15 стратегии и рамки за приоритизиране на функции

Продукт с всички възможни функции звучи като мечтата на всеки потребител и машина за печатане на пари, нали?

Да предположим, че искате да създадете ново приложение за фитнес. Всеки има идеи: брояч на калории, тренировъчни програми и може би дори социален фийд, в който да споделяте напредъка си. Но с ограничено време и ресурси не можете да създадете всичко наведнъж.

Нуждаете се от стратегии за приоритизиране на функциите, за да оптимизирате работния процес по разработването на продукти. Приоритизирането на функциите е изкуство и наука: трябва да изберете функциите, които ще имат най-голямо влияние, ще задържат интереса на потребителите и ще изстрелят приложението ви на върха.

Нека се задълбочим и разберем защо приоритизирането на функциите е от решаващо значение за ефективното управление на продуктите.

Какво е приоритизиране на функции?

Приоритизирането на функциите е систематичен процес на класифициране на функциите въз основа на потенциалното им въздействие върху продукта и неговите потребители, след което се създава стратегия за тяхното систематично развитие.

Приоритизирането на функциите включва анализ на нуждите на клиентите, техните искания, бизнес целите, техническата осъществимост и ограниченията на ресурсите, за да се определи кои функции да се разработят първо.

Подобно на практиките за продуктови забавяния, тя играе жизненоважна роля в методологиите за гъвкаво разработване на софтуер по следните начини:

Улесняване на итеративните издания

Гарантирайте, че най-ценните функции достигат първо до потребителите

Възможност за непрекъсната обратна връзка и подобрения

Гарантиране, че усилията за разработка са синхронизирани с визията и пътната карта на продукта

Макар че „интуицията“ играе важна роля в разработването на продукти, разчитането единствено на нея може да доведе до пропуснати възможности и загуба на ресурси. Структурираният подход към приоритизирането на функциите предлага по-надежден начин за вземане на информирани решения.

Ето защо:

Фокусира ресурсите: Ограниченото време и ресурсите за разработка изискват внимателно разпределение. Приоритизирането помага да насочите усилията на екипа си към функциите, които ще имат най-значително въздействие.

Съгласува се със стратегията: Функциите трябва да подкрепят визията и дългосрочните цели на вашия продукт. Приоритизирането ви помага да се уверите, че създавате функции, които допринасят за вашата стратегическа пътна карта.

Подобрява вземането на решения: Чрез използването на данни и последователна рамка, приоритизирането премахва пристрастията от уравнението, което води до по-обективни и информирани решения.

Подобрява комуникацията: добре дефинираният процес на приоритизиране насърчава ясната комуникация със заинтересованите страни, включително разработчици, дизайнери и екипи по продажбите, по отношение на посоката на продукта.

Стъпка по стъпка ръководство за приоритизиране на функциите

Приоритизирането на функциите е многоетапен процес, който изисква добре дефиниран подход. Ето как се извършва това:

1. Провеждане на анализ и проучване на продукта

Започнете със събиране на изчерпателна информация за вашия продукт, целевия му пазар и настоящото му състояние.

Провеждайте проучвания сред потребителите чрез анкети, интервюта и тестове за използваемост, за да получите обратна връзка от клиентите и да придобиете ценна информация за нуждите и проблемите на потребителите.

Освен това, анализирането на пазарните проучвания, офертите на конкурентите и пазарните тенденции помага да се идентифицират потенциалните възможности и заплахи за позиционирането на вашия продукт.

2. Създайте епични истории

Епиците представляват широки функционалности или теми в рамките на вашия продукт. Въз основа на анализа на вашия продукт, ще групирате свързаните функции под тези епични теми. Това помага да разделите широките цели на продукта на по-малки, управляеми единици и осигурява структура на високо ниво за вашата продуктова пътна карта.

Мислете за епичните истории като теми, очертаващи значими функционалности. Те служат като основа за историите на потребителите.

