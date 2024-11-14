Google Meet и Zoom: кой видео инструмент е най-добър през 2025 г.?

Имахте ли днес разговор по Zoom? Или може би използвахте Google Meet, за да чатите с клиент? Тези инструменти са станали част от ежедневния ни речник в работната среда.

Те промениха начина, по който общуваме с колеги и клиенти. Научихме, че не е необходимо да сме в една и съща стая, за да свършим работата си; нужни са ни само подходящите приложения.

Но няма едно единствено приложение за видеоконферентна връзка, което да е подходящо за всички. Някои може да предпочитат простия подход „plug-and-play“ на Google Meet, докато други може да харесват богатите функции на Zoom за цялостно управление на видеоконферентни срещи.

В тази публикация в блога ще сравним Zoom и Google Meet, за да видим коя от двете може да ви е по-полезна. Ще ви представим и някои нови инструменти за онлайн срещи, които могат да направят сътрудничеството още по-гладко.

Да започнем да разглеждаме.

Какво е Google Meet?

Google Meet е софтуер за видеоконферентна връзка, който ви позволява да се свързвате и да си сътрудничите онлайн. Той е идеален за лична и бизнес употреба и предлага безупречна интеграция с инструментите на Google Workspace, като Gmail и Google Calendar.

Google Meet предлага ясен звук и видео, субтитри на живо и надеждни функции за сигурност, за да гарантира, че вашите разговори остават безопасни и достъпни. Простият му интерфейс и гъвкавите планове го правят незаменим за всеки, който общува с други хора от разстояние.

Функции на Google Meet

С разширените си функции Google Meet може да направи вашите виртуални срещи сигурни и интересни. Независимо дали организирате малка среща или голямо събитие, той ви предоставя всичко необходимо за безпроблемно сътрудничество.

1. Текстови надписи на живо

Дръжте всички в течение с автоматични субтитри в реално време. Благодарение на изкуствения интелект на Google, тези субтитри са бързи и точни, идеални за достъпност или многоезични екипи.

2. Споделяне на екран

Споделяйте целия си екран, конкретен прозорец или раздел в Chrome само с няколко кликвания, което улеснява представянето на документи, слайдове и видеоклипове по време на срещата.

3. Стаи за почивка

Разделете по-големите срещи на по-малки, фокусирани групи с помощта на стаи за дискусии – идеални за екипна работа, семинари или сесии за създаване на контакти. Не забравяйте обаче, че все още не можете да записвате или излъчвате на живо стаите за дискусии.

4. Записване на срещи

Имате нужда да заснемете важни моменти? Google Meet ви позволява да записвате срещи и да ги съхранявате в Google Drive с високо качество на видео и аудио, за да имате лесен достъп до тях и да ги споделяте по-късно.

5. Интеграция с Jamboard

Сътрудничеството става по-творческо с вградената функция Jamboard. Тази интерактивна бяла дъска позволява на участниците да обменят идеи, да рисуват и да споделят визуално в реално време.

6. Отстраняване на шума

Фоновият шум може да ви разсейва по време на срещи. Google Meet намалява този шум, като използва изкуствен интелект за филтриране на нежелани звуци, което ви помага да се концентрирате върху важните неща.

7. Сигурност и криптиране

Google Meet криптира всички срещи по време на пренос и спазва водещите в бранша стандарти за сигурност. Освен това, благодарение на функциите за сигурност от корпоративно ниво, вашите данни остават защитени, когато използвате браузъра или мобилното приложение.

8. Интеграция с календар и имейл

Планирайте и се присъединявайте към срещи директно от Google Calendar или Gmail с едно кликване, което улеснява организирането и спазването на графика.

9. Мобилна съвместимост

Достъп до Google Meet, където и да сте, с помощта на специални приложения за iOS и Android, за да не пропуснете нито една среща в офиса или в движение.

Цени на Google Meet

Цените за Google Workspace, с който Google Meet се предлага в пакет, са както следва:

Basic (безплатен): 0 долара

Business Starter : 6 долара на потребител/месец

Бизнес стандарт : 12 долара на потребител/месец

Business Plus : 18 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени в зависимост от нуждите на организацията

Какво е Zoom?

