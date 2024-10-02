Как да укрепите връзките в екипа в етапа на нормиране

Като лидер на екипа, от вас се очаква да изградите сплотен и високопроизводителен екип. Както в поредицата за Хари Потър, ще трябва да убедите и мотивирате членовете на групата Грифиндор, да се уверите, че са на висотата на ситуацията, и да настоявате за повишаване на летвата за представянето на екипа (всеки път, когато хората от Слидерин причиняват хаос). Разбира се, по-лесно е да се каже, отколкото да се направи.

След като екипът ви премине „етапа на конфликтите “ – когато има постоянни разногласия и сблъсъци – той е с една стъпка по-близо до това да се превърне в „екипа на мечтите“. Вашата задача, подобно на тази на Хари Потър, е да прилагате стратегии за укрепване на екипните връзки и да разрешавате конфликтите до края на проекта (или докато не намерите всички хоркрукси и не ги унищожите).

Готови ли сте да научите някои практически стратегии, които могат да укрепят връзките в екипа в етапа на нормиране? По време на обучението ще споделим и най-добри практики и примери. Да започваме! 🚦

Преди това, ето един кратък поглед върху модела на Тъкман за развитие на екипа.

Разбиране на етапите на развитие на групата според Тъкман

Психологът Брус Такман публикува Четирите етапа на развитие на групата – формиране, конфликт, нормализиране и изпълнение – през 1965 г. По-късно, през 70-те години, той добави пети етап, „разпускане“.

Ето кратък поглед върху петте етапа на развитие на екипа:

Етап 1: Формиране

В етапа на формиране членовете на екипа започват да се опознават. Те взаимодействат, но не са сигурни как ще се впишат поради липсата на екипна динамика. На този етап членовете обсъждат целта, задачите и мисията на екипа и определят как да организират своите отговорности.

Какви стратегии могат да ви помогнат в етапа на формиране?

Улеснете представянето : Използвайте упражнения за разчупване на леда и представете всеки член на екипа, за да създадете чувство за принадлежност.

Определете цели и роли: Обсъдете целите на проекта, за да се синхронизирате и да структурирате екипа, като изясните ролите и отговорностите на всеки член.

💡Професионален съвет: Можете да използвате шаблона „Запознайте се с екипа“ на ClickUp и други шаблони за разчупване на леда, за да създадете добре организирани профили на всички членове на екипа, да ги запознаете един с друг и да им помогнете да разберат чувствата си, за да се почувстват комфортно.

Етап 2: Конфликти

Етапът на „конфликтите” е този, в който екипът започва да излиза от зоната си на комфорт. Членовете му споделят идеи, изразяват мнения и се възползват от възможността да се откроят сред колегите си. С проявяването на индивидуалните личности, конфликтите стават често явление в етапа на конфликтите.

Какви стратегии могат да ви помогнат в етапа на конфликтите?

Приемете конфликтите : Превърнете конфликтите в възможности, като ги разрешавате и насърчавате членовете на екипа да се фокусират повече върху решенията, отколкото върху проблемите.

Установете основни правила: Определете правила за поддържане на взаимно уважение, независимо от конфликтите. Уверете се, че всички членове на екипа могат да изразяват своите гледни точки.

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете уики, съдържащо всички ресурси на проекта. Напишете основните правила, добавете таблица с ролите и отговорностите на членовете, списък с инструменти и връзки и др.

Етап 3: Нормиране

Етапът на нормиране в развитието на екипа е утопията, която сте търсили. 🌈 На този етап екипът работи съвместно за постигане на крайната цел. Всеки член работи по-ефективно, тъй като се научава да споделя идеи и да получава обратна връзка, за да подобри уменията си.

Какви стратегии могат да ви помогнат в етапа на нормиране?

Подкрепете членовете на екипа : Осигурете редовна : Осигурете редовна комуникация в екипа , като провеждате индивидуални и групови сесии и коучинг на лица, които не се чувстват комфортно да обсъждат предизвикателствата си в група.

