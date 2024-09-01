Как да накарате лявото и дясното полукълбо да работят за вашия екип

Чудили ли сте се някога защо Анна от счетоводството е отлична в работата с електронни таблици, а Дерек от дизайна създава най-добрите муудбордове за неконвенционални маркетингови кампании?

Теорията за доминирането на лявото и дясното полукълбо може да хвърли светлина върху тези разлики. Разбирането на тези когнитивни тенденции може да ви помогне да се възползвате от разнообразните силни страни на екипа си и да повишите общата продуктивност.

В тази публикация ще разгледаме хипотезата за лявото и дясното полукълбо, нейното приложение на работното място и как да ангажираме и двете полукълба за максимална ефективност.

Митът за лявото и дясното полукълбо – какво означава той?

Когато Роджър Спери спечели Нобелова награда за физиология или медицина през 1981 г. за своята новаторска работа върху функционалната специализация на мозъчните полукълба, той не подозираше, че неговите изследвания ще предизвикат културен феномен, който ще продължи десетилетия.

Изследванията на Спери върху пациенти с разделен мозък доведоха до идеята, че двете полукълба на мозъка са отговорни за различни функции и начини на мислене.

Според тази теория:

Лявото полукълбо се свързва с логично, аналитично и последователно мислене

Дясната полукълбо контролира творческото, интуитивното и холистичното мислене

Но преди да започнете да се категоризирате (или вашите колеги), знайте, че идеята, че хората са строго „левомозъчни” или „десномозъчни”, е прекалено опростена. Съвременната невронаука е показала, че и лявата, и дясната страна на мозъка работят заедно в повечето когнитивни задачи.

Проучване от 2013 г. на Университета в Юта анализира мозъчни сканирания на повече от 1000 души и не намери доказателства за доминиране на едното полукълбо над другото.

Напълно вярно е, че някои мозъчни функции се осъществяват в едната или другата част на мозъка. Езикът обикновено се намира в лявата част, а вниманието – в дясната. Но хората не са склонни да имат по-силна мрежа в лявата или дясната част на мозъка.

Така че, макар че хората не са строго лево- или десномозъчни, те могат да имат силни страни в определени когнитивни функции, свързани с едната страна. Разбирането на тези тенденции може да ни помогне да оценим разнообразните стилове на мислене, да преодолеем умствените блокажи и да създадем по-балансирани и ефективни екипи.

👀 Интересен факт Мозъкът на Айнщайн, запазен и изследван след смъртта му, показа необичайно добре развит корпус калосум – сноп от нервни влакна, свързващ двете полукълба. Учените смятат, че това може да е допринесло за неговата изключителна способност да мисли както аналитично, така и творчески.

Какви задачи изпълняват дясното и лявото полукълбо?

Въпреки че мозъкът работи като едно цяло, ето разбивка на задачите, които обикновено се приписват на всяка страна:

Лявото полукълбо контролира функциите на:

Обработка и производство на език

Логическо мислене

Критично мислене

Числа и математика

Последователност и ред

Фини моторни умения

Дясната част на мозъка контролира:

Визуална и пространствена обработка

Разпознаване и изразяване на емоции

Интуиция и прозрение

Креативност и въображение

Холистично мислене

Оценяване на музиката

Интересен реален пример за това как тези функции работят заедно е случаят на д-р Джил Болт Тейлър, невроанатом, която претърпява инсулт в лявото полукълбо. В книгата си „My Stroke of Insight“ (Моят инсулт на прозрението) тя описва как временното спиране на функциите на лявото полукълбо води до засилено възприятие на дясното полукълбо, подчертавайки сложния баланс между двете полукълба.

