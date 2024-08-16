How to Create a Website Launch Checklist (+Templates)

Като дигитален маркетинг специалист, сте вложили седмици и месеци усилия в проектирането на перфектния уебсайт. И сега с трепет очаквате деня на стартирането. Вашият нов уебсайт ще бъде лицето на вашия бизнес, така че с наближаването на датата на стартиране, вероятно сте обзети от редица нервни въпроси, като:

„Ами ако новият ми сайт се срине?“

„Ами ако графиките не работят?“

„Ами ако страниците не се зареждат достатъчно бързо?“

„Как да разбера откъде идват посетителите ми?“

За да може един уебсайт да изпълнява предназначението си – да бъде виртуалният флагмански офис на вашата марка – няколко неща трябва да функционират перфектно: от UX дизайна и сигурността на бекенда до оптимизацията за търсачки. Никога не може да сте прекалено внимателни с планирането и грижите, които влагате в него.

Тук на преден план излиза списъкът с проверки за стартиране на уебсайт. Той гарантира, че важната информация няма да бъде пропусната. Като отбележите всеки елемент, вие си гарантирате успешно стартиране.

В тази публикация ще ви помогнем да подготвите уебсайта си за публикуване. Ще обсъдим и как ClickUp, с шаблона си за списък за проверка на уебсайта и набор от функции за управление на проекти, ви подкрепя в това начинание.

Готови ли сте? Да започваме! 🚀

Списък за проверка преди стартиране: съдържание, SEO, дизайн и техническа настройка

1. Преглед на съдържанието на уебсайта

Обикновено един уебсайт включва: Продуктови предложения и предимства

Раздел „За нас“

Страници с политики (в долната част на страницата)

Мултимедия (например изображения, видеоклипове, GIF файлове)

Навигационни менюта (включително навигационни линии)

Бутони за призив за действие (CTA) и формуляри за контакт

Прегледайте внимателно всяко съдържание на всяка уеб страница от новия си уебсайт, за да се уверите, че няма правописни грешки и че се чете добре. Помолете членовете на екипа да го прочетат втори и трети път, преди да качите съдържанието в системата за управление на съдържанието, за да се уверите, че нищо не е пропуснато.

Наличието на съдържание без грешки е от решаващо значение за демонстриране на професионализъм и автентичност, затова не пропускайте тази стъпка.

Обърнете специално внимание на уеб страниците с подробности като информация за контакт – искате посетителите на уебсайта ви да могат да се свържат с вас. А ако има текст, който не е съвсем в съответствие с идентичността на вашата марка и предлаганите продукти, променете го според нуждите.

Уверете се, че бутоните CTA имат правилния текст и са достатъчно привлекателни, за да увеличат шансовете да бъдат кликнати.

За да привлечете трафик към уебсайта си, използвайте ClickUp като софтуер за маркетинг на съдържание. Можете да превърнете всяка страница от уебсайта или група от страници в задачи в ClickUp и лесно да следите състоянието им, като създадете персонализирани полета, като „Чернова“, „В процес на преглед“, „Окончателно“ и „Одобрено“. Това ще ви помогне да се уверите, че вие или вашият екип няма да пропуснете нито една възможност за подобрение.

Присвоените коментари гарантират, че задачите за действие няма да се загубят, независимо къде са създадени.

2. Подробна SEO проверка за търсачки

Уверете се, че сте обхванат всички основни елементи на SEO на страницата, преди да натиснете „Публикувай“ на новия си уебсайт.

Отговорете на следните въпроси като част от списъка за проверка преди стартиране: Въведохте ли ключови думи по естествен начин в уеб съдържанието си?

Заглавията на страниците ви включват ли ключовите думи, по които искате да се класирате?

Включили ли сте алтернативен текст за изображенията си?

Оптимизирани ли са мета описанията на вашите страници?

