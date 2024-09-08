Представете си, че създавате SaaS продукт, който е иновативен, пълен с уникални функции и готов да промени пазара. Въпреки всички усилия, не наблюдавате очаквания растеж и клиентите не приемат вашия продукт.

Какво липсва? Често създаваме и предлагаме на пазара продукти, които не отговарят на очакванията на аудиторията. Забравяме основните елементи и задължителните характеристики. С други думи, не става въпрос само за това, което отличава вашия продукт от останалите на пазара, а за това, което го прави ефективен.

Понякога, в бързането да подчертаете уникалните предимства на вашия продукт (USP), е лесно да пренебрегнете важността на точката на паритет на вашия продукт.

В този блог ще разгледаме какво представляват точките на паритет, защо са толкова важни в света на SaaS, как да стимулирате растежа на продукта, използвайки точките на паритет, и как те работят заедно с точките на разлика (POD), за да създадат мощна продуктова стратегия.

Какво представляват точките на паритет?

Точките на паритет (POP) са основните характеристики или функционалности, които всеки продукт в дадена категория трябва да притежава, за да бъде считан за легитимен конкурент. По-просто казано, това са основните изисквания, които клиентите очакват при избора на продукт.

Например, при SaaS продуктите потребителите обикновено очакват допълнителна сигурност на данните, бърза поддръжка на клиенти и лесни за използване интерфейси. Ако вашият SaaS продукт не разполага с тези основни функции, потребителите дори няма да го вземат под внимание – независимо колко уникални или иновативни са останалите му функции.

POP играят значителна роля за повлияване на приемането и задържането на потребителите.

Освен това, добре установеният POP улеснява потребителите да преминат от продукта на конкурента към вашия.

Ако вашата SaaS платформа отговаря на всички задължителни изисквания в бранша, потребителите по-рядко ще изпитват „шок от функциите“ при преминаването към нея, което намалява съпротивлението в процеса на преход. Това става още по-важно в наситен пазар с безброй конкурентни марки.

Как POP на категорията се различава от конкурентния POP?

Точките на паритет могат да бъдат разделени на две категории – категория POP и конкурентна POP.

Категорията POP се отнася до основните функции, които са необходими, за да се конкурирате в дадена продуктова категория – „задължителните“ функции, които включват вашия продукт в играта, но не го правят победител.

Например, инструментите за продуктов дизайн трябва да предлагат функции като управление на слоеве, възможности за плъзгане и пускане и опции за експортиране в различни формати. Без тези основни функции никой дизайнер няма да вземе инструмента на сериозно.

Конкурентният POP, от друга страна, помага на даден продукт да се конкурира с конкурентите си в определени области. Тези характеристики (или конкурентни предимства) се добавят специално, за да неутрализират предимствата, които конкурентите могат да представят като уникални.

Ако конкурентът ви се похвали с изключително лесен за използване интерфейс с възможност за сътрудничество в реално време, вашият инструмент за дизайн вероятно ще се нуждае от подобни функции, за да може да се конкурира ефективно.

Балансиране на POP и POD за силна продуктова стратегия

Когато говорим за точката на паритет, е необходимо да обърнем внимание на очевидното – точка на разлика (POD). Тя се отнася до характеристиките, които отличават вашия продукт от конкурентите.

Най-добрият сценарий е POP и POD да работят заедно във вашата продуктова стратегия, за да създадат атрактивно предложение. Ако се фокусирате само върху POP, вашият продукт ще се слее с конкуренцията.

Но добре изпълнената стратегия POP и POD изгражда доверие, подобрява задържането на потребителите и намалява отлива, което води до устойчив растеж и разширяване на пазарния дял.

И това не е всичко. Доволните потребители допринасят и за положителните отзиви, разширявайки вашата потребителска база.

Изработване на стратегия за позициониране на марката с точки на паритет

Създаването на успешен SaaS продукт започва с разбирането и идентифицирането на вашите точки на паритет. Без тази основа разработването на силна стратегия за позициониране е като стрелба с лък в тъмното.

