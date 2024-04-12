Техники за гъвкаво приоритизиране: овладяване на методите Scrum и RICE

Един от принципите на Agile е простотата, която включва и „изкуството да се максимизира количеството неизвършена работа“. Ефективният начин, по който Agile екипите постигат това, е чрез приоритизиране.

В Agile, Scrum управлението на проекти, lean разработката, екстремното програмиране и други подобни инженерни модели, приоритизирането е фундаментален компонент. Нека видим какво е то, как работи и как можете да оптимизирате работата си с добро Agile приоритизиране.

Разбиране на Agile приоритизирането

Техниките за гъвкаво приоритизиране помагат на екипите да определят на кои задачи, функции или потребителски истории да се фокусират първо, като по този начин гарантират, че най-ценната работа ще бъде изпълнена бързо. Популярни методи са MoSCoW, моделът на Кано, относителното претегляне, RICE оценяването и матрицата „Стойност срещу усилие“. Тези инструменти помагат на екипите да вземат по-умни и по-бързи решения въз основа на въздействието, усилията и нуждите на потребителите.

Защо е важно гъвкавото приоритизиране?

Приоритизирането е в основата на работата на Agile екипите по време на всяка итерация. Това помага за:

Избор на функции, които предлагат максимална стойност за клиента

Създаване на инкременти, които отговарят на нуждите на клиентите

Оптимизиране на разпределението на ресурсите към това, което е важно

Намаляване на рисковете по проекта чрез ранна и последователна доставка на висококачествени функции

Адаптиране към промените на пазара

С какво Agile приоритизирането се различава от традиционните модели за планиране на разработката?

Въпреки че резултатите са еднакви, Agile методологията е фундаментално различна в подхода си. Ето как.

Традиционно приоритизиране Агилна приоритизация Всички функции са задължителни, само с различни срокове Само малка част от функциите са задължителни, а останалите се подобряват непрекъснато. Създадени с цел да въведат нежелани „промени“ в предварително определени планове Създадени с цел адаптиране към променящите се изисквания на пазара Въз основа на предварително установени критерии, които да се вписват в плановете Базирани на динамични и итеративни процеси Фокусирайте се върху предсказуемостта Фокусирайте се върху адаптивността Третира обратната връзка като пречка по пътя Приемайте обратната връзка като възможност за корекция на курса

Научете повече за разликите в ръководството за начинаещи на ClickUp за Agile методологиите.

Четири нива на приоритет

В повечето модели екипите приоритизират задачите си, като ги разделят на четири нива.

Критични/спешни: Задачи, които изискват незабавно внимание поради тяхната важност и чувствителност към времето.

Висока: Задачи, които са важни, но не са толкова срочни, колкото критичните задачи.

Средно: Задачи, които са важни, но могат да бъдат отложени, ако е необходимо

Ниска: Задачи, които са по-малко спешни или критични от другите

Преди да разгледаме как можете да приложите техника за гъвкаво приоритизиране в екипа си, нека видим какво включва тя.

Компоненти на Agile приоритизирането

Агилната приоритизация взема предвид различни компоненти, за да определи върху какво ще работи екипът.

Нужди на клиентите: Нуждите и изискванията на клиентите, както се виждат в проучванията на потребителското преживяване, обратната връзка от потребителите или наблюдението на билети/доклади за грешки.

Пазарни тенденции: Еволюция на пазара, тенденции, най-добри практики и уязвимости в сигурността

Бизнес стойност: Приходи, рентабилност, удовлетвореност на клиентите и друга бизнес стойност, произтичаща от всяка функция.

Удобство на употреба: Всякакви притеснения или пропуски в способността на клиента да използва продукта изцяло и ефективно.

Компромиси: От какво трябва да се откаже екипът в резултат на избора на дадена функция?

Статистика: Agile екипите използват редица статистически техники като анализ на Парето, анализ на разходите и ползите и анализ на риска, за да им помогнат да определят приоритетите. Те също така използват различни изпитани модели в процеса.

Модели за приоритизиране в Agile разработката

Въпреки че параметрите за вземане на решение са ясни, приоритизирането може да бъде трудно. Например, проучването на потребителското преживяване може да покаже, че клиентите искат две неща – мобилно приложение и персонализация – в еднаква степен. Когато се сблъскате с такива ситуации, как определяте приоритетите?

