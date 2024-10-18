Как да създадете списък за създаване на съдържание

Списъците не са предназначени само за проектни мениджъри или бизнес лидери. Те са изключително полезни инструменти за всеки, който трябва да се увери, че дадена задача или проект са изпълнени изцяло и последователно – особено ако се занимавате с няколко задачи едновременно или работите като маркетинг специалист.

Помислете си: създаването на блог пост, видео или дори пост в социалните мрежи включва много стъпки.

Има много неща, които трябва да се проследяват, от изследване и планиране до редактиране, публикуване и промотиране. А освен това има и всички заинтересовани страни – SEO специалисти, писатели, проверяващи факти, екипи за управление на съдържанието, дизайнери, редактори и други. Лесно е нещо да се пропусне.

Не се притеснявайте. В тази статия ще обсъдим как да създадете перфектния списък за създаване на съдържание за вашия екип и ще споделим някои тактически съвети, инструменти и предложения за шаблони на списъци за създаване на ценно съдържание.

Готови ли сте да създадете списък и да го отметнете?

Защо ви е необходим списък за създаване на съдържание?

Преди да преминем към самия списък за проверка за съдържателния маркетинг, нека бързо разгледаме как този списък може да бъде от полза за вашия екип:

Оптимизира работния ви процес : като разделя усилията за маркетинг на съдържанието на по-малки, управляеми задачи, списъците могат да ви помогнат да останете фокусирани и да избегнете претоварването.

Осигурява последователен тон на марката : Чеклистът може да ви помогне да поддържате последователен тон на всички идеи за съдържание и блогове, като по този начин укрепите идентичността на вашата марка.

Гарантира качеството : Уверете се, че всички необходими стъпки са изпълнени (например, проверка на форматирането, преглед на дизайна и оптимизация на съдържанието), за да поддържате високи стандарти за качество.

Подобрява сътрудничеството: Чеклистите могат да помогнат на всички в екипа ви да бъдат на една и съща страница – всеки знае каква е ролята му и кога ще се включи в процеса.

Намалява преработката : Чрез предоставянето на ясен план с конкретни критерии за проверка на качеството, преглед на дизайна и др., списъците ви помагат да направите нещата правилно от първия път, като минимизират ревизиите и забавянията.

Улеснява значително въвеждането в работата: Независимо дали въвеждате в работата нов колега, фрийлансър или агенция, списъкът за създаване на съдържание може да ви помогне да очертаете както вашите очаквания за качеството на съдържанието, така и оперативните процеси.

Независимо дали сте независим създател на съдържание или част от голям маркетинг екип, който иска да създава интересно съдържание, списъкът може да бъде чудесен инструмент за оптимизиране на работния ви процес, създаване на висококачествено съдържание и увеличаване на органичния трафик.

Пълен списък за създаване на съдържание

Сега, след като разбрахме защо ви е необходим списък за създаване на съдържание, нека разгледаме как да създадете такъв. Ще обхванем всеки етап от създаването на съдържание – от планирането до промотирането – заедно с допълнителни съвети за това как да персонализирате списъка, за да отговаря на вашите нужди.

Но първо, ето кратко резюме на списъка за създаване на съдържание. 1. Определете формата, целите и аудиторията на съдържанието си Определете ясно за кого създавате съдържание

Определете какво искате да постигнете с вашето съдържание (например, увеличаване на трафика на уебсайта, генериране на потенциални клиенти, подобряване на познаваемостта на марката).

Изберете най-подходящия формат за вашето съдържание (например блог публикация, видео, инфографика). 2. Провеждайте задълбочени проучвания Намерете ключови думи, които вашата целева аудитория търси

Разберете какво правят вашите конкуренти и идентифицирайте възможностите

Източник МСП за експертни цитати 3. Очертайте структурата на съдържанието си Създайте подробен брифинг за съдържанието с теми, аудитория, ключови думи и изисквания на МСП.

