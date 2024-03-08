Как да използвате показателите на DevOps за измерване на успеха на проекта

Знаете колко е важно да доставяте висококачествен софтуер бързо.

Но как да измерите ефективността на DevOps процесите и производителността на екипа си за разработка на софтуер? Тук на помощ идват DevOps показателите.

Има много DevOps инструменти и ключови показатели за ефективност (KPI), от които да избирате. Но само няколко KPI няма да ви помогнат. Трябва да знаете как да изберете тези, които работят най-добре за вашия екип и проект.

За целта ще трябва да разберете всеки ключов показател на DevOps, преди да го използвате. Това може да се окаже малко предизвикателство. Но не се притеснявайте! Ние сме ви подготвили всичко необходимо.

Ние сме описали всички DevOps показатели, които могат да ви помогнат да подобрите разработката на софтуера си и да ускорите DevOps процесите си.

Какво представляват показателите за DevOps?

DevOps показателите са базирани на данни мерки, които проследяват техническата и процесна ефективност на екипите, участващи в разработката на софтуер. Тези данни измерват ефективността, ефикасността и резултатността на вашите DevOps практики.

Те предоставят на DevOps професионалистите информация за качеството и скоростта на доставка на софтуера на техните екипи. Наблюдението и анализирането на DevOps показателите е от съществено значение за оптимизиране и подобряване на процеса на разработка на екипа и за решаване на проблеми, свързани с доставката.

Показателите за DevOps не са изолирани или независими. Те са взаимосвързани и се влияят от различни фактори, като култура на екипа, сътрудничество, автоматизация, обратна връзка и обучение.

DevOps показателите също не са универсални, тъй като различните екипи и проекти могат да имат различни приоритети и области на фокус.

В общи линии те могат да бъдат класифицирани в:

Показатели за внедряване : Те измерват скоростта, честотата и успеха на внедряването на софтуера.

Показатели за управление на промените : Те проследяват стабилността и ефективността на въвеждането на промени във вашата система.

Показатели за мониторинг и оперативни показатели: Те оценяват състоянието, производителността и времето за работа на вашия софтуер и инфраструктура.

Значението на показателите за DevOps

DevOps се занимава с автоматизирането и интегрирането на процесите между софтуерните и ИТ оперативните екипи.

Софтуерните екипи, които могат да доставят по-надеждни версии и внедрявания по-бързо, без да правят компромиси с ключовите параметри за качество, имат по-голям шанс за успех.

Това е така, защото те са по-гъвкави и отзивчиви към обратната връзка от клиентите и исканията за функции от вътрешни и външни заинтересовани страни.

Въпреки това, внедряването на ефективни DevOps показатели за осигуряване на гъвкавост на софтуера не е лесно. Трябва да изберете подходящите показатели за вашия екип, да събирате точни и навременни данни и да анализирате резултатите, за да вземете информирани решения.

Осигуряването на качеството и последователността на данните е предизвикателство за всяка организация. Но не се притеснявайте, имаме няколко съвета и трика, които ще ви помогнат да преодолеете тези препятствия и да оптимизирате DevOps процесите си.

Преди да стигнем до това, нека първо да се запознаем с четирите основни показателя за DevOps.

Подробен анализ на основните показатели на DevOps

Има много показатели за производителност, които можете да проследявате, но най-важните DevOps показатели са четирите DORA показателя. DORA е абревиатура от DevOps Research and Assessment (DORA) – дългосрочна изследователска програма, която публикува тези четири ключови показателя като основни маркери за производителността на доставката на софтуер.

Нека разгледаме по-отблизо всеки един от тях.

1. Време за промени

Времето за промени измерва продължителността от момента, в който е инициирана промяна в кода, до успешното й внедряване в производството. Всяка заявка за промяна в кода преминава през няколко етапа: разработка, тестване, преглед на кода, изграждане и внедряване. След внедряването в производството промяната в кода се проверява, за да се потвърди нейната предвидена функционалност.

Успешните екипи измерват времето за изпълнение в часове, докато екипите с относително ниска производителност го измерват в дни, седмици или месеци. Колкото по-кратко е времето за изпълнение на промените, толкова по-ефективно е доставянето на софтуера. Експертите по DevOps обикновено препоръчват автоматизация на тестовете, разработка на базата на trunk и изграждане на малки партиди, за да се съкрати времето за изпълнение.