Използвайте различните налични модели за гъвкаво приоритизиране. Нека обсъдим няколко от тях по-долу.

1. Модел за приоритизиране на изискванията

Моделът за приоритизиране на изискванията помага да се оценят и класифицират функциите въз основа на тяхната важност, стойност и влияние върху целите на проекта.

В този модел екипите обикновено класифицират разглежданата функция по скала от ниска, средна, висока и спешна, въз основа на нейния потенциал да повлияе на целите на проекта.

2. Моделът на Кано

Моделът Kano дава приоритет на функциите, които ще имат максимално влияние върху оценките за удовлетвореността на клиентите.

Както повечето други модели, Kano се фокусира изцяло върху клиента. Той помага на екипите да идентифицират функциите, които носят висока степен на удовлетворение, които след това могат да бъдат приоритизирани чрез анализ на разходите и ползите.

3. Приоритизиране по метода MoSCoW

Приоритизирането по метода MoSCoW категоризира изискванията в четири нива на приоритет: задължителни, желателни, възможни и нежелателни.

С тази рамка екипите могат ясно да разграничат това, което е от непосредствено значение, от това, което може да се изгради в дългосрочен план. Тя помага и при гъвкавото планиране на капацитета.

4. Приоритетен покер

Известен още като „планиране покер“, приоритетният покер е стратегия, при която всеки член на екипа използва карти, за да оцени времето/усилията/точките за всяка задача в продуктовия беклог.

Приемайки оценките и мненията на всички, приоритетният покер е прозрачен начин за вземане на групови решения.

5. Тест за 100 долара

Тестът за 100 долара е подобен на приоритетен покер, с някои разлики. На всеки член на екипа се дава хипотетичен бюджет от 100 долара, който може да изразходва за функции въз основа на тяхната възприемана стойност. Това е метод за претегляне на приоритетите, който е чудесен за групови настройки.

Основният фокус на теста за 100 долара е стойността за клиента, което помага на екипите да се съсредоточат върху разпределянето на ограничените ресурси за неща, които генерират максимална възвръщаемост на инвестициите.

6. Класиране по рейтинг

Stack ranking сортира всяка задача по приоритет, като най-важните елементи получават най-високия ранг, а най-малко важните – най-ниския. За всеки спринт екипът избира елементи с висок ранг за разработка.

Когато към списъка с неизпълнени задачи се добави нова задача, собственикът на продукта я сравнява със съществуващите задачи и й присвоява ранг, като я вписва в списъка с приоритети.

7. Цена на забавянето

Моделът за приоритизиране на разходите от забавяне се фокусира върху последствията, а не върху ползите.

В модела на разходите за забавяне екипите количествено измерват въздействието от отлагането на задачи или функции. След това те приоритизират задачите въз основа на потенциалните разходи от забавената доставка. Отчитането на финансовите последствия от забавянето помага за вземането на информирани решения за приоритизиране и разпределяне на ресурсите.

8. Матрица на приоритетите

Матрицата за приоритети Agile е визуален инструмент, с който екипите Scrum могат да приоритизират задачите според важността и спешността им. Тя предава приоритетите на заинтересованите страни и осигурява организационна съгласуваност, като дава на екипите ясна представа за приоритетите и им помага да се съсредоточат върху изпълнението на задачите с висока стойност.

Сега, когато вече сте запознати с няколко Agile модели за приоритизиране, нека разгледаме още няколко техники, които можете да приложите в срещите си за планиране на спринтове.

Техники за приоритизиране Agile

Някои от най-популярните техники за планиране на проекти са адаптирани към гъвкавия начин на работа, за да се постигнат изключителни резултати. Ето някои от най-често използваните.

Матрицата на Айзенхауер: 4 квадранта Агилно управление на времето

Матрицата на Айзенхауер разделя задачите на четири квадранта: спешни и важни, нито спешни, нито важни, неспешни, но важни, и спешни, но не важни.

Този прост модел помага на екипите да изяснят отговорите на два въпроса: Важно ли е да се направи? Трябва ли да се направи сега?

RICE: Балансирани техники за приоритизиране Agile

RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) класифицира функциите според потенциалното им въздействие и усилията, които изискват.

Обхват: Колко хора очаквате да достигнете в дадения период от време?

Въздействие: Колко конверсии/продажби/действия очаквате?

Увереност: Колко сте уверени в оценките си за горните два фактора?

Усилие: Колко усилия са необходими за завършване на тази функция?

