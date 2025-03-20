Безплатни шаблони за рамката „Задачи, които трябва да бъдат изпълнени“ (JTBD)

Представете си, че създавате продукт и очаквате той да бъде мега хит, но той не успява да впечатли вашите клиенти. 😲Вероятно това се дължи на факта, че той не отговаря на нуждите на вашата целева аудитория. 🤦

Този сценарий обикновено се случва, когато създавате продукт, без да изясните какво търсят клиентите. Ето защо трябва да следвате рамката на задачите, които трябва да бъдат изпълнени (JTBD), за да идентифицирате нуждите и желанията на клиентите.

Но изграждането на рамката JTBD от нулата е трудна задача. Ето защо сме събрали най-добрите шаблони за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да ви помогнем!

Останете с нас, докато обсъждаме някои от най-полезните и безплатни шаблони за JTBD. До края на блога може да решите да изтеглите няколко (или всички!).

Какво представляват шаблоните за задачи, които трябва да бъдат изпълнени?

Шаблоните за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, са стратегически рамки, които помагат на предприемачите, продуктовите мениджъри и маркетинговите екипи да разберат защо клиентите купуват даден продукт.

Шаблоните JTBD улавят и дефинират конкретните нужди на клиентите (задачите, които трябва да изпълнят) чрез интервюта с клиенти и проучвания на пазара. Събраната информация ви помага да създадете продукти, които постигат желаните резултати и подобряват клиентското преживяване.

Какво прави един шаблон за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, добър?

От гледна точка на управлението на продукти, шаблонът за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, е критично важно средство в процеса на разработване на продукти, което изяснява нуждите и целите на клиентите и ви помага да създадете продукт, който отговаря на пазара.

Ето какво включва един добър шаблон за JTBD рамка:

Ясно изложение на JTBD/създаване на търсене : Кратко описание или списък на това, което клиентът (изпълнителят на задачата) се опитва да постигне. Тези истории за задачите могат да ви помогнат да разберете целите на клиентите, вместо да гадаете какви са техните изисквания.

Контекстуална информация : Този аспект обхваща допълнителни подробности за „задачата“, която трябва да бъде изпълнена от гледна точка на клиента – кога и как се случва, нейната важност, напредъкът в изпълнението на задачата на клиента, мотивацията и : Този аспект обхваща допълнителни подробности за „задачата“, която трябва да бъде изпълнена от гледна точка на клиента – кога и как се случва, нейната важност, напредъкът в изпълнението на задачата на клиента, мотивацията и препятствията на клиента, проблемните точки и т.н.

Функционални аспекти : Това ви помага да разберете практическите и осезаеми ползи, които клиентите искат да постигнат чрез основната задача. Да предположим, че вашият идеален клиент иска да създава отчети, като не отделя повече от 30 минути за това. Тук един от основните функционални аспекти би бил да се създаде софтуер, който автоматизира събирането на данни и генерирането на отчети.

Емоционални аспекти : Шаблонът трябва да има раздел за анализ на емоциите, които мотивират клиентите да изпълнят конкретната задача. Като се има предвид горния пример, емоционалният аспект ви помага да се уверите, че генерираните отчети са естетични, професионални и готови за презентации, така че клиентите да могат с увереност да ги споделят със заинтересованите страни и да ги използват за : Шаблонът трябва да има раздел за анализ на емоциите, които мотивират клиентите да изпълнят конкретната задача. Като се има предвид горния пример, емоционалният аспект ви помага да се уверите, че генерираните отчети са естетични, професионални и готови за презентации, така че клиентите да могат с увереност да ги споделят със заинтересованите страни и да ги използват за вземане на решения

Емоционални и социални измерения : Този аспект на шаблона JTBD разглежда как задачите на клиента влияят върху неговите взаимоотношения и как клиентът иска да бъде възприеман от другите. Въз основа на горния пример можете да създадете софтуер, който генерира безгрешни и лесни за разбиране отчети, които укрепват професионалния статус и взаимоотношенията на клиента.

