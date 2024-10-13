Как Agile и DevOps са взаимосвързани?

Колко програмисти са необходими, за да се смени една електрическа крушка? Никой – това е хардуерен проблем.

Шегите настрана, кой подход би бил най-подходящ за смяна на електрически крушки – Agile или DevOps? Или комбинацията от двата би била най-добрата?

Истината е, че DevOps и Agile може да изглеждат като отделни подходи, но те са по-взаимосвързани, отколкото си мислите. Всъщност те се допълват – и двата подхода имат за цел да подобрят сътрудничеството и комуникацията по време на жизнения цикъл на разработката на софтуер, за да подобрят разработката и доставката на софтуер.

Agile се фокусира върху премахването на бариерите и насърчаването на екипната работа чрез непрекъснато обратно свързване и итеративно разработване. DevOps прави още една крачка напред – ускорява процеса на доставка на софтуер чрез непрекъсната интеграция и внедряване на софтуерни подобрения.

За да разберете по-добре, ето някои пазарни прогнози: Прогнозира се, че глобалният пазар на Agile Development & Testing Services ще достигне 30 милиарда долара до 2026 г., като ще расте с CAGR от 18%. DevOps, оценено на над 7 милиарда долара през 2021 г., се очаква да надхвърли 30 милиарда долара до 2028 г., с CAGR над 20%.

Защо това е важно?

Разбирането на това как Agile и DevOps се допълват взаимно може да отключи огромна стойност за вашата организация, като рационализира процесите и повиши общата ефективност. Нека разгледаме как тези две методологии работят заедно и защо тяхното внедряване може да бъде промяната, от която вашият Agile екип се нуждае.

Какво е Agile?

Agile е методология за разработка на софтуер, която се основава на бързи обратни връзки и постоянно усъвършенстване. Тя използва екипен, итеративен подход към управлението на проекти, като се фокусира върху бързото доставяне на софтуер, дори когато изискванията не са добре дефинирани в началните етапи.

Agile се появи като отговор на неефективността на традиционното управление на проекти, по-специално на подхода Waterfall. За разлика от линейния, последователен подход на Waterfall към разработката на софтуер, Agile разделя проектите на по-малки, управляеми части и позволява тези части да се разработват едновременно и без конкретен предварително определен ред.

Agile работният процес позволява на екипите да се адаптират и подобряват непрекъснато, като гарантират, че крайният продукт отговаря напълно на нуждите на клиента.

Характерна черта на Agile е акцентът върху сътрудничеството между екипа и клиента. Този непрекъснат диалог оформя продукта по време на неговото разработване. Екипите се насърчават да се самоорганизират, да проверяват напредъка си и да усъвършенстват методите си, за да гарантират, че винаги се движат в посока на визията на клиента.

Обикновено Agile проектите се разделят на спринтове, които траят 2–4 седмици. По време на тези спринтове екипите работят заедно, за да изпълнят конкретни задачи, преглеждат напредъка си в края на всеки спринт и правят необходимите промени, преди да продължат напред.

Въпреки че Agile е възникнал в софтуерното разработване, днес той се използва широко в различни сектори за организационно управление, тъй като е еднакво приложим и за изпълнението на проекти.

🎯 Пример: Компания за маркетингов софтуер току-що пусна нова функция на продукта си, за да подобри ангажираността на потребителите. Екипът за разработка използва Agile, като организира работата в двуседмични спринтове. В края на всеки спринт те събират обратна връзка от потребителите чрез анкети и анализи на използването. След като анализират данните, те установяват, че потребителите се затрудняват с определена функционалност. Те бързо променят посоката, усъвършенстват функцията въз основа на обратната връзка и демонстрират способността на Agile да реагира на промените.

Основни принципи на Agile

Agile управлението на проекти се основава на дванадесетте принципа на Agile Манифеста. Тези принципи дават приоритет на сътрудничеството, адаптивността и доставката на висококачествени софтуерни решения. Практики като Scrum, Kanban и Extreme Programming (XP) се фокусират върху итеративното разработване, редовната обратна връзка и овластените, самоорганизиращи се екипи.

