Как да използвате трите стълба на Scrum за разработване на продукти

Разработването на продукт или софтуер е сложен процес. Имате нужда от план, който да не кара разработчиците ви да търсят начини да се измъкнат.

Въведете трите стълба на Scrum. Тези основни принципи формират основата на рамката за управление на проекти Scrum. Те гарантират стабилност и успех по време на цялото ви пътуване с Scrum.

Ако сте нови в Scrum, тези стълба ще ви помогнат да поддържате баланс в работата си и да мотивирате екипа си да дава най-доброто от себе си.

Какви са стълбовете на Scrum?

Scrum е гъвкава рамка за управление на проекти, която помага на екипите да изпълняват работата си постепенно и поетапно. Тя е предназначена за проекти, които включват висока степен на несигурност или чести промени в изискванията.

Scrum екипите работят в тясно сътрудничество, остават гъвкави и правят малки, но значими стъпки напред по време на кратки периоди на работа, наречени спринтове. Процесът на разработване в Scrum се състои в поддържане на темпото и адаптиране според нуждите.

В основата на управлението на проектите по Scrum трите стълба на емпиризма помагат при справянето с комплексни проблеми:

Прозрачност

Инспекция

Адаптация

Прозрачността в проектните процеси помага на всички да бъдат в течение; редовните проверки помагат за наблюдение на напредъка на проекта, а адаптирането на стратегиите към променящите се изисквания или сценарии ви позволява да включите обратна връзка и да се подобрявате непрекъснато. Приемането на тези три принципа прави Scrum методология, която е благоприятна за екипа и клиентите.

Scrum: Кратка история

Терминът „Scrum“ може да бъде проследен до статия от 1986 г. в Harvard Business Review, озаглавена „The New Product Development Game“ (Играта на разработване на нови продукти) от Хиротака Такеучи и Икуджиро Нонака.

Авторите обсъждат „подхода на ръгбито“ (спортна метафора за отбор, който се движи заедно от начало до край) за бързо и по-гъвкаво разработване на продукти. Те предлагат това като алтернатива на традиционния последователен подход или подходът „щафетно бягане“, при който всеки бегач изминава разстоянието самостоятелно и предава щафетата на член от отбора в края на своя тур.

През 1993 г. Джеф Съдърланд, Джон Скумниоталес и Джеф Маккена за първи път внедряват Scrum практики в Easel Corporation.

Резултатите от този нов подход привлякоха вниманието на Кен Швабер (главен изпълнителен директор на Advanced Development Methods) и Майк Бийдл (който по-късно стана съавтор на „Agile Manifesto“).

През този период те усъвършенстваха концепциите на Scrum зад кулисите, но те не бяха представени пред обществеността до конференцията OOPSLA през 1995 г. Тогава Съдърланд и Швабер представиха Scrum на света, като представиха доклад, озаглавен „Процесът на разработка SCRUM“ на конференцията.

Почти три десетилетия по-късно същността на SCRUM остава същата, но рамката продължава да се разраства и развива с редовни ревизии. Това, което започна като рамка за разработка на софтуер, беше прието в различни индустрии, за да опрости сложни проблеми.

Разбиране на основните принципи на Scrum

Методологията на Scrum се основава на емпиризма – концепция, която набляга на придобиването на знания от реални преживявания и наблюдения. Scrum разчита на събирането на доказателства и факти чрез постоянни експерименти, което води до по-бърза обратна връзка, непрекъснато усъвършенстване и по-бързо изпълнение на проектите.

Scrum споделя принципите си и с Holacracy, философия на управление, която разпределя правомощията за вземане на решения в цялата организация. Подобно на Scrum, Holacracy насърчава гъвкавостта, сътрудничеството и ефективността в компаниите. Тя създава работна култура, в която всички работят заедно за по-добри резултати.

За да разберем по-добре тези структури, нека се запознаем с шестте основни ценности на методологията Scrum, които се отразяват и в Holacracy.

1. Емпиричен контрол на процесите: Трите стълба на Scrum – прозрачност, инспекция и адаптация – управляват емпиричния контрол на процесите. Процесът Scrum не се основава на теория, а на наблюдения от реалния живот.

