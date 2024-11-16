13-те най-добри алтернативи на Google Drive

Google Drive е предпочитано решение за съхранение в облак за милиарди хора по целия свят и лесно е да се разбере защо.

Удобният му интерфейс и безпроблемната интеграция с приложенията на Google Workspace като Google Docs, Google Photos и Google Sheets предоставят на потребителите мощни инструменти за сътрудничество, управление на документи и лесно споделяне. ✨

Като човек, който от години разчита на Google Drive, ценя неговата способност да управлява работния ми процес и да подобрява екипната работа. След като изпробвах различни алтернативи обаче, намерих опции, които отговаряха и често надминаваха възможностите на Google Drive.

Въз основа на личния си опит и познанията на екипа ми в ClickUp, съставих списък с най-добрите алтернативи на Google Drive. Тези опции могат да отговорят на нуждите на вашия бизнес, като същевременно предлагат повишена сигурност и стойност.

В тази публикация ще разгледаме подробно тези сигурни услуги за съхранение в облак, като подчертаем техните уникални характеристики, ценови структури и как те могат да подобрят процеса на споделяне на файлове.

Да започнем! 💡

Какво трябва да търсите в една алтернатива на Google Drive?

Изборът на алтернатива на Google Drive е нещо повече от просто търсене. Ето какво да търсите, за да сте сигурни, че избирате сигурно решение за съхранение в облак, което отговаря на вашите нужди:

Капацитет за съхранение: Уверете се, че инструментът предлага достатъчно пространство за съхранение в облака за вашите настоящи и бъдещи нужди. Ако работите с големи файлове, потърсете решения с голям или неограничен капацитет за съхранение.

Функции за сигурност: Изберете услуги за съхранение в облак, които предлагат надеждни мерки за сигурност, включително криптиране и двуфакторна автентификация. Тези функции защитават вашите файлове и осигуряват сигурността на данните ви от неоторизиран достъп.

Опции за съхранение: Започнете с безплатен план, ако има такъв, за да тествате възможностите на услугата, преди да се ангажирате с платен план.

Удобен за ползване интерфейс: Изберете услуга с интуитивен интерфейс, който улеснява Изберете услуга с интуитивен интерфейс, който улеснява организирането на вашите файлове и папки . Удобният за ползване дизайн намалява времето за обучение, което ви позволява да започнете бързо и ефективно.

Опции за архивиране и възстановяване: Уверете се, че услугата предлага функции за архивиране и възстановяване, за да се предпазите от загуба на данни в резултат на случайно изтриване или повреждане.

Икономическа ефективност: Прегледайте ценовите структури и намерете решение, което съчетава достъпна цена с необходимите ви функции.

💡 Професионален съвет: Разгледайте някои трикове за Google Drive, които ще ви помогнат да се организирате. 🎨 Организирайте файловете с папки, обозначени с различни цветове, за бърза визуална идентификация. 🌍 Настройте офлайн достъп, за да работите с документите си по всяко време и навсякъде. 📄 Създавайте шаблони за повтарящи се задачи, за да спестите време и да поддържате последователност в проектите си. 🔔 Задайте известия за актуализации на документи, за да сте информирани за промените, направени от другите 🔍 Използвайте инструмента „Разглеждане“, за да търсите теми и да събирате информация директно в документа си.

13 алтернативи на Google Drive

Ето моят подбрани списък с 13-те най-добри алтернативи на Google Drive, които предлагат надеждна сигурност, без да правят компромис с удобните за ползване функции:

1. ClickUp (Най-добрият инструмент „всичко в едно“ за управление на файлове и сътрудничество)

Управление на проекти с ClickUp

Ако търсите надеждна алтернатива на Google Drive, която отговаря на вашите нужди за съхранение и процеси на сътрудничество, ClickUp е отличен избор. Като инструмент за управление на проекти „всичко в едно“, той напълно промени начина, по който аз и моят екип работим. Той е повече от просто мениджър на задачи, той оптимизира всичко – от основното споделяне на файлове до сложни работни процеси по проекти.

Интеграция на ClickUp с Google Drive

Интеграцията на ClickUp с Google Drive промени изцяло работата на моя екип. С тази функция за интеграция на дискове можете лесно да прикачвате файлове от Google Drive директно към задачите си, като запазвате връзката с важните документи.