Сегментация : Шаблонът трябва да ви помогне да разграничите различните типове купувачи и клиентски сегменти, за да можете да адаптирате характеристиките на продукта и маркетинговите стратегии, които подобряват клиентското преживяване.

Алтернативни нови решения : Този аспект на шаблона за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, обхваща нови решения, които клиентите са изпробвали, или настоящи решения, които използват, за да изпълнят конкретни задачи.

Критерии за успех: Шаблонът JTBD трябва да съдържа списък с критерии, които отбелязват успешното изпълнение на основната функционална задача на даден продукт.

💡Съвет от професионалист: Комбинирайте шаблоните JTBD с карта на задачите, за да разберете по-добре основната функционална задача. Картата на задачите разбива основната задача на отделни стъпки, които клиентът следва, за да я изпълни.

Сега, когато вече знаете елементите на един добър шаблон за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, нека обсъдим някои от най-ефективните и безплатни шаблони за задачи, които трябва да бъдат изпълнени. 👇

Безплатни шаблони за задачи, които трябва да бъдат изпълнени

1. Шаблон за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Използвайте този шаблон JTBD, за да картографирате нуждите, мотивациите и препятствията на потребителите.

Шаблонът „Задачи, които трябва да бъдат изпълнени“ на ClickUp е ценен инструмент за превръщане на проучванията ви за клиентите в практически задачи и цели. Този уникален шаблон, проектиран като ClickUp Doc, ви позволява да изброите и проследите всички задачи на клиентите, техните проблеми и показателите за успех, за да прецените вашето решение.

Използвайки този шаблон, можете да създадете количествена и качествена структура около нуждите на клиентите, свързани с продукта или услугата. Освен това можете да оформите бизнес инициативата, стратегията и потенциалните характеристики на продукта около тези задачи, като предоставяте ефективно решения с добавена стойност. Чрез структуриране на подхода си, използвайки принципите на JTBD, можете да си сътрудничите с екипа си, да останете на правилния път и да увеличите приемането на продукта.

Този шаблон ще ви помогне да:

Визуализирайте задачите, проблемите и показателите за успех на вашите клиенти на едно място.

Съгласувайте екипа си с нуждите на клиентите

Приоритизирайте функциите на продукта въз основа на тези нужди.

Улеснете сътрудничеството в екипа и споделянето на знания

Планирайте и проследявайте изпълнението на задачите, свързани с всяка работа.

Използвайте проучванията си за потребителите, за да вземете ефективни бизнес решения.

С шаблона „Задачи за изпълнение“ на ClickUp се доближете с една стъпка до разбирането на истинските нужди на вашите клиенти и предоставянето на безупречни решения всеки път.

2. Шаблон за продуктова пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте пътна карта на продукта, за да визуализирате жизнения цикъл и времевата рамка на продукта, като използвате шаблона за пътна карта на продукта на ClickUp.

Пътните карти на продуктите, съчетани с шаблони за рамката на задачите, които трябва да бъдат изпълнени, могат да стимулират приемането на продукта. А шаблонът за пътна карта на продуктите на ClickUp е точно това, от което се нуждаете, за да създадете солидна пътна карта на продуктите въз основа на вашия ментален модел.

Този шаблон ви помага да си представите стратегическия план и инициативите за продукти. Той осигурява видимост на посоката и ангажиментите по отношение на функциите и ви позволява да проследявате изпълнението. С помощта на шаблона за пътна карта на продукта от ClickUp можете:

Получете пълна представа за жизнения цикъл и графика на разработването на продукта.

Разделете задачите на по-малки задачи

Разпределете ресурсите по задачи

Приоритизирайте задачите и проследявайте напредъка

Идентифицирайте потенциалните рискове и възможности

Съгласувайте заинтересованите страни по отношение на целите и напредъка на продукта

Освен това, този шаблон ви позволява да споделяте пътни карти, да предавате седмични актуализации на заинтересованите страни и да публикувате бележки за версиите.