2. Самоорганизация: Мултифункционалните Scrum екипи трябва да бъдат самоорганизирани, тъй като това им помага да изпълняват конкретните си роли, да поемат отговорност и да оценяват критично своето представяне без никакви указания от ръководството.

3. Сътрудничество: Всички в Scrum екипа знаят върху какво работят останалите. Членовете на екипа комуникират ясно със заинтересованите страни, за да осигурят постоянна обратна връзка.

4. Приоритизиране на базата на стойността: Тази основна стойност се фокусира върху организирането на дейностите въз основа на стойността за клиента. Целта е да се доставят качествени продукти или услуги възможно най-бързо.

5. Time-boxing: В Scrum работата се извършва в спринтове. Всичко, от планирането на спринтовете до ежедневните срещи, има ясно определено начало и край. Това time-boxing гарантира, че всеки знае отреденото време за всяка стъпка и общия напредък на спринтовете.

6. Итеративно разработване: Екипите получават обратна връзка след всеки спринт и работят за подобряване на продукта. Тези цикли на непрекъснато подобрение улесняват екипите да работят по промените и гарантират, че продуктът отговаря на очакванията на клиента.

Трите стълба на Scrum

Нека се впуснем в дълбочина в трите стълба на Scrum и да открием тяхното значение в управлението на проекти за разработка.

Прозрачност в Scrum

В Scrum прозрачността означава, че всички, участващи в процеса на разработване, знаят какво се случва – доброто, лошото и грозното.

Когато един екип прилага прозрачно управление на работния процес, всички членове на екипа и външни заинтересовани страни получават една и съща информация, доверяват се един на друг, работят за постигането на една и съща цел и комуникират открито. Този стълб е това, което прави Scrum методология, основана на силно сътрудничество.

Ето някои практични начини за осигуряване на прозрачност в Scrum:

1. Оптимизирайте документацията: Когато поддържате документите, свързани с проекта, организирани и достъпни, членовете на Scrum екипа получават яснота относно своите цели. Тези документи могат да включват:

Спринт беклог: Списък със задачи, по които Scrum екипът трябва да работи по време на спринт.

Продуктов беклог: Приоритетен списък с действия, необходими за подобряване на продукта.

Преглед на спринта: Събитие, на което заинтересованите страни проверяват напредъка на проекта и дават обратна връзка.

Дефиниция на „завършено“ (DoD): Набор от критерии, на които трябва да отговаря даден продукт, за да бъде считан за готов за пускане на пазара. Този процес на документиране помага на екипите да останат фокусирани, като същевременно целите, процесите и напредъкът остават видими за всички заинтересовани страни.

2. Бъдете Scrum Master: Scrum Masters са експерти в Scrum рамката и помагат на agile екипа да разбере нейните принципи и практики. Те осигуряват отворена комуникация между продуктовия собственик, членовете на екипа и заинтересованите страни, като гарантират, че всички са на една и съща страница.

Чрез организиране на редовни дейности като планиране на спринтове, ежедневни събрания и прегледи на спринтове, те елиминират пречките и помагат на членовете на екипа да получат представа за това, което правят останалите.

3. Направете напредъка видим: Можете да използвате диаграми за изразходване и изчерпване, за да държите членовете на екипа и клиентите си в течение на напредъка към целите на спринта.

Диаграмите Burnup ви помагат да проследявате общото количество извършена работа във времето, като подчертават постигнатия напредък и общия обхват на проекта.

Диаграмите Burndown показват оставащата работа, която намалява към нула, визуализирайки колко работа остава за завършване на проекта.

4. Сближете заинтересованите страни: Чрез създаването на ясни канали за комуникация можете да помогнете на екипите и заинтересованите страни да си сътрудничат по-добре, да получават обратна връзка и да внедряват промени въз основа на тази обратна връзка.

Прозрачните процеси позволяват на екипите да изграждат междуличностно доверие, защото всеки разбира върху какво работят останалите. Това сътрудничество е ключът към постигането на вашите общи цели!

Инспекция в Scrum

Инспекцията в Scrum се отнася до постоянното оценяване на продукта, процесите и практиките. Клиентите и дори членовете на вътрешния екип могат да участват в инспекцията и да предлагат идеи за подобряване на продукта.