Спестихме безброй часове, като премествахме файлове в коментарите към задачите или ги прикачвахме директно към картите на задачите. Освен това можете да създавате документи, таблици или презентации в Google Docs, Sheets или Slides и да ги преглеждате в ClickUp, без да сменяте платформата.

Свързано търсене

Друга отличителна функция е ClickUp Connected Search, която ви позволява да търсите всеки файл в цялото си ClickUp Workspace, което улеснява намирането на файлове, задачи и документи.

А най-хубавото е, че търси дори във всички свързани приложения, включително Google Drive. Така че, ако имам файлове, разпръснати в Google Drive, задачи в ClickUp и разговори в Slack, мога да използвам универсалната търсачка на ClickUp, за да намеря бързо конкретен документ, съхранен в Google Drive – и всичко това, без да превключвам между приложенията.

Свържете лесно документите с работните си процеси с ClickUp Docs

ClickUp Docs

Освен това, ClickUp Docs пренася създаването на документи и сътрудничеството в екип на ново ниво. Неговата гъвкавост – от уикита до пътни карти – го превръща в мощно средство за управление на файлове, като същевременно повишава производителността и ефективността на екипната работа. Моят екип използва тази функция, за да създава документи с вградени файлове, връзки и джаджи, което ни помага да реализираме идеите си без забавяне.

Това, което ми харесва в ClickUp Docs, е, че не е само за писане – то е напълно интегрирано с управлението на задачите. Можете да създавате база данни, да свързвате документи със задачи, да задавате действия и да вграждате файлове като изображения, документи от Google Drive, електронни таблици или бележки от срещи, като поддържате всичко организирано на едно място. Тази централизация улеснява сътрудничеството ни и гарантира, че всеки има достъп до необходимата информация.

Най-добрите функции на ClickUp

Интегрирайте ClickUp с любимите си инструменти като Slack, Asana и Google Drive безпроблемно, използвайки ClickUp Integrations , за да създадете унифицирано работно пространство.

Комуникирайте и сътрудничете с екипа си директно в рамките на задачите или проектите с ClickUp Chat.

Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи ефективно и разделяйте проектите на по-малки стъпки с помощта на ClickUp Tasks

Автоматизирайте повтарящите се задачи с ClickUp Automations , за да спестите време и да намалите грешките.

Използвайте готовите шаблони на ClickUp , за да стартирате проекти и задачи, без да се налага да започвате от нулата.

Ограничения на ClickUp

Някои интеграции може да изискват първоначална настройка, което може да отнеме време.

Мобилното приложение не разполага с някои функции на настолната версия.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член на Workspace

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Чудите се как да почистите Google Drive? Ето няколко стратегии, които можете да следвате: 📂 Създайте ясна структура на папките, за да категоризирате файловете по логичен начин. 🏷️ Преименувайте файловете с ясни, описателни заглавия за по-лесно идентифициране. 🗑️ Редовно преглеждайте и изтривайте файлове, от които вече нямате нужда, за да освободите място. ⭐ Маркирайте важните файлове със звездичка за бърз достъп, за да имате най-важните си документи на една ръка разстояние.

2. Dropbox (Най-добрата услуга за съхранение в облак за малки предприятия)

чрез Dropbox

Dropbox е една от най-старите услуги за сигурно съхранение в облак в този списък и се отличава като надеждна алтернатива на Google Drive. Тя предлага двуфакторна автентификация за повишена сигурност и автоматична синхронизация на устройствата, което гарантира, че файловете ви са винаги достъпни.

Функцията за история на версиите помага да се предотврати случайна загуба на важни промени, а функцията Paper ви позволява да създавате, редактирате и коментирате документи съвместно с екипа си. Често я използвам, за да организирам файлове по проекти и да споделям ресурси с колегите си, тъй като лесният за използване интерфейс прави сътрудничеството лесно и ефективно.

Най-добрите функции на Dropbox

Съхранявайте и извличайте документи, снимки и видеоклипове по всяко време и навсякъде.

Поддържайте файловете си актуални на всички устройства с автоматична синхронизация.