3. Измислете истории на потребители

Потребителските истории са кратки разкази, описващи конкретна нужда или желание на потребителя за други функции. Те предоставят ориентирана към потребителя перспектива за стратегиите за разработване на функции, като гарантират, че разработването на продуктите е съобразено с проблемите на потребителите и желаните резултати.

Всяка история на потребител трябва да следва една и съща страница в прост формат: „Като [роля на потребителя], искам [желан резултат], за да [полза]. “Например: „Като клиент, искам да проследявам поръчката си в реално време, за да планирам деня си съответно. “

Инструментите за управление на продукти като ClickUp могат да подобрят усилията ви за приоритизиране на функциите и ефективността ви.

Ето как:

1. Пакет за управление на продукти ClickUp

Начертайте траекторията на вашия продукт, синхронизирайте усилията на вашия екип и ускорете пускането му на пазара с помощта на платформата за управление на продукти на ClickUp.

Платформата за управление на продукти на ClickUp предлага няколко рамки и инструменти, които помагат при приоритизирането на функциите:

Интегрирайте обратна връзка, епични задачи и спринтове в единна продуктова пътна карта, осигуряваща ясна видимост за екипите по отношение на текущите цели и предстоящите задачи.

Опростете управлението на специфични за екипа изгледи, процеси и автоматизации, като намалите административните разходи и елиминирате необходимостта от ръчни преходи, освобождавайки ценно време за съществена работа.

Насърчавайте съгласуваността между екипите и заинтересованите страни по отношение на общите цели в рамките на една екосистема. Участвайте в сътрудничество чрез Docs, генерирайте идеи на Whiteboards и комуникирайте актуализации чрез Comments, наред с други функции.

2. Бели дъски на ClickUp

Използвайте ClickUp Whiteboards за планиране на продукти и създаване на пътни карти.

Използвайте лепящи се бележки или картички на бялата дъска, за да представите епични истории (широки теми) и истории на потребители (конкретни функции) в рамките на тези епични истории. Това ви позволява лесно да ги премествате, като насърчавате мозъчната буря и сътрудничеството по време на фазата на планиране.

Организирайте бялата дъска с ленти, представляващи различни етапи на разработка за всяка предложена функция, като „Завърши“, „В процес“ и „Извършено“.

Брайнсторминг, добавяне на бележки и събиране на най-добрите ви идеи на творческо платно чрез ClickUp Whiteboards.

След като функциите са приоритизирани, планирайте ги в спринтове или версии на бялата дъска. Това ще ви помогне да визуализирате пътната карта и да се уверите, че предоставяте стойност постепенно.

Можете също да свържете задачи или функции с линии, за да установите зависимости и да визуализирате цялостната времева рамка на вашия план за действие. Лесно премествайте елементите с плъзгане и пускане, за да коригирате времевата рамка според нуждите.

3. Изгледи в ClickUp

Чрез ClickUp Views можете да създадете персонализирано работно пространство ClickUp за вашия продукт. Организирайте функциите в папки като „Стратегия“ и „Натрупани задачи“. Използвайте изгледа „Списък “, за да подробно опишете функциите в „Натрупани задачи“.

Разберете с един поглед къде се намира цялата ви работа, като организирате задачите с гъвкави опции за сортиране, филтриране и групиране в ClickUp Views.

Приоритизирайте опашките за разработване на функции с помощта на персонализираните полета (въздействие, усилие) и табличния изглед на ClickUp, за да намерите функции с голямо въздействие и малко усилие.

Организирайте задачите и редактирайте данни в големи количества с отзивчивия и интуитивен изглед на таблици в ClickUp.

ClickUp Tasks може да ви помогне с приоритизирането на функциите и по следните начини:

ClickUp Board View : Този изглед ви позволява да премествате задачите в различни колони въз основа на тяхната приоритетност. Можете да използвате този изглед, за да разберете какво се нуждае от незабавно внимание. Този изглед ви позволява да премествате задачите в различни колони въз основа на тяхната приоритетност. Можете да използвате този изглед, за да разберете какво се нуждае от незабавно внимание.