Характеристики на лявото и дясното полукълбо на мозъка на работното място

Разбирането на характеристиките на лявото и дясното полукълбо може да помогне за идентифициране на индивидуалните силни страни и създаване на по-балансирани екипи. Ето как тези тенденции могат да се проявят на работното място:

Характеристики на доминиращото ляво полукълбо:

Ориентиран към детайлите и организиран Отличен в спазването на процедури и графици Силни аналитични умения и умения за решаване на проблеми Предпочитание към факти и данни Добър в управлението на времето и спазването на сроковете

Характеристики, характерни за доминиращото дясно полукълбо:

Креативни и въображаеми Умение да виждате цялостната картина Интуитивно вземане на решения Силна емоционална интелигентност Умения за визуални и пространствени задачи

Тези характеристики често съответстват на определени професии. Например, от хората в областта на STEM може да се очаква да мислят с лявото полукълбо, докато тези в областта на изкуствата и хуманитарните науки може да имат повече характеристики на дясното полукълбо.

Както можете да предположите, повечето професии изискват комбинация от умения на лявото и дясното полукълбо. Например, един успешен маркетинг специалист се нуждае както от аналитични умения за интерпретиране на данни (ляво полукълбо), така и от творчески способности за разработване на привлекателни кампании (дясно полукълбо).

Бонус за четене: Подобрете подхода си към вземането на решения с това резюме на книгата „Мислене, бързо и бавно“ от Даниел Канеман.

Как да повишите продуктивността си, като ангажирате лявото и дясното полукълбо на мозъка си

Ангажирането и на двете полукълба на мозъка е от решаващо значение за постигането на максимална продуктивност. Съвременните инструменти за работа ви позволяват да направите точно това, като съчетават безпроблемно аналитичното и творческото мислене по начини, които някога бяха невъобразими.

Те предлагат функции, които отговарят на различни стилове на мислене:

За хора с ляво мозъчно полукълбо : Структурирани списъци със задачи, диаграми на Гант и подробни анализи задоволяват нуждата от ред и вземане на решения, основани на данни.

За хора с дясно мозъчно полукълбо: Визуални табла, мисловни карти и персонализирани интерфейси стимулират креативността и мисленето в широк мащаб.

Но истинската магия се случва, когато тези функции работят в тандем.

ClickUp е перфектният пример за тази когнитивна интеграция в действие. Повече от инструмент за управление на проекти, ClickUp обединява целия екип на една обща платформа, където аналитичните прозрения и творческите идеи могат да се кръстосат и да процъфтят, помагайки ви да изградите нещо като втори мозък.

Ляво полукълбо: Укрепете аналитичните си способности

ClickUp подкрепя когнитивните способности на лявото ви полукълбо, като ви позволява да планирате подробно всичките си проекти – от разделянето на големи проекти на по-малки задачи до наблюдение на напредъка и подобряване на резултатите.

Организирайте работата си с функции за управление на задачите

Задачите в ClickUp ви позволяват да разделите сложни проекти на управляеми задачи, което е в съответствие с любовта на лявото полукълбо към реда и структурата. Можете да запишете цялата необходима информация за всяка задача на едно място с помощта на персонализираните полета на ClickUp, включително отговорни лица, крайни срокове, статус на напредъка и др.

Йерархията на пространства, папки, списъци, задачи и подзадачи в ClickUp ви позволява да организирате работата на няколко нива, като гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато от целия екип.

Визуализирайте напредъка си с диаграми на Гант

Диаграмите на Гант в ClickUp ви помагат да планирате и проследявате графиците на проектите, задоволявайки нуждата на лявото полукълбо от последователно мислене. Те предлагат и функции като идентифициране на критичния път и свързване на зависимости между задачите за по-добро управление на изискванията и предотвратяване на провалите на проектите.

Усъвършенствайте планирането и управлението с шаблона за времева линия на Гант на ClickUp.

Освен това, шаблоните за времева линия на ClickUp ви позволяват да създавате задачи с ленти за времева линия, които се актуализират автоматично, което улеснява организирането и коригирането на времевите линии на проектите. Можете да го използвате, за да визуализирате напредъка на проекта с един поглед с ясни, кодирани с цветове персонализирани статуси на задачите в ClickUp.