Проверката се извършва по време на:

Планиране на спринт: В началото на спринта Scrum екипът решава върху кои елементи от продуктовия беклог да работи.

Ежедневен Scrum: Разработчиците на Scrum се срещат всеки ден от спринта, за да проверят напредъка към целта на спринта и да адаптират съответно списъка с задачи за спринта.

Преглед на спринта: Scrum екипът представя работата си пред заинтересованите страни и моли за обратна връзка.

Ретроспектива на спринта: След всеки спринт екипът провежда среща, за да обсъди миналия спринт, да анализира какво е минало добре и какво не, и да планира стратегии за подобрение.

Този стълб носи постепенно подобрение в разработването на продукти по Scrum. Не чакате до края, за да получите обратна връзка, а вместо това търсите обратна връзка по време на всеки спринт и модифицирате функциите на продукта, за да се уверите, че крайните резултати съответстват на визията на клиента.

Адаптация в Scrum

Инспекцията работи съвместно с третия стълб на Scrum, известен като адаптация. След като спринтът приключи и сте завършили инспекцията, е време да промените процесите си и да направите място за подобрения.

Адаптацията позволява на членовете на екипа свободно да споделят своите знания и идеи и улеснява решаването на проблеми. Чрез сесии за мозъчна атака можете да идентифицирате възможности за иновации и да адаптирате подходите си за по-добри резултати следващия път.

Екипите за разработка по Scrum могат да внедрят адаптацията по следните начини:

Коригиране на спринт беклога: Въз основа на заключенията, изведени по време на инспекцията, екипите могат да адаптират промените към елементите в спринт беклога.

Адаптиране на ежедневните събрания: екипите могат да променят ежедневния си работен план по време на ежедневните събрания и да включват нови стратегии.

Преглед на обратната връзка от спринта: Scrum екипите могат да анализират обратната връзка, която са получили при предишния преглед на спринта, и да я използват като ръководство за адаптиране на подхода си за следващия спринт.

Този стълб на Scrum прави вашия екип гъвкав, подобрява качеството на работата, помага за идентифициране на проблеми, коригира работните процеси за по-голяма ефективност и поддържа високо ниво на удовлетвореност на клиентите.

Практическо приложение на трите стълба на Scrum

Нека видим как можете да приложите трите стълба на Scrum в реалния живот при разработването на софтуер.

Потребителски истории и тяхната роля в Scrum

Потребителската история е термин от Agile Scrum, който се отнася до най-малката единица работа в Agile рамката, изразена като „персона + нужда + цел“. Това е общо, нетехническо описание на софтуерна функция, написано от гледна точка на потребителя.

Собственикът на продукта (член на Scrum екипа) създава потребителски истории въз основа на изискванията, които получава от клиента или заинтересованите страни.

Докато пишете историята на потребителя, не е нужно да се притеснявате за детайлите. Просто напишете няколко изречения за това как дадена функция на продукта ще донесе полза на клиента.

Форматът на потребителската история обикновено следва проста и кратка структура на изреченията, която очертава желаната функционалност от гледна точка на потребителя:

Като [потребителски профил], искам да [действие], за да [полза].

Пример: Като чест потребител на мобилното приложение ClickUp, искам да мога да влизам с SSO (еднократно влизане), за да имам бърз и сигурен достъп до профила си, без да се налага да запомням и въвеждам паролата си всеки път.

Добрите потребителски истории предлагат много предимства за Scrum екипите:

Укрепете първия стълб на Scrum, а именно прозрачността.

Помогнете си да оцените по-точно усилията и сроковете на проекта.

Позволете по-ефективно планиране на спринтовете

Поддържайте фокуса върху непосредствените нужди на потребителя.

Насърчавайте сътрудничеството между членовете на екипа.

Насърчавайте критичното мислене и иновативните решения, за да постигнете целта.

Използване на ценообразуване, базирано на стойността, в разработката на софтуер по Scrum

Структурата на Scrum има за цел да достави максимална стойност за минимално време. Но как може да се постигне това в един сложен процес на разработване? Чрез приоритизиране, базирано на стойността.

Идеята зад тази концепция е да се определи редът на задачите и да се реши върху какво да се работи в момента и какво да се направи по-късно. След създаването на потребителски истории, собственикът на продукта разговаря с клиента или заинтересованата страна, за да разбере кои бизнес изисквания носят най-голяма стойност.