Претеглена най-кратка задача първа [WSJF]

Агилната философия счита, че задачите с най-висока стойност и най-кратка продължителност трябва да бъдат изпълнени първи. Методът „Първо най-кратката задача“ се основава на тази теория.

WSJF (оценка) = Относителна цена на забавянето / относителна продължителност на задачата

Матрица „Стойност срещу сложност/усилие“

Моделът „стойност срещу сложност“ просто сравнява потенциалната бизнес стойност (приходи, печалби, привличане на клиенти и т.н.) на нова функция с усилията/сложността на нейното разработване.

Този модел също така разпределя опциите в четири квадранта, като дава приоритет на тези с висока стойност и ниска степен на усилие в началото.

Агилна приоритизация в Scrum

Това, че говорим за „Agile” приоритизиране, не означава, че то не е приложимо за софтуерни екипи, които следват други методи.

Приоритизиране в Scrum

Agile Scrum екипите редовно използват шаблони и техники за приоритизиране като част от работата си. Екипите извличат функции/грешки от продуктовия беклог за работа по време на всеки спринт. Решенията за това кои елементи да се извлекат от беклога се вземат с помощта на Agile метод за приоритизиране.

Тук собственикът на продукта оценява наличните елементи с помощта на подреждане на забавените задачи. Той използва някой от моделите/техниките за приоритизиране, които обсъждаме по-долу, за да класифицира задачите.

Например, ако използват модела Kano, те ще разгледат историите на потребителите за функциите, които са най-търсени. Ако използват модела WSJF, те вземат предвид наличните човекочаса, за да могат да оптимизират управлението на времето.

Приоритизиране в олекотеното разработване

Lean софтуерното разработване цени стойността повече от обема, гъвкавостта и непрекъснатото усъвършенстване. Приоритизирането играе ключова роля в спазването на тези принципи.

Това помага на екипите да намерят най-ценните задачи, вместо просто да увеличават скоростта. Редовното преоценяване на приоритетите помага за изграждането на адаптивност в процеса. Lean екипите също използват срещи за преглед, за да усъвършенстват самия процес на приоритизиране, вплетявайки непрекъснатото усъвършенстване във всичко.

Ако това ви се струва прекалено теоретично, нека видим как работят на практика.

Агилна приоритизация: примери от реалния свят

Приоритизирането е фундаментална част от гъвкавото разработване на софтуер. То помага да се отдели зърното от плявата. То е полезно и ценно в широк спектър от случаи. По-долу обсъждаме няколко от тях.

Постигане на минимално жизнеспособен продукт (MVP)

Минимално жизнеспособният продукт е такъв, който разполага с достатъчно функции, за да бъде привлекателен за ранните потребители, които могат да го използват, да потвърдят идеята и да дадат значима обратна връзка.

Но как да разберете кои функции правят даден продукт минимално жизнеспособен? Тук на помощ идват техниките за приоритизиране.

Матрицата за приоритизиране на функциите помага да се определи кои функции трябва да бъдат разработени сега и кои по-късно.

WSFJ помага да се идентифицират функциите, които ще донесат максимални ползи в най-кратко време.

Матрицата „стойност срещу сложност“ помага да се идентифицират функциите, които ще осигурят максимален ефект за най-кратко време.

Създаване на дизайн, ориентиран към потребителя, в Agile приоритизирането

Всеки Agile екип има за цел да създаде дизайн, ориентиран към потребителя. Те започват с намерението да отговорят на нуждите на клиента. С течение на времето обаче, когато се появят всички сложности, свързани с управлението на продукта, бюджетите, ресурсите и конкуренцията поемат контрола. В резултат на това екипите могат да се разсеят.

Агилната приоритизация предлага рамка, която помага на екипите да се придържат към избрания от тях път. Инструменти като персонажи, потребителски истории и сесии за обратна връзка помагат да се върне фокусът върху клиента. Екипите могат да играят приоритизиран покер или да дават точки от своя 100-доларов тест на потребителските истории, които според тях са най-важни.

Използване на модела Kano за удовлетвореност на клиентите

Удовлетвореността на клиентите винаги се разглежда като събитие, което настъпва след факта. Организациите провеждат проучвания, за да разберат нивото на удовлетвореност след доставката на продукта/услугата. Това забавя способността ви да разработвате гъвкави продукти, които проактивно отговарят на нуждите на потребителите.