Добавете различни етапи и използвайте прости списъци за проверка, за да покажете кога задачите са изпълнени с персонализираните статуси на ClickUp.

Проследявайте времето си, за да повишите производителността

Ако търсите начини да елиминирате загубата на време на работа и да оптимизирате работните процеси, функцията за проследяване на времето на ClickUp може да ви бъде полезна. С безплатното разширение за Chrome на ClickUp можете да проследявате времето на всяко устройство от всяко място и да го свържете със задачата, по която работите в ClickUp.

ClickUp опростява отчитането на времето, което ви позволява да се концентрирате върху работата си. Можете да отчитате времето си, да правите прогнози, да добавяте бележки и да проверявате отчети отвсякъде.

Добавете подробни бележки към времевите записи, за да можете да анализирате подробно изразходваното време, да намалите или автоматизирате натоварената работа и да идентифицирате пречките и дейностите с висока възвръщаемост на инвестициите. Този подробен анализ улеснява и проследяването на фактурираното време и изготвянето на точни фактури.

Спестете време с автоматизацията

…дейностите, които отнемат повече от 20% от работното време на един изпълнителен директор, могат да бъдат автоматизирани с помощта на съвременните технологии. Те включват анализиране на отчети и данни за вземане на оперативни решения, подготовка на задачи за персонала и преглед на отчети за състоянието.

Но това не важи само за изпълнителните директори; служителите на всички нива могат да настроят персонализирани автоматизации в ClickUp, за да оптимизират повтарящите се задачи, освобождавайки умствени ресурси за решаване на по-сложни проблеми.

Автоматизирайте задачите си и спестете време с помощта на ClickUp Automations.

Функциите за автоматизация на ClickUp включват създаване на задачи, възлагане, промени в статуса и известия въз основа на определени тригери и условия. Можете да избирате от библиотека с над 100 предварително създадени последователности за автоматизация или да проектирате свои собствени, като използвате подсказки на естествен език в ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp.

Подобрявайте се непрекъснато и победете конкуренцията с аналитични отчети.

Лявото полукълбо е отговорно за логическото мислене, което е от решаващо значение за анализиране на данни, идентифициране на модели и вземане на решения и подобрения, основани на данни.

Визуализирайте сложни набори от данни с прости графики в шаблона за аналитични отчети на ClickUp.

Шаблонът за аналитични отчети на ClickUp е идеално допълнение към тези способности, тъй като улеснява:

Визуализация на данни : Създавайте сложни графики и диаграми, за да опростите комплексни набори от данни.

Проследяване на производителността : Следете ключовите показатели за ефективност (KPI), за да получите информация за бизнес резултатите.

Анализ на тенденциите: Идентифицирайте тенденции, корелации и модели, за да направите значими изводи за бизнес дейностите.

Защо това е важно? Проучване на Bain & Company установи, че организациите, които използват аналитични данни, са пет пъти по-склонни да вземат по-бързи решения от конкурентите си!

По-голямата част от творците, анкетирани в доклада на Adobe „Състоянието на творчеството през 2024 г.“, признават, че увеличената работна натовареност води до огромни предизвикателства, свързани с управлението на проекти, включително проследяване на обратна връзка и споделяне на файлове.

Богатият набор от функции на ClickUp решава този проблем. Той позволява на творчеството и продуктивността да вървят ръка за ръка – особено в свят, в който 80% от хората изпитват все по-голям натиск да бъдат продуктивни, а не творчески на работното си място.

Брейнсторминг с обширни бели дъски

Белите дъски на ClickUp предлагат виртуално, споделено платно за свободно формиране на идеи, идеално за визуални мислители, които използват дясното полукълбо. И те не са просто цифрови версии на физически дъски – те ви позволяват да сортирате и избирате идеи, да ги превръщате в изпълними задачи, да свързвате дискусии с подходящи документи и да си сътрудничите с екипа си в реално време.