Въз основа на тази дискусия, собственикът на продукта пренарежда потребителските истории в „Приоритетен списък с продукти“, като запазва най-ценните действия на върха. Следните техники могат да се използват за ефективно приоритизиране на елементите:

Метод MoSCoW: Фокусира се върху четири типа функции – задължителни (необходими за текущата версия), желателни (необходими за бъдеща версия), възможни (би било добре да се включат в бъдеща версия) и потенциални (може да са необходими или не за бъдеща версия). Модел на Кано: Приоритизира действията въз основа на основните нужди на клиентите, нуждите от производителност и нуждите от вълнение. WSJF (Weighted Shortest Job First) оценка: Този метод за приоритизиране подрежда задачите въз основа на тяхната относителна стойност и спешност. Той разделя относителната цена на забавянето на относителната продължителност на задачата, за да получи WSJF оценката на дадена задача. Задачите с по-високи WSJF оценки се приоритизират поради по-високата им относителна цена на забавянето и по-кратката относителна продължителност на задачата. Този метод за приоритизиране подрежда задачите въз основа на тяхната относителна стойност и спешност. Той разделя относителната цена на забавянето на относителната продължителност на задачата, за да получи WSJF оценката на дадена задача. Задачите с по-високи WSJF оценки се приоритизират поради по-високата им относителна цена на забавянето и по-кратката относителна продължителност на задачата.

Приоритизирането въз основа на стойността е полезно както за екипа за разработка, така и за клиента, тъй като:

Прави проектите адаптивни

Осигурява разумно разпределение на ресурсите

Максимизира възвръщаемостта на инвестициите (ROI) за разпределените ресурси.

Осигурява добавена стойност на ранен етап

Подобрява клиентското преживяване, като дава приоритет на това, което е най-ценно за тях.

Фокусира се върху непрекъснатото предоставяне на стойност

За да извлечете максимална полза от Scrum рамката, се нуждаете от мощен, гъвкав инструмент, който обединява всички заинтересовани страни под един покрив.

И какво може да бъде по-добър вариант от ClickUp? Този всеобхватен гъвкав софтуер спестява време, ускорява спринт циклите, помага на членовете на екипа да си сътрудничат по-добре и гарантира, че ще постигнете вашите KPI и ще запазите клиентите си доволни.

Ето как да подсилите своя Scrum екип, използвайки Sprints в ClickUp:

Оптимизирайте управлението на спринтовете: Поддържайте прозрачност относно това какво да правите и кога. Задавайте срокове за спринтовете, разпределяйте точки, отбелязвайте приоритети и синхронизирайте процеса на разработване на продукти с инструменти като GitHub, GitLab и Bitbucket.

Създайте персонализирани Sprint Points в ClickUp, следете ги и управлявайте ефективно натоварването на вашия Scrum екип.

Ускорете разработката с автоматизация на спринтовете: Не губете време с ръчни задачи. Създавайте нови спринтове, маркирайте спринтовете като „Завършени“ или „В процес“ и премествайте незавършените задачи в следващия спринт, всичко това с помощта на Не губете време с ръчни задачи. Създавайте нови спринтове, маркирайте спринтовете като „Завършени“ или „В процес“ и премествайте незавършените задачи в следващия спринт, всичко това с помощта на ClickUp Automation

Автоматизирайте спринтовете с ClickUp и спестете време.

Получавайте информация в реално време с визуални отчети: Проверете колко бързо работи екипът ви чрез историите на потребителите и следете напредъка на проекта с диаграми за изразходване и изчерпване. Проверете текущото състояние на задачите и идентифицирайте пречките с помощта на кумулативния поток и измерете средното завършване на работата за всеки спринт с помощта на Velocity.

Визуализирайте отчетите за спринтовете в ClickUp с диаграми Burnup, Burndown, Velocity и Cumulative flow и останете в синхрон с целите си за спринтовете.

Можете да използвате шаблоните на ClickUp за Scrum, за да оптимизирате документацията и да поддържате прозрачност.

Изтеглете шаблона Създайте подробни списъци с задачи и дайте възможност на всички заинтересовани страни да ги проследяват с шаблона за гъвкаво управление на Scrum на ClickUp.

