Разшифроване на целите и задачите на DevOps за екипите за разработка на софтуер

От началото си като нишова идея, DevOps днес се е превърнал в ключова част от съвременната ИТ стратегия.

През последните десет години той доведе до културна промяна, която набляга на сътрудничеството, ефективността и непрекъснатото интегриране на ИТ операциите. Този подход разчита на бързи обратни връзки за често предоставяне на функции, актуализации и поправки.

Както подсказва името, DevOps обединява „разработката“ и „операциите“, за да създаде безпроблемен подход; това е революционна промяна в разработката на софтуер.

За ИТ специалистите, проектните мениджъри и бизнес лидерите, приемането на DevOps означава да следват философия, която ускорява доставката и подобрява качеството на крайния продукт.

В този блог ще разгледаме целите и задачите на DevOps и как те променят начина, по който работят организациите. Прочетете нататък!

Разбиране на DevOps и неговите основни принципи

DevOps е метод, който съчетава разработката на софтуер (Dev) с ИТ операциите (Ops), за да ускори процеса на разработка на системата и да гарантира непрекъснатото предоставяне на висококачествен софтуер.

DevOps е за ИТ специалисти, разработчици, проектни мениджъри и бизнес лидери, които искат да подобрят скоростта и качеството на разработката и операциите на софтуера си. Той е полезен за всяка организация, която се нуждае от чести актуализации на софтуера и услугите си, особено в конкурентен пазар.

Чрез интегриране на разработката и операциите, DevOps води до по-бързи цикли на разработка, по-често внедряване и по-надеждни версии, които са в съответствие с бизнес целите. Това сътрудничество ускорява доставката на софтуер и води до по-бързо разрешаване на проблеми.

DevOps се занимава с разминаването между софтуерните разработчици и ИТ оперативните екипи. Традиционно разработчиците искат да пускат нови функции бързо, докато оперативните екипи се фокусират върху стабилността.

Някои от основните методологии на DevOps включват:

Непрекъсната интеграция (CI) : Автоматизира интеграцията на промени в кода от множество сътрудници в един софтуерен проект, като гарантира, че новият код се тества автоматично и се обединява често, което помага за ранното откриване на проблеми.

Непрекъснато доставяне (CD) : Автоматизира доставката на приложения до избрани инфраструктурни среди. Гарантира, че можете да пускате нови промени за вашите клиенти бързо и по устойчив начин.

Непрекъснато внедряване : Това е стъпка напред от непрекъснатото доставяне, като автоматизира процеса на пускане, така че всички потвърдени промени в кода се внедряват автоматично в производствените среди. Това е стъпка напред от непрекъснатото доставяне, като автоматизира процеса на пускане, така че всички потвърдени промени в кода се внедряват автоматично в производствените среди.

В сравнението между DevOps и Agile е ясно, че докато Agile оптимизира фазата на разработване, DevOps интегрира това с операциите, за да подобри жизнения цикъл на доставката на софтуер.

Освен това, DevOps насърчава културната промяна, като ви подтиква да премахнете бариерите между отделите. Помага за създаването на среда, в която екипите процъфтяват чрез споделени отговорности и цели.

Чрез автоматизиране на повтарящите се задачи вие позволявате на вашите екипи да се фокусират върху това, което правят най-добре – иновации и решаване на сложни проблеми. Това гарантира, че можете да внедрявате актуализации по-често и с по-малко грешки, като директно се справяте с оперативните предизвикателства, които могат да забавят вашия напредък.

Какви са целите и задачите на DevOps?

DevOps има за цел да подобри ефективността на процеса на разработване на софтуер. Казано това, трябва да определите цели и задачи на DevOps, специфични за вашата организация, за да останете ефективни и конкурентоспособни. Тези цели ще ви помогнат да стимулирате технологичния напредък и да създадете среда на непрекъснато усъвършенстване.

Ето основните цели, които всяка ефективна DevOps стратегия се стреми да постигне:

Подобряване на сътрудничеството в екипа: Споделената отговорност е в сърцевината на DevOps – от разработчиците до оперативния персонал, всеки член на екипа е неразделна част от целия цикъл на разработка. Това включва разработка, тестване и внедряване. Като премахва традиционните бариери между екипите, DevOps гарантира, че работният процес е безпроблемен и ефективността се подобрява във всички процеси.