Направете резервно копие на важните данни и ги предпазете от случайно изтриване.

Ограничения на Dropbox

Безплатният план предлага само 2 GB пространство за съхранение.

Ограничена история на версиите в безплатния план

Цени на Dropbox

Плюс: 11,99 $/месец

Essentials : 19,99 $/месец

Бизнес: 18 $/потребител/месец

Business Plus: 30 $/потребител/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Dropbox

G2: 4. 4/5 (над 27 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 21 000 отзива)

3. Box (Най-доброто решение за съвместна работа с документи и управление на корпоративно съдържание)

чрез Box

Ако искате да промените изцяло системата си за управление на съдържание, Box е чудесна алтернатива на Google Drive. Неговата платформа, базирана на изкуствен интелект, Intelligent Content Cloud, подобрява сигурното сътрудничество в цялата ви организация.

По моя опит, Box е от решаващо значение за сигурното управление и споделяне на файлове с моя екип отвсякъде. Силната защита на данните и инструментите за продуктивност го правят ценен актив за всеки бизнес, който дава приоритет на ефективността и сигурността.

Най-добрите функции на Box

Интегрирайте с други инструменти за продуктивност като Google Workspace (Google Docs) и Microsoft 365.

Използвайте функцията за електронен подпис, за да подписвате документи дигитално.

Управлявайте разрешенията на потребителите и нивата на достъп за промени във файловете или коментари

Ограничения на Box

Забележима латентност при качването на нови файлове, което забавя споделянето и сътрудничеството

Някои потребители съобщават, че мобилното приложение е бавно и често се блокира.

Няма опция за безплатен пробен период за функции на корпоративно ниво.

Цени на Box

Бизнес: 20 $/месец

Business Plus: 33 $/месец

Enterprise: 47 $/месец

Enterprise Plus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Box

G2: 4. 2/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 5000 отзива)

4. iCloud Drive (най-доброто за синхронизиране на файлове)

чрез iCloud Drive

iCloud Drive е популярна алтернатива на Google Drive за синхронизиране на файлове между всички устройства на Apple, като е достъпна и за потребители на Windows. Тя ви помага да получите лесен достъп до файловете си на iPhone чрез приложението „Файлове“, като всички промени се актуализират незабавно на вашия Mac и iPad. Тази синхронизация в реално време ви позволява да работите, без да се притеснявате за контрола на версиите.

Простотата на платформата е значително предимство. Качването на файлове е толкова лесно, колкото кликването върху иконата на облака, а споделянето е също толкова лесно – независимо дали искам да сътруднича или да изпратя копие, мога да го направя с няколко докосвания. Като цяло, iCloud Drive повишава производителността и поддържа файловете ми организирани, което го прави надежден избор за всеки в екосистемата на Apple.

Най-добрите функции на iCloud Drive

Синхронизирайте файлове безпроблемно на всички устройства на Apple и Windows

Автоматично архивирайте вашите устройства, като се уверите, че снимките, видеоклиповете и данните от приложенията са съхранени безопасно и лесно достъпни, когато е необходимо.

Сътрудничество в реално време с iCloud Paper, което позволява на няколко потребители едновременно да създават, редактират и коментират документи, подобрявайки работата в екип.

Възстановявайте изтрити файлове до 30 дни, като се уверявате, че нищо не е загубено завинаги.

Ограничения на iCloud Drive

Липсва вградена система за версии на файлове, което затруднява възстановяването на предишни версии на документи, ако те са презаписани или изтрити.

Забавяне при синхронизирането при работа с големи файлове

Безплатната опция за съхранение в облак е ограничена до 5 GB, което може да не отговаря на нуждите на активните потребители.

Цени на iCloud Drive

50 GB : 0,99 $/месец

200 GB : 2,99 $/месец

2 TB : 9,99 $/месец

6 TB : 29,99 $ на месец

12 TB: 59,99 $/месец

Оценки и рецензии за iCloud Drive

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. MEGA (Най-доброто за сигурно споделяне и съхранение на файлове)

чрез MEGA

MEGA предлага надеждни функции за сигурност, включително криптиране от край до край и двуфакторна автентификация, което гарантира, че вашите файлове остават защитени дори от MEGA. Като софтуер за споделяне на файлове, той предлага решение за съхранение, което позволява споделянето на защитени с парола файлове, улеснявайки сътрудничеството между клиентите. Освен това новите потребители получават 20 GB безплатно пространство за съхранение още от самото начало.