ClickUp for Product Teams е универсален инструмент, който може да ви помогне да оптимизирате всеки етап от развитието на вашия продукт, от първоначалните концепции до изпълнението.

Независимо дали планирате идеи, управлявате спринтове или проследявате напредъка, ClickUp ви гарантира, че ще останете на път към целта си и ефективно ще постигнете POP.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да планирате съвместно точките на паритет, да оптимизирате позиционирането на марката и да подобрите сътрудничеството в екипа.

Ето подробно ръководство за това как да определите вашите точки на паритет и да създадете стратегия за позициониране с ClickUp:

1. Разбиране на вашия пазар

Преди да можете да идентифицирате POP, трябва да имате дълбоко разбиране за пазара. Това ви помага да определите минималните изисквания за вашия продукт.

Ето как да започнете:

Проучете конкурентите: Започнете с анализ на конкурентите си и потърсете функционалности (задължителни, желателни и основни отличителни характеристики) – това са вашите POP и POD. Използвайте Започнете с анализ на конкурентите си и потърсете функционалности (задължителни, желателни и основни отличителни характеристики) – това са вашите POP и POD. Използвайте ClickUp Docs , за да централизирате и организирате всички данни за конкурентите, което ще позволи на екипа ви да сътрудничи и да има ефективен достъп до информация.

Лесно структурирайте и съхранявайте подробна информация в вложени страници с ClickUp Docs.

Провеждайте програма „Гласът на клиента“ (VoC): Разбирането на очакванията на клиентите е от ключово значение. Използвайте Разбирането на очакванията на клиентите е от ключово значение. Използвайте ClickUp Forms , за да създавате анкети, да събирате отговори и да превръщате тези прозрения в практически задачи. Можете също да събирате клиентски отзиви за продуктите на конкурентите, за да разберете кои функции ценят най-много. Можете също да използвате условна логика, така че ClickUp Forms да се актуализира динамично въз основа на отговорите на потребителите.

Формулярите на ClickUp се актуализират динамично въз основа на отговорите на потребителите.

Анализирайте тенденциите в бранша: Проследявайте тенденциите в бранша, изследователските доклади и ключовите фактори, които влияят на вашия бизнес, като използвате Проследявайте тенденциите в бранша, изследователските доклади и ключовите фактори, които влияят на вашия бизнес, като използвате Gantt Chart View на ClickUp . Интегрирайте резултатите от потребителски проучвания, анализи на конкурентите и бенчмаркове в бранша, за да се уверите, че функциите на вашия продукт отговарят на пазарните стандарти.

Можете да обедините пространства, папки, списъци, задачи и подзадачи, за да получите ясна представа за пътната карта на вашия продукт с помощта на Gantt Chart View на ClickUp.

2. Идентифициране на POP на продукта

С ясно разбиране на пазара и индустриалните стандарти, идентифицирайте POP, на които вашият продукт трябва да отговаря.

Запитайте се: Кои функционалности са от решаващо значение за удовлетворяване на очакванията на потребителите? Кои функции са от съществено значение, за да се отличи моят продукт или марка и да се считат за жизнеспособни?

Това ще формира основата на вашия продукт, като гарантира, че той отговаря на основните нужди на вашата целева аудитория. Освен това можете също така:

Сегментирайте аудиторията: Разработете потребителски профили въз основа на обратната връзка от VoC и ги сегментирайте, за да идентифицирате групи клиенти, които съответстват на вашия продукт. Използвайте Разработете потребителски профили въз основа на обратната връзка от VoC и ги сегментирайте, за да идентифицирате групи клиенти, които съответстват на вашия продукт. Използвайте персонализираните полета на ClickUp , за да записвате и категоризирате атрибути, което ще ви помогне да определите кои POP са критични за всеки сегмент, за да гарантирате, че продуктът отговаря на конкретните нужди на потребителите.

Създайте подробни профили за различни сегменти потребители, като например дизайнери на свободна практика или корпоративни екипи, с помощта на персонализираните полета на ClickUp.

