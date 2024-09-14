Как ефективно да управлявате конфликтите по време на бурния етап

Създаването на високопроизводителен екип не е невъзможно. Но да се изгради екип, който обича да работи заедно, справя се с конфликтите по здравословен начин и предлага конструктивни решения, може да бъде значително предизвикателство.

Преди един екип да се утвърди като „екипът на мечтите“, е вероятно да срещне препятствия, предизвикателства и конфликти. Този етап, наричан „етап на конфликти в развитието на екипа“, служи като трамплин към един добре сработен екип.

В този блог се обсъжда как ръководителите на екипи могат да управляват конфликтите в бурната фаза и най-добрите практики, които могат да следват, за да ги преодолеят.

Нека помогнем на вашия екип да излезе по-силен от „бурята“. 💪 Но преди това, ето един бърз поглед върху модела на Тъкман за развитие на групата и петте етапа на развитие на екипа.

Разбиране на етапите на развитие на групата според Тъкман

Д-р Брус Уейн Такман, психологически изследовател на теорията за груповата динамика, публикува модела на четирите етапа на развитие на групата за новосформирани екипи – формиране, конфликт, нормализиране и изпълнение – в статията си „Последователност на развитието в малки групи” през 1965 г. По-късно, през 70-те години, той добави още един етап към модела – разпускане.

Моделът на Тъкман обяснява динамиката на екипа. Той показва как групите се развиват и стават по-ефективни. Нека обсъдим накратко петте етапа на развитие на екипа:

Етап № 1: Формиране

В етапа на формиране членовете на групата започват да се опознават. Те се фокусират върху мисията на екипа, изграждат ясна структура и поставят цели.

Тъй като това е първият етап, екипът не е особено продуктивен, докато разбере как да обработва задачите и кой какви роли изпълнява. Обикновено те разчитат на новоизлюпен лидер, който да определи дневния ред за първите няколко срещи на групата.

Ако членовете на екипа ви се нуждаят от време, за да се отворят, можете да използвате шаблона „Emotions Wheel Icebreaker“ на ClickUp, за да ги накарате да говорят.

Този шаблон помага на членовете на екипа бързо да се представят един на друг и да се почувстват комфортно. Той предоставя информация за чувствата на всеки и как те влияят на представянето.

С помощта на шаблона „Emotions Wheel Icebreaker“ на ClickUp можете да преодолеете комуникационните бариери, да насърчите членовете на екипа да практикуват активно слушане и да създадете среда на съпричастност и разбиране.

Изтеглете този шаблон Помогнете на членовете на екипа да се свържат на по-дълбоко ниво с шаблона „Емоционално колело“ на ClickUp.

Етап № 2: Бурен

Фазата на конфликти в развитието на екипа е, когато нещата стават малко „бурни”. Тя включва сътрудничество и конфликти в екипа.

На този етап членовете на екипа взаимодействат и изразяват мнението си за това как трябва да напредва проектът. Те обсъждат своите роли и отговорности и действат по-скоро като индивидуални личности, отколкото като сплотена група. Поради това конфликтите по проекта са често срещани в бурната фаза.

Етап № 3: Нормиране

Нещата започват да се успокояват в този етап от развитието на екипа и членовете му се подготвят да работят за постигане на крайната цел. Те започват да се чувстват по-удобно да работят като група и търсят мнението на другите по задачите. В етапа на нормализиране членовете полагат съзнателни усилия да разрешават конфликти и се фокусират върху това да бъдат по-продуктивни.

Като лидер на екипа, вашата цел е да помогнете на екипа си бързо да премине през бурния етап и да достигне етапа на нормализиране, за да работи хармонично.

Етап № 4: Изпълнение

Етапът на изпълнение е фазата, в която производителността е най-висока. Екипът работи сплотено, следвайки установени процеси, екипни норми и работни потоци. С развитието на екипите, на този етап членовете се чувстват привързани, ангажирани и удовлетворени, докато работят заедно за постигане на обща цел. Те празнуват малките победи и признават потенциала на всеки един от тях.

Етап № 5: Разпускане

Петият етап от развитието на екипа, известен още като етап на скръбта, се характеризира с приключване и раздяла. На този етап проектът е приключил и членовете на екипа се чувстват удовлетворени, но и тъжни. Те се фокусират върху прехода и бъдещите проекти и често им е трудно да се приспособят към други групи. Този етап включва и празнуване на постиженията и размисъл върху областите, които могат да бъдат подобрени.

Въпреки че всички екипи преминават през петте етапа на развитие, представянето и бъдещето на екипа зависят от преминаването през един критичен етап – бурния етап. Начинът, по който се справяте с бурния етап, определя дали екипът ви ще постигне успешно крайната цел.