Създаване на мащабируема инфраструктура: Основна цел на DevOps е да разработи инфраструктура, която е устойчива и силно мащабируема. Това гарантира, че приложенията могат да се адаптират бързо към променящите се изисквания, като например скок в трафика от успешна маркетингова кампания.

Възможност за пускане на пазара по заявка : DevOps се стреми да поддържа софтуера в постоянно състояние на готовност за пускане на пазара. Това позволява безпроблемна интеграция на нови функции по всяко време. Този подход към управлението на пускането на пазара е автоматизиран, което прави внедряването на нови версии бързо и надеждно.

Ускоряване на циклите на обратна връзка : Автоматизацията се разпростира върху задачи като тестване и отчитане, ускорявайки процеса на обратна връзка. Тази бърза обратна връзка позволява на екипите за разработка да идентифицират необходимите промени и да внедряват актуализации по-ефективно. В резултат на това както разработчиците, така и екипите за операции могат да вземат по-информирани решения, подобрявайки производителността и надеждността на софтуера.

Оптимизиране на използването на ресурсите: Ефективното управление на ресурсите е от решаващо значение в DevOps, за да се сведе до минимум разхищението и да се оптимизират разходите. DevOps насърчава използването на инструменти за мониторинг и производителност, за да се разберат моделите на потребление на ресурси и да се оптимизира тяхното използване. Това води до рентабилни операции и може да помогне за по-ефективно мащабиране на системите, за да отговарят на изискванията за натоварване, без да се предоставя излишно количество ресурси.

10 примера за цели и задачи на DevOps

Поставянето на ясни цели и задачи за DevOps е от решаващо значение за оптимизиране на операциите и подобряване на доставката на продукти.

Ето десет примера за цели на DevOps, които подобряват вашите технически възможности и са в тясна връзка с вашите стратегически бизнес нужди:

1. Подобряване на сътрудничеството в екипа

Насърчавайте екипите си за разработка, операции и дори за осигуряване на качеството да работят в тясно сътрудничество. Тази интеграция създава култура на прозрачност и споделена отговорност, която е от съществено значение за бързото вземане на решения и решаване на проблеми.

2. Ускоряване на времето за пускане на пазара

Оптимизирайте целия процес на разработка, за да доставяте продуктите по-бързо. Това ви помага да отговорите по-бързо на пазарните изисквания и да поддържате конкурентно предимство, като реагирате своевременно на нуждите и обратната връзка на клиентите.

3. Увеличаване на честотата на внедряване

Целете се да правите по-чести внедрявания. Редовните внедрявания са отличителен белег на зряла DevOps среда, която позволява на вашия екип да отстранява бъгове и да въвежда нови функции бързо.

4. Прилагане на непрекъсната интеграция и внедряване

Използвайте CI/CD пипалини, за да автоматизирате създаването, тестването и внедряването на вашия софтуер. Това гарантира, че софтуерът ви е винаги в състояние, готово за внедряване, и че процесът на пускане е ефективен колкото е възможно.

5. Подобряване на качеството на продуктите

Въведете автоматизирано тестване и непрекъснати цикли на обратна връзка, за да подобрите качеството на крайния продукт. Това намалява честотата на грешките и повишава удовлетвореността на потребителите.

6. Гарантиране на надеждност и стабилност

Използването на практики като мониторинг, регистриране и проактивно разрешаване на проблеми може да направи вашите приложения по-стабилни и по-малко податливи на грешки. Тази стабилност е от решаващо значение за поддържането на доверието на вашите клиенти.

7. Оптимизирайте управлението на ресурсите

Използвайте облачни технологии и мащабируема инфраструктура, за да оптимизирате разпределението на ресурсите. Това намалява разходите и подобрява мащабируемостта и производителността на вашите приложения.

8. Насърчаване на иновациите

Създайте среда, в която се насърчават и тестват нови идеи. DevOps подкрепя култура на непрекъснати експерименти, позволявайки на вашия екип да иновации без страх от провал.

9. Намаляване на риска

Интегрирайте практики за сигурност в жизнения цикъл на разработката на софтуер. По този начин можете да се справите с уязвимостите на ранен етап, като по този начин минимизирате рисковете за вашия софтуер и бизнес.