Ето разбивка на дванадесетте принципа на Agile: Повишете гъвкавостта чрез непрекъснато усъвършенстване и добър дизайн. Фокусирайте се върху удовлетвореността на клиентите чрез непрекъснато предоставяне на софтуер Приспособявайте се към промените през целия цикъл на разработване (дори и в късните етапи) Доставяйте често работещ софтуер Комуникирайте и сътрудничете ежедневно с всички заинтересовани страни през целия жизнен цикъл на проекта. Подкрепете и мотивирайте екипа си през целия процес. Провеждайте редовни лични срещи за ясна и ефективна комуникация. Измервайте напредъка по това колко добре работи софтуерът, а не само по степента на завършеност. Разработвайте устойчиви, итеративни процеси, които могат лесно да бъдат възпроизведени и усъвършенствани. Дръжте нещата прости Насърчавайте екипите да измислят сами най-добрите решения Провеждайте редовни срещи (наречени ретроспективи), за да преглеждате напредъка и да коригирате плановете.

Гъвкавостта на Agile и фокусът върху непрекъснатата обратна връзка го правят привлекателен избор за екипи, които искат да останат отзивчиви и да постигат качествени резултати.

Цели на Agile

Основно, Agile методологията има за цел да подобри ефективността и качеството на доставката на софтуер, особено в условия на несигурност. Някои от основните й цели са:

Удовлетвореност на клиентите: Гарантирайте, че продуктът се развива въз основа на обратната връзка от клиентите, подобрявайки потребителското преживяване и задържането на клиентите.

Гъвкавост и адаптивност: Олицетворяват гъвкавостта, позволявайки на екипите да се адаптират в зависимост от променящите се нужди на клиентите и пазарните условия.

Често доставяне на работещ софтуер: Дайте приоритет на доставката на функционален софтуер в кратки, повтарящи се цикли (спринтове), което помага на екипите да оценяват редовно напредъка и да правят необходимите корекции.

Овластяване на екипите: Насърчавайте екипите да се самоорганизират и дайте на членовете им автономия да вземат решения и да поемат отговорност за работата си, което повишава морала и производителността.

Непрекъснато усъвършенстване: Улеснявайте редовните прегледи на процесите и резултатите, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, като гарантирате, че екипите се учат от всяка итерация.

Какво е DevOps?

DevOps набляга на сътрудничеството между екипите за разработка на софтуер (Dev) и ИТ операции (Ops), за да се създаде безпроблемен процес на доставка на софтуер. Екипите на DevOps работят в тясно сътрудничество, за да доставят бързо висококачествен софтуер, като се фокусират върху сътрудничеството, автоматизацията и обратната връзка.

Основните предимства на DevOps включват:

Минимизирани човешки грешки: DevOps Automation ускорява доставката и подобрява общата ефективност.

Непрекъснати цикли на обратна връзка: Екипите се учат от всеки цикъл, подобрявайки своите процеси.

Основни принципи на DevOps

DevOps се основава на принципите на Agile, като подобрява партньорството между разработчиците и оперативните екипи. Това е повече от просто набор от практики; тази културна промяна подчертава:

Споделена отговорност

Непрекъснато учене

Прозрачност

DevOps практиките включват непрекъсната интеграция, непрекъсната доставка (CI/CD), автоматизация на инфраструктурата и мониторинг на производителността. Тези компоненти оптимизират процеса на доставка, рационализират процесите и намаляват пречките, като осигуряват гладко преминаване от разработката до внедряването.

Като дава приоритет на тези принципи, DevOps помага на екипите да постигнат целите си за по-бърза и по-надеждна доставка на софтуер.

🎯 Пример: Електронна търговска платформа отбелязва скок в трафика по време на празнична разпродажба. Екипът за разработка използва DevOps практики, като внедрява непрекъсната интеграция (CI). Всеки път, когато разработчикът потвърждава код, се изпълняват автоматизирани тестове, за да се гарантира стабилността. Когато се открие грешка в процеса на плащане, екипът бързо идентифицира проблема чрез логовете, го отстранява и го преинсталира в рамките на няколко часа, показвайки как DevOps подобрява скоростта и надеждността.

