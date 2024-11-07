Как да проведете анкети за новоназначените служители (въпроси + шаблон)

Въвеждането на нови служители е критичен процес, който може да определи колко бързо и успешно нов член на екипа ще се интегрира в компанията. Добре структурираното въвеждане не само повишава ангажираността, но и подобрява дългосрочното задържане на служителите.

Но как да разберете дали процесът на ориентация постига желаните резултати? Чрез използване на анкети за новоназначените служители.

Brandon Hall Group установи, че солидният процес на въвеждане може да подобри резултатите – увеличава задържането на новоназначените служители с 82% и повишава производителността с над 70%!

Анкетата за назначаване на нови служители е инструмент за събиране на обратна връзка от новите ви служители. Тя ви помага да разберете първите им впечатления и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение. С подходящите въпроси и ясен шаблон можете да получите полезни информации, които да поставят основата за по-ефективен процес на назначаване.

В тази статия ще ви покажем как да проведете тези анкети и да постигнете всичките си цели за въвеждане на нови служители.

Разбиране на анкетите за въвеждане на нови служители

За начало нека разберем същността на анкетите за назначаване на нови служители.

Анкетата за назначаване е набор от въпроси, задавани на новите служители скоро след като се присъединят към компанията, с цел да се получи обратна връзка за първоначалните им впечатления от компанията. Тя включва въпроси за програмата за назначаване, обучението и очакванията на компанията.

Анкета за въвеждане в работата: Подобрява общата ефективност на въвеждането, което води до по-добро задържане и удовлетворение.

Помага да се идентифицират пропуски или области за подобрение в процеса на въвеждане на нови служители.

Гарантира, че новите служители се чувстват чути и подкрепени от първия ден.

Повишава ангажираността чрез насърчаване на отворена комуникация и обратна връзка

Предоставя ценна информация за първите впечатления и преживявания на новоназначените служители.

Проучванията показват, че до 20% от текучеството на персонала се случва в рамките на първите 45 дни от наемането. Добре структуриран процес на въвеждане може да помогне за намаляване на този риск, като предостави полезни информации, които правят процеса на въвеждане по-гладък.

Топ 35 въпроса, които да зададете в анкета за назначаване на нови служители

Новите служители обикновено получават средно 54 задачи, които трябва да изпълнят по време на процеса на въвеждане. Ето защо е от решаващо значение да получите обратна връзка от тях, за да се уверите, че въвеждането протича гладко, а не е планина от задачи, които трябва да бъдат изпълнени!

Нека разгледаме 35 въздействащи въпроса за анкета за назначаване на нови служители, които могат да ви помогнат да усъвършенствате стратегията си за назначаване и да създадете приветлива среда за новите служители.

Обратна връзка за процеса на набиране на персонал

Преминахте през бурната фаза на интервютата и намерихте желания кандидат за вашата организация. Сега е време да размислите върху опита си с кандидатите, които сте интервюирали.

Тези въпроси ще ви помогнат да получите обратна връзка за процеса на набиране на персонал и да разберете какво бихте могли да направите по-добре като мениджър по набиране/въвеждане на нови служители:

Как бихте оценили цялостното си преживяване с процеса на наемане? Процесът на предварително въвеждане в работата ми помогна да се чувствам ентусиазиран за новата си длъжност. Напълно съгласен Съгласен Нито съгласен, нито несъгласен Несъгласен Напълно несъгласен Напълно съгласен Съгласен съм Нито съм съгласен, нито не съм съгласен Не съм съгласен Силно не съм съгласен Получих навременна обратна връзка и актуализации по време на целия процес на набиране на персонал. Напълно съгласен Съгласен Нито съгласен, нито несъгласен Несъгласен Напълно несъгласен Напълно съгласен Съгласен съм Нито съм съгласен, нито не съм съгласен Не съм съгласен Силно не съм съгласен Описанието на длъжността, което ми беше предоставено по време на процеса на наемане, беше ясно и подробно. Напълно съгласен Съгласен Нито съгласен, нито несъгласен Несъгласен Напълно несъгласен Напълно съгласен Съгласен съм Нито съм съгласен, нито не съм съгласен Не съм съгласен Силно не съм съгласен Какво бихте подобрили в процеса на набиране на персонал, за да подобрите преживяването на кандидатите?