Тези персонализирани шаблони улесняват живота ви като продуктов мениджър и позволяват на членовете на екипа да управляват по-добре работния си процес.

Преодоляване на препятствия с трите стълба на Scrum

При управлението на сложни проекти за разработка може да срещнете проблеми при прилагането на обратна връзка, поддържането на прозрачност и гъвкавост, запазването на ефективност или поддържането на качеството. Три стълба на Scrum могат да ви помогнат да преодолеете тези предизвикателства. Нека видим как:

Интегриране на стълбовете на Scrum с други методологии

Scrum е мощен инструмент, но какво ще стане, ако можете да го направите още по-добър?

Можете да комбинирате рамката Scrum с гъвкави методологии за управление на проекти, като Kanban и Extreme Programming (XP). Този подход ви дава най-доброто от двата свята, прави екипа ви по-ефективен и оптимизира начина, по който управлявате работната си натовареност.

Например, за да направите процесите по-гъвкави, Scrumban (комбинация от Scrum и Kanban) постига това, като обединява визуалния работен поток на Kanban с времевите спринтове на Scrum:

Това подобрява видимостта и прозрачността на вашата работа.

Това подобрява сътрудничеството между всички екипи.

Това ви помага да преодолеете предизвикателствата по-бързо.

Техники за сътрудничество, които подсилват ефективността на стълбовете на Scrum

Можете да засилите ефективността на стълбовете на Scrum, като използвате техники за сътрудничество, които насърчават прозрачността, отзивчивостта и адаптивността. Някои от тези техники са:

Ежедневни събрания, които позволяват синхронизиране и обсъждане на работата.

Срещи за планиране на спринтове, в които участват всички Scrum екипи за по-добро съгласуване.

Спринт ретроспективни срещи, в които участват собственикът на продукта и екипът за разработка, за да прегледат, изяснят и приоритизират елементите в продуктовия беклог.

Парно програмиране, което позволява на двама разработчици да работят заедно, непрекъснато да обменят идеи, да преглеждат работата си и да дават незабавна обратна връзка.

Приносът на заинтересованите страни за поддържането на трите стълба на Scrum

Заинтересованите страни участват в процеса на разработване от начало до край. Те поддържат трите стълба на Scrum по следните начини:

Съобщаване на техните желания и изисквания на екипа (прозрачност)

Следете напредъка на проекта и търсете области, които се нуждаят от подобрение (инспекция).

Предоставяйте обратна връзка след всеки спринт и изисквайте от Scrum екипа да направи съответните промени (Адаптация)

Тези заинтересовани страни могат да бъдат всеки, който има пряк интерес от резултатите на екипа за разработка – вътрешни екипи, клиенти, потребители или спонсори.

Как стълбовете на Scrum подобряват управлението на проекти и производителността

Трите стълба на Scrum заедно създават среда за реализация на проекти. Ето как:

Прозрачност: Ясната комуникация и споделянето на информация водят до по-добра отчетност, сътрудничество и управление на риска.

Проверка: Редовните проверки позволяват ранното откриване на проблеми, непрекъснатото усъвършенстване и осигуряването на качеството.

Адаптация: Приемането на промените позволява гъвкавост, повишава удовлетвореността на клиентите и ускорява пускането на пазара.

Възможни предизвикателства и решения при ефективното прилагане на принципите на Scrum

Може да срещнете някои предизвикателства при внедряването на методологията Agile Scrum. Нека изясним нещата, като представим няколко често срещани проблема и начини за тяхното решаване:

Проблем: Съпротива срещу промяната

Решение: Работете за популяризиране на предимствата на Scrum и как той дава възможност на екипите. Можете да започнете с пробен проект, използвайки рамката на Scrum, за да запознаете членовете на екипа с нея и да им предоставите необходимите ресурси, за да разберат по-добре методологията.

Проблем: Разширяване на обхвата и промяна на приоритетите

Решение: Трябва да приоритизирате ефективно историите на потребителите и да се придържате към определените цели на спринта. Опитайте се да държите заинтересованите страни в течение, за да получавате редовна обратна връзка, да управлявате очакванията и да коригирате приоритетите според нуждите.