Zoom е софтуер за видеоконферентна връзка, който дава възможност на фирми, преподаватели и частни лица да се свързват без усилие. С висококачествените си видео и аудио възможности Zoom позволява безпроблемни виртуални срещи на всяко устройство, независимо дали е лаптоп, таблет или смартфон.

Лесното му използване, надеждното качество на връзката и всеобхватните функции за сътрудничество го правят предпочитано решение за лични и професионални комуникации.

Функции на Zoom

Zoom предлага различни разширени функции, които правят срещите и сътрудничеството продуктивни. Независимо дали провеждате бизнес среща, организирате уебинар или провеждате виртуално обучение, тези инструменти гарантират гладко и интерактивно преживяване.

1. HD видео и аудио

Zoom поддържа HD видео и превъзходно качество на звука, което гарантира, че вашите Zoom срещи са ясни и увлекателни. С адаптивната си технология, той регулира качеството в зависимост от скоростта на вашия интернет.

2. Споделяне на екран

Една от най-мощните функции за сътрудничество на Zoom, споделянето на екран, позволява на вас и вашия екип да показвате целия си екран или конкретни приложения за по-динамични презентации.

3. Стаи за почивка

Стаите за почивка позволяват на домакините да ви разпределят в малки групи по теми за по-големи срещи или виртуални събития, за да се проведат по-целенасочени дискусии или екипни дейности.

4. Чат на екипа

Интегрираната функция за чат на Zoom ви позволява да комуникирате чрез текстови съобщения извън срещите, да споделяте файлове, изображения и връзки за непрекъснато сътрудничество.

5. AI Companion

Функциите на Zoom, базирани на изкуствен интелект, транскрипции на срещи, интелигентни обобщения и задачи за действие могат да ви помогнат да следите важни дискусии, без да си водите бележки.

6. Виртуални фонове и аватари

Можете да персонализирате пространството за срещи с виртуални фонове или да използвате забавни аватари за творчески акцент.

7. Запис в облака

Zoom предлага възможности за запис в облака, които ви позволяват да запазвате и споделяте записи от срещи, заедно с транскрипции за лесно справяне по-късно.

Цени на Zoom

Basic (безплатен): 0 долара

Про: 13,32 долара на месец/потребител

Бизнес: 18,32 долара на месец/потребител

Business Plus: 22,49 $ на месец/потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Google Meet срещу Zoom: сравнение на функциите

Google Meet и Zoom са популярни инструменти за видеоконферентна връзка, които отговарят на различни нужди и предпочитания. Ето кратко описание на техните функции, което ще ви помогне да решите кой от тях е най-подходящ за вас.

Функции Google Meet Zoom Капацитет на участниците В зависимост от абонаментния план варира от 100 до 1000. До 100 в безплатния план; до 1000 в корпоративния план Интеграция Безпроблемна интеграция с Google Workspace Богат набор от приложения Потребителски интерфейс Изчистен и лесен за използване Усъвършенстван и богат на функции Виртуални фонове Ограничени възможности за персонализиране Разширени опции за персонализиране Запис и възпроизвеждане Ограничено от нивото на Google Workspace Изчерпателен с лесно споделяне Функции за сигурност Силно криптиране, по-малко административни контроли Разширени контроли и криптиране от край до край; проблеми в миналото Наличност на платформата Уеб-базирани мобилни приложения Настолни приложения за различни операционни системи; достъпни също в уеб и за мобилни устройства. Инструменти за сътрудничество Основни инструменти като чат и стаи за почивка Разширени инструменти, включително чат, стаи за почивка, анкети и въпроси и отговори

Сега нека разгледаме някои от тези функции в подробности.

Капацитет на срещите

Google Meet позволява на до 1000 участници да присъстват на среща в рамките на разширени планове, като по този начин побира по-големи екипи без проблеми в пакета Google Workspace. Той е от полза главно за фирми, които често организират големи екипни срещи или уебинари. Безплатният план ви позволява да бъдете домакин на до 100 души едновременно.

Zoom също предлага различни ограничения в зависимост от плана, с възможност за 100 участници в безплатния план и до 300 в абонамента Business и Business Plus. Необходима ви е допълнителна лицензия Large Meeting, за да увеличите броя на участниците до 500 или 1000. Тази гъвкавост го прави идеален за организации, които се нуждаят от мащабиране на срещите за събития.