10. Подобряване на клиентското преживяване

Фокусирайте се върху непрекъснатото подобряване на потребителското преживяване чрез редовно актуализиране на софтуера с нови функции и поправки. Тази директна реакция на обратната връзка от потребителите поддържа вашия продукт актуален и фокусиран върху потребителя.

Как да внедрите и проследите целите на DevOps

Внедряването и проследяването на целите на DevOps може да промени начина, по който вашата организация разработва и доставя софтуер.

Ето как можете да приложите и проследите целите и задачите на DevOps:

Стратегии за плавно внедряване на DevOps

Докато традиционните оперативни екипи прекарват над 7 часа седмично в комуникация, внедряването на DevOps може значително да намали това време.

Всъщност, с въвеждането на DevOps практики, екипите прекарват 60% по-малко време в обработката на случаи за поддръжка, като оптимизират комуникацията и повишават производителността във всички области. Ето няколко най-добри практики, които ще гарантират гладкото внедряване на DevOps във вашата организация.

1. Придобийте задълбочено разбиране за принципите на DevOps

Уверете се, че всички, от висшето ръководство до ИТ персонала на предната линия, разбират основните принципи на DevOps. Помислете за организиране на семинари или привличане на експерти, които да обсъдят как DevOps може да оптимизира операциите и да подобри скоростта на доставка. Тези основни знания ще помогнат за определяне на правилни очаквания и създаване на единна визия.

2. Инвестирайте в обучение и семинари

Инвестирането в обучение е от съществено значение, за да оборудвате екипа си с необходимите умения за успешен преход към DevOps. Планирайте редовни семинари и практически обучения, за да запознаете екипа си с инструментите и практиките на DevOps. Това ще помогне за преодоляване на кривата на обучение, свързана с новите технологии и методологии.

3. Постепенна интеграция на DevOps процесите

Започнете с малки стъпки. Приложете DevOps практики в по-малки, по-малко критични проекти, преди да ги приложите в по-голям мащаб.

Този подход позволява на вашия екип да придобие увереност и да изглади всички несъвършенства в процеса, без да рискува сериозни прекъсвания. Успехът в тези начални проекти гради доверие и демонстрира осезаемите ползи от DevOps, което е аргумент за по-широкото му внедряване.

Наличието на подходящ набор от инструменти е от ключово значение за ефективното внедряване на DevOps. Инструментите за непрекъсната интеграция, непрекъснато внедряване и автоматизирано тестване са особено важни.

Тези инструменти автоматизират рутинните задачи, намаляват грешките и позволяват на вашия екип да се фокусира повече върху стратегическата работа. Уверете се, че тези инструменти са интегрирани във вашата среда за разработка, за да поддържат безпроблемно тези нови процеси.

Преодоляване на предизвикателствата и препятствията пред DevOps

За успешното внедряване на DevOps може да се наложи да преодолеете някои препятствия. Тук разглеждаме пет често срещани предизвикателства и предлагаме решения, които да ви помогнат да се справите ефективно с тях:

Предизвикателство № 1: Съпротива срещу промяната

Как да се преодолее: Борете се с съпротивата, като ясно изложите ползите от DevOps пред всички членове на екипа. Подчертайте подобренията в ефективността, удовлетвореността от работата и качеството на крайния продукт, които DevOps може да донесе на всяка роля. Потърсете подкрепата на няколко ключови заинтересовани страни, които да се присъединят към каузата ви.

Предизвикателство № 2: Липса на квалифициран персонал

Как да се преодолее: Инвестирайте в обучение и повишаване на квалификацията на настоящия си персонал. Обмислете наемането или консултацията с експерти по DevOps, които могат да предоставят наставничество и да предадат основни умения на вашия екип.

Предизвикателство № 3: Сложност на интеграцията на инструменти

Как да се преодолее: Започнете с избора на инструменти, които се интегрират добре с вашите съществуващи системи и са широко поддържани. Използвайте професионални услуги или подкрепа от общността, за да интегрирате сложни инструменти, без да нарушавате текущите процеси.

Предизвикателство № 4: Изолирани отдели

Как да се преодолее: Насърчавайте култура на сътрудничество, като реорганизирате екипите, за да стимулирате взаимодействието между отделите и споделянето на отговорности. Въведете инструменти и практики, които насърчават комуникацията и прозрачността между отделите.

Предизвикателство № 5: Неадекватни тестове и мониторинг

Как да се преодолее: Въведете автоматизирани тестове и непрекъснато наблюдение, за да осигурите незабавна обратна връзка по проблемите. Това подобрява качеството на продукта и вдъхва увереност в екипа по отношение на процеса на внедряване.