Усъвършенствайте функциите на продукта: Въз основа на проучванията и сегментацията си, коригирайте функциите на продукта, за да се уверите, че отговарят на идентифицираните POP. Използвайте Въз основа на проучванията и сегментацията си, коригирайте функциите на продукта, за да се уверите, че отговарят на идентифицираните POP. Използвайте ClickUp Brain , за да генерирате продуктови резюмета , идеи за функции, планове за подобрения и техническа документация.

ClickUp Brain може да създава съдържание, свързано с вашия продукт и маркетинговите ви изисквания, за да отговори ефективно на идентифицираните точки на паритет.

Можете също да използвате шаблон на ClickUp, за да планирате по-добре пътната карта на вашия продукт.

Шаблон за продуктова пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за продуктова пътна карта на ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате, проследявате и управлявате разработването на продукти.

Шаблонът за продуктова пътна карта на ClickUp ще ви помогне да планирате, визуализирате и проследявате развитието на функциите на вашия продукт, за да се уверите, че отговарят на определените точки на паритет.

Той предоставя макроикономическа представа за визията, посоката и ангажиментите на продукта, което улеснява проследяването и споделянето на актуализации с ръководството и заинтересованите страни.

С помощта на този шаблон екипите могат да поддържат съгласуваност по отношение на целите, да идентифицират потенциалните рискове и да гарантират, че продуктите се пускат на пазара навреме и в рамките на бюджета.

3. Създаване на стратегия за позициониране на марката

След като POP са ясно дефинирани, следващата стъпка е да изработите стратегия за позициониране, която ефективно комуникира тези точки, като същевременно подчертава вашата уникална стойностна предложения.

Използвайте шаблона за позициониране на продукти на ClickUp, за да организирате и усъвършенствате стратегията си, като се уверите, че тя ефективно резонира с целевия ви пазар.

Изтеглете шаблона Използвайте шаблона за позициониране на продукти на ClickUp, за да очертаете визията, мисията, пазарния сегмент, слабите места и други характеристики на вашия продукт.

Ето и някои други елементи, които можете да оптимизирате:

Основно ценностно предложение: Разработете основно ценностно предложение, което обобщава вашите POP и USP. Използвайте Разработете основно ценностно предложение, което обобщава вашите POP и USP. Използвайте ClickUp Goals и OKRs, за да съгласувате това ценностно предложение с по-широките си бизнес цели.

Организирайте и проследявайте свързаните цели в ClickUp в папки, за да преглеждате напредъка с един поглед.

Планиране на GTM: Използвайте Използвайте календарния изглед на ClickUp , за да планирате и координирате стратегията си за навлизане на пазара (GTM). Планирайте ключови събития, публикуване на съдържание и промоционални дейности, които подчертават вашите POP и изтъкват това, което отличава вашия продукт.

Използвайте функцията „плъзгане и пускане“ ClickUp Calendar View за бързо и лесно планиране.

За да разработите солидна продуктова стратегия, трябва да съчетаете всички тези елементи. Добре изработената стратегия постига две неща: създава продуктова диференциация и лоялност към марката. Използването на шаблон, който поддържа всичко организирано, ще улесни работата ви като продуктов мениджър.

Шаблон за продуктова стратегия на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате и проследявате напредъка на инициативите за продуктова стратегия.

Съгласувайте и организирайте стратегическите си елементи с шаблона за продуктова стратегия на ClickUp, за да постигнете последователна и ефективна позиционираща стратегия.

Този шаблон ви помага да определите ясни цели, да организирате всички данни за вашия продукт на едно място и да проследявате напредъка без усилие.

Той е създаден, за да опрости процеса на планиране, като ви позволява да се съсредоточите върху това, което е важно – създаването на продукт, който отговаря на нуждите на потребителите и стимулира растежа на бизнеса. Независимо дали сте в процес на обсъждане или изпълнение, този шаблон поддържа всичко в правилната посока и синхронизирано.