Започнете с 10% структурен план и постепенно го разширете до 30% за по-подробен преглед на обхванатите точки. 4. Създавайте висококачествено съдържание Уверете се, че съдържанието ви е информативно, авторитетно и добре проучено.

Напишете съдържание, което е уместно и предоставя задълбочени прозрения. 5. Редактирайте и коригирайте съдържанието си Проверете съдържанието си за граматически, правописни и пунктуационни грешки.

Уверете се, че черновият ви вариант съответства на кратката информация за съдържанието и темата на дисертацията.

Включете ключови думи по естествен начин и оптимизирайте за търсачките. 6. Финализирайте визуалните елементи Създавайте или намирайте висококачествени изображения, графики или видеоклипове

Уверете се, че визуалните ви елементи са оптимизирани за различни платформи и са подходящи за мобилни устройства. 7. Публикувайте и промотирайте съдържанието си Изберете подходящата платформа (например уебсайт, социални медии, имейл)

Споделяйте съдържанието си в социалните медии, чрез имейл маркетинг и други канали. 8. Анализирайте ефективността на съдържанието си Следете ключови KPI като трафик на уебсайта, ангажираност и конверсии.

Провеждайте анкети, за да събирате качествена обратна връзка от читателите.

Стъпка 1: Определете формата, целите и аудиторията на съдържанието си

Оттук започва всичко – определяте за кого пишете, какъв канал планирате да използвате и как най-добре да отговорите на проблемите на целевата аудитория. Докато начинаещите биха предпочели наръчници с инструкции, мениджърските екипи по-скоро биха прочели отраслови доклади или интервюта с експерти.

Освен това, аудиторията от поколението Z и B2C клиентите може да се идентифицират с TikTok и съдържание, базирано на меми, докато по-възрастните милениали и B2B компаниите може да предпочитат съдържание, подкрепено с повече проучвания.

Препоръчваме ви да започнете, като си зададете следните въпроси: За кого е предназначен? Ясно определете целевата си аудитория. Това ще определи тона, стила и посланията на вашето съдържание.

Какъв проблем решава? Вашето съдържание трябва да предлага стойност на вашата аудитория. Определете конкретния проблем, който то решава, или нуждата, която задоволява.

Как ще се измерва успехът на тази статия? Определете ясни показатели за измерване на ефективността на вашето съдържание. Те могат да включват трафик на уебсайта, ангажираност, конверсии или познаваемост на марката.

Какви нови идеи ще обхване това? Уверете се, че вашето съдържание предоставя нещо уникално или ценно, което вашата аудитория не е виждала досега. Това може да бъде нова перспектива, практичен съвет или творческо решение на съществуващ проблем.

💡Съвет от професионалист: Добавете тези въпроси към списъка си като подточки. Вашият стратег по съдържание (или ръководител по съдържание) може да бъде натоварен с отговарянето на тези въпроси и включването им в общата структура или краткото описание на съдържанието. Това осигурява надеждна рамка за планиране на целенасочено и ангажиращо съдържание, което резонира с вашата аудитория и води до резултати.

Стъпка 2: Провеждайте задълбочени проучвания

След като сте определили целите и аудиторията си, е време да преминете към фазата на проучването.

Ето разбивка на ключовите области, които можете да проучите:

1. Проучване на ключови думи

Това е първата ви стъпка за всяко SEO-ориентирано съдържание – блог публикация, електронна книга или бяла книга. Някои точки, които можете да помолите екипа си да провери на този етап, са дали имат:

Идентифицирайте основните и второстепенните ключови думи

Анализирано намерение за търсене (транзакционно, навигационно, информационно)

Включени са дълги ключови думи за по-целенасочен трафик.

2. Анализ на конкурентите

Тук можете да идентифицирате пропуските в съдържанието на вашите конкуренти по същата тема. Има ли теми, които те не са обхванати? Можете ли да предложите уникална перспектива или допълнителни идеи?

Като разберете силните и слабите страни на конкурентите си, можете да позиционирате съдържанието си така, че да се откроява и да предоставя по-голяма стойност на аудиторията ви.