Като се справите с тези предизвикателства с структурирани решения, вие осигурявате по-плавен преход към DevOps практики, подготвяйки вашата организация за дългосрочен успех.

Значението на сътрудничеството и мултифункционалните екипи в DevOps

Сътрудничеството и мултифункционалните екипи са от централно значение за успеха на DevOps.

Когато разработчиците, оперативният персонал и персоналът по осигуряване на качеството работят заедно, това преодолява разликите в уменията и разбирането, подобрявайки както иновациите, така и решаването на проблеми. Ето няколко неща, които трябва да запомните за сътрудничеството в DevOps:

Насърчавайте интеграцията на екипа: Насърчавайте редовни взаимодействия и съвместни сесии за решаване на проблеми между разработчиците, операциите и екипите за контрол на качеството. Това помага за изграждането на единна динамика на екипа, която може да се справи по-ефективно с комплексни предизвикателства.

Използвайте разнообразния опит: Използвайте разнообразните умения и гледни точки на всички членове на екипа, за да подобрите творческите решения и да намалите вероятността от пропуски.

Внедрете комуникационни инструменти: Въведете инструменти като споделени табла и приложения за чат в реално време, за да насърчите прозрачността и да гарантирате, че всички членове на екипа са на една и съща страница, което е от жизненоважно значение за бързото вземане на решения и съгласуваност.

Създаване на цикли на обратна връзка: Създайте механизми за непрекъсната обратна връзка, които позволяват на всеки член на екипа да допринесе с идеи и предложения за подобрения, като по този начин се насърчава култура на непрекъснато учене и адаптиране.

Организирайте междуфункционално обучение: Провеждайте междуфункционални обучения, където членовете на екипа научават за ролите, инструментите и предизвикателствата на своите колеги. Това насърчава емпатията и по-голямото сътрудничество.

Постигнете целите и задачите на DevOps по-бързо с ClickUp

Софтуерът за управление на проекти ClickUp значително подобрява начина, по който екипите сътрудничат, планират и изпълняват проекти.

Чрез интегриране на всички аспекти на управлението на проекти в DevOps – задачи, документи, цели и табла – ClickUp предоставя унифицирано решение, което повишава ефективността и гарантира, че всички са съгласувани с целите на организацията.

Освен това ClickUp предлага шаблони за планове за развитие, които допълнително рационализират управлението на проекти, като предоставят структурирани рамки, които екипите могат да персонализират според конкретните нужди на проекта си и да ускорят процеса на планиране.

Ключови функции на ClickUp за DevOps

определите измерими цели, използвайки различни показатели, като числови стойности, парични цели или проценти на завършеност, за ясна визуализация на напредъка. Това помага да се гарантира, че всички членове на екипа са съгласувани и отчетни за своя принос към общите цели на организацията, като по този начин се повишава общата продуктивност и фокус. Цели на ClickUp : Присвоявайте, проследявайте и измервайте цели, KPI и задачи, пряко свързани с конкретни задачи и проекти. С ClickUp можете да, използвайки различни показатели, като числови стойности, парични цели или проценти на завършеност, за ясна визуализация на напредъка. Това помага да се гарантира, че всички членове на екипа са съгласувани и отчетни за своя принос към общите цели на организацията, като по този начин се повишава общата продуктивност и фокус.

Проследявайте целите си в DevOps в опростен изглед

Шаблони на ClickUp : Оптимизирайте операциите на вашия екип с готови за употреба и напълно персонализирани опции за шаблони.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за OKR и цели на ClickUp помага за бързото създаване и проследяване на цели, приоритизиране на целите за максимален ефект и съгласуване на екипите около едни и същи цели.

Източник

Шаблонът за OKR и цели на ClickUp Company е идеален за съгласуване на усилията на екипа чрез подробно проследяване на целите. Той включва персонализирани статуси, полета и различни изгледи за ефективно управление на OKR дейностите.

Изтеглете този шаблон Планирайте проектите си, използвайки разширения шаблон за управление на софтуерни проекти на ClickUp, за да гарантирате точно изпълнение и навременна доставка.

Разширената шаблона за управление на софтуерни проекти на ClickUp поддържа прецизно планиране на сложни софтуерни проекти.