Ключовите думи помагат на търсачките като Google и Bing да определят дали съдържанието на вашия уебсайт е релевантно. Можете да проведете проучване на ключови думи, като използвате инструмент като Ahrefs, SEMrush или Keyword Planner на Google.

3. Прегледайте дизайна на уебсайта си

Работете в тясно сътрудничество с вашия UX дизайнер, за да се уверите, че цялостната тема и структура на дизайна са подходящи. Можете да направите това систематично, като използвате различни стратегии за управление на дизайнерски проекти.

Преди стартирането проверете бързо с различни членове на екипа дали уебсайтът има съгласуван дизайн и тема, които съответстват на вашия бизнес. Уверете се, че цялото съдържание (текст и визуални елементи) също е съобразено с това. Дизайнерът на потребителския опит гарантира, че всяка страница използва едни и същи цветове на фона, цветове и шрифтове на текста, празни пространства, формат на надписите към изображенията и т.н.

За по-добри конверсии и по-голямо въздействие, избягвайте да използвате стокови снимки; вместо това изберете висококачествени изображения, заснети от професионален фотограф специално за вашата марка, или графики, създадени по поръчка. За да се уверите, че се зареждат бързо на всички устройства, използвайте инструмент като TinyPNG, за да компресирате размера на изображенията, без да компрометирате качеството.

Повечето посетители харесват изчистения уебсайт, затова се уверете, че страниците ви не са препълнени с съдържание. Дизайнирайте всяка страница като разумна комбинация от текст, визуални елементи и празно пространство и включете CTA, където е уместно.

Трябва също да включите версия с висока резолюция на логото на уебсайта си в заглавната част, долната част и други важни области, за да установите познаваемостта на марката.

Интегрирайте вашите дизайнерски ресурси с инструментите за уеб дизайн Figma и InVision в ClickUp, за да имате директен достъп до всички ваши дизайнерски файлове в платформата. Това позволява на вашия екип лесно да преглежда, коментира и сътрудничи по дизайните, без да превключва между инструментите.

💡Съвет от професионалист: Обмислете да използвате ClickUp Integrations, за да свържете ClickUp с вашата система за управление на съдържание, инструменти за създаване на уебсайтове, инструменти за анализ на уебсайтове, платформа за дизайн и всички други инструменти във вашия технологичен набор.

4. Оценете вашата система за управление на съдържанието

Изберете подходяща CMS за вашия уебсайт. AI уебсайт конструктори като WordPress, Joomla и Drupal предоставят стабилни платформи с широки възможности за персонализиране и лесни за ползване интерфейси.

Те са снабдени с функция „плъзгане и пускане”, която ви позволява да настроите широка гама от приставки и теми, което улеснява създаването на професионално изглеждащ сайт, дори ако не сте дизайнер или разработчик по образование.

Преди стартирането на уебсайта:

Проверете процеса на интегриране на съдържанието

Уверете се, че сте тествали подробно функциите на CMS.

Уверете се, че отговаря на изискванията за производителност и сигурност на вашия сайт.

💡Съвет от професионалист: Когато стартирате уебсайта на своя бизнес, закупуването на домейн е задължително. Повечето CMS платформи и уебсайт конструктори включват планове за уеб хостинг услуги, така че закупете домейн име, свържете го с уебсайта си и сте готови.

5. Оценете потребителското преживяване и достъпността на сайта

Независимо от отрасъла, уеб дизайнът ви трябва да има добър баланс между естетика и цялостна функционалност. Тествайте уебсайта си на различни устройства, браузъри и операционни системи, за да се уверите, че функционира безпроблемно навсякъде.

Обърнете внимание на навигацията и променете менютата и разположението на бутоните, за да направите сърфирането по-интуитивно. Например, включете логото си в заглавната част на сайта, което да води към началната страница, за да улесните посетителите да се върнат към нея.

UX на вашия уебсайт също оказва влияние върху класирането в търсачките, което води до по-ниски проценти на отпадане, по-високи проценти на кликване, по-дълго пребиваване на сайта и по-голямо ангажиране. Всички тези показатели сочат, че потребителите намират вашия уебсайт за полезен.