Напълно съгласен

Съгласен съм

Нито съм съгласен, нито не съм съгласен

Не съм съгласен

Силно не съм съгласен

Напълно съгласен

Съгласен съм

Нито съм съгласен, нито не съм съгласен

Не съм съгласен

Силно не съм съгласен

Напълно съгласен

Съгласен съм

Нито съм съгласен, нито не съм съгласен

Не съм съгласен

Силно не съм съгласен

Разбиране и съгласуваност на служителите с целите на организацията

Проучване на Gallup показва, че дори и 50% от служителите не са напълно съгласни, че знаят какво представлява тяхната компания.

Използвайте следните въпроси в анкетите за назначаване на нови служители, за да определите проблемните области и да намерите бързи решения:

Целите и задачите на компанията бяха ясно обсъдени по време на вашите сесии за въвеждане в работата. Напълно съгласен Съгласен Нито съгласен, нито несъгласен Несъгласен Напълно несъгласен Напълно съгласен Съгласен съм Нито съм съгласен, нито не съм съгласен Не съм съгласен Силно не съм съгласен Чувствам се съгласен с дългосрочните стратегически цели на компанията. Напълно съгласен Съгласен Нито съгласен, нито несъгласен Несъгласен Напълно несъгласен Напълно съгласен Съгласен съм Нито съм съгласен, нито не съм съгласен Не съм съгласен Силно не съм съгласен Разбирам ясно ключовите показатели за ефективност (KPI) на компанията и как те се отнасят към моята роля. Напълно съгласен Съгласен Нито съгласен, нито несъгласен Несъгласен Напълно несъгласен Напълно съгласен Съгласен съм Нито съм съгласен, нито не съм съгласен Не съм съгласен Силно не съм съгласен По време на въвеждането в работата ми беше предоставена достатъчно информация за краткосрочните и дългосрочните цели на компанията. Напълно съгласен Съгласен Нито съгласен, нито несъгласен Несъгласен Напълно несъгласен Напълно съгласен Съгласен съм Нито съм съгласен, нито не съм съгласен Не съм съгласен Силно не съм съгласен Чувствам се подготвен и готов за новата си роля. Напълно съгласен Съгласен Нито съгласен, нито несъгласен Несъгласен Напълно несъгласен Напълно съгласен Съгласен съм Нито съм съгласен, нито не съм съгласен Не съм съгласен Силно не съм съгласен

Напълно съгласен

Съгласен съм

Нито съм съгласен, нито не съм съгласен

Не съм съгласен

Силно не съм съгласен

Напълно съгласен

Съгласен съм

Нито съм съгласен, нито не съм съгласен

Не съм съгласен

Силно не съм съгласен

Напълно съгласен

Съгласен съм

Нито съм съгласен, нито не съм съгласен

Не съм съгласен

Силно не съм съгласен

Напълно съгласен

Съгласен съм

Нито съм съгласен, нито не съм съгласен

Не съм съгласен

Силно не съм съгласен

Напълно съгласен

Съгласен съм

Нито съм съгласен, нито не съм съгласен

Не съм съгласен

Силно не съм съгласен

Прочетете също: 11 най-добри софтуера за ангажираност на служителите

Обучение на новопостъпили служители и програми за въвеждане в работата

Обучението и програмите за въвеждане в работата помагат на новите служители да се адаптират към културата и работната етика на компанията.