Моят екип счита, че функциите за сигурност на MEGA са изключително полезни за поддържане на конфиденциалност. Криптирането от край до край и двуфакторната автентификация ни дават спокойствие при съхранението и споделянето на чувствителни файлове.

Най-добрите функции на MEGA

Приемайте файлове от потребители на MEGA и дори от други

Възстановяване на по-стари версии на файлове в случай на случайно променяне или изтриване

Задайте дати на изтичане и защита с парола за споделените файлове

Ограничения на MEGA

Безплатните акаунти имат ограничен капацитет за прехвърляне

Липсват инструменти за редактиране на документи на Microsoft Office директно в облака; това означава, че потребителите трябва да изтеглят файловете, за да направят промени, което може да наруши работния им процес.

Цени на MEGA

Pro Lite: 5,34 $/месец

Pro I : 10,96 $/месец

Pro II : 21,94 $/месец

Pro III: 32,91 $/месец

Оценки и рецензии за MEGA

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

6. ownCloud (Най-доброто за сътрудничество и контрол на данните)

чрез ownCloud

ownCloud е безплатна алтернатива на Google Drive, която синхронизира файловете между устройствата и ги поддържа актуални. Неговото криптиране от край до край гарантира, че чувствителните данни остават защитени по време на прехвърлянето.

Освен това ownCloud позволява съвместно редактиране на документи, което дава възможност за работа в реално време по споделени проекти с колеги чрез Office 365 или Collabora. Тази комбинация от сигурност и сътрудничество го прави ценен инструмент за екипни проекти.

Най-добрите функции на ownCloud

Възстановяване на предишни версии на файлове с история на версиите

Сътрудничество в реално време по документи с вградени инструменти за редактиране

Настройте лични връзки към файлове за сигурно споделяне на достъп с ограничение във времето.

Ограничения на ownCloud

Разширените функции са ограничени до версията за предприятия.

Безплатният план не предлага поддръжка на клиенти, което може да бъде недостатък за потребители, които се нуждаят от помощ при настройката или отстраняването на проблеми.

Цени на ownCloud

Community Edition : Безплатно

ownCloud Хостинг на вашия сървър (стандартен абонамент): Приблизително 5,70 $/потребител/месец

ownCloud Хостинг на вашия сървър (абонамент за предприятия): Приблизително 17,50 $/потребител/месец

ownCloud Online (екипи – от 1 до 4 потребители): 13,92 $/потребител/месец

ownCloud Online (единични потребители): 16,06 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за ownCloud

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

7. Microsoft OneDrive (най-доброто за синхронизиране и съхранение на файлове)

чрез Microsoft OneDrive

Ако търсите сигурно решение за споделяне на файлове за вашия бизнес, което се интегрира безпроблемно с Microsoft 365, обмислете Microsoft OneDrive, надеждна алтернатива на Google Drive. То ви позволява да запазвате, достъпвате и управлявате файлове ефективно на различни устройства.

От моя опит, настолните и мобилните приложения на OneDrive са от съществено значение за безпроблемния достъп до файлове, независимо дали работя на бюрото си или съм в движение. Функциите за синхронизация в реално време и възстановяване на файлове са позволили на екипните проекти да се изпълняват по график и са поддържали целостта на данните.

Най-добрите функции на Microsoft OneDrive

Синхронизирайте файловете си на всички устройства, за да сте сигурни, че винаги разполагате с най-новата версия.

Работете съвместно по документи с колеги и преглеждайте актуализациите в реално време.

Качвайте едновременно големи файлове с размер до 250 GB

Архивирайте автоматично файловете си от мобилни устройства

Редактирайте документи в движение с мобилни приложения за iOS и Android

Ограничения на Microsoft OneDrive

Безплатният план не включва мощни приложения за продуктивност.

Безплатната версия има ограничение от 5 GB за съхранение, което може да е недостатъчно за потребители с по-големи файлове или големи нужди от данни.