🏆 Победител: Google Meet може да бъде по-икономичен за по-малки екипи, които се нуждаят от периодични големи срещи, благодарение на по-ниската си начална цена и интегрираните функции на Workspace. Въпреки това, за екипи, които се нуждаят от чести големи срещи, гъвкавостта на Zoom с добавката „Large Meeting“ може да си струва инвестицията.

И Google Meet , и Zoom предлагат споделяне на екран. Google Meet обаче се интегрира добре с Google Workspace, което позволява лесно сътрудничество по споделени документи и редактиране в реално време по време на срещи.

Zoom предлага разширени опции за споделяне на екрана, включително функции за добавяне на бележки и възможност за дистанционно управление на споделения екран, което го прави по-интерактивен. Това е особено полезно за обучения или презентации, при които ангажираността е от решаващо значение.

🏆 Победител: Zoom, заради подобрените си инструменти за сътрудничество, които насърчават интерактивните онлайн срещи.

Запис и транскрипция

Google Meet и Zoom ви позволяват да записвате онлайн срещи. Google Meet автоматично ги запазва в Google Drive в Google Workspace, но транскрипцията е ограничена до платени планове, което може да ограничи достъпа за безплатните потребители.

Zoom предлага функции за запис и автоматична транскрипция във всички планове, което гарантира, че потребителите могат лесно да имат достъп до бележки от срещи и записани сесии за бъдеща справка, независимо от нивото на абонамента си.

🏆 Победител: Zoom, заради своите всеобхватни опции за запис и транскрипция, които повишават производителността.

Стаи за почивка

Google Meet и Zoom разполагат с стаи за дискусии. Google Meet позволява на участниците да се включват в по-малки дискусии в рамките на по-голяма среща в Google Workspace. Все пак, тази функция може да не е толкова надеждна при управлението на множество дискусии.

Zoom е добре известен с своите стаи за почивка. Той предлага широки възможности за управление на тези пространства по време на срещи, включително възможност за домакините да се присъединят към всяка стая за почивка по всяко време, което значително подобрява динамиката на срещите.

🏆 Победител: Zoom, заради по-стабилните си възможности за разделителни стаи, които улесняват ефективната работа в група.

Интеграции

Google Meet е тясно интегриран с приложенията на Google Workspace като Gmail, Drive и Calendar, което го прави отличен избор за потребителите в екосистемата на Google. Тази интеграция усъвършенства работния процес и планирането за екипи, които разчитат в голяма степен на продуктите на Google.

Zoom интегрира широка гама от инструменти за продуктивност, включително Microsoft Teams и Slack, като предлага по-голяма гъвкавост за потребителите, които се нуждаят от връзка с различни инструменти. Неговият обширен Marketplace позволява на потребителите да подобрят своето преживяване с Zoom с множество приложения на трети страни.

🏆 Победител: Zoom, заради по-широкия си набор от интеграции.

Сигурност

И Google Meet, и Zoom дават приоритет на сигурността, но Google Meet се възползва от надеждните протоколи за сигурност на Google, включително криптиране от край до край и редовни актуализации на Google Workspace. Това е особено важно за организации, които работят с чувствителна информация.

Zoom е подобрил своите функции за сигурност с течение на времето, като е включил криптиране от край до край и удостоверяване на потребителите, но е бил подложен на строг контрол поради минали проблеми със сигурността. Последните актуализации имат за цел да изградат доверие и да осигурят по-безопасна среда за срещи.

🏆 Победител: Google Meet, заради строгите си мерки за сигурност, които осигуряват спокойствие на потребителите.

✨ Окончателно решение Докато Google Meet е солиден избор за по-малки екипи или такива, които използват Google Workspace, богатата на функции среда на Zoom го прави особено подходящ за фирми и организации, които се нуждаят от висока функционалност и мащабируемост в своите инструменти за срещи.

Google Meet и Zoom в Reddit

Когато търсите Google Meet и Zoom в Reddit, мненията варират в зависимост от конкретните нужди.

Много потребители на Reddit, като ForgeableSum, предпочитат Google Meet заради неговата простота и интеграция с Google Workspace.