Цели на DevOps

DevOps разширява принципите на Agile към операциите, рационализира процеса на доставка на софтуер и осигурява по-бързи и по-надеждни версии. Като такива, неговите цели са:

По-бърза доставка и внедряване: Набляга на непрекъснатата интеграция и непрекъснатата доставка (CI/CD), което позволява бързи реакции на пазарните изисквания с чести актуализации.

Автоматизация: Намалява ръчните грешки и повишава ефективността чрез автоматизирано тестване, внедряване и мониторинг, тъй като автоматизацията е в основата на DevOps.

Намаляване на риска: Минимизира рисковете, свързани с промените в софтуера, като помага на организациите да управляват потенциалните проблеми, преди те да засегнат потребителите.

Подобрено качество и надеждност: Насърчава строги тестове и мониторинг през целия процес на разработка, което помага за ранното откриване и отстраняване на проблеми.

Погрешни представи за Agile и DevOps

Изненадващо е колко много митове има за Agile, DevOps и съвместната работа на Agile и DevOps. Нека изясним нещата:

Мит № 1: Agile е само за малки екипи

Един от най-големите митове е, че Agile работи само за малки екипи. Но това е далеч от истината!

Agile може да се мащабира нагоре или надолу, за да се адаптира към всякакъв размер на екип, независимо дали става дума за стартираща компания или голяма организация. Става въпрос по-скоро за ангажимент към итеративен подход, при който екипите – големи или малки – могат да използват Agile, за да усъвършенстват своята Scrum табло, да подобрят работните процеси и да ускорят доставката на продукти.

Мит № 2: DevOps се отнася само до автоматизацията

Мнозина смятат, че DevOps се отнася само до автоматизацията, но всъщност обхваща много по-широк спектър.

Разбира се, автоматизацията е ключов компонент, но DevOps всъщност се отнася до изграждането на по-добра комуникация и сътрудничество между екипите за разработка, операции и други. Целта му е да създаде съгласуван работен процес, който ускорява целия жизнен цикъл на продукта, позволявайки бързи и ефективни промени.

Мит № 3: Agile и DevOps са едно и също нещо

Предвид сходните им цели, може да си помислите, че Agile и DevOps са двете страни на една и съща монета, но всъщност те са допълващи се методологии със собствен фокус, обхват и практики.

Първо, Agile е предназначен предимно за екипи за разработка на софтуер. DevOps, от друга страна, обхваща както разработката на софтуер (Dev), така и ИТ операциите (Ops).

Второ, в Agile сътрудничеството е фокусирано върху екипа за разработка и клиентите, докато DevOps набляга на сътрудничеството между екипа за разработка и екипа за операции.

Трето, Agile екипите обикновено са по-малки, докато DevOps екипите са по-големи и по-специализирани.

Както можете да видите, Agile и DevOps не са едно и също нещо.

Мит № 4: Agile и DevOps са само за нови проекти

Друго погрешно схващане е, че Agile и DevOps са подходящи само за нови проекти. Това изобщо не е вярно!

Независимо дали работите върху съществуваща система или проект в средата на фазата, Agile и DevOps могат да ви бъдат от голяма полза. Те могат да ви помогнат да оптимизирате процесите и операциите по разработката на софтуер, независимо от текущото състояние на проекта.

Мит № 5: Agile и DevOps изискват големи инвестиции

Може би сте чували, че внедряването на Agile и DevOps изчерпва бюджета ви, но това също е погрешно схващане.

И двете методологии могат да бъдат въведени чрез малки, повтарящи се промени, които не изискват големи финансови разходи. Става въпрос за интелигентни, управляеми корекции, които с времето водят до значителни подобрения.

Накрая, съществува погрешното схващане, че Agile и DevOps са несъвместими. Това е далеч от истината. Както бе споменато по-рано, те не са несъвместими, а всъщност се допълват взаимно.

Как Agile и DevOps са взаимосвързани?

Когато се комбинират ефективно, DevOps и Agile подобряват процеса на разработване и доставка на софтуер, укрепвайки стълбовете на Scrum – прозрачност, адаптация и инспекция.