Следните въпроси за анкетата за назначаване на нови служители могат да ви помогнат да оцените ефективността на тези програми:

Доколко сте доволни от цялостния процес на въвеждане в работата (по скала от 1 до 5, където 1 е най-ниското, а 5 е най-високото ниво на удовлетвореност)? Беше ли процесът на въвеждане добре организиран и лесен за следване? (Да/Не) Бяха ли ориентационните сесии информативни и подходящи за вашата длъжност? (Да/Не) Колко ефективен беше софтуерът/материалите за въвеждане в работата , за да ви помогне да разберете компанията и вашата роля? (по скала от 1 до 5, като 1 е най-малко ефективен, а 5 е най-ефективен) Включваше ли програмата за въвеждане обучение за инструментите, системите и софтуера на компанията, които са свързани с вашата длъжност? (Да/Не)

Яснота на ролята и очаквания

Неясните очаквания към работата са често срещана причина за ранното напускане на служителите. Ако новоназначените служители се чувстват претоварени или несъгласувани с работата си, те не могат да дадат най-доброто от себе си и в крайна сметка напускат тихо.

Прочетете също: Как да предотвратите тихото напускане и да поддържате ангажираността на служителите

Обратната връзка за яснотата на ролята им може да ви помогне бързо да идентифицирате къде новите служители срещат затруднения и да разрешите тези проблеми. Опитайте въпроси за анкета за въвеждане на служители като:

Съответства ли тази длъжност на вашите краткосрочни и дългосрочни кариерни цели? (Да/Не) Смятате ли, че вашата роля съответства на уменията и опита, за които сте нает? (Да/Не) Колко ясно са ви били съобщени възможностите за кариерно развитие в рамките на вашата длъжност? Подготви ли ви процесът на въвеждане за ежедневните ви задачи и отговорности? (Да/Не) Разбирате ли как ще бъде прегледана и оценена вашата работа? (Да/Не)

Асимилиране на организационната култура и ценности

Разбирането и приемането на организационната култура в ранния етап помага на новоназначените служители да се адаптират бързо към новата си среда. Анкетите за въвеждане могат да оценят доколко добре новоназначените служители разбират и въплъщават тези ценности.

Следните въпроси ще ви помогнат да съберете информация за това дали организационната култура се комуникира и приема ефективно:

Доколко смятате, че вашите ценности са в синхрон с ценностите на компанията? Колко приобщаваща намирате корпоративната култура въз основа на програмата за въвеждане в работата? Бяха ли ви насърчавани да участвате в културни дейности или събития по време на въвеждането ви в работата? (Да/Не) Чувствате ли се част от общата култура на компанията? (Да/Не) Доколко добре разбирате основните ценности на компанията и как те влияят върху ежедневните дейности?

Интеграция на екипа и взаимоотношения с ментори

Добрите отношения с ментора насърчават новоназначените служители да учат и да прилагат нови идеи в работата си. Според доклад за задържането на служителите от TINYpulse, служителите, които оценяват работата на своя ментор или мениджър като под средното ниво, са четири пъти по-склонни да търсят нова работа.

Анкетите за назначаване трябва да оценяват колко добре новите служители се интегрират в екипите си и дали получават адекватна подкрепа от менторите си. Опитайте да включите някои от следните въпроси:

Чувствахте ли се добре дошъл от членовете на екипа си през първата си седмица? (Да/Не) Имахте ли възможност да се срещнете и да общувате с всички ключови членове на екипа? (Да/Не) Колко ефективно вашият ментор отговори на вашите притеснения или въпроси? (по скала от 1 до 5, като 1 е най-малко ефективно, а 5 е най-ефективно) Каква допълнителна подкрепа или ресурси биха ви помогнали да се интегрирате по-гладко в екипа?