По време на пандемията всички преминаха към Zoom и всеки ден на първа страница имаше публикация, в която се споменаваше „Zoom“, сякаш той е станал част от нашия културен речник (подобно на „Google“, който вече означава търсене). Но дали успехът му се дължи на качеството на самия продукт или на умен/опортюнистичен маркетинг? Не мога да се отърва от чувството, че е имало по-добри продукти много преди Zoom. А именно Google Meet, който работи в браузъра, е 100% безплатен и не изисква никакви изтегляния. Това е най-голямото ми недоволство. Zoom е напълно способен да работи в браузъра, но те ви принуждават да го изтеглите (както правят много компании), защото е по-вероятно да кликнете върху него в бъдеще, ако е икона на вашия десктоп/док. Но организирането на срещи/часове с хора от разстояние и без това е достатъчно трудно. Налагането на двете страни да инсталират софтуера предварително само увеличава трудността. За мен е голяма загадка защо потребителят избира да направи това, вместо просто да изпрати линк за среща с Google Meet.

По време на пандемията всички преминаха към Zoom и всеки ден на първа страница имаше публикация, в която се споменаваше „Zoom“, сякаш той е станал част от нашия културен речник (подобно на „Google“, който вече означава търсене). Но дали успехът му се дължи на качеството на самия продукт или на умен/опортюнистичен маркетинг? Не мога да се отърва от чувството, че е имало по-добри продукти много преди Zoom. А именно Google Meet, който работи в браузъра, е 100% безплатен и не изисква никакви изтегляния. Това е най-голямото ми недоволство. Zoom е напълно способен да работи в браузъра, но те ви принуждават да го изтеглите (както правят много компании), защото е по-вероятно да кликнете върху него в бъдеще, ако е икона на вашия десктоп/док. Но организирането на срещи/часове с хора от разстояние и без това е достатъчно трудно. Налагането на двете страни да инсталират софтуера предварително само увеличава трудността. За мен е голяма загадка защо потребителят избира да направи това, вместо просто да изпрати линк за среща с Google Meet.

Други потребители на Reddit, като MarkOfTheDragon12, посочват, че Zoom има по-разширени функции за по-големи срещи и уебинари.

Zoom е по-добър от Google Meet във всички аспекти: качество, надеждност, администриране, интеграции, сигурност и контрол... но да, струва и 180 долара на потребител на година. Google Meet, подобно на много продукти на Google, просто не е напълно „корпоративен“ клас. Това е система за конференции за лични крайни потребители, която може да бъде приспособена за тази роля. Не, няма централно управление на записите за G. Meet. Това е личен инструмент, който запазва всичко в личния диск на домакина. В най-добрия случай можете да въведете екипен работен процес за преместване на записите в споделен Team Drive след това, но няма нищо вградено, което да го прави.

Zoom е по-добър от Google Meet във всички аспекти: качество, надеждност, администриране, интеграции, сигурност и контрол... но да, струва и 180 долара на потребител на година. Google Meet, подобно на много продукти на Google, просто не е напълно „корпоративен“ клас. Това е система за конференции за лични крайни потребители, която може да бъде приспособена за тази роля. Не, няма централно управление на записите за G. Meet. Това е личен инструмент, който запазва всичко в личния диск на домакина. В най-добрия случай можете да въведете екипен работен процес за преместване на записите в споделен Team Drive след това, но няма нищо вградено, което да го прави.

Има и потребители като NoREEEEEEtilBrooklyn, които смятат, че двата инструмента са полезни в различни ситуации:

Google Meet е чудесен за по-малки срещи, които трябва да останат частни. Zoom е по-подходящ за по-големи срещи, които не искате да бъдат публични.

Google Meet е чудесен за по-малки срещи, които трябва да останат частни. Zoom е по-подходящ за по-големи срещи, които не искате да бъдат публични.

В крайна сметка, потребителите на Reddit препоръчват Google Meet за прости, ежедневни срещи, особено ако вече използват Google Workspace. Zoom обаче е по-добър избор за по-големи събирания или по-интерактивни начини за участие в срещи.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Google Meet и Zoom

Четете за Google Meet. Четете за Zoom. Искате нещо по-добро?

Разгледайте ClickUp. Това е платформа за управление на задачите, която предлага всичко в едно и разполага с изчерпателни инструменти за сътрудничество.

Ето някои неща, които можете да направите без усилие с ClickUp, а които бихте могли само да си представите да направите с Zoom или Google Meet, дори когато те са оборудвани с множество интеграции.