Освен това, тествайте функциите за достъпност, за да може сайтът ви да бъде навигиран от хора, които използват програми за преобразуване на текст в реч или други помощни решения. Насоките за достъпност на уеб съдържание (WCAG) предоставят набор от стандарти, които ще ви помогнат в това.

💡Съвет от професионалист: Задайте конкретни, измерими цели за тази стъпка, като използвате функцията „Цели“ на ClickUp. Например, за да подобрите оценката за достъпност на вашия сайт за електронна търговия, създайте подцели, които включват задачи като осигуряване на описателен алтернативен текст за всички изображения, подобряване на навигацията с клавиатура или оптимизиране на съотношенията на цветовия контраст.

Създайте подробни табла и лесно добавяйте карти, за да видите напредъка на спринтовете, задачите по статус и бъговете по изглед.

6. Конфигурирайте структурата на постоянните линкове на сайта си

Всички сме посещавали URL адреси, които се състоят от безкрайна поредица от букви и цифри. За да бъдат оптимално търсени, обаче, е необходимо да преструктурирате URL адресите на страниците на вашия уебсайт, така че да бъдат ясни и описателни.

За начало трябва да включите основната ключова дума в URL адреса на всяка страница. Например, ако една от страниците ви е за здравословни рецепти, URL адресът трябва да съдържа избраната ключова дума „здравословни рецепти за Деня на благодарността“, а не произволни символни низове като „pageid=12345“ или „post=abcde123“.

Правилен URL адрес: www. yourwebsite. com/healthy-recipes-for-thanksgiving Неправилен URL адрес: www. yourwebsite. com/pageid=12345

7. Създайте XML карта на сайта

XML карта на сайта е файл с всички URL адреси на вашия уебсайт, които искате да бъдат индексирани от търсачките. Онлайн са достъпни няколко инструмента, като XML Sitemaps Generator и SEOptimer, които могат да ви помогнат в това.

Всички шаблони за XML карта на сайта показват ясно всички URL адреси, така че поправете правописните грешки, ако откриете такива.

Също така трябва да създадете robots.txt файл, за да посочите как сайтът трябва да третира външни линкове или да блокира определени агенти. Това ще направи уебсайта ви по-лесен за търсене и ще гарантира, че само подходящите страници се индексират.

Друг начин да споделяте данни с търсачките е чрез схематично маркиране. Това помага на страниците на вашия сайт да се показват като богати фрагменти, което може значително да подобри вашия процент на кликване (CTR), особено ако страницата ви се показва като избран фрагмент в Google.

Противно на общоприетото мнение, разработчикът на вашия уебсайт може да подготви XML картата на сайта, robots.txt файла и схематичното маркиране още по време на фазата на подготовка. Те ще станат напълно функционални, след като сайтът бъде пуснат онлайн.

ClickUp е идеален за всяка агенция, която иска да управлява проекти с няколко членове на екипа. Ние го използваме за управление на творчески дизайнерски проекти, съдържание, социални медии, уебсайт проекти и редица други проекти. Всеки клиент има своя собствена табло и можем да разглеждаме проектите по клиенти или в цялата компания.

ClickUp е идеален за всяка агенция, която иска да управлява проекти с няколко членове на екипа. Ние го използваме за управление на творчески дизайнерски проекти, съдържание, социални медии, уебсайт проекти и редица други проекти. Всеки клиент има своя собствена табло и можем да разглеждаме проектите по клиенти или в цялата компания.

8. Направете подходящи пренасочвания

Винаги има вероятност посетител да въведе грешно URL адреса. Можете да предприемете следните стъпки, за да подобрите тяхното преживяване и да ги насочите към правилното съдържание:

Персонализирайте страницата 404, като използвате прост език – идеално в същия тон като останалата част от съдържанието ви. Тя трябва да включва: лента за търсене, за да помогне на потребителите да намерят това, което търсят; приятелско съобщение, което обяснява, че страницата не може да бъде намерена; линк към началната страница и други важни раздели на сайта ви.