Предоставено обучение и обща удовлетвореност от работата

Качеството на обучението, предоставено по време на въвеждането, оказва значително влияние върху увереността на новите служители и способността им да изпълняват ефективно работата си. Използвайте тези въпроси, за да оцените процеса на обучение:

Как бихте оценили качеството на първоначалното обучение по скала от 1 (най-ниско) до 10 (най-високо)? Бяха ли предоставените ви материали и ресурси за обучение изчерпателни и полезни? (Да/Не) Доколко сте доволни от темпото на предоставяното обучение? (по скала от 1 до 5, като 1 е най-ниското, а 5 е най-високото ниво на удовлетвореност) Имаше ли области, в които са необходими допълнително обучение или ресурси? Как бихте оценили нашия настоящ софтуер за обучение по скала от 1 до 5? Колко вероятно е да препоръчате тази компания на приятел или колега въз основа на опита си от въвеждането? Много вероятно Донякъде вероятно Изобщо не е вероятно Много вероятно Донякъде вероятно Възможността е много малка Помага ли ви обучението за назначаване на нови служители да разберете структурата и процесите, които следваме в нашата компания? (Да/Не)

Много вероятно

Донякъде вероятно

Възможността е много малка

С тези въпроси можете да създадете впечатляващи анкети, които събират ценна информация. Сега нека разгледаме как да създадете ефективни анкети, които водят до значителни подобрения.

Прочетете също: 25 въпроса за анкета за удовлетвореността на служителите, с които да проверите настроението в екипа си

Създаване на ефективна анкета за назначаване на нови служители и най-добри практики

Създаването на ефективна анкета за служители е нещо повече от просто задаване на правилните въпроси. Става въпрос и за ефективното провеждане на анкетата и гарантиране, че ще извлечете максимална полза от предоставената обратна връзка.

Има няколко лесни за употреба софтуера за анкетиране на служители, които усъвършенстват процеса на анкетиране. Подходящите инструменти могат да ви помогнат, като:

Опростяване на създаването на анкети с лесни за използване шаблони и опции за персонализиране

Повишаване на ангажираността с визуално привлекателни и лесни за ползване анкети

Централизирайте събирането и анализа на данни, за да улесните сътрудничеството и да подобрите процесите.

Автоматизирайте последващите действия и напомнянията, за да гарантирате максимално участие.

Един такъв инструмент е ClickUp.

Изпращайте анкети чрез надеждни платформи – ClickUp

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която оптимизира управлението на задачите, сътрудничеството и събирането на данни. За анкетите за назначаване на нови служители тя може да създава персонализирани формуляри, да проследява отговорите и да използва вградени шаблони за обратна връзка, за да гарантира гладък процес на обратна връзка за новоназначените служители.

Ето как ClickUp може да подобри анкетите за назначаване на нови служители.

Създаване на формуляри за анкети

Идеален за създаване на персонализирани анкети, ClickUp Form View ви позволява да създавате специфични полета и въпроси, съобразени с нуждите на вашата организация. Можете също да създавате анонимни анкети, да персонализирате благодарствени съобщения и да адаптирате всеки детайл, за да насърчите честната обратна връзка от служителите и да повишите ангажираността им.

Използвайте ClickUp Form View, за да събирате лесно информация, да персонализирате анкетите и да подобрите процеса на въвеждане на нови служители.

Събиране на данни от анкетите

Използвайте ClickUp Docs, за да съхранявате резултатите от анкетите, да сътрудничите за подобрения и да съхранявате всичко на едно място за лесен достъп.

Поддържайте всичките си проучвания за назначаването на нови служители организирани и достъпни с ClickUp Docs.

След всяко проучване съберете отговорите в специален документ, където можете да организирате обратната връзка по теми, да проследявате тенденциите и да отбелязвате полезни идеи. Членовете на екипа могат да си сътрудничат безпроблемно, като добавят коментари или предлагат редакции директно в документа, така че идеите за подобрения се улавят и усъвършенстват лесно в реално време.

Използване на готови шаблони

С предварително създадените шаблони на ClickUp можете да се съсредоточите върху подобряването на процеса, а не върху неговото проектиране. Ние сме подбрали най-добрите шаблони, които могат да ви помогнат да подобрите процеса на въвеждане на нови служители.