ClickUp е номер 1: ClickUp Clips (за асинхронна видео комуникация)

Записвайте кратки видеоклипове на момента с ClickUp Clips

Никой от нас не харесва безкрайния цикъл на загуба на време в срещи на живо, за да се запознаем с прости актуализации или инструкции. ClickUp Clips ви позволява да записвате и споделяте видеоклипове асинхронно, като предлага гъвкава алтернатива на структурата на живо на Google Meet и Zoom. Clips може да бъде едновременно записващо устройство за екрана, диктофон и уеб камера, което улеснява споделянето на информация, без да е необходимо да се планира среща. Това е идеално за отдалечени екипи в различни часови зони – всеки може да гледа записа, когато му е удобно, и всичко се записва директно в задачите, по които работят.

Тази безупречна интеграция във вашия работен процес отличава Clips от другите видео инструменти. Вместо да преминавате от една платформа на друга, за да обясните задачи или да споделите обратна връзка, всичко, от което се нуждаете, за да комуникирате, вече е в ClickUp, свързано с конкретни проекти и задачи. Това създава кохезивна система за комуникация в екипа, която поддържа всичко организирано и лесно за справка по-късно.

Предимство № 2 на ClickUp: ClickUp Whiteboards (за визуално сътрудничество)

Проследявайте задачите си и сътрудничете лесно с ClickUp Whiteboards

Google Meet и Zoom предлагат само основни възможности за сътрудничество. ClickUp Whiteboards пренася сътрудничеството на друго ниво, като позволява на вашия екип да обсъжда, планира и организира идеите си визуално в ClickUp. Вие не просто представяте идеи на групата, а ги изграждате заедно в реално време, като позволявате на всеки да участва активно.

Белите дъски могат да бъдат персонализирани, за да се адаптират към всеки работен процес – мозъчна атака, мисловни карти или планиране на проекти. А най-хубавото е, че можете да превърнете идеите си в изпълними задачи в ClickUp само с няколко кликвания, което прави прехода от планиране към изпълнение по-гладък от всякога.

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблоните за бяла дъска в ClickUp, за да започнете веднага, независимо от това, което искате да направите.

ClickUp One Up #3: ClickUp Brain (за водене на бележки от срещи и автоматично транскрибиране на видеоклипове)

Делегирайте натоварената работа по водене на бележки от срещи и транскрибиране на видеоклипове на AI асистента на ClickUp, ClickUp Brain.

Вземането на бележки и отбелязването на ключови моменти по време на срещи може да бъде предизвикателство, дори с функциите за запис, предлагани от Google Meet и Zoom. ClickUp Brain се включва, за да автоматизира изцяло този процес. Забравете за ръчното преглеждане на дълги записи от срещи, за да намерите важни подробности.

ClickUp Brain използва изкуствен интелект, за да транскрибира бележките от срещата в реално време, като подчертава важните точки, критичните решения и дискусионните въпроси в протокола от срещата.

Това, което отличава тази функция, е начинът, по който се интегрира директно с вашите задачи. След като приключите с проектна среща, можете да използвате ClickUp Brain, за да превърнете транскрипциите си в задачи в ClickUp, заедно с крайни срокове, отговорни лица и приоритети. Това гарантира, че нищо няма да се изгуби при превода и превръща дневния ред на срещата ви в практически резултати. Zoom и Google Meet може да предлагат видеоконферентни услуги, но ClickUp Brain отива още по-далеч, като ги интегрира в инструмент за продуктивност.

ClickUp One Up #4: Интеграция с Zoom

Получавайте обобщения на срещите в задачите си с линкове за запис, като използвате интеграцията на ClickUp Zoom.

Интеграцията на ClickUp със Zoom ви позволява да свържете видеоконференциите директно със задачите, което улеснява превръщането на ключовите дискусии в практически действия веднага след края на разговора. Можете да възлагате задачи, да задавате крайни срокове и да се уверявате, че последващите действия се управляват в ClickUp, като всичко остава съгласувано с вашите проекти.

Всяка среща в Zoom се записва автоматично в съответните задачи, което позволява на вашия екип да се връща към важни дискусии, без да напуска платформата.

Можете дори да се включите в Zoom срещите си директно от ClickUp, като по този начин елиминирате всички допълнителни стъпки по превключването между двете платформи, докато работите.