Ето как двете методологии се допълват взаимно:

Основни области: Докато Agile се фокусира върху разработката на софтуер, DevOps се концентрира върху внедряването на код и подобряването на процесите. Въпреки че имат различни цели, те се пресичат като важни части от жизнения цикъл на разработката на софтуер. Agile поставя основите за разработката, докато DevOps осигурява гладко внедряване на код и непрекъснато усъвършенстване

Инструменти за автоматизация: DevOps инструменти —като Jenkins, Docker и Kubernetes—променят правилата на играта за Agile екипите . Чрез автоматизиране на задачи, които обикновено изискват ръчен труд, тези инструменти позволяват по-бързо внедряване на функции, помагайки на екипите да отговорят бързо на променящите се изисквания на клиентите. . Чрез автоматизиране на задачи, които обикновено изискват ръчен труд, тези инструменти позволяват по-бързо внедряване на функции, помагайки на екипите да отговорят бързо на променящите се изисквания на клиентите.

Обратни връзки: DevOps подкрепя Agile чрез своите обратни връзки , които оценяват успеха на Agile спринтовете. Непрекъснатото оценяване помага да се идентифицират областите, които се нуждаят от внимание и подобрение, което позволява на екипите да се адаптират и да следват темпото на нуждите на клиентите и пазарните тенденции.

Сътрудничество: Сътрудничеството е в основата на двете методологии , като премахва бариерите, които често пречат на комуникацията. Чрез насърчаване на непрекъснатото обмен на обратна връзка между заинтересованите страни, DevOps гарантира, че необходимите корекции се правят бързо, съгласувайки проектите с бизнес целите.

Безпроблемно пускане на версии: Благодарение на автоматизираните си механизми за пускане на версии, DevOps предоставя безпроблемен път за Agile екипите да пускат функции веднага щом са готови. Освен това, ако нещо се обърка, връщането на промените е бързо и лесно, което намалява времето, прекарано в отстраняване на проблеми, и позволява на екипа да се съсредоточи върху качеството на доставката.

Ясно е, че комбинирането на Agile и DevOps може да доведе до значителна добавена стойност за организациите.

Предимства на взаимодействието между Agile и DevOps

Интегрирането на Agile методологиите с DevOps практиките може значително да подобри жизнения цикъл на разработката на софтуер, като създаде по-съгласуван и ефективен работен процес.

Ето подробно описание на това как тази интеграция може да донесе значителни ползи:

По-бързи честоти на внедряване

Организациите могат да внедряват продуктите си по-бързо, като съчетаят итеративното разработване на Agile с практиките за непрекъсната интеграция и непрекъснато внедряване (CI/CD) на DevOps.

Agile спринтовете разделят разработката на управляеми части, докато инструментите за автоматизация на DevOps рационализират процеса на внедряване. Чрез автоматизирани процеси за изграждане и внедряване екипите могат да пускат актуализации по-често и с минимална ръчна намеса.

Освен това, DevOps метриките в реално време помагат да се проследяват успешните проценти на внедряване и честотата на връщане назад, като предоставят данни, които могат да бъдат анализирани за фино настройване на процесите на внедряване.

Подобрено сътрудничество и комуникация

Agile методологиите насърчават междуфункционалната работа в екип; DevOps разширява това сътрудничество в операциите чрез практики като Infrastructure as Code (IaC) и автоматизирано наблюдение. Този интегриран подход, който насърчава единна среда за разработка и операции, подобрява комуникацията.

Повишена надеждност и стабилност

Итеративният подход на Agile гарантира редовни прегледи и тестове на кода, докато автоматизираните проверки на качеството и мониторингът в реално време на DevOps служат за поддържане на стабилността на системата.

Комбинирането на двете помага за ранното откриване и разрешаване на проблеми, като се минимизират прекъсванията в производството и се гарантират високи стандарти.

Подобрени цикли на обратна връзка

Мониторингът и регистрирането в реално време на DevOps допълват ретроспективите на Agile и сесиите за обратна връзка.

Тази стабилна обратна връзка помага на екипите да правят информирани корекции и бързо да усъвършенстват своите практики за разработка и оперативни стратегии. В крайна сметка това се отразява благоприятно на производителността на приложенията и потребителското преживяване.