Можете да опростите тази стъпка и да попитате екипа си за съдържание дали са завършили конкурентния анализ или да я разделите на стъпки, като например: Анализирали ли сте класирането на блога на конкурента за релевантни ключови думи?

Идентифицирахте ли пропуски в съдържанието им, като липсващи теми или остарели гледни точки?

Измерили ли сте нивото на ангажираност, което получава тяхното съдържание (например, прегледи, харесвания, споделяния, коментари)?

Разбрахте ли как да направите вашата статия да се откроява от останалите, било то чрез предлагане на уникална перспектива, предоставяне на по-задълбочена информация или използване на различен формат?

3. Експерти по темата (SME)

Ако пишете за технически или сложни теми, отраслови доклади или статии за лидерство в мисленето, тогава получаването на информация от експерти по темата е задължително. Това не е едноетапен процес.

Ако събирате информация от МСП за вашето съдържание, можете да създадете отделен, по-подробен списък. Това ще даде на вашите автори структуриран подход към процеса, като гарантира, че те следват всички необходими стъпки.

След това можете да добавите линка като бележка към отметката „Интервюирахте ли МСП?“ в списъка за създаване на съдържание. Това ще напомни на екипа ви да се обърне към списъка за набиране на МСП за конкретни указания.

Ето какво можете да добавите към списъка си: Идентифицирайте потенциални МСП

Създайте добре обмислени въпроси

Планирайте интервюта

Провеждайте интервюта

Включете идеите на МСП

Получете одобрение

Уведомете МСП за публикацията

💡Съвет от професионалист: Добавете бележка към списъка си, за да посочите кои видове проучвания са необходими за всеки тип съдържание, така че екипът ви да знае на какво да се фокусира.

Стъпка 3: Очертайте структурата на съдържанието си

В зависимост от процеса на създаване на съдържание, екипът ви може да се наложи да създаде кратко описание на съдържанието и няколко вида конспекти, преди да премине към действителния проект.

Ето как изглежда този процес: Специалистът по SEO (или стратегът по съдържание) трябва да създаде кратко описание на съдържанието, в което да посочи на автора кои теми да обхване, коя е аудиторията, кои ключови думи да включи и дали са необходими цитати от експерти в областта.

След това авторът на съдържанието ще изготви 10% от общата структура (в идеалния случай 10% от общия брой думи), която обхваща тезата на блога, уводната част и основните заглавия.

След като бъде одобрен, те могат да разширят обхвата до 30%, като предоставят подробен преглед на всяка секция.

Този процес помага за съгласуване на заинтересованите страни и намалява обмена на информация по време на фазата на писане (и редактиране).

💡Съвет от професионалист: Подобно на подсписъка за интервюта с МСП, можете да създадете и индивидуални списъци за краткото описание на съдържанието и всеки тип план.

Стъпка 4: Създайте висококачествено съдържание

Сега стигаме до основната част – създаването на качествено съдържание, което е харесвано както от хората, така и от търсачките. В общи линии, ето три ключови фактора, които допринасят за висококачествено съдържание:

I. Убедителна история

Говорите ли с авторитет по темата?

Всички проучвания ли са от надеждни източници?

II. Релевантност

Съпричастни ли сте към предизвикателствата и проблемите на вашата аудитория?

Отивате ли отвъд повърхностните обяснения?

III. Дизайн

Добавихте ли екранни снимки и други визуални елементи към блога, заедно с надписи и ALT текст?

Добавихте ли „дизайнерско задание“ за дизайнерския екип относно визуалните елементи, които ще ви бъдат необходими за проекта?

Като се фокусирате върху тези области, можете да създадете съдържание, което е не само информативно, но и интересно за вашата аудитория.

Стъпка 5: Редактирайте и проверете съдържанието си

Написването на съдържанието е само първата стъпка. Следващата стъпка е да го прегледате внимателно, за да се уверите, че отговаря на вашите стандарти. Структурирана рамка (известна още като списък за редактиране и корекция) може да ви помогне да стандартизирате този процес на преглед и да поддържате постоянна качество.