Този шаблон включва диаграми на Гант, множество етапи и цялостно проследяване на задачите, за да се гарантира гладкото протичане на проекта, като интегрира методологиите на Agile scrum за по-голяма гъвкавост.

100+ предварително създадени автоматизации, ClickUp ви позволява да автоматизирате задачите, актуализациите на статуса и дори комуникационните процеси, без да е необходимо кодиране. ClickUp Automations : Опростете работните процеси и повишете производителността чрез автоматизиране на рутинните задачи, за да можете вие и вашият екип да се съсредоточите върху стратегическите цели. С над, ClickUp ви позволява да автоматизирате задачите, актуализациите на статуса и дори комуникационните процеси, без да е необходимо кодиране.

Автоматизирайте задачите и актуализациите на статуса и управлявайте списъците си за автоматизация с ClickUp

ClickUp Dashboards: Визуализирайте и управлявайте проектите си с прецизност и лекота. Тези напълно персонализирани табла ви позволяват да приоритизирате задачите, да проследявате натоварването на екипа, да следите времето за фактурирана работа и да наблюдавате подробни показатели за софтуерни спринтове, наред с други функционалности. Независимо дали проследявате напредъка на проект или си сътрудничите с клиенти чрез специални портали, ClickUp Dashboards предоставя гъвкава платформа за управление на различни аспекти от вашата работа. с прецизност и лекота. Тези напълно персонализирани табла ви позволяват да приоритизирате задачите, да проследявате натоварването на екипа, да следите времето за фактурирана работа и да наблюдавате подробни показатели за софтуерни спринтове, наред с други функционалности. Независимо дали проследявате напредъка на проект или си сътрудничите с клиенти чрез специални портали, ClickUp Dashboards предоставя гъвкава платформа за управление на различни аспекти от вашата работа.

Приоритизирайте задачите, проследявайте натоварването на екипа, следете времето и др. с ClickUp Dashboards

AI Knowledge Manager, той предлага незабавен достъп до данни за задачи, документи и комуникации в екипа, което оптимизира процеса на вземане на решения. AI Project Manager автоматизира рутинните актуализации и управлението на задачите, освобождавайки членовете на екипа да се съсредоточат върху дейности с по-висока стойност. Този всеобхватен ClickUp Brain: Подобрява начина, по който DevOps екипите постигат своите цели и задачи, като интегрира интелигентна автоматизация и прозрения във всяка фаза от жизнения цикъл на проекта. Като, той предлага незабавен достъп до данни за задачи, документи и комуникации в екипа, което оптимизира процеса на вземане на решения.автоматизира рутинните актуализации и управлението на задачите, освобождавайки членовете на екипа да се съсредоточат върху дейности с по-висока стойност. Този всеобхватен AI инструмент за DevOps екипи може да поддържа непрекъснато усъвършенстване и иновации, като води проектите до завършване по-ефективно и ефикасно.

Създайте вашите изисквания за DevOps продукти с ClickUp Brain

Ролята на различните субекти в DevOps

DevOps е експанзивен подход, който интегрира различни дисциплини и практики за оптимизиране на разработката, доставката и поддръжката на софтуер. Ето как различни субекти допринасят за неговата ефективност:

1. Осигуряване на качество, SaaS и тестване на софтуер

Осигуряването на качеството (QA) и тестването на софтуер са от ключово значение в DevOps, като гарантират, че всяка версия отговаря на най-високите стандарти за качество. В DevOps среда QA е интегрирано в ежедневния работен процес, а не е отделна фаза.

Тази интеграция помага за ранното откриване на проблеми и намалява разходите за отстраняване на бъгове. Платформите за софтуер като услуга (SaaS) се възползват значително от практиките на DevOps, тъй като непрекъснатото тестване и QA гарантират надеждни, мащабируеми и непрекъснато подобряващи се услуги.

2. Непрекъснато доставяне и жизнен цикъл на разработката на системи

Непрекъснатото доставяне (CD) и жизненият цикъл на разработката на системи (SDLC) са в основата на методологиите на DevOps. CD автоматизира доставката на приложения за производство чрез автоматизирани тестове, което гарантира, че софтуерът може да бъде пуснат надеждно по всяко време.

Тази автоматизация е интегрирана в SDLC, която в DevOps често се характеризира с къси цикли на разработка и чести актуализации. Това позволява на екипите да реагират бързо на промените на пазара и обратната връзка от потребителите.