Шаблонът за творчески брифинг на ClickUp е отлична отправна точка за творчески проекти. Той помага на екипите да създадат ясен план за действие, да определят цели, да зададат очаквания и да си сътрудничат ефективно със заинтересованите страни.

Създайте изчерпателен творчески брифинг, който изяснява целите, посоката, обхвата и графика на вашия проект с шаблона за творчески брифинг на ClickUp.

Основните елементи на шаблона включват:

Персонализирани статуси : Проследявайте напредъка с статуси на задачите като „Преглед от клиента“, „Завършено“, „Разработка“, „Окончателно одобрение“ и „В процес“.

Потребителски полета : Категоризирайте задачите с атрибути като отговорност, участие, тип сесия, крайна дата и имейл.

Персонализирани изгледи : Достъп до различни изгледи като „Креативна бележка на бяла дъска“, „Времева линия“, „Креативни задачи“ и „Започнете оттук“.

Функции за управление на проекти: Използвайте етикетиране, вложени подзадачи, множество изпълнители, етикети за приоритет и други за творческо проследяване на задачите.

Разгледайте идеите визуално с мисловни карти

Знаете ли, че изображенията, цветовете и символите, които представят идеите в мисловните карти, стимулират способността на дясното полукълбо да обработва визуална информация?

Мисловните карти в ClickUp насърчават дивергентното мислене, което е силна страна на дясното полукълбо. Те са динамични и интерактивни, което улеснява интуитивното свързване и реорганизиране на идеите.

Това подкрепя концепцията за „когнитивна гъвкавост“, която е свързана с повишена креативност и способности за решаване на проблеми в многобройни психологически проучвания.

Визуализирайте работния си процес в гъвкава диаграма с шаблона Simple Mind Map Template от ClickUp.

Шаблонът ClickUp Simple Mind Map Template отива още по-далеч, като отговаря на холистичния стил на мислене на дясното полукълбо. Неговата проста функционалност „дръпни и пусни” ви помага лесно да добавяте, премествате и редактирате идеи в мисловните карти, които създавате. Можете да персонализирате оформлението, цветовете и дизайна според вашите предпочитания и нуждите на проекта.

Подобрете изразяването си с помощта на AI асистента за писане

Знаем, че креативността не е кранче, от което извира гениалност по команда. Когато сте заседнали в тази безкрайна рутина без никакви добри идеи, ClickUp Brain може да ви покаже изхода.

Напишете съдържание, съобразено с конкретни роли и изисквания, с AI Writer for Work на ClickUp Brain.

От мозъчна атака и усъвършенстване на концепции до помощ за преодоляване на творческата блокада, AI Writer for Work на Brain може да направи всичко. Помолете го да създаде маркетингови материали, да сподели вдъхновение за дизайн, да генерира уникални идеи за пускане на продукти и кампании и много други. Той също така ще коригира генерираното съдържание за вас, като се занимава с различни етапи от процеса на писане.

Прочетете също: Топ 25 идеи за AI изкуство

Записвайте и споделяйте идеи с Docs

Според доклада на Adobe за състоянието на работата през 2023 г., 88% от служителите се борят със сътрудничеството, а 30% смятат, че им липсват подходящите инструменти. Визуалното сътрудничество е постоянен проблем, който пречи на стратегическото планиране.

ClickUp Docs решава този проблем, като предоставя гъвкаво пространство за съвместно създаване на идеи и разказване на истории, ангажирайки дясното полукълбо с:

Визуално редактиране: Лесно добавяйте удебелен, курсив, подчертан и други стилове на текст, за да подобрите четимостта и визуалната привлекателност. Вмъкнете изображения, видеоклипове и други медии, за да създадете визуално привлекателно съдържание в Docs.

Предварително проектирани шаблони: Достъп до разнообразие от предварително проектирани шаблони, за да дадете тласък на творческия си процес и да гарантирате последователност. Персонализирайте шаблоните, за да съответстват на вашите предпочитания за работния процес.