ClickUp Gantt View : Използвайте Gantt View, за да визуализирате времевата линия на проекта си и да разберете как приоритетните задачи се съгласуват с етапите и крайните срокове на проекта. Този изглед помага при планирането и коригирането на графиците въз основа на приоритета на задачите. Използвайте Gantt View, за да визуализирате времевата линия на проекта си и да разберете как приоритетните задачи се съгласуват с етапите и крайните срокове на проекта. Този изглед помага при планирането и коригирането на графиците въз основа на приоритета на задачите.

ClickUp Mind Maps : Mind maps ви позволяват да създавате йерархични диаграми, които определят различни нива на приоритети и взаимоотношения между задачите. Това е особено полезно за визуализиране на структурата на сложни проекти и как отделните задачи допринасят за по-широките цели. Mind maps ви позволяват да създавате йерархични диаграми, които определят различни нива на приоритети и взаимоотношения между задачите. Това е особено полезно за визуализиране на структурата на сложни проекти и как отделните задачи допринасят за по-широките цели.

Използвайки тези гледни точки, можете да гарантирате, че вашият екип се фокусира върху задачи, които са в съответствие със стратегическите цели на вашия проект и имат най-голямо въздействие.

4. ClickUp Docs и ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Docs, за да документирате и организирате функциите на продукта въз основа на бизнес целите, визията и предназначението.

Документите могат да ви помогнат да събирате и споделяте ключова информация като:

Описание на функциите

Потребителски истории

Критерии за приемане

Въздействие (потребители и бизнес)

Оценка на усилията

Можете да използвате ClickUp Docs и за:

Проследявайте етапите на заявките за функции, като използвате персонализирани статуси като „В процес на разглеждане“ и „В процес на изпълнение“. Записвайте подробности като въздействие, приоритет и усилия с персонализирани полета.

Използвайте известия и зависимости, за да управлявате по-добре заявките за функции. Това гарантира, че най-важните функции се разработват своевременно и в съответствие със стратегическите цели.

Активирайте приоритетите на задачите в ClickUp , за да зададете конкретни приоритети като „спешно“, „високо“, „нормално“ и „ниско“ за задачите, като разграничите важността и спешността на всяка функция.

Създайте перфектния документ или уики с вложени страници и опции за стилизиране в ClickUp Docs.

AI възможностите на ClickUp Brain могат да обобщят и категоризират тези функции, обратната връзка от потребителите, анализа на конкурентите или свързаните ClickUp Docs, което прави приоритизирането изключително лесно.

ClickUp Brain ви позволява също така да:

Бързо намирайте релевантна информация , свързана с функциите във всички ClickUp Docs. Това помага да се оценят по-бързо нуждите и въздействието на потребителите.

Анализирайте минали взаимодействия и крайни срокове на проекти , за да предложите задачи, които съответстват на вашите цели и приоритети, като ви помагат да останете фокусирани върху това, което е важно.

Създайте матрици за приоритизиране , за да класифицирате и организирате елементите въз основа на множество критерии, което опростява процеса на вземане на решения.

Създавайте списъци с приоритети, като обработвате ключови детайли като крайни срокове, зависимости и време за завършване. Те вземат предвид спешността, важността и наличността на ресурси, за да оптимизират работния процес и постигането на целите.

Опростете работните процеси по проектите си и подобрете вземането на решения с помощта на AI-базирани анализи чрез ClickUp Brain.

15 рамки за приоритизиране на функции

Сега, когато разбираме важността на подходящите функции и стъпките, включени в процеса на приоритизиране на функциите на продукта, нека разгледаме редица рамки за управление на продукти, които да насочват процеса:

1. RICE (обхват, въздействие, увереност, усилие)

Присвойте оценки на всяка функция въз основа на обхват (потенциален брой засегнати потребители), въздействие (сила на положителния резултат), увереност (сигурност на въздействието) и усилие (време и ресурси за разработка).

Функциите с високи RICE резултати получават приоритет.

Можете да създадете персонализирани полета в ClickUp Tasks, за да представите всеки фактор от RICE. Присвойте точки в тези полета, за да изчислите общата RICE оценка за всяка функция.