Шаблон за списък за въвеждане на нови служители в ClickUp

Шаблонът за списък за въвеждане на ClickUp улеснява въвеждането с изчерпателен списък, стъпка по стъпка инструкции за задачите и актуализации в реално време, за да се гарантира, че нищо не е пропуснато.

С този шаблон за задачи можете да подобрите процеса на въвеждане, като добавите персонализирани статуси, като „В процес“, „Завършено“ и „В очакване на преглед“, за да следите напредъка на всяка задача. Използвайте персонализирани полета за важни данни за служителите, като длъжност и служебен имейл, и се възползвайте от различни персонализирани изгледи, за да адаптирате работния си процес в ClickUp.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте процеса на въвеждане още днес с шаблона за списък за въвеждане на ClickUp, за да поддържате всичко организирано и в ред.

Шаблонът за проверка на въвеждането на ClickUp ви позволява да:

Осигурете на новите служители цялата необходима информация за гладък старт

Ускорете процеса на въвеждане на новите служители в работата

Осигурете последователно въвеждане за всеки нов член на екипа.

Намалете риска от грешки при въвеждането или недоразумения в комуникацията.

Шаблони на ClickUp за въвеждане на нови служители

ClickUp предлага два шаблона за въвеждане на нови служители за потребителите.

Първият шаблон за въвеждане на нови служители в ClickUp променя процеса на въвеждане на нови служители, като предлага ясна рамка с подробен списък за проверка, определени задачи и автоматични напомняния, за да се гарантира, че всичко е организирано.

Въведете персонализирани статуси като „В процес“, „Завършено“ и „В очакване на преглед“, за да следите ефективно напредъка на задачите. Използвайте персонализирани полета, за да събирате важни данни като длъжност, служебен имейл и отдел, и разгледайте различни персонализирани изгледи, за да персонализирате настройките си.

Изтеглете този шаблон Започнете да оптимизирате процеса на въвеждане на нови служители още днес с шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp.

Този шаблон на ClickUp за въвеждане на нови служители ви помага да:

Осигурете плавен преход за новите служители, като им помогнете да се адаптират бързо към новите си роли.

Осигурете ефективен процес на настройка, който дава на новите служители инструментите, от които се нуждаят, за да успеят.

Повишете ангажираността на служителите и удовлетворението от работата, като им осигурите последователно въвеждане в работата.

Намалете времето, необходимо на новите служители, за да станат продуктивни членове на екипа, като същевременно минимизирате грешките при въвеждането и подобрите комуникацията.

Прочетете също: 12 примера за въвеждане на нови служители

Ако използването на горния шаблон ви се струва сложно, можете да използвате другия шаблон на ClickUp за въвеждане на нови служители, който е по-лесен за начинаещи.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за въвеждане на нови служители в ClickUp за гладък процес на въвеждане.

Този шаблон ви гарантира, че разполагате с всичко необходимо, за да започнете работа веднага (без да се претоварвате):

Организирайте и проследявайте задачите за въвеждане на нови служители

Уверете се, че всички стъпки по въвеждането са изпълнени с помощта на персонализирани полета и подзадачи.

Разпределете отговорностите и очертайте ключовите цели за новата длъжност.

Предоставете ресурси и ключови контакти за подкрепа по време на процеса на въвеждане в работата.

Шаблонът на ClickUp за въвеждане на нови служители

Шаблонът за въвеждане на нови служители на ClickUp превръща въвеждането в безпроблемен процес. Добре структурираната му рамка, ясните указания за задачите и проследяването на напредъка в реално време поддържат всичко в правилната посока.

Изтеглете този шаблон Преобразувайте процеса на въвеждане с шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp, за да осигурите безпроблемно и ефективно пътуване за всеки нов служител.

С шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp можете да:

Осигурете на новите си служители необходимите ресурси, за да имат предимство в работата си.

Съкратете времето, необходимо за адаптирането им и приноса им към екипа.

Насърчавайте процес на въвеждане, който е последователен и повишава удовлетвореността на служителите.