3. Агилна разработка на софтуер и инженеринг на надеждността

Агилните практики за разработка на софтуер са в основата на сътрудническия и итеративен подход на DevOps. Чрез разделянето на процеса на разработка на управляеми единици, Agile позволява често преоценяване на посоката на проекта.

Тази гъвкавост се допълва от инженерство на надеждността, което се фокусира върху осигуряването на стабилна работа на софтуера при различни условия, подкрепяйки по този начин целите на DevOps за стабилност и висока производителност.

4. Управление на проекти и жизнен цикъл на софтуерните версии

Ефективното управление на проекти е от решаващо значение за координирането на многото движещи се части на DevOps практиките. То гарантира, че всички дейности, от кодирането до внедряването, са съгласувани с по-широките бизнес цели.

Животният цикъл на софтуерните версии в DevOps е значително по-бърз и по-итеративен, отколкото при традиционното разработване на софтуер. Той набляга на бързите версии и честите цикли на обратна връзка, които позволяват непрекъснати корекции.

5. Автоматизация на тестовете и компютърна сигурност

Автоматизацията на тестовете в DevOps намалява ръчната работа на екипите, което позволява по-бързи ревизии и актуализации на софтуера. Тази фаза на бързо тестване е от решаващо значение за поддържане на темпото на непрекъснатото доставяне.

Междувременно компютърната сигурност в DevOps – често наричана DevSecOps – интегрира мерки за сигурност от самото начало на разработката на софтуера, като гарантира, че съображенията за сигурност са вградени в кода, а не просто добавени в края.

Стратегическите предимства на DevOps и бъдещите насоки

DevOps революционизира начина, по който разработвате, доставяте и поддържате софтуер, като набляга на сътрудничеството, ефективността и иновациите. Интеграцията на непрекъсната доставка, автоматизирано тестване и сигурност гарантира, че софтуерът бързо отговаря на стандартите за качество и се адаптира бързо към променящите се изисквания.

Гледайки напред, траекторията на DevOps ще се преплита още повече с напредъка в областта на изкуствения интелект, машинно обучение и облачни изчисления, като ще подобри способността си да се справя по-ефективно с комплексни проекти.

Софтуерът „всичко в едно“ на ClickUp опростява целия цикъл на разработка, като предоставя централна платформа, която подобрява междуфункционалната работа в екип, инструментите и интеграцията на знания. Независимо дали планирате пътни карти, управлявате спринт беклог или проследявате напредъка в реално време с гъвкави табла, ClickUp улеснява безпроблемното сътрудничество във всеки аспект от разработката на продукти.

С ClickUp екипите могат да доставят софтуер по-бързо и по-ефективно, като гарантират, че всички, от инженерите до продуктовите мениджъри, са съгласувани и фокусирани върху доставката на изключителни продукти.

Регистрирайте се в ClickUp, за да започнете да оптимизирате вашата DevOps стратегия още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Каква е целта на DevOps?

Основната цел на DevOps е да обедини разработката на софтуер (Dev) и ИТ операциите (Ops), като подобри сътрудничеството и ефективността в целия процес на разработка. Този подход има за цел да съкрати жизнения цикъл на разработката, да подобри честотата на внедряване и да гарантира непрекъснато доставяне, което позволява на екипите да реагират по-бързо на нуждите на клиентите и промените на пазара.

2. Каква е основната цел на DevOps?

DevOps има за цел да преодолее различията между екипите за разработка и операции, като насърчава среда на сътрудничество, която ускорява процеса на разработка на софтуер. Той набляга на непрекъснатата интеграция, непрекъснатото внедряване и автоматизираното тестване, за да подобри качеството на софтуера и оперативната надеждност, като по този начин подобрява както скоростта, така и сигурността на софтуерните версии.

3. Как да определя целите на DevOps?

За да определите целите на DevOps, започнете с идентифициране на ключови показатели за ефективност (KPI), които са в съответствие с вашите бизнес цели, като честота на внедряване или средно време за възстановяване. Включете цикли на обратна връзка, за да оценявате тези показатели непрекъснато. След това използвайте инструменти и практики на DevOps като CI/CD и автоматизация, за да постигнете тези цели, като се уверите, че те насърчават култура на сътрудничество и стабилен процес на внедряване.