Нека се впуснем в същината на бурната фаза от развитието на групата.

Предизвикателства в бурния етап

В бурния етап от развитието на екипа се проявяват индивидуалните личности (понякога противоречиви). Членовете на екипа не са съгласни, има объркване и липса на доверие, което прави бурния етап предизвикателен.

Ето няколко предизвикателства от бурния етап:

Конфликти и разногласия

Маргарет Хефернан, предприемач и бивш главен изпълнителен директор на пет компании, говори за приемането на конфликтите в TED лекция. Тя подчертава ползите от конфликтите.

„За добри идеи и истинска иновация са необходими човешко взаимодействие, конфликти, спорове, дебати.“

„За добри идеи и истинска иновация са необходими човешко взаимодействие, конфликти, спорове, дебати.“

Въпреки че конфликтите са предизвикателство, няма друг начин да се справите с тях, освен да ги преодолеете (ключовата дума тук е „преодолеете“). Тъй като всеки член на екипа има уникална гледна точка, неизбежно възникват разногласия. Конфликтите могат да бъдат причинени и от припокриващи се роли в по-късните етапи на проекта, лични убеждения, ограничени ресурси, ожесточена конкуренция, структурни промени и др.

Но като лидер на екипа, трябва да се намесите, да изслушате всички членове на екипа и да изработите решение. Има различни стилове на управление на конфликти, които можете да използвате, за да разрешите конфликти. Но преди това е важно да определите правилно етапа на конфликта. В кой от тези 5 етапа – латентен, възприеман, усещан, явен или последващ – попада вашият конфликт?

👉 Прочетете още: Разгледайте етапите на конфликта в „5-те етапа на организационния конфликт“.

Как да преодолеете това предизвикателство? За да разрешите конфликтите, първо идентифицирайте проблема. Опитайте се да не правите преценки, а вместо това да придобиете по-добра перспектива за същността на проблема. След това приложете подходящи стратегии за комуникация и медитация.

Можете да обсъдите основната причина и възможните решения с участващите страни, като използвате софтуер за вътрешна комуникация като ClickUp.

ClickUp Chat позволява на екипите да работят съвместно и да взаимодействат в реално време. Той ви позволява да споделяте актуализации и да разрешавате проблеми, като насърчавате възможностите за растеж на екипа. Можете също да добавите всеки към разговора с @mentions, за да потърсите съвет за ситуации или да ускорите напредъка по задачите за действие.

Споделяйте актуализации, ресурси и връзки чрез ClickUp Chat

Неяснота на ролите

Неяснотата на ролите възниква, когато членовете на екипа не знаят какво се очаква от тях. Те не са наясно с отговорностите си, което в крайна сметка води до конфликти между ролите.

Според проучвания, неяснотата на ролите оказва негативно влияние върху работата на екипа. Тя създава ненужно напрежение в екипа и обърква членовете по отношение на изпълнението на задачите.

Как да преодолеете това предизвикателство? От решаващо значение е да определите ясно ролите и очакванията на екипа в началото. Трябва да го считате за най-фундаменталната стъпка, преди да ангажирате екипа в работата. За да преодолеете неяснотата по отношение на ролите, определете ролите на всеки член на екипа.

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете подробен устав на екипа. Определете целите, задачите и отговорностите на екипа си и помогнете на всички да са на една и съща вълна. Можете също да маркирате конкретни членове на екипа и да добавите техните профили, за да избегнете объркване.

Създайте пълен устав на екипа с ClickUp Docs

Освен това можете да създадете канали за комуникация и да установите ясни правила за взаимодействие, за да се справяте незабавно с евентуални конфликти между ролите.

Нисък морал на екипа

Ниският морал на екипа е често срещан в бурния етап от развитието на екипа поради конфликти, несъгласия и разочарования. Когато членовете на екипа се забъркват в сблъсъци на мнения и междуличностни конфликти, тяхната продуктивност и морал намаляват.

Всъщност, докладът на Zipdo за образованието за 2024 г. сочи, че конфликтите на работното място могат да доведат до 30% спад в морала на служителите и 50% спад в производителността им.

Как да преодолеете това предизвикателство? За да се справите с ниския морал на екипа в бурната фаза, общувайте последователно и прозрачно с членовете на екипа. Ето някои съвети за справяне с ниския морал на екипа: Слушайте внимателно членовете на екипа и техните проблеми.

Обърнете внимание на всички предупредителни знаци като изчерпване или умора.

Осигурете на служителите си безопасно и поверително място, където да споделят своите притеснения.

Ако е полезно, организирайте неформална дейност за изграждане на екип.

Оценявайте добрите идеи и усилията на членовете.

Освен това можете да използвате инструмента за управление на проекти ClickUp, за да насърчите сътрудничеството в реално време и прозрачността.