Намалете потенциалните недоразумения и грешки по време на фазата на въвеждане в работата.

Шаблонът за дистанционно въвеждане в работата на ClickUp

Накрая, шаблоните за дистанционно въвеждане в работата на ClickUp улесняват и правят по-ефективно дистанционното въвеждане в работата, като предлагат ясен план, стъпка по стъпка инструкции и проследяване в реално време, за да поддържат всичко в правилната посока.

Изтеглете този шаблон Улеснете процеса на дистанционно въвеждане в работата с шаблона за дистанционно въвеждане в работата на ClickUp, за да осигурите лесно и ефективно начало за новите служители.

Използвайте го, за да:

Предоставете на вашите дистанционни служители всички инструменти и ресурси, от които се нуждаят, за да успеят.

Помогнете им да се приспособят бързо към екипа, дори когато работят от дома.

Създайте последователно въвеждане, което поддържа ангажираността на дистанционните служители.

Задавайте правилните въпроси

Съсредоточете се върху събирането на информация, която ще ви помогне да подобрите опита на новопостъпилите служители, от яснота на ролята до интеграция в екипа. С ClickUp Brain, вградения и многофункционален AI асистент на ClickUp, създаването на подходящи въпроси за въвеждане става без усилие.

Просто въведете областите, които искате да проучите, като яснота на ролята или интеграция в екипа, и ClickUp Brain незабавно ще ви предложи подходящи, добре структурирани въпроси.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате персонализирани въпроси за анкети за назначаване на нови служители и бързо да съберете необходимата информация.

Допълнителна информация: 8 безплатни шаблона за анкети за ефективно събиране на данни

Гарантирайте анонимност

Искате честна обратна връзка? Изберете анонимност! Когато новоназначените служители знаят, че самоличността им е в тайна, те са по-склонни да кажат истината. С ClickUp Forms можете да създавате анонимни анкети, в които имената не се споменават, което насърчава хората да бъдат откровени за опита си при назначаването.

👀 Знаете ли, че анонимните анкети могат да постигнат процент на отговори над 90%!

Бъдете кратки

Качеството е по-важно от количеството – по-кратките анкети получават повече отговори.

👉🏼 И ето един факт: анкетите, които отнемат повече от 25 минути, губят три пъти повече респонденти от тези, които отнемат по-малко от пет минути!

Нека ClickUp Brain ви помогне да го направите кратък и въздействащ, като по този начин повече хора ще попълнят анкетата ви и ще предоставят ценна обратна връзка.

Създайте план за комуникация

Уверете се, че всички знаят какво се очаква от тях по отношение на участието, и изпратете напомняния, за да съберете отговорите. Можете да използвате ClickUp Automations, за да настроите напомняния, които ще се изпращат автоматично, така че никой да не забрави да попълни анкетата.

По този начин ще увеличите шансовете си да получите по-обмислени отговори, без да се налага да преследвате хората.

Използвайте ClickUp Automations, за да изпращате напомняния и да наблюдавате как процентът на отговорите ви се увеличава.

Предлагайте стимули

Накарайте служителите да се включат, като им предложите забавни стимули за попълване на анкетата! По този начин всички ще знаят, че ги очаква приятна награда, което ще ги мотивира да се включат и да споделят мнението си!

Изпратете благодарствено съобщение

Не забравяйте да кажете „благодаря!“ Това е като да им дадете виртуален high-five! Само едно малко съобщение, за да покажете, че ви е грижа за тяхното мнение, може да повиши ангажираността им и да поддържа доброто настроение.

Следвайки тези най-добри практики и използвайки инструменти като ClickUp, можете да създадете анкети, които наистина подобряват процеса на въвеждане на нови служители.

Обработка и прилагане на обратна връзка от анкети за благосъстоянието на служителите

Истинската стойност на анкетите за назначаване на нови служители идва от това как обработвате и действате въз основа на обратната връзка. Нека разгледаме как можете да направите това.