ClickUp’s One Up #5: Управление на срещи

Превърнете задачите си за срещи в повтарящи се с ClickUp Meetings

Функцията ClickUp Meetings предлага цялостно решение за управление и проследяване на вашите срещи. Можете да създавате структурирани дневен ред, да възлагате задачи по време на дискусиите и да записвате ключовите изводи в реално време. Това гарантира, че всяка среща има ясна цел и че решенията бързо се превръщат в изпълними задачи, което поддържа продуктивността и фокуса на вашия екип.

Една от най-добрите му функции е свързването на срещите директно с проекти и задачи в ClickUp. Бележките от срещите, действията и решенията се организират автоматично, което улеснява членовете на екипа да преглеждат дискусиите и да следят възложените задачи. С ClickUp Meetings всяка среща води до значими резултати, като всичко е свързано с вашия работен процес.

Предимство на ClickUp № 6: ClickUp Chat и SyncUps

За екипи, които се нуждаят от бързи, импровизирани разговори без формалностите на планираните срещи, ClickUp SyncUps е перфектната алтернатива. SyncUp ви позволява да инициирате спонтанни аудио и видео разговори (с споделяне на екрана) директно от ClickUp Chat, като елиминира неудобството от превключването между различни платформи.

SyncUps в ClickUp Chat улеснява значително провеждането на аудио и видео разговори от вашата работна среда.

За разлика от традиционните инструменти за видеоконферентна връзка като Zoom или Google Meet, SyncUps са дълбоко интегрирани с вашите задачи и тези на вашия екип, което означава, че вашите разговори винаги са в контекст и готови за справка.

Използвайте ClickUp Chat, за да общувате с колегите си, без да се налага да сменяте контекста.

ClickUp Chat улеснява постоянната комуникация в екипа. В платформата ClickUp можете да провеждате индивидуални чатове, групови дискусии или разговори по конкретни задачи с целия екип, което наистина обединява вашата работа и разговори. Няма повече превключване на контекста и загуба на производителност от „бързите разговори“. Можете да влизате в чатовете си асинхронно или в реално време, без да се притеснявате, че ще пропуснете важни подробности.

💡Съвет от професионалист: Ако организирате по-големи събития или срещи, използвайте шаблона за управление на конференции на ClickUp. Той е отличен инструмент за организиране на многодневни събития, семинари или големи срещи, при които много движещи се части трябва да се съчетаят безупречно. Можете да съчетавате гост-лектори, презентации и работни групи, като същевременно поддържате всичко организирано в един изглед.

ClickUp One Up #7: Шаблонът за срещи на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте всичките си срещи на едно място с шаблона за срещи на ClickUp.

За тези, които организират редовни срещи на екипа, шаблонът за срещи на ClickUp е лесен изходен пункт, който ви помага да структурирате дневния ред, да водите бележки и да проследявате задачите на едно място. Този шаблон ви позволява да разделите всяка среща по точки от дневния ред, като по този начин се гарантира, че всеки важен въпрос ще бъде обсъден. Можете да възложите всяка точка от дневния ред на членовете на екипа и да създавате задачи директно от бележките от срещата, за да се уверите, че всичко протича гладко.

Този шаблон за срещи ви помага да преглеждате бележки и да задавате последващи действия, които се синхронизират директно с вашите задачи, намалявайки вероятността от недоразумения.

ClickUp – един инструмент за участие, управление и действие по време на вашите срещи

Google Meet и Zoom предлагат мощни инструменти за подобряване на виртуалните срещи и сътрудничеството. Google Meet се интегрира безпроблемно с инструментите на Google Workspace и предлага надеждни функции за сигурност. Zoom се отличава с висококачествени видео и аудио възможности и всеобхватни функции за сътрудничество.

В битката между Zoom и Google Meet изборът ви ще зависи от вашите специфични нужди, като цени, интеграция на инструменти и характерът на вашите срещи.

За да направите срещите си по-продуктивни, опитайте ClickUp. С цялостната си платформа за управление на задачи, сътрудничество по проекти и продуктивност на екипа, ClickUp подобрява ефективността на срещите ви както никога досега. Функции като автоматизирани дневен ред на срещите, инструменти за сътрудничество в реално време, бележки и обобщения от срещите, базирани на изкуствен интелект, и интегрирани задачи ви гарантират, че ще останете организирани и ефективни.

Освен това, интуитивният интерфейс на ClickUp улеснява адаптирането на всеки екип. Регистрирайте се в ClickUp още днес.