ClickUp предлага солиден набор от интеграционни възможности, което го прави идеалния мост между инструментите Agile и DevOps. Ето как да оптимизирате работния си процес:

Първо, използвайте шаблона за управление на проекти ClickUp Agile, за да настроите работното си пространство.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за Agile управление на проекти на ClickUp е богат на функции и лесно се персонализира.

Този шаблон е лесен за използване и е идеален дори за екипи, които не се занимават с разработване на софтуер, но искат да внедрят agile методологии, като Kanban или Scrum. С помощта на този шаблон можете:

Оптимизирайте заявките директно в списъка си с задачи с лекота

Приоритизирайте задачите без усилие

Използвайте табла или спринтове, за да ускорите изпълнението

Планирайте ретроспективи и събирайте обратна връзка

Сега използвайте този шаблон, за да оптимизирате работния процес между инструментите Agile и DevOps, включително:

Унифицирано работно пространство

С помощта на шаблона за Agile управление на проекти, описан по-горе, сте създали унифицирано, персонализирано работно пространство, в което да централизирате задачите, проектите и документацията в една платформа. Сега следвайте тези стъпки:

Импортирайте съществуващите си Agile проекти в ClickUp

Поддържайте гъвкав работен процес, като създадете правила за автоматизация, за да оптимизирате създаването на задачи и проследяването на проблеми.

Създайте задачи в ClickUp , за да проследявате внедряването на софтуер в DevOps инструмента си, което ще ви помогне да поддържате видимост върху процесите на внедряване.

Няма повече жонглиране между различни инструменти – всичко, от което се нуждаете, е на една ръка разстояние! Освен това, вече разполагате с пълния набор от функции на ClickUp, които ще ви помогнат да оползотворите комбинираната сила на Agile и DevOps.

Сътрудничество в реално време

Сътрудничеството е в основата на успеха на Agile и DevOps, а ClickUp го превръща в реалност с ClickUp Whiteboards за планиране и мозъчна атака.

Сътрудничество в реално време с помощта на бели дъски на ClickUp

Координирайте задачите в ClickUp и участвайте в чат в реално време, коментари и споделяне на документи, за да поддържате безпроблемна комуникация между членовете на екипа си. След като настроите задачите си в ClickUp, използвайте диаграмите на Гант, за да получавате редовни актуализации и да следите напредъка на проекта си.

Групирайте, филтрирайте или скрийте задачи в диаграмите на Гант, за да проследявате и свързвате работните процеси във всичките си задачи.

Непрекъсната обратна връзка

Ефективната обратна връзка е от решаващо значение за непрекъснатото усъвършенстване. Използвайте ClickUp Tasks, за да улесните непрекъснатия цикъл на обратна връзка, като позволите на екипите да споделят идеи, да предоставят актуализации и да разрешават проблеми незабавно. След това съберете цялата тази обратна връзка чрез ClickUp Forms.

Можете да използвате изгледа „Списък“, за да създадете изпълними елементи въз основа на отговорите във формулярите, и ClickUp Docs, за да централизирате и прегледате обратната връзка по проектите.

Можете да използвате условна логика във формулярите за обратна връзка за продуктите на ClickUp.

Ето какво каза един от нашите клиенти за формулярите на ClickUp:

Обичам колко лесно се персонализира със статуси. Обичам автоматизациите. Обичам формулярите. Не мога да избера. Ако можех да задавам корици/изображения на елементите в календарния изглед, организацията ми би била пълна (но засега съм си намерил свой начин). [sic]

Обичам колко лесно се персонализира със статуси. Обичам автоматизациите. Обичам формулярите. Не мога да избера. Ако можех да задавам корици/изображения на елементите в календарния изглед, организацията ми би била пълна (но засега съм си намерил свой начин). [sic]

Интеграции

Създайте свои работни процеси с помощта на широките интеграционни възможности на ClickUp. Независимо дали използвате Jira за проследяване на проблеми или GitHub за управление на код, ClickUp се свързва с всички ваши любими инструменти.

Тази интеграция осигурява гладък поток на данни и автоматизира рутинните задачи, така че да можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение – доставката на висококачествен софтуер.

💡Съвет от професионалист: Използвайте двупосочната синхронизация между ClickUp и други инструменти, за да се уверите, че актуализациите в една платформа се отразяват и в другата. Много Agile и DevOps инструменти поддържат тази функция – проверете дали това е опция за вашата настройка.