Сътрудничество в реално време: Няколко потребители могат да редактират един документ едновременно, което насърчава сътрудничеството в реално време. Добавяйте коментари и участвайте в дискусии директно в документа, което улеснява споделянето на обратна връзка и идеи.

Безпроблемна интеграция: Свържете ClickUp Docs с други инструменти като Google Drive, Dropbox и Slack за по-лесно споделяне на файлове и сътрудничество.

Създавайте документи с вградени изображения, банери с цветни кодове и богати опции за форматиране в ClickUp Docs.

Визуализирайте данните по креативен начин с табла

Мозъкът обработва визуалната информация 60 000 пъти по-бързо от текста.

Персонализираните табла на ClickUp ви позволяват да създавате визуално привлекателни представяния на вашите данни, комбинирайки аналитичната сила на мисленето на лявото полукълбо с визуалната креативност на обработката на дясното полукълбо.

Координирайте екипите в цялата организация с помощта на специални табла на ClickUp за всеки проект.

С помощта на таблата за управление можете бързо да разберете тенденциите, моделите и аномалиите, които може да са трудни за идентифициране чрез текстови отчети.

Визуалната информация има нещо почти магично. Тя се възприема без усилие, буквално се влива в съзнанието. И ако се движите в гъста информационна джунгла, срещайки красива графика или прекрасна визуализация на данни, това е облекчение, като да попаднете на поляна в джунглата.

Добавете малко цвят с персонализирани теми

Изследвания в областта на психологията на цветовете показват, че различните цветове могат да повлияят на настроението и продуктивността. Например, синьото може да повиши концентрацията и спокойствието, докато жълтото може да подобри креативността. Персонализираните цветови схеми и режими на показване на ClickUp ви позволяват да адаптирате работното си пространство, за да оптимизирате когнитивните способности на екипа си.

Преодоляване на различията между лявото и дясното полукълбо

Знаете ли, че ClickUp може безпроблемно да преминава от подробни таблични изгледи, подобни на електронни таблици, към обширни визуални платна (като бели дъски и мисловни карти)?

Използвайте над 15-те изгледа на ClickUp, за да видите състоянието на даден проект в различни екипи за съвместна работа.

ClickUp поддържа над 15 персонализирани изгледа (списък, табло, календар и др.), което ви позволява да превключвате между различни организационни парадигми и безпроблемно да интегрирате аналитични и творчески стилове на мислене.

Опростете работните процеси с персонализирани шаблони : Създайте шаблони, които съчетават структура и гъвкавост, отговарящи както на предпочитанията на лявото, така и на дясното полукълбо. : Създайте шаблони, които съчетават структура и гъвкавост, отговарящи както на предпочитанията на лявото, така и на дясното полукълбо. Персонализираните шаблони в ClickUp могат да ви помогнат да оптимизирате повтарящите се процеси, освобождавайки умствени ресурси за по-креативно и стратегическо мислене.

Поддържайте всички в синхрон с проследяването на целите и функциите за сътрудничество : Задайте : Задайте цели в ClickUp и поддържайте членовете на екипа с различни стилове на мислене в синхрон за постигането им с функции за сътрудничество, включително ClickUp Chat, Comments, Mentions и Notifications.

Обединете всичко с ClickUp Brain : тази функция съчетава проучвания, отчети, генериране на идеи и създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект, както и други възможности, като по този начин преодолява различията между аналитичните и творческите процеси.

SMART цели: Шаблонът за SMART цели на ClickUp ви помага да зададете и проследявате цели, които ангажират както аналитичното, така и творческото мислене. SMART рамката (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound – конкретни, измерими, постижими, релевантни, обвързани с време) съчетава аналитичната прецизност на мисленето на лявото полукълбо с визионерските аспекти на мисленето на дясното полукълбо.

Бъдете в крак с нещата и поставяйте значими цели с шаблона SMART Goals на ClickUp.