Времето за промени е отличен показател за откриване на пречки и бързото им премахване. Освен че спомага за незабавното отстраняване на проблемите, оптимизирането на времето за промени помага на екипите да работят непрекъснато за подобряване на процеса на доставка на софтуера.

2. Честота на внедряване

Честотата на внедряване измерва колко често се пускат промени в кода, заявки за функции и актуализации в производството. Това е ключов показател за ефективността на способността на дадена организация да внедрява промени и актуализации в софтуера и системите си.

Високата честота на внедряване е показател за ефективен екип. Използването на инструменти за автоматизация, за да се гарантира последователност на версиите, провеждането на ефективно управление на версиите, внедряването на автоматизирани практики за тестване и осигуряването на ефективност на процеса са доказани начини за поддържане на висока честота на внедряване.

Високопроизводителните екипи успяват да внедрят промени в кода при поискване в рамките на един ден. Среднопроизводителните или нископроизводителните екипи запазват промените в кода за по-дълъг седмичен или месечен цикъл.

Единственото предупреждение е да не губите от поглед показателите за качество, докато се опитвате да максимизирате честотата на внедряване. Успешното внедряване изисква надеждност, колкото и скорост.

3. Променете процента на неуспех

Процентът на неуспешни промени измерва процента на промените в кода, които се нуждаят от незабавно отстраняване, след като са били внедрени в производството. Те обикновено се проявяват под формата на клиентски билети. Поправките или ревизиите, които са част от тестването, не се отчитат при изчисляването на процента на неуспешни промени.

Процентът на неуспешни промени при високопроизводителните екипи варира от 0 до 15%. Важно е редовно да се докладва за процента на неуспешни промени, за да се следят бъговете. Практики като разработване на базата на trunk и изграждане на малки партиди могат да помогнат за оптимизиране на процента на неуспешни промени. Системите за наблюдение и предупреждение в реално време също могат да помогнат за контролиране на процента на неуспешни промени.

4. Средно време за възстановяване

Средното време за възстановяване (MTTR) е критичен показател за проследяване на средното време, необходимо на екипа за разработка на софтуер, за да се възстанови от системна повреда или инцидент. Минимизирането на MTTR е важно за осигуряване на добро преживяване за крайния потребител. Много споразумения за ниво на обслужване (SLA) с клиенти имат цели за MTTR.

Високопроизводителните инженерни екипи се възстановяват от инциденти за по-малко от час. Бързината им се дължи на способността им да предотвратяват потенциални рискове, автоматично да идентифицират инциденти и да настройват автоматизирани алармени системи.

След като решението е готово, ефективните екипи за разработка на софтуер извършват подробен анализ на основните причини (RCA), за да избегнат подобни инциденти в бъдеще. Мониторингът и оптимизацията на MTTR са съществена част от DevOps практиките.

Допълнителни показатели за DevOps: проследяване за успех

Освен четирите основни показателя на DORA, други показатели на DevOps могат да ви помогнат да наблюдавате и подобрявате ефективността на доставката на софтуера. Нека разгледаме някои от тези допълнителни показатели за успеха на DevOps и как да ги проследявате.

1. Време на цикъла

Цикълът е времето, необходимо на екипа за разработка, за да завърши даден елемент за доставка. Той се измерва от момента, в който разработчиците се ангажират да работят по даден елемент. Цикълът е ключов показател, който помага при управлението и прогнозирането на проекти. По-късите цикли са индикатор за продуктивни и ефективни процеси на доставка на софтуер.

2. Процент на избягване на дефекти

Няма софтуерно внедряване, което да е без грешки. Въпреки това, като DevOps професионалист, вие се опитвате да минимизирате дефектите след производството. Тук е мястото, където „процентът на избягали дефекти“ се оказва полезен.

Той помага да се измери колко често се откриват дефекти в предпроизводствената фаза в сравнение с производствената фаза. Отчита се като процент. Този показател ви помага да следите качеството на доставката на софтуера си.

3. Използване на приложенията и трафик

Всички ние искаме нашият софтуер да има успех сред целевата ни потребителска база и да бъде широко използван. Използването на приложението и трафикът измерват броя на потребителите, които имат достъп до нашата система в реално време.

Обратната страна на голямото натоварване от потребители е рискът от системни сривове. Експертите по DevOps редовно наблюдават показателите за използване на приложенията и трафика, за да избегнат това. Когато забележат нарушение на определен праг на използване, те държат екипите си в готовност, за да отстранят проблема и да реагират бързо в случай на възникване на проблеми.