4. Тестване и усъвършенстване на POP

Позиционирането на вашия продукт като лидер на пазара изисква непрекъснато тестване и усъвършенстване. Този процес включва:

A/B тестване за съобщения: Разберете кои съобщения резонират с вашата аудитория, като използвате A/B тестване на имейли за пускане на продукти, съобщения за нови функции, публикации в социалните медии и др. Можете да използвате Разберете кои съобщения резонират с вашата аудитория, като използвате A/B тестване на имейли за пускане на продукти, съобщения за нови функции, публикации в социалните медии и др. Можете да използвате шаблона за A/B тестване на ClickUp за различни стратегии за съобщения. Това ще усъвършенства вашата POP комуникация и ще съгласува съобщенията на вашата марка с очакванията на клиентите.

Мониторинг на ефективността: Проследявайте резултатите от всяка кампания и коригирайте стратегията си въз основа на резултатите. Използвайте Проследявайте резултатите от всяка кампания и коригирайте стратегията си въз основа на резултатите. Използвайте таблата за управление на ClickUp , за да следите ефективността в реално време. Това ще ви помогне да останете гъвкави и да реагирате бързо на промените на пазара.

Създайте KPI ClickUp Dashboard и следете представянето в реално време, което позволява бързи корекции.

🧠 Не забравяйте: макар че е важно да постигнете паритет на марката, също толкова важно е да избегнете капана на паритета на функциите – когато сляпо копирате функциите на конкурентите, без да отчитате тяхната реална стойност за вашите потребители.

Вместо това, фокусирайте се върху решаването на проблемите на клиентите си, ръководени от обратната връзка от клиентите и данните от пазарните проучвания, за да запазите продукта си ориентиран към клиента и без ненужни функции.

Практически казуси и примери

В SaaS индустрията точките на паритет варират в различните вертикали, но са от всеобщо значение за осигуряване на конкурентоспособност и улесняване на приемането от страна на клиентите.

Ето няколко примера за точки на паритет на продуктите в различни вертикални SaaS сектори:

Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)

В областта на CRM е важно да се уверите, че сте покрили основните елементи – управление на контакти, проследяване на продажбите и функции за поддръжка на клиенти са задължителни. Например, ако вашият CRM не позволява на потребителите лесно да управляват контактите си или да проследяват потенциалните клиенти, ще ви е трудно да се справите.

Вземете за пример ClickUp и HubSpot.

HubSpot може да е мощна CRM платформа, но ClickUp надхвърля стандартните функционалности. ClickUp интегрира CRM функции със своите надеждни инструменти за управление на задачи и проекти, което позволява на екипите да управляват взаимоотношенията с клиентите и проектите на едно място.

Това дава предимство на ClickUp, особено за екипи, които искат да оптимизират работните си процеси и да избегнат преминаването между различни платформи.

Управление на проекти

Когато става въпрос за управление на проекти, точките на паритет включват управление на задачи, инструменти за сътрудничество и функции за проследяване на времето. Потребителите трябва да управляват ефективно своите задачи, да сътрудничат с членовете на екипа и да проследяват времето, прекарано по проектите.

Например, когато сравнявате ClickUp и Asana, последната е известна с лесния си за ползване интерфейс и мощните си възможности за управление на задачи, но ClickUp прави още една крачка напред. С ClickUp получавате функции за управление на задачи и сътрудничество с ниво на персонализация и интеграция, което е несравнимо.

Способността на ClickUp да се адаптира към различни работни процеси, от прости до сложни, му дава конкурентно предимство.

Автоматизация на маркетинга

Автоматизацията е задължителна в различни SaaS вертикали, особено в софтуера за продуктов маркетинг. Основните функции на инструмента за автоматизация включват динамични повтарящи се задачи, автоматично проследяване на времето и безпроблемна интеграция с други инструменти.

Сравнете ClickUp и Monday.com.