Цени на Microsoft OneDrive

OneDrive for Business (План 1): 5 USD/месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft OneDrive

G2: 4. 3/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

8. Nextcloud (Най-доброто за управление и съхранение на данни в облака)

чрез Nextcloud

Nextcloud е универсална платформа за съхранение в облак за управление на лични и професионални данни. Нейните инструменти за сътрудничество позволяват редактиране на документи в реално време за екипни проекти и безпроблемно споделяне на файлове с колеги. С надеждни функции за сигурност, като двуфакторна автентификация и криптиране от край до край, тя гарантира, че чувствителните файлове се съхраняват безопасно и сигурно.

Най-добрите функции на Nextcloud

Синхронизирайте файлове между устройства с междуплатформена съвместимост

Персонализирайте интерфейса с теми и опции за брандиране.

Защитете данните си с криптиране от край до край и двуфакторна автентификация.

Ограничения на Nextcloud

Производителност при сървъри с висок трафик

Мобилното приложение няма толкова функции, колкото версията за настолни компютри, което може да ограничи функционалността за някои потребители.

Няма официална безплатна пробна версия за облачните услуги; безплатната версия е с отворен код и може да изисква ръчна настройка, което може да бъде предизвикателство за потребители без технически познания.

Цени на Nextcloud

Единични потребители: 19,26 $/месец (фактурира се ежегодно)

Екипи: 17,12 $ на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Nextcloud

G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 рецензии)

9. Sync. com (Най-доброто решение за споделяне на файлове със силно криптиране)

чрез Sync

Sync е известен главно със своите силни функции за поверителност и сигурност, които го правят една от най-добрите алтернативи на Google Drive. Както много други в списъка, този инструмент за съхранение в облак предлага криптиране от край до край. За разлика от конкурентите си обаче, Sync заема безкомпромисна позиция по отношение на сигурността, като не позволява на екипа си да вижда вашето съдържание, което добавя допълнително ниво на доверие.

По моя опит, усъвършенстваните контроли за споделяне на Sync са изключително полезни за управлението на поверителни документи. Успях да задам защита с парола и дати на изтичане на споделените връзки, което ми дава спокойствие при съвместната работа с екипа ми по чувствителни проекти.

Най-добрите функции на Sync.com

Възстановете предишни версии на файлове и възстановете изтрити файлове до 365 дни

Създавайте сигурни връзки с подобрена поверителност за споделяне на чувствителни файлове

Проследявайте активността в споделените папки с подробни регистри на събитията

Ограничения на Sync.com

Синхронизира файловете само в една папка, което изисква да промените съществуващата структура на файловете си.

Потребителският интерфейс, особено в уеб версията, често се описва като тромав, което прави навигацията по-малко интуитивна.

Безплатният план включва само 5 GB пространство за съхранение.

Цени на Sync.com

Безплатно завинаги

Solo Basic : 8 $/месец

Solo Professional : 20 $/месец

Teams Standard : 6 $/месец

Teams+ Unlimited : 15 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sync.com

G2: 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 40 рецензии)

10. pCloud (Най-доброто за синхронизиране на файлове на няколко устройства)

чрез pCloud

pCloud е гъвкаво решение за съхранение в облак, което позволява на потребителите да синхронизират файлове между различни устройства чрез своето приложение за настолни компютри, създавайки виртуален диск за сигурен и безпроблемен достъп. Платформата разполага с опция за споделяне на публични линкове, което улеснява изпращането на файлове до клиенти, а вградените медийни плейъри позволяват на потребителите да стриймват видеоклипове и да създават аудио плейлисти директно от облака.

Най-добрите функции на pCloud

Получете достъп до допълнително пространство за съхранение, без да заемате място на вашите устройства.

Споделяйте файлове с парола за защита и срок на валидност

Използвайте версиите на файловете, за да се върнете назад и да възстановите по-стари версии на файловете.

Ограничения на pCloud

Ограничено безплатно пространство за съхранение в сравнение с конкурентите

Липсват интегрирани инструменти за сътрудничество

Безплатният план има ограничение от 10 GB (с задачи, които трябва да изпълните, за да получите пълния обем), което може да не е достатъчно за активните потребители.