Агилната приоритизация обръща тази тенденция. Тя подтиква екипите да се фокусират върху задачи, които според тях биха били необходими и желани от клиента. Моделът за приоритизация на Кано е особено ефективен за създаване на дизайн, ориентиран към потребителя, като се фокусира върху функциите, които оказват най-голямо влияние върху удовлетвореността на клиентите.

Определяне на възвръщаемостта на инвестициите в гъвкаво разработване на продукти чрез приоритизиране

Досега говорихме за създаването на бизнес стойност чрез Agile приоритизация. Един от начините, по които екипите измерват бизнес стойността, е чрез ROI. В края на всеки спринт или тримесечие екипите могат да зададат въпроса:

Какви нови функции са допринесли за привличането на нови клиенти?

Кои функции се използват най-често и допринасят за удовлетвореността на клиентите?

Какви отличителни характеристики водят до задържане на клиентите?

По този начин можете да изчислите възвръщаемостта на инвестициите, да се поучите от минали решения и да продължите да определяте приоритетите ефективно.

Агилна приоритизация за функции за сигурност

Един от критичните аспекти при приоритизирането на функциите, които трябва да се разработят, е разбирането на тяхното въздействие върху киберсигурността. Сертифицираните специалисти по информационна сигурност (CISSP) идентифицират и приоритизират функциите, свързани със сигурността, които се нуждаят от най-голямо внимание.

Те се фокусират върху функциите за сигурност, както и върху аспектите на сигурността на всяка функция в кода, мрежата и интеграциите, за да изградят солидна линия на защита за клиента.

През тези процеси гъвкавите екипи получават редица предимства и се сблъскват с предизвикателства при приоритизирането. Да видим какви са те.

Предимства на Agile приоритизирането

Яснота за по-голяма удовлетвореност на клиентите: Агилната приоритизация обединява целия екип, за да вземе решения относно това, което е важно за клиента. Това създава яснота в мисленето, което води до последователност в действията и в резултат на това до гладко клиентско преживяване.

Сътрудничество: Приоритизирането не е задача на един човек. Agile екипите се събират с бизнес заинтересованите страни, за да вземат колективни решения. Това укрепва сътрудничеството и създава чувство за принадлежност към общността.

Фокусирайте се върху възвръщаемостта на инвестициите: Agile екипите използват приоритизирането, за да калибрират фокуса си към възвръщаемостта на инвестициите, било то валидиране от страна на клиентите, приходи или рентабилност. Например, екип, който разработва MVP, може да се фокусира върху минимално жизнеспособни функции.

Адаптивни и динамични промени: Когато екипите приоритизират функциите, които да бъдат разработени за всеки спринт, те са в състояние да отговорят на пазарните изисквания, нуждите на клиентите, инциденти, свързани със сигурността, или повратни моменти.

Ретроспективи: Вземането на информирани решения с помощта на техники за приоритизиране помага за наблюдение на ефективността. В ретроспективите екипите могат да обсъждат намерението и резултатите, за да коригират бъдещите си действия. С течение на времето те могат да създадат гъвкави шаблони за повторяемост и последователност.

Предизвикателствата на Agile приоритизирането и как да ги преодолеете

Твърде много готвачи: Често, когато включите всички заинтересовани страни, това може да доведе до твърде много мнения, нереалистични очаквания и нерешени спорове.

Собственикът на продукта или Scrum майсторът трябва да определи ясни стандарти, да улеснява продуктивните разговори и дискусиите с ограничено време, за да се стигне до решение.

Объркване в контекста: Често се случва членовете на екипа да разбират една и съща функция по различен начин, което води до това всеки да я класифицира/приоритизира по свой собствен начин.

Собствениците на продукти трябва да инвестират време и енергия в изграждането на ясен контекст. Написването на подробни потребителски истории, очертаването на критерии за приемане и изясняването на значението на „трябва да има“ и „следва да има“ са чудесни начини да постигнете това.

Баланс: При всяко приоритизиране балансирането между краткосрочните ползи и дългосрочните цели може да бъде предизвикателство.

Инструменти за управление на проекти като ClickUp Goals помагат да се очертае ясна линия на видимост от едното към другото, като същевременно се проследява напредъкът.

Разпределение на ресурсите: Да бъдеш адаптивен понякога може да изглежда като работа към подвижна цел. Това се отразява на разпределението на ресурсите и морала на екипа.