3. Шаблон за разработване на нови продукти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете различните етапи и резултати от проекта с шаблона за разработване на нови продукти на ClickUp.

Ако все още използвате лепящи се бележки, за да записвате идеите си, този шаблон за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, е точно за вас. Шаблонът за разработване на нови продукти на ClickUp е точно това, от което се нуждаете, за да планирате разработването на вашия продукт.

Този шаблон за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, допълва теорията JTBD и ви помага да създадете пътна карта за продукта, базирана на резултатите. Той ви позволява да визуализирате краткосрочните и дългосрочните цели на вашия продукт. Можете да проследявате тези цели, приоритети и напредък, като използвате този шаблон.

Този шаблон за бяла дъска ви помага да:

Планирайте стъпките в процеса на разработване на вашия продукт

Задайте целите и задачите на проектния мениджър за пускането на продукти на пазара.

Съгласувайте екипите около най-важните фактори за успех, за да постигнете общо разбиране.

Проследявайте напредъка на задачите и идентифицирайте потенциални препятствия

Открийте зависимостите между екипите

Дръжте членовете на екипа на една и съща страница, за да се уверите, че всички са фокусирани върху една цел.

За да използвате този шаблон, следвайте тези стъпки:👇

Обсъждайте идеи и поддържайте връзка с екипа си, използвайки ClickUp Docs

Създайте етапи с помощта на ClickUp Milestones , за да можете да измервате напредъка.

Използвайте шаблона за бяла дъска, за да създадете своя план с задачи, етапи, срокове и друга информация. Използвайте Board View на ClickUp за визуално представяне.

След като го направите, следете целите, сроковете и актуализирайте при настъпване на промени.

4. Шаблон „Getting Things Done“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте, приоритизирайте и проследявайте задачите на едно място с шаблона „Getting Things Done“ на ClickUp.

Ако се опитвате да структурирате процеса на разработване на продукти, този шаблон за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, е за вас. Шаблонът „Getting Things Done“ на ClickUp, базиран на системата GTD на Дейвид Алън, ви помага да организирате проекти и задачи, като ги разделите на изпълними елементи. Ето какво можете да направите с този GTD шаблон, за да стимулирате иновациите:

Използвайте изгледа „Табло“, за да визуализирате работния процес от „Следващи действия“ до „В очакване“, като отразявате J2B прогресията на идентифициране на задачата, намиране на решение и неговото изпълнение.

Изгледът „Календар“ помага да планирате задачите за проучване на JTBD според графика на проекта , докато изгледът „Документи“ улеснява безпроблемното сътрудничество и споделяне на знания, което е от решаващо значение за ефективното изпълнение на задачите.

Предварително запазените списъци в шаблона оптимизират процеса GTD, като гарантират, че задачите са организирани и приоритизирани според тяхната релевантност в процеса на проучване на JTBD.

5. Шаблон „Getting Things Done“ (прост списък) на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте, организирайте и проследявайте задачите с шаблона „Getting Things Done“ (Прост списък) на ClickUp.

Ако някога сте използвали GTD приложение, знаете как те помагат да организирате и проследявате всичките си задачи. Шаблонът „Getting Things Done (Simple List)“ на ClickUp е подобен. Това е подходящ за начинаещи инструмент за продуктивност, с който можете да организирате и управлявате задачите си на едно място.

Когато работите с подход, основан на задачите, които трябва да бъдат изпълнени, този шаблон ви позволява да създавате задачи за проучване на потребителите и да ги проследявате, използвайки персонализирани статуси, като например „задача за изпълнение“, „в процес на изпълнение“, „в очакване“, „завършена“ и „отменена“. Можете да задавате приоритети на задачите и да добавяте срокове, за да не пропускате крайните срокове.

Освен това можете да преглеждате задачите си в прост списък и документ, за да си сътрудничите с екипа си, както и в канабан табло, за да следите напредъка на всяка задача в реално време.