Насърчавайте обратната връзка: Насърчавайте конструктивната обратна връзка и предоставяйте възможности за оценка на индивидуалния и екипния напредък.

Използването на ClickUp Whiteboards е чудесна идея за подобряване на сътрудничеството в екипа. Вашият екип може да провежда мозъчни атаки, да планира идеи и стратегии и да създава работни процеси, за да гарантира по-гладка работа на екипа – и всичко това в реално време.

Обсъдете идеи с екипа си в реално време с ClickUp Whiteboards

Етап 4: Изпълнение

В етапа на изпълнение екипите работят заедно, за да постигнат целите на екипа, като следват установените процеси. Те се фокусират върху колективната работа, за да постигнат резултати като екип, а не като индивидуален успех. В резултат на това колективната продуктивност и синергията на екипа са високи в този етап.

Какви стратегии могат да ви помогнат в етапа на изпълнение?

Насърчавайте споделено лидерство: Насърчавайте членовете на групата да поемат лидерски роли.

Поддържайте баланс между работата и личния живот: Тъй като производителността е най-висока в този етап, поддържайте баланс между работата и личния живот, за да избегнете стреса и изчерпването.

Етап 5: Разпускане

Последният от петте етапа на развитие на екипа е разпускането – когато проектът приключва. Членовете изпитват смесени чувства на удовлетворение и тъга, когато се разделят. Те се фокусират върху представянето на екипа, предстоящите проекти и бъдещите си екипи.

Какви стратегии могат да ви помогнат в етапа на разпускане?

Проверете резултатите: Уверете се, че всичко е завършено. Обсъдете състоянието на резултатите с членовете и подгответе всякаква допълнителна информация, изисквана от заинтересованите страни.

Говорете за несигурността: Помогнете на членовете на екипа да преодолеят тревогата от бъдещето. Подкрепете ги и им предложете ресурси, които да им помогнат да се справят с прехода.

Когато достигнете етапа на нормализиране на развитието на екипа, след като успешно сте преминали през етапа на конфликти, вече сте изградили солидна основа за екипа. Въпреки това, от решаващо значение е да се съсредоточите върху разрешаването на предизвикателствата на етапа на нормализиране, за да гарантирате висока производителност и сплотеност на екипа.

Предизвикателства в етапа на нормализиране

Ето някои от често срещаните предизвикателства в етапа на нормиране, с които трябва да се справите, за да поддържате перфектна хармония в екипа👇

Спазване на нормите

Нормите определят стандартите за поведение в екипа. Но ако не се спазват правилно, екипите отново се връщат в етапа на конфликти. Най-лошият случай? Вашият екип може да се разпадне напълно.

Когато правилата на екипа се срутиха, самият екип се разпадна, смисълът се срути и бедствието се разрази. От тази гледна точка правилата са важни за защитата на колективните действия.

И така, какви са предизвикателствата, с които се сблъсквате, когато спазвате правилата на екипа?

Липса на яснота : Членовете на екипа не разбират какво се очаква от тях.

Вътрешни конфликти : Личностни сблъсъци и конфликти, дължащи се на конкуриращи се индивидуални цели, могат да нарушат работния процес на екипа.

Забравяне на правилата: Екипите може да имат затруднения при ефективното прилагане на нормите на практика.

Как да преодолеете тези предизвикателства, свързани с придържането към екипните норми? Имайте писмени основни правила : Записването на екипните норми в централизирана, леснодостъпна платформа изяснява очакванията на екипа и помага на членовете му да ги спазват.

Изградете доверие : Напомнете на членовете на екипа за тяхната цел и задачи. Това помага за укрепване на : Напомнете на членовете на екипа за тяхната цел и задачи. Това помага за укрепване на чувството на доверие , което от своя страна повишава удовлетворението от работата.

Оценявайте напредъка: Отделете 30 минути всеки месец или 15 минути всяка седмица, за да обсъдите доколко добре екипът ви спазва нормите. Един от начините да направите това е да създадете проста система за оценяване с помощта на : Отделете 30 минути всеки месец или 15 минути всяка седмица, за да обсъдите доколко добре екипът ви спазва нормите. Един от начините да направите това е да създадете проста система за оценяване с помощта на ClickUp Brain , AI асистент, който ви помага да го направите лесно. След това можете да помолите екипа си да се оцени колко добре спазва правилата.