Проблем: Липса на непрекъснато усъвършенстване

Решение: Използвайте редовни ретроспективи, за да идентифицирате и разрешите проблеми и да приложите обратната връзка от клиентите, за да подобрите подхода си. Създайте култура на работното място, в която екипите се чувстват насърчени да се представят по-добре от вчера.

Използвайте подходящия инструмент за управление Scrum/Agile

Сложните проекти изискват гъвкав инструмент за управление на проекти, който да поддържа прозрачност, да позволява проверка и да дава възможност за адаптиране.

Като проектен мениджър, трябва да изберете подходящия инструмент за управление на целия процес на разработване, от създаването на потребителски истории и забавяния до планирането и изпълнението на спринтове.

Софтуерът за гъвкаво управление на проекти Clickup може да бъде отлично решение в този случай.

Обединете вътрешни екипи, външни заинтересовани страни и необходимите инструменти в една платформа, като създадете условия за прозрачно сътрудничество чрез ClickUp.

Нека разгледаме как можете да оптимизирате проектите за разработка на софтуер с ClickUp:

Насърчавайте сътрудничеството: Позволете на членовете на Scrum екипа и заинтересованите страни да сътрудничат прозрачно с Позволете на членовете на Scrum екипа и заинтересованите страни да сътрудничат прозрачно с ClickUp Docs . Използвайте го като централизирано хранилище за споделяне на идеи за продукти, прототипи, спецификации на продукти и др.

Сътрудничество с заинтересованите страни в реално време с ClickUp Docs

Създайте гъвкави работни процеси: Проектирайте гъвкав работен процес, съобразен с уникалните нужди на вашия Scrum екип. От идеята до пускането на продукта на пазара, можете да управлявате целия жизнен цикъл на продукта в рамките на една платформа.

Управлявайте ефективно жизнения цикъл на продуктите с гъвкавия работен процес на ClickUp.

Спестете време с AI: създавайте продуктови пътни карти, тестови планове и техническа документация с ClickUp Brain и ускорете процеса на разработка.

Автоматизирайте процесите на планиране и документиране с AI Writer for Work™ на ClickUp Brain.

Визуализирайте работата си: Приоритизирайте забавените задачи и идентифицирайте пречките с помощта на Приоритизирайте забавените задачи и идентифицирайте пречките с помощта на изгледа „Табло“ на ClickUp . Проверете точките за спринт и капацитета на екипа си с помощта на изгледа „Кутия“. Провеждайте мозъчни атаки и сътрудничество с помощта на бели дъски. Структурирайте спринтовете и управлявайте етапите с помощта на диаграмите на Гант.

Получете по-добра видимост на проектите с персонализирани изгледи в ClickUp.

ClickUp помага на гъвкавите екипи да се фокусират върху основното развитие, като същевременно поддържа трите стълба на Scrum.

Използване на стълбовете на Scrum за подобрено управление на проекти

Разбирането и използването на трите стълба на Scrum – прозрачност, проверка и адаптация – прави видима разлика в разработването на продукти. Те не са само теоретични конструкции, а практични инструменти, които поддържат проектите ви в правилната посока.

Освен че управляват сложни работни процеси, стълбовете на Scrum създават среда, в която иновациите са приоритет, екипите работят за непрекъснато усъвършенстване, а сътрудничеството става нещо естествено.

Заедно тези стълба превръщат Scrum в нещо повече от просто рамка за управление на проекти – те го правят движеща сила за култивиране на креативност и работа в екип във вашите проекти.

Ще видите още повече предимства, когато ги съчетаете с функциите за управление на проекти на ClickUp.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp!

Често задавани въпроси

1. Кои са трите стълба на Scrum?

Трите стълба на Scrum са прозрачност, инспекция и адаптация.

2. Какво е теорията за трите стълба?

Теорията за трите стълба в Scrum се отнася до стълбовете на емпиризма: прозрачност, инспекция и адаптация. Прозрачността осигурява ясна комуникация, инспекцията осигурява постоянно наблюдение и оценка на процесите и продуктите, а адаптацията осигурява непрекъснато развитие на продукта, процесите и практиките.

3. Кои са трите стълба на устойчивостта?

Трите стълба на устойчивостта са социална, икономическа и екологична устойчивост.