Внезапният спад в използването и трафика също е признак за проблеми. Наблюдението и уведомяването на екипите за трафика, за предпочитане в реално време, им помага да разрешават проблемите по-бързо и да предотвратяват недоволството на потребителите.

4. Процент на грешки

Процентът на грешки измерва броя на грешките, възникнали в дадена система за определен период от време. Този показател е от решаващо значение в етапите на тестване на качеството, внедряване и експлоатация. Високият процент на грешки може да повлияе на нивото на удовлетвореност на клиентите ви.

Намаляването на процента на грешките е ключово за подобряване на културата на качество. Следете за бъгове след внедряването. Макар че няколко бъга тук-там са нещо нормално, внимавайте за необичайни пикове и предприемайте необходимите действия незабавно с помощта на вашите екипи.

Преодоляване на предизвикателствата при проследяването на DevOps показателите

Проследяването на DevOps показателите може да бъде предизвикателство по много причини.

Показателите са толкова добри, колкото и данните, на които се основават. DevOps екипите трябва да осигурят безпроблемен поток от данни, след като идентифицират подходящите източници и внедрят процеси за гарантиране на точността на данните. Това е единственият начин показателите да измерват успеха на DevOps.

Друго предизвикателство при проследяването на DevOps показателите е прозрачната комуникация. Това е по-скоро културен недостатък, отколкото технически. DevOps екипите често пренебрегват важността на комуникацията и подчертаването на стойността на ключовите показатели пред екипите на място.

Екипите трябва да бъдат добре информирани за това как всеки показател оценява тяхната ефективност в разработката. Те също така трябва да имат възможност да ускоряват или коригират работата си в зависимост от променящите се KPI.

Макар тези предизвикателства да затрудняват постигането на отлични резултати при доставката на софтуер, те не са невъзможни за преодоляване. За щастие, помощта е на разположение под формата на инструменти за съвременните DevOps екипи.

ClickUp е софтуерна платформа „всичко в едно“, която позволява на вашите екипи да доставят софтуер по-надеждно, ефективно и често, като същевременно поддържат стандартите за качество.

Нека видим как ClickUp може да подобри вашите DevOps практики:

1. Създавайте софтуерни екипи без усилие

С инструмента за управление на софтуерни екипни проекти на ClickUp можете да помогнете на екипа си да планира, създава и доставя софтуерни проекти по-ефективно и ефикасно.

Опростете процеса на разработка на DevOps с универсален работен център чрез инструмента за управление на софтуерни екипни проекти на ClickUp.

Този инструмент е проектиран като цялостно решение, което замества множество инструменти и приложения, които софтуерните екипи обикновено използват. Можете да го персонализирате според вашите специфични нужди и предпочитания и да го интегрирате с други платформи.

Използвайте го, за да проследявате бъгове и проблеми с формуляри и да ги превръщате в задачи за лесно управление и видимост. Той също така помага за изграждането на гъвкави работни процеси за вашите спринт беклог. Когато възникнат твърде много инциденти, той може да помогне на вашия екип да приоритизира критичните проблеми и да отнеме много по-малко време за възстановяване на услугата, като държи всички информирани за напредъка.

2. Проследявайте напредъка си

С ClickUp не губите време и усилия за събиране на данни от различни източници и системи. Можете да настроите персонализирания си ClickUp Dashboard, който извлича всички данни от документите, задачите и отчетите на проекта ви наведнъж, а след това да следите всички показатели на DevOps ежедневно в реално време.

Използвайте ClickUp като единствен източник на информация, за да проследявате всички свои DevOps показатели.

Това решава проблемите ви с качеството на данните, тъй като ClickUp се превръща в единствения източник на информация за състоянието на текущия ви проект. Можете да използвате същата функция и за отчитане, за да държите заинтересованите страни в бизнеса си в течение за производителността на вашата организация.

3. Сътрудничество и по-бърз растеж

Функциите за управление на проекти на ClickUp ви помагат да следвате целите на проекта си и да споделяте напредъка си с екипите си в реално време.

Планирайте и приоритизирайте проектите си по-добре с възможностите за управление на проекти на ClickUp.

Управлението на DevOps проекти може да бъде прекалено натоварващо, когато се работи с комплексни продукти с висока степен на риск. ClickUp ви освобождава от стреса, свързан с проследяването и сътрудничеството, за да можете да се съсредоточите изцяло върху постигането на определените DevOps показатели за скорост и качество.

