го сравните с други популярни инструменти за приоритизиране, за да разберете предимствата му.

MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won’t Have): MoSCoW е по-качествен подход, който помага на екипите да решат кои функции са от решаващо значение и кои могат да бъдат отложени. За разлика от WSJF, MoSCoW не отчита изрично времето и разходите, което го прави по-малко ефективен при определянето на приоритети въз основа на бизнес въздействието и скоростта. Матрицата на Айзенхауер: Матрицата на Айзенхауер категоризира задачите като спешни или важни. Макар да е чудесна за управление на лични задачи, тя не винаги отразява сложността на разработването на продукти от няколко екипа, където времето за пускане на пазара и предоставянето на стойност са от ключово значение. Моделът на Кано: Моделът на Кано се фокусира върху удовлетвореността на клиентите и удовлетворението от функциите, но не набляга на ограниченията във времето и ресурсите, както прави WSJF. Това го прави полезен за разбиране на предпочитанията на клиентите, но по-малко практичен за определяне на коя функция да се даде приоритет при ограничени ресурси. Матрица „Стойност срещу сложност“: Този метод оценява функциите въз основа на стойността и сложността. Макар да е полезен за идентифициране на бързи печалби, той не предлага същото ниво на стратегическа стойност като WSJF, който балансира времето за доставка със стойността и риска. Приоритизиране по RICE: Методът RICE оценява функциите въз основа на обхват, въздействие, увереност и усилия. Докато Методът RICE оценява функциите въз основа на обхват, въздействие, увереност и усилия. Докато приоритизирането по RICE може да помогне на екипите да определят приоритетите въз основа на данни, WSJF прави още една стъпка напред, като включва съображения, основани на времето (цена на забавянето) и стойността, което го прави по-холистичен подход към приоритизирането.

WSJF се отличава в среди, където времето е от решаващо значение и бизнес стойността трябва да бъде максимизирана. Той позволява на екипите да приоритизират работата с най-високо съотношение стойност-време, което го прави особено подходящ за бързо развиваща се продуктова разработка.

Определете приоритетите си с ClickUp

WSJF е ефективен метод за приоритизиране на задачи и функции въз основа на тяхната стойност и необходимите усилия.

Независимо дали работите по продуктова пътна карта или вземате стратегически решения, WSJF ви помага да максимизирате стойността, да минимизирате забавянията и да оптимизирате ресурсите.

ClickUp прави интегрирането на WSJF безпроблемно.

С мощни шаблони, персонализирани полета за изчисляване на разходите за забавяне и продължителността на задачите, както и функции за сътрудничество като Docs и Assign Comments, можете да оптимизирате целия процес.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!