Други начини да ангажирате лявото и дясното полукълбо на мозъка си

Научете нови умения

Непрекъснатото предизвикване на себе си с разнообразни учебни преживявания ангажира и двете полукълба. Ученето на нови умения може да промени архитектурата на бялото вещество в здравия мозък, което е свързано с подобрено здраве и функциониране на мозъка. Помислете за включване на упражнения за невропластичност и дейности за учене на умения в работната си рутина, като например отделяне на време всяка седмица за изучаване на език или подобряване на уменията си за преговори и убеждаване.

Правете паузи, за да презаредите мозъка си

Чудили ли сте се някога защо можете да се концентрирате по-добре върху досадна и изискваща задача, след като сте си взели почивка? Редовните почивки могат да помогнат за поддържане на когнитивния баланс и да предотвратят умствената умора. Прилагайте техники като метода Помодоро (25 минути концентрирана работа, последвана от 5-минутна почивка), за да поддържате продуктивността, като същевременно давате на мозъка си време да се презареди.

Търсете допълващи се задачи

Преминавайте от аналитични към творчески задачи, за да упражнявате и двете полукълба на мозъка си. В работния си процес в ClickUp, например, опитайте да редувате задачи за анализ на данни и творчески сесии за мозъчна атака, за да ангажирате и двете полукълба.

Разпознайте доминиращата си страна и балансирайте силните си страни

Разберете естествените си наклонности и съзнателно работете върху развитието на допълващи се умения. Макар строгата дихотомия между ляво и дясно полукълбо да е мит, всички ние имаме когнитивни предпочитания за определени задачи. Използвайте разнообразния набор от функции на ClickUp, за да се предизвикате в области, в които се чувствате по-малко комфортно. Например, ако сте по природа аналитичен човек, опитайте се да се накарате да използвате повече визуални инструменти като мисловни карти и бели дъски.

Практикувайте съзнателност

Пълното съзнание, практиката да обръщаме внимание на настоящия момент без да го съдим, е мощен инструмент, който може да ангажира както лявото, така и дясното полукълбо на мозъка. Ето как:

Ангажираност на лявото полукълбо

Внимателността изисква фокусиране върху настоящия момент, което включва аналитично мислене за изследване на мисли, чувства и усещания.

Чрез наблюдение на мислите и емоциите без да ги съдите, съзнателността може да укрепи вашите умения за решаване на проблеми.

Съзнателността може също да ви улесни да си поставите реалистични цели и да останете фокусирани върху постигането им.

Ангажираност на дясното полукълбо

Внимателността може да подобри креативността и да регулира емоциите, като позволява на хората, които мислят с дясното полукълбо, да изследват мислите и емоциите си без да ги съдят.

Като обръщате внимание на телесните усещания и емоциите, развивате интуицията си.

В същността си, съзнателността е мост между лявото и дясното полукълбо, насърчавайки балансиран и интегриран подход към когнитивните функции и подобрявайки здравето на мозъка.

Чрез прилагането на тези стратегии и използването на многофункционалните функции на ClickUp можете да създадете работна среда, която наистина ангажира както аналитичния, така и творческия стил на мислене. Този холистичен подход не само повишава продуктивността и мозъчната функция, но и насърчава иновациите и удовлетворението от работата, което води до по-успешни резултати както за отделните лица, така и за екипите.

Използвайте силата на целия мозък с ClickUp

ClickUp не се отнася само до функциите – това е философия, която признава стойността на когнитивното разнообразие и се стреми да създаде среда, в която всички типове мислители могат да процъфтяват. Става въпрос за премахване на изкуствените бариери между задачите на „лявото“ и „дясното“ полукълбо и създаване на плавно, интегрирано работно пространство, което отразява взаимосвързаната природа на нашите умове.

Резултатът? Екип, който използва пълния спектър на човешкия мозък, което води до по-иновативни решения и по-силна, продуктивна нагласа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да извлечете максимума от разнообразните умения на вашия екип.