Търсачка, която да им помогне да намерят това, което търсят

Приятелско съобщение, обясняващо, че страницата не може да бъде намерена

Връзка към началната страница и други важни раздели на сайта ви

Настройте 303 пренасочвания за често срещани грешки в правописа или остарели URL адреси, за да ги пренасочите към правилната страница.

Търсачка, която да им помогне да намерят това, което търсят

Приятелско съобщение, обясняващо, че страницата не може да бъде намерена

Връзка към началната страница и други важни раздели на сайта ви

9. Интегрирайте аналитични инструменти и настройте Google Search Console

Вашият списък с проверки за стартиране на уебсайта трябва да включва наблюдение на производителността на сайта и разбиране как посетителите взаимодействат с него.

Започнете с инсталирането на онлайн инструмент като Google Analytics, за да получите информация за посетителите, като например брой посетители, прегледи на страници и процент на отпадане.

След това можете да настроите Google Search Console, за да следите ефективността на уебсайта си при търсене и да идентифицирате евентуални проблеми с SEO. Hotjar или Crazy Egg могат да създават топлинни карти и записи на сесии за вашия уебсайт. Такива примери за тестване на използваемостта ви дават ясна представа за поведението на потребителите.

Определете и настройте SEO цели и задачи в Google Analytics, за да проследявате важни действия, като попълване на формуляри или покупки. Това ще събере ценни данни, които ще ви помогнат да подобрявате непрекъснато уебсайта си след пускането му.

10. Проверете конфигурацията на домейна и хостинга си

За да избегнете прекъсвания и проблеми с достъпността след стартирането на сайта, проверете конфигурацията на домейна и хостинга си. Домейнът ви трябва да бъде регистриран при надежден регистратор на домейни. Изберете домейн, който отразява вашия бизнес и е лесен за запомняне от посетителите.

След това конфигурирайте DNS настройките си, за да насочите домейна си към правилния хостинг сървър. Обикновено това включва настройка на A, CNAME и MX записи за електронна поща.

Проверете подробностите на хостинг плана си – той трябва да отговаря на вашите нужди от трафик и пространство за съхранение. Проверете също така гаранцията за наличност на сървъра и опциите за поддръжка на вашия хостинг доставчик.

💡Съвет от професионалист: Използвайте Timeline View на ClickUp, за да подредите визуално всички задачи, свързани с тази стъпка, в хронологичен ред. Например, можете да започнете с планиране на задачата за регистриране на домейна, настройка на DNS записите, конфигуриране на хостинг средата и свързване на домейна с хостинг сървъра.

Визуализирайте задачите и проследявайте напредъка с изгледа на времевата линия на ClickUp.

11. Създайте протоколи за сигурност

Непробиваемата сигурност е минималното изискване за уебсайтовете днес, особено с нарастващата киберпрестъпност. Трябва да разполагате с сигурни хранилища за съхранение на информация за вход и да прилагате политики за пароли, за предпочитане с двуфакторна автентификация (2FA). Трябва също да бъдете бдителни при определянето на нивата на достъп на потребителите във вашата CMS.

12. Проверете за съответствие с нормативните изисквания

Всяка страна и индустрия има свои закони за сигурността на данните. Например, Великобритания и Европа имат Общ регламент за защита на данните (GDPR), а секторът на здравеопазването в САЩ следва Закона за преносимост и отчетност на здравните застраховки (HIPAA).

Искате да сте сигурни, че уебсайтът ви отговаря на съответните нормативни изисквания. Препоръчваме ви да се обърнете към адвокат, специализиран в интернет право, който да ви помогне в това.