Ето някои точки, които да включите:

I. Съгласуваност с краткото описание

Обхвана ли всички теми, споменати в кратката информация?

Всяка секция свързана ли е с темата на блога?

II. Четливост

Използвал ли си заглавия, подзаглавия и точки, за да подобриш четимостта?

Използвал ли си ясен и кратък език?

Проверихте ли внимателно черновия си вариант?

III. Марка

Поддържате ли последователен тон и стил, които съответстват на вашата марка (и целева аудитория)?

Съгласували ли сте съдържанието си с ценностите и мисията на вашата марка?

IV. SEO

Включили ли сте подходящи ключови думи по естествен начин в цялото си съдържание?

Оптимизирали ли сте мета заглавието и описанието си?

Включили ли сте всички вътрешни линкове, споменати в кратката информация за съдържанието?

Всички линковани източници са на възраст по-малко от 4 години?

Премахнахте ли UTM параметрите от външните линкове?

VI. Призиви за действие (CTA)

Включили ли сте ясен и убедителен основен CTA?

Добавили ли сте меки CTA, за да насочите читателите към друго съдържание, като шаблони или безплатни инструменти?

Добавихте ли UTM тракер към вашите CTA връзки?

Освен това, можете да добавите и раздел, в който да попитате авторите дали са проверили черновите си с програма за проверка на плагиатство или AI детектор за съдържание.

💡Съвет от професионалист: Вместо да възлагате индивидуални списъци на вашите автори и редактори, добавете процес на самооценка. Помолете вашите автори да използват списъка, за да оценят работата си, преди да я предадат на редактора. Редакторът може да прегледа съдържанието, използвайки същия списък, и да даде целенасочена обратна връзка и предложения за подобрения. Този подход може да ускори процеса на преглед и да го направи по-съвместен.

Стъпка 6: Финализирайте визуалните елементи

Дори ако вашият дизайнерски екип има свой собствен списък, е добра практика да включите ключовите етапи от дизайна в цялостния процес на създаване на съдържание, особено ако използвате изображения от външни източници.

Ето някои точки, които трябва да имате предвид: Кратко описание на дизайна: Създадено ли е ясно кратко описание на дизайна, в което са очертани желаният стил, цветове и цялостна естетика?

Визуални ресурси: Всички необходими визуални елементи (например изображения, инфографики, икони, видеоклипове) са ли набавени или създадени?

Обратна връзка за дизайна: Дали сте обратна връзка или сте поискали ревизии от екипа по дизайна?

Крайни срокове: Спазват ли се крайните срокове за дизайна?

Съвместимост: Дизайнерските файлове в правилния формат ли са, имат ли подходящи размери и са ли подходящи за мобилни устройства?

Стъпка 6: Публикувайте и промотирайте съдържанието си

След като съдържанието и визуалните елементи са готови, е време да публикувате и промотирате творбата си.

1. Публикуване

Създайте списъци за всяка задача в плана си за маркетинг на съдържание , за да сте сигурни, че всичко е на мястото си За блогове: банерни изображения, мета тагове, оптимизация за търсачки За имейли: HTML код, тема, призив за действие За социални медии: платформа, визуални елементи, надписи, хаштагове

За блогове: банерни изображения, мета тагове, оптимизация за търсачки

За имейли: HTML код, тема, призив за действие

За социалните медии: платформа, визуални елементи, надписи, хаштагове

Публикувайте съдържанието си на избраната от вас платформа.

Проверете дали публикуваната версия е точна и без грешки.

За блогове: банерни изображения, мета тагове, оптимизация за търсачки

За имейли: HTML код, тема, призив за действие

За социалните медии: платформа, визуални елементи, надписи, хаштагове

2. Промотиране

Докато първата стъпка тук е да създадете стратегия за промотиране на съдържанието си, следващите стъпки могат да варират в зависимост от канала за промотиране.