Създайте правила за екипа, карти за оценка и други с помощта на ClickUp Brain

Използвайте инструмента за управление на проекти на ClickUp, за да установите правила за екипа. Можете да създадете наръчник с правила за екипа, като използвате ClickUp Docs, и да проследявате напредъка на екипа си с ClickUp Dashboards.

Балансиране на индивидуалните и екипните цели

Членовете на екипа имат индивидуални цели и приоритети, които могат да влязат в противоречие с целите на екипа, което да доведе до неочаквани конфликти.

Освен това работата в екип може да бъде изискваща и изтощителна, особено ако натоварването е неравномерно. С течение на времето това може да доведе до чувство на демотивация.

Ето как можете да преодолеете това предизвикателство в етапа на нормализиране на груповото развитие: Съгласувайте индивидуалните цели с целите на екипа : Създайте индивидуални цели, които са в съответствие с мисията и стратегическите цели на екипа. Можете да използвате : Създайте индивидуални цели, които са в съответствие с мисията и стратегическите цели на екипа. Можете да използвате ClickUp Goals , за да зададете индивидуални и екипни SMART цели, да проследявате графиците на проектите, задачите на екипа и напредъка по целите🎯

Насърчавайте отворената комуникация : Позволете на екипа си да говори за индивидуалните си цели. Използвайте : Позволете на екипа си да говори за индивидуалните си цели. Използвайте приложения за комуникация в екипа , за да създадете централно място, където членовете на екипа могат да обсъждат, да си сътрудничат и да комуникират в реално време.

Балансирайте натоварването: Обръщайте внимание на индивидуалното натоварване. Уверете се, че никой не е изтощен. Освен това, насърчавайте членовете на екипа да се подкрепят взаимно, за да постигнат индивидуалните си цели, както и целите на екипа.

Задайте и проследявайте целите и задачите на екипа с ClickUp Goals

💡 Професионален съвет: Използвайте функцията за управление на ресурсите на ClickUp, за да визуализирате ресурсите с един поглед. Можете да използвате изгледа на натоварването, за да планирате и управлявате капацитета.

Поддържане на мотивацията

Екипите могат да се почувстват прекалено комфортно в етапа на нормализиране на екипното развитие и да загубят фокуса си върху постигането на целта. Екипите могат също да застинат, ако постигат целите си последователно, но не ги надминават. Затова мотивирането на екипите в етапа на нормализиране може да бъде предизвикателство.

Ето няколко начина да поддържате мотивацията на екипа си: Празнувайте победите : Признавайте усилията и постиженията на екипа, за да ангажирате членовете му. Според Gallup, : Признавайте усилията и постиженията на екипа, за да ангажирате членовете му. Според Gallup, служителите, които получават признание , са 20 пъти по-склонни да се ангажират, отколкото служителите, които не получават такова.

Проверявайте всеки ден : Проверявайте ежедневно членовете на екипа си, за да оцените напредъка им. Обсъждайте предизвикателствата и кариерните им цели и ги насочвайте към по-добри резултати.

Решавайте конфликтите навреме: Комуникирайте с членовете на екипа веднага щом възникнат конфликти, за да можете да идентифицирате проблема и да го решите без забавяне.

Можете да използвате ClickUp Chat, за да комуникирате с екипа си в реално време. Той ви помага да споделяте ресурси и актуализации по проекти, да разрешавате конфликти и да обсъждате действия, когато е необходимо.

Комуникирайте и разрешавайте конфликти в реално време с ClickUp Chat

Най-добри практики за укрепване на връзките в екипа в етапа на нормализиране

Сега, когато вече знаете предизвикателствата на етапа на нормализиране, нека обсъдим няколко най-добри практики, които можете да приложите, за да гарантирате силни взаимоотношения в екипа.