Някои основни неща включват наличието на страница с Условия за ползване на уебсайта ви, ясно информиране на посетителите за бисквитките и гарантиране, че имате лиценз за използване на всички ресурси, показани на уебсайта ви.

13. Уверете се, че SSL сертификатът ви работи

Не забравяйте да закупите SSL сертификат от надежден сертификационен орган (CA) или да изберете безплатна опция като Let’s Encrypt. Инсталирайте SSL сертификата на вашия сървър, като следвате конкретните инструкции, предоставени от вашия хостинг доставчик.

Актуализирайте уебсайта си, за да пренасочите целия HTTP трафик към HTTPS, като модифицирате файла .htaccess за Apache сървъри или конфигурационните файлове за Nginx сървъри. Уверете се, че уеб съдържанието ви се предоставя през HTTPS, за да избегнете предупреждения за смесено съдържание в браузърите.

Това ще осигури сигурността на данните, прехвърляни между вашия уебсайт и посетителите му, като гарантира защитата на тяхната информация.

Повечето доставчици на CMS ще ви изпращат известия при всяка актуализация на софтуера. Тези актуализации обикновено включват нови функции, подобрения и важни кръпки за сигурност.

Затова актуализирайте всички плъгини, теми и разширения до най-новата версия на вашата CMS, за да избегнете проблеми със съвместимостта и уязвимости в сигурността. След това тествайте внимателно уебсайта си, за да се уверите, че тези компоненти са съвместими и функционират правилно.

Деактивирайте и премахнете всички плъгини, които вече не се използват. Неизползваните плъгини могат да представляват риск за сигурността и да забавят уебсайта ви.

Предвид обхвата на дейностите, които предшестват стартирането на уебсайта, най-добре е да използвате шаблона за план на проекта за уебсайт на ClickUp, за да управлявате целия проект от началото до стартирането.

Изтеглете този шаблон Получете обща представа за проекта си и членовете на екипа, отговорни за всеки етап, с шаблона за план на уебсайт проекта на ClickUp.

Считайте го за перфектен шаблон за списък с неща, които трябва да направите, за да стартирате уебсайт с SEO, с предимства като:

График на проекта, за да бъдат всички в синхрон

Списъци със задачи, за да сте сигурни, че сте обърнали внимание на всеки детайл

Удобни шаблони за списък за проверка за попълване и одобрение

15. Тествайте скоростта на зареждане на сайта си

Днешните клиенти очакват уебсайтът да се зарежда за няколко секунди, независимо от устройството, което използват, или операционната система, с която работят.

Добър начин да тествате скоростта на зареждане е да изпратите URL адреса на вашия уебсайт на Google PageSpeed Insights. Компанията ще проучи вашия уебсайт и ще ви предостави подробен доклад за неговата производителност.

Не забравяйте да дадете приоритет и на тестването на мобилни устройства, защото ресурсите, които обикновено се зареждат на настолен компютър, могат да забавят работата на мобилните устройства. Сега идва ред на нещата, които трябва да запомните в деня на стартирането на уебсайта. Да започнем.

Списък с неща, които трябва да направите в деня на стартирането

1. Извършете проверка на функционалността

Започнете с тестване на всички интерактивни елементи на сайта си. Кликнете върху всеки бутон, попълнете и изпратете всеки формуляр и проследете всички вътрешни линкове и менюта, за да се уверите, че работят както трябва.

Уверете се, че всяко взаимодействие дава правилния резултат и че няма неработещи линкове или бутони. Няколко инструмента за оптимизация на уебсайтове ви помагат да направите това, като например Broken Link Checker, Screaming Frog и Ahrefs.

От друга страна, информацията, попълнена във формулярите, трябва да достигне правилно до бекенда и/или да бъде изпратена на посочения имейл адрес.

След това разгледайте уебсайта си, като че ли сте нов посетител. Навигацията трябва да е интуитивна и лесна за ползване, а цялостният поток на сайта трябва да е логичен.

Тествайте всички функции на потребителските акаунти, за да се уверите, че работят правилно. Това включва процесите на влизане и регистрация, нулиране на пароли и функции за управление на акаунти.

Накрая, оценете функцията за търсене на вашия уебсайт. Въведете различни термини за търсене, за да потвърдите, че резултатите от търсенето са точни и релевантни.

Използвайте шаблона за план за производство на уебсайт на ClickUp, за да управлявате ефективно фазата на производство на уебсайта. Той проследява ревизиите на дизайна, мултимедийната интеграция и окончателните проверки, преди уебсайтът да бъде пуснат в експлоатация.

Изтеглете този шаблон Обединете продажбата на билети и комуникацията под един покрив с шаблона за план за производство на уебсайт на ClickUp.

Използвайте този шаблон, за да:

Определете задачите, необходими за успешното създаване на уебсайт

Определете график за всяка задача и проследявайте нейния напредък.

Планирайте предварително, за да предотвратите неочаквани проблеми

2. Направете резервно копие на всички файлове

И за всеки случай, ако възникнат някакви проблеми, винаги съхранявайте актуална резервна копия на уебсайта си чрез автоматизирани услуги за архивиране като Dropbox или BackupBuddy. Съхранявайте копия на всичко – от съдържание, потребителски данни и конфигурации в различни формати, като HTML, CSS и JavaScript – което съставлява сайта ви, на сигурно място.

След като сайтът най-накрая е онлайн, продължавайте да го наблюдавате внимателно. Това включва отстраняване на всички открити бъгове или грешки в съдържанието, но също така и периодично преглеждане на аналитичните данни на уебсайта, за да видите дали можете да проследявате определените показатели спрямо целите си по подходящ начин.

Работата все още не е приключила. Мониторингът на уебсайта е непрекъсната дейност. След стартирането трябва да проверите показателите след стартирането, да осигурите поддръжката на уебсайта и др. Нека да разгледаме накратко това.

Списък с задачи след стартирането на уебсайта

1. Изгответе план за поддръжка

Трябва да се уверите, че уебсайтът ви винаги работи оптимално, независимо от обема на трафика. За тази цел подгответе график за дейности по поддръжка, като пренаписване на съдържание, преглед на ключови думи, актуализиране на плъгини, проверки за сигурност и актуализиране на работния процес по уеб дизайн.

Освен това, внедрете инструменти за мониторинг на работоспособността, като UptimeRobot или Pingdom, за да получавате известия, ако уебсайтът ви претърпи прекъсване. Така ще можете бързо да отстраните тези проблеми в реално време.

2. Подгответе се за обратна връзка след стартирането

В рамките на няколко седмици трябва да изготвите план за събиране и анализ на обратната връзка от потребителите на вашия уебсайт. Ще провеждате ли анкети? Ще помолите ли вашите последователи да оставят онлайн отзиви?

Това е и подходящ момент да включите формуляр за абонамент във вашия уебсайт. Това ще покани посетителите да се абонират за новини по имейл и ще ви позволи да получите пряка обратна връзка.

Създаване и прилагане на списък с задачи за стартиране на уебсайт с помощта на ClickUp

Стартирането на уебсайт е мащабно начинание, което се основава на упоритата работа на много специалисти, отдели и заинтересовани страни. Ето защо е важно да разполагате с инструмент за управление на уебсайт проекти, който поддържа всичко (и всички) организирано и в график. И тук на сцената се появява ClickUp.

Софтуерът за управление на уебсайтове ClickUp, например, ви позволява да документирате стандартните си оперативни процедури (SOP) за:

Преглед на уеб съдържанието и дизайна

Придобиване и инсталиране на SSL сертификати

Настройка на Google Analytics, Search Console и други инструменти за мониторинг

Решаване на неочаквани проблеми по време на или след стартирането

ClickUp също предлага някои интересни функции и шаблони, които ще подобрят опита ви при стартирането на уебсайта. Нека ги разгледаме заедно.

Шаблон за разработка на уебсайт ClickUp

Създавайте и управлявайте множество уебсайтове с платформата за управление на уебсайтове на ClickUp.

Например, шаблона за разработка на уебсайтове ClickUp е готово решение, което може да бъде персонализирано, за да включва гореспоменатите ключови задачи (и други), като осигурява структуриран подход към стартирането на вашия уебсайт.

Изтеглете този шаблон Преминете от карта на сайта до завършен уебсайт с шаблона за разработка на уебсайтове на ClickUp.

Този шаблон ви помага да:

Спестете време и разходи за разработка, като използвате съществуващия код.

Визуализирайте напредъка на задачите и сътрудничеството с всички заинтересовани страни

Създавайте и проследявайте напредъка на задачите, свързани с съдържанието, графиките, кодирането, тестването и т.н.

ClickUp Docs

Можете да използвате ClickUp Docs, за да създадете подробни инструкции за всички задачи, да ги споделите с съответните членове на екипа, така че всеки да има достъп до информацията, необходима за изпълнението на задачите си, и да определите крайни срокове, за да повишите отговорността.

Получете бърз преглед на всички свързани подстраници и взаимоотношения в ClickUp Docs, за да поддържате организация и да запазите връзката между задачите си.

ClickUp Views

Освен това, адаптирайте надзора на проекта си за уебсайт според вашите предпочитания с ClickUp Views. Организирайте подробностите в списък, следете задачите на екипа на Kanban Board или планирайте графици с помощта на диаграма на Гант – всичко това в удобен единен табло, достъпно от всичките ви устройства.

Използвайте функцията за проследяване на цели на ClickUp, за да останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматизирано проследяване на напредъка.

Сътрудничество безпроблемно с функции за редактиране на документи в реално време, като цветово кодиране, вграждане на връзки и форматиране на код. Използвайте функцията „ClickUp Assign Comments“, за да публикувате коментари по задачи, да делегирате отговорности и да осигурите последващи действия.

Уверете се, че коментарите ви се виждат, като ги присвоявате на потребителите директно в задачите, и получите бърз преглед на присвоените коментари в списъка за проверка.

Можете също да създадете чат канали, за да обсъждате проекта за стартиране на уебсайта асинхронно и да реализирате идеите си по-бързо. Но ако мислите, че предимствата на софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp свършват дотук, ви очаква изненада.

Обсъдете и реализирайте вашите маркетингови цели с софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp.

Съберете всичко на едно място с помощта на списъците със задачи на ClickUp. Използвайте ги, за да разделите всички задачи на управляеми стъпки, като се уверите, че всяка подзадача от стартирането е отчетена.

Независимо дали става дума за списък с окончателни проверки преди пускането на сайта или подробно разпределение на дейностите в деня на пускането, можете лесно да следите всичко. Това помага да се поддържа яснота и гарантира, че всичко е завършено навреме.

Уверете се, че нито един детайл не е пропуснат с ClickUp Task Checklists.

Прочетете още: Как да управлявате успешно няколко уебсайта

Нагоре, нагоре и далеч с ClickUp

Изчерпателният списък с проверки за стартиране на уебсайт може да ви спести стрес, като ви даде усещане за контрол над всички движещи се части.

След като се погрижите за тези неща, можете да се съсредоточите върху допълнителни дейности, като обявяване на новия си уебсайт в социалните медии, създаване на съдържание от кулисите в дните преди стартирането или провеждане на промоции за първите си посетители, за да генерирате повече интерес.

Още по-важно е, че когато използвате софтуерно решение за сътрудничество като ClickUp, стартирането на уебсайт става по-лесно. То следи и най-малките задачи, подобрява сътрудничеството и поддържа високо ниво на организация.

Сред всичко това, не забравяйте да се похвалите, че сте пуснали уебсайта си в света.

Какво чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се пригответе да стартирате този фантастичен уебсайт. И успех!