Бързо преминавайте към всяка задача или подзадача в рамките на проекта си с помощта на ClickUp Tasks.

ClickUp Tasks ви позволява също така да:

Задайте нива на приоритет за задачите, което ще ви помогне да структурирате работната си натовареност въз основа на най-важните задачи. Това гарантира, че функциите с висок приоритет се разглеждат първи.

Добавете персонализирани етикети към задачите, за да ги маркирате като важни, спешни, и двете или нито едното, като по този начин ще имате бърз визуален ориентир за приоритизиране.

Сортирайте и филтрирайте задачите по приоритет. Можете лесно да организирате работния си процес, за да се съсредоточите върху задачите, които носят най-голяма стойност.

2. Стойност срещу усилие

Начертайте функциите на 2×2 матрица с оси, представляващи стойност (за потребителите/бизнеса) и усилие (сложност на разработката). Функциите в квадранта с висока стойност/ниско усилие стават най-важни приоритети.

Улеснете дискусиите за приоритизиране с помощта на шаблона Pugh Matrix на ClickUp.

Матрицата на Пю е инструмент за вземане на решения за оценка на концепции в разработването на продукти и стратегическото планиране. Тя сравнява опциите спрямо определени критерии, позволявайки претеглено класиране за информирано вземане на решения.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте усилията спрямо стойността на всяка функция, като използвате шаблона ClickUp Pugh Matrix.

Използвайте този готов за употреба шаблон за разработване на продукти, за да изброите функциите си като „опции“ и да определите критерии като въздействие върху потребителите (стойност) и усилия за разработване. Това ви позволява да сравнявате функциите визуално и да идентифицирате тези с голямо въздействие и малки усилия, които да се предприемат първи.

3. Модел на Кано

Моделът на Кано позволява на продуктовите мениджъри да приоритизират функциите въз основа на това как те влияят върху удовлетвореността на клиентите. Той категоризира функциите в пет групи, разкривайки как тяхното наличие или отсъствие влияе върху възприятието на потребителите. Създайте персонализирани етикети или тагове в ClickUp Tasks, за да категоризирате тези пет функции:

„Задължителни“ функции или основни функции, чието отсъствие води до неудовлетвореност

„Радостни моменти“ , които създават положителни изненади

„Едноизмерни“ (желани) функции, които са линейно свързани с удовлетворението

„Безразлични“ функции, които имат минимално влияние върху потребителското преживяване

Обратни функции (фрустриращи), които разочароват потребителите, ако са реализирани погрешно или ако добавят ненужна сложност. Пример за това може да бъде лошо проектирана система за известия, която бомбардира потребителите с нерелевантни сигнали.

4. Картографиране на истории

Приоритизирайте функциите въз основа на тяхното място в потребителския поток, като гарантирате гладко и интуитивно потребителско преживяване.

Потребителските истории са подредени хронологично въз основа на потребителското пътуване, като визуално представят цялостния поток на продукта и подчертават функциите, които подобряват потребителското преживяване на всеки етап.

Използвайте шаблона за картографиране на потребителски истории на ClickUp, за да организирате потребителските истории и да приоритизирате функциите в съответствие с потребителското пътуване.

Изтеглете този шаблон Разделете пътя на потребителя на по-малки, по-лесно управляеми части. След това ги изобразете на карта с шаблона за картографиране на потребителски истории на ClickUp.

Шаблонът ще ви помогне да:

Получете яснота относно потребителските истории и какво е необходимо за тяхното разработване.

Организирайте историите на потребителите в спринтове и приоритизирайте функциите въз основа на тяхната стойност.

Лесно проследявайте напредъка и правите корекции, ако е необходимо.

5. Метод MoSCoW

Този метод категоризира функциите в четири групи:

Задължителни (основни функционалности)

Необходими (важни, но не критични)

Може да има (желателно, но не е задължително)

Няма да има (отложено или с ниска приоритетност)

Създайте персонализирани списъци в задачите на ClickUp, за да категоризирате функциите, използвайки метода MoSCoW. Това позволява лесна организация и приоритизиране въз основа на необходимостта от функциите.