Например, ако промотирате блог в социалните медии, трябва да: Определете кои социални медийни платформи са най-активни за вашата целева аудитория.

Създайте публикации в социалните медии, които обобщават съдържанието ви и насърчават кликовете.

Използвайте подходящи хаштагове, за да увеличите видимостта. Разпространението по електронна поща, от друга страна, би означавало: Сегментирайте списъка си с имейли въз основа на интересите или активността на аудиторията.

Създаване на заглавие, което привлича вниманието и насърчава отварянето

Преобразуване на текста на вашите имейли в HTML код

Стъпка 7: Анализирайте ефективността на съдържанието си

Накрая е време да проверите дали вашата стратегия за съдържателен маркетинг е успешна. Прегледайте отново целите, които сте си поставили за съдържанието, и определете дали то е постигнало или надминало тези цели. За да получите пълна картина, включете както количествени, така и качествени резултати.

Количествени показатели Следете увеличението на трафика към уебсайта от вашето съдържание.

Измервайте показателите за ангажираност, като харесвания, споделяния, коментари и прекарано време на страницата.

Проследявайте конверсиите (например регистрации, покупки, изтегляния).

Следете класирането на вашето съдържание в търсачките за релевантни ключови думи. Качествена обратна връзка Провеждайте проучвания или анкети, за да събирате обратна връзка от вашата аудитория.

Анализирайте коментарите и съобщенията към вашето съдържание

Препоръчваме да преглеждате количествените и качествените показатели на съдържанието си ежемесечно или тримесечно, за да идентифицирате областите, в които можете да подобрите усилията си в областта на съдържателния маркетинг. По този начин можете да анализирате резултатите от съдържанието си и да вземете решения, основани на данни, за бъдещи стратегии за съдържателен маркетинг.

Управление на списъка за създаване на съдържание (и процеса) с ClickUp

Според проучване на McKinsey от 2023 г., мениджърите на средно ниво прекарват повече от половината от работното си време в административна работа. За ръководителите на съдържание това може да включва и създаване и управление на списъци за проверка на съдържанието.

Решението?

Използвайте платформа за управление на проекти като ClickUp, която ви позволява да създавате списъци, да ги запазвате като шаблони и да ги интегрирате в по-големите си операции по създаване на съдържание.

Това означава, че можете да използвате ClickUp като инструмент за управление на съдържание , за да правите всичко – да управлявате операциите си, свързани със съдържанието, да създавате съдържание и да анализирате ефективността му.

Както казва Кристина Уилсън, директор по съдържанието в Graphite:

Не само започнахме да пишем статии, но и решихме да го правим в голям мащаб, затова се нуждаехме от стабилна платформа, която лесно да се адаптира към нарастващия брой на нашите продукти. ClickUp беше най-добрият избор.

Не само започнахме да пишем статии, но и решихме да го правим в голям мащаб, затова се нуждаехме от стабилна платформа, която лесно да се адаптира към нарастващия брой на нашите продукти. ClickUp беше най-добрият избор.

Graphite увеличи производството си на съдържание с впечатляващите 12 пъти, използвайки ClickUp!

Ето как можете да се възползвате от възможностите на ClickUp за управление на съдържание:

Създайте своя списък за създаване на съдържание

Първо, можете да разработите различните стъпки в процеса на създаване на съдържание с помощта на списък за проверка. За целта използвайте функцията „Шаблони за списъци за проверка “ на ClickUp. Можете лесно да създавате и използвате повторно процеси за създаване на съдържание в целия си екип.

Шаблони за списъци за проверка на ClickUp

Спестете време, като създадете основен списък за създаване на съдържание с шаблоните за списъци на ClickUp и го персонализирате за всеки проект за съдържание.

Ето няколко отличителни характеристики:

Многократно използваеми шаблони: Запазете списъка си за създаване на съдържание като шаблон и го използвайте отново в различни проекти.

Вграждане и плъзгане и пускане: Организирайте елементите от списъка, като ги вграждате или променяте реда им с лесна функция за плъзгане и пускане.