ClickUp предлага много функции, които могат да ви помогнат да внедрите революционни DevOps практики и да насърчите чувството за отговорност у членовете на вашия екип.

Ключовите показатели за ефективност (KPI ) и целите и ключовите резултати (OKR) са просто числа, докато екипът не ги приеме напълно и не ги направи свои.

4. Насърчавайте култура на отлични постижения

ClickUp Goals ви помага да съпоставите идентифицираните DevOps показатели и KPI с задачите, заедно с техните собственици и срокове. По този начин екипът може да види как тяхната работа влияе върху показателите за успех.

Повишете прозрачността и видимостта в реално време на целите на проекта с ClickUp Goals.

ClickUp ви позволява също да маркирате и уведомявате членовете на екипа си да се занимават с клиентски заявки, инциденти и проблеми на автоматизиран принцип. По този начин ви помага да решите проблема с въвеждането на DevOps показатели в целия екип и позволява по-бързо сътрудничество.

Можете да използвате ClickUp, за да насърчите духа на изпълнението и правилното изпълнение на задачите. Ако търсите вдъхновение за определяне на цели за вашия екип за следващото тримесечие, ClickUp предлага и някои шаблони за определяне на цели.

Постигнете отлична производителност при доставката на софтуер с ClickUp

Непрекъснатата интеграция и непрекъснатата доставка (CI/CD) са в основата на DevOps. Наблюдението на ефективни DevOps показатели ви помага да подобрявате непрекъснато вашите практики за разработка на софтуер.

Това е от съществено значение и за постигането на по-големи бизнес цели и стратегии. Ясните KPI и показатели улесняват междуфункционалното сътрудничество и определят стандарти за качество и конкурентоспособност на пазара.

DevOps е постоянно развиваща се област, чието бъдеще се определя от подобрена автоматизация и задълбочени отчети.

Като DevOps или agile професионалист, можете да използвате стабилна платформа за управление на софтуерни проекти като ClickUp, за да подобрите производителността на вашите екипи.

Подобрената автоматизация и подробните отчети в процеса на доставка на софтуер ще определят бъдещето на DevOps. А ClickUp е тук, за да ви помогне да го приемете.

С възможността на ClickUp да задава, проследява и измерва KPI, вашите оперативни екипи могат да доставят софтуер по-надеждно, ефективно и често, като същевременно поддържат стандартите за качество.

Не се доверявайте само на думите ни.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се убедете сами!

Често задавани въпроси

1. Какви са ключовите показатели за DevOps?

Четирите ключови показателя за DevOps, известни още като показатели DORA, са честота на внедряване, процент на неуспешни промени, време за промяна и средно време за възстановяване на услугите. Тези показатели оценяват ефективността и производителността на разработката на софтуер и ИТ операциите.

Други важни показатели са процентът на пропуснати дефекти, времето на цикъла, времето на работа, промените в кода, разходите за забавяне, времето за реакция при инциденти и др. Точният избор на показателите зависи от организационния контекст и от основната цел на самия проект.

2. Кои са 4-те основни показателя в DevOps?

Четирите ключови показателя за DevOps, които екипите използват за измерване на ефективността на своите софтуерни проекти, са:

Честота на внедряване: Честотата, с която промените в кода се пускат в производство.

Време за промени: Времето, необходимо от етапа на започване на задачата за разработка до етапа на нейното завършване и пускане в производствена среда.

Процент на неуспешни промени : Процентът на внедренията, които причиняват неуспех и изискват преизграждане или поправки.

Средно време за възстановяване (MTTR): Средното време, необходимо за възстановяване след инцидент или проблем в производствената среда.

3. Какви са KPI в DevOps?

Ключовите показатели за ефективност или KPI в DevOps се отнасят до показателите, които помагат да се следи състоянието и напредъка на критични софтуерни проекти. KPI са чудесен начин да получите бърз преглед на напредъка на екипа по отношение на софтуерните продукти и да предприемете коригиращи мерки своевременно.

Някои от KPI в DevOps, които са ключови елементи за определяне на успеха на целия DevOps екип, са времето за изпълнение, времето на цикъла, средното време за възстановяване (MTTR), честотата на внедряване, процентът на неуспешни промени, времето за работа, работа в процес (WIP), времето за обратна връзка и др.

Изборът на подходящ набор от KPI помага на организациите да доставят висококачествен софтуер бързо и ефективно.