Анализиране и интерпретиране на резултатите

Започнете с търсене на тенденции и ключови проблеми в резултатите от анкетата. Числата (количествени данни) могат да разкрият модели, докато коментарите (качествена обратна връзка) предоставят ценна информация за конкретни проблеми. Този анализ ви помага да определите приоритетите на действията, които ще окажат най-голямо влияние върху благосъстоянието на служителите.

Искате да улесните анализа на резултатите от анкетата? Разгледайте таблата на ClickUp!

Те осигуряват визуализация на данните в реално време и проследяване на напредъка, така че да можете да сте в течение с резултатите от анкетата и да насърчите повече служители да споделят мнението си в бъдещи анкети.

Използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате без усилие резултатите от анкетата с актуализации в реално време.

Шаблонът за план за действие на анкетата за ангажираност на ClickUp може да ви помогне да определите най-добрите стъпки въз основа на резултатите от анкетата.

Изтеглете този шаблон Започнете с шаблона за план за действие за анкета за ангажираност на ClickUp, за да повишите ангажираността на служителите и да предизвикате значими промени още днес.

Ето някои предимства на този шаблон:

Той предлага ясен метод за анализ на данните от анкетата.

Той помага да се определят областите, които се нуждаят от подобрение, и да се поставят постижими цели.

Той ви позволява да разработите практически план за повишаване на ангажираността на служителите.

Той ви позволява да следите напредъка и да оценявате ефекта от промените, които правите.

Използване на данни за подобряване на производителността и намаляване на текучеството

Анкетите за благосъстоянието могат да предоставят информация за факторите, които влияят на производителността и ангажираността. Решаването на повдигнатите проблеми може да предотврати изчерпването и да намали текучеството. Когато служителите видят, че тяхното мнение води до реални промени, това повишава мотивацията и производителността им.

Наблюдавайте напредъка и правете необходимите промени

Следете как промените ви се отразяват на работното място! Редовно преглеждайте показатели като ангажираност и текучество, за да се уверите, че сте на прав път. Това ще ви позволи да правите навременни корекции и да подобрите преживяването на служителите.

Оценяване на подобренията в показателите за ефективност и производителност

След внедряването на промените е важно да оцените тяхната ефективност. Помислете за създаване на план за 30-60-90 дни, който да ви помогне да оцените вашите инициативи за благосъстояние.

Сравняването на данните от преди и след анкетите ще ви помогне да видите колко добре работят вашите инициативи за благосъстояние. Наблюдението на подобренията в удовлетвореността, производителността и задържането на служителите гарантира, че вашите програми отговарят на нуждите на служителите.

Разчитайте на системите за управление на човешките ресурси

Платформите за управление на човешките ресурси са от съществено значение за поддържането на организирана информация. Тези системи ви помагат да управлявате резултатите от анкетите, като предлагат инструменти за ефективно съхранение, сортиране и анализ на обратната връзка. Когато всичко е на едно място, е по-лесно да се открият областите, които се нуждаят от внимание.

Софтуерът за управление на човешките ресурси на ClickUp улеснява проследяването на информацията за служителите, тяхното представяне и задачите им.

Подобрете опита си при въвеждането в работата с помощта на ClickUp

Клиентите никога няма да обичат дадена компания, докато първо нейните служители не я обикнат.

Клиентите никога няма да обичат дадена компания, докато първо нейните служители не я обикнат.

Чрез провеждането на добре обмислени анкети за новоназначените служители можете да създадете опит, който да резонира с вашите служители и да ги подготви за успех.

Компаниите, които инвестират в разбирането на нуждите на новите си служители – подобно на лидерите в бранша – ще изградят солидна основа за ангажираност и задържане на персонала. Механизмът за предоставяне на обратна връзка на вашите служители с цел постигане на положителни резултати винаги ще бъде черешката на тортата.

Докато създавате анкетите си, използвайте ClickUp, за да опростите процеса и да поддържате всичко в ред. Започнете да използвате ClickUp още днес!