Ръководителите на екипи трябва да комуникират проактивно, за да помогнат на екипите да разберат предимствата на адаптивността. Когато правите промяна, включете екипа в процеса на вземане на решения, за да може той да разбере защо това е важно.

След като изяснихме това, ето как можете да приложите ефективни методи за гъвкаво приоритизиране във вашата организация.

Прилагане на Agile приоритизиране

Агилното приоритизиране е основно способността да се вземат ясни и ефективни решения за това, което не трябва да се прави. Това може да породи страхове и съжаления, които могат да бъдат облекчени само с помощта на силен процес.

Ето кратко описание на процеса, който можете да следвате.

Определете целите си

Целите, както подсказва името, са това, което искате да постигнете с вашия продукт. Разбирането на това помага да се планира правилната пътна карта с приоритизиране. На този етап очертайте и границите/ограниченията си, като бюджети, ресурси, срокове и т.н.

ClickUp Docs е чудесен начин да документирате това качествено, въз основа на което можете да зададете цели в ClickUp Goals.

Идентифицирайте заинтересованите страни

Доброто приоритизиране на проектите изисква подходящи лица, вземащи решения. Идентифицирайте и включете заинтересованите страни в процеса. Обикновено заинтересованите страни включват:

Бизнес екип, спонсор на проекта или представител на клиента

Собственик на продукта

Scrum маска

Инженерни екипи

Най-важното е, че потребителите

Създайте списъци с нерешени задачи

За да определите приоритетите, се нуждаете от редица опции. Продуктовите и спринт беклогът в Agile/Scrum методологията са създадени именно за тази цел.

Създаването на списък с функции, които трябва да бъдат взети под внимание, в инструмента за гъвкаво управление на проекти ClickUp помага да визуализирате всички задачи на едно място. Използвайте ClickUp Whiteboard за сътрудничество. Плъзгайте и пускайте функции в различни етапи, използвайки изгледа Kanban.

Изберете своя модел за приоритизиране

Както видяхте по-горе, има десетки начини, по които можете да приоритизирате елементите за вашия спринт. Изберете този, който работи за вас. Привлечете заинтересованите страни и се уверете, че всички те разбират процеса. Проведете няколко симулационни сесии за приоритизиране, за да отстраните евентуални начални проблеми.

Прегледайте и ревизирайте

Следете отблизо резултатите от приоритизирането. Събирайте обратна връзка от заинтересованите страни и оптимизирайте непрекъснато.

Не знаете откъде да започнете? Стартирайте шаблона за гъвкаво управление на ClickUp Scrum и го персонализирайте според нуждите си.

Често задавани въпроси за Agile приоритизиране

1. Какъв е моделът за приоритизиране в Scrum?

Приоритизирането в Scrum се отнася до избора или „извличането“ на подходящите елементи от продуктовия беклог, върху които да се работи по време на спринта. Най-често използваните модели са приоритизиране на базата на риск, на базата на стойност, на базата на възможност и на базата на зависимост.

2. Какъв е методът за приоритизиране в Agile?

Агилната приоритизация използва различни методи като Kano, MosCoW, приоритетен покер, цена на забавянето, RICE и др.

3. Какво е матрицата на приоритетите в Agile?

Матрицата за приоритети в Agile категоризира задачите в четири квадранта въз основа на важността и спешността/усилията, които изискват.

4. Какво е моделът за приоритизиране на изискванията?

Моделът за приоритизиране на изискванията помага да се оценят и класифицират функциите въз основа на тяхната важност, стойност и влияние върху целите на проекта.

5. Какво е най-високият приоритет в Agile методологията?

Най-високият приоритет в Agile методологията е „критичен“. Ако използвате друг модел за приоритизиране, като MoSCoW, вашият по-висок приоритет би бил „задължителен“.

6. Какво е приоритизиране на системните изисквания?

Приоритизирането на системните изисквания означава да идентифицирате най-ценните функции, които вашата система трябва да предоставя. Това помага да се избегне разширяването на обхвата, приоритизирането на елементи с ниска стойност, загубата на ресурси и т.н.

7. Какво се приоритизира в Agile?

Agile екипите определят приоритетите за следващия спринт/итерация. Това могат да бъдат нови функции, подобрения или поправки на грешки.

8. Кои са 4-те нива на приоритизиране на задачите?

Критично/спешно, високо, средно и ниско