Насърчавайте отворената комуникация

Определете комуникационни цели в самото начало на процеса на развитие на екипа. Поддържайте прозрачност, като създадете солиден комуникационен план, в който посочвате начините на комуникация, целите, заинтересованите страни, честотата на комуникация, инструментите и др.

Използвайте шаблона за комуникация и срещи на екипа на ClickUp, за да планирате редовните срещи на екипа. Можете да определите ролите и отговорностите на членовете, да зададете насоки за отчитане и да създадете графици за проектите, за да се уверите, че всичко върви по план.

Изтеглете шаблона Планирайте срещи на екипа и определете правила за отчитане с шаблона за комуникация и срещи на екипа на ClickUp.

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблони за комуникационен план, за да определите как и кога членовете на екипа трябва да комуникират. Можете да опитате шаблона за комуникационен план на ClickUp, за да подобрите външната и вътрешната си комуникация. Този шаблон ви помага да създадете комуникационни стратегии и да измерите успеха на вашите комуникационни усилия.

Провеждайте дейности за изграждане на екип

Ако можете да се смеете заедно, можете да работите заедно.

Забавните дейности за изграждане на екип могат да помогнат на членовете на екипа да се сближат.

Ето няколко дейности и игри, които можете да опитате:

Виртуални партита : Ако имате отдалечен екип, организирайте онлайн партита, за да отбележите постиженията на членовете. Можете да играете викторини, да чатите, да говорите за хобитата на членовете, любимите им дестинации за пътуване и храна и др.

Състезания : Мотивирайте екипите, като организирате състезания, които подобряват тяхната креативност и способност за решаване на проблеми. Можете да сформирате двойки от членовете и да им зададете да създадат цели или правила, свързани с проекта, в рамките на определено време. Двойката, която завърши по-рано, печели🥇

Какво имаме общо: Тази игра работи най-добре за по-големи екипи. Организирайте я виртуално или на живо, създайте малки групи и помолете членовете на екипа да открият какво имат общо членовете на всяка група – книги, музика, вкусове на сладолед и др.

Укрепете нормите и стандартите

Както бе споменато по-горе, членовете на екипа могат бързо да забравят екипните норми.

И така, какво можете да направите, за да ги укрепите в етапа на нормиране?

Направете правилата видими : Не се ограничавайте само с изписването на правилата на централно място; подчертавайте ги по време на срещите. Например, ако организирате среща в Zoom, подчертайте правилата на екраните на всеки член. Можете също да създадете икони, които представляват нормите, и да ги показвате на екраните на членовете.

Прочетете правилата : В началото на всяка среща прочетете на глас правилата на екипа, за да помогнете на членовете да си припомнят какво трябва да спазват. Това възстановява ангажираността, доверието и целта.

Подчертайте нормите в контекста на обратната връзка: Когато давате обратна връзка, споменете нормите като напомняне. Например, ако „откритата комуникация” е норма, споменете я, когато помолите конкретни членове да се изкажат по време на срещите.

Чрез укрепване на нормите не само изграждате екип с висока производителност, но и поддържате висока продуктивност през всички етапи.

Опитайте ClickUp – вашият ключ към успеха на екипа

Харесва ли ви или не, вашите екипи трябва да преминат през всички етапи на груповото развитие, за да се превърнат в екипи с висока производителност. Трябва да ги водите тактично през всеки етап. Но най-важното е да поддържате фокуса и мотивацията през етапа на нормиране на екипното развитие, за да достигнете фазата „Успяхте!“.

ClickUp може да ви помогне да изградите ефективно високопроизводителни екипи.

Инструментът за продуктивност на ClickUp оптимизира целите, комуникацията и процесите. Той ви помага да планирате и реализирате подробна комуникация, да управлявате ресурсите, да балансирате натоварването, да разрешавате конфликтите навреме, да установявате норми централизирано, да проследявате напредъка и т.н.

Накратко, ClickUp помага за безпроблемно управление на груповата динамика. Ако искате да видите какво още може да направи ClickUp, регистрирайте се безплатно сега!