Цени на pCloud

Бизнес : 9,99 $/месец

Business Pro: 19,98 $/месец

Оценки и рецензии за pCloud

G2: 4. 2/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 170 рецензии)

11. Koofr (Най-доброто решение за интегриране на няколко акаунта за съхранение в облак)

чрез Koofr

Koofr е решение за съхранение в облак, което интегрира няколко акаунта, като Google Drive, Dropbox и OneDrive, в един интерфейс. Това позволява на потребителите да имат достъп до своите файлове и да ги управляват, без да превключват между приложенията.

Той поддържа и директно споделяне на файлове с защита с парола и дати на изтичане на валидността, което гарантира сигурно сътрудничество по чувствителни проекти. За моя екип тази функционалност се оказа полезна за поддържане на поверителността и целостта на споделените файлове.

Най-добрите функции на Koofr

Запазете уеб съдържание директно с помощта на разширението Koofr Chrome.

Преглеждайте изображения, видеоклипове и PDF файлове, без да ги изтегляте

Възстановявайте изтрити файлове до 7 дни без да използвате допълнително пространство за съхранение.

Ограничения на Koofr

Има дневни ограничения за публично споделяне

Забавя се при работа с големи файлове

Безплатният план има ограничение от 10 GB.

Цени на Koofr

Безплатно завинаги

Briefcase S: 0,54 $/месец

Briefcase M: 1,07 $/месец

Suitcase L: 2,14 $/месец

Suitcase XL: 4,28 $/месец

Suitcase XXL: 10,70 $/месец

Crate 3XL: 21,40 $/месец

Crate 5XL: 37,45 $/месец

Оценки и рецензии на Koofr

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

12. Backblaze (Най-доброто за съхранение и архивиране на файлове)

чрез Backblaze

Backblaze е просто и икономично решение за съхранение в облак, фокусирано върху архивиране и съхранение на файлове. То автоматично архивира данните от вашия компютър и предоставя неограничен капацитет за съхранение.

Функцията за контрол на версиите на платформата позволява на потребителите да възстановяват по-стари версии на файлове, когато е необходимо. Освен това Backblaze предлага възможност за физическо получаване на данни чрез USB твърд диск, което може да бъде особено полезно при възстановяване на системата.

Най-добрите функции на Backblaze

Гарантирайте сигурността на данните с автоматизирани резервни копия

Възстановявайте файлове лесно с опции като изтегляне на zip файлове или физически твърди дискове.

Конфигурирайте двуфакторна автентификация за допълнителна сигурност

Ограничения на Backblaze

Не поддържа архивиране на имейли от онлайн сървъри, като Gmail.

Стандартното версиониране на файлове е ограничено до 30 дни.

Цени на Backblaze

Плащане според употребата: 6 долара на TB/месец

B2 Reserve: 1560 долара за 20 TB/година

Оценки и рецензии за Backblaze

G2: 4,7/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

13. SpiderOak (Най-доброто за архивиране на данни и осигуряване на сигурност)

чрез SpiderOak

SpiderOak дава приоритет на поверителността и сигурността, като предлага функции като криптиране от край до край за защита на чувствителни данни. Това го прави добра алтернатива на Google Drive за тези, които управляват поверителни файлове или работят дистанционно.

Оценявам факта, че SpiderOak позволява на потребителите да настройват ежедневни архивирания на работни документи и споделени папки, като гарантира, че всички промени се синхронизират автоматично между устройствата без ръчна намеса.

Най-добрите функции на SpiderOak

Създавайте автоматично резервни копия с персонализирани опции за планиране

Възстановете предишни версии с функцията за версиониране на файлове, за да отмените нежелани промени.

Синхронизирайте данните между устройствата си с помощта на мултиплатформената поддръжка на SpiderOak.

Ограничения на SpiderOak

Високи цени в сравнение с други услуги

Потребителският интерфейс може да бъде труден за навигация

Не предлага безплатен план или пробен период за пълноценно изживяване; потребителите трябва да се ангажират с абонамент.

Цени на SpiderOak

150 GB: 6 $/месец

400 GB: 11 долара на месец

2 TB: 14 $/месец

5 TB: 29 $/месец

Оценки и рецензии за SpiderOak

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