Разпределяйте задачи и проследявайте напредъка: Разпределяйте задачите от списъка на конкретни членове на екипа, като по този начин гарантирате отчетност на всеки етап.

Примери за реално приложение: Приложете шаблони за списъци за процеси като задачи преди и след публикуване на блог, създаване на целева страница или пускане на нови функции, като се уверите, че всяка стъпка се проследява ефективно.

Списъци с задачи в ClickUp

След това можете да използвате списъците с задачи на ClickUp, за да създадете прости списъци със задачи в рамките на дадена задача.

Документирайте всички стъпки в процеса на създаване на съдържание, като използвате списъците с задачи на ClickUp.

Ето как това ви помага:

Когато започвате нов проект за съдържание, създайте нов списък за проверка от шаблона си за списъци за проверка.

Адаптирайте списъка, за да съответства на конкретния формат и целите на текущия ви проект.

Разпределете отделните елементи от списъка на отговорните членове на екипа (например SEO специалист, автор на съдържание, оператор на съдържание).

Това не само спестява време, но и гарантира, че всички са наясно с ролите и отговорностите си, което води до ефикасен и ефективен процес на създаване на съдържание.

Автоматизации на ClickUp

Използвайте ClickUp Automations, за да възлагате автоматично задачите на различни членове на екипа в зависимост от статуса на задачата.

Например, ако авторът премести блога в „редактиране“, можете автоматично да го възложите на вашия редакционен ръководител, който след това може да го прехвърли на един от редакторите.

Ускорете операции като добавяне на изпълнители, планиране на актуализации на статуса и други с автоматизирани работни процеси, подкрепени от изкуствен интелект.

Създайте база данни с съдържание

Сега, след като сте финализирали работния процес за създаване на съдържание, следващата стъпка е да настроите система за действителното създаване и публикуване на съдържанието ви. За целта можете да използвате готовия за употреба шаблон за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp.

Шаблон за мащабиране на производството на съдържание в ClickUp

Този предварително създаден шаблон се базира на собствения процес на ClickUp за създаване на съдържание, така че можете да сте сигурни, че е мащабируем. Въпреки че стандартният шаблон е насочен към блогове, можете лесно да го персонализирате, за да се адаптира към други формати на съдържание, като видеоклипове или уеб страници.

Изтеглете този шаблон Без усилие мащабирайте производството на съдържание с едно кликване, като използвате шаблона за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp.

Ето как да използвате шаблона:

Натрупани задачи за съдържание: Създайте списък с натрупани задачи, за да съхранявате всичките си идеи за теми.

Персонализирани статуси: Използвайте статуси като „Изготвяне“, „Редактиране“, „Дизайн“, „Публикуване“ и „Промотиране“, за да следите напредъка.

Подробни задачи: Персонализирайте подробностите за задачите, за да включите автор, редактор и съответни връзки (списък, план, чернова и др.).

Месечни прегледи: Използвайте стандартните месечни прегледи на ClickUp (миналия месец, този месец, следващия месец), за да визуализирате графика си за доставка на съдържание.

Коментари: Информирайте екипа си за състоянието на блога и използвайте коментарите за дискусии в рамките на задачите.

Този шаблон е чудесна опция за управление на всички оперативни аспекти на процеса на създаване на съдържание и оптимизиране на работните процеси, така че да можете да мащабирате процеса на производство на съдържание.

Създавайте чернови, редактирайте и локализирайте съдържанието си

Независимо дали става дума за документиране на проучванията ви, създаване на резюмета и конспекти на съдържанието или изготвяне на самото съдържание – можете да направите всичко това с ClickUp Docs, вграденото решение за обработка на документи.

А най-хубавото е, че ClickUp Docs предлага вложени страници – за разлика от обикновените програми за обработка на документи – така че можете лесно да консолидирате всичките си различни документи. Това включва вашите резюмета, конспекти, проучвания, записи от интервюта с МСП, чернови и др.