6. Оценяване на възможностите

Тази рамка включва присвояване на точки на функциите въз основа на размера на пазарните възможности, конкурентното предимство и лекотата на внедряване. Функциите с високи резултати стават основни претенденти.

7. Дърво на продуктите

Тази йерархична структура разбива функциите на продукта на по-малки, по-лесно управляеми компоненти. Визията за продукта е на върха, следвана от епични истории, истории на потребители и накрая индивидуални задачи.

Тази визуализация изяснява зависимостите между функциите и помага да се приоритизират функциите от по-високо ниво, които оказват влияние върху по-широк спектър от функционалности.

8. Цена на забавянето

Тази рамка се фокусира върху потенциалните отрицателни последици от забавянето на разработването на дадена функция.

Ако не отговорите на конкретна нужда на потребителите, имайте предвид потенциалната загуба на приходи, отлив на клиенти или конкурентно предимство.

Функциите с висок потенциален разход от забавяне се приоритизират за незабавно разработване.

9. Купете функция

Позволете на потребителите да „гласуват“ с виртуална валута за функциите, които считат за най-ценни. В тази рамка потребителите разпределят точки за желаните функции, като предоставят данни за приоритизиране.

Въпреки че обратната връзка от потребителите е ценна, обмислете да я балансирате с други фактори, като стратегическо съгласуване и осъществимост на разработката.

10. Модел за оценяване ICE

Присвойте оценки на функциите въз основа на потенциалното им „въздействие“ върху потребителите и бизнес целите, нивото на „увереност“ в очаквания положителен резултат и „лекотата на разработване“.

Функциите с високи оценки за въздействие, надеждност и лекота (ICE) се приоритизират за разработка.

Подобно на RICE оценяването, създайте персонализирани полета в ClickUp Tasks, за да представите всеки фактор (въздействие, увереност, лекота) спрямо дадена функция. Присвойте оценки в тези полета, за да изчислите общата ICE оценка за всяка функция.

Създайте персонализирани полета ICE с помощта на ClickUp Tasks

11. Приоритетен покер

Тази техника за сътрудничество включва присвояване на точки на функциите въз основа на тяхната относителна важност.

Членовете на екипа оценяват точките за всяка функция по време на среща, което насърчава дискусията и води до приоритизиране, основано на по-голям консенсус.

12. Метод KJ

Методът на Кавакита Джиро помага да се сортират идеите, когато има много функции, които трябва да се организират и категоризират.

Напишете всяка идея за функция на отделен лепкав бележник. След това членовете на екипа групират свързаните идеи на бяла дъска, като идентифицират теми и групи, които подчертават основните нужди на потребителите.

Приоритизирайте функциите, които отговарят на най-важните нужди на потребителите, идентифицирани чрез групиране.

Използвайте шаблона за матрица на функциите на продукта на ClickUp, за да адаптирате метода KJ в цифров формат.

Изтеглете този шаблон Проследявайте важни данни като тип функция, клиент, стойност, въздействие и други, като използвате шаблона за матрица на функциите на продукта на ClickUp.

Записвайте функциите като записи, категоризирайте ги с помощта на персонализирани полета и сортирайте по тези полета, за да групирате функциите визуално по теми. Това улеснява обсъждането и анализа за определяне на приоритетните функции въз основа на възникващите теми.

13. Претеглена най-кратка задача първа (WSJF)

Тази рамка приоритизира задачите въз основа както на тяхната важност (тежест), така и на времето, необходимо за тяхното изпълнение (размер на задачата). Функциите с висока важност и кратко време за разработка се приоритизират за по-бързо изпълнение.

14. Рамка за ограничения

Идентифицирайте ограниченията или пречките, които могат да повлияят на разработването на функциите (например бюджет, ресурси, технологии).

Като вземете предвид ограниченията от самото начало, можете да приоритизирате реалистични функции или да определите корекции, за да се съобразите с функции с висока стойност.