Видимост и мониторинг в реално време

Бъдете в крак с вашите проекти с мощните функции за видимост и мониторинг на ClickUp.

Използвайте максимално персонализираните табла на ClickUp и подробните отчети, за да получите информация за напредъка на проекта, ефективността на екипа и потенциалните препятствия.

Създавайте подробни табла и лесно добавяйте карти, за да видите напредъка на спринтовете, задачите по статус и бъговете по изглед.

Можете да персонализирате таблата за управление, като добавите избрани от вас джаджи, включително Agile отчетни диаграми като burnup и burndown, кумулативен поток, скорост, време за изпълнение и цикъл.

Управление на ресурсите

Оптимизирайте производителността на екипа си с функцията за проследяване на времето на ClickUp. Управлението на натоварването и планирането на капацитета ви помагат да разпределяте ресурсите ефективно и да балансирате натоварването.

С комплексните решения за управление на ресурсите на ClickUp можете да избегнете претоварването на членовете на екипа и да гарантирате, че вашите проекти вървят по план.

Използване на ClickUp за управление на проекти Agile и DevOps

ClickUp предлага гъвкаво решение за управление на жизнения цикъл на софтуерното разработване с изчерпателни функции и изключителна гъвкавост. Това е безценен инструмент за софтуерни екипи, които искат да оптимизират работните си процеси и да доставят висококачествени продукти. Като бонус, той разполага с обширна библиотека от безплатни Agile шаблони.

Например, шаблонът ClickUp SMART Goals е проектиран да оптимизира вашите Agile процеси и да съгласува вашите цели с вашите цели за разработка.

Изтеглете този шаблон Оценете всичките си цели чрез шаблона за SMART цели на ClickUp.

Този шаблон улеснява внедряването на Agile методологии и проследяването на напредъка ви към постигането на целите ви. Можете да избирате измежду 13 потребителски полета и да ги добавите към този шаблон, за да прегледате цялата си рамка.

Управление на спринтове

Управлението на спринтовете е от централно значение за процеса на Agile разработка на софтуер. То е особено мощно в ClickUp. Първо, ClickUp Sprints е специално проектирана функция за създаване и управление на agile спринтове.

Можете да зададете дати за спринтове и да маркирате приоритети, така че всеки да знае своите отговорности. Можете също да автоматизирате преместването на незавършени задачи към следващи спринтове, като по този начин гарантирате непрекъснатост и фокус върху крайните резултати.

Поемете контрола над целия жизнен цикъл на продукта, от идеята до пускането на пазара, с Agile Workflows на ClickUp.

С ClickUp Sprints:

Получавайте незабавни известия, за да сте в синхрон по време на планирането на спринтовете и отстраняването на проблеми.

Идентифицирайте и приоритизирайте зависимостите, за да оптимизирате изпълнението на задачите.

Проследявайте спринтовете и етапите си, за да постигнете ефективно управление на проектите.

Синхронизирайте разработката на вашия екип с GitHub, GitLab или Bitbucket.

Така че, за да обобщим, решението за Agile управление на проекти на ClickUp предлага гъвкавост, лесно сътрудничество и подобрена видимост, като същевременно запазва нещата прости. Не бихте могли да си пожелаете по-добър партньор за вашите Agile и DevOps практики за разработка.

Лесно интегрирайте DevOps и Agile във вашия работен процес с ClickUp

Интеграцията на Agile и DevOps представлява цялостен подход към процеса на разработване на софтуер, обхващащ всичко от планирането и проектирането до доставката. Тази мощна комбинация дава възможност на организациите да доставят бързо висококачествен софтуер, да се адаптират към промените на пазара и непрекъснато да подобряват клиентското преживяване.

ClickUp пренася това на следващото ниво. Представете си една платформа, в която гъвкавостта на Agile и автоматизацията на DevOps се сливат без усилие. С ClickUp можете безпроблемно да интегрирате Agile спринтове и DevOps пипалини, превръщайки работния си процес в високоефективна машина.

Регистрирайте се в ClickUp и вижте как може да революционизира процеса на разработка!