Докато Monday.com предлага солидни инструменти за автоматизация за управление на работния процес, ClickUp интегрира автоматизацията дълбоко в по-широката си екосистема за управление на проекти.

Тази безпроблемна интеграция в платформата прави ClickUp по-комплексно решение, особено за екипи, които искат да централизират своите процеси на автоматизация заедно със задачите по управление на проекти.

ClickUp позволява на екипите да автоматизират задачи, да задават персонализирани тригери и дори да създават сложни работни процеси, без да се налага използването на допълнителни приложения или плъгини.

Как точките на паритет стимулират растежа на ClickUp

Самият ClickUp е отличен пример за това как използването на точките на паритет може да допринесе за растежа на бизнеса.

Той навлезе в наситен пазар с утвърдени конкуренти като Asana и Trello. За да се конкурира, ClickUp се увери, че разполага с всички необходими POP, като управление на задачи, функции за сътрудничество в екип и интеграции с други инструменти.

Като покрива тези POP, софтуерът за управление на маркетингови проекти на ClickUp се позиционира като жизнеспособна алтернатива, позволяваща на потребителите да преминат от други платформи, без да жертват основни функционалности.

Тази стратегия за диференциация изигра решаваща роля за бързото приемане на ClickUp. Потребителите бяха уверени, че ClickUp може да отговори на основните им нужди, като същевременно предлага уникални отличителни характеристики, като напреднали възможности за персонализиране, по-широк спектър от интеграции и различни опции за шаблони.

Какви са предизвикателствата и предупрежденията, свързани с точките на паритет?

Не попадайте в капана на лозунгите за POP.

Ако разчитате на общи слогани и клишета като „Най-високо качество“ или „24×7 обслужване“, за да установите POP, това няма да ви отличи от другите марки и ще изрази само очевидното. Вместо това се фокусирайте върху задълбоченото разбиране на потребителското поведение и пазарните очаквания във вашата конкретна категория.

Като избягвате повърхностни слогани и наблягате на най-убедителните аргументи, ще създадете по-силно позициониране на марката.

Друг недостатък на фокусирането предимно върху POP е рискът от комерсиализация. Когато продуктите в дадена категория са твърде сходни, на клиентите им е трудно да ги различават, което води до ценови войни и намаляване на маржовете на печалбата.

В SaaS, където диференциацията на продуктите често е ключът към задържането на клиентите, продукт, който не предлага нищо уникално, може да се затрудни да се отличи на пренаселения пазар. Без убедителна разлика, клиентите могат да възприемат вашия продукт като взаимозаменяем с други, което води до натиск върху цените и намалено ангажиране на клиентите.

Нека не забравяме колко е неразумно да пренебрегваме нововъзникващите пазарни тенденции. Ако се фокусирате само върху спазването на текущите пазарни стандарти, може да пропуснете нововъзникващи иновативни възможности.

Динамиката на пазара се развива постоянно и това, което днес се счита за съществено, утре може да е остаряло. Ако не успеете да предвидите нуждите на клиентите отвъд установения POP, вашият продукт може да изостане от по-гъвкавите конкуренти, които са по-бързи в иновациите.

Освен това, прекаленото наблягане на конкурентния POP може да доведе до самодоволство в процеса на разработване на продукта. Ако основната ви цел е да се изравните с конкурентите, това може да доведе до реактивно, а не проактивно поведение, като постоянно се опитвате да наваксате, вместо да бъдете лидер на пазара.

Този подход може да възпрепятства дългосрочния растеж и да доведе до остаряване на продукта с развитието на пазара.

Нека вашата маркова стратегия „POP“ с ClickUp

Изработването на стратегия за позициониране на марката с точки на паритет (POP) е от съществено значение за утвърждаването на вашия продукт на конкурентен пазар.

Можете ефективно да идентифицирате и приложите POP, като използвате инструменти като ClickUp за сътрудничество, управление на проекти и обратна връзка от потребителите. Този подход гарантира, че вашият продукт отговаря на индустриалните стандарти и е съобразен с нуждите на вашите клиенти.