15. Балансирана система за оценка на Kaplan-Norton

Тази рамка е идеална, когато се нуждаете от по-широка перспектива за успеха на продукта. Рамката балансира приоритизирането за продуктовите мениджъри въз основа на четири ключови области:

Финансови: Функции, които допринасят за постигането на финансовите цели (например, увеличаване на приходите)

Клиент: Функции, които повишават удовлетвореността и лоялността на клиентите

Вътрешни процеси: Функции, които подобряват вътрешната ефективност и процесите на разработка

Обучение и растеж: Функции, които насърчават иновациите и обучението на екипа

Оценявайте всяка функция (често от 1 до 100) въз основа на нейното влияние върху всяка категория.

Можете също да използвате претеглена система за оценяване, за да присвоите тежести на всяка категория в зависимост от нейната относителна важност за вашите цели. Функциите с най-високи резултати вероятно ще донесат най-голяма полза за вашите стратегически цели.

Капани при приоритизирането на функции, които трябва да избягвате

Дори с добре дефиниран процес и рамка, приоритизирането на функциите може да стане жертва на грешки.

Ето някои от най-често срещаните и как да ги избегнете:

Парализа на избора: Не се затрупвайте с анализиране на безкрайни възможности. Фокусирайте се върху най-влиятелните функции и повтаряйте въз основа на обратната връзка от потребителите.

Приоритизиране според ограниченията: Не позволявайте настоящите технически ограничения да диктуват приоритизирането на функциите. Приоритизирайте според нуждите на потребителите и бизнес целите, а след това потърсете начини да преодолеете техническите препятствия.

Фокусиране върху погрешни функции: Приоритизирането трябва да се основава на нуждите на потребителите и бизнес целите, а не на вътрешните желания на екипа или функциите на конкурентите. Уверете се, че вашите приоритети са в съответствие с вашата продуктова визия и пътна карта.

Предоставете на екипа си надежден софтуер за маркиране на функции, с който да активирате или деактивирате функции, без да променяте съществуващия код или да внедрявате нов код.

Приложете приоритизиране на функциите с ClickUp

Приоритизирането на функциите е критично умение в разработването на продукти. Чрез прилагането на структуриран подход и използването на подходящи рамки можете да вземете информирани решения за това кои функции да разработите първо, като максимизирате стойността, която предоставяте на потребителите си, и постигнете дългосрочен успех на продукта.

Инструментът за управление на проекти на ClickUp, с неговите всеобхватни функции за приоритизиране на проекти и управление на задачи, може да бъде ценен инструмент във вашия арсенал за приоритизиране на функции.

Функциите на ClickUp за бели дъски, документи и изкуствен интелект могат да оптимизират процеса, от събирането на данни до визуализирането и класифицирането, до приоритизирането на функциите в сътрудничество с целия ви екип за разработка.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Как да приоритизирате функциите на даден продукт?

Фокусирайте се върху нуждите на потребителите и бизнес целите, за да приоритизирате функциите на даден продукт. Използвайте рамка за приоритизиране на функциите, като RICE Scoring или Value vs. Effort Matrix, за да класифицирате обективно функциите въз основа на тяхното въздействие и необходимите усилия.

2. Кои са 4-те категории за приоритизиране на функциите?

Четири често използвани категории в рамките за приоритизиране на функции включват:

Стойност : Потенциалното положително въздействие на функцията върху потребителите и бизнеса

Усилие : Времето за разработка и ресурсите, необходими за създаване на функцията.

Обхват : Броят на потребителите, върху които функцията ще окаже влияние

Увереност: Сигурност в положителното въздействие на функцията

3. Как приоритизирате функциите и функционалността в проектите си?

Използвайте рамка за приоритизиране, за да оцените всяка потенциална функция въз основа на нуждите на потребителите, бизнес целите и възможностите за развитие. Разгледайте модела на Кано, за да идентифицирате функциите, които „радват“ потребителите, и ги приоритизирайте заедно с основните функционалности.