Например, ClickUp Docs и Chat могат да ви помогнат да сътрудничите и обсъждате задачите. Можете да използвате ClickUp Dashboards, за да следите графика на проекта и да получите информация за напредъка на екипа си.

Проследявайте напредъка и производителността на екипа си с таблата за управление на ClickUp

Сега, когато вече сте наясно с предизвикателствата на бурния етап, нека обсъдим няколко най-добри практики, които можете да приложите, за да се справите с дисфункциите в екипа.

Най-добри практики за укрепване на динамиката на екипа по време на бурната фаза

Въпреки че всеки музикален инструмент в оркестъра има свой отличителен звук и предназначение, само когато те работят заедно в хармония, получаваме шедьовър като Петата симфония на Бетовен. 🎵

По същия начин, всеки член на екипа има своя личност и перспектива, но само като се обединят, те могат да постигнат успешен резултат.

Така че, като мениджър или лидер, вие сте този, който трябва да приложи тези най-добри практики, за да укрепите динамиката на екипа си по време на бурната фаза на развитието на екипа.

Улеснете конструктивната обратна връзка

Конструктивната обратна връзка е положителна и подчертава областите, в които членовете на екипа ви могат да се подобрят, по здравословен и обективен начин. Това означава, че оценявате техните силни страни и ги насърчавате да подобрят слабите си страни.

Ето един пример: Здравей, Алекс, харесва ми, че се справяш с множество задачи самостоятелно. Забелязал съм обаче, че се колебаеш да общуваш активно с екипа си. Мисля, че екипът ще има голяма полза, ако често споделяш своите идеи и опит.

Постоянният цикъл от конструктивна обратна връзка посочва върху какво трябва да се работи, но с уважение и съпричастност. Освен това, когато обратната връзка е уважителна, конкретна и приложима, тя помага на служителя да се развива в дългосрочен план.

Прочетете още: 10 съвета как да водите трудни разговори на работното място

Приложете стратегии за разрешаване на конфликти

Прилагането на стратегии за разрешаване на конфликти е от решаващо значение в бурната фаза на развитието на групата. Те помагат да се намери средно положение за разрешаване на конфликта между засегнатите страни.

Ето няколко стратегии за разрешаване на конфликти, които можете да приложите: Стратегия за сътрудничество : Използвайте я, за да изработите взаимноизгодно решение на конфликта. Тази стратегия работи най-добре по време на преговори.

Стратегия за изглаждане : Използвайте тази стратегия, когато един член има по-силно мнение от другия. Тя включва намиране на области на съгласие и взаимна полза, в които двете страни са на едно мнение, като същевременно се признават и двете мнения.

Стратегия за избягване: Тази стратегия включва избягване на конфронтация, за да не се влиза в конфликт. Използвайте тази стратегия, когато смятате, че конфликтът може просто да ескалира стреса, без да доведе до полезно решение.

Укрепете целите на екипа

Укрепването на целите на екипа ви помага да възстановите стабилна основа и да върнете екипа си на правилния път.

Макар че е лесно да се затънете в бурната фаза, засилването на целите, целта и задачите на екипа помага на членовете му да се фокусират отново върху цялостната картина. Комуникацията е ключът към засилването на целите на екипа. Тя разрешава конфликти и помага на членовете на екипа да мислят за крайната цел.

Можете да създадете план за комуникация, като използвате шаблона за бяла дъска за план за комуникация на ClickUp.

Този шаблон гарантира, че ще предадете правилното послание на правилните хора. Шаблонът за комуникационен план на ClickUp има полета като заинтересовани страни, цели, съдържание на посланието, метод на предаване и др., за да ви помогне да определите и изясните правилата за комуникация.

Изтеглете този шаблон Определете комуникационен план с шаблона за комуникационен план на ClickUp.

Преодолейте бурния етап с ClickUp

Силните лидери на екипи изграждат екипи с висока производителност. Така че, ако сте подготвени да се справите с предизвикателствата на бурния етап, вашият екип лесно ще преодолее „бурята“ с вас като свой водещ фар.

Като сте наясно с потенциалните проблеми, развивате лидерски умения и прилагате най-добрите практики, можете да помогнете на членовете на екипа си да дадат най-доброто от себе си във всички етапи на развитието на екипа. ClickUp може да ви помогне да улесните пътя на екипа ви.

ClickUp е универсален инструмент за комуникация и сътрудничество, който обединява всичко под един покрив – членове на екипа, графици и ресурси. Той може да ви помогне да комуникирате лесно, да дефинирате роли, да чатите в реално време и да проследявате напредъка на екипа си.

Искате ли да опитате ClickUp, за да изградите по-силни бъдещи екипи? Регистрирайте се безплатно още днес!