6. Шаблон за резултати от проекта ClickUp

Изтеглете този шаблон Планирайте резултатите от проекта, проследявайте напредъка и спазвайте бюджета на проекта с шаблона за резултати от проекта на ClickUp.

Шаблонът за резултати от проекти на ClickUp автоматично създава резултати от проекти JTBD въз основа на вашите общи цели. Той разполага със специални полета, в които можете да добавите информация за проекта, етапите на разработване и разходите.

Този шаблон ви помага да разберете и проследите резултатите в хода на процеса на картографиране на JTBD, техните крайни срокове и кой е отговорен за тяхното изпълнение. Накратко, този шаблон за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, поддържа проекта ви в правилната посока. Можете да използвате този шаблон, за да:

Определете фазите и етапите на проекта

Поддържайте задачите по проекта, като интервюта с потребители и последващи сесии, в рамките на бюджета и графика.

Разпределете роли, отговорности и задачи на членовете на екипа

Поддържайте съгласуваност между всички заинтересовани страни и лица, вземащи решения, през целия жизнен цикъл на проекта.

7. Шаблон за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте графици за пускане на продукти на пазара и проследявайте напредъка на задачите с шаблона за списък за пускане на продукти на пазара от ClickUp.

Готови ли сте да пуснете продукта си на пазара? Шаблонът за списък за пускане на продукт на ClickUp е идеалният инструмент, който ще ви помогне да подредите ресурсите, задачите, екипите и графиците си. Този шаблон за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, помага за прилагането на рамката JTBD за пускането на вашия продукт на пазара и проверява дали конкретният продукт или функция отговарят на нуждите на клиентите, което води до по-добро потребителско преживяване.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Създайте график за пускането на продукта на пазара

Организирайте задачите, свързани с пускането на продукта на пазара, като отстраняване на бъгове или подобряване на функциите въз основа на интервюта с потребители.

Проследявайте напредъка на задачите в реално време

Намалете риска от забавяния и потенциални проблеми

Подобно на инструментите за управление на продукти, които ви помагат да създадете перфектните продукти, този шаблон за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, прави пускането на продукта на пазара по-малко сложно. Ето как да го използвате:

Създайте график с помощта на диаграмите на Гант в ClickUp.

Съберете екипа си – дизайнери, разработчици, маркетинг специалисти и други. Разпределете им задачи, като използвате таблата ClickUp Kanban.

Задайте целите си за пускане на пазара с помощта на ClickUp Goals и съгласувайте екипа си.

Създайте списък за проверка, като използвате шаблона за списък за проверка при пускане на продукт в ClickUp, за да не пропуснете нито една стъпка.

Накрая, използвайте ClickUp Automations , за да получавате известия за завършени задачи и крайни срокове.

8. Шаблон на ClickUp за рамката „Getting Things Done“ (GTD)

Изтеглете този шаблон Записвайте и организирайте задачите с шаблона „Getting Things Done Framework“ на ClickUp.

Шаблонът „Getting Things Done Framework“ на ClickUp е вашата врата към света на високата производителност. 🔓

Този шаблон за задачи, които трябва да бъдат изпълнени, на ниво папка има много функции, но е изключително лесен за използване. Той предлага четири списъка, в които можете да видите задачите, които трябва да бъдат изпълнени:

Идеи : място, където да съхранявате всичките си идеи и потенциални задачи за по-късна употреба.

Завършени задачи : Списък с дефинирани задачи с приоритети и зависимости

Календар : Списък с планирани задачи с календарно представяне на дейностите

Проекти: Списък с предстоящи задачи

Можете да намерите главния списък със задачи на ниво папка, за да видите всички задачи от предишните седмици, независимо от коя списък принадлежат. Този шаблон JTBD включва GTD диаграма в изгледа „Бяла дъска“.

Той ви помага да получите цялостен поглед върху всички задачи и процеси в ClickUp. Диаграмата предлага и различни действия и въпроси, които можете да си зададете за всяка задача. Освен това можете да я адаптирате към вашите работни процеси.