Освен това, ClickUp Docs предлага разнообразни опции за сътрудничество, като коментиране, редактиране на живо и етикети, за да можете да получите обратна връзка от заинтересованите страни и да се уверите, че всички са на една и съща страница.

Управлявайте цялата си документация за съдържание и сътрудничете с колегите си в реално време с ClickUp Docs.

Друга отлична функция е ClickUp Brain, помощникът за писане, който действа като ваш AI маркетинг специалист за съдържание — помагайки ви да създавате и локализирате вашите блогове по-бързо. Той може да коригира вашите граматически и правописни грешки, да променя тона на вашия блог, за да съответства на гласа на вашата марка, и дори да преобразува вашия блог в публикации в социалните медии за разпространение.

Той може също да изготвя чернови на имейли за вашите клиенти, за да ускори процеса на преглед и одобрение.

Ускорете процеса на създаване и редактиране на съдържание с ClickUp Brain.

ClickUp Brain бързо отговаря на всички ваши въпроси относно напредъка на съдържанието ви, от намирането на конкретни списъци до достъпа до планове за разпространение или проучвания. Всякаква важна информация е на ваше разположение, което ви спестява време и усилия.

💡Съвет от професионалист: Вградете списъка с задачи за създаване на съдържание за блога в ClickUp Docs. По този начин авторите могат лесно да имат достъп до списъка и да следят напредъка си, като се уверят, че нито една стъпка не е пропусната.

Вмъкнете списъците си със задачи в документа на блога си, за да имате лесен достъп до тях.

Управлявайте графика си за публикуване и разпространение

След като сте изготвили съдържанието си, следващата стъпка е да го публикувате.

Но това не е толкова просто. Вие не само публикувате своя блог, но и поредица от по-къси статии, за да го разпространявате и промотирате. Това може да бъде чрез имейл, публикации в социалните медии, участие в форуми на общността и др.

Ето къде може да ви помогне календарът за съдържание. Той предоставя визуално представяне на графика ви за публикуване, като ви помага да бъдете организирани и да не пропускате крайни срокове.

Шаблон за календар на съдържанието на ClickUp

Препоръчваме да използвате шаблона за календар на съдържанието на ClickUp, за да управлявате графика си за публикуване и промотиране.

Изтеглете този шаблон Следете сроковете за публикуване с шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

Ето как работи този шаблон:

Започнете, като добавите темите на съдържанието си заедно с етапа, в който се намират в процеса на създаване на съдържание – писане, редактиране и т.н. Това е важно, защото статусите са обозначени с цветове, което ви позволява да получите обща представа за състоянието на блога в календара.

Добавете към коя основна тема се отнася всяка тема. Това ще поддържа съдържанието ви в съответствие с цялостната ви стратегия за съдържание и ще ви предпази от отклоняване към нерелевантни теми.

След това добавете датата на публикуване на вашата блог публикация и превключете към изглед „Календар“, за да визуализирате предстоящите си срокове. Това ще ви даде ясен преглед на графика ви за съдържание.

Сега можете да се съсредоточите върху предстоящите срокове и да планирате проектите си съответно, да откривате конфликти в графика и да следите състоянието на вашия поток от съдържание. Много удобно, нали?

Оптимизирайте операциите си, свързани със съдържанието, с ClickUp

Чеклистът за създаване на съдържание е незаменим инструмент за всеки екип, занимаващ се със съдържание или дигитален маркетинг. Той е вашата пътна карта към хаотичното създаване на съдържание – води екипа ви през всеки етап от процеса на създаване на съдържание и гарантира, че нищо не се пропуска.

Истинската сила на ClickUp се крие в способността му да централизира целия процес на създаване на съдържание.

Можете да съхранявате списъците си, задачите за управление на проекти и черновите на съдържанието на една и съща платформа. Вашият екип няма нужда да превключва между различни инструменти.

Прехвърлянето на всички ваши операции по създаване на съдържание в ClickUp има много повече предимства, но ще ви оставим сами да